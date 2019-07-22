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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月22日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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華頓S&P布蘭特反1          元大中型100 富邦VIX  綠悅-KY           昶和     興泰     元大寶滬深   
宏洲              富邦科技          本盟              大統新創 新紡     FH滬深     
嘉裕              元大台商50          錩泰              本盟     怡華     元大台灣50正2   
東華              元大MSCI金融          喬山              健和興   聚隆     安馳       
大魯閣            富邦摩台          中化生            旭隼     昶和     鈺齊-KY    
立益              富邦發達          中釉              遠雄來   大統新創            
佳和              富邦金融          台光電            統領     亞崴                
聯發              元大MSCI台灣          精元              威宏-KY  程泰                
昶和              永豐臺灣加權          映泰              泰昇-KY  百達-KY             
三洋紡            富邦日本          光群雷                     氣立                
本盟              國泰日經225          吉祥全                     榮星                
正道              元大歐洲50          奇鋐                       台硝                
瑞利              元大日經225          智原                       元禎                
正峰新            元大美債20反1          欣興                       永記                
億泰              元大美元指數          泰碩                       日勝化              
懷特              兆豐藍籌30反1          玉晶光                     展宇                
士紙              國泰股利精選30          康控-KY                    德淵                
燁興              元大S&P日圓反1          立積                       華廣                
千興              富邦歐洲          傳奇                       高興昌              
威致              FH彭博高收益債          聯茂                       東明-KY             
華豐              FH彭博新興債          超眾                       六暉-KY             
首利              元大台灣高息低波          台表科                     申豐                
麗正              群益道瓊美國地產          矽力-KY                    隴華                
東訊              華頓S&P布蘭特反1          南電                       翔耀                
錸德              FH富時高息低波          裕豐                       太空梭              
倫飛              國泰RMB短期報酬          杜康-DR                    連宇                
虹光              新光內需收益          陽光能源-DR                   歐格                
威盛              FH美國金融股          佳龍                       奇鋐                
浩鑫              元大US高息特別股                                     遠見                
國碩              新光中國政金綠債                                     立萬利              
銘旺科            新光投等債15+                                     聯德                
統懋              新光ICE美國權值                                     泰碩                
翔耀              亞泥                                         玉晶光              
太空梭            黑松                                         晶彩科              
兆勁              台聚                                         力銘                
麗臺              華夏                                         世芯-KY             
吉祥全            亞聚                                         新至陞              
憶聲              台達化                                       穎漢                
科風              宏洲                                         立積                
力特              嘉裕                                         詮欣                
喬鼎              東華                                         悅城                
正達              大魯閣                                       光聖                
晟鈦              立益                                         易華電              
聯德              佳和                                         陞泰                
同泰              聯發                                         華友聯              
新世紀            昶和                                         寶徠                
誠研              三洋紡                                       愛山林              
誠創              台南                                         皇昌                
嘉威              本盟                                         建新國際            
聯合再生          士電                                         遠雄來              
力銘              正道                                         夏都                
亞太電            瑞利                                         欣欣                
達能              堤維西                                       統領                
太極              恩德                                         客思達-KY            
誠美材            正峰新                                       格威傳媒            
清惠              喬福                                         同方友友-DR            
慧友              東台                                         晨訊科-DR            
悠克              全球傳動                                     一零四              
友勁              智伸科                                       欣天然              
百一              億泰                                         新海                
捷泰              中化                                         川飛                
天瀚              中化生                                       台數科              
迅杰              和康生                                       南六                
華上              神隆                                         鋼聯                
光麗-KY           佳醫                                         必應                
元晶              雃博                                         科定                
華冠              懷特                                         三能-KY             
裕豐              麗豐-KY                                      基勝-KY             
寶徠              德淵                                         波力-KY             
皇昌              和成                                         泰昇-KY             
陽明              士紙                                         政伸                
六福              中鋼                                         吉源-KY             
康師傅-DR          燁興                                                             
聖馬丁-DR          中鴻                                                             
神州-DR           千興                                                             
耀傑-DR           威致                                                             
同方友友-DR          運錩                                                             
晨訊科-DR          華豐                                                             
友佳-DR           首利                                                             
陽光能源-DR          麗正                                                             
精熙-DR           鴻海                                                             
中福              東訊                                                             
雷虎              錸德                                                             
中視              佳世達                                                           
秋雨              鴻準                                                             
新利虹            致茂                                                             
國光生            倫飛                                                             
                  虹光                                                             
                  廣達                                                             
                  威盛                                                             
                  浩鑫                                                             
                  國碩                                                             
                  中華電                                                           
                  精技                                                             
                  新巨                                                             
                  三商電                                                           
                  銘旺科                                                           
                  統懋                                                             
                  翔耀                                                             
                  太空梭                                                           
                  兆勁                                                             
                  麗臺                                                             
                  資通                                                             
                  吉祥全                                                           
                  普安                                                             
                  晟銘電                                                           
                  威強電                                                           
                  憶聲                                                             
                  欣興                                                             
                  科風                                                             
                  力特                                                             
                  喬鼎                                                             
                  正達                                                             
                  晟鈦                                                             
                  聯德                                                             
                  同泰                                                             
                  新世紀                                                           
                  玉晶光                                                           
                  誠研                                                             
                  安馳                                                             
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  聯合再生                                                         
                  力銘                                                             
                  宏致                                                             
                  達邁                                                             
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  時碩工業                                                         
                  太極                                                             
                  康控-KY                                                          
                  誠美材                                                           
                  清惠                                                             
                  慧友                                                             
                  競國                                                             
                  上福                                                             
                  悠克                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  精成科                                                           
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  台郡                                                             
                  同欣電                                                           
                  宏正                                                             
                  聯嘉                                                             
                  華上                                                             
                  樺漢                                                             
                  瑞祺電通                                                         
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  虹揚-KY                                                          
                  尖點                                                             
                  華冠                                                             
                  華東                                                             
                  明基材                                                           
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  太子                                                             
                  宏普                                                             
                  皇昌                                                             
                  陽明                                                             
                  台灣高鐵                                                         
                  慧洋-KY                                                          
                  六福                                                             
                  玉山金                                                           
                  阿瘦                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  大華                                                             
                  大台北                                                           
                  新保                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  中鼎                                                             
                  全國                                                             
                  裕融                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  科定
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