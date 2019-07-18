[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧07月17日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 樺晟 富邦美債1-3 南璋 新昕纖 訊聯 碩禾 易威 晟楠 富邦美債20年 勝昱 韋僑 美時 天良 寬魚國際 元大美債1-3 新零售 久陽 強生 南璋 元大投資級公司債 雙鴻 東林 寶島科 勝昱 群益15年IG科技債 益通 欣厚-KY 中華食 萬國通 國泰投資級公司債 天剛 友銓 世坤 飛寶企業 國泰5Y+新興債 建榮 倉和 冠好 精確 富邦全球投等債 金利 三圓 萬國通 宏易 富邦全球高收債 達威 雙喜 新昕纖 唐鋒 國泰中國政金債5+ 凱鈺 力泰 聚紡 聯光通 富邦中政債0-1 松崗 理銘 世德 通訊-KY 富邦A級公司債 沛波 亞都 精確 榮群 FH中國政策債 雙喜 老爺知 彬台 天宇 凱基中國債3-10 志嘉 東凌-KY 至興 新零售 凱基新興債10+ 富驛-KY 邁達康 萬在 恩得利 凱基科技債10+ 綠河-KY 健椿 李洲 群益AAA-AA公司債 欣泰 科際精密 凱柏實業 群益15年IG公用債 唐鋒 元炬 群益15年EM主權債 永純 及成 FH能源債 富宇 和進 FH製藥債 威潤 耀勝 FH新興企業債 天宇 倚強 國泰A級公司債 唐榮 錦明 群益25年美債 晉椿 鑫創 FH20年美債 強新 廣寰科 FH中國信用債 松和 點晶 中信高評級公司債 力新 斐成 中信優先金融債 凌網 泰谷 凱基AAA至A公司債 李洲 典範 凱基金融債20+ 凱柏實業 益通 凱基美債25+ 及成 振維 國泰A級金融債 倚強 鴻翊 國泰A級科技債 至寶電 迎輝 國泰A級公用債 鑫創 研勤 富邦中國投等債 宇環 欣厚-KY 富邦金融投等債 廣寰科 兆遠 元大10年IG銀行債 杭特 太欣 元大10年IG電能債 雙鴻 系統電 FH公司債A3 幸康 天剛 FH次順位IG金融債 泰谷 世紀 FH美元信用債1-5Y 熱映 華容 群益A級公司債 哲固 建榮 群益AAA-A醫療債 森寶 立衛 中信美國公債20年 先益 天揚 中信中國債7-10 泓格 鈺創 中信中國美元IG債 博磊 佳總 B新光美債1-3 東林 合正 B新光美債20+ 富晶通 金利 第一金美債20+ 盈正 寶聯通 第一金金融債 10+ 新鉅科 凱鈺 第一金科技債 10+ 晟楠 德宏 永豐10年A公司債 艾恩特 合邦 永豐15年金融債 精聯 萬旭 永豐7-10年中國債 德微 久正 凱基醫療保健債 元創精密 上揚 凱基IG精選15+ 欣厚-KY 全譜 凱基AAA-AA公司債 世紀 易通展 台新美元銀行債 友銓 茂迪 富邦新興投等債 立衛 安鈦克 富邦歐洲銀行債 合正 元隆 合世 凱鈺 沛亨 易威 通泰 九暘 天良 彩富 凱碩 皇將 三聯 全達 大樹 合邦 奧斯特 南璋 亞元 保銳 勝昱 萬旭 越峰 萬國通 訊達 商丞 飛寶企業 撼訊 英格爾 精確 順發 士開 福裕 亞通 昇益 宏易 上揚 志嘉 萬在 全譜 富裔 健椿 元隆 燦星旅 瀧澤科 沛亨 富驛-KY 唐鋒 廣錠 劍湖山 雙邦 神盾 德記 聯光通 長科 泰偉 台聯電 光菱 華義 通訊-KY 全達 昇華 榮群 宏捷科 得利影 天宇 大世科 鼎創達 世豐 森田 愛地雅 大國鋼 三圓 邦泰 富強 力泰 新零售 豐謙 恩得利 理銘 李洲 富裔 凱柏實業 燦星旅 元炬 富驛-KY 鴻碩 易飛網 及成 亞都 新洲 老爺知 和進 東凌-KY 耀勝 紅馬-KY 倚強 德記 錦明 詩肯 鑫創 弘帆 廣寰科 關中 點晶 大展證 岱稜 得利影 斐成 隆中 泰谷 時報 典範 旭然 益通 鼎創達 振維 捷必勝-KY 鴻翊 旭源 迎輝 紅木-KY 凡甲 綠電 堡達 綠河-KY 友威科 霹靂 博磊 欣雄 鼎翰 欣泰 研勤 富堡 精聯 湧德 欣厚-KY 兆遠 太欣 桂盟 系統電 天剛 世紀 華容 建榮 立衛 天揚 鈺創 佳總 合正 金利 高技 寶聯通 凱鈺 德宏 中美晶 松普 合邦 廣運 萬旭 禾昌 久正 亞通 上揚 全譜 易通展 茂迪 安鈦克 元隆 沛亨 九暘 凱碩 全達 奧斯特 保銳 越峰 商丞 英格爾 士開 昇益 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 鼎創達 綠河-KY 愛地雅 邦泰