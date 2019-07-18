◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月18日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 華頓S&P布蘭特反1 元大電子 綠悅-KY 昶和 興泰 元大寶滬深 宏洲 元大台商50 本盟 大統新創 宏亞 FH滬深 嘉裕 元大MSCI金融 錩泰 本盟 達新 元大台灣50正2 東華 富邦摩台 喬山 健和興 新紡 安馳 大魯閣 富邦發達 中釉 旭隼 怡華 立益 富邦金融 台光電 遠雄來 聚隆 佳和 元大MSCI台灣 映泰 統領 昶和 聯發 永豐臺灣加權 光群雷 威宏-KY 大統新創 昶和 富邦日本 吉祥全 泰昇-KY 亞崴 三洋紡 國泰日經225 奇鋐 程泰 本盟 元大歐洲50 智原 百達-KY 正道 元大日經225 欣興 氣立 瑞利 元大美債20反1 泰碩 榮星 正峰新 元大美元指數 玉晶光 台硝 億泰 兆豐藍籌30反1 康控-KY 元禎 懷特 國泰股利精選30 立積 永記 士紙 元大S&P日圓反1 傳奇 日勝化 燁興 富邦歐洲 聯茂 展宇 千興 FH彭博高收益債 台表科 德淵 威致 FH彭博新興債 矽力-KY 華廣 華豐 元大台灣高息低波 南電 中釉 首利 群益道瓊美國地產 裕豐 高興昌 麗正 華頓S&P布蘭特反1 杜康-DR 東明-KY 東訊 FH富時高息低波 陽光能源-DR 六暉-KY 錸德 國泰RMB短期報酬 佳龍 申豐 倫飛 新光內需收益 隴華 虹光 FH美國金融股 翔耀 威盛 新光中國政金綠債 太空梭 浩鑫 新光投等債15+ 連宇 國碩 新光ICE美國權值 歐格 銘旺科 亞泥 奇鋐 統懋 台榮 遠見 翔耀 黑松 立萬利 太空梭 台聚 聯德 兆勁 華夏 泰碩 麗臺 亞聚 玉晶光 吉祥全 台達化 晶彩科 憶聲 宏洲 力銘 科風 嘉裕 世芯-KY 力特 東華 新至陞 喬鼎 大魯閣 穎漢 正達 立益 立積 晟鈦 佳和 迎廣 聯德 集盛 詮欣 同泰 聯發 悅城 新世紀 偉全 光聖 誠研 昶和 易華電 誠創 三洋紡 陞泰 嘉威 台南 華友聯 聯合再生 本盟 寶徠 力銘 聚陽 愛山林 亞太電 正道 皇昌 達能 瑞利 建新國際 太極 堤維西 遠雄來 誠美材 恩德 夏都 清惠 正峰新 欣欣 慧友 喬福 統領 悠克 東台 客思達-KY 友勁 全球傳動 格威傳媒 百一 氣立 同方友友-DR 捷泰 億泰 晨訊科-DR 天瀚 中化 一零四 迅杰 東鹼 欣天然 華上 日勝化 新海 光麗-KY 中化生 欣高 元晶 和康生 川飛 華冠 神隆 jpp-KY 裕豐 景岳 台數科 寶徠 佳醫 南六 皇昌 雃博 鋼聯 陽明 懷特 必應 六福 旭富 科定 康師傅-DR 麗豐-KY 三能-KY 聖馬丁-DR 德淵 基勝-KY 神州-DR 和成 波力-KY 耀傑-DR 士紙 泰昇-KY 同方友友-DR 中鋼 政伸 晨訊科-DR 燁興 吉源-KY 友佳-DR 中鴻 陽光能源-DR 千興 精熙-DR 威致 中福 運錩 雷虎 正新 中視 華豐 秋雨 裕隆 新利虹 首利 國光生 光寶科 麗正 鴻海 東訊 錸德 佳世達 鴻準 倫飛 虹光 精元 威盛 浩鑫 國碩 中華電 精技 銘旺科 統懋 翔耀 太空梭 新美齊 兆勁 麗臺 吉祥全 晟銘電 憶聲 科風 力特 喬鼎 正達 晟鈦 緯創 聯德 同泰 明泰 新世紀 玉晶光 京鼎 誠研 揚明光 誠創 嘉威 聯合再生 辛耘 力銘 宏致 達邁 亞太電 達能 拓凱 時碩工業 致伸 太極 誠美材 清惠 崇越 慧友 競國 達運 上福 悠克 友勁 百一 嘉聯益 捷泰 精成科 天瀚 光鼎 迅杰 同欣電 宏正 聯嘉 華上 瑞祺電通 光麗-KY 光聖 元晶 虹揚-KY 尖點 華冠 華東 至上 明基材 裕豐 寶徠 太子 皇昌 陽明 華航 台灣高鐵 台驊投控 六福 玉山金 阿瘦 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 大華 大台北 豐泰 欣天然 新保 新海 中視 秋雨 中鼎 裕融 新利虹 國光生 佐登-KY 科定 山林水