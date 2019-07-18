【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受到美國國會擬立法繼續禁止對華為出口，加上中國商務部反擊美國總統課徵關稅之言論影響，使得貿易談判破局擔憂再起，加上市場觀望下午的台積電法說會，導致台股量縮在平盤附近震盪，終場台股下跌 29.2 點、跌幅 0.27%；籌碼面上，外資期現貨部位合計買超 86.54 億元。

《國際金融市場焦點分析》

受到美國國會擬立法繼續禁止對華為出口，加上中國商務部回擊美國川普對於中國 3250 億美元商品關稅之言論，帶動今日早盤 A50 指數及上證指數走跌，此外，受到貿易衝突升溫，海康威視走跌，加上受到中國境內資金緊俏影響，shibor 隔夜拆款利率大幅走升，導致市場擔憂資金緊俏再起，推動金融類股走跌，拖累 A50 指數及上證指數表現。

《國際商品市場焦點分析》

EIA 週報顯示，上週美國原油庫存量下降 310 萬桶，受到颶風貝里衝擊，煉廠產能利用率下降 0.3% 至 94.4%，不過美國國內原油產量減少 30 萬桶至 1200 萬桶 / 日，有助於上週庫存去化，不過成品油庫存大幅攀升，加上美中貿易談判進度緩慢，油價因此隨股市回檔再度挫低；美國公布 6 月營建許可與新屋開工數月增率，雙雙低於市場預期，美債殖利率及美元反轉走低，金價受到激勵反彈大漲

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