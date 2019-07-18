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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧07月17日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
3481   群創                308007  
00637L 元大滬深300正2      128959  
2409   友達                 94638  
2337   旺宏                 88246  
2888   新光金               68814  
3037   欣興                 58540  
00672L 元大S&P原油正2       46376  
00677U 富邦VIX              45380  
3049   和鑫                 43080  
6116   彩晶                 39017  
2303   聯電                 36349  
1905   華紙                 33961  
2317   鴻海                 31542  
2368   金像電               28467  
2344   華邦電               27001  
2408   南亞科               26745  
2449   京元電子             26478  
9958   世紀鋼               25952  
2330   台積電               25574  
00632R 元大台灣50反1        24224  
2883   開發金               24218  
2887   台新金               22776  
2891   中信金               22297  
2313   華通                 21975  
1101   台泥                 20287  
2882   國泰金               19757  
2886   兆豐金               19309  
3019   亞光                 18547  
2885   元大金               18264  
2367   燿華                 18254
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