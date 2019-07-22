◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧07月22日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 樺晟 富邦美債1-3 勝昱 新昕纖 訊聯 碩禾 易威 晟楠 富邦美債20年 新零售 韋僑 美時 天良 寬魚國際 元大美債1-3 雙鴻 久陽 強生 南璋 群益15年IG科技債 益通 東林 寶島科 勝昱 國泰5Y+新興債 天剛 欣厚-KY 其祥-KY 萬國通 富邦全球高收債 松崗 友銓 中華食 飛寶企業 國泰中國政金債5+ 志嘉 倉和 世坤 精確 富邦中政債0-1 富驛-KY 三圓 冠好 宏易 富邦A級公司債 六角 雙喜 萬國通 唐鋒 FH中國政策債 力泰 聚紡 聯光通 凱基中國債3-10 理銘 世德 通訊-KY 凱基新興債10+ 亞都 精確 榮群 凱基科技債10+ 老爺知 至興 天宇 群益AAA-AA公司債 東凌-KY 萬在 新零售 群益15年IG公用債 邁達康 健椿 恩得利 群益15年EM主權債 綠河-KY 科際精密 李洲 FH能源債 欣泰 唐鋒 凱柏實業 FH製藥債 永純 元炬 FH新興企業債 台聯電 及成 國泰A級公司債 富宇 和進 群益25年美債 威潤 耀勝 FH20年美債 天宇 倚強 FH中國信用債 唐榮 錦明 中信高評級公司債 晉椿 鑫創 中信優先金融債 強新 廣寰科 凱基AAA至A公司債 松和 點晶 凱基金融債20+ 力新 斐成 凱基美債25+ 凌網 泰谷 國泰A級金融債 李洲 典範 國泰A級科技債 凱柏實業 益通 國泰A級公用債 及成 振維 富邦中國投等債 倚強 鴻翊 富邦金融投等債 至寶電 迎輝 元大10年IG銀行債 鑫創 研勤 元大10年IG電能債 宇環 欣厚-KY FH公司債A3 廣寰科 兆遠 FH次順位IG金融債 杭特 太欣 FH美元信用債1-5Y 雙鴻 系統電 群益A級公司債 幸康 天剛 群益AAA-A醫療債 泰谷 世紀 中信美國公債20年 熱映 華容 中信中國債7-10 哲固 建榮 中信中國美元IG債 森寶 立衛 B新光美債1-3 先益 天揚 B新光美債20+ 泓格 鈺創 第一金美債20+ 博磊 佳總 第一金金融債 10+ 東林 合正 第一金科技債 10+ 富晶通 金利 永豐10年A公司債 盈正 寶聯通 永豐15年金融債 新鉅科 凱鈺 永豐7-10年中國債 晟楠 德宏 凱基醫療保健債 艾恩特 合邦 凱基IG精選15+ 精聯 萬旭 凱基AAA-AA公司債 德微 久正 台新美元銀行債 欣厚-KY 上揚 台新中國政策債 世紀 全譜 新光15年IG金融債 友銓 易通展 富邦新興投等債 立衛 茂迪 富邦歐洲銀行債 合正 安鈦克 生泰 慕康生醫 元隆 合世 凱鈺 沛亨 杏昌 通泰 九暘 易威 彩富 凱碩 天良 三聯 全達 豪展 合邦 奧斯特 大樹 亞元 保銳 南璋 萬旭 越峰 勝昱 訊達 商丞 萬國通 撼訊 英格爾 東隆興 順發 士開 飛寶企業 亞通 昇益 捷邦 上揚 志嘉 精確 全譜 富裔 江興鍛 元隆 燦星旅 宏易 沛亨 富驛-KY 大詠城 廣錠 劍湖山 萬在 神盾 德記 唐鋒 長科 泰偉 聯光通 光菱 華義 通訊-KY 全達 昇華 榮群 奧斯特 得利影 天宇 宏捷科 鼎創達 富強 大世科 愛地雅 新零售 森田 邦泰 恩得利 三圓 李洲 力泰 凱柏實業 理銘 元炬 富裔 鴻碩 燦星旅 及成 富驛-KY 和進 易飛網 耀勝 亞都 倚強 老爺知 錦明 東凌-KY 鑫創 紅馬-KY 廣寰科 弘帆 點晶 關中 斐成 大展證 加百裕 泰偉 泰谷 得利影 典範 隆中 利機 時報 益通 旭然 矽瑪 鼎創達 振維 捷必勝-KY 鴻翊 旭源 迎輝 紅木-KY 兆利 綠電 世禾 綠河-KY 禾瑞亞 霹靂 逸昌 欣雄 光頡 欣泰 研勤 富堡 湧德 欣厚-KY 兆遠 萬達光電 太欣 系統電 天剛 世紀 華容 建榮 立衛 天揚 鈺創 佳總 合正 金利 台半 均豪 寶聯通 凱鈺 德宏 合邦 廣運 萬旭 頎邦 久正 雷科 中探針 上揚 全譜 勝麗 易通展 茂迪 安鈦克 元隆 沛亨 大中 九暘 凱碩 全達 奧斯特 保銳 大世科 博大 越峰 商丞 英格爾 士開 昇益 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 邁達康 泰偉 華義 宇峻 昇華 得利影 鼎創達 龍巖 崑鼎 愛地雅 邦泰 合騏