【永豐期貨】台指選擇權盤前－台積電領軍 台股收高站上10900點



◆期貨走勢

台指期週一上漲 55 點至 10795 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 149.53 點，電子期逆價差擴至 - 5.76 點，金融期逆價差擴至 - 22.23 點。現貨部分，三大法人買超 57.22 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 5010 口至 16848 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 4287 口至 45404 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 495 口至 9505 口。

上週五聯準會發言人出面澄清聯儲紐約分行行長週四激進鴿派言論的重要性，淡化市場對聯準會降息的預期，美股因而全面下跌收低。而受到美股收黑影響，週一亞股全面走弱，其中陸股跌幅逾 1% 表現最為弱勢，不過台股表現一枝獨秀，台積電在獲得外資調升評等至買進下，早盤跳空上漲衝高，帶動電子類股全面上揚，推升指數震盪走高，終場加權指數收在 10944.53 點，上漲 71.34 點，漲幅 0.66%。由技術面來觀察，週一加權指數不僅跳空吞噬前一日上影線，也突破 7 月以來區間整理上緣，整體盤勢對多方較為有利，未見指數反轉跌破 5 日線前，操作上以偏多思考為宜並嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10900 點，賣權集中在 10600 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10900 點，賣權未平倉最大量集中在 10400 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.13 升至 1.25，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 9.87% 升至 10.27%，賣權平均隱含波動率由 12.92% 升至 13.29%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示為中性格局。 (永豐期貨研調)



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