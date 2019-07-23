台北‧07月22日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00637L 元大滬深300正2 190356 2337 旺宏 80644 3481 群創 77759 00632R 元大台灣50反1 51907 3037 欣興 51898 2603 長榮 47075 3049 和鑫 47024 2448 晶電 44267 2344 華邦電 39997 2408 南亞科 39338 2317 鴻海 38578 2884 玉山金 35422 00672L 元大S&P原油正2 34972 2323 中環 33929 3231 緯創 32742 2303 聯電 32143 2330 台積電 31523 2888 新光金 28780 2313 華通 28667 00633L 富邦上証正2 28501 2449 京元電子 28015 00677U 富邦VIX 23885 8028 昇陽半導體 23598 2409 友達 22909 2383 台光電 20134 2891 中信金 18975 1101 台泥 17982 2349 錸德 17650 2301 光寶科 17404 2606 裕民 17163
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名
鉅亨台北資料中心
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