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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月17日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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華頓S&P布蘭特反1          元大台灣50          本盟              昶和     興泰     元大寶滬深   
宏洲              元大電子          錩泰              大統新創 宏亞     FH滬深     
嘉裕              元大台商50          喬山              本盟     達新     元大台灣50正2   
東華              元大MSCI金融          中釉              健和興   新紡     安馳       
大魯閣            富邦摩台          台光電            旭隼     佳和                
立益              富邦發達          映泰              遠雄來   怡華                
佳和              富邦金融          光群雷            統領     聚隆                
聯發              元大MSCI台灣          吉祥全            威宏-KY  昶和                
昶和              永豐臺灣加權          奇鋐              泰昇-KY  大統新創            
三洋紡            富邦日本          智原                       亞崴                
本盟              國泰日經225          欣興                       程泰                
正道              元大歐洲50          泰碩                       百達-KY             
瑞利              元大日經225          玉晶光                     氣立                
正峰新            元大美債20反1          康控-KY                    榮星                
億泰              元大美元指數          立積                       台硝                
懷特              兆豐藍籌30反1          傳奇                       元禎                
士紙              國泰股利精選30          聯茂                       永記                
燁興              元大S&P日圓反1          台表科                     日勝化              
千興              富邦歐洲          矽力-KY                    展宇                
威致              FH彭博高收益債          南電                       德淵                
華豐              FH彭博新興債          杜康-DR                    華廣                
首利              元大台灣高息低波          陽光能源-DR                   中釉                
麗正              群益道瓊美國地產          佳龍                       高興昌              
東訊              華頓S&P布蘭特反1                                     東明-KY             
錸德              FH富時高息低波                                     六暉-KY             
倫飛              國泰RMB短期報酬                                     申豐                
虹光              新光內需收益                                     隴華                
威盛              FH美國金融股                                     翔耀                
浩鑫              元大US高息特別股                                     太空梭              
國碩              新光中國政金綠債                                     連宇                
銘旺科            新光投等債15+                                     歐格                
統懋              新光ICE美國權值                                     奇鋐                
翔耀              亞泥                                         遠見                
太空梭            台榮                                         立萬利              
兆勁              東陽                                         聯德                
麗臺              永裕                                         泰碩                
吉祥全            遠東新                                       玉晶光              
憶聲              宏洲                                         晶彩科              
科風              嘉裕                                         力銘                
力特              東華                                         世芯-KY             
喬鼎              大魯閣                                       圓展                
正達              立益                                         新至陞              
晟鈦              佳和                                         穎漢                
聯德              集盛                                         立積                
同泰              聯發                                         迎廣                
新世紀            偉全                                         詮欣                
誠研              昶和                                         悅城                
誠創              三洋紡                                       光聖                
嘉威              本盟                                         易華電              
聯合再生          聚陽                                         鋐寶科技            
力銘              正道                                         陞泰                
亞太電            瑞利                                         華友聯              
達能              正峰新                                       寶徠                
太極              喬福                                         愛山林              
誠美材            氣立                                         皇昌                
清惠              羅昇                                         建新國際            
慧友              億泰                                         遠雄來              
悠克              東鹼                                         夏都                
友勁              日勝化                                       欣欣                
百一              中化生                                       統領                
捷泰              和康生                                       客思達-KY            
天瀚              景岳                                         格威傳媒            
迅杰              懷特                                         同方友友-DR            
華上              旭富                                         晨訊科-DR            
光麗-KY           德淵                                         一零四              
元晶              士紙                                         欣天然              
華冠              燁興                                         新海                
裕豐              春源                                         欣高                
寶徠              千興                                         川飛                
皇昌              威致                                         jpp-KY              
陽明              正新                                         S台數科             
六福              華豐                                         南六                
康師傅-DR          裕隆                                         鋼聯                
聖馬丁-DR          三陽工業                                     必應                
神州-DR           首利                                         科定                
耀傑-DR           光寶科                                       三能-KY             
同方友友-DR          麗正                                         基勝-KY             
晨訊科-DR          東訊                                         波力-KY             
友佳-DR           錸德                                         東哥遊艇            
陽光能源-DR          佳世達                                       泰昇-KY             
精熙-DR           倫飛                                         政伸                
中福              燿華                                         吉源-KY             
雷虎              虹光                                                             
中視              精元                                                             
秋雨              威盛                                                             
新利虹            浩鑫                                                             
國光生            國碩                                                             
                  銘旺科                                                           
                  統懋                                                             
                  翔耀                                                             
                  太空梭                                                           
                  新美齊                                                           
                  兆勁                                                             
                  麗臺                                                             
                  吉祥全                                                           
                  憶聲                                                             
                  科風                                                             
                  力特                                                             
                  喬鼎                                                             
                  正達                                                             
                  晟鈦                                                             
                  緯創                                                             
                  聯德                                                             
                  同泰                                                             
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                  達邁                                                             
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  拓凱                                                             
                  致伸                                                             
                  太極                                                             
                  誠美材                                                           
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                  崇越                                                             
                  慧友                                                             
                  競國                                                             
                  達運                                                             
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                  百一                                                             
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                  光鼎                                                             
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                  光麗-KY                                                          
                  光聖                                                             
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  至上                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇昌                                                             
                  陽明                                                             
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                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  豐泰                                                             
                  欣天然                                                           
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  裕融                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  佐登-KY                                                          
                  山林水
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