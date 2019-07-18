台灣虎航將租4架新機 最快後年到位 長期仍不排除購機

華航 (2610-TW) 旗下台灣虎航預計 12 月登錄興櫃，對於投資人關心的機隊計畫，台灣虎航今 (18) 日透露，長遠確定有購機規劃，不過現況是「要買也沒有飛機」，因此，預計要先再租進 4 架新機，力拚最快 2021 年可到位。

台灣虎航說明，現階段的 11 架機隊運能已相當飽和，內部的確有購機計畫，不過，由於排程長且市況熱，先以租機因應，預計會再租 4 架新機，但最快也要到 2021 年才能加入機隊服務。

台灣虎航直言，目前運能很滿，先以紅眼運能來擴增營運效益，增加的紅眼航班以東南亞航點為主，如今年新增直飛長灘島和巴拉望，以及後續可望開越南峴港。

而若新機加入，台灣虎航指出，平均每架新機一周至少可多飛 14-21 班航班，也可因此開出更多不同的航點，令航網更彈性，長期成長潛力可期。

台灣虎航目前擁有日本 14 個航點，韓國 3 個航點，在中國僅飛澳門，未來不排除再增開中國的航點，但可能要等到新機到位。

台灣虎航上半年稅前盈餘有望較去年同期賺 6 億元微幅成長，隨著出國旅遊盛行，預期全年營收和稅前盈餘仍可較去年成長。

台灣虎航規劃 12 月興櫃，明年第 2 季申請上市，明年第 4 季掛牌上市。