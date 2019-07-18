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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月18日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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華頓S&P布蘭特反1          元大電子          綠悅-KY           昶和     興泰     元大寶滬深   
宏洲              元大台商50          本盟              大統新創 宏亞     FH滬深     
嘉裕              元大MSCI金融          錩泰              本盟     達新     元大台灣50正2   
東華              富邦摩台          喬山              健和興   新紡     安馳       
大魯閣            富邦發達          中釉              旭隼     怡華                
立益              富邦金融          台光電            遠雄來   聚隆                
佳和              元大MSCI台灣          映泰              統領     昶和                
聯發              永豐臺灣加權          光群雷            威宏-KY  大統新創            
昶和              富邦日本          吉祥全            泰昇-KY  亞崴                
三洋紡            國泰日經225          奇鋐                       程泰                
本盟              元大歐洲50          智原                       百達-KY             
正道              元大日經225          欣興                       氣立                
瑞利              元大美債20反1          泰碩                       榮星                
正峰新            元大美元指數          玉晶光                     台硝                
億泰              兆豐藍籌30反1          康控-KY                    元禎                
懷特              國泰股利精選30          立積                       永記                
士紙              元大S&P日圓反1          傳奇                       日勝化              
燁興              富邦歐洲          聯茂                       展宇                
千興              FH彭博高收益債          台表科                     德淵                
威致              FH彭博新興債          矽力-KY                    華廣                
華豐              元大台灣高息低波          南電                       中釉                
首利              群益道瓊美國地產          裕豐                       高興昌              
麗正              華頓S&P布蘭特反1          杜康-DR                    東明-KY             
東訊              FH富時高息低波          陽光能源-DR                   六暉-KY             
錸德              國泰RMB短期報酬          佳龍                       申豐                
倫飛              新光內需收益                                     隴華                
虹光              FH美國金融股                                     翔耀                
威盛              新光中國政金綠債                                     太空梭              
浩鑫              新光投等債15+                                     連宇                
國碩              新光ICE美國權值                                     歐格                
銘旺科            亞泥                                         奇鋐                
統懋              台榮                                         遠見                
翔耀              黑松                                         立萬利              
太空梭            台聚                                         聯德                
兆勁              華夏                                         泰碩                
麗臺              亞聚                                         玉晶光              
吉祥全            台達化                                       晶彩科              
憶聲              宏洲                                         力銘                
科風              嘉裕                                         世芯-KY             
力特              東華                                         新至陞              
喬鼎              大魯閣                                       穎漢                
正達              立益                                         立積                
晟鈦              佳和                                         迎廣                
聯德              集盛                                         詮欣                
同泰              聯發                                         悅城                
新世紀            偉全                                         光聖                
誠研              昶和                                         易華電              
誠創              三洋紡                                       陞泰                
嘉威              台南                                         華友聯              
聯合再生          本盟                                         寶徠                
力銘              聚陽                                         愛山林              
亞太電            正道                                         皇昌                
達能              瑞利                                         建新國際            
太極              堤維西                                       遠雄來              
誠美材            恩德                                         夏都                
清惠              正峰新                                       欣欣                
慧友              喬福                                         統領                
悠克              東台                                         客思達-KY            
友勁              全球傳動                                     格威傳媒            
百一              氣立                                         同方友友-DR            
捷泰              億泰                                         晨訊科-DR            
天瀚              中化                                         一零四              
迅杰              東鹼                                         欣天然              
華上              日勝化                                       新海                
光麗-KY           中化生                                       欣高                
元晶              和康生                                       川飛                
華冠              神隆                                         jpp-KY              
裕豐              景岳                                         台數科              
寶徠              佳醫                                         南六                
皇昌              雃博                                         鋼聯                
陽明              懷特                                         必應                
六福              旭富                                         科定                
康師傅-DR          麗豐-KY                                      三能-KY             
聖馬丁-DR          德淵                                         基勝-KY             
神州-DR           和成                                         波力-KY             
耀傑-DR           士紙                                         泰昇-KY             
同方友友-DR          中鋼                                         政伸                
晨訊科-DR          燁興                                         吉源-KY             
友佳-DR           中鴻                                                             
陽光能源-DR          千興                                                             
精熙-DR           威致                                                             
中福              運錩                                                             
雷虎              正新                                                             
中視              華豐                                                             
秋雨              裕隆                                                             
新利虹            首利                                                             
國光生            光寶科                                                           
                  麗正                                                             
                  鴻海                                                             
                  東訊                                                             
                  錸德                                                             
                  佳世達                                                           
                  鴻準                                                             
                  倫飛                                                             
                  虹光                                                             
                  精元                                                             
                  威盛                                                             
                  浩鑫                                                             
                  國碩                                                             
                  中華電                                                           
                  精技                                                             
                  銘旺科                                                           
                  統懋                                                             
                  翔耀                                                             
                  太空梭                                                           
                  新美齊                                                           
                  兆勁                                                             
                  麗臺                                                             
                  吉祥全                                                           
                  晟銘電                                                           
                  憶聲                                                             
                  科風                                                             
                  力特                                                             
                  喬鼎                                                             
                  正達                                                             
                  晟鈦                                                             
                  緯創                                                             
                  聯德                                                             
                  同泰                                                             
                  明泰                                                             
                  新世紀                                                           
                  玉晶光                                                           
                  京鼎                                                             
                  誠研                                                             
                  揚明光                                                           
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  聯合再生                                                         
                  辛耘                                                             
                  力銘                                                             
                  宏致                                                             
                  達邁                                                             
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  拓凱                                                             
                  時碩工業                                                         
                  致伸                                                             
                  太極                                                             
                  誠美材                                                           
                  清惠                                                             
                  崇越                                                             
                  慧友                                                             
                  競國                                                             
                  達運                                                             
                  上福                                                             
                  悠克                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  嘉聯益                                                           
                  捷泰                                                             
                  精成科                                                           
                  天瀚                                                             
                  光鼎                                                             
                  迅杰                                                             
                  同欣電                                                           
                  宏正                                                             
                  聯嘉                                                             
                  華上                                                             
                  瑞祺電通                                                         
                  光麗-KY                                                          
                  光聖                                                             
                  元晶                                                             
                  虹揚-KY                                                          
                  尖點                                                             
                  華冠                                                             
                  華東                                                             
                  至上                                                             
                  明基材                                                           
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  太子                                                             
                  皇昌                                                             
                  陽明                                                             
                  華航                                                             
                  台灣高鐵                                                         
                  台驊投控                                                         
                  六福                                                             
                  玉山金                                                           
                  阿瘦                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  大華                                                             
                  大台北                                                           
                  豐泰                                                             
                  欣天然                                                           
                  新保                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  中鼎                                                             
                  裕融                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  佐登-KY                                                          
                  科定                                                             
                  山林水
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