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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧07月22日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00637L 元大滬深300正2      190356  
2337   旺宏                 80644  
3481   群創                 77759  
00632R 元大台灣50反1        51907  
3037   欣興                 51898  
2603   長榮                 47075  
3049   和鑫                 47024  
2448   晶電                 44267  
2344   華邦電               39997  
2408   南亞科               39338  
2317   鴻海                 38578  
2884   玉山金               35422  
00672L 元大S&P原油正2       34972  
2323   中環                 33929  
3231   緯創                 32742  
2303   聯電                 32143  
2330   台積電               31523  
2888   新光金               28780  
2313   華通                 28667  
00633L 富邦上証正2          28501  
2449   京元電子             28015  
00677U 富邦VIX              23885  
8028   昇陽半導體           23598  
2409   友達                 22909  
2383   台光電               20134  
2891   中信金               18975  
1101   台泥                 17982  
2349   錸德                 17650  
2301   光寶科               17404  
2606   裕民                 17163
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