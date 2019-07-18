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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                         108/07/17  108/07/16  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金        25.08000   24.73000   0.35000    1.41529
瀚亞非洲基金-新臺幣                                               20.45000   20.21000   0.24000    1.18753
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                30.08000   29.77000   0.31000    1.04132
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                        10.55000   10.45000   0.10000    0.95694
元大全球公用能源效率基金-配息型                                    6.63000    6.57000   0.06000    0.91324
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                    4.75000    4.71000   0.04000    0.84926
瀚亞非洲基金-南非幣                                               10.76000   10.67000   0.09000    0.84349
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                  8.80000    8.73000   0.07000    0.80183
群益印度中小基金N-新臺幣                                           8.90000    8.83000   0.07000    0.79275
群益印度中小基金N-人民幣                                          11.14010   11.05260   0.08750    0.79167
群益印度中小基金-人民幣                                           15.08110   14.96280   0.11830    0.79063
元大大中華TMT基金-人民幣                                          10.41000   10.33000   0.08000    0.77444
華南永昌全球精品基金                                              17.60000   17.47000   0.13000    0.74413
群益印度中小基金N-美元                                             9.35460    9.28580   0.06880    0.74092
群益印度中小基金-美元                                             13.37960   13.28120   0.09840    0.74090
群益印度中小基金-新臺幣                                           15.57000   15.46000   0.11000    0.71151
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                   21.46000   21.31000   0.15000    0.70389
永豐主流品牌基金                                                  20.03000   19.89000   0.14000    0.70387
元大印度指數基金                                                  10.23200   10.16500   0.06700    0.65912
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                        7.71000    7.66000   0.05000    0.65274
元大大中華TMT基金-新台幣                                           9.34000    9.28000   0.06000    0.64655
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                  13.05000   12.97000   0.08000    0.61681
元大台灣50單日反向1倍基金                                         11.50000   11.43000   0.07000    0.61242
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                            24.81000   24.66000   0.15000    0.60827
群益大印度基金-人民幣                                             13.71170   13.62950   0.08220    0.60310
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金        12.19000   12.12000   0.07000    0.57756
瀚亞印度基金-美元                                                 14.10000   14.02000   0.08000    0.57061
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金              7.06000    7.02000   0.04000    0.56980
群益大印度基金-美元                                               12.89910   12.82810   0.07100    0.55347
瀚亞印度基金-新台幣                                               31.48000   31.31000   0.17000    0.54296
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