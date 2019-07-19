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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧07月19日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     樺晟     富邦美債1-3          勝昱              新昕纖   訊聯     碩禾       
易威     晟楠     富邦美債20年          新零售            韋僑     美時                
天良     寬魚國際 元大美債1-3          雙鴻              久陽     強生                
南璋              群益15年IG科技債          益通              東林     寶島科              
勝昱              國泰5Y+新興債          天剛              欣厚-KY  其祥-KY             
萬國通            富邦全球投等債          松崗              友銓     中華食              
飛寶企業          富邦全球高收債          雙喜              倉和     世坤                
精確              國泰中國政金債5+          志嘉              三圓     冠好                
宏易              富邦中政債0-1          富驛-KY           雙喜     萬國通              
唐鋒              富邦A級公司債          六角              力泰     新昕纖              
聯光通            FH中國政策債                            理銘     聚紡                
通訊-KY           凱基中國債3-10                            亞都     世德                
榮群              凱基新興債10+                            老爺知   精確                
天宇              凱基科技債10+                            東凌-KY  至興                
新零售            群益AAA-AA公司債                            邁達康   萬在                
恩得利            群益15年IG公用債                            綠河-KY  健椿                
李洲              群益15年EM主權債                            欣泰     科際精密            
凱柏實業          FH能源債                                     唐鋒                
元炬              FH製藥債                                     永純                
及成              FH新興企業債                                     富宇                
和進              國泰A級公司債                                     威潤                
耀勝              群益25年美債                                     天宇                
倚強              FH20年美債                                     唐榮                
錦明              FH中國信用債                                     晉椿                
鑫創              中信高評級公司債                                     強新                
廣寰科            中信優先金融債                                     松和                
點晶              凱基AAA至A公司債                                     力新                
斐成              凱基金融債20+                                     凌網                
泰谷              凱基美債25+                                     李洲                
典範              國泰A級金融債                                     凱柏實業            
益通              國泰A級科技債                                     及成                
振維              國泰A級公用債                                     倚強                
鴻翊              富邦中國投等債                                     至寶電              
迎輝              富邦金融投等債                                     鑫創                
研勤              元大10年IG銀行債                                     宇環                
欣厚-KY           元大10年IG電能債                                     廣寰科              
兆遠              FH公司債A3                                     杭特                
太欣              FH次順位IG金融債                                     雙鴻                
系統電            FH美元信用債1-5Y                                     幸康                
天剛              群益A級公司債                                     泰谷                
世紀              群益AAA-A醫療債                                     熱映                
華容              中信美國公債20年                                     哲固                
建榮              中信中國債7-10                                     森寶                
立衛              中信中國美元IG債                                     先益                
天揚              B新光美債1-3                                     泓格                
鈺創              B新光美債20+                                     博磊                
佳總              第一金美債20+                                     東林                
合正              第一金金融債 10+                                     富晶通              
金利              第一金科技債 10+                                     盈正                
寶聯通            永豐10年A公司債                                     新鉅科              
凱鈺              永豐15年金融債                                     晟楠                
德宏              永豐7-10年中國債                                     艾恩特              
合邦              凱基醫療保健債                                     精聯                
萬旭              凱基IG精選15+                                     德微                
久正              凱基AAA-AA公司債                                     欣厚-KY             
上揚              台新美元銀行債                                     世紀                
全譜              台新中國政策債                                     友銓                
易通展            新光15年IG金融債                                     立衛                
茂迪              富邦新興投等債                                     合正                
安鈦克            富邦歐洲銀行債                                     慕康生醫            
元隆              生泰                                         凱鈺                
沛亨              合世                                         通泰                
九暘              易威                                         彩富                
凱碩              天良                                         三聯                
全達              豪展                                         合邦                
奧斯特            大樹                                         亞元                
保銳              南璋                                         萬旭                
越峰              勝昱                                         訊達                
商丞              萬國通                                       撼訊                
英格爾            飛寶企業                                     順發                
士開              捷邦                                         亞通                
昇益              精確                                         上揚                
志嘉              宏易                                         全譜                
富裔              大詠城                                       元隆                
燦星旅            萬在                                         沛亨                
富驛-KY           健椿                                         廣錠                
劍湖山            瀧澤科                                       神盾                
德記              唐鋒                                         長科                
泰偉              聯光通                                       光菱                
華義              通訊-KY                                      全達                
昇華              榮群                                         宏捷科              
得利影            天宇                                         大世科              
鼎創達            富強                                         森田                
愛地雅            新零售                                       三圓                
邦泰              恩得利                                       力泰                
                  李洲                                         理銘                
                  凱柏實業                                     富裔                
                  元炬                                         燦星旅              
                  鴻碩                                         富驛-KY             
                  及成                                         易飛網              
                  新洲                                         亞都                
                  和進                                         老爺知              
                  耀勝                                         東凌-KY             
                  倚強                                         紅馬-KY             
                  錦明                                         弘帆                
                  鑫創                                         關中                
                  廣寰科                                       大展證              
                  點晶                                         得利影              
                  斐成                                         隆中                
                  加百裕                                       時報                
                  泰谷                                         旭然                
                  典範                                         鼎創達              
                  利機                                         捷必勝-KY            
                  益通                                         旭源                
                  振維                                         紅木-KY             
                  鴻翊                                         綠電                
                  迎輝                                         綠河-KY             
                  堡達                                         霹靂                
                  兆利                                         欣雄                
                  世禾                                         欣泰                
                  逸昌                                         富堡                
                  博磊                                                             
                  鼎翰                                                             
                  研勤                                                             
                  湧德                                                             
                  欣厚-KY                                                          
                  兆遠                                                             
                  萬達光電                                                         
                  太欣                                                             
                  桂盟                                                             
                  系統電                                                           
                  天剛                                                             
                  世紀                                                             
                  華容                                                             
                  建榮                                                             
                  立衛                                                             
                  天揚                                                             
                  鈺創                                                             
                  佳總                                                             
                  合正                                                             
                  金利                                                             
                  台半                                                             
                  高技                                                             
                  均豪                                                             
                  寶聯通                                                           
                  凱鈺                                                             
                  德宏                                                             
                  中美晶                                                           
                  合邦                                                             
                  廣運                                                             
                  萬旭                                                             
                  頎邦                                                             
                  禾昌                                                             
                  久正                                                             
                  雷科                                                             
                  中探針                                                           
                  上揚                                                             
                  全譜                                                             
                  勝麗                                                             
                  易通展                                                           
                  茂迪                                                             
                  安鈦克                                                           
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  九暘                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  大世科                                                           
                  博大                                                             
                  越峰                                                             
                  商丞                                                             
                  英格爾                                                           
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  邁達康                                                           
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  宇峻                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  鼎創達                                                           
                  龍巖                                                             
                  崑鼎                                                             
                  愛地雅                                                           
                  邦泰                                                             
                  合騏
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