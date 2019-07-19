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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月19日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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華頓S&P布蘭特反1          元大中型100 富邦VIX  綠悅-KY           昶和     興泰     元大寶滬深   
宏洲              富邦科技          本盟              大統新創 宏亞     FH滬深     
嘉裕              元大電子          錩泰              本盟     達新     元大台灣50正2   
東華              元大台商50          喬山              健和興   新紡     安馳       
大魯閣            元大MSCI金融          中化生            旭隼     怡華                
立益              富邦摩台          中釉              遠雄來   聚隆                
佳和              富邦發達          台光電            統領     昶和                
聯發              富邦金融          映泰              威宏-KY  大統新創            
昶和              元大MSCI台灣          光群雷            泰昇-KY  亞崴                
三洋紡            永豐臺灣加權          吉祥全                     程泰                
本盟              富邦日本          奇鋐                       百達-KY             
正道              國泰日經225          智原                       氣立                
瑞利              元大歐洲50          欣興                       榮星                
正峰新            元大日經225          泰碩                       台硝                
億泰              元大美債20反1          玉晶光                     元禎                
懷特              元大美元指數          康控-KY                    永記                
士紙              兆豐藍籌30反1          立積                       日勝化              
燁興              國泰股利精選30          傳奇                       展宇                
千興              元大S&P日圓反1          聯茂                       德淵                
威致              富邦歐洲          台表科                     華廣                
華豐              FH彭博高收益債          矽力-KY                    高興昌              
首利              FH彭博新興債          南電                       東明-KY             
麗正              元大台灣高息低波          裕豐                       六暉-KY             
東訊              群益道瓊美國地產          杜康-DR                    申豐                
錸德              華頓S&P布蘭特反1          陽光能源-DR                   隴華                
倫飛              FH富時高息低波          佳龍                       翔耀                
虹光              國泰RMB短期報酬                                     太空梭              
威盛              新光內需收益                                     連宇                
浩鑫              FH美國金融股                                     歐格                
國碩              元大US高息特別股                                     奇鋐                
銘旺科            新光中國政金綠債                                     遠見                
統懋              新光投等債15+                                     立萬利              
翔耀              新光ICE美國權值                                     聯德                
太空梭            亞泥                                         泰碩                
兆勁              台榮                                         玉晶光              
麗臺              黑松                                         晶彩科              
吉祥全            台聚                                         力銘                
憶聲              華夏                                         世芯-KY             
科風              亞聚                                         新至陞              
力特              台達化                                       穎漢                
喬鼎              宏洲                                         立積                
正達              嘉裕                                         迎廣                
晟鈦              東華                                         詮欣                
聯德              大魯閣                                       悅城                
同泰              立益                                         光聖                
新世紀            佳和                                         易華電              
誠研              聯發                                         陞泰                
誠創              偉全                                         華友聯              
嘉威              昶和                                         寶徠                
聯合再生          三洋紡                                       愛山林              
力銘              台南                                         皇昌                
亞太電            本盟                                         建新國際            
達能              正道                                         遠雄來              
太極              瑞利                                         夏都                
誠美材            堤維西                                       欣欣                
清惠              恩德                                         統領                
慧友              正峰新                                       客思達-KY            
悠克              喬福                                         格威傳媒            
友勁              東台                                         同方友友-DR            
百一              全球傳動                                     晨訊科-DR            
捷泰              智伸科                                       一零四              
天瀚              氣立                                         欣天然              
迅杰              億泰                                         新海                
華上              中化                                         川飛                
光麗-KY           中化生                                       jpp-KY              
元晶              和康生                                       台數科              
華冠              神隆                                         南六                
裕豐              佳醫                                         鋼聯                
寶徠              雃博                                         必應                
皇昌              懷特                                         科定                
陽明              旭富                                         三能-KY             
六福              麗豐-KY                                      基勝-KY             
康師傅-DR          德淵                                         波力-KY             
聖馬丁-DR          和成                                         泰昇-KY             
神州-DR           士紙                                         政伸                
耀傑-DR           中鋼                                         吉源-KY             
同方友友-DR          燁興                                                             
晨訊科-DR          中鴻                                                             
友佳-DR           千興                                                             
陽光能源-DR          威致                                                             
精熙-DR           運錩                                                             
中福              華豐                                                             
雷虎              裕隆                                                             
中視              首利                                                             
秋雨              麗正                                                             
新利虹            鴻海                                                             
國光生            東訊                                                             
                  錸德                                                             
                  佳世達                                                           
                  鴻準                                                             
                  致茂                                                             
                  倫飛                                                             
                  虹光                                                             
                  威盛                                                             
                  浩鑫                                                             
                  國碩                                                             
                  中華電                                                           
                  精技                                                             
                  三商電                                                           
                  銘旺科                                                           
                  統懋                                                             
                  翔耀                                                             
                  太空梭                                                           
                  兆勁                                                             
                  麗臺                                                             
                  吉祥全                                                           
                  普安                                                             
                  晟銘電                                                           
                  威強電                                                           
                  憶聲                                                             
                  科風                                                             
                  力特                                                             
                  喬鼎                                                             
                  正達                                                             
                  晟鈦                                                             
                  聯德                                                             
                  同泰                                                             
                  新世紀                                                           
                  玉晶光                                                           
                  誠研                                                             
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  聯合再生                                                         
                  辛耘                                                             
                  力銘                                                             
                  宏致                                                             
                  達邁                                                             
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  拓凱                                                             
                  時碩工業                                                         
                  太極                                                             
                  誠美材                                                           
                  清惠                                                             
                  崇越                                                             
                  慧友                                                             
                  競國                                                             
                  上福                                                             
                  悠克                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  嘉聯益                                                           
                  捷泰                                                             
                  精成科                                                           
                  天瀚                                                             
                  光鼎                                                             
                  迅杰                                                             
                  同欣電                                                           
                  宏正                                                             
                  聯嘉                                                             
                  華上                                                             
                  樺漢                                                             
                  瑞祺電通                                                         
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  虹揚-KY                                                          
                  尖點                                                             
                  華冠                                                             
                  華東                                                             
                  明基材                                                           
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  太子                                                             
                  皇昌                                                             
                  陽明                                                             
                  華航                                                             
                  台灣高鐵                                                         
                  慧洋-KY                                                          
                  六福                                                             
                  玉山金                                                           
                  阿瘦                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  大華                                                             
                  大台北                                                           
                  豐泰                                                             
                  新保                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  中鼎                                                             
                  裕融                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  佐登-KY                                                          
                  科定
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