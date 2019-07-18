[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/07/17 108/07/16 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 25.08000 24.73000 0.35000 1.41529 瀚亞非洲基金-新臺幣 20.45000 20.21000 0.24000 1.18753 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 30.08000 29.77000 0.31000 1.04132 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 10.55000 10.45000 0.10000 0.95694 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.63000 6.57000 0.06000 0.91324 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.75000 4.71000 0.04000 0.84926 瀚亞非洲基金-南非幣 10.76000 10.67000 0.09000 0.84349 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.80000 8.73000 0.07000 0.80183 群益印度中小基金N-新臺幣 8.90000 8.83000 0.07000 0.79275 群益印度中小基金N-人民幣 11.14010 11.05260 0.08750 0.79167 群益印度中小基金-人民幣 15.08110 14.96280 0.11830 0.79063 元大大中華TMT基金-人民幣 10.41000 10.33000 0.08000 0.77444 華南永昌全球精品基金 17.60000 17.47000 0.13000 0.74413 群益印度中小基金N-美元 9.35460 9.28580 0.06880 0.74092 群益印度中小基金-美元 13.37960 13.28120 0.09840 0.74090 群益印度中小基金-新臺幣 15.57000 15.46000 0.11000 0.71151 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.46000 21.31000 0.15000 0.70389 永豐主流品牌基金 20.03000 19.89000 0.14000 0.70387 元大印度指數基金 10.23200 10.16500 0.06700 0.65912 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.71000 7.66000 0.05000 0.65274 元大大中華TMT基金-新台幣 9.34000 9.28000 0.06000 0.64655 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.05000 12.97000 0.08000 0.61681 元大台灣50單日反向1倍基金 11.50000 11.43000 0.07000 0.61242 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.81000 24.66000 0.15000 0.60827 群益大印度基金-人民幣 13.71170 13.62950 0.08220 0.60310 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.19000 12.12000 0.07000 0.57756 瀚亞印度基金-美元 14.10000 14.02000 0.08000 0.57061 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.06000 7.02000 0.04000 0.56980 群益大印度基金-美元 12.89910 12.82810 0.07100 0.55347 瀚亞印度基金-新台幣 31.48000 31.31000 0.17000 0.54296 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------