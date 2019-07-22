【富邦期貨】全球金融市場日報



《台指期日盤走勢分析》

聯準會澄清上週紐約聯儲主席發言並不代表貨幣政策宣言，美股收盤回吐早盤漲幅，週一亞股受到衝擊普遍走低，不過台積電法說後持續上漲，激勵 5G 及物聯網等概念股走強，砷化鎵三雄也由穩懋強勢領漲，大立光及鴻海也同步走高推升電子類股上漲逾 1%，指數收盤上漲 0.66% 攻克 10900 關卡。

《國際金融市場焦點分析》

中國人行上週六宣布，包括允許外資機構可以對銀行間和交易所債券市場的所有種類債券評級等 11 條措施，同時週一也是科創板正式開板，第一批掛牌的 25 家公司全數大漲，且交易火熱多數股票換手率超過 7 成，不過也造成主板資金排擠， 滬深兩市三大指數開盤後隨即跳水，農業種植、稀土及有色金屬領跌，午後券商股持續走低，行業板塊普遍低迷，收盤上證指數下跌逾 1%，並正式跌破 2900 點。

《國際商品市場焦點分析》

伊朗革命軍扣押了插有英國旗幟的油輪，為霍爾木茲海峽附近發生的一系列衝突事件內的最新一樁，導致市場擔憂後續若伊朗再度脅持其他油輪將進一步導致地緣衝突升溫，帶動上週五輕原油期貨及布倫特原油期貨同步走升；另外，聯準會官員表示今年只適合降息兩次之言論，加上紐約聯儲出面澄清 FED 談話，帶動黃金期貨及白銀期貨回吐大部分漲幅，終場呈現小幅下跌。

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