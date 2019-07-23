[表四1]台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧07月22日 交易日 ◆買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 1802 台玻 919 1060 86.70 2801 彰銀 7000 8841 79.18 2885 元大金 5380 6986 77.01 1216 統一 2702 3529 76.57 5521 工信 843 1104 76.36 4904 遠傳 1325 1807 73.33 2025 千興 1132 1580 71.65 8926 台汽電 910 1272 71.54 2903 遠百 1096 1552 70.62 2838 聯邦銀 1065 1523 69.93 2405 浩鑫 831 1199 69.31 2356 英業達 3413 4944 69.03 1303 南亞 4481 6530 68.62 2312 金寶 990 1443 68.61 00635U 元大S&P黃金 1375 2121 64.83 2855 統一證 900 1390 64.75 1504 東元 3018 4736 63.72 2357 華碩 835 1315 63.50 2823 中壽 4085 6526 62.60 2867 三商壽 1531 2468 62.03 2881 富邦金 5653 9167 61.67 2515 中工 1920 3162 60.72 4306 炎洲 943 1555 60.64 1409 新纖 1058 1758 60.18 2404 漢唐 1374 2318 59.28 3702 大聯大 1117 1885 59.26 4564 元翎 664 1123 59.13 1434 福懋 631 1070 58.97 2845 遠東銀 1571 2670 58.84 2886 兆豐金 8356 14333 58.30 ◆賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 1216 統一 -2808 3529 -79.57 5521 工信 -876 1104 -79.35 2801 彰銀 -6982 8841 -78.97 1802 台玻 -837 1060 -78.96 4904 遠傳 -1375 1807 -76.09 2855 統一證 -1050 1390 -75.54 2885 元大金 -5191 6986 -74.31 2025 千興 -1162 1580 -73.54 1434 福懋 -782 1070 -73.08 2881 富邦金 -6615 9167 -72.16 00671R 富邦NASDAQ反1 -1712 2374 -72.11 00673R 元大S&P原油反1 -3501 4888 -71.62 2356 英業達 -3539 4944 -71.58 2312 金寶 -1021 1443 -70.76 2838 聯邦銀 -1060 1523 -69.60 2618 長榮航 -9420 13719 -68.66 8926 台汽電 -846 1272 -66.51 1326 台化 -2362 3553 -66.48 2903 遠百 -1015 1552 -65.40 2883 開發金 -5704 8772 -65.03 3702 大聯大 -1221 1885 -64.77 1313 聯成 -949 1467 -64.69 5871 中租-KY -1697 2691 -63.06 2882 國泰金 -8294 13214 -62.77 2890 永豐金 -8545 13717 -62.29 1409 新纖 -1094 1758 -62.23 4306 炎洲 -951 1555 -61.16 2204 中華 -609 1005 -60.60 2405 浩鑫 -722 1199 -60.22 1473 台南 -634 1069 -59.31 ◆淨買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%) 00672L 元大S&P原油正2 18742 34972 53.59 00642U 元大S&P石油 1277 2435 52.44 00708L 元大S&P黃金正2 2790 6080 45.89 1303 南亞 2867 6530 43.91 00634R 富邦上証反1 1046 2476 42.25 8112 至上 2571 9388 27.39 00635U 元大S&P黃金 526 2121 24.80 0050 元大台灣50 1770 8369 21.15 2367 燿華 3293 16649 19.78 4564 元翎 188 1123 16.74 2330 台積電 5163 31523 16.38 2823 中壽 1068 6526 16.37 3380 明泰 573 3627 15.80 1504 東元 732 4736 15.46 8215 明基材 430 2861 15.03 2105 正新 569 4076 13.96 00738U 元大道瓊白銀 176 1279 13.76 006205 富邦上証 387 2873 13.47 6271 同欣電 423 3380 12.51 6282 康舒 166 1341 12.38 2449 京元電子 3338 28015 11.92 2357 華碩 149 1315 11.33 8150 南茂 625 5576 11.21 1319 東陽 126 1175 10.72 5522 遠雄 105 1031 10.18 2049 上銀 112 1143 9.80 2887 台新金 1173 12643 9.28 2405 浩鑫 109 1199 9.09 00643 群益深証中小 496 5579 8.89 3017 奇鋐 1049 12026 8.72 ◆淨賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%) 00671R 富邦NASDAQ反1 -1616 2374 -68.07 00673R 元大S&P原油反1 -2908 4888 -59.49 0056 元大高股息 -2020 4942 -40.87 1102 亞泥 -3756 11861 -31.67 00631L 元大台灣50正2 -326 1074 -30.35 00632R 元大台灣50反1 -14128 51907 -27.22 1710 東聯 -372 1840 -20.22 4104 佳醫 -206 1266 -16.27 00677U 富邦VIX -3739 23885 -15.65 00669R 國泰美國道瓊反1 -297 1923 -15.44 1434 福懋 -151 1070 -14.11 2352 佳世達 -886 6600 -13.42 6116 彩晶 -773 5779 -13.38 1326 台化 -467 3553 -13.14 2882 國泰金 -1630 13214 -12.34 3189 景碩 -317 2658 -11.93 00636 國泰中國A50 -253 2151 -11.76 2535 達欣工 -228 1972 -11.56 1201 味全 -397 3484 -11.39 2467 志聖 -131 1151 -11.38 2841 台開 -199 1749 -11.38 2633 台灣高鐵 -933 8226 -11.34 2880 華南金 -955 8425 -11.34 2884 玉山金 -3986 35422 -11.25 2402 毅嘉 -112 1031 -10.86 3665 貿聯-KY -113 1042 -10.84 2855 統一證 -150 1390 -10.79 2881 富邦金 -962 9167 -10.49 2618 長榮航 -1437 13719 -10.47 4119 旭富 -218 2206 -9.88 備註： 1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數 得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨 買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。 2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。