◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧07月18日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 24215 5027 481.70 00729R 第一金工業30反1 2812 598 470.23 00699R 元大美債7-10反1 4691 1214 386.41 00704L 台新MSCI台灣正2 4359 1378 316.33 0059 富邦金融 15187 4973 305.39 00667 元大韓國 2588 929 278.58 00733 富邦臺灣中小 20000 7466 267.88 00702 國泰標普低波高息 13079 5188 252.10 00698L 元大美債7-10正2 3614 1649 219.16 00705R 台新MSCI台灣反1 3838 1815 211.46 00743 國泰中國A150 16814 8847 190.05 0058 富邦發達 7419 4196 176.81 00757 統一FANG+ 11136 6494 171.48 0051 元大中型100 11148 9000 123.87 00735 國泰臺韓科技 8335 6789 122.77 00681R 元大美債20反1 6232 6094 102.26 0054 元大台商50 10280 10624 96.76 0055 元大MSCI金融 34202 37654 90.83 00649 FH香港 4748 5272 90.06 008201 BP上證50 1375 1549 88.77 00707R 元大S&P日圓反1 3762 4355 86.38 006206 元大上證50 106636 124778 85.46 00714 群益道瓊美國地產 4516 5567 81.12 0053 元大電子 4457 6488 68.70 006207 FH滬深 64082 96892 66.14 00763U 國票道瓊銅 1925 3065 62.81 0061 元大寶滬深 205604 329116 62.47 00739 元大MSCI A股 82827 142488 58.13 00736 國泰新興市場 4310 7727 55.78 00728 第一金工業30 8068 14923 54.06