◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧07月22日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 24216 5027 481.72 00729R 第一金工業30反1 2812 598 470.23 00699R 元大美債7-10反1 4691 1214 386.41 00704L 台新MSCI台灣正2 4359 1378 316.33 0059 富邦金融 15188 4973 305.41 00667 元大韓國 2588 929 278.58 00733 富邦臺灣中小 20054 7466 268.60 00702 國泰標普低波高息 13087 5188 252.26 00698L 元大美債7-10正2 3614 1649 219.16 00705R 台新MSCI台灣反1 3838 1815 211.46 00743 國泰中國A150 16744 8847 189.26 0058 富邦發達 7418 4196 176.79 00757 統一FANG+ 11129 6494 171.37 0051 元大中型100 11176 9000 124.18 00735 國泰臺韓科技 8266 6789 121.76 00681R 元大美債20反1 6232 6094 102.26 0054 元大台商50 10287 10624 96.83 0055 元大MSCI金融 34285 37154 92.28 00649 FH香港 4755 5272 90.19 008201 BP上證50 1374 1549 88.70 00707R 元大S&P日圓反1 3762 4355 86.38 006206 元大上證50 106912 124778 85.68 00714 群益道瓊美國地產 4494 5567 80.73 00763U 國票道瓊銅 2212 3065 72.17 0053 元大電子 4475 6488 68.97 006207 FH滬深 63979 96892 66.03 0061 元大寶滬深 205224 327116 62.74 00739 元大MSCI A股 82966 141988 58.43 00736 國泰新興市場 4317 7727 55.87 00728 第一金工業30 8048 14923 53.93