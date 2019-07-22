[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月19日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 華頓S&P布蘭特反1 元大中型100 富邦VIX 綠悅-KY 昶和 興泰 元大寶滬深 宏洲 富邦科技 本盟 大統新創 宏亞 FH滬深 嘉裕 元大電子 錩泰 本盟 達新 元大台灣50正2 東華 元大台商50 喬山 健和興 新紡 安馳 大魯閣 元大MSCI金融 中化生 旭隼 怡華 立益 富邦摩台 中釉 遠雄來 聚隆 佳和 富邦發達 台光電 統領 昶和 聯發 富邦金融 映泰 威宏-KY 大統新創 昶和 元大MSCI台灣 光群雷 泰昇-KY 亞崴 三洋紡 永豐臺灣加權 吉祥全 程泰 本盟 富邦日本 奇鋐 百達-KY 正道 國泰日經225 智原 氣立 瑞利 元大歐洲50 欣興 榮星 正峰新 元大日經225 泰碩 台硝 億泰 元大美債20反1 玉晶光 元禎 懷特 元大美元指數 康控-KY 永記 士紙 兆豐藍籌30反1 立積 日勝化 燁興 國泰股利精選30 傳奇 展宇 千興 元大S&P日圓反1 聯茂 德淵 威致 富邦歐洲 台表科 華廣 華豐 FH彭博高收益債 矽力-KY 高興昌 首利 FH彭博新興債 南電 東明-KY 麗正 元大台灣高息低波 裕豐 六暉-KY 東訊 群益道瓊美國地產 杜康-DR 申豐 錸德 華頓S&P布蘭特反1 陽光能源-DR 隴華 倫飛 FH富時高息低波 佳龍 翔耀 虹光 國泰RMB短期報酬 太空梭 威盛 新光內需收益 連宇 浩鑫 FH美國金融股 歐格 國碩 元大US高息特別股 奇鋐 銘旺科 新光中國政金綠債 遠見 統懋 新光投等債15+ 立萬利 翔耀 新光ICE美國權值 聯德 太空梭 亞泥 泰碩 兆勁 台榮 玉晶光 麗臺 黑松 晶彩科 吉祥全 台聚 力銘 憶聲 華夏 世芯-KY 科風 亞聚 新至陞 力特 台達化 穎漢 喬鼎 宏洲 立積 正達 嘉裕 迎廣 晟鈦 東華 詮欣 聯德 大魯閣 悅城 同泰 立益 光聖 新世紀 佳和 易華電 誠研 聯發 陞泰 誠創 偉全 華友聯 嘉威 昶和 寶徠 聯合再生 三洋紡 愛山林 力銘 台南 皇昌 亞太電 本盟 建新國際 達能 正道 遠雄來 太極 瑞利 夏都 誠美材 堤維西 欣欣 清惠 恩德 統領 慧友 正峰新 客思達-KY 悠克 喬福 格威傳媒 友勁 東台 同方友友-DR 百一 全球傳動 晨訊科-DR 捷泰 智伸科 一零四 天瀚 氣立 欣天然 迅杰 億泰 新海 華上 中化 川飛 光麗-KY 中化生 jpp-KY 元晶 和康生 台數科 華冠 神隆 南六 裕豐 佳醫 鋼聯 寶徠 雃博 必應 皇昌 懷特 科定 陽明 旭富 三能-KY 六福 麗豐-KY 基勝-KY 康師傅-DR 德淵 波力-KY 聖馬丁-DR 和成 泰昇-KY 神州-DR 士紙 政伸 耀傑-DR 中鋼 吉源-KY 同方友友-DR 燁興 晨訊科-DR 中鴻 友佳-DR 千興 陽光能源-DR 威致 精熙-DR 運錩 中福 華豐 雷虎 裕隆 中視 首利 秋雨 麗正 新利虹 鴻海 國光生 東訊 錸德 佳世達 鴻準 致茂 倫飛 虹光 威盛 浩鑫 國碩 中華電 精技 三商電 銘旺科 統懋 翔耀 太空梭 兆勁 麗臺 吉祥全 普安 晟銘電 威強電 憶聲 科風 力特 喬鼎 正達 晟鈦 聯德 同泰 新世紀 玉晶光 誠研 誠創 嘉威 聯合再生 辛耘 力銘 宏致 達邁 亞太電 達能 拓凱 時碩工業 太極 誠美材 清惠 崇越 慧友 競國 上福 悠克 友勁 百一 嘉聯益 捷泰 精成科 天瀚 光鼎 迅杰 同欣電 宏正 聯嘉 華上 樺漢 瑞祺電通 光麗-KY 元晶 虹揚-KY 尖點 華冠 華東 明基材 裕豐 寶徠 太子 皇昌 陽明 華航 台灣高鐵 慧洋-KY 六福 玉山金 阿瘦 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 大華 大台北 豐泰 新保 中視 秋雨 中鼎 裕融 新利虹 國光生 佐登-KY 科定