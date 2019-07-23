[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧07月22日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00672L 元大S&P原油正2 18742 0 00632R 元大台灣50反1 -14128 0 2330 台積電 5163 13277 00637L 元大滬深300正2 -12791 0 2449 京元電子 3338 8774 3481 群創 -6498 -64312 2367 燿華 3293 9529 2884 玉山金 -3986 -4649 1303 南亞 2867 1222 1102 亞泥 -3756 -2418 00708L 元大S&P黃金正2 2790 0 00677U 富邦VIX -3739 0 3231 緯創 2607 -3538 00673R 元大S&P原油反1 -2908 0 8112 至上 2571 -509 00633L 富邦上証正2 -2162 0 2408 南亞科 2460 31323 0056 元大高股息 -2020 -46605 0050 元大台灣50 1770 2542 2317 鴻海 -1937 -17894 2349 錸德 1523 842 2409 友達 -1804 -44543 2344 華邦電 1391 22388 2888 新光金 -1757 -14912 2313 華通 1355 6004 2882 國泰金 -1630 -18386 00642U 元大S&P石油 1277 0 00671R 富邦NASDAQ反1 -1616 0 2886 兆豐金 1239 9615 1101 台泥 -1501 -6629 2887 台新金 1173 4222 2618 長榮航 -1437 -11436 2823 中壽 1068 10200 2891 中信金 -1298 -10508 3017 奇鋐 1049 -2380 3049 和鑫 -1269 4520 00634R 富邦上証反1 1046 0 2890 永豐金 -1050 2962 2606 裕民 983 2581 2337 旺宏 -979 35001 3037 欣興 934 4783 2881 富邦金 -962 -9037 2603 長榮 747 9934 2880 華南金 -955 -6553 2301 光寶科 746 -1618 2633 台灣高鐵 -933 -1609 1504 東元 732 4234 00655L 國泰中國A50正2 -889 0 2601 益航 701 -969 2352 佳世達 -886 -1927 2442 新美齊 665 2684 2883 開發金 -838 -10371 8150 南茂 625 654 1605 華新 -837 -2023 3596 智易 591 450 2455 全新 -821 714 3380 明泰 573 542 1312A 國喬特 -807 0 2105 正新 569 -981 6116 彩晶 -773 -412 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股