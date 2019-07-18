[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/07/17 108/07/16 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.38680 10.38060 0.00620 0.05973 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.20810 10.20190 0.00620 0.06077 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.46180 10.46030 0.00150 0.01434 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.28950 10.28790 0.00160 0.01555 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.26540 10.26280 0.00260 0.02533 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.26520 10.26410 0.00110 0.01072 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.26520 10.26410 0.00110 0.01072 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.32780 10.32440 0.00340 0.03293 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.93180 9.92930 0.00250 0.02518 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.93180 9.92930 0.00250 0.02518 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.92080 9.92020 0.00060 0.00605 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.92080 9.92020 0.00060 0.00605 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.02850 10.02680 0.00170 0.01695 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 10.02850 10.02680 0.00170 0.01695 大華銀多元特別收益平衡基金 10.78000 10.79000 -0.01000 -0.09268 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.75830 10.75340 0.00490 0.04557 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.55750 10.55260 0.00490 0.04643 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.66680 10.66270 0.00410 0.03845 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.55420 10.55020 0.00400 0.03791 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 23.25000 23.19000 0.06000 0.25873 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 25.08000 24.73000 0.35000 1.41529 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.49040 41.57230 -0.08190 -0.19701 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.30810 40.33350 -0.02540 -0.06297 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.89670 9.89320 0.00350 0.03538 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.42230 10.41790 0.00440 0.04223 中國信託台灣活力基金 13.36000 13.39000 -0.03000 -0.22405 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.67000 9.69000 -0.02000 -0.20640 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.39000 9.44000 -0.05000 -0.52966 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.19000 10.25000 -0.06000 -0.58537 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 9.99370 9.98320 0.01050 0.10518 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.09580 10.09980 -0.00400 -0.03960 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.02390 9.02750 -0.00360 -0.03988 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.41850 10.41930 -0.00080 -0.00768 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.27910 9.27990 -0.00080 -0.00862 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.44870 11.52190 -0.07320 -0.63531 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.69890 9.76090 -0.06200 -0.63519 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.47380 11.48010 -0.00630 -0.05488 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.99970 10.00520 -0.00550 -0.05497 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 42.53960 42.70300 -0.16340 -0.38264 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 44.75710 44.91940 -0.16230 -0.36131 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 45.23400 45.42480 -0.19080 -0.42003 中國信託智能運動基金-台幣 10.93000 10.94000 -0.01000 -0.09141 中國信託智能運動基金-美元 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.22000 10.28000 -0.06000 -0.58366 中國信託智慧城市建設基金-美元 10.01000 10.07000 -0.06000 -0.59583 中國信託華盈貨幣市場基金 11.03620 11.03600 0.00020 0.00181 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.18840 10.19690 -0.00850 -0.08336 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.36960 9.37750 -0.00790 -0.08424 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.41570 10.42200 -0.00630 -0.06045 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.57720 9.58290 -0.00570 -0.05948 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.47000 11.50000 -0.03000 -0.26087 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.89000 10.92000 -0.03000 -0.27473 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.57000 11.59000 -0.02000 -0.17256 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.03000 11.06000 -0.03000 -0.27125 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 42.18390 42.27320 -0.08930 -0.21124 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 42.74580 42.92720 -0.18140 -0.42258 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 42.59090 42.68190 -0.09100 -0.21321 元大2001基金 62.97000 63.31000 -0.34000 -0.53704 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 45.08800 45.26500 -0.17700 -0.39103 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 43.51460 43.61180 -0.09720 -0.22288 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 21.16000 21.26000 -0.10000 -0.47037 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.70710 11.70630 0.00080 0.00683 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.85420 10.86970 -0.01550 -0.14260 元大上證50基金 33.31000 33.38000 -0.07000 -0.20971 元大大中華TMT基金-人民幣 10.41000 10.33000 0.08000 0.77444 元大大中華TMT基金-新台幣 9.34000 9.28000 0.06000 0.64655 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.60000 13.54000 0.06000 0.44313 元大大中華價值指數基金-美元 12.73600 12.69600 0.04000 0.31506 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.30500 17.25700 0.04800 0.27815 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.91800 10.95600 -0.03800 -0.34684 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.56700 10.61900 -0.05200 -0.48969 元大中國平衡基金-人民幣 3.06000 3.06000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 13.75000 13.77000 -0.02000 -0.14524 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.19380 47.21160 -0.01780 -0.03770 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.95700 10.95850 -0.00150 -0.01369 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.97570 9.97710 -0.00140 -0.01403 元大中國機會債券基金-新台幣 10.14260 10.15920 -0.01660 -0.16340 元大巴西指數基金 7.51100 7.53600 -0.02500 -0.33174 元大日經225基金 27.27000 27.37000 -0.10000 -0.36536 元大台商收成基金 22.89000 22.99000 -0.10000 -0.43497 元大台灣50單日反向1倍基金 11.50000 11.43000 0.07000 0.61242 元大台灣50單日正向2倍基金 40.48000 41.04000 -0.56000 -1.36452 元大台灣中型100基金 33.46000 33.53000 -0.07000 -0.20877 元大台灣加權股價指數基金 26.11500 26.24800 -0.13300 -0.50671 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.45000 10.54000 -0.09000 -0.85389 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.45000 10.54000 -0.09000 -0.85389 元大台灣卓越50基金 83.07000 83.76000 -0.69000 -0.82378 元大台灣金融基金 18.57000 18.59000 -0.02000 -0.10758 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.44000 10.48000 -0.04000 -0.38168 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.44000 10.48000 -0.04000 -0.38168 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.23000 32.33000 -0.10000 -0.30931 元大台灣高股息基金 27.26000 27.37000 -0.11000 -0.40190 元大台灣電子科技基金 35.96000 36.27000 -0.31000 -0.85470 元大全球ETF成長組合基金 10.70000 10.73000 -0.03000 -0.27959 元大全球ETF穩健組合基金 15.04000 15.08000 -0.04000 -0.26525 元大全球人工智慧ETF基金 23.77000 24.06000 -0.29000 -1.20532 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.65000 13.66000 -0.01000 -0.07321 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.33000 13.32000 0.01000 0.07508 元大全球不動產證券化基金-美元 12.50700 12.51100 -0.00400 -0.03197 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.80000 8.73000 0.07000 0.80183 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.63000 6.57000 0.06000 0.91324 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.05000 9.07000 -0.02000 -0.22051 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.95000 6.96000 -0.01000 -0.14368 元大全球股票入息基金-美元配息 8.62500 8.64500 -0.02000 -0.23135 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.59000 8.62000 -0.03000 -0.34803 元大全球新興市場精選組合基金 13.90000 13.91000 -0.01000 -0.07189 元大全球農業商機基金 18.04000 18.07000 -0.03000 -0.16602 元大印尼指數基金 10.12400 10.16700 -0.04300 -0.42294 元大印度指數基金 10.23200 10.16500 0.06700 0.65912 元大印度基金 13.07000 13.01000 0.06000 0.46118 元大多多基金 17.30000 17.40000 -0.10000 -0.57471 元大多福基金 52.24000 52.52000 -0.28000 -0.53313 元大亞太成長基金 8.70000 8.73000 -0.03000 -0.34364 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.36090 9.36350 -0.00260 -0.02777 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.48870 7.49080 -0.00210 -0.02803 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.35600 9.41000 -0.05400 -0.57386 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.18000 10.25000 -0.07000 -0.68293 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.63000 9.70000 -0.07000 -0.72165 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.18000 10.25000 -0.07000 -0.68293 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.27000 10.31700 -0.04700 -0.45556 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.22670 10.22780 -0.00110 -0.01076 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.43530 10.43790 -0.00260 -0.02491 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.22290 10.22540 -0.00250 -0.02445 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.48970 10.49560 -0.00590 -0.05621 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.27680 10.28270 -0.00590 -0.05738 元大卓越基金 43.83000 43.92000 -0.09000 -0.20492 元大店頭基金 8.48000 8.52000 -0.04000 -0.46948 元大美元貨幣市場基金-美元 10.47850 10.47780 0.00070 0.00668 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.84210 9.83110 0.01100 0.11189 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.69800 32.71470 -0.01670 -0.05105 元大美國政府20年期(以上)債券基金 41.70540 41.85230 -0.14690 -0.35100 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 17.16090 17.10090 0.06000 0.35086 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 21.95460 22.11220 -0.15760 -0.71273 元大美國政府7至10年期債券基金 41.82880 41.91760 -0.08880 -0.21184 元大高科技基金 19.44000 19.53000 -0.09000 -0.46083 元大得利貨幣市場基金 16.32960 16.32940 0.00020 0.00122 元大得寶貨幣市場基金 12.03520 12.03500 0.00020 0.00166 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.82000 10.90000 -0.08000 -0.73394 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.82000 10.90000 -0.08000 -0.73394 元大富櫃50基金 13.02000 13.08000 -0.06000 -0.45872 元大華夏中小基金 7.35000 7.39000 -0.04000 -0.54127 元大新中國基金-人民幣 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612 元大新中國基金-美元 9.15700 9.19500 -0.03800 -0.41327 元大新中國基金-新台幣 9.18000 9.22000 -0.04000 -0.43384 元大新主流基金 24.33000 24.48000 -0.15000 -0.61275 元大新東協平衡基金-美元 9.70100 9.70800 -0.00700 -0.07211 元大新東協平衡基金-新台幣 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.12790 11.11840 0.00950 0.08544 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.26950 10.27280 -0.00330 -0.03212 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.69070 11.69820 -0.00750 -0.06411 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.63240 9.63860 -0.00620 -0.06432 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.54940 10.54860 0.00080 0.00758 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.79070 9.79000 0.00070 0.00715 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.78370 10.78640 -0.00270 -0.02503 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.01630 10.01880 -0.00250 -0.02495 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.08470 10.08490 -0.00020 -0.00198 元大新興亞洲基金 11.16000 11.13000 0.03000 0.26954 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.91750 9.92120 -0.00370 -0.03729 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.19010 9.19350 -0.00340 -0.03698 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.25850 10.26560 -0.00710 -0.06916 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.52110 9.52770 -0.00660 -0.06927 元大萬泰貨幣市場基金 15.16740 15.16710 0.00030 0.00198 元大經貿基金 36.55000 36.74000 -0.19000 -0.51715 元大實質多重資產基金-人民幣 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000 元大實質多重資產基金-美元 8.21900 8.23700 -0.01800 -0.21853 元大實質多重資產基金-新台幣 8.73000 8.75000 -0.02000 -0.22857 元大滬深300單日反向1倍基金 12.43000 12.42000 0.01000 0.08052 元大滬深300單日正向2倍基金 17.69000 17.68000 0.01000 0.05656 元大摩臺基金 38.95000 39.25000 -0.30000 -0.76433 元大標普500基金 28.30000 28.39000 -0.09000 -0.31701 元大標普500單日反向1倍基金 12.02000 11.98000 0.04000 0.33389 元大標普500單日正向2倍基金 37.73000 37.99000 -0.26000 -0.68439 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.63000 20.61000 0.02000 0.09704 元大標智滬深300基金 18.33000 18.32000 0.01000 0.05459 元大歐洲50基金 25.75000 25.62000 0.13000 0.50742 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.36080 9.38110 -0.02030 -0.21639 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.29560 10.29550 0.00010 0.00097 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.46000 15.58000 -0.12000 -0.77022 日盛上選基金 35.30000 35.32000 -0.02000 -0.05663 日盛小而美基金 18.23000 18.28000 -0.05000 -0.27352 日盛中國內需動力基金 9.69000 9.73000 -0.04000 -0.41110 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.37150 12.37290 -0.00140 -0.01132 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.85420 9.85530 -0.00110 -0.01116 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.63570 12.63740 -0.00170 -0.01345 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.05950 10.06080 -0.00130 -0.01292 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.41960 11.42370 -0.00410 -0.03589 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.07400 9.07730 -0.00330 -0.03635 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.63000 10.72000 -0.09000 -0.83955 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.12000 10.21000 -0.09000 -0.88149 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.52000 10.62000 -0.10000 -0.94162 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.64000 10.69000 -0.05000 -0.46773 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.51000 10.56000 -0.05000 -0.47348 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.65000 10.70000 -0.05000 -0.46729 日盛日盛基金 11.46000 11.47000 -0.01000 -0.08718 日盛目標收益組合基金(美元) 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 11.51000 11.54000 -0.03000 -0.25997 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.55890 10.56710 -0.00820 -0.07760 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.41790 9.42520 -0.00730 -0.07745 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.32150 10.33170 -0.01020 -0.09873 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.20650 9.21560 -0.00910 -0.09875 日盛全球智能車基金(美元) 10.59000 10.63000 -0.04000 -0.37629 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.66000 10.70000 -0.04000 -0.37383 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.52340 2.52460 -0.00120 -0.04753 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65510 1.65590 -0.00080 -0.04831 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.39090 0.39110 -0.00020 -0.05114 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25690 0.25700 -0.00010 -0.03891 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.88290 12.89240 -0.00950 -0.07369 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.34090 8.34700 -0.00610 -0.07308 日盛亞洲機會基金 7.15000 7.17000 -0.02000 -0.27894 日盛首選基金 17.34000 17.39000 -0.05000 -0.28752 日盛高科技基金 18.49000 18.51000 -0.02000 -0.10805 日盛貨幣市場基金 14.83830 14.83810 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 39.82000 39.84000 -0.02000 -0.05020 日盛精選五虎基金 36.61000 36.73000 -0.12000 -0.32671 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.54930 13.54910 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 31.89000 32.01000 -0.12000 -0.37488 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 10.55000 10.45000 0.10000 0.95694 台新MSCI中國基金 20.44000 20.36000 0.08000 0.39293 台新大眾貨幣市場基金 14.22600 14.22580 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.45420 10.44120 0.01300 0.12451 台新中美貨幣市場基金-美元 10.55890 10.55810 0.00080 0.00758 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.19020 10.19280 -0.00260 -0.02551 台新中國通基金 45.49000 45.79000 -0.30000 -0.65516 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.56520 0.57140 -0.00620 -1.08505 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.51700 17.71600 -0.19900 -1.12328 台新中國精選中小基金-美元 0.31840 0.31860 -0.00020 -0.06277 台新中國精選中小基金-新台幣 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 台新主流基金 24.64000 24.67000 -0.03000 -0.12161 台新北美收益資產證券化基金(A) 23.70000 23.73000 -0.03000 -0.12642 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.76800 0.76880 -0.00080 -0.10406 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.78000 16.80000 -0.02000 -0.11905 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.54280 0.54330 -0.00050 -0.09203 台新台灣中小基金 35.42000 35.51000 -0.09000 -0.25345 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.78050 10.79960 -0.01910 -0.17686 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.00080 10.01630 -0.01550 -0.15475 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.47000 9.49000 -0.02000 -0.21075 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.56870 11.58660 -0.01790 -0.15449 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.99000 11.02000 -0.03000 -0.27223 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.18870 10.19450 -0.00580 -0.05689 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.40930 11.41570 -0.00640 -0.05606 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.98000 10.99000 -0.01000 -0.09099 台新印度基金 15.04000 14.97000 0.07000 0.46760 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.62530 8.62810 -0.00280 -0.03245 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28300 0.28300 0.00000 0.00000 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.66610 12.67020 -0.00410 -0.03236 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41060 0.41060 0.00000 0.00000 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 40.00000 40.00000 0.00000 0.00000 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 40.40000 40.52000 -0.12000 -0.29615 台新真吉利貨幣市場基金 11.13200 11.13190 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 32.28000 32.38090 -0.10090 -0.31160 台新智慧生活基金-美元 10.89230 10.95190 -0.05960 -0.54420 台新智慧生活基金-新台幣 11.27000 11.34000 -0.07000 -0.61728 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.33460 8.33090 0.00370 0.04441 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.57590 8.57490 0.00100 0.01166 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.46560 9.46150 0.00410 0.04333 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.75020 9.74910 0.00110 0.01128 台新新興市場債券基金(A類型) 11.68970 11.69990 -0.01020 -0.08718 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.37090 0.37110 -0.00020 -0.05389 台新新興市場債券基金(B類型) 8.28910 8.29630 -0.00720 -0.08679 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27760 0.27770 -0.00010 -0.03601 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.77000 5.76000 0.01000 0.17361 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.44000 22.46000 -0.02000 -0.08905 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.27090 10.25890 0.01200 0.11697 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.05770 10.05790 -0.00020 -0.00199 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.14600 10.14810 -0.00210 -0.02069 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.27070 10.25880 0.01190 0.11600 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.05750 10.05770 -0.00020 -0.00199 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.14600 10.14810 -0.00210 -0.02069 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 41.61760 41.82190 -0.20430 -0.48850 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 41.26260 41.32670 -0.06410 -0.15511 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.98800 40.00340 -0.01540 -0.03850 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.36400 11.36330 0.00070 0.00616 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.18710 10.19200 -0.00490 -0.04808 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.24190 9.24220 -0.00030 -0.00325 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.85560 10.85590 -0.00030 -0.00276 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.84200 7.84640 -0.00440 -0.05608 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.28170 9.28690 -0.00520 -0.05599 永豐中小基金 53.05000 53.32000 -0.27000 -0.50638 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.79630 1.79650 -0.00020 -0.01113 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.50110 2.50150 -0.00040 -0.01599 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.22620 8.23170 -0.00550 -0.06681 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.11300 11.12050 -0.00750 -0.06744 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.75000 4.71000 0.04000 0.84926 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.46000 21.31000 0.15000 0.70389 永豐主流品牌基金 20.03000 19.89000 0.14000 0.70387 永豐永豐基金 33.24000 33.40000 -0.16000 -0.47904 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.25350 9.24690 0.00660 0.07138 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.73600 9.72910 0.00690 0.07092 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.14130 9.13750 0.00380 0.04159 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.62020 9.61610 0.00410 0.04264 永豐亞洲民生消費基金 12.12000 12.20000 -0.08000 -0.65574 永豐南非幣2021保本基金 14.18460 14.18160 0.00300 0.02115 永豐高科技基金 23.41000 23.59000 -0.18000 -0.76304 永豐貨幣市場基金 13.94190 13.94170 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.12050 2.12040 0.00010 0.00472 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.61660 2.61650 0.00010 0.00382 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.81920 7.82300 -0.00380 -0.04857 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.95120 10.95660 -0.00540 -0.04929 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.22160 7.22340 -0.00180 -0.02492 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.57330 11.57620 -0.00290 -0.02505 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.23000 8.25000 -0.02000 -0.24242 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.96000 18.99000 -0.03000 -0.15798 永豐臺灣加權ETF基金 54.69000 55.01000 -0.32000 -0.58171 永豐領航科技基金 37.93000 38.20000 -0.27000 -0.70681 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.29000 10.24000 0.05000 0.48828 永豐趨勢平衡基金 41.44000 41.53000 -0.09000 -0.21671 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.89190 11.89110 0.00080 0.00673 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.75730 9.83090 -0.07360 -0.74866 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.40810 10.40770 0.00040 0.00384 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.81580 9.88430 -0.06850 -0.69302 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.29250 10.29430 -0.00180 -0.01749 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.81340 9.88950 -0.07610 -0.76950 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.59440 10.59360 0.00080 0.00755 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.82820 9.89930 -0.07110 -0.71823 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.39000 10.39160 -0.00160 -0.01540 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.97000 11.02000 -0.05000 -0.45372 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.62000 9.66000 -0.04000 -0.41408 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.32000 10.37000 -0.05000 -0.48216 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.02000 15.14000 -0.12000 -0.79260 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.75000 19.92000 -0.17000 -0.85341 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.67000 19.83000 -0.16000 -0.80686 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.04580 10.04570 0.00010 0.00100 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.04580 10.04570 0.00010 0.00100 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 9.99690 9.99800 -0.00110 -0.01100 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 9.99690 9.99800 -0.00110 -0.01100 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.12500 10.12040 0.00460 0.04545 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.12480 10.12020 0.00460 0.04545 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.04710 10.04730 -0.00020 -0.00199 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.04700 10.04730 -0.00030 -0.00299 兆豐國際生命科學基金 15.41000 15.55000 -0.14000 -0.90032 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.47230 10.49630 -0.02400 -0.22865 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.71950 10.74140 -0.02190 -0.20388 兆豐國際全球基金 31.68000 31.77000 -0.09000 -0.28329 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.49000 10.48940 0.00060 0.00572 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.21460 10.20320 0.01140 0.11173 兆豐國際國民基金 22.83000 22.95000 -0.12000 -0.52288 兆豐國際第一基金 13.33000 13.40000 -0.07000 -0.52239 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.74060 10.74690 -0.00630 -0.05862 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.19800 8.23170 -0.03370 -0.40939 兆豐國際萬全基金 20.70000 20.77000 -0.07000 -0.33702 兆豐國際電子基金 26.29000 26.50000 -0.21000 -0.79245 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.22000 22.41000 -0.19000 -0.84784 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.51000 15.43000 0.08000 0.51847 兆豐國際豐台灣基金 35.24000 35.41000 -0.17000 -0.48009 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.55800 12.55780 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 10.04000 10.08000 -0.04000 -0.39683 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 10.02000 10.05000 -0.03000 -0.29851 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.85330 10.84730 0.00600 0.05531 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.59210 10.58780 0.00430 0.04061 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.83960 10.83470 0.00490 0.04523 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.53460 10.52890 0.00570 0.05414 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.68960 10.68520 0.00440 0.04118 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.63860 10.63370 0.00490 0.04608 合庫台灣基金 11.46000 11.47000 -0.01000 -0.08718 合庫全球高收益債券基金A類型 11.72550 11.73240 -0.00690 -0.05881 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.72900 12.73360 -0.00460 -0.03612 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.35050 11.35480 -0.00430 -0.03787 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.12630 12.13200 -0.00570 -0.04698 合庫全球高收益債券基金B類型 8.15320 8.15800 -0.00480 -0.05884 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.44690 9.45020 -0.00330 -0.03492 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.15100 9.15440 -0.00340 -0.03714 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.85640 8.86070 -0.00430 -0.04853 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.30330 9.30680 -0.00350 -0.03761 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.63000 10.66000 -0.03000 -0.28143 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.33000 11.36000 -0.03000 -0.26408 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.47000 9.50000 -0.03000 -0.31579 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.26000 10.29000 -0.03000 -0.29155 合庫全球新興市場基金 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.14000 9.14000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.17430 10.17420 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.95500 9.95390 0.00110 0.01105 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.29110 10.28880 0.00230 0.02235 合庫新興多重收益基金A類型 10.55960 10.55940 0.00020 0.00189 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.10800 12.10510 0.00290 0.02396 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.33730 15.33220 0.00510 0.03326 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.74490 8.74410 0.00080 0.00915 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.57690 9.57480 0.00210 0.02193 合庫新興多重收益基金B類型 7.93080 7.93060 0.00020 0.00252 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.71210 8.71000 0.00210 0.02411 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.61150 10.60780 0.00370 0.03488 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.90000 11.89000 0.01000 0.08410 安本標準兩岸價值基金 美元 11.69000 11.69000 0.00000 0.00000 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.87000 11.88000 -0.01000 -0.08418 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.15510 10.16010 -0.00500 -0.04921 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.15870 10.16460 -0.00590 -0.05804 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 10.09860 10.13000 -0.03140 -0.30997 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.11890 10.12400 -0.00510 -0.05038 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.15500 10.16000 -0.00500 -0.04921 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.15870 10.16460 -0.00590 -0.05804 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 10.09860 10.13000 -0.03140 -0.30997 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.11880 10.12400 -0.00520 -0.05136 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.50000 10.53000 -0.03000 -0.28490 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.76000 9.79000 -0.03000 -0.30644 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.21910 11.21850 0.00060 0.00535 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.09250 10.09640 -0.00390 -0.03863 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.03750 10.04460 -0.00710 -0.07068 安聯中國東協基金 15.89000 15.85000 0.04000 0.25237 安聯中國策略基金-美元 12.32000 12.37000 -0.05000 -0.40420 安聯中國策略基金-新臺幣 16.11000 16.18000 -0.07000 -0.43263 安聯中華新思路基金-人民幣 15.03000 15.03000 0.00000 0.00000 安聯中華新思路基金-美元 13.99000 14.00000 -0.01000 -0.07143 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.22000 13.23000 -0.01000 -0.07559 安聯台灣大壩基金 30.86000 30.80000 0.06000 0.19481 安聯台灣科技基金 52.48000 52.47000 0.01000 0.01906 安聯台灣貨幣市場基金 12.54910 12.54890 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 34.71000 34.74000 -0.03000 -0.08636 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.75030 10.75690 -0.00660 -0.06136 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.84910 15.85990 -0.01080 -0.06810 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.87370 9.88050 -0.00680 -0.06882 安聯四季成長組合基金-美元 11.78000 11.79000 -0.01000 -0.08482 安聯四季成長組合基金-新臺幣 12.15000 12.17000 -0.02000 -0.16434 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.20830 13.21640 -0.00810 -0.06129 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.80470 10.81090 -0.00620 -0.05735 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.86640 12.87520 -0.00880 -0.06835 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.57810 9.58380 -0.00570 -0.05948 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.51570 9.52120 -0.00550 -0.05777 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.05530 9.06150 -0.00620 -0.06842 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.21010 10.21480 -0.00470 -0.04601 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.25330 10.26030 -0.00700 -0.06822 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.59000 11.61000 -0.02000 -0.17227 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.58000 11.61000 -0.03000 -0.25840 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.98000 10.99000 -0.01000 -0.09099 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.52000 11.54000 -0.02000 -0.17331 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 11.07000 11.09000 -0.02000 -0.18034 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.51870 12.52180 -0.00310 -0.02476 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.36370 11.36680 -0.00310 -0.02727 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.97200 10.97560 -0.00360 -0.03280 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.65340 8.65570 -0.00230 -0.02657 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.51760 8.51990 -0.00230 -0.02700 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.19810 8.20080 -0.00270 -0.03292 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.28250 10.28100 0.00150 0.01459 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.18980 10.19310 -0.00330 -0.03237 安聯全球人口趨勢基金 12.64000 12.67000 -0.03000 -0.23678 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.95000 9.00000 -0.05000 -0.55556 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.91000 34.12000 -0.21000 -0.61547 安聯全球油礦金趨勢基金 8.13000 8.18000 -0.05000 -0.61125 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.45390 12.45700 -0.00310 -0.02489 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.54410 10.54670 -0.00260 -0.02465 安聯全球新興市場基金 17.66000 17.66000 0.00000 0.00000 安聯全球農金趨勢基金 9.25000 9.27000 -0.02000 -0.21575 安聯全球綠能趨勢基金 9.29000 9.31000 -0.02000 -0.21482 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.94000 10.97000 -0.03000 -0.27347 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 11.19000 11.22000 -0.03000 -0.26738 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 11.02000 11.06000 -0.04000 -0.36166 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.59000 10.62000 -0.03000 -0.28249 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.82000 9.85000 -0.03000 -0.30457 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519 安聯亞洲動態策略基金 22.69000 22.68000 0.01000 0.04409 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.07280 10.06880 0.00400 0.03973 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.08230 10.07810 0.00420 0.04167 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.07190 10.06790 0.00400 0.03973 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.08490 10.08060 0.00430 0.04266 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.07570 10.07180 0.00390 0.03872 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.03300 10.02980 0.00320 0.03190 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.03300 10.02980 0.00320 0.03190 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.03300 10.02980 0.00320 0.03190 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.56270 10.56260 0.00010 0.00095 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.09680 10.09670 0.00010 0.00099 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 90.85080 90.91150 -0.06070 -0.06677 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.41150 13.42310 -0.01160 -0.08642 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.69030 68.73840 -0.04810 -0.06998 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.01120 10.01990 -0.00870 -0.08683 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.74010 2.74080 -0.00070 -0.02554 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.93680 10.94430 -0.00750 -0.06853 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.27750 2.27740 0.00010 0.00439 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.83730 8.84340 -0.00610 -0.06898 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.49650 10.51980 -0.02330 -0.22149 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.44960 10.46910 -0.01950 -0.18626 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.80700 10.82670 -0.01970 -0.18196 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.41020 10.42990 -0.01970 -0.18888 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.45110 10.47120 -0.02010 -0.19196 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.39510 10.41810 -0.02300 -0.22077 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.32090 10.34020 -0.01930 -0.18665 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.59790 10.61710 -0.01920 -0.18084 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.30660 10.32610 -0.01950 -0.18884 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.36060 10.38060 -0.02000 -0.19267 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.29430 10.30500 -0.01070 -0.10383 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.37100 10.38150 -0.01050 -0.10114 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.28570 10.29690 -0.01120 -0.10877 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.23580 10.24760 -0.01180 -0.11515 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.30290 10.31360 -0.01070 -0.10375 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.32230 10.33270 -0.01040 -0.10065 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.28560 10.29680 -0.01120 -0.10877 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 10.23530 10.24710 -0.01180 -0.11515 宏利台灣動力基金A類型 30.62000 30.70000 -0.08000 -0.26059 宏利台灣動力基金I類型 30.62000 30.70000 -0.08000 -0.26059 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.13760 10.15260 -0.01500 -0.14775 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.00690 10.02530 -0.01840 -0.18354 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.65910 7.67070 -0.01160 -0.15122 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.63040 7.64370 -0.01330 -0.17400 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.63000 11.66000 -0.03000 -0.25729 宏利全球債券組合基金 13.75780 13.75100 0.00680 0.04945 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.99800 2.99690 0.00110 0.03670 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.45430 12.45170 0.00260 0.02088 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.96190 8.96020 0.00170 0.01897 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.55230 2.55000 0.00230 0.09020 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.51520 11.51510 0.00010 0.00087 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.45710 3.46130 -0.00420 -0.12134 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55510 0.55580 -0.00070 -0.12594 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.64000 15.67000 -0.03000 -0.19145 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.33490 12.33750 -0.00260 -0.02107 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.91830 10.91960 -0.00130 -0.01191 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.47190 10.47510 -0.00320 -0.03055 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.76600 8.76630 -0.00030 -0.00342 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.40480 8.40580 -0.00100 -0.01190 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.26280 8.26500 -0.00220 -0.02662 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.42180 8.42300 -0.00120 -0.01425 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 3.03610 3.03650 -0.00040 -0.01317 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.43990 0.44000 -0.00010 -0.02273 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 13.23240 13.23710 -0.00470 -0.03551 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 1.00230 1.00250 -0.00020 -0.01995 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.60500 7.60740 -0.00240 -0.03155 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.11290 2.11320 -0.00030 -0.01420 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30520 0.30530 -0.00010 -0.03275 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.26190 9.26510 -0.00320 -0.03454 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33680 0.33690 -0.00010 -0.02968 宏利萬利貨幣市場基金 13.68910 13.68900 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.53000 2.53000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.40000 11.37000 0.03000 0.26385 宏利臺灣股息收益基金A類型 26.27000 26.32000 -0.05000 -0.18997 宏利臺灣股息收益基金I類型 26.27000 26.32000 -0.05000 -0.18997 宏利澳幣保本基金 12.65890 12.65890 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.40000 11.41000 -0.01000 -0.08764 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.46000 11.49000 -0.03000 -0.26110 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.18000 11.21000 -0.03000 -0.26762 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.17000 11.16000 0.01000 0.08961 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 12.21000 12.21000 0.00000 0.00000 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.46300 10.46310 -0.00010 -0.00096 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.68830 9.69920 -0.01090 -0.11238 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.17640 9.18970 -0.01330 -0.14473 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.56320 11.58000 -0.01680 -0.14508 貝萊德亞美利加收益基金 9.36000 9.38000 -0.02000 -0.21322 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 貝萊德新台幣基金 12.97140 12.97130 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 27.52000 27.60000 -0.08000 -0.28986 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.48610 11.48770 -0.00160 -0.01393 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.14510 10.15380 -0.00870 -0.08568 保德信大中華基金-人民幣 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 保德信大中華基金-美元 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 保德信大中華基金-新台幣 30.11000 30.14000 -0.03000 -0.09954 保德信中小型股基金 47.80000 47.88000 -0.08000 -0.16708 保德信中國中小基金-人民幣 8.75000 8.78000 -0.03000 -0.34169 保德信中國中小基金-美元 8.42000 8.46000 -0.04000 -0.47281 保德信中國中小基金-新臺幣 8.18000 8.23000 -0.05000 -0.60753 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.90860 9.93970 -0.03110 -0.31289 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.98260 10.01470 -0.03210 -0.32053 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.02660 10.05800 -0.03140 -0.31219 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.09560 11.13040 -0.03480 -0.31266 保德信中國品牌基金-人民幣 10.27000 10.36000 -0.09000 -0.86873 保德信中國品牌基金-美元 10.22000 10.31000 -0.09000 -0.87294 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.02000 11.12000 -0.10000 -0.89928 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.66000 28.66000 0.00000 0.00000 保德信全球消費商機基金 19.80000 19.85000 -0.05000 -0.25189 保德信全球基礎建設基金 13.93000 14.00000 -0.07000 -0.50000 保德信全球資源基金 7.48000 7.53000 -0.05000 -0.66401 保德信全球醫療生化基金-美元 10.02000 10.08000 -0.06000 -0.59524 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.45000 33.64000 -0.19000 -0.56480 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.64700 10.65650 -0.00950 -0.08915 保德信印度機會債券基金－美元累積型 11.02020 11.03000 -0.00980 -0.08885 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.69030 10.70330 -0.01300 -0.12146 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 11.06320 11.07660 -0.01340 -0.12098 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.69480 9.71230 -0.01750 -0.18018 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.84020 10.85980 -0.01960 -0.18048 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.26530 9.28510 -0.01980 -0.21324 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.34290 10.36490 -0.02200 -0.21225 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.20280 8.21160 -0.00880 -0.10717 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.28280 11.29500 -0.01220 -0.10801 保德信亞太基金 20.92000 20.87000 0.05000 0.23958 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.75480 8.75930 -0.00450 -0.05137 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.08790 12.09400 -0.00610 -0.05044 保德信店頭市場基金 34.81000 34.88000 -0.07000 -0.20069 保德信拉丁美洲基金 7.75000 7.77000 -0.02000 -0.25740 保德信金平衡基金 30.43000 30.56000 -0.13000 -0.42539 保德信金滿意基金 43.10000 43.37000 -0.27000 -0.62255 保德信科技島基金 27.00000 27.17000 -0.17000 -0.62569 保德信高成長基金 95.14000 95.67000 -0.53000 -0.55399 保德信貨幣市場基金 15.84120 15.84090 0.00030 0.00189 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.76850 10.80380 -0.03530 -0.32674 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 11.01950 11.05930 -0.03980 -0.35988 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.07330 11.10400 -0.03070 -0.27648 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.61000 10.64290 -0.03290 -0.30913 保德信新世紀基金 10.50000 10.53000 -0.03000 -0.28490 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.25440 8.25330 0.00110 0.01333 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.37740 10.37590 0.00150 0.01446 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.70800 11.70650 0.00150 0.01281 保德信新興趨勢組合基金 11.10000 11.12000 -0.02000 -0.17986 保德信瑞騰基金 15.65310 15.65260 0.00050 0.00319 保德信歐洲組合基金 10.38000 10.42000 -0.04000 -0.38388 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.99150 9.98810 0.00340 0.03404 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.56750 10.56090 0.00660 0.06249 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.93150 9.92910 0.00240 0.02417 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.23810 10.23600 0.00210 0.02052 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 10.00280 9.99840 0.00440 0.04401 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.53220 10.52530 0.00690 0.06556 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.94300 9.94020 0.00280 0.02817 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.32680 10.32390 0.00290 0.02809 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.60630 10.60480 0.00150 0.01414 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.37000 10.36280 0.00720 0.06948 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.76980 10.76240 0.00740 0.06876 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.31500 10.31020 0.00480 0.04656 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.65720 10.65130 0.00590 0.05539 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.20030 10.19450 0.00580 0.05689 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.76190 10.75730 0.00460 0.04276 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10.11460 10.11200 0.00260 0.02571 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.52290 10.52030 0.00260 0.02471 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 9.93720 9.94580 -0.00860 -0.08647 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 9.93710 9.94580 -0.00870 -0.08747 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.08110 10.09320 -0.01210 -0.11988 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.91630 9.92830 -0.01200 -0.12087 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.91630 9.92840 -0.01210 -0.12187 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.02900 10.03830 -0.00930 -0.09265 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.46230 10.45540 0.00690 0.06599 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.21310 10.20920 0.00390 0.03820 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.39340 10.38750 0.00590 0.05680 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.77670 10.77100 0.00570 0.05292 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.50610 10.50190 0.00420 0.03999 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 11.17460 11.17040 0.00420 0.03760 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.40350 10.40020 0.00330 0.03173 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.71550 10.71200 0.00350 0.03267 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.53320 10.52780 0.00540 0.05129 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.58870 10.58470 0.00400 0.03779 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.61540 10.61470 0.00070 0.00659 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.40380 10.39810 0.00570 0.05482 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.43380 10.42780 0.00600 0.05754 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.47790 10.47480 0.00310 0.02959 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.66070 10.65710 0.00360 0.03378 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.25320 10.25030 0.00290 0.02829 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.35110 10.34820 0.00290 0.02802 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97490 1.97550 -0.00060 -0.03037 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.83320 2.83410 -0.00090 -0.03176 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29590 0.29610 -0.00020 -0.06754 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.46060 0.46090 -0.00030 -0.06509 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.40550 8.41210 -0.00660 -0.07846 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.31140 12.31950 -0.00810 -0.06575 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.70980 9.71220 -0.00240 -0.02471 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.35010 12.35300 -0.00290 -0.02348 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.75260 8.75760 -0.00500 -0.05709 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.18540 11.19180 -0.00640 -0.05718 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.93670 10.93470 0.00200 0.01829 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.74070 10.73980 0.00090 0.00838 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 19.37000 19.47000 -0.10000 -0.51361 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4480.99000 4504.92000 -23.93000 -0.53120 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.30770 10.30710 0.00060 0.00582 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.21180 11.21090 0.00090 0.00803 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.20570 10.20600 -0.00030 -0.00294 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.95100 9.94920 0.00180 0.01809 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.58020 10.57830 0.00190 0.01796 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.95650 9.95620 0.00030 0.00301 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.33420 10.33290 0.00130 0.01258 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.53430 10.52620 0.00810 0.07695 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.18380 6.18450 -0.00070 -0.01132 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.33320 11.33440 -0.00120 -0.01059 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.71370 10.68640 0.02730 0.25546 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.73760 11.70460 0.03300 0.28194 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.94650 10.91570 0.03080 0.28216 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.23370 9.21020 0.02350 0.25515 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.57000 9.54320 0.02680 0.28083 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.44530 9.41870 0.02660 0.28242 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.60240 10.57530 0.02710 0.25626 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.08900 11.05790 0.03110 0.28125 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.07120 11.04000 0.03120 0.28261 柏瑞五國金勢力建設基金 7.46000 7.47000 -0.01000 -0.13387 柏瑞巨人基金 12.97000 13.04000 -0.07000 -0.53681 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.70010 13.69990 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 16.96000 16.97000 -0.01000 -0.05893 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.36620 14.36470 0.00150 0.01044 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.71840 12.71380 0.00460 0.03618 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.31510 13.31070 0.00440 0.03306 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.65020 8.64920 0.00100 0.01156 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.82430 6.82350 0.00080 0.01172 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.75020 8.74700 0.00320 0.03658 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.50870 8.50560 0.00310 0.03645 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.84810 10.84450 0.00360 0.03320 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.45660 8.45250 0.00410 0.04851 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.90710 12.90240 0.00470 0.03643 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.44390 12.44250 0.00140 0.01125 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.14690 13.14210 0.00480 0.03652 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.12110 12.11710 0.00400 0.03301 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.04330 9.04230 0.00100 0.01106 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.78050 9.77690 0.00360 0.03682 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.72310 9.71960 0.00350 0.03601 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.64460 9.64140 0.00320 0.03319 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.49130 9.48670 0.00460 0.04849 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.75480 10.75290 0.00190 0.01767 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.69000 10.68470 0.00530 0.04960 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.52910 10.52470 0.00440 0.04181 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.56910 10.56370 0.00540 0.05112 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.92090 9.91910 0.00180 0.01815 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.63420 9.62950 0.00470 0.04881 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.59630 10.59080 0.00550 0.05193 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.69630 9.69220 0.00410 0.04230 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.73960 9.73460 0.00500 0.05136 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.73470 10.73280 0.00190 0.01770 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.69030 10.68500 0.00530 0.04960 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.52950 10.52510 0.00440 0.04180 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.57010 10.56470 0.00540 0.05111 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.92060 9.91890 0.00170 0.01714 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.63440 9.62970 0.00470 0.04881 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.77610 10.77060 0.00550 0.05106 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.69640 9.69240 0.00400 0.04127 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.74000 9.73500 0.00500 0.05136 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.35850 11.39480 -0.03630 -0.31857 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.76760 12.80520 -0.03760 -0.29363 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12.07260 12.10880 -0.03620 -0.29896 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.04750 9.07640 -0.02890 -0.31841 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.74530 9.77390 -0.02860 -0.29262 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.67720 9.70620 -0.02900 -0.29878 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.05270 11.08800 -0.03530 -0.31836 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.88870 11.92360 -0.03490 -0.29270 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.66300 11.69800 -0.03500 -0.29920 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.04770 9.07660 -0.02890 -0.31840 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.74580 9.77440 -0.02860 -0.29260 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.67760 9.70670 -0.02910 -0.29979 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.85000 13.82000 0.03000 0.21708 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.65000 14.62000 0.03000 0.20520 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.89000 8.87000 0.02000 0.22548 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0.42138 國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.30110 2.29820 0.00290 0.12619 國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息) 0.32980 0.32980 0.00000 0.00000 國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.12740 10.13000 -0.00260 -0.02567 國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息) 8.14800 8.15000 -0.00200 -0.02454 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.33250 2.33300 -0.00050 -0.02143 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.33660 0.33710 -0.00050 -0.14832 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.48140 10.49950 -0.01810 -0.17239 國泰中國新興債券基金-美元 0.34250 0.34250 0.00000 0.00000 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.45720 10.46090 -0.00370 -0.03537 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.17800 4.16990 0.00810 0.19425 國泰中國新興戰略基金-美元 0.60190 0.60150 0.00040 0.06650 國泰中國新興戰略基金-新台幣 18.84000 18.83000 0.01000 0.05311 國泰中港台基金-人民幣 3.10170 3.08970 0.01200 0.38839 國泰中港台基金-美元 0.45240 0.45120 0.00120 0.26596 國泰中港台基金-新台幣 13.99000 13.96000 0.03000 0.21490 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 10.08410 10.07380 0.01030 0.10225 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.20510 10.20250 0.00260 0.02548 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.24920 10.24990 -0.00070 -0.00683 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.64000 26.72000 -0.08000 -0.29940 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.43000 12.38000 0.05000 0.40388 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 32.33000 32.62000 -0.29000 -0.88903 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35360 0.35350 0.00010 0.02829 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33350 0.33340 0.00010 0.02999 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33430 0.33430 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.98540 10.98590 -0.00050 -0.00455 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.36720 10.36760 -0.00040 -0.00386 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.40220 10.40270 -0.00050 -0.00481 國泰台灣貨幣市場基金 12.46010 12.46000 0.00010 0.00080 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.42380 0.42450 -0.00070 -0.16490 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37480 0.37550 -0.00070 -0.18642 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.45230 0.45310 -0.00080 -0.17656 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.22000 11.24000 -0.02000 -0.17794 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.54630 0.54520 0.00110 0.20176 國泰全球高股息基金-人民幣 2.54990 2.55200 -0.00210 -0.08229 國泰全球高股息基金-美元 0.37090 0.37160 -0.00070 -0.18837 國泰全球高股息基金-新台幣 11.52000 11.55000 -0.03000 -0.25974 國泰全球高股息基金-澳幣 0.53150 0.53050 0.00100 0.18850 國泰全球基礎建設基金-美元 0.49070 0.49350 -0.00280 -0.56738 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.33000 14.42000 -0.09000 -0.62413 國泰全球資源基金-美元 0.16700 0.16780 -0.00080 -0.47676 國泰全球資源基金-新台幣 5.26000 5.29000 -0.03000 -0.56711 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.62250 0.62340 -0.00090 -0.14437 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 19.32000 19.36000 -0.04000 -0.20661 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.83000 18.86000 -0.03000 -0.15907 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.88770 0.88560 0.00210 0.23713 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.51000 21.58000 -0.07000 -0.32437 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 22.54000 22.54000 0.00000 0.00000 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.54400 2.54860 -0.00460 -0.18049 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.37100 0.37210 -0.00110 -0.29562 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31870 0.31960 -0.00090 -0.28160 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.47030 11.50800 -0.03770 -0.32760 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.85330 9.88570 -0.03240 -0.32775 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.52810 0.52770 0.00040 0.07580 國泰亞洲成長基金-美元 0.40160 0.40220 -0.00060 -0.14918 國泰亞洲成長基金-新台幣 12.07000 12.09000 -0.02000 -0.16543 國泰科技生化基金 33.22000 33.44000 -0.22000 -0.65789 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 30.08000 30.11000 -0.03000 -0.09963 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.11000 12.10000 0.01000 0.08264 國泰美國費城半導體基金 14.67000 14.83000 -0.16000 -1.07889 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 43.47400 43.63820 -0.16420 -0.37628 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.55950 17.49830 0.06120 0.34975 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 22.49680 22.66100 -0.16420 -0.72459 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 44.23320 44.39790 -0.16470 -0.37096 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 45.28490 45.34750 -0.06260 -0.13805 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.34070 43.41370 -0.07300 -0.16815 國泰紐幣2021保本基金 12.80320 12.79650 0.00670 0.05236 國泰紐幣八年期保本基金 13.16860 13.16090 0.00770 0.05851 國泰紐幣保本基金 12.74960 12.74830 0.00130 0.01020 國泰國泰基金-新台幣A 22.96000 23.07000 -0.11000 -0.47681 國泰國泰基金-新台幣I 22.96000 23.07000 -0.11000 -0.47681 國泰富時中國A50基金 21.89000 21.95000 -0.06000 -0.27335 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 46.35400 46.53010 -0.17610 -0.37846 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34590 0.34620 -0.00030 -0.08666 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.73000 10.74000 -0.01000 -0.09311 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.50300 0.50150 0.00150 0.29910 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.68290 42.70760 -0.02470 -0.05784 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 21.20000 21.16000 0.04000 0.18904 國泰新興市場基金-美元 0.39820 0.39750 0.00070 0.17610 國泰新興市場基金-新台幣 12.36000 12.34000 0.02000 0.16207 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.44400 2.44300 0.00100 0.04093 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.50730 1.50670 0.00060 0.03982 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.36640 0.36660 -0.00020 -0.05456 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22820 0.22840 -0.00020 -0.08757 國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息) 0.35720 0.35750 -0.00030 -0.08392 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.08910 11.09960 -0.01050 -0.09460 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.70990 6.71630 -0.00640 -0.09529 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 44.09270 44.21810 -0.12540 -0.28359 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 44.27750 44.47520 -0.19770 -0.44452 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.32790 42.42810 -0.10020 -0.23616 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.05000 12.97000 0.08000 0.61681 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 37.36000 37.80000 -0.44000 -1.16402 國泰標普北美科技ETF基金 23.89000 24.07000 -0.18000 -0.74782 國泰歐洲精選基金-美元 0.35340 0.35490 -0.00150 -0.42265 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.43000 10.48000 -0.05000 -0.47710 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.89700 39.92180 -0.02480 -0.06212 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.48000 22.58000 -0.10000 -0.44287 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 20.47000 20.44000 0.03000 0.14677 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.84000 18.27000 -0.43000 -2.35359 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41520 0.41520 0.00000 0.00000 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.51780 12.52070 -0.00290 -0.02316 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.55900 10.56180 -0.00280 -0.02651 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.44760 10.45140 -0.00380 -0.03636 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.57210 10.57420 -0.00210 -0.01986 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.23910 10.24190 -0.00280 -0.02734 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.16880 10.16930 -0.00050 -0.00492 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.21860 10.22560 -0.00700 -0.06846 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.02030 10.05910 -0.03880 -0.38572 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.83380 9.87330 -0.03950 -0.40007 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.97940 10.02150 -0.04210 -0.42010 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.80010 9.84460 -0.04450 -0.45202 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.02020 10.05900 -0.03880 -0.38572 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.82910 9.86850 -0.03940 -0.39925 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.97940 10.02140 -0.04200 -0.41910 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.80010 9.84460 -0.04450 -0.45202 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.43730 11.43670 0.00060 0.00525 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.09440 10.10190 -0.00750 -0.07424 第一金大中華基金 26.39000 26.48000 -0.09000 -0.33988 第一金小型精選基金 32.94000 33.02000 -0.08000 -0.24228 第一金中國世紀基金-人民幣 13.46000 13.53000 -0.07000 -0.51737 第一金中國世紀基金-美元 8.39850 8.44960 -0.05110 -0.60476 第一金中國世紀基金-美元-N 8.39880 8.44990 -0.05110 -0.60474 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.94000 10.00000 -0.06000 -0.60000 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.94000 10.00000 -0.06000 -0.60000 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.76550 9.75620 0.00930 0.09532 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.35750 8.35970 -0.00220 -0.02632 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.30200 11.29120 0.01080 0.09565 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.84270 9.84530 -0.00260 -0.02641 第一金中概平衡基金 26.94000 27.11000 -0.17000 -0.62707 第一金台灣貨幣市場基金 15.32430 15.32410 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.67500 178.67300 0.00200 0.00112 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 16.24320 16.33200 -0.08880 -0.54372 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 16.24250 16.33110 -0.08860 -0.54252 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.70000 15.79000 -0.09000 -0.56998 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.71000 15.80000 -0.09000 -0.56962 第一金全球AI人工智慧基金-美元 11.00910 11.11620 -0.10710 -0.96346 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 11.00430 11.11430 -0.11000 -0.98972 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 11.06000 11.17000 -0.11000 -0.98478 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 11.06000 11.17000 -0.11000 -0.98478 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.15130 10.22400 -0.07270 -0.71107 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.15140 10.22400 -0.07260 -0.71009 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.40000 10.48000 -0.08000 -0.76336 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.40000 10.48000 -0.08000 -0.76336 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.48060 13.51370 -0.03310 -0.24494 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.49880 13.53190 -0.03310 -0.24461 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.80000 12.84000 -0.04000 -0.31153 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.83000 12.87000 -0.04000 -0.31080 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.89690 9.91180 -0.01490 -0.15033 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.89230 9.90760 -0.01530 -0.15443 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.52180 9.53820 -0.01640 -0.17194 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.54620 9.56260 -0.01640 -0.17150 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.77690 10.79350 -0.01660 -0.15380 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.40380 10.42170 -0.01790 -0.17176 第一金全球大趨勢基金 25.60000 25.72000 -0.12000 -0.46656 第一金全球不動產證券化基金A 9.43120 9.44330 -0.01210 -0.12813 第一金全球不動產證券化基金B 6.51070 6.51910 -0.00840 -0.12885 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.06510 10.11120 -0.04610 -0.45593 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.06540 10.11150 -0.04610 -0.45592 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.60000 9.65000 -0.05000 -0.51813 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.61000 9.65000 -0.04000 -0.41451 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.93980 10.99000 -0.05020 -0.45678 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.94160 10.99170 -0.05010 -0.45580 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.44000 10.49000 -0.05000 -0.47664 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.44000 10.49000 -0.05000 -0.47664 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.55900 8.58340 -0.02440 -0.28427 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.49480 10.52460 -0.02980 -0.28315 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.30870 9.30270 0.00600 0.06450 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.30710 9.30110 0.00600 0.06451 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.75180 7.74990 0.00190 0.02452 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.74600 7.74410 0.00190 0.02453 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.52470 8.52400 0.00070 0.00821 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.52540 8.52470 0.00070 0.00821 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.61930 11.61180 0.00750 0.06459 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.61990 11.61250 0.00740 0.06372 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.27800 10.27530 0.00270 0.02628 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.27880 10.27630 0.00250 0.02433 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.07000 15.06880 0.00120 0.00796 第一金亞洲科技基金 18.13000 18.10000 0.03000 0.16575 第一金亞洲新興市場基金 13.58000 13.57000 0.01000 0.07369 第一金店頭市場基金 8.20000 8.23000 -0.03000 -0.36452 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 9.94170 9.95380 -0.01210 -0.12156 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 9.94170 9.95380 -0.01210 -0.12156 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 9.92280 9.93810 -0.01530 -0.15395 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 9.92280 9.93810 -0.01530 -0.15395 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 9.94170 9.95380 -0.01210 -0.12156 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 9.94480 9.95670 -0.01190 -0.11952 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 9.94170 9.95380 -0.01210 -0.12156 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 9.92280 9.93810 -0.01530 -0.15395 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 9.92590 9.94110 -0.01520 -0.15290 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 9.92280 9.93810 -0.01530 -0.15395 第一金創新趨勢基金 21.74000 21.87000 -0.13000 -0.59442 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 42.01360 42.21380 -0.20020 -0.47425 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 42.04140 42.21590 -0.17450 -0.41335 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 41.82540 41.99210 -0.16670 -0.39698 第一金電子基金 33.23000 33.48000 -0.25000 -0.74671 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.96000 19.16000 -0.20000 -1.04384 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.70000 20.79000 -0.09000 -0.43290 統一大中華中小基金(人民幣) 7.99000 7.99000 0.00000 0.00000 統一大中華中小基金(美元) 7.31000 7.31000 0.00000 0.00000 統一大中華中小基金(新台幣) 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(美元) 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 統一大滿貫基金-A類型 34.22000 34.41000 -0.19000 -0.55217 統一大滿貫基金-I類型 34.22000 34.41000 -0.19000 -0.55217 統一大龍印基金 14.75000 14.77000 -0.02000 -0.13541 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000 統一大龍騰中國基金(美元) 8.54000 8.55000 -0.01000 -0.11696 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 統一中小基金 23.57000 23.63000 -0.06000 -0.25391 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.85290 9.85290 0.00000 0.00000 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.16760 9.17000 -0.00240 -0.02617 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.90180 8.90660 -0.00480 -0.05389 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.34140 12.34140 0.00000 0.00000 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.43600 11.43900 -0.00300 -0.02623 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.06370 11.06970 -0.00600 -0.05420 統一台灣動力基金 17.80000 17.90000 -0.10000 -0.55866 統一全天候基金-A類型 107.95000 108.21000 -0.26000 -0.24027 統一全天候基金-I類型 108.54000 108.80000 -0.26000 -0.23897 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.28880 8.31720 -0.02840 -0.34146 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.00350 8.03290 -0.02940 -0.36599 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.03380 8.06600 -0.03220 -0.39921 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.93590 8.96640 -0.03050 -0.34016 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.63620 8.66800 -0.03180 -0.36687 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.66150 8.69620 -0.03470 -0.39902 統一全球債券組合基金 12.41650 12.41970 -0.00320 -0.02577 統一全球新科技基金(人民幣) 15.91000 16.07000 -0.16000 -0.99564 統一全球新科技基金(美元) 14.97000 15.12000 -0.15000 -0.99206 統一全球新科技基金(新台幣) 14.44000 14.59000 -0.15000 -1.02810 統一亞太基金 25.08000 25.08000 0.00000 0.00000 統一亞洲大金磚基金 12.53000 12.52000 0.01000 0.07987 統一奔騰基金 57.73000 58.09000 -0.36000 -0.61973 統一強棒貨幣市場基金 16.73530 16.73500 0.00030 0.00179 統一強漢基金(人民幣) 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107 統一強漢基金(美元) 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 統一強漢基金(新台幣) 26.15000 26.18000 -0.03000 -0.11459 統一統信基金 30.05000 30.22000 -0.17000 -0.56254 統一黑馬基金 58.43000 58.78000 -0.35000 -0.59544 統一新亞洲科技能源基金 16.33000 16.45000 -0.12000 -0.72948 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.09540 8.10070 -0.00530 -0.06543 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.77040 10.77740 -0.00700 -0.06495 統一經建基金 45.76000 45.86000 -0.10000 -0.21805 統一龍馬基金 66.92000 67.34000 -0.42000 -0.62370 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 19.41000 19.52000 -0.11000 -0.56352 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 46.05000 46.29000 -0.24000 -0.51847 野村中國機會基金 14.45000 14.45000 0.00000 0.00000 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.41500 10.41190 0.00310 0.02977 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.39420 10.39270 0.00150 0.01443 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.41800 10.42100 -0.00300 -0.02879 野村巴西基金 7.18000 7.19000 -0.01000 -0.13908 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.45000 11.50000 -0.05000 -0.43478 野村台灣高股息基金 25.41000 25.46000 -0.05000 -0.19639 野村台灣運籌基金 36.71000 36.80000 -0.09000 -0.24457 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.83290 9.83210 0.00080 0.00814 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.76830 9.76910 -0.00080 -0.00819 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.83800 9.84000 -0.00200 -0.02033 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.45220 10.45140 0.00080 0.00765 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.27630 10.27730 -0.00100 -0.00973 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.05360 10.05560 -0.00200 -0.01989 野村平衡基金 19.60000 19.69000 -0.09000 -0.45708 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.89000 9.93000 -0.04000 -0.40282 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.15000 10.18000 -0.03000 -0.29470 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.70000 14.75000 -0.05000 -0.33898 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.10000 12.13000 -0.03000 -0.24732 野村全球生技醫療基金 16.63000 16.66000 -0.03000 -0.18007 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.17080 10.16970 0.00110 0.01082 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.16770 10.16840 -0.00070 -0.00688 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.06850 10.07110 -0.00260 -0.02582 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.41280 10.41170 0.00110 0.01057 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.37500 10.37590 -0.00090 -0.00867 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.27820 10.28100 -0.00280 -0.02723 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.10670 10.10930 -0.00260 -0.02572 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.76850 10.76740 0.00110 0.01022 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.68760 10.68850 -0.00090 -0.00842 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.59080 10.59360 -0.00280 -0.02643 野村全球品牌基金 29.97000 29.99000 -0.02000 -0.06669 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.73000 10.74000 -0.01000 -0.09311 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.05000 13.06000 -0.01000 -0.07657 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.91000 10.92000 -0.01000 -0.09158 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.82000 19.83000 -0.01000 -0.05043 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.33000 12.33000 0.00000 0.00000 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.94310 10.94000 0.00310 0.02834 野村全球短期收益基金-美元計價 10.99140 10.99110 0.00030 0.00273 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.75510 10.75640 -0.00130 -0.01209 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.68510 8.68990 -0.00480 -0.05524 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.49140 8.49620 -0.00480 -0.05650 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.06650 8.07290 -0.00640 -0.07928 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.08540 11.09150 -0.00610 -0.05500 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.55390 10.55990 -0.00600 -0.05682 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.12120 10.12930 -0.00810 -0.07997 野村成長基金 30.89000 31.04000 -0.15000 -0.48325 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.53720 8.53220 0.00500 0.05860 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.55150 8.54720 0.00430 0.05031 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.76590 8.76380 0.00210 0.02396 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.80710 9.80140 0.00570 0.05815 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.67350 9.66880 0.00470 0.04861 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.90050 9.89820 0.00230 0.02324 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.53000 13.50000 0.03000 0.22222 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.31650 10.29310 0.02340 0.22734 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.22110 10.22300 -0.00190 -0.01859 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.11460 10.11920 -0.00460 -0.04546 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.73870 9.71640 0.02230 0.22951 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.73870 9.74080 -0.00210 -0.02156 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.84530 9.84970 -0.00440 -0.04467 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.16040 10.16490 -0.00450 -0.04427 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.89030 10.86630 0.02400 0.22087 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.73470 10.73710 -0.00240 -0.02235 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.85290 10.85780 -0.00490 -0.04513 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 10.17810 10.18110 -0.00300 -0.02947 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 10.18590 10.19000 -0.00410 -0.04024 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 10.11490 10.12110 -0.00620 -0.06126 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.60950 8.61450 -0.00500 -0.05804 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.23480 9.23760 -0.00280 -0.03031 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.10500 9.10860 -0.00360 -0.03952 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 10.17100 10.17730 -0.00630 -0.06190 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.93250 13.94060 -0.00810 -0.05810 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 13.06940 13.07340 -0.00400 -0.03060 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.58680 10.59110 -0.00430 -0.04060 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.46060 10.45630 0.00430 0.04112 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.44590 10.44410 0.00180 0.01723 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.49280 10.49240 0.00040 0.00381 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.75830 10.75390 0.00440 0.04092 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.72030 10.71840 0.00190 0.01773 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.68560 10.68520 0.00040 0.00374 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.68240 10.67750 0.00490 0.04589 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.63560 10.63270 0.00290 0.02727 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.75200 10.75200 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.24200 10.24560 -0.00360 -0.03514 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.90660 9.90450 0.00210 0.02120 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.53390 9.53570 -0.00180 -0.01888 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.01790 9.02120 -0.00330 -0.03658 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.46930 11.47360 -0.00430 -0.03748 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.37630 10.38190 -0.00560 -0.05394 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.51680 11.52020 -0.00340 -0.02951 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.94130 10.94560 -0.00430 -0.03929 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.70940 10.71530 -0.00590 -0.05506 野村高科技基金 10.24000 10.30000 -0.06000 -0.58252 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.64630 10.67660 -0.03030 -0.28380 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.28220 10.30730 -0.02510 -0.24352 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.81270 10.84160 -0.02890 -0.26657 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.67930 9.70470 -0.02540 -0.26173 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.65420 9.68180 -0.02760 -0.28507 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.85590 9.87950 -0.02360 -0.23888 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.27930 12.30910 -0.02980 -0.24210 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.16620 14.20470 -0.03850 -0.27104 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.16930 11.19860 -0.02930 -0.26164 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.14840 11.18030 -0.03190 -0.28532 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.55900 11.58660 -0.02760 -0.23821 野村貨幣市場基金 16.33980 16.33950 0.00030 0.00184 野村新馬基金 15.71000 15.74000 -0.03000 -0.19060 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.38270 10.38280 -0.00010 -0.00096 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.29050 10.29660 -0.00610 -0.05924 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.39980 10.40910 -0.00930 -0.08934 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.27780 10.27590 0.00190 0.01849 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.23920 10.23910 0.00010 0.00098 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.28480 10.28610 -0.00130 -0.01264 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.68670 10.68520 0.00150 0.01404 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.61070 10.61030 0.00040 0.00377 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.67840 10.67980 -0.00140 -0.01311 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.23420 10.21670 0.01750 0.17129 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.24460 10.22900 0.01560 0.15251 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 10.13410 10.12070 0.01340 0.13240 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.82070 10.80230 0.01840 0.17033 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.78150 10.76520 0.01630 0.15141 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.67110 10.65690 0.01420 0.13325 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.62380 10.62450 -0.00070 -0.00659 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.99690 7.99740 -0.00050 -0.00625 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.35370 12.35460 -0.00090 -0.00728 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.40120 10.39870 0.00250 0.02404 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.54560 10.54560 0.00000 0.00000 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.36770 10.36760 0.00010 0.00096 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.43260 10.43570 -0.00310 -0.02971 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.39640 10.39570 0.00070 0.00673 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.40160 10.39910 0.00250 0.02404 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.54600 10.54600 0.00000 0.00000 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.36790 10.36780 0.00010 0.00096 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.43620 10.43950 -0.00330 -0.03161 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.39550 10.39480 0.00070 0.00673 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.43170 10.42990 0.00180 0.01726 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.57180 10.57260 -0.00080 -0.00757 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.39700 10.39760 -0.00060 -0.00577 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.46270 10.46670 -0.00400 -0.03822 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.42660 10.42660 0.00000 0.00000 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.43170 10.42990 0.00180 0.01726 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.57200 10.57280 -0.00080 -0.00757 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.40440 10.40500 -0.00060 -0.00577 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.47810 10.48210 -0.00400 -0.03816 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.42730 10.42720 0.00010 0.00096 野村精選貨幣市場基金 12.11460 12.11440 0.00020 0.00165 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.96000 11.95000 0.01000 0.08368 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.17000 11.15000 0.02000 0.17937 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.50000 10.52000 -0.02000 -0.19011 野村歐洲高股息基金季配型 7.82000 7.84000 -0.02000 -0.25510 野村歐洲高股息基金累積型 11.20000 11.21000 -0.01000 -0.08921 野村積極成長基金 13.08000 13.15000 -0.07000 -0.53232 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.06000 10.12000 -0.06000 -0.59289 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 36.50000 36.72000 -0.22000 -0.59913 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.67050 10.67570 -0.00520 -0.04871 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.54590 8.54790 -0.00200 -0.02340 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.87920 7.88230 -0.00310 -0.03933 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.71760 7.72150 -0.00390 -0.05051 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.26060 12.26370 -0.00310 -0.02528 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.97280 10.97720 -0.00440 -0.04008 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.78800 10.79340 -0.00540 -0.05003 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.90000 11.94000 -0.04000 -0.33501 野村環球基金-人民幣計價 18.03000 18.08000 -0.05000 -0.27655 野村環球基金-美元計價 14.01000 14.05000 -0.04000 -0.28470 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.74000 19.81000 -0.07000 -0.35336 野村鴻利基金 23.55000 23.66000 -0.11000 -0.46492 野村鴻揚貨幣市場基金 16.90340 16.90320 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 19.87000 19.89000 -0.02000 -0.10055 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.80000 10.83000 -0.03000 -0.27701 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.99000 13.92000 0.07000 0.50287 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.49000 15.49000 0.00000 0.00000 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.70450 10.71140 -0.00690 -0.06442 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.01940 14.02850 -0.00910 -0.06487 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.77300 10.76880 0.00420 0.03900 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.69840 10.70790 -0.00950 -0.08872 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.56440 10.55680 0.00760 0.07199 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.46360 10.46910 -0.00550 -0.05254 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.02330 10.01290 0.01040 0.10387 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.11110 10.11420 -0.00310 -0.03065 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 9.97230 9.97900 -0.00670 -0.06714 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.27510 10.27810 -0.00300 -0.02919 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.43300 10.43480 -0.00180 -0.01725 凱基台商天下基金 13.68000 13.63000 0.05000 0.36684 凱基台灣精五門基金 21.68000 21.78000 -0.10000 -0.45914 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 44.08530 44.26940 -0.18410 -0.41586 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 45.87610 45.94560 -0.06950 -0.15127 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.82550 42.79350 0.03200 0.07478 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.60000 9.65000 -0.05000 -0.51813 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.67870 10.69880 -0.02010 -0.18787 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 44.04130 44.21930 -0.17800 -0.40254 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 44.74420 44.97690 -0.23270 -0.51738 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 43.51570 43.69250 -0.17680 -0.40465 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.58000 12.57000 0.01000 0.07955 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.34810 11.36440 -0.01630 -0.14343 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.27000 11.27000 0.00000 0.00000 凱基凱旋貨幣市場基金 11.59560 11.59550 0.00010 0.00086 凱基開創基金 29.09000 29.19000 -0.10000 -0.34258 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 23.41000 23.58000 -0.17000 -0.72095 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.49600 22.63970 -0.14370 -0.63473 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.67000 17.71000 -0.04000 -0.22586 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.75550 16.78920 -0.03370 -0.20072 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.71000 7.71000 0.00000 0.00000 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 40.36020 40.51240 -0.15220 -0.37569 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 40.53140 40.62410 -0.09270 -0.22819 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 40.33260 40.50810 -0.17550 -0.43325 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.66000 11.69000 -0.03000 -0.25663 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.34000 11.38440 -0.04440 -0.39001 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.93000 10.98000 -0.05000 -0.45537 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.35820 12.42170 -0.06350 -0.51120 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.76000 12.83000 -0.07000 -0.54560 凱基護城河基金-台幣計價A 13.27000 13.32000 -0.05000 -0.37538 凱基護城河基金-美元計價B 12.89910 12.94650 -0.04740 -0.36612 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.37560 10.38700 -0.01140 -0.10975 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.12840 10.15100 -0.02260 -0.22264 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.22190 10.24810 -0.02620 -0.25566 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.37550 10.38700 -0.01150 -0.11072 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.12840 10.15100 -0.02260 -0.22264 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.22190 10.24810 -0.02620 -0.25566 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.19000 12.12000 0.07000 0.57756 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 37.42000 37.83000 -0.41000 -1.08380 富邦NASDAQ-100基金 33.39000 33.56000 -0.17000 -0.50656 富邦上証180基金 31.87000 31.91000 -0.04000 -0.12535 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19520 0.19600 -0.00080 -0.40816 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.06000 6.09000 -0.03000 -0.49261 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.15000 6.14000 0.01000 0.16287 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 46.24000 46.24000 0.00000 0.00000 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.20800 12.23010 -0.02210 -0.18070 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.28060 11.30490 -0.02430 -0.21495 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.90200 10.93680 -0.03480 -0.31819 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.35550 10.37430 -0.01880 -0.18122 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.48790 9.50840 -0.02050 -0.21560 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.17930 9.20860 -0.02930 -0.31818 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.82110 20.79610 0.02500 0.12021 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.64580 11.64490 0.00090 0.00773 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.70750 10.72180 -0.01430 -0.13337 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.81310 13.81010 0.00300 0.02172 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.02210 2.02240 -0.00030 -0.01483 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.44530 9.44320 0.00210 0.02224 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43240 1.43270 -0.00030 -0.02094 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.36590 12.36260 0.00330 0.02669 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.80240 1.80220 0.00020 0.01110 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.34340 10.34070 0.00270 0.02611 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52860 1.52850 0.00010 0.00654 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.94020 10.94010 0.00010 0.00091 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.87240 10.87310 -0.00070 -0.00644 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.28000 15.25000 0.03000 0.19672 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.70000 18.75000 -0.05000 -0.26667 富邦日本東証基金 20.24000 20.25000 -0.01000 -0.04938 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 47.18000 47.23000 -0.05000 -0.10586 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.16000 47.37000 -0.21000 -0.44332 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 52.84000 53.25000 -0.41000 -0.76995 富邦台灣心基金 21.95000 22.02000 -0.07000 -0.31789 富邦台灣釆吉50基金 47.20000 47.59000 -0.39000 -0.81950 富邦台灣科技指數基金 55.54000 56.21000 -0.67000 -1.19196 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 46.84180 47.02610 -0.18430 -0.39191 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 42.10420 42.08140 0.02280 0.05418 富邦全球不動產基金-(美元) 0.32000 0.31960 0.00040 0.12516 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.61510 2.61570 -0.00060 -0.02294 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35680 0.35710 -0.00030 -0.08401 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.99780 11.01050 -0.01270 -0.11534 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.23330 2.23380 -0.00050 -0.02238 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33620 0.33650 -0.00030 -0.08915 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.32830 9.33910 -0.01080 -0.11564 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.81000 24.66000 0.15000 0.60827 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.89000 13.96000 -0.07000 -0.50143 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 30.08000 29.77000 0.31000 1.04132 富邦吉祥貨幣市場基金 15.70820 15.70800 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.95000 17.97000 -0.02000 -0.11130 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.27750 41.32540 -0.04790 -0.11591 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 43.03590 43.21220 -0.17630 -0.40799 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 39.58360 39.61230 -0.02870 -0.07245 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 39.60100 39.70760 -0.10660 -0.26846 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.19870 41.15930 0.03940 0.09573 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 44.96680 45.10830 -0.14150 -0.31369 富邦長紅基金 61.20000 61.39000 -0.19000 -0.30950 富邦科技基金 24.44000 24.58000 -0.14000 -0.56957 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.31530 41.33520 -0.01990 -0.04814 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 43.81760 43.97290 -0.15530 -0.35317 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.73710 39.82460 -0.08750 -0.21971 富邦恒生國企ETF基金 21.14000 21.13000 0.01000 0.04733 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.35000 13.31000 0.04000 0.30053 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 28.12000 28.18000 -0.06000 -0.21292 富邦高成長基金 23.63000 23.71000 -0.08000 -0.33741 富邦基金A類型 13.55000 13.60000 -0.05000 -0.36765 富邦基金I類型 13.55000 13.60000 -0.05000 -0.36765 富邦深証100基金 10.53000 10.49000 0.04000 0.38132 富邦富時歐洲ETF基金 21.12000 21.10000 0.02000 0.09479 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42820 0.42860 -0.00040 -0.09333 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.55810 12.56950 -0.01140 -0.09070 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.34550 9.35400 -0.00850 -0.09087 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30270 0.30310 -0.00040 -0.13197 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.53920 8.54690 -0.00770 -0.09009 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.44750 10.44560 0.00190 0.01819 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 11.10490 11.10650 -0.00160 -0.01441 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.69880 9.69710 0.00170 0.01753 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.30390 10.30540 -0.00150 -0.01456 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.67000 18.68000 -0.01000 -0.05353 富邦精準基金 44.19000 44.42000 -0.23000 -0.51778 富邦精銳中小基金 11.57000 11.64000 -0.07000 -0.60137 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 17.90000 17.97000 -0.07000 -0.38954 富邦臺灣公司治理100基金 21.79000 21.93000 -0.14000 -0.63839 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.06000 7.02000 0.04000 0.56980 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.24000 16.43000 -0.19000 -1.15642 富邦標普美國特別股ETF基金 19.99000 19.98000 0.01000 0.05005 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.75720 10.76360 -0.00640 -0.05946 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.53480 10.55870 -0.02390 -0.22635 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.72650 10.75590 -0.02940 -0.27334 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.20230 10.20830 -0.00600 -0.05878 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.94500 9.96760 -0.02260 -0.22673 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.11280 10.14050 -0.02770 -0.27316 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 31.56000 31.83000 -0.27000 -0.84826 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 10.12490 10.13320 -0.00830 -0.08191 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 10.11580 10.12510 -0.00930 -0.09185 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.93020 9.94050 -0.01030 -0.10362 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.45250 10.46110 -0.00860 -0.08221 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.45770 10.46740 -0.00970 -0.09267 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.26820 10.27890 -0.01070 -0.10410 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.54660 8.56570 -0.01910 -0.22298 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.26590 9.28710 -0.02120 -0.22827 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.80700 8.82820 -0.02120 -0.24014 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.35350 10.37680 -0.02330 -0.22454 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.43710 10.46090 -0.02380 -0.22751 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.94800 9.97200 -0.02400 -0.24067 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.09650 10.12070 -0.02420 -0.23911 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.66210 8.67230 -0.01020 -0.11762 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.97110 9.98330 -0.01220 -0.12220 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.22860 9.24110 -0.01250 -0.13527 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.50570 11.51920 -0.01350 -0.11720 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.33750 11.35140 -0.01390 -0.12245 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.61710 10.63140 -0.01430 -0.13451 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.42930 9.44190 -0.01260 -0.13345 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.65000 15.67000 -0.02000 -0.12763 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.89880 8.91760 -0.01880 -0.21082 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.82620 9.84760 -0.02140 -0.21731 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.30500 9.32640 -0.02140 -0.22946 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.76830 10.79130 -0.02300 -0.21313 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.82040 10.84400 -0.02360 -0.21763 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.30970 10.33340 -0.02370 -0.22935 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.45230 9.47390 -0.02160 -0.22799 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.16000 9.24000 -0.08000 -0.86580 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.82000 9.91000 -0.09000 -0.90817 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.68000 8.77000 -0.09000 -1.02623 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.77000 7.79000 -0.02000 -0.25674 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.89000 8.93000 -0.04000 -0.44793 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.75000 8.79000 -0.04000 -0.45506 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.89000 9.94000 -0.05000 -0.50302 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.25220 10.23990 0.01230 0.12012 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.60640 9.59930 0.00710 0.07396 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.11810 9.11310 0.00500 0.05487 富蘭克林華美中華基金 11.26000 11.36000 -0.10000 -0.88028 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 22.33000 22.51000 -0.18000 -0.79964 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.38000 22.49000 -0.11000 -0.48911 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.14000 10.19000 -0.05000 -0.49068 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.00770 8.02180 -0.01410 -0.17577 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.13870 9.15260 -0.01390 -0.15187 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.12450 10.14000 -0.01550 -0.15286 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.62260 9.63960 -0.01700 -0.17636 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.60560 11.60940 -0.00380 -0.03273 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.69670 8.69950 -0.00280 -0.03219 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.84710 8.85000 -0.00290 -0.03277 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.93850 9.94170 -0.00320 -0.03219 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.04100 14.02630 0.01470 0.10480 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.13300 10.12240 0.01060 0.10472 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.10530 10.09470 0.01060 0.10501 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.61680 10.62060 -0.00380 -0.03578 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.65000 7.65280 -0.00280 -0.03659 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.98920 8.99240 -0.00320 -0.03559 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.98360 9.98720 -0.00360 -0.03605 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.20420 11.21120 -0.00700 -0.06244 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.53930 7.54400 -0.00470 -0.06230 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.87680 8.88230 -0.00550 -0.06192 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.02420 10.03050 -0.00630 -0.06281 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.86200 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-0.02000 -0.18657 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.28000 9.31000 -0.03000 -0.32223 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.34000 10.37000 -0.03000 -0.28930 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.42290 13.44320 -0.02030 -0.15101 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.20000 10.23000 -0.03000 -0.29326 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861 富蘭克林華美第一富基金 39.26000 39.50000 -0.24000 -0.60759 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.35240 10.35220 0.00020 0.00193 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.83000 8.85000 -0.02000 -0.22599 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.09000 9.12000 -0.03000 -0.32895 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.82000 9.85000 -0.03000 -0.30457 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.97000 15.06000 -0.09000 -0.59761 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.92000 14.02000 -0.10000 -0.71327 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 16.25000 16.38000 -0.13000 -0.79365 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 10.20330 10.23440 -0.03110 -0.30388 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 10.20330 10.23430 -0.03100 -0.30290 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 10.07550 10.09760 -0.02210 -0.21886 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 10.07550 10.09760 -0.02210 -0.21886 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 10.15450 10.18880 -0.03430 -0.33664 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 10.15450 10.18870 -0.03420 -0.33567 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 10.15450 10.18870 -0.03420 -0.33567 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 10.22630 10.26370 -0.03740 -0.36439 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 10.22630 10.26370 -0.03740 -0.36439 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 10.22620 10.26370 -0.03750 -0.36537 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.76960 6.82380 -0.05420 -0.79428 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.92290 10.91180 0.01110 0.10172 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.59880 9.59800 0.00080 0.00834 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.61660 11.61550 0.00110 0.00947 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.79980 6.80230 -0.00250 -0.03675 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.00510 9.00610 -0.00100 -0.01110 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.65020 10.65140 -0.00120 -0.01127 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.00670 11.01070 -0.00400 -0.03633 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 68.00000 68.24000 -0.24000 -0.35170 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 68.28000 68.45000 -0.17000 -0.24836 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.35760 62.34920 0.00840 0.01347 復華1至5年期高收益債券基金 20.71000 20.70000 0.01000 0.04831 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.77000 10.80000 -0.03000 -0.27778 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.72000 10.75000 -0.03000 -0.27907 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 65.96320 66.22080 -0.25760 -0.38900 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 65.44150 65.67560 -0.23410 -0.35645 復華人民幣貨幣市場基金 11.87540 11.87470 0.00070 0.00589 復華人生目標基金 39.77690 39.80880 -0.03190 -0.08013 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231 復華大中華中小策略基金 8.93000 9.00000 -0.07000 -0.77778 復華中小精選基金 67.25000 67.57000 -0.32000 -0.47358 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.71000 52.71460 -0.00460 -0.00873 復華中國特選信用債券ETF基金 62.23090 62.27150 -0.04060 -0.06520 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.96000 10.03000 -0.07000 -0.69791 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.93000 9.00000 -0.07000 -0.77778 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.79000 11.83000 -0.04000 -0.33812 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.58000 10.62000 -0.04000 -0.37665 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.21000 10.26000 -0.05000 -0.48733 復華六年到期新興市場債券基金 10.82000 10.83000 -0.01000 -0.09234 復華台灣智能基金 11.72000 11.76000 -0.04000 -0.34014 復華全方位基金 30.03000 30.18000 -0.15000 -0.49702 復華全球大趨勢基金-美元 13.26000 13.33000 -0.07000 -0.52513 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.94000 21.05000 -0.11000 -0.52257 復華全球平衡基金-美元 9.24000 9.27000 -0.03000 -0.32362 復華全球平衡基金-新臺幣 19.79000 19.87000 -0.08000 -0.40262 復華全球物聯網科技基金-美元 14.65000 14.74000 -0.09000 -0.61058 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.17000 14.25000 -0.08000 -0.56140 復華全球原物料基金 8.48000 8.51000 -0.03000 -0.35253 復華全球消費基金-新臺幣 13.38000 13.43000 -0.05000 -0.37230 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.11890 12.12250 -0.00360 -0.02970 復華全球債券基金 14.71150 14.70600 0.00550 0.03740 復華全球債券組合基金 15.31000 15.32000 -0.01000 -0.06527 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.20000 15.23000 -0.03000 -0.19698 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.46000 10.48000 -0.02000 -0.19084 復華全球戰略配置強基金-美元 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.02000 11.02000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.49450 13.49430 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.56000 11.60000 -0.04000 -0.34483 復華亞太成長基金 12.45000 12.52000 -0.07000 -0.55911 復華亞太神龍科技基金-美元 9.29000 9.33000 -0.04000 -0.42872 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.89000 9.94000 -0.05000 -0.50302 復華東協世紀基金 12.80000 12.83000 -0.03000 -0.23383 復華南非幣長期收益基金A 14.25000 14.23000 0.02000 0.14055 復華南非幣長期收益基金B 8.12000 8.11000 0.01000 0.12330 復華南非幣短期收益基金A 14.65000 14.65000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000 復華美國20年期以上公債ETF基金 66.82280 67.06050 -0.23770 -0.35446 復華美國金融服務業股票ETF基金 22.44000 22.52000 -0.08000 -0.35524 復華美國新星基金-美元 13.17000 13.25000 -0.08000 -0.60377 復華美國新星基金-新臺幣 13.42000 13.50000 -0.08000 -0.59259 復華恒生基金 22.09000 22.07000 0.02000 0.09062 復華恒生單日反向一倍基金 8.06000 8.06000 0.00000 0.00000 復華恒生單日正向二倍基金 32.61000 32.61000 0.00000 0.00000 復華神盾基金 26.41260 26.48640 -0.07380 -0.27863 復華高成長基金 69.54000 70.03000 -0.49000 -0.69970 復華高益策略組合基金 13.57000 13.58000 -0.01000 -0.07364 復華貨幣市場基金 14.45800 14.45780 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 18.32000 18.31000 0.01000 0.05461 復華富時台灣高股息低波動基金 49.79000 49.88000 -0.09000 -0.18043 復華復華基金 21.77000 21.92000 -0.15000 -0.68431 復華華人世紀基金 17.08000 17.13000 -0.05000 -0.29189 復華傳家二號基金 31.93460 31.88080 0.05380 0.16875 復華傳家基金 22.60480 22.67650 -0.07170 -0.31619 復華奧林匹克全球組合基金 15.90000 15.92000 -0.02000 -0.12563 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.84000 11.86000 -0.02000 -0.16863 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.51000 14.54000 -0.03000 -0.20633 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 復華新興人民幣短期收益基金 10.92000 10.93000 -0.01000 -0.09149 復華新興人民幣債券基金A 12.27000 12.27000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.98000 8.99000 -0.01000 -0.11123 復華新興市場10年期以上債券基金 21.65000 21.67000 -0.02000 -0.09229 復華新興市場企業債券ETF基金 68.52000 68.61000 -0.09000 -0.13118 復華新興市場高收益債券基金A 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 復華新興市場高收益債券基金B 5.47000 5.48000 -0.01000 -0.18248 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.33000 12.35000 -0.02000 -0.16194 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.01000 12.03000 -0.02000 -0.16625 復華新興市場短期收益基金 11.33000 11.34000 -0.01000 -0.08818 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 23.80000 23.78000 0.02000 0.08410 復華數位經濟基金 47.07000 47.25000 -0.18000 -0.38095 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.06800 10.06920 -0.00120 -0.01192 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.82400 9.82620 -0.00220 -0.02239 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.61250 10.61380 -0.00130 -0.01225 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.21880 10.22110 -0.00230 -0.02250 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 10.02540 10.00700 0.01840 0.18387 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.01850 10.02060 -0.00210 -0.02096 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.26740 10.26840 -0.00100 -0.00974 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.87810 10.88270 -0.00460 -0.04227 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.05920 10.05950 -0.00030 -0.00298 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.68110 10.68250 -0.00140 -0.01311 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.41710 10.41730 -0.00020 -0.00192 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.04640 11.05040 -0.00400 -0.03620 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.76750 10.76270 0.00480 0.04460 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.71350 10.71320 0.00030 0.00280 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.79580 10.79930 -0.00350 -0.03241 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.68800 10.68290 0.00510 0.04774 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.98220 11.95890 0.02330 0.19483 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.63150 10.63220 -0.00070 -0.00658 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.87060 10.86540 0.00520 0.04786 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.30530 12.28130 0.02400 0.19542 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.77460 10.77530 -0.00070 -0.00650 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.90110 10.90540 -0.00430 -0.03943 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.21590 10.21060 0.00530 0.05191 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.20600 10.20660 -0.00060 -0.00588 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.09430 10.09820 -0.00390 -0.03862 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.57910 10.57240 0.00670 0.06337 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.84560 10.82260 0.02300 0.21252 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.58030 10.57920 0.00110 0.01040 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.57770 10.57100 0.00670 0.06338 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.84500 10.82200 0.02300 0.21253 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.57710 10.57600 0.00110 0.01040 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.43180 10.42440 0.00740 0.07099 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.39840 10.39820 0.00020 0.00192 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.42990 10.42250 0.00740 0.07100 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.39930 10.39910 0.00020 0.00192 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.97720 10.96630 0.01090 0.09940 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.96580 10.96230 0.00350 0.03193 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.03840 11.03840 0.00000 0.00000 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.29090 10.28920 0.00170 0.01652 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.27730 10.28140 -0.00410 -0.03988 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.16520 10.17260 -0.00740 -0.07274 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.19930 9.19650 0.00280 0.03045 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.26490 8.27050 -0.00560 -0.06771 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.29120 8.29940 -0.00820 -0.09880 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.99960 11.99600 0.00360 0.03001 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.81280 10.82000 -0.00720 -0.06654 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.96910 10.98000 -0.01090 -0.09927 景順主流基金 18.05000 18.18000 -0.13000 -0.71507 景順台灣科技基金 31.33000 31.58000 -0.25000 -0.79164 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.06000 9.08000 -0.02000 -0.22026 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.64000 11.67000 -0.03000 -0.25707 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.93000 10.95000 -0.02000 -0.18265 景順全球科技基金 24.33000 24.53000 -0.20000 -0.81533 景順全球康健基金 19.57000 19.64000 -0.07000 -0.35642 景順貨幣市場基金 15.99290 15.99270 0.00020 0.00125 景順潛力基金 32.74000 33.00000 -0.26000 -0.78788 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.12000 15.17000 -0.05000 -0.32960 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.22000 14.28000 -0.06000 -0.42017 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.09000 11.11000 -0.02000 -0.18002 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.37000 11.40000 -0.03000 -0.26316 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.78000 11.81000 -0.03000 -0.25402 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.94000 11.96000 -0.02000 -0.16722 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.62990 8.63350 -0.00360 -0.04170 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.98150 7.98700 -0.00550 -0.06886 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.47570 11.48050 -0.00480 -0.04181 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.59090 10.59810 -0.00720 -0.06794 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.31000 8.35000 -0.04000 -0.47904 華南永昌中國A股基金(美元) 7.99000 8.01000 -0.02000 -0.24969 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.80000 11.83000 -0.03000 -0.25359 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.59550 9.59510 0.00040 0.00417 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.85440 9.85720 -0.00280 -0.02841 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.19880 10.19840 0.00040 0.00392 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.47790 10.48080 -0.00290 -0.02767 華南永昌永昌基金 20.18000 20.27000 -0.09000 -0.44401 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488 華南永昌全球亨利組合基金 14.97200 14.97800 -0.00600 -0.04006 華南永昌全球神農水資源基金 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.38000 10.42000 -0.04000 -0.38388 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.77000 10.81000 -0.04000 -0.37003 華南永昌全球精品基金 17.60000 17.47000 0.13000 0.74413 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.87000 10.88000 -0.01000 -0.09191 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.71000 13.72000 -0.01000 -0.07289 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.69000 13.70000 -0.01000 -0.07299 華南永昌物聯網精選基金 12.23000 12.33000 -0.10000 -0.81103 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.28010 16.27990 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 25.08220 25.15930 -0.07710 -0.30645 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.98950 11.98930 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.75960 10.75960 0.00000 0.00000 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.76130 10.77740 -0.01610 -0.14939 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.97360 9.97350 0.00010 0.00100 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.90740 9.92230 -0.01490 -0.15017 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.61440 10.61360 0.00080 0.00754 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.54700 10.56130 -0.01430 -0.13540 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.96010 9.95930 0.00080 0.00803 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.83800 9.85190 -0.01390 -0.14109 華頓中小型基金 20.96000 21.27000 -0.31000 -1.45745 華頓中國多重機會平衡基金 11.95200 11.99890 -0.04690 -0.39087 華頓台灣基金 23.40000 23.59000 -0.19000 -0.80543 華頓平安貨幣市場基金 11.56970 11.56960 0.00010 0.00086 華頓全球時尚精品基金 18.38000 18.38000 0.00000 0.00000 華頓全球高收益債券基金A 14.12010 14.12350 -0.00340 -0.02407 華頓全球高收益債券基金B 8.23260 8.23460 -0.00200 -0.02429 華頓全球黑鑽油源基金 5.10000 5.14000 -0.04000 -0.77821 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.75750 2.77200 -0.01450 -0.52309 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.43860 12.52040 -0.08180 -0.65333 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40070 0.40320 -0.00250 -0.62004 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.01320 12.03570 -0.02250 -0.18694 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.01320 12.03570 -0.02250 -0.18694 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.64350 10.65990 -0.01640 -0.15385 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.77310 10.80740 -0.03430 -0.31738 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.77280 10.80720 -0.03440 -0.31831 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.47550 9.50570 -0.03020 -0.31770 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.92280 10.95400 -0.03120 -0.28483 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.92280 10.95400 -0.03120 -0.28483 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.62690 9.65360 -0.02670 -0.27658 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.76000 10.74000 0.02000 0.18622 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.34000 9.34000 0.00000 0.00000 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.65120 2.65090 0.00030 0.01132 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.07500 2.07310 0.00190 0.09165 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.24430 12.25560 -0.01130 -0.09220 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.49380 9.50260 -0.00880 -0.09261 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38460 0.38490 -0.00030 -0.07794 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30250 0.30260 -0.00010 -0.03305 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.55000 3.55000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(台幣) 16.00000 16.01000 -0.01000 -0.06246 匯豐中國動力基金(美元) 0.51000 0.51000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.64000 24.81000 -0.17000 -0.68521 匯豐全球趨勢組合基金 12.98000 13.02000 -0.04000 -0.30722 匯豐全球關鍵資源基金 8.48000 8.52000 -0.04000 -0.46948 匯豐安富基金 25.91000 26.02000 -0.11000 -0.42275 匯豐成功基金 44.62000 44.71000 -0.09000 -0.20130 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.06000 11.07000 -0.01000 -0.09033 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.41000 2.41000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.88000 10.89000 -0.01000 -0.09183 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.88000 10.89000 -0.01000 -0.09183 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.53000 11.54000 -0.01000 -0.08666 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.53000 11.54000 -0.01000 -0.08666 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.70500 2.70210 0.00290 0.10732 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.37060 2.36800 0.00260 0.10980 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 12.00000 12.00140 -0.00140 -0.01167 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.06450 8.06580 -0.00130 -0.01612 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39390 0.39380 0.00010 0.02539 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33810 0.33810 0.00000 0.00000 匯豐金磚動力基金 15.41000 15.41000 0.00000 0.00000 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.01200 15.01190 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.44000 5.44000 0.00000 0.00000 匯豐新鑽動力基金 10.94000 10.93000 0.01000 0.09149 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.64780 5.66530 -0.01750 -0.30890 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.49900 9.51670 -0.01770 -0.18599 匯豐龍鳳基金-A類型 53.22000 53.59000 -0.37000 -0.69043 匯豐龍鳳基金-I類型 53.22000 53.59000 -0.37000 -0.69043 匯豐龍騰電子基金 37.24000 37.58000 -0.34000 -0.90474 匯豐雙高收益債券組合基金 12.77940 12.77970 -0.00030 -0.00235 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.39000 18.62000 -0.23000 -1.23523 新光中國成長基金(人民幣) 9.26000 9.31000 -0.05000 -0.53706 新光中國成長基金(美元) 9.30000 9.35000 -0.05000 -0.53476 新光中國成長基金(新臺幣) 9.32000 9.38000 -0.06000 -0.63966 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.37410 11.36700 0.00710 0.06246 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.38440 10.38380 0.00060 0.00578 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.78800 10.78460 0.00340 0.03153 新光台灣富貴基金 24.14000 24.32000 -0.18000 -0.74013 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 22.11000 22.19000 -0.08000 -0.36052 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.63570 40.63620 -0.00050 -0.00123 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 43.51630 43.65010 -0.13380 -0.30653 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177 新光全球AI新創產業基金美元 10.10000 10.14000 -0.04000 -0.39448 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.23000 10.27000 -0.04000 -0.38948 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.62000 8.66000 -0.04000 -0.46189 新光全球生技醫療基金(美元) 11.17000 11.20000 -0.03000 -0.26786 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.97000 10.99000 -0.02000 -0.18198 新光全球特別股收益基金(A累積)美元 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 新光全球債券基金(A累積)美元 10.82680 10.85070 -0.02390 -0.22026 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.65650 10.67720 -0.02070 -0.19387 新光全球債券基金(B配息)美元 10.21090 10.23340 -0.02250 -0.21987 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.03750 10.05710 -0.01960 -0.19489 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.33000 9.36000 -0.03000 -0.32051 新光吉星貨幣市場基金 15.50740 15.50710 0.00030 0.00193 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.44000 9.46000 -0.02000 -0.21142 新光多重資產基金(A累積)美元 8.62000 8.64000 -0.02000 -0.23148 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.05000 9.07000 -0.02000 -0.22051 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.72000 8.74000 -0.02000 -0.22883 新光亞洲精選基金-美金 21.97000 21.90000 0.07000 0.31963 新光亞洲精選基金-新台幣 22.41000 22.34000 0.07000 0.31334 新光店頭基金 23.06000 23.17000 -0.11000 -0.47475 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.33000 11.35000 -0.02000 -0.17621 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 39.67080 39.83490 -0.16410 -0.41195 新光特選內需收益ETF基金 21.11000 21.09000 0.02000 0.09483 新光創新科技基金 13.22000 13.35000 -0.13000 -0.97378 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.26540 10.29990 -0.03450 -0.33495 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.53900 10.57390 -0.03490 -0.33006 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.04470 10.07880 -0.03410 -0.33833 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.38030 9.41180 -0.03150 -0.33469 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.60260 9.63450 -0.03190 -0.33110 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.13930 9.17020 -0.03090 -0.33696 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.80470 40.81350 -0.00880 -0.02156 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 43.12080 43.25940 -0.13860 -0.32039 新光澳幣八年期保本基金 10.94000 10.93000 0.01000 0.09149 新光澳幣十年期保本基金 10.92000 10.90000 0.02000 0.18349 新光澳幣保本基金 12.43000 12.44000 -0.01000 -0.08039 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.75890 10.77100 -0.01210 -0.11234 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.51340 9.52420 -0.01080 -0.11340 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.49280 9.50590 -0.01310 -0.13781 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.52840 10.54290 -0.01450 -0.13753 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.58820 10.60090 -0.01270 -0.11980 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.52910 9.54060 -0.01150 -0.12054 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.47930 9.49060 -0.01130 -0.11907 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.51790 10.53050 -0.01260 -0.11965 瑞銀全球創新趨勢基金 7.47000 7.50000 -0.03000 -0.40000 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.80210 10.82420 -0.02210 -0.20417 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.64280 9.66240 -0.01960 -0.20285 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.64980 10.67220 -0.02240 -0.20989 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.63460 9.65490 -0.02030 -0.21026 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.69600 9.71650 -0.02050 -0.21098 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.71900 10.74170 -0.02270 -0.21133 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 15.00350 15.03840 -0.03490 -0.23207 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.71130 8.73160 -0.02030 -0.23249 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.22190 41.23870 -0.01680 -0.04074 群益10年期以上金融債ETF基金 41.78600 42.34920 -0.56320 -1.32990 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 42.64390 42.76180 -0.11790 -0.27571 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 42.76140 42.92980 -0.16840 -0.39227 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 44.36480 44.46790 -0.10310 -0.23185 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 42.29750 42.87420 -0.57670 -1.34510 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 45.99070 46.19130 -0.20060 -0.43428 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 47.86280 47.86300 -0.00020 -0.00042 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 45.02860 45.82200 -0.79340 -1.73148 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.73080 10.73060 0.00020 0.00186 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 43.16220 43.33340 -0.17120 -0.39508 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.75530 40.80080 -0.04550 -0.11152 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.47950 11.47870 0.00080 0.00697 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.25460 10.26220 -0.00760 -0.07406 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.11540 13.14930 -0.03390 -0.25781 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.80580 9.83600 -0.03020 -0.30704 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.21000 10.25000 -0.04000 -0.39024 群益大印度基金N-新臺幣 10.40000 10.35000 0.05000 0.48309 群益大印度基金-人民幣 13.71170 13.62950 0.08220 0.60310 群益大印度基金-美元 12.89910 12.82810 0.07100 0.55347 群益大印度基金-新臺幣 12.31000 12.25000 0.06000 0.48980 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.34110 12.36920 -0.02810 -0.22718 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.90510 11.93800 -0.03290 -0.27559 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.25000 11.29000 -0.04000 -0.35430 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.00010 11.02510 -0.02500 -0.22676 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.68080 9.70760 -0.02680 -0.27607 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.17000 9.20000 -0.03000 -0.32609 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.90500 9.92750 -0.02250 -0.22664 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.75290 8.77710 -0.02420 -0.27572 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.31000 9.34000 -0.03000 -0.32120 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.18490 9.20580 -0.02090 -0.22703 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.38920 8.41250 -0.02330 -0.27697 群益中小型股基金 46.40000 46.31000 0.09000 0.19434 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.29670 10.31410 -0.01740 -0.16870 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.56250 9.58330 -0.02080 -0.21704 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.02720 9.04980 -0.02260 -0.24973 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.74370 8.75850 -0.01480 -0.16898 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.11930 8.13700 -0.01770 -0.21752 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.66570 7.68480 -0.01910 -0.24854 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.60590 10.60960 -0.00370 -0.03487 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.66640 11.67040 -0.00400 -0.03427 群益中國高收益債券基金-美元 11.26060 11.26600 -0.00540 -0.04793 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.39390 10.40200 -0.00810 -0.07787 群益中國新機會基金N-人民幣 8.48980 8.52280 -0.03300 -0.38720 群益中國新機會基金N-美元 7.79830 7.83250 -0.03420 -0.43664 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.39000 8.43000 -0.04000 -0.47450 群益中國新機會基金-人民幣 7.52900 7.55830 -0.02930 -0.38765 群益中國新機會基金-美元 8.33780 8.37430 -0.03650 -0.43586 群益中國新機會基金-新臺幣 8.01000 8.04000 -0.03000 -0.37313 群益平衡王基金 19.87700 19.94380 -0.06680 -0.33494 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.09000 9.11000 -0.02000 -0.21954 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.49000 6.50000 -0.01000 -0.15385 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.12200 12.14110 -0.01910 -0.15732 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.57350 11.59750 -0.02400 -0.20694 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.04000 11.07000 -0.03000 -0.27100 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.38370 10.40010 -0.01640 -0.15769 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.91340 9.93400 -0.02060 -0.20737 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.39510 10.39270 0.00240 0.02309 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.17640 10.17430 0.00210 0.02064 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.20070 9.19850 0.00220 0.02392 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.19260 9.19070 0.00190 0.02067 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.14000 9.14000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.45560 10.45320 0.00240 0.02296 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.49590 10.49370 0.00220 0.02096 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.36310 9.36090 0.00220 0.02350 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.83580 9.83380 0.00200 0.02034 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.23360 11.23480 -0.00120 -0.01068 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.75190 7.75260 -0.00070 -0.00903 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.73220 10.73270 -0.00050 -0.00466 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.54890 10.55110 -0.00220 -0.02085 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.63280 10.63850 -0.00570 -0.05358 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.94650 9.94700 -0.00050 -0.00503 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.88370 9.88580 -0.00210 -0.02124 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.96250 9.96790 -0.00540 -0.05417 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.73230 10.73280 -0.00050 -0.00466 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.54870 10.55100 -0.00230 -0.02180 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.63270 10.63840 -0.00570 -0.05358 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.94660 9.94700 -0.00040 -0.00402 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.88360 9.88570 -0.00210 -0.02124 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.96260 9.96790 -0.00530 -0.05317 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.75870 9.79020 -0.03150 -0.32175 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.42000 11.46000 -0.04000 -0.34904 群益全球關鍵生技基金-美元 15.96720 16.01870 -0.05150 -0.32150 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.85000 15.91000 -0.06000 -0.37712 群益印巴雙星基金-新臺幣 12.49000 12.49000 0.00000 0.00000 群益印度中小基金N-人民幣 11.14010 11.05260 0.08750 0.79167 群益印度中小基金N-美元 9.35460 9.28580 0.06880 0.74092 群益印度中小基金N-新臺幣 8.90000 8.83000 0.07000 0.79275 群益印度中小基金-人民幣 15.08110 14.96280 0.11830 0.79063 群益印度中小基金-美元 13.37960 13.28120 0.09840 0.74090 群益印度中小基金-新臺幣 15.57000 15.46000 0.11000 0.71151 群益多利策略組合基金 11.88000 11.88000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 14.08000 14.09000 -0.01000 -0.07097 群益多重資產組合基金 15.62000 15.64000 -0.02000 -0.12788 群益安家基金 24.90410 24.98490 -0.08080 -0.32340 群益安穩貨幣市場基金 16.15780 16.15760 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.59000 21.72000 -0.13000 -0.59853 群益亞太中小基金 10.92000 10.93000 -0.01000 -0.09149 群益亞太新趨勢平衡基金 16.83000 16.80000 0.03000 0.17857 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.55640 10.55190 0.00450 0.04265 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.81040 7.80700 0.00340 0.04355 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.25600 10.25160 0.00440 0.04292 群益店頭市場基金 94.72000 94.99000 -0.27000 -0.28424 群益東方盛世基金 8.95000 8.97000 -0.02000 -0.22297 群益東協成長基金-人民幣 13.74850 13.78610 -0.03760 -0.27274 群益東協成長基金-美元 12.07150 12.11050 -0.03900 -0.32203 群益東協成長基金-新臺幣 12.01000 12.06000 -0.05000 -0.41459 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.91880 11.92340 -0.00460 -0.03858 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.23920 11.24580 -0.00660 -0.05869 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.64490 10.65410 -0.00920 -0.08635 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.78330 9.78710 -0.00380 -0.03883 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.22890 9.23430 -0.00540 -0.05848 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.73880 8.74630 -0.00750 -0.08575 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 11.00730 11.01670 -0.00940 -0.08533 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.57390 9.57760 -0.00370 -0.03863 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.39280 9.39830 -0.00550 -0.05852 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.76260 9.77090 -0.00830 -0.08495 群益長安基金 29.48000 29.53000 -0.05000 -0.16932 群益美國新創亮點基金N-美元 10.57790 10.62210 -0.04420 -0.41611 群益美國新創亮點基金-美元 16.00170 16.06880 -0.06710 -0.41758 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.55000 15.62000 -0.07000 -0.44814 群益真善美基金 15.70670 15.71920 -0.01250 -0.07952 群益馬拉松基金 119.78000 120.25000 -0.47000 -0.39085 群益深証中小板基金 11.81000 11.75000 0.06000 0.51064 群益創新科技基金 32.74000 33.01000 -0.27000 -0.81793 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.58810 9.62100 -0.03290 -0.34196 群益華夏盛世基金N-美元 8.82740 8.86210 -0.03470 -0.39156 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.25000 9.29000 -0.04000 -0.43057 群益華夏盛世基金-人民幣 10.44150 10.47740 -0.03590 -0.34264 群益華夏盛世基金-美元 9.73320 9.77150 -0.03830 -0.39196 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.15000 16.22000 -0.07000 -0.43157 群益奧斯卡基金 29.62000 29.67000 -0.05000 -0.16852 群益新興金鑽基金-美元 11.84850 11.83970 0.00880 0.07433 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.11000 9.10000 0.01000 0.10989 群益葛萊美基金 23.57000 23.80000 -0.23000 -0.96639 群益道瓊美國地產ETF基金 22.04000 22.23000 -0.19000 -0.85470 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.71000 7.66000 0.05000 0.65274 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.27000 14.44000 -0.17000 -1.17729 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.19490 11.20840 -0.01350 -0.12045 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.04020 11.05900 -0.01880 -0.17000 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.12420 11.14680 -0.02260 -0.20275 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.87230 10.88550 -0.01320 -0.12126 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.72250 10.74080 -0.01830 -0.17038 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.80370 10.82560 -0.02190 -0.20230 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.19470 11.20830 -0.01360 -0.12134 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.04050 11.05940 -0.01890 -0.17090 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.87230 10.88550 -0.01320 -0.12126 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.72200 10.74030 -0.01830 -0.17039 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.02000 13.03260 -0.01260 -0.09668 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.86720 11.87980 -0.01260 -0.10606 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.88000 10.89000 -0.01000 -0.09183 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.76320 11.77600 -0.01280 -0.10870 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.74000 8.74850 -0.00850 -0.09716 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.06650 9.07610 -0.00960 -0.10577 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.32000 8.33000 -0.01000 -0.12005 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.56480 8.57410 -0.00930 -0.10847 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.33020 10.34120 -0.01100 -0.10637 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 10.03060 10.04120 -0.01060 -0.10557 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 路博邁5G股票基金N累積(美元) 10.05000 10.06000 -0.01000 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路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.67000 10.68000 -0.01000 -0.09363 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 11.06000 11.07000 -0.01000 -0.09033 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 德信大發基金 30.00000 30.18000 -0.18000 -0.59642 德信中國精選成長基金 11.92000 11.89000 0.03000 0.25231 德信台灣主流中小基金 19.85000 19.91000 -0.06000 -0.30136 德信萬保貨幣市場基金 11.98420 11.98400 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 32.52000 32.76000 -0.24000 -0.73260 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.91720 10.91020 0.00700 0.06416 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.81670 10.81190 0.00480 0.04440 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.71430 11.71420 0.00010 0.00085 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.33000 16.36000 -0.03000 -0.18337 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.16000 18.18000 -0.02000 -0.11001 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.72640 10.72360 0.00280 0.02611 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.22080 16.21620 0.00460 0.02837 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.32370 8.33380 -0.01010 -0.12119 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.28730 11.29770 -0.01040 -0.09205 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.26360 12.27540 -0.01180 -0.09613 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.11820 14.13540 -0.01720 -0.12168 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.35000 17.37000 -0.02000 -0.11514 摩根中小基金 22.52000 22.68000 -0.16000 -0.70547 摩根中國A股基金 15.18000 15.32000 -0.14000 -0.91384 摩根中國A股基金(美元) 11.85000 11.95000 -0.10000 -0.83682 摩根中國亮點基金 13.14000 13.15000 -0.01000 -0.07605 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.70530 11.76380 -0.05850 -0.49729 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.97650 13.03420 -0.05770 -0.44268 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.94440 9.99240 -0.04800 -0.48037 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.63900 13.70720 -0.06820 -0.49755 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.74060 15.81040 -0.06980 -0.44148 摩根台灣金磚基金-累積型 19.69000 19.84000 -0.15000 -0.75605 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.69000 19.84000 -0.15000 -0.75605 摩根台灣增長基金 50.54000 50.90000 -0.36000 -0.70727 摩根平衡基金 27.86000 27.97000 -0.11000 -0.39328 摩根全球α基金 18.91000 18.96000 -0.05000 -0.26371 摩根全球平衡基金 16.40020 16.41960 -0.01940 -0.11815 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.55100 9.54880 0.00220 0.02304 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.68360 10.67960 0.00400 0.03745 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.10170 10.09900 0.00270 0.02674 摩根多元入息成長基金-累積型 11.74020 11.73740 0.00280 0.02386 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.48350 10.48070 0.00280 0.02672 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.87310 10.85130 0.02180 0.20090 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.47980 14.45090 0.02890 0.19999 摩根亞洲基金 60.75000 60.54000 0.21000 0.34688 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.56890 8.56880 0.00010 0.00117 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.11760 10.11610 0.00150 0.01483 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.95650 8.95590 0.00060 0.00670 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 13.04140 13.04140 0.00000 0.00000 摩根東方內需機會基金 19.23000 19.16000 0.07000 0.36534 摩根東方科技基金 31.83000 31.84000 -0.01000 -0.03141 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.33000 10.30000 0.03000 0.29126 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 12.29000 12.25000 0.04000 0.32653 摩根金龍收成基金 22.41000 22.40000 0.01000 0.04464 摩根第一貨幣市場基金 15.13130 15.13120 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 13.93000 14.02000 -0.09000 -0.64194 摩根新金磚五國基金 13.15000 13.14000 0.01000 0.07610 摩根新絲路基金 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964 摩根新興35基金 13.98000 13.96000 0.02000 0.14327 摩根新興日本基金 23.17000 23.32000 -0.15000 -0.64322 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.42150 7.40890 0.01260 0.17007 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.81180 9.79360 0.01820 0.18584 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.64810 9.63130 0.01680 0.17443 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.42310 11.40370 0.01940 0.17012 摩根新興科技基金 52.96000 53.52000 -0.56000 -1.04634 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.98410 8.98670 -0.00260 -0.02893 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.71060 9.71020 0.00040 0.00412 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.16100 9.16180 -0.00080 -0.00873 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.70320 10.70640 -0.00320 -0.02989 摩根龍揚基金 33.47000 33.44000 0.03000 0.08971 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.26000 11.26000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.98000 10.99000 -0.01000 -0.09099 摩根環球股票收益基金-累積型 12.24000 12.25000 -0.01000 -0.08163 摩根總收益組合基金-月配息型 9.33470 9.33040 0.00430 0.04609 摩根總收益組合基金-累積型 11.53780 11.53240 0.00540 0.04682 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.87000 20.90000 -0.03000 -0.14354 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.61430 12.61420 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 11.01000 11.07000 -0.06000 -0.54201 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.65930 10.65720 0.00210 0.01970 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.68010 10.68510 -0.00500 -0.04679 聯邦中國龍基金 25.88000 26.02000 -0.14000 -0.53805 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.73920 12.74660 -0.00740 -0.05805 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.88140 11.88810 -0.00670 -0.05636 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.76890 10.77730 -0.00840 -0.07794 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.53140 10.53720 -0.00580 -0.05504 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.87770 9.88320 -0.00550 -0.05565 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.94580 8.95280 -0.00700 -0.07819 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.11630 10.11790 -0.00160 -0.01581 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.24310 10.24800 -0.00490 -0.04781 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.15120 10.18730 -0.03610 -0.35436 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.37530 10.41560 -0.04030 -0.38692 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.65960 9.69400 -0.03440 -0.35486 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.86900 9.90730 -0.03830 -0.38658 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.67340 11.70610 -0.03270 -0.27934 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.43940 11.47010 -0.03070 -0.26765 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.63570 10.66730 -0.03160 -0.29623 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.79890 10.82890 -0.03000 -0.27704 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.56850 10.59680 -0.02830 -0.26706 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.82650 9.85570 -0.02920 -0.29628 聯邦金鑽平衡基金 23.00670 23.07320 -0.06650 -0.28821 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.68140 9.70950 -0.02810 -0.28941 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.06300 10.09550 -0.03250 -0.32193 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.63630 9.66420 -0.02790 -0.28869 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 10.00520 10.03740 -0.03220 -0.32080 聯邦貨幣市場基金 13.22160 13.22140 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 12.97000 13.03000 -0.06000 -0.46048 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.86760 16.86730 0.00030 0.00178 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.95540 12.98650 -0.03110 -0.23948 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.58260 12.60370 -0.02110 -0.16741 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.97670 11.99680 -0.02010 -0.16754 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.39150 12.39130 0.00020 0.00161 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.54610 11.54750 -0.00140 -0.01212 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.60510 10.60500 0.00010 0.00094 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.70480 8.70590 -0.00110 -0.01264 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 36.03000 36.26000 -0.23000 -0.63431 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 18.43000 18.51000 -0.08000 -0.43220 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.55000 18.63000 -0.08000 -0.42941 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.34000 12.41000 -0.07000 -0.56406 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.35000 16.36000 -0.01000 -0.06112 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.07000 12.07000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.90000 12.90000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.03000 12.03000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.63000 7.64000 -0.01000 -0.13089 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.57000 11.58000 -0.01000 -0.08636 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.57000 15.58000 -0.01000 -0.06418 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.19000 11.20000 -0.01000 -0.08929 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.93000 8.93000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.62000 11.65000 -0.03000 -0.25751 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.44000 14.44000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.47000 14.47000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.49000 14.49000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.33000 9.36000 -0.03000 -0.32051 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.20000 15.20000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 21.13000 21.16000 -0.03000 -0.14178 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 19.15000 19.18000 -0.03000 -0.15641 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.18000 13.20000 -0.02000 -0.15152 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聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.91000 7.91000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.98000 12.98000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.18000 14.19000 -0.01000 -0.07047 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.26000 14.27000 -0.01000 -0.07008 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582 聯博貨幣市場基金 15.03730 15.03710 0.00020 0.00133 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.15970 11.16590 -0.00620 -0.05553 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.03450 14.03930 -0.00480 -0.03419 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.57480 7.57900 -0.00420 -0.05542 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.30000 14.32000 -0.02000 -0.13966 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.45000 14.46000 -0.01000 -0.06916 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.19590 10.19660 -0.00070 -0.00687 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.64350 10.67120 -0.02770 -0.25958 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 10.21530 10.21370 0.00160 0.01567 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.22180 10.22260 -0.00080 -0.00783 瀚亞中小型股基金 20.59000 20.74000 -0.15000 -0.72324 瀚亞中國A股基金-人民幣 12.43000 12.52000 -0.09000 -0.71885 瀚亞中國A股基金-新台幣 13.12000 13.22000 -0.10000 -0.75643 瀚亞巴西基金 6.38000 6.40000 -0.02000 -0.31250 瀚亞外銷基金 39.71000 39.85000 -0.14000 -0.35132 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 12.01000 12.01000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.44000 11.44000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 11.00000 11.00000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.10400 11.14730 -0.04330 -0.38843 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.72010 10.76020 -0.04010 -0.37267 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.58830 12.63760 -0.04930 -0.39011 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.55260 10.59970 -0.04710 -0.44435 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.15420 7.18190 -0.02770 -0.38569 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.87100 7.90040 -0.02940 -0.37213 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.02430 8.05570 -0.03140 -0.38979 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 6.93580 6.96670 -0.03090 -0.44354 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.59690 8.63050 -0.03360 -0.38932 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.80020 8.83440 -0.03420 -0.38712 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.20360 9.23800 -0.03440 -0.37237 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 8.96050 8.99560 -0.03510 -0.39019 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 12.22000 12.21000 0.01000 0.08190 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.84000 11.84000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.57000 11.58000 -0.01000 -0.08636 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 10.71410 10.70830 0.00580 0.05416 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.94520 9.93620 0.00900 0.09058 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.86260 9.85460 0.00800 0.08118 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.93020 9.92480 0.00540 0.05441 瀚亞印度基金-人民幣 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