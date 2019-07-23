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[表四1]台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧07月22日 交易日  
  
◆買超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          買超張數  成交張數  買超比(%)  
1802   台玻                   919      1060      86.70  
2801   彰銀                  7000      8841      79.18  
2885   元大金                5380      6986      77.01  
1216   統一                  2702      3529      76.57  
5521   工信                   843      1104      76.36  
4904   遠傳                  1325      1807      73.33  
2025   千興                  1132      1580      71.65  
8926   台汽電                 910      1272      71.54  
2903   遠百                  1096      1552      70.62  
2838   聯邦銀                1065      1523      69.93  
2405   浩鑫                   831      1199      69.31  
2356   英業達                3413      4944      69.03  
1303   南亞                  4481      6530      68.62  
2312   金寶                   990      1443      68.61  
00635U 元大S&P黃金           1375      2121      64.83  
2855   統一證                 900      1390      64.75  
1504   東元                  3018      4736      63.72  
2357   華碩                   835      1315      63.50  
2823   中壽                  4085      6526      62.60  
2867   三商壽                1531      2468      62.03  
2881   富邦金                5653      9167      61.67  
2515   中工                  1920      3162      60.72  
4306   炎洲                   943      1555      60.64  
1409   新纖                  1058      1758      60.18  
2404   漢唐                  1374      2318      59.28  
3702   大聯大                1117      1885      59.26  
4564   元翎                   664      1123      59.13  
1434   福懋                   631      1070      58.97  
2845   遠東銀                1571      2670      58.84  
2886   兆豐金                8356     14333      58.30  
  
  
◆賣超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          賣超張數  成交張數  賣超比(%)  
1216   統一                 -2808      3529     -79.57  
5521   工信                  -876      1104     -79.35  
2801   彰銀                 -6982      8841     -78.97  
1802   台玻                  -837      1060     -78.96  
4904   遠傳                 -1375      1807     -76.09  
2855   統一證               -1050      1390     -75.54  
2885   元大金               -5191      6986     -74.31  
2025   千興                 -1162      1580     -73.54  
1434   福懋                  -782      1070     -73.08  
2881   富邦金               -6615      9167     -72.16  
00671R 富邦NASDAQ反1        -1712      2374     -72.11  
00673R 元大S&P原油反1       -3501      4888     -71.62  
2356   英業達               -3539      4944     -71.58  
2312   金寶                 -1021      1443     -70.76  
2838   聯邦銀               -1060      1523     -69.60  
2618   長榮航               -9420     13719     -68.66  
8926   台汽電                -846      1272     -66.51  
1326   台化                 -2362      3553     -66.48  
2903   遠百                 -1015      1552     -65.40  
2883   開發金               -5704      8772     -65.03  
3702   大聯大               -1221      1885     -64.77  
1313   聯成                  -949      1467     -64.69  
5871   中租-KY              -1697      2691     -63.06  
2882   國泰金               -8294     13214     -62.77  
2890   永豐金               -8545     13717     -62.29  
1409   新纖                 -1094      1758     -62.23  
4306   炎洲                  -951      1555     -61.16  
2204   中華                  -609      1005     -60.60  
2405   浩鑫                  -722      1199     -60.22  
1473   台南                  -634      1069     -59.31  
  
  
◆淨買超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨買超張數  成交張數  淨買超比(%)  
00672L 元大S&P原油正2         18742     34972        53.59  
00642U 元大S&P石油             1277      2435        52.44  
00708L 元大S&P黃金正2          2790      6080        45.89  
1303   南亞                    2867      6530        43.91  
00634R 富邦上証反1             1046      2476        42.25  
8112   至上                    2571      9388        27.39  
00635U 元大S&P黃金              526      2121        24.80  
0050   元大台灣50              1770      8369        21.15  
2367   燿華                    3293     16649        19.78  
4564   元翎                     188      1123        16.74  
2330   台積電                  5163     31523        16.38  
2823   中壽                    1068      6526        16.37  
3380   明泰                     573      3627        15.80  
1504   東元                     732      4736        15.46  
8215   明基材                   430      2861        15.03  
2105   正新                     569      4076        13.96  
00738U 元大道瓊白銀             176      1279        13.76  
006205 富邦上証                 387      2873        13.47  
6271   同欣電                   423      3380        12.51  
6282   康舒                     166      1341        12.38  
2449   京元電子                3338     28015        11.92  
2357   華碩                     149      1315        11.33  
8150   南茂                     625      5576        11.21  
1319   東陽                     126      1175        10.72  
5522   遠雄                     105      1031        10.18  
2049   上銀                     112      1143         9.80  
2887   台新金                  1173     12643         9.28  
2405   浩鑫                     109      1199         9.09  
00643  群益深証中小             496      5579         8.89  
3017   奇鋐                    1049     12026         8.72  
  
  
◆淨賣超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨賣超張數  成交張數  淨賣超比(%)  
00671R 富邦NASDAQ反1          -1616      2374       -68.07  
00673R 元大S&P原油反1         -2908      4888       -59.49  
0056   元大高股息             -2020      4942       -40.87  
1102   亞泥                   -3756     11861       -31.67  
00631L 元大台灣50正2           -326      1074       -30.35  
00632R 元大台灣50反1         -14128     51907       -27.22  
1710   東聯                    -372      1840       -20.22  
4104   佳醫                    -206      1266       -16.27  
00677U 富邦VIX                -3739     23885       -15.65  
00669R 國泰美國道瓊反1         -297      1923       -15.44  
1434   福懋                    -151      1070       -14.11  
2352   佳世達                  -886      6600       -13.42  
6116   彩晶                    -773      5779       -13.38  
1326   台化                    -467      3553       -13.14  
2882   國泰金                 -1630     13214       -12.34  
3189   景碩                    -317      2658       -11.93  
00636  國泰中國A50             -253      2151       -11.76  
2535   達欣工                  -228      1972       -11.56  
1201   味全                    -397      3484       -11.39  
2467   志聖                    -131      1151       -11.38  
2841   台開                    -199      1749       -11.38  
2633   台灣高鐵                -933      8226       -11.34  
2880   華南金                  -955      8425       -11.34  
2884   玉山金                 -3986     35422       -11.25  
2402   毅嘉                    -112      1031       -10.86  
3665   貿聯-KY                 -113      1042       -10.84  
2855   統一證                  -150      1390       -10.79  
2881   富邦金                  -962      9167       -10.49  
2618   長榮航                 -1437     13719       -10.47  
4119   旭富                    -218      2206        -9.88  
  
  
  
備註：  
1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數  
  得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨  
  買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。  
2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。
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