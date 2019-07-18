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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧07月17日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00672L 元大S&P原油正2         12268         0    2330   台積電                 -3168     12634  
2409   友達                    8743    -29592    00632R 元大台灣50反1          -2905         0  
1303   南亞                    7452    -11536    3034   聯詠                   -2889    -11944  
00677U 富邦VIX                 5525         0    00673R 元大S&P原油反1         -2625         0  
2337   旺宏                    4175     37707    2888   新光金                 -2526       311  
2344   華邦電                  2784     18343    2303   聯電                   -2257      3840  
0050   元大台灣50              2219      -781    2883   開發金                 -1874     -8780  
2892   第一金                  2100     13190    2371   大同                   -1838     -7220  
2408   南亞科                  1843     25569    3481   群創                   -1731    -48080  
4958   臻鼎-KY                 1718       872    2834   臺企銀                 -1712     -5042  
2885   元大金                  1409     -5198    0056   元大高股息             -1659    -47254  
2887   台新金                  1348       734    1101   台泥                   -1512      -703  
3049   和鑫                    1347      2558    2886   兆豐金                 -1450      6572  
00669R 國泰美國道瓊反1         1270         0    2882   國泰金                 -1448     -8576  
2520   冠德                    1203     -1420    2891   中信金                 -1370     -6989  
00637L 元大滬深300正2          1186         0    1301   台塑                   -1243     -3510  
00642U 元大S&P石油             1085         0    2301   光寶科                  -905       369  
2340   光磊                    1083     -2330    3037   欣興                    -833     -1835  
2368   金像電                  1043      3761    2308   台達電                  -815     -1646  
00708L 元大S&P黃金正2           905         0    2317   鴻海                    -776     -7276  
1402   遠東新                   841     -2609    2881   富邦金                  -690     -6595  
5880   合庫金                   834     -4144    00636  國泰中國A50             -673     -7221  
2442   新美齊                   805      1423    2324   仁寶                    -661     -1725  
2449   京元電子                 799      6883    1326   台化                    -616     -7093  
2880   華南金                   775     -6378    1314   中石化                  -543      1438  
1434   福懋                     752      -407    8215   明基材                  -537     -2076  
5469   瀚宇博                   687       393    1102   亞泥                    -536      2478  
2801   彰銀                     681      7383    4938   和碩                    -522     -1224  
2313   華通                     668      7466    1519   華城                    -487      -137  
8150   南茂                     622     -1099    8112   至上                    -457     -1316  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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