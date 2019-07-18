台北‧07月17日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 3481 群創 308007 00637L 元大滬深300正2 128959 2409 友達 94638 2337 旺宏 88246 2888 新光金 68814 3037 欣興 58540 00672L 元大S&P原油正2 46376 00677U 富邦VIX 45380 3049 和鑫 43080 6116 彩晶 39017 2303 聯電 36349 1905 華紙 33961 2317 鴻海 31542 2368 金像電 28467 2344 華邦電 27001 2408 南亞科 26745 2449 京元電子 26478 9958 世紀鋼 25952 2330 台積電 25574 00632R 元大台灣50反1 24224 2883 開發金 24218 2887 台新金 22776 2891 中信金 22297 2313 華通 21975 1101 台泥 20287 2882 國泰金 19757 2886 兆豐金 19309 3019 亞光 18547 2885 元大金 18264 2367 燿華 18254
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名
鉅亨台北資料中心
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