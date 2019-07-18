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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/07/17  108/07/16  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.38680   10.38060   0.00620    0.05973
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.20810   10.20190   0.00620    0.06077
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.46180   10.46030   0.00150    0.01434
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.28950   10.28790   0.00160    0.01555
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.26540   10.26280   0.00260    0.02533
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.26520   10.26410   0.00110    0.01072
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.26520   10.26410   0.00110    0.01072
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.32780   10.32440   0.00340    0.03293
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.93180    9.92930   0.00250    0.02518
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.93180    9.92930   0.00250    0.02518
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.92080    9.92020   0.00060    0.00605
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.92080    9.92020   0.00060    0.00605
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A             10.02850   10.02680   0.00170    0.01695
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B             10.02850   10.02680   0.00170    0.01695
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.78000   10.79000  -0.01000   -0.09268
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.75830   10.75340   0.00490    0.04557
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.55750   10.55260   0.00490    0.04643
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.66680   10.66270   0.00410    0.03845
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.55420   10.55020   0.00400    0.03791
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    23.25000   23.19000   0.06000    0.25873
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         25.08000   24.73000   0.35000    1.41529
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     41.49040   41.57230  -0.08190   -0.19701
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 40.30810   40.33350  -0.02540   -0.06297
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.89670    9.89320   0.00350    0.03538
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.42230   10.41790   0.00440    0.04223
中國信託台灣活力基金                                               13.36000   13.39000  -0.03000   -0.22405
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.68000   10.69000  -0.01000   -0.09355
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.67000    9.69000  -0.02000   -0.20640
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                   10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.39000    9.44000  -0.05000   -0.52966
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.19000   10.25000  -0.06000   -0.58537
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                              9.99370    9.98320   0.01050    0.10518
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.09580   10.09980  -0.00400   -0.03960
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.02390    9.02750  -0.00360   -0.03988
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.41850   10.41930  -0.00080   -0.00768
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.27910    9.27990  -0.00080   -0.00862
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.44870   11.52190  -0.07320   -0.63531
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.69890    9.76090  -0.06200   -0.63519
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.47380   11.48010  -0.00630   -0.05488
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.99970   10.00520  -0.00550   -0.05497
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              42.53960   42.70300  -0.16340   -0.38264
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              44.75710   44.91940  -0.16230   -0.36131
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                45.23400   45.42480  -0.19080   -0.42003
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.93000   10.94000  -0.01000   -0.09141
中國信託智能運動基金-美元                                          10.55000   10.56000  -0.01000   -0.09470
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.22000   10.28000  -0.06000   -0.58366
中國信託智慧城市建設基金-美元                                      10.01000   10.07000  -0.06000   -0.59583
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.03620   11.03600   0.00020    0.00181
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.18840   10.19690  -0.00850   -0.08336
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.36960    9.37750  -0.00790   -0.08424
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.41570   10.42200  -0.00630   -0.06045
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.57720    9.58290  -0.00570   -0.05948
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.47000   11.50000  -0.03000   -0.26087
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.89000   10.92000  -0.03000   -0.27473
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.57000   11.59000  -0.02000   -0.17256
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     11.03000   11.06000  -0.03000   -0.27125
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    42.18390   42.27320  -0.08930   -0.21124
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            42.74580   42.92720  -0.18140   -0.42258
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        42.59090   42.68190  -0.09100   -0.21321
元大2001基金                                                       62.97000   63.31000  -0.34000   -0.53704
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          45.08800   45.26500  -0.17700   -0.39103
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             43.51460   43.61180  -0.09720   -0.22288
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       21.16000   21.26000  -0.10000   -0.47037
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.70710   11.70630   0.00080    0.00683
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.85420   10.86970  -0.01550   -0.14260
元大上證50基金                                                     33.31000   33.38000  -0.07000   -0.20971
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.41000   10.33000   0.08000    0.77444
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.34000    9.28000   0.06000    0.64655
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.60000   13.54000   0.06000    0.44313
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.73600   12.69600   0.04000    0.31506
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      17.30500   17.25700   0.04800    0.27815
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.91800   10.95600  -0.03800   -0.34684
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.56700   10.61900  -0.05200   -0.48969
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.06000    3.06000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.75000   13.77000  -0.02000   -0.14524
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      47.19380   47.21160  -0.01780   -0.03770
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.95700   10.95850  -0.00150   -0.01369
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.97570    9.97710  -0.00140   -0.01403
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.14260   10.15920  -0.01660   -0.16340
元大巴西指數基金                                                    7.51100    7.53600  -0.02500   -0.33174
元大日經225基金                                                    27.27000   27.37000  -0.10000   -0.36536
元大台商收成基金                                                   22.89000   22.99000  -0.10000   -0.43497
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.50000   11.43000   0.07000    0.61242
元大台灣50單日正向2倍基金                                          40.48000   41.04000  -0.56000   -1.36452
元大台灣中型100基金                                                33.46000   33.53000  -0.07000   -0.20877
元大台灣加權股價指數基金                                           26.11500   26.24800  -0.13300   -0.50671
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.45000   10.54000  -0.09000   -0.85389
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.45000   10.54000  -0.09000   -0.85389
元大台灣卓越50基金                                                 83.07000   83.76000  -0.69000   -0.82378
元大台灣金融基金                                                   18.57000   18.59000  -0.02000   -0.10758
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.44000   10.48000  -0.04000   -0.38168
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.44000   10.48000  -0.04000   -0.38168
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.23000   32.33000  -0.10000   -0.30931
元大台灣高股息基金                                                 27.26000   27.37000  -0.11000   -0.40190
元大台灣電子科技基金                                               35.96000   36.27000  -0.31000   -0.85470
元大全球ETF成長組合基金                                            10.70000   10.73000  -0.03000   -0.27959
元大全球ETF穩健組合基金                                            15.04000   15.08000  -0.04000   -0.26525
元大全球人工智慧ETF基金                                            23.77000   24.06000  -0.29000   -1.20532
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.65000   13.66000  -0.01000   -0.07321
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.38000    9.38000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.33000   13.32000   0.01000    0.07508
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.50700   12.51100  -0.00400   -0.03197
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.80000    8.73000   0.07000    0.80183
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.63000    6.57000   0.06000    0.91324
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.05000    9.07000  -0.02000   -0.22051
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.95000    6.96000  -0.01000   -0.14368
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.62500    8.64500  -0.02000   -0.23135
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.04000   10.07000  -0.03000   -0.29791
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.59000    8.62000  -0.03000   -0.34803
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.90000   13.91000  -0.01000   -0.07189
元大全球農業商機基金                                               18.04000   18.07000  -0.03000   -0.16602
元大印尼指數基金                                                   10.12400   10.16700  -0.04300   -0.42294
元大印度指數基金                                                   10.23200   10.16500   0.06700    0.65912
元大印度基金                                                       13.07000   13.01000   0.06000    0.46118
元大多多基金                                                       17.30000   17.40000  -0.10000   -0.57471
元大多福基金                                                       52.24000   52.52000  -0.28000   -0.53313
元大亞太成長基金                                                    8.70000    8.73000  -0.03000   -0.34364
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.36090    9.36350  -0.00260   -0.02777
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.48870    7.49080  -0.00210   -0.02803
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.35600    9.41000  -0.05400   -0.57386
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                      10.18000   10.25000  -0.07000   -0.68293
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.63000    9.70000  -0.07000   -0.72165
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                            10.18000   10.25000  -0.07000   -0.68293
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.27000   10.31700  -0.04700   -0.45556
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.22670   10.22780  -0.00110   -0.01076
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.43530   10.43790  -0.00260   -0.02491
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.22290   10.22540  -0.00250   -0.02445
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.48970   10.49560  -0.00590   -0.05621
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.27680   10.28270  -0.00590   -0.05738
元大卓越基金                                                       43.83000   43.92000  -0.09000   -0.20492
元大店頭基金                                                        8.48000    8.52000  -0.04000   -0.46948
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.47850   10.47780   0.00070    0.00668
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.84210    9.83110   0.01100    0.11189
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.69800   32.71470  -0.01670   -0.05105
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   41.70540   41.85230  -0.14690   -0.35100
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        17.16090   17.10090   0.06000    0.35086
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        21.95460   22.11220  -0.15760   -0.71273
元大美國政府7至10年期債券基金                                      41.82880   41.91760  -0.08880   -0.21184
元大高科技基金                                                     19.44000   19.53000  -0.09000   -0.46083
元大得利貨幣市場基金                                               16.32960   16.32940   0.00020    0.00122
元大得寶貨幣市場基金                                               12.03520   12.03500   0.00020    0.00166
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              10.82000   10.90000  -0.08000   -0.73394
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                10.82000   10.90000  -0.08000   -0.73394
元大富櫃50基金                                                     13.02000   13.08000  -0.06000   -0.45872
元大華夏中小基金                                                    7.35000    7.39000  -0.04000   -0.54127
元大新中國基金-人民幣                                               9.77000    9.80000  -0.03000   -0.30612
元大新中國基金-美元                                                 9.15700    9.19500  -0.03800   -0.41327
元大新中國基金-新台幣                                               9.18000    9.22000  -0.04000   -0.43384
元大新主流基金                                                     24.33000   24.48000  -0.15000   -0.61275
元大新東協平衡基金-美元                                             9.70100    9.70800  -0.00700   -0.07211
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.52000    9.53000  -0.01000   -0.10493
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    11.12790   11.11840   0.00950    0.08544
元大新興印尼機會債券基金-美金                                      10.26950   10.27280  -0.00330   -0.03212
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.69070   11.69820  -0.00750   -0.06411
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.63240    9.63860  -0.00620   -0.06432
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.54940   10.54860   0.00080    0.00758
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.79070    9.79000   0.00070    0.00715
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.78370   10.78640  -0.00270   -0.02503
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.01630   10.01880  -0.00250   -0.02495
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.08470   10.08490  -0.00020   -0.00198
元大新興亞洲基金                                                   11.16000   11.13000   0.03000    0.26954
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.91750    9.92120  -0.00370   -0.03729
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.19010    9.19350  -0.00340   -0.03698
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.25850   10.26560  -0.00710   -0.06916
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.52110    9.52770  -0.00660   -0.06927
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.16740   15.16710   0.00030    0.00198
元大經貿基金                                                       36.55000   36.74000  -0.19000   -0.51715
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.94000    8.94000   0.00000    0.00000
元大實質多重資產基金-美元                                           8.21900    8.23700  -0.01800   -0.21853
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.73000    8.75000  -0.02000   -0.22857
元大滬深300單日反向1倍基金                                         12.43000   12.42000   0.01000    0.08052
元大滬深300單日正向2倍基金                                         17.69000   17.68000   0.01000    0.05656
元大摩臺基金                                                       38.95000   39.25000  -0.30000   -0.76433
元大標普500基金                                                    28.30000   28.39000  -0.09000   -0.31701
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.02000   11.98000   0.04000    0.33389
元大標普500單日正向2倍基金                                         37.73000   37.99000  -0.26000   -0.68439
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.63000   20.61000   0.02000    0.09704
元大標智滬深300基金                                                18.33000   18.32000   0.01000    0.05459
元大歐洲50基金                                                     25.75000   25.62000   0.13000    0.50742
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.36080    9.38110  -0.02030   -0.21639
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.29560   10.29550   0.00010    0.00097
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.46000   15.58000  -0.12000   -0.77022
日盛上選基金                                                       35.30000   35.32000  -0.02000   -0.05663
日盛小而美基金                                                     18.23000   18.28000  -0.05000   -0.27352
日盛中國內需動力基金                                                9.69000    9.73000  -0.04000   -0.41110
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.37150   12.37290  -0.00140   -0.01132
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.85420    9.85530  -0.00110   -0.01116
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.63570   12.63740  -0.00170   -0.01345
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                      10.05950   10.06080  -0.00130   -0.01292
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.41960   11.42370  -0.00410   -0.03589
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.07400    9.07730  -0.00330   -0.03635
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.63000   10.72000  -0.09000   -0.83955
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.12000   10.21000  -0.09000   -0.88149
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.52000   10.62000  -0.10000   -0.94162
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.64000   10.69000  -0.05000   -0.46773
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.51000   10.56000  -0.05000   -0.47348
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.65000   10.70000  -0.05000   -0.46729
日盛日盛基金                                                       11.46000   11.47000  -0.01000   -0.08718
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.50000    9.50000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.44000    9.44000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 11.51000   11.54000  -0.03000   -0.25997
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.55890   10.56710  -0.00820   -0.07760
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.41790    9.42520  -0.00730   -0.07745
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.32150   10.33170  -0.01020   -0.09873
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.20650    9.21560  -0.00910   -0.09875
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.59000   10.63000  -0.04000   -0.37629
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.66000   10.70000  -0.04000   -0.37383
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.52340    2.52460  -0.00120   -0.04753
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65510    1.65590  -0.00080   -0.04831
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.39090    0.39110  -0.00020   -0.05114
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25690    0.25700  -0.00010   -0.03891
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.88290   12.89240  -0.00950   -0.07369
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.34090    8.34700  -0.00610   -0.07308
日盛亞洲機會基金                                                    7.15000    7.17000  -0.02000   -0.27894
日盛首選基金                                                       17.34000   17.39000  -0.05000   -0.28752
日盛高科技基金                                                     18.49000   18.51000  -0.02000   -0.10805
日盛貨幣市場基金                                                   14.83830   14.83810   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     39.82000   39.84000  -0.02000   -0.05020
日盛精選五虎基金                                                   36.61000   36.73000  -0.12000   -0.32671
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.54930   13.54910   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 31.89000   32.01000  -0.12000   -0.37488
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                         10.55000   10.45000   0.10000    0.95694
台新MSCI中國基金                                                   20.44000   20.36000   0.08000    0.39293
台新大眾貨幣市場基金                                               14.22600   14.22580   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.45420   10.44120   0.01300    0.12451
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.55890   10.55810   0.00080    0.00758
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.19020   10.19280  -0.00260   -0.02551
台新中國通基金                                                     45.49000   45.79000  -0.30000   -0.65516
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.56520    0.57140  -0.00620   -1.08505
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              17.51700   17.71600  -0.19900   -1.12328
台新中國精選中小基金-美元                                           0.31840    0.31860  -0.00020   -0.06277
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.54000    9.55000  -0.01000   -0.10471
台新主流基金                                                       24.64000   24.67000  -0.03000   -0.12161
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      23.70000   23.73000  -0.03000   -0.12642
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.76800    0.76880  -0.00080   -0.10406
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      16.78000   16.80000  -0.02000   -0.11905
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.54280    0.54330  -0.00050   -0.09203
台新台灣中小基金                                                   35.42000   35.51000  -0.09000   -0.25345
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.78050   10.79960  -0.01910   -0.17686
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                              10.00080   10.01630  -0.01550   -0.15475
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.47000    9.49000  -0.02000   -0.21075
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.56870   11.58660  -0.01790   -0.15449
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.99000   11.02000  -0.03000   -0.27223
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.18870   10.19450  -0.00580   -0.05689
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.40930   11.41570  -0.00640   -0.05606
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.98000   10.99000  -0.01000   -0.09099
台新印度基金                                                       15.04000   14.97000   0.07000    0.46760
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.62530    8.62810  -0.00280   -0.03245
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28300    0.28300   0.00000    0.00000
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.66610   12.67020  -0.00410   -0.03236
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.41060    0.41060   0.00000    0.00000
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             40.00000   40.00000   0.00000    0.00000
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                40.40000   40.52000  -0.12000   -0.29615
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.13200   11.13190   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 32.28000   32.38090  -0.10090   -0.31160
台新智慧生活基金-美元                                              10.89230   10.95190  -0.05960   -0.54420
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.27000   11.34000  -0.07000   -0.61728
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.33460    8.33090   0.00370    0.04441
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.57590    8.57490   0.00100    0.01166
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.46560    9.46150   0.00410    0.04333
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.75020    9.74910   0.00110    0.01128
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.68970   11.69990  -0.01020   -0.08718
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.37090    0.37110  -0.00020   -0.05389
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.28910    8.29630  -0.00720   -0.08679
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27760    0.27770  -0.00010   -0.03601
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.77000    5.76000   0.01000    0.17361
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.44000   22.46000  -0.02000   -0.08905
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.27090   10.25890   0.01200    0.11697
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.05770   10.05790  -0.00020   -0.00199
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.14600   10.14810  -0.00210   -0.02069
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.27070   10.25880   0.01190    0.11600
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.05750   10.05770  -0.00020   -0.00199
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.14600   10.14810  -0.00210   -0.02069
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               41.61760   41.82190  -0.20430   -0.48850
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     41.26260   41.32670  -0.06410   -0.15511
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.98800   40.00340  -0.01540   -0.03850
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.36400   11.36330   0.00070    0.00616
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.18710   10.19200  -0.00490   -0.04808
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.24190    9.24220  -0.00030   -0.00325
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.85560   10.85590  -0.00030   -0.00276
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.84200    7.84640  -0.00440   -0.05608
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.28170    9.28690  -0.00520   -0.05599
永豐中小基金                                                       53.05000   53.32000  -0.27000   -0.50638
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.79630    1.79650  -0.00020   -0.01113
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.50110    2.50150  -0.00040   -0.01599
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.22620    8.23170  -0.00550   -0.06681
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.11300   11.12050  -0.00750   -0.06744
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.75000    4.71000   0.04000    0.84926
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.46000   21.31000   0.15000    0.70389
永豐主流品牌基金                                                   20.03000   19.89000   0.14000    0.70387
永豐永豐基金                                                       33.24000   33.40000  -0.16000   -0.47904
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.25350    9.24690   0.00660    0.07138
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.73600    9.72910   0.00690    0.07092
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.14130    9.13750   0.00380    0.04159
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.62020    9.61610   0.00410    0.04264
永豐亞洲民生消費基金                                               12.12000   12.20000  -0.08000   -0.65574
永豐南非幣2021保本基金                                             14.18460   14.18160   0.00300    0.02115
永豐高科技基金                                                     23.41000   23.59000  -0.18000   -0.76304
永豐貨幣市場基金                                                   13.94190   13.94170   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.12050    2.12040   0.00010    0.00472
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.61660    2.61650   0.00010    0.00382
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.81920    7.82300  -0.00380   -0.04857
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.95120   10.95660  -0.00540   -0.04929
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.22160    7.22340  -0.00180   -0.02492
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.57330   11.57620  -0.00290   -0.02505
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.23000    8.25000  -0.02000   -0.24242
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.96000   18.99000  -0.03000   -0.15798
永豐臺灣加權ETF基金                                                54.69000   55.01000  -0.32000   -0.58171
永豐領航科技基金                                                   37.93000   38.20000  -0.27000   -0.70681
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.32000   10.29000   0.03000    0.29155
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.29000   10.24000   0.05000    0.48828
永豐趨勢平衡基金                                                   41.44000   41.53000  -0.09000   -0.21671
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.89190   11.89110   0.00080    0.00673
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.75730    9.83090  -0.07360   -0.74866
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.40810   10.40770   0.00040    0.00384
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.81580    9.88430  -0.06850   -0.69302
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.29250   10.29430  -0.00180   -0.01749
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.81340    9.88950  -0.07610   -0.76950
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.59440   10.59360   0.00080    0.00755
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.82820    9.89930  -0.07110   -0.71823
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.39000   10.39160  -0.00160   -0.01540
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.97000   11.02000  -0.05000   -0.45372
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.62000    9.66000  -0.04000   -0.41408
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.32000   10.37000  -0.05000   -0.48216
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.02000   15.14000  -0.12000   -0.79260
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.75000   19.92000  -0.17000   -0.85341
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.67000   19.83000  -0.16000   -0.80686
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.04580   10.04570   0.00010    0.00100
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.04580   10.04570   0.00010    0.00100
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                       9.99690    9.99800  -0.00110   -0.01100
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                       9.99690    9.99800  -0.00110   -0.01100
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.12500   10.12040   0.00460    0.04545
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.12480   10.12020   0.00460    0.04545
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.04710   10.04730  -0.00020   -0.00199
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.04700   10.04730  -0.00030   -0.00299
兆豐國際生命科學基金                                               15.41000   15.55000  -0.14000   -0.90032
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.47230   10.49630  -0.02400   -0.22865
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.71950   10.74140  -0.02190   -0.20388
兆豐國際全球基金                                                   31.68000   31.77000  -0.09000   -0.28329
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.49000   10.48940   0.00060    0.00572
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.21460   10.20320   0.01140    0.11173
兆豐國際國民基金                                                   22.83000   22.95000  -0.12000   -0.52288
兆豐國際第一基金                                                   13.33000   13.40000  -0.07000   -0.52239
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.74060   10.74690  -0.00630   -0.05862
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.19800    8.23170  -0.03370   -0.40939
兆豐國際萬全基金                                                   20.70000   20.77000  -0.07000   -0.33702
兆豐國際電子基金                                                   26.29000   26.50000  -0.21000   -0.79245
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.22000   22.41000  -0.19000   -0.84784
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.51000   15.43000   0.08000    0.51847
兆豐國際豐台灣基金                                                 35.24000   35.41000  -0.17000   -0.48009
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.55800   12.55780   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                            10.04000   10.08000  -0.04000   -0.39683
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                            10.02000   10.05000  -0.03000   -0.29851
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.85330   10.84730   0.00600    0.05531
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.59210   10.58780   0.00430    0.04061
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.83960   10.83470   0.00490    0.04523
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.53460   10.52890   0.00570    0.05414
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.68960   10.68520   0.00440    0.04118
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.63860   10.63370   0.00490    0.04608
合庫台灣基金                                                       11.46000   11.47000  -0.01000   -0.08718
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.72550   11.73240  -0.00690   -0.05881
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.72900   12.73360  -0.00460   -0.03612
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.35050   11.35480  -0.00430   -0.03787
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.12630   12.13200  -0.00570   -0.04698
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.15320    8.15800  -0.00480   -0.05884
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.44690    9.45020  -0.00330   -0.03492
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.15100    9.15440  -0.00340   -0.03714
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.85640    8.86070  -0.00430   -0.04853
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.30330    9.30680  -0.00350   -0.03761
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.63000   10.66000  -0.03000   -0.28143
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.33000   11.36000  -0.03000   -0.26408
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.47000    9.50000  -0.03000   -0.31579
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.26000   10.29000  -0.03000   -0.29155
合庫全球新興市場基金                                                9.72000    9.70000   0.02000    0.20619
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.14000    9.14000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.46000    9.46000   0.00000    0.00000
合庫貨幣市場基金                                                   10.17430   10.17420   0.00010    0.00098
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.95500    9.95390   0.00110    0.01105
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.29110   10.28880   0.00230    0.02235
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.55960   10.55940   0.00020    0.00189
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.10800   12.10510   0.00290    0.02396
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.33730   15.33220   0.00510    0.03326
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.74490    8.74410   0.00080    0.00915
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.57690    9.57480   0.00210    0.02193
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.93080    7.93060   0.00020    0.00252
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.71210    8.71000   0.00210    0.02411
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.61150   10.60780   0.00370    0.03488
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.49000   10.48000   0.01000    0.09542
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.53000   10.52000   0.01000    0.09506
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.65000    9.64000   0.01000    0.10373
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
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安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.18000   10.19000  -0.01000   -0.09814
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                        10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.61000   10.61000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.39000   10.40000  -0.01000   -0.09615
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.90000   11.89000   0.01000    0.08410
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.69000   11.69000   0.00000    0.00000
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.87000   11.88000  -0.01000   -0.08418
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.15510   10.16010  -0.00500   -0.04921
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.15870   10.16460  -0.00590   -0.05804
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                          10.09860   10.13000  -0.03140   -0.30997
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.11890   10.12400  -0.00510   -0.05038
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.15500   10.16000  -0.00500   -0.04921
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.15870   10.16460  -0.00590   -0.05804
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                            10.09860   10.13000  -0.03140   -0.30997
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.11880   10.12400  -0.00520   -0.05136
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.21000   10.23000  -0.02000   -0.19550
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.50000   10.53000  -0.03000   -0.28490
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.76000    9.79000  -0.03000   -0.30644
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.05000   10.08000  -0.03000   -0.29762
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.21910   11.21850   0.00060    0.00535
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                        10.09250   10.09640  -0.00390   -0.03863
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.03750   10.04460  -0.00710   -0.07068
安聯中國東協基金                                                   15.89000   15.85000   0.04000    0.25237
安聯中國策略基金-美元                                              12.32000   12.37000  -0.05000   -0.40420
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.11000   16.18000  -0.07000   -0.43263
安聯中華新思路基金-人民幣                                          15.03000   15.03000   0.00000    0.00000
安聯中華新思路基金-美元                                            13.99000   14.00000  -0.01000   -0.07143
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          13.22000   13.23000  -0.01000   -0.07559
安聯台灣大壩基金                                                   30.86000   30.80000   0.06000    0.19481
安聯台灣科技基金                                                   52.48000   52.47000   0.01000    0.01906
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.54910   12.54890   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   34.71000   34.74000  -0.03000   -0.08636
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.75030   10.75690  -0.00660   -0.06136
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.84910   15.85990  -0.01080   -0.06810
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.87370    9.88050  -0.00680   -0.06882
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.78000   11.79000  -0.01000   -0.08482
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        12.15000   12.17000  -0.02000   -0.16434
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.20830   13.21640  -0.00810   -0.06129
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.80470   10.81090  -0.00620   -0.05735
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.86640   12.87520  -0.00880   -0.06835
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.57810    9.58380  -0.00570   -0.05948
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.51570    9.52120  -0.00550   -0.05777
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.05530    9.06150  -0.00620   -0.06842
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.21010   10.21480  -0.00470   -0.04601
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.25330   10.26030  -0.00700   -0.06822
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.59000   11.61000  -0.02000   -0.17227
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.58000   11.61000  -0.03000   -0.25840
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.98000   10.99000  -0.01000   -0.09099
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.15000   10.17000  -0.02000   -0.19666
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.64000    9.66000  -0.02000   -0.20704
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.52000   11.54000  -0.02000   -0.17331
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            11.07000   11.09000  -0.02000   -0.18034
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.50000    9.52000  -0.02000   -0.21008
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.51870   12.52180  -0.00310   -0.02476
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.36370   11.36680  -0.00310   -0.02727
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.97200   10.97560  -0.00360   -0.03280
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.65340    8.65570  -0.00230   -0.02657
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.51760    8.51990  -0.00230   -0.02700
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.19810    8.20080  -0.00270   -0.03292
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.28250   10.28100   0.00150    0.01459
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.18980   10.19310  -0.00330   -0.03237
安聯全球人口趨勢基金                                               12.64000   12.67000  -0.03000   -0.23678
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.95000    9.00000  -0.05000   -0.55556
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.91000   34.12000  -0.21000   -0.61547
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.13000    8.18000  -0.05000   -0.61125
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.45390   12.45700  -0.00310   -0.02489
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.54410   10.54670  -0.00260   -0.02465
安聯全球新興市場基金                                               17.66000   17.66000   0.00000    0.00000
安聯全球農金趨勢基金                                                9.25000    9.27000  -0.02000   -0.21575
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.29000    9.31000  -0.02000   -0.21482
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.94000   10.97000  -0.03000   -0.27347
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     11.19000   11.22000  -0.03000   -0.26738
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        11.02000   11.06000  -0.04000   -0.36166
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.59000   10.62000  -0.03000   -0.28249
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.82000    9.85000  -0.03000   -0.30457
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.80000    9.83000  -0.03000   -0.30519
安聯亞洲動態策略基金                                               22.69000   22.68000   0.01000    0.04409
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.07280   10.06880   0.00400    0.03973
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.08230   10.07810   0.00420    0.04167
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.07190   10.06790   0.00400    0.03973
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.08490   10.08060   0.00430    0.04266
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.07570   10.07180   0.00390    0.03872
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.03300   10.02980   0.00320    0.03190
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.03300   10.02980   0.00320    0.03190
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.03300   10.02980   0.00320    0.03190
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.56270   10.56260   0.00010    0.00095
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.09680   10.09670   0.00010    0.00099
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               90.85080   90.91150  -0.06070   -0.06677
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.41150   13.42310  -0.01160   -0.08642
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.69030   68.73840  -0.04810   -0.06998
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                 10.01120   10.01990  -0.00870   -0.08683
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.74010    2.74080  -0.00070   -0.02554
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.93680   10.94430  -0.00750   -0.06853
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.27750    2.27740   0.00010    0.00439
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.83730    8.84340  -0.00610   -0.06898
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.49650   10.51980  -0.02330   -0.22149
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.44960   10.46910  -0.01950   -0.18626
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.80700   10.82670  -0.01970   -0.18196
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.41020   10.42990  -0.01970   -0.18888
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.45110   10.47120  -0.02010   -0.19196
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.39510   10.41810  -0.02300   -0.22077
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.32090   10.34020  -0.01930   -0.18665
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.59790   10.61710  -0.01920   -0.18084
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.30660   10.32610  -0.01950   -0.18884
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.36060   10.38060  -0.02000   -0.19267
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.29430   10.30500  -0.01070   -0.10383
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.37100   10.38150  -0.01050   -0.10114
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.28570   10.29690  -0.01120   -0.10877
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  10.23580   10.24760  -0.01180   -0.11515
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.30290   10.31360  -0.01070   -0.10375
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.32230   10.33270  -0.01040   -0.10065
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.28560   10.29680  -0.01120   -0.10877
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                  10.23530   10.24710  -0.01180   -0.11515
宏利台灣動力基金A類型                                              30.62000   30.70000  -0.08000   -0.26059
宏利台灣動力基金I類型                                              30.62000   30.70000  -0.08000   -0.26059
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.13760   10.15260  -0.01500   -0.14775
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                             10.00690   10.02530  -0.01840   -0.18354
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.65910    7.67070  -0.01160   -0.15122
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.63040    7.64370  -0.01330   -0.17400
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.63000   11.66000  -0.03000   -0.25729
宏利全球債券組合基金                                               13.75780   13.75100   0.00680    0.04945
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.99800    2.99690   0.00110    0.03670
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.45430   12.45170   0.00260    0.02088
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.96190    8.96020   0.00170    0.01897
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.55230    2.55000   0.00230    0.09020
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.51520   11.51510   0.00010    0.00087
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.45710    3.46130  -0.00420   -0.12134
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.55510    0.55580  -0.00070   -0.12594
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.64000   15.67000  -0.03000   -0.19145
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.33490   12.33750  -0.00260   -0.02107
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.91830   10.91960  -0.00130   -0.01191
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.47190   10.47510  -0.00320   -0.03055
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.76600    8.76630  -0.00030   -0.00342
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.40480    8.40580  -0.00100   -0.01190
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.26280    8.26500  -0.00220   -0.02662
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.42180    8.42300  -0.00120   -0.01425
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.45000   10.45000   0.00000    0.00000
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.92000   10.92000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.64000   10.63000   0.01000    0.09407
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.65000   10.64000   0.01000    0.09398
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        3.03610    3.03650  -0.00040   -0.01317
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.43990    0.44000  -0.00010   -0.02273
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           13.23240   13.23710  -0.00470   -0.03551
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          1.00230    1.00250  -0.00020   -0.01995
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.60500    7.60740  -0.00240   -0.03155
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.11290    2.11320  -0.00030   -0.01420
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.30520    0.30530  -0.00010   -0.03275
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.26190    9.26510  -0.00320   -0.03454
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.33680    0.33690  -0.00010   -0.02968
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.68910   13.68900   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.53000    2.53000   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.40000   11.37000   0.03000    0.26385
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          26.27000   26.32000  -0.05000   -0.18997
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          26.27000   26.32000  -0.05000   -0.18997
宏利澳幣保本基金                                                   12.65890   12.65890   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.73000   10.73000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.89000   10.90000  -0.01000   -0.09174
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.40000   11.41000  -0.01000   -0.08764
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.46000   11.49000  -0.03000   -0.26110
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.18000   11.21000  -0.03000   -0.26762
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.17000   11.16000   0.01000    0.08961
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.74000   10.73000   0.01000    0.09320
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      12.21000   12.21000   0.00000    0.00000
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.46300   10.46310  -0.00010   -0.00096
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.68830    9.69920  -0.01090   -0.11238
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.17640    9.18970  -0.01330   -0.14473
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.56320   11.58000  -0.01680   -0.14508
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.36000    9.38000  -0.02000   -0.21322
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.27000   10.29000  -0.02000   -0.19436
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.11000   10.13000  -0.02000   -0.19743
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
貝萊德新台幣基金                                                   12.97140   12.97130   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     27.52000   27.60000  -0.08000   -0.28986
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.48610   11.48770  -0.00160   -0.01393
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.14510   10.15380  -0.00870   -0.08568
保德信大中華基金-人民幣                                            10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
保德信大中華基金-美元                                              10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
保德信大中華基金-新台幣                                            30.11000   30.14000  -0.03000   -0.09954
保德信中小型股基金                                                 47.80000   47.88000  -0.08000   -0.16708
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.75000    8.78000  -0.03000   -0.34169
保德信中國中小基金-美元                                             8.42000    8.46000  -0.04000   -0.47281
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.18000    8.23000  -0.05000   -0.60753
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.90860    9.93970  -0.03110   -0.31289
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.98260   10.01470  -0.03210   -0.32053
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.02660   10.05800  -0.03140   -0.31219
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.09560   11.13040  -0.03480   -0.31266
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.27000   10.36000  -0.09000   -0.86873
保德信中國品牌基金-美元                                            10.22000   10.31000  -0.09000   -0.87294
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.02000   11.12000  -0.10000   -0.89928
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.66000   28.66000   0.00000    0.00000
保德信全球消費商機基金                                             19.80000   19.85000  -0.05000   -0.25189
保德信全球基礎建設基金                                             13.93000   14.00000  -0.07000   -0.50000
保德信全球資源基金                                                  7.48000    7.53000  -0.05000   -0.66401
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.02000   10.08000  -0.06000   -0.59524
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.45000   33.64000  -0.19000   -0.56480
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.64700   10.65650  -0.00950   -0.08915
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 11.02020   11.03000  -0.00980   -0.08885
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.69030   10.70330  -0.01300   -0.12146
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               11.06320   11.07660  -0.01340   -0.12098
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.69480    9.71230  -0.01750   -0.18018
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.84020   10.85980  -0.01960   -0.18048
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.26530    9.28510  -0.01980   -0.21324
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.34290   10.36490  -0.02200   -0.21225
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.20280    8.21160  -0.00880   -0.10717
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.28280   11.29500  -0.01220   -0.10801
保德信亞太基金                                                     20.92000   20.87000   0.05000    0.23958
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.75480    8.75930  -0.00450   -0.05137
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.08790   12.09400  -0.00610   -0.05044
保德信店頭市場基金                                                 34.81000   34.88000  -0.07000   -0.20069
保德信拉丁美洲基金                                                  7.75000    7.77000  -0.02000   -0.25740
保德信金平衡基金                                                   30.43000   30.56000  -0.13000   -0.42539
保德信金滿意基金                                                   43.10000   43.37000  -0.27000   -0.62255
保德信科技島基金                                                   27.00000   27.17000  -0.17000   -0.62569
保德信高成長基金                                                   95.14000   95.67000  -0.53000   -0.55399
保德信貨幣市場基金                                                 15.84120   15.84090   0.00030    0.00189
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.76850   10.80380  -0.03530   -0.32674
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   11.01950   11.05930  -0.03980   -0.35988
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.07330   11.10400  -0.03070   -0.27648
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.61000   10.64290  -0.03290   -0.30913
保德信新世紀基金                                                   10.50000   10.53000  -0.03000   -0.28490
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.25440    8.25330   0.00110    0.01333
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.37740   10.37590   0.00150    0.01446
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.70800   11.70650   0.00150    0.01281
保德信新興趨勢組合基金                                             11.10000   11.12000  -0.02000   -0.17986
保德信瑞騰基金                                                     15.65310   15.65260   0.00050    0.00319
保德信歐洲組合基金                                                 10.38000   10.42000  -0.04000   -0.38388
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.99150    9.98810   0.00340    0.03404
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.56750   10.56090   0.00660    0.06249
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.93150    9.92910   0.00240    0.02417
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.23810   10.23600   0.00210    0.02052
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                  10.00280    9.99840   0.00440    0.04401
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.53220   10.52530   0.00690    0.06556
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.94300    9.94020   0.00280    0.02817
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.32680   10.32390   0.00290    0.02809
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.60630   10.60480   0.00150    0.01414
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.37000   10.36280   0.00720    0.06948
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.76980   10.76240   0.00740    0.06876
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.31500   10.31020   0.00480    0.04656
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.65720   10.65130   0.00590    0.05539
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.20030   10.19450   0.00580    0.05689
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.76190   10.75730   0.00460    0.04276
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                10.11460   10.11200   0.00260    0.02571
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.52290   10.52030   0.00260    0.02471
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                      9.93720    9.94580  -0.00860   -0.08647
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                      9.93710    9.94580  -0.00870   -0.08747
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.08110   10.09320  -0.01210   -0.11988
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                        9.91630    9.92830  -0.01200   -0.12087
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                        9.91630    9.92840  -0.01210   -0.12187
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.02900   10.03830  -0.00930   -0.09265
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.46230   10.45540   0.00690    0.06599
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.21310   10.20920   0.00390    0.03820
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.39340   10.38750   0.00590    0.05680
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.77670   10.77100   0.00570    0.05292
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.50610   10.50190   0.00420    0.03999
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              11.17460   11.17040   0.00420    0.03760
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.40350   10.40020   0.00330    0.03173
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.71550   10.71200   0.00350    0.03267
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.53320   10.52780   0.00540    0.05129
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.58870   10.58470   0.00400    0.03779
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.61540   10.61470   0.00070    0.00659
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.40380   10.39810   0.00570    0.05482
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.43380   10.42780   0.00600    0.05754
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.47790   10.47480   0.00310    0.02959
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.66070   10.65710   0.00360    0.03378
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型               10.25320   10.25030   0.00290    0.02829
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.35110   10.34820   0.00290    0.02802
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97490    1.97550  -0.00060   -0.03037
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.83320    2.83410  -0.00090   -0.03176
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29590    0.29610  -0.00020   -0.06754
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.46060    0.46090  -0.00030   -0.06509
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.40550    8.41210  -0.00660   -0.07846
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.31140   12.31950  -0.00810   -0.06575
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.70980    9.71220  -0.00240   -0.02471
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.35010   12.35300  -0.00290   -0.02348
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.75260    8.75760  -0.00500   -0.05709
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.18540   11.19180  -0.00640   -0.05718
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.93670   10.93470   0.00200    0.01829
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.74070   10.73980   0.00090    0.00838
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       19.37000   19.47000  -0.10000   -0.51361
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4480.99000 4504.92000 -23.93000   -0.53120
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.30770   10.30710   0.00060    0.00582
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.21180   11.21090   0.00090    0.00803
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.20570   10.20600  -0.00030   -0.00294
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.95100    9.94920   0.00180    0.01809
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.58020   10.57830   0.00190    0.01796
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.95650    9.95620   0.00030    0.00301
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.33420   10.33290   0.00130    0.01258
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.53430   10.52620   0.00810    0.07695
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.18380    6.18450  -0.00070   -0.01132
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  11.33320   11.33440  -0.00120   -0.01059
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                      10.18000   10.20000  -0.02000   -0.19608
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.36000   10.37000  -0.01000   -0.09643
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                     10.18000   10.20000  -0.02000   -0.19608
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.36000   10.37000  -0.01000   -0.09643
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                               10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.71370   10.68640   0.02730    0.25546
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.73760   11.70460   0.03300    0.28194
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.94650   10.91570   0.03080    0.28216
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.23370    9.21020   0.02350    0.25515
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.57000    9.54320   0.02680    0.28083
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.44530    9.41870   0.02660    0.28242
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.60240   10.57530   0.02710    0.25626
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     11.08900   11.05790   0.03110    0.28125
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       11.07120   11.04000   0.03120    0.28261
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.46000    7.47000  -0.01000   -0.13387
柏瑞巨人基金                                                       12.97000   13.04000  -0.07000   -0.53681
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.70010   13.69990   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.96000   16.97000  -0.01000   -0.05893
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.36620   14.36470   0.00150    0.01044
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.71840   12.71380   0.00460    0.03618
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.31510   13.31070   0.00440    0.03306
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.65020    8.64920   0.00100    0.01156
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.82430    6.82350   0.00080    0.01172
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.75020    8.74700   0.00320    0.03658
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.50870    8.50560   0.00310    0.03645
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.84810   10.84450   0.00360    0.03320
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.45660    8.45250   0.00410    0.04851
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.90710   12.90240   0.00470    0.03643
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.44390   12.44250   0.00140    0.01125
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.14690   13.14210   0.00480    0.03652
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.12110   12.11710   0.00400    0.03301
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    9.04330    9.04230   0.00100    0.01106
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.78050    9.77690   0.00360    0.03682
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.72310    9.71960   0.00350    0.03601
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.64460    9.64140   0.00320    0.03319
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.49130    9.48670   0.00460    0.04849
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.75480   10.75290   0.00190    0.01767
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.69000   10.68470   0.00530    0.04960
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.52910   10.52470   0.00440    0.04181
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.56910   10.56370   0.00540    0.05112
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.92090    9.91910   0.00180    0.01815
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.63420    9.62950   0.00470    0.04881
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.59630   10.59080   0.00550    0.05193
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.69630    9.69220   0.00410    0.04230
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.73960    9.73460   0.00500    0.05136
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.73470   10.73280   0.00190    0.01770
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.69030   10.68500   0.00530    0.04960
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.52950   10.52510   0.00440    0.04180
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.57010   10.56470   0.00540    0.05111
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.92060    9.91890   0.00170    0.01714
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.63440    9.62970   0.00470    0.04881
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.77610   10.77060   0.00550    0.05106
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.69640    9.69240   0.00400    0.04127
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.74000    9.73500   0.00500    0.05136
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.35850   11.39480  -0.03630   -0.31857
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.76760   12.80520  -0.03760   -0.29363
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.07260   12.10880  -0.03620   -0.29896
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.04750    9.07640  -0.02890   -0.31841
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.74530    9.77390  -0.02860   -0.29262
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.67720    9.70620  -0.02900   -0.29878
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.05270   11.08800  -0.03530   -0.31836
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.88870   11.92360  -0.03490   -0.29270
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.66300   11.69800  -0.03500   -0.29920
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.04770    9.07660  -0.02890   -0.31840
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.74580    9.77440  -0.02860   -0.29260
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.67760    9.70670  -0.02910   -0.29979
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.85000   13.82000   0.03000    0.21708
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.65000   14.62000   0.03000    0.20520
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.61000    9.59000   0.02000    0.20855
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.89000    8.87000   0.02000    0.22548
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.64000    9.62000   0.02000    0.20790
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.73000   11.71000   0.02000    0.17079
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.55000   11.52000   0.03000    0.26042
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.85000   11.83000   0.02000    0.16906
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.47000   13.44000   0.03000    0.22321
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.80000   13.77000   0.03000    0.21786
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.92000   10.93000  -0.01000   -0.09149
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.02130   12.03940  -0.01810   -0.15034
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.24730   10.26050  -0.01320   -0.12865
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.65720    7.66880  -0.01160   -0.15126
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.15650   10.16960  -0.01310   -0.12882
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.81000   10.80000   0.01000    0.09259
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.54000   11.53000   0.01000    0.08673
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.17000   11.16000   0.01000    0.08961
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.80000   10.79000   0.01000    0.09268
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.26000   11.25000   0.01000    0.08889
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.95000   10.94000   0.01000    0.09141
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.56000    9.55000   0.01000    0.10471
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.54000    9.53000   0.01000    0.10493
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.66000    9.65000   0.01000    0.10363
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.30650   12.30730  -0.00080   -0.00650
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.02800   12.02570   0.00230    0.01913
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.03190   11.03030   0.00160    0.01451
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.58840    8.58900  -0.00060   -0.00699
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.65770    9.65590   0.00180    0.01864
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.71640    9.71490   0.00150    0.01544
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.57050   11.56830   0.00220    0.01902
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.80680   10.80760  -0.00080   -0.00740
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.01340   11.01180   0.00160    0.01453
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                         10.00240   10.00050   0.00190    0.01900
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.27960    9.28020  -0.00060   -0.00647
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.13430    9.13280   0.00150    0.01642
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.74290    9.74150   0.00140    0.01437
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.83120   12.83290  -0.00170   -0.01325
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.31850   12.31660   0.00190    0.01543
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.65990   11.65880   0.00110    0.00943
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.20410    7.20510  -0.00100   -0.01388
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.96760    8.96620   0.00140    0.01561
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.66150    9.66050   0.00100    0.01035
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.03010   11.03160  -0.00150   -0.01360
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.67820   11.67700   0.00120    0.01028
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.71240    9.71090   0.00150    0.01545
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              9.19230    9.19350  -0.00120   -0.01305
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.86800    9.86700   0.00100    0.01013
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.03710   12.02670   0.01040    0.08647
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.80990   12.79590   0.01400    0.10941
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.68460   11.67230   0.01230    0.10538
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.37990    9.37180   0.00810    0.08643
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.01030    9.99930   0.01100    0.11001
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.01270   10.00220   0.01050    0.10498
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.07400   12.06080   0.01320    0.10945
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.73950   10.73020   0.00930    0.08667
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.13330   11.12160   0.01170    0.10520
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.95860    9.95000   0.00860    0.08643
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.54520    9.53700   0.00820    0.08598
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.25020   10.23900   0.01120    0.10939
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.75430    9.74400   0.01030    0.10571
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.34000   19.36000  -0.02000   -0.10331
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           18.25000   18.27000  -0.02000   -0.10947
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.39720   13.39880  -0.00160   -0.01194
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.50880   10.52610  -0.01730   -0.16435
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.56300   11.57900  -0.01600   -0.13818
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.39940   12.41760  -0.01820   -0.14657
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.06630   11.08230  -0.01600   -0.14437
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.13400    9.14900  -0.01500   -0.16395
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.70600    9.71950  -0.01350   -0.13890
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.49660    9.51050  -0.01390   -0.14615
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.66330    9.67730  -0.01400   -0.14467
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.27030    9.28550  -0.01520   -0.16370
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.50440    9.51750  -0.01310   -0.13764
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.36580   11.38240  -0.01660   -0.14584
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.60510    9.61900  -0.01390   -0.14451
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            42.69030   42.79060  -0.10030   -0.23440
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        11.31000   11.30000   0.01000    0.08850
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        33.15000   33.16000  -0.01000   -0.03016
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.80120   11.80050   0.00070    0.00593
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.71010    1.71200  -0.00190   -0.11098
國泰大中華基金                                                     19.79000   19.86000  -0.07000   -0.35247
國泰小龍基金-美元I                                                  0.48050    0.48360  -0.00310   -0.64103
國泰小龍基金-新台幣                                                14.93000   15.01000  -0.08000   -0.53298
國泰中小成長基金-美元I                                              1.37990    1.38770  -0.00780   -0.56208
國泰中小成長基金-新台幣                                            42.88000   43.07000  -0.19000   -0.44114
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.30220    4.29960   0.00260    0.06047
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.68300    0.68340  -0.00040   -0.05853
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.73050    0.73090  -0.00040   -0.05473
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        19.41000   19.43000  -0.02000   -0.10293
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               42.15790   41.98100   0.17690    0.42138
國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.30110    2.29820   0.00290    0.12619
國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.32980    0.32980   0.00000    0.00000
國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.12740   10.13000  -0.00260   -0.02567
國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息)                                8.14800    8.15000  -0.00200   -0.02454
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.33250    2.33300  -0.00050   -0.02143
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.33660    0.33710  -0.00050   -0.14832
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.48140   10.49950  -0.01810   -0.17239
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.34250    0.34250   0.00000    0.00000
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.45720   10.46090  -0.00370   -0.03537
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.17800    4.16990   0.00810    0.19425
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.60190    0.60150   0.00040    0.06650
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        18.84000   18.83000   0.01000    0.05311
國泰中港台基金-人民幣                                               3.10170    3.08970   0.01200    0.38839
國泰中港台基金-美元                                                 0.45240    0.45120   0.00120    0.26596
國泰中港台基金-新台幣                                              13.99000   13.96000   0.03000    0.21490
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                    10.08410   10.07380   0.01030    0.10225
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.20510   10.20250   0.00260    0.02548
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.24920   10.24990  -0.00070   -0.00683
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.64000   26.72000  -0.08000   -0.29940
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.43000   12.38000   0.05000    0.40388
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       32.33000   32.62000  -0.29000   -0.88903
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35360    0.35350   0.00010    0.02829
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33350    0.33340   0.00010    0.02999
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33430    0.33430   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   10.98540   10.98590  -0.00050   -0.00455
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.36720   10.36760  -0.00040   -0.00386
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.40220   10.40270  -0.00050   -0.00481
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.46010   12.46000   0.00010    0.00080
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.42380    0.42450  -0.00070   -0.16490
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37480    0.37550  -0.00070   -0.18642
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.45230    0.45310  -0.00080   -0.17656
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.22000   11.24000  -0.02000   -0.17794
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.77000    9.79000  -0.02000   -0.20429
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.54630    0.54520   0.00110    0.20176
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.54990    2.55200  -0.00210   -0.08229
國泰全球高股息基金-美元                                             0.37090    0.37160  -0.00070   -0.18837
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.52000   11.55000  -0.03000   -0.25974
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.53150    0.53050   0.00100    0.18850
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.49070    0.49350  -0.00280   -0.56738
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.33000   14.42000  -0.09000   -0.62413
國泰全球資源基金-美元                                               0.16700    0.16780  -0.00080   -0.47676
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.26000    5.29000  -0.03000   -0.56711
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.62250    0.62340  -0.00090   -0.14437
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               19.32000   19.36000  -0.04000   -0.20661
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.83000   18.86000  -0.03000   -0.15907
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.88770    0.88560   0.00210    0.23713
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.51000   21.58000  -0.07000   -0.32437
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    22.54000   22.54000   0.00000    0.00000
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.54400    2.54860  -0.00460   -0.18049
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.37100    0.37210  -0.00110   -0.29562
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31870    0.31960  -0.00090   -0.28160
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.47030   11.50800  -0.03770   -0.32760
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.85330    9.88570  -0.03240   -0.32775
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.52810    0.52770   0.00040    0.07580
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.40160    0.40220  -0.00060   -0.14918
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            12.07000   12.09000  -0.02000   -0.16543
國泰科技生化基金                                                   33.22000   33.44000  -0.22000   -0.65789
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          30.08000   30.11000  -0.03000   -0.09963
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.11000   12.10000   0.01000    0.08264
國泰美國費城半導體基金                                             14.67000   14.83000  -0.16000   -1.07889
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    43.47400   43.63820  -0.16420   -0.37628
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.55950   17.49830   0.06120    0.34975
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    22.49680   22.66100  -0.16420   -0.72459
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   44.23320   44.39790  -0.16470   -0.37096
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   45.28490   45.34750  -0.06260   -0.13805
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.34070   43.41370  -0.07300   -0.16815
國泰紐幣2021保本基金                                               12.80320   12.79650   0.00670    0.05236
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.16860   13.16090   0.00770    0.05851
國泰紐幣保本基金                                                   12.74960   12.74830   0.00130    0.01020
國泰國泰基金-新台幣A                                               22.96000   23.07000  -0.11000   -0.47681
國泰國泰基金-新台幣I                                               22.96000   23.07000  -0.11000   -0.47681
國泰富時中國A50基金                                                21.89000   21.95000  -0.06000   -0.27335
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   46.35400   46.53010  -0.17610   -0.37846
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.34590    0.34620  -0.00030   -0.08666
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.73000   10.74000  -0.01000   -0.09311
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.19000   10.20000  -0.01000   -0.09804
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.50300    0.50150   0.00150    0.29910
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.68290   42.70760  -0.02470   -0.05784
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            21.20000   21.16000   0.04000    0.18904
國泰新興市場基金-美元                                               0.39820    0.39750   0.00070    0.17610
國泰新興市場基金-新台幣                                            12.36000   12.34000   0.02000    0.16207
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.44400    2.44300   0.00100    0.04093
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.50730    1.50670   0.00060    0.03982
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.36640    0.36660  -0.00020   -0.05456
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22820    0.22840  -0.00020   -0.08757
國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息)                                0.35720    0.35750  -0.00030   -0.08392
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             11.08910   11.09960  -0.01050   -0.09460
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.70990    6.71630  -0.00640   -0.09529
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       44.09270   44.21810  -0.12540   -0.28359
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           44.27750   44.47520  -0.19770   -0.44452
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               42.32790   42.42810  -0.10020   -0.23616
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.05000   12.97000   0.08000    0.61681
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   37.36000   37.80000  -0.44000   -1.16402
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.89000   24.07000  -0.18000   -0.74782
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.35340    0.35490  -0.00150   -0.42265
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.43000   10.48000  -0.05000   -0.47710
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    39.89700   39.92180  -0.02480   -0.06212
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              22.48000   22.58000  -0.10000   -0.44287
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              20.47000   20.44000   0.03000    0.14677
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.84000   18.27000  -0.43000   -2.35359
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41520    0.41520   0.00000    0.00000
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.51780   12.52070  -0.00290   -0.02316
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.55900   10.56180  -0.00280   -0.02651
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.44760   10.45140  -0.00380   -0.03636
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.57210   10.57420  -0.00210   -0.01986
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.23910   10.24190  -0.00280   -0.02734
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.16880   10.16930  -0.00050   -0.00492
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.21860   10.22560  -0.00700   -0.06846
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.02030   10.05910  -0.03880   -0.38572
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.83380    9.87330  -0.03950   -0.40007
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.97940   10.02150  -0.04210   -0.42010
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.80010    9.84460  -0.04450   -0.45202
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.02020   10.05900  -0.03880   -0.38572
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.82910    9.86850  -0.03940   -0.39925
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.97940   10.02140  -0.04200   -0.41910
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.80010    9.84460  -0.04450   -0.45202
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.43730   11.43670   0.00060    0.00525
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.09440   10.10190  -0.00750   -0.07424
第一金大中華基金                                                   26.39000   26.48000  -0.09000   -0.33988
第一金小型精選基金                                                 32.94000   33.02000  -0.08000   -0.24228
第一金中國世紀基金-人民幣                                          13.46000   13.53000  -0.07000   -0.51737
第一金中國世紀基金-美元                                             8.39850    8.44960  -0.05110   -0.60476
第一金中國世紀基金-美元-N                                           8.39880    8.44990  -0.05110   -0.60474
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.94000   10.00000  -0.06000   -0.60000
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.94000   10.00000  -0.06000   -0.60000
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.76550    9.75620   0.00930    0.09532
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.35750    8.35970  -0.00220   -0.02632
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.30200   11.29120   0.01080    0.09565
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.84270    9.84530  -0.00260   -0.02641
第一金中概平衡基金                                                 26.94000   27.11000  -0.17000   -0.62707
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.32430   15.32410   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.67500  178.67300   0.00200    0.00112
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              16.24320   16.33200  -0.08880   -0.54372
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            16.24250   16.33110  -0.08860   -0.54252
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.70000   15.79000  -0.09000   -0.56998
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.71000   15.80000  -0.09000   -0.56962
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      11.00910   11.11620  -0.10710   -0.96346
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    11.00430   11.11430  -0.11000   -0.98972
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    11.06000   11.17000  -0.11000   -0.98478
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  11.06000   11.17000  -0.11000   -0.98478
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.15130   10.22400  -0.07270   -0.71107
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.15140   10.22400  -0.07260   -0.71009
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.40000   10.48000  -0.08000   -0.76336
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.40000   10.48000  -0.08000   -0.76336
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.48060   13.51370  -0.03310   -0.24494
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.49880   13.53190  -0.03310   -0.24461
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.80000   12.84000  -0.04000   -0.31153
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.83000   12.87000  -0.04000   -0.31080
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.89690    9.91180  -0.01490   -0.15033
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.89230    9.90760  -0.01530   -0.15443
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.52180    9.53820  -0.01640   -0.17194
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.54620    9.56260  -0.01640   -0.17150
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.77690   10.79350  -0.01660   -0.15380
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.40380   10.42170  -0.01790   -0.17176
第一金全球大趨勢基金                                               25.60000   25.72000  -0.12000   -0.46656
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.43120    9.44330  -0.01210   -0.12813
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.51070    6.51910  -0.00840   -0.12885
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.06510   10.11120  -0.04610   -0.45593
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.06540   10.11150  -0.04610   -0.45592
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.60000    9.65000  -0.05000   -0.51813
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.61000    9.65000  -0.04000   -0.41451
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.93980   10.99000  -0.05020   -0.45678
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.94160   10.99170  -0.05010   -0.45580
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.44000   10.49000  -0.05000   -0.47664
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.44000   10.49000  -0.05000   -0.47664
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.55900    8.58340  -0.02440   -0.28427
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.49480   10.52460  -0.02980   -0.28315
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.30870    9.30270   0.00600    0.06450
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.30710    9.30110   0.00600    0.06451
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.75180    7.74990   0.00190    0.02452
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.74600    7.74410   0.00190    0.02453
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.52470    8.52400   0.00070    0.00821
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.52540    8.52470   0.00070    0.00821
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.61930   11.61180   0.00750    0.06459
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.61990   11.61250   0.00740    0.06372
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.27800   10.27530   0.00270    0.02628
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.27880   10.27630   0.00250    0.02433
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.07000   15.06880   0.00120    0.00796
第一金亞洲科技基金                                                 18.13000   18.10000   0.03000    0.16575
第一金亞洲新興市場基金                                             13.58000   13.57000   0.01000    0.07369
第一金店頭市場基金                                                  8.20000    8.23000  -0.03000   -0.36452
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                             9.94170    9.95380  -0.01210   -0.12156
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                           9.94170    9.95380  -0.01210   -0.12156
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                           9.92280    9.93810  -0.01530   -0.15395
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                         9.92280    9.93810  -0.01530   -0.15395
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                             9.94170    9.95380  -0.01210   -0.12156
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                           9.94480    9.95670  -0.01190   -0.11952
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                           9.94170    9.95380  -0.01210   -0.12156
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                           9.92280    9.93810  -0.01530   -0.15395
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                         9.92590    9.94110  -0.01520   -0.15290
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                         9.92280    9.93810  -0.01530   -0.15395
第一金創新趨勢基金                                                 21.74000   21.87000  -0.13000   -0.59442
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  42.01360   42.21380  -0.20020   -0.47425
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            42.04140   42.21590  -0.17450   -0.41335
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      41.82540   41.99210  -0.16670   -0.39698
第一金電子基金                                                     33.23000   33.48000  -0.25000   -0.74671
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.96000   19.16000  -0.20000   -1.04384
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.70000   20.79000  -0.09000   -0.43290
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.99000    7.99000   0.00000    0.00000
統一大中華中小基金(美元)                                            7.31000    7.31000   0.00000    0.00000
統一大中華中小基金(新台幣)                                         10.87000   10.87000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.51000    9.50000   0.01000    0.10526
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
統一大滿貫基金-A類型                                               34.22000   34.41000  -0.19000   -0.55217
統一大滿貫基金-I類型                                               34.22000   34.41000  -0.19000   -0.55217
統一大龍印基金                                                     14.75000   14.77000  -0.02000   -0.13541
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.33000    9.33000   0.00000    0.00000
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.54000    8.55000  -0.01000   -0.11696
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
統一中小基金                                                       23.57000   23.63000  -0.06000   -0.25391
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.85290    9.85290   0.00000    0.00000
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.16760    9.17000  -0.00240   -0.02617
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.90180    8.90660  -0.00480   -0.05389
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.34140   12.34140   0.00000    0.00000
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.43600   11.43900  -0.00300   -0.02623
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.06370   11.06970  -0.00600   -0.05420
統一台灣動力基金                                                   17.80000   17.90000  -0.10000   -0.55866
統一全天候基金-A類型                                              107.95000  108.21000  -0.26000   -0.24027
統一全天候基金-I類型                                              108.54000  108.80000  -0.26000   -0.23897
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.28880    8.31720  -0.02840   -0.34146
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.00350    8.03290  -0.02940   -0.36599
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.03380    8.06600  -0.03220   -0.39921
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.93590    8.96640  -0.03050   -0.34016
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.63620    8.66800  -0.03180   -0.36687
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.66150    8.69620  -0.03470   -0.39902
統一全球債券組合基金                                               12.41650   12.41970  -0.00320   -0.02577
統一全球新科技基金(人民幣)                                         15.91000   16.07000  -0.16000   -0.99564
統一全球新科技基金(美元)                                           14.97000   15.12000  -0.15000   -0.99206
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.44000   14.59000  -0.15000   -1.02810
統一亞太基金                                                       25.08000   25.08000   0.00000    0.00000
統一亞洲大金磚基金                                                 12.53000   12.52000   0.01000    0.07987
統一奔騰基金                                                       57.73000   58.09000  -0.36000   -0.61973
統一強棒貨幣市場基金                                               16.73530   16.73500   0.00030    0.00179
統一強漢基金(人民幣)                                               10.97000   10.98000  -0.01000   -0.09107
統一強漢基金(美元)                                                  9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
統一強漢基金(新台幣)                                               26.15000   26.18000  -0.03000   -0.11459
統一統信基金                                                       30.05000   30.22000  -0.17000   -0.56254
統一黑馬基金                                                       58.43000   58.78000  -0.35000   -0.59544
統一新亞洲科技能源基金                                             16.33000   16.45000  -0.12000   -0.72948
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.09540    8.10070  -0.00530   -0.06543
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.77040   10.77740  -0.00700   -0.06495
統一經建基金                                                       45.76000   45.86000  -0.10000   -0.21805
統一龍馬基金                                                       66.92000   67.34000  -0.42000   -0.62370
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     19.41000   19.52000  -0.11000   -0.56352
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              46.05000   46.29000  -0.24000   -0.51847
野村中國機會基金                                                   14.45000   14.45000   0.00000    0.00000
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.41500   10.41190   0.00310    0.02977
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.39420   10.39270   0.00150    0.01443
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.41800   10.42100  -0.00300   -0.02879
野村巴西基金                                                        7.18000    7.19000  -0.01000   -0.13908
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.45000   11.50000  -0.05000   -0.43478
野村台灣高股息基金                                                 25.41000   25.46000  -0.05000   -0.19639
野村台灣運籌基金                                                   36.71000   36.80000  -0.09000   -0.24457
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.83290    9.83210   0.00080    0.00814
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.76830    9.76910  -0.00080   -0.00819
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.83800    9.84000  -0.00200   -0.02033
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.45220   10.45140   0.00080    0.00765
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.27630   10.27730  -0.00100   -0.00973
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.05360   10.05560  -0.00200   -0.01989
野村平衡基金                                                       19.60000   19.69000  -0.09000   -0.45708
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.89000    9.93000  -0.04000   -0.40282
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.15000   10.18000  -0.03000   -0.29470
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.70000   14.75000  -0.05000   -0.33898
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.10000   12.13000  -0.03000   -0.24732
野村全球生技醫療基金                                               16.63000   16.66000  -0.03000   -0.18007
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.17080   10.16970   0.00110    0.01082
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.16770   10.16840  -0.00070   -0.00688
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.06850   10.07110  -0.00260   -0.02582
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.41280   10.41170   0.00110    0.01057
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.37500   10.37590  -0.00090   -0.00867
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.27820   10.28100  -0.00280   -0.02723
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.10670   10.10930  -0.00260   -0.02572
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.76850   10.76740   0.00110    0.01022
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.68760   10.68850  -0.00090   -0.00842
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.59080   10.59360  -0.00280   -0.02643
野村全球品牌基金                                                   29.97000   29.99000  -0.02000   -0.06669
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.73000   10.74000  -0.01000   -0.09311
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 13.05000   13.06000  -0.01000   -0.07657
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.91000   10.92000  -0.01000   -0.09158
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.82000   19.83000  -0.01000   -0.05043
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.33000   12.33000   0.00000    0.00000
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.94310   10.94000   0.00310    0.02834
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.99140   10.99110   0.00030    0.00273
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.75510   10.75640  -0.00130   -0.01209
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.68510    8.68990  -0.00480   -0.05524
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.49140    8.49620  -0.00480   -0.05650
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.06650    8.07290  -0.00640   -0.07928
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.08540   11.09150  -0.00610   -0.05500
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.55390   10.55990  -0.00600   -0.05682
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.12120   10.12930  -0.00810   -0.07997
野村成長基金                                                       30.89000   31.04000  -0.15000   -0.48325
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.53720    8.53220   0.00500    0.05860
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.55150    8.54720   0.00430    0.05031
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.76590    8.76380   0.00210    0.02396
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.80710    9.80140   0.00570    0.05815
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.67350    9.66880   0.00470    0.04861
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.90050    9.89820   0.00230    0.02324
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.34000    9.32000   0.02000    0.21459
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.53000   13.50000   0.03000    0.22222
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.31650   10.29310   0.02340    0.22734
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.22110   10.22300  -0.00190   -0.01859
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           10.11460   10.11920  -0.00460   -0.04546
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.73870    9.71640   0.02230    0.22951
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.73870    9.74080  -0.00210   -0.02156
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.84530    9.84970  -0.00440   -0.04467
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.16040   10.16490  -0.00450   -0.04427
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.89030   10.86630   0.02400    0.22087
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.73470   10.73710  -0.00240   -0.02235
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.85290   10.85780  -0.00490   -0.04513
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                       10.17810   10.18110  -0.00300   -0.02947
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                         10.18590   10.19000  -0.00410   -0.04024
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                       10.11490   10.12110  -0.00620   -0.06126
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.60950    8.61450  -0.00500   -0.05804
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.23480    9.23760  -0.00280   -0.03031
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           9.10500    9.10860  -0.00360   -0.03952
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                       10.17100   10.17730  -0.00630   -0.06190
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.93250   13.94060  -0.00810   -0.05810
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        13.06940   13.07340  -0.00400   -0.03060
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.58680   10.59110  -0.00430   -0.04060
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.46060   10.45630   0.00430    0.04112
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.44590   10.44410   0.00180    0.01723
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.49280   10.49240   0.00040    0.00381
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.75830   10.75390   0.00440    0.04092
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.72030   10.71840   0.00190    0.01773
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.68560   10.68520   0.00040    0.00374
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.68240   10.67750   0.00490    0.04589
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.63560   10.63270   0.00290    0.02727
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.75200   10.75200   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.24200   10.24560  -0.00360   -0.03514
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.90660    9.90450   0.00210    0.02120
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.53390    9.53570  -0.00180   -0.01888
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.01790    9.02120  -0.00330   -0.03658
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.46930   11.47360  -0.00430   -0.03748
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.37630   10.38190  -0.00560   -0.05394
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.51680   11.52020  -0.00340   -0.02951
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.94130   10.94560  -0.00430   -0.03929
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.70940   10.71530  -0.00590   -0.05506
野村高科技基金                                                     10.24000   10.30000  -0.06000   -0.58252
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.64630   10.67660  -0.03030   -0.28380
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.28220   10.30730  -0.02510   -0.24352
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.81270   10.84160  -0.02890   -0.26657
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.67930    9.70470  -0.02540   -0.26173
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.65420    9.68180  -0.02760   -0.28507
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.85590    9.87950  -0.02360   -0.23888
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.27930   12.30910  -0.02980   -0.24210
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.16620   14.20470  -0.03850   -0.27104
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          11.16930   11.19860  -0.02930   -0.26164
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        11.14840   11.18030  -0.03190   -0.28532
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.55900   11.58660  -0.02760   -0.23821
野村貨幣市場基金                                                   16.33980   16.33950   0.00030    0.00184
野村新馬基金                                                       15.71000   15.74000  -0.03000   -0.19060
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.38270   10.38280  -0.00010   -0.00096
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.29050   10.29660  -0.00610   -0.05924
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.39980   10.40910  -0.00930   -0.08934
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.27780   10.27590   0.00190    0.01849
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.23920   10.23910   0.00010    0.00098
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.28480   10.28610  -0.00130   -0.01264
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.68670   10.68520   0.00150    0.01404
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.61070   10.61030   0.00040    0.00377
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.67840   10.67980  -0.00140   -0.01311
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.23420   10.21670   0.01750    0.17129
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.24460   10.22900   0.01560    0.15251
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計    10.13410   10.12070   0.01340    0.13240
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.82070   10.80230   0.01840    0.17033
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.78150   10.76520   0.01630    0.15141
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.67110   10.65690   0.01420    0.13325
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.62380   10.62450  -0.00070   -0.00659
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.99690    7.99740  -0.00050   -0.00625
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.35370   12.35460  -0.00090   -0.00728
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      9.23000    9.23000   0.00000    0.00000
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.40120   10.39870   0.00250    0.02404
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.54560   10.54560   0.00000    0.00000
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.36770   10.36760   0.00010    0.00096
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.43260   10.43570  -0.00310   -0.02971
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.39640   10.39570   0.00070    0.00673
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.40160   10.39910   0.00250    0.02404
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.54600   10.54600   0.00000    0.00000
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.36790   10.36780   0.00010    0.00096
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.43620   10.43950  -0.00330   -0.03161
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.39550   10.39480   0.00070    0.00673
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.43170   10.42990   0.00180    0.01726
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.57180   10.57260  -0.00080   -0.00757
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.39700   10.39760  -0.00060   -0.00577
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.46270   10.46670  -0.00400   -0.03822
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.42660   10.42660   0.00000    0.00000
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.43170   10.42990   0.00180    0.01726
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.57200   10.57280  -0.00080   -0.00757
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.40440   10.40500  -0.00060   -0.00577
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.47810   10.48210  -0.00400   -0.03816
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.42730   10.42720   0.00010    0.00096
野村精選貨幣市場基金                                               12.11460   12.11440   0.00020    0.00165
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.96000   11.95000   0.01000    0.08368
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.17000   11.15000   0.02000    0.17937
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.50000   10.52000  -0.02000   -0.19011
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.82000    7.84000  -0.02000   -0.25510
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.20000   11.21000  -0.01000   -0.08921
野村積極成長基金                                                   13.08000   13.15000  -0.07000   -0.53232
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       10.06000   10.12000  -0.06000   -0.59289
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    36.50000   36.72000  -0.22000   -0.59913
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.67050   10.67570  -0.00520   -0.04871
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.54590    8.54790  -0.00200   -0.02340
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.87920    7.88230  -0.00310   -0.03933
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.71760    7.72150  -0.00390   -0.05051
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.26060   12.26370  -0.00310   -0.02528
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.97280   10.97720  -0.00440   -0.04008
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.78800   10.79340  -0.00540   -0.05003
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.90000   11.94000  -0.04000   -0.33501
野村環球基金-人民幣計價                                            18.03000   18.08000  -0.05000   -0.27655
野村環球基金-美元計價                                              14.01000   14.05000  -0.04000   -0.28470
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.74000   19.81000  -0.07000   -0.35336
野村鴻利基金                                                       23.55000   23.66000  -0.11000   -0.46492
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.90340   16.90320   0.00020    0.00118
野村鴻運基金                                                       19.87000   19.89000  -0.02000   -0.10055
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.80000   10.83000  -0.03000   -0.27701
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.99000   13.92000   0.07000    0.50287
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.49000   15.49000   0.00000    0.00000
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.70450   10.71140  -0.00690   -0.06442
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.01940   14.02850  -0.00910   -0.06487
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.77300   10.76880   0.00420    0.03900
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.69840   10.70790  -0.00950   -0.08872
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.56440   10.55680   0.00760    0.07199
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.46360   10.46910  -0.00550   -0.05254
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.02330   10.01290   0.01040    0.10387
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.11110   10.11420  -0.00310   -0.03065
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                            9.97230    9.97900  -0.00670   -0.06714
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.27510   10.27810  -0.00300   -0.02919
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.43300   10.43480  -0.00180   -0.01725
凱基台商天下基金                                                   13.68000   13.63000   0.05000    0.36684
凱基台灣精五門基金                                                 21.68000   21.78000  -0.10000   -0.45914
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       44.08530   44.26940  -0.18410   -0.41586
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   45.87610   45.94560  -0.06950   -0.15127
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.82550   42.79350   0.03200    0.07478
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.48000   10.50000  -0.02000   -0.19048
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.60000    9.65000  -0.05000   -0.51813
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.67870   10.69880  -0.02010   -0.18787
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   44.04130   44.21930  -0.17800   -0.40254
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         44.74420   44.97690  -0.23270   -0.51738
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             43.51570   43.69250  -0.17680   -0.40465
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.58000   12.57000   0.01000    0.07955
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.34810   11.36440  -0.01630   -0.14343
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.27000   11.27000   0.00000    0.00000
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.59560   11.59550   0.00010    0.00086
凱基開創基金                                                       29.09000   29.19000  -0.10000   -0.34258
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         23.41000   23.58000  -0.17000   -0.72095
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         22.49600   22.63970  -0.14370   -0.63473
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.67000   17.71000  -0.04000   -0.22586
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.75550   16.78920  -0.03370   -0.20072
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.71000    7.71000   0.00000    0.00000
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    40.36020   40.51240  -0.15220   -0.37569
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    40.53140   40.62410  -0.09270   -0.22819
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   40.33260   40.50810  -0.17550   -0.43325
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.66000   11.69000  -0.03000   -0.25663
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.34000   11.38440  -0.04440   -0.39001
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.93000   10.98000  -0.05000   -0.45537
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.35820   12.42170  -0.06350   -0.51120
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.76000   12.83000  -0.07000   -0.54560
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.27000   13.32000  -0.05000   -0.37538
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.89910   12.94650  -0.04740   -0.36612
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.37560   10.38700  -0.01140   -0.10975
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                         10.12840   10.15100  -0.02260   -0.22264
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.22190   10.24810  -0.02620   -0.25566
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.37550   10.38700  -0.01150   -0.11072
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                         10.12840   10.15100  -0.02260   -0.22264
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.22190   10.24810  -0.02620   -0.25566
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.19000   12.12000   0.07000    0.57756
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         37.42000   37.83000  -0.41000   -1.08380
富邦NASDAQ-100基金                                                 33.39000   33.56000  -0.17000   -0.50656
富邦上証180基金                                                    31.87000   31.91000  -0.04000   -0.12535
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.19520    0.19600  -0.00080   -0.40816
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.06000    6.09000  -0.03000   -0.49261
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.15000    6.14000   0.01000    0.16287
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   46.24000   46.24000   0.00000    0.00000
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.20800   12.23010  -0.02210   -0.18070
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.28060   11.30490  -0.02430   -0.21495
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.90200   10.93680  -0.03480   -0.31819
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.35550   10.37430  -0.01880   -0.18122
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.48790    9.50840  -0.02050   -0.21560
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.17930    9.20860  -0.02930   -0.31818
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.82110   20.79610   0.02500    0.12021
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.64580   11.64490   0.00090    0.00773
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.70750   10.72180  -0.01430   -0.13337
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.81310   13.81010   0.00300    0.02172
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.02210    2.02240  -0.00030   -0.01483
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.44530    9.44320   0.00210    0.02224
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.43240    1.43270  -0.00030   -0.02094
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.36590   12.36260   0.00330    0.02669
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.80240    1.80220   0.00020    0.01110
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.34340   10.34070   0.00270    0.02611
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.52860    1.52850   0.00010    0.00654
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.94020   10.94010   0.00010    0.00091
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.87240   10.87310  -0.00070   -0.00644
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.28000   15.25000   0.03000    0.19672
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  18.70000   18.75000  -0.05000   -0.26667
富邦日本東証基金                                                   20.24000   20.25000  -0.01000   -0.04938
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    47.18000   47.23000  -0.05000   -0.10586
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    47.16000   47.37000  -0.21000   -0.44332
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    52.84000   53.25000  -0.41000   -0.76995
富邦台灣心基金                                                     21.95000   22.02000  -0.07000   -0.31789
富邦台灣釆吉50基金                                                 47.20000   47.59000  -0.39000   -0.81950
富邦台灣科技指數基金                                               55.54000   56.21000  -0.67000   -1.19196
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   46.84180   47.02610  -0.18430   -0.39191
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    42.10420   42.08140   0.02280    0.05418
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.32000    0.31960   0.00040    0.12516
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.61510    2.61570  -0.00060   -0.02294
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.35680    0.35710  -0.00030   -0.08401
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.99780   11.01050  -0.01270   -0.11534
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.23330    2.23380  -0.00050   -0.02238
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33620    0.33650  -0.00030   -0.08915
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.32830    9.33910  -0.01080   -0.11564
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             24.81000   24.66000   0.15000    0.60827
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.89000   13.96000  -0.07000   -0.50143
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 30.08000   29.77000   0.31000    1.04132
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.70820   15.70800   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.95000   17.97000  -0.02000   -0.11130
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.27750   41.32540  -0.04790   -0.11591
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   43.03590   43.21220  -0.17630   -0.40799
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   39.58360   39.61230  -0.02870   -0.07245
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    39.60100   39.70760  -0.10660   -0.26846
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.19870   41.15930   0.03940    0.09573
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   44.96680   45.10830  -0.14150   -0.31369
富邦長紅基金                                                       61.20000   61.39000  -0.19000   -0.30950
富邦科技基金                                                       24.44000   24.58000  -0.14000   -0.56957
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.31530   41.33520  -0.01990   -0.04814
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        43.81760   43.97290  -0.15530   -0.35317
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.73710   39.82460  -0.08750   -0.21971
富邦恒生國企ETF基金                                                21.14000   21.13000   0.01000    0.04733
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.35000   13.31000   0.04000    0.30053
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              28.12000   28.18000  -0.06000   -0.21292
富邦高成長基金                                                     23.63000   23.71000  -0.08000   -0.33741
富邦基金A類型                                                      13.55000   13.60000  -0.05000   -0.36765
富邦基金I類型                                                      13.55000   13.60000  -0.05000   -0.36765
富邦深証100基金                                                    10.53000   10.49000   0.04000    0.38132
富邦富時歐洲ETF基金                                                21.12000   21.10000   0.02000    0.09479
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42820    0.42860  -0.00040   -0.09333
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.55810   12.56950  -0.01140   -0.09070
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.34550    9.35400  -0.00850   -0.09087
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30270    0.30310  -0.00040   -0.13197
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.53920    8.54690  -0.00770   -0.09009
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.44750   10.44560   0.00190    0.01819
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             11.10490   11.10650  -0.00160   -0.01441
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.69880    9.69710   0.00170    0.01753
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                             10.30390   10.30540  -0.00150   -0.01456
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.67000   18.68000  -0.01000   -0.05353
富邦精準基金                                                       44.19000   44.42000  -0.23000   -0.51778
富邦精銳中小基金                                                   11.57000   11.64000  -0.07000   -0.60137
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       17.90000   17.97000  -0.07000   -0.38954
富邦臺灣公司治理100基金                                            21.79000   21.93000  -0.14000   -0.63839
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.06000    7.02000   0.04000    0.56980
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              16.24000   16.43000  -0.19000   -1.15642
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.99000   19.98000   0.01000    0.05005
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.75720   10.76360  -0.00640   -0.05946
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.53480   10.55870  -0.02390   -0.22635
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.72650   10.75590  -0.02940   -0.27334
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.20230   10.20830  -0.00600   -0.05878
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.94500    9.96760  -0.02260   -0.22673
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.11280   10.14050  -0.02770   -0.27316
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   31.56000   31.83000  -0.27000   -0.84826
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別          10.12490   10.13320  -0.00830   -0.08191
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                10.11580   10.12510  -0.00930   -0.09185
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.93020    9.94050  -0.01030   -0.10362
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.45250   10.46110  -0.00860   -0.08221
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.45770   10.46740  -0.00970   -0.09267
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.26820   10.27890  -0.01070   -0.10410
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.54660    8.56570  -0.01910   -0.22298
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.26590    9.28710  -0.02120   -0.22827
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.80700    8.82820  -0.02120   -0.24014
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.35350   10.37680  -0.02330   -0.22454
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.43710   10.46090  -0.02380   -0.22751
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.94800    9.97200  -0.02400   -0.24067
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                      10.09650   10.12070  -0.02420   -0.23911
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.66210    8.67230  -0.01020   -0.11762
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.97110    9.98330  -0.01220   -0.12220
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.22860    9.24110  -0.01250   -0.13527
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.50570   11.51920  -0.01350   -0.11720
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.33750   11.35140  -0.01390   -0.12245
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.61710   10.63140  -0.01430   -0.13451
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.42930    9.44190  -0.01260   -0.13345
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.65000   15.67000  -0.02000   -0.12763
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.89880    8.91760  -0.01880   -0.21082
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.82620    9.84760  -0.02140   -0.21731
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.30500    9.32640  -0.02140   -0.22946
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.76830   10.79130  -0.02300   -0.21313
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.82040   10.84400  -0.02360   -0.21763
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.30970   10.33340  -0.02370   -0.22935
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.45230    9.47390  -0.02160   -0.22799
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.16000    9.24000  -0.08000   -0.86580
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.82000    9.91000  -0.09000   -0.90817
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.68000    8.77000  -0.09000   -1.02623
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.77000    7.79000  -0.02000   -0.25674
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.07000   10.10000  -0.03000   -0.29703
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.89000    8.93000  -0.04000   -0.44793
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.75000    8.79000  -0.04000   -0.45506
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                   9.89000    9.94000  -0.05000   -0.50302
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.25220   10.23990   0.01230    0.12012
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.60640    9.59930   0.00710    0.07396
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 9.11810    9.11310   0.00500    0.05487
富蘭克林華美中華基金                                               11.26000   11.36000  -0.10000   -0.88028
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               22.33000   22.51000  -0.18000   -0.79964
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 22.38000   22.49000  -0.11000   -0.48911
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.14000   10.19000  -0.05000   -0.49068
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.91000    9.96000  -0.05000   -0.50201
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.00770    8.02180  -0.01410   -0.17577
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.13870    9.15260  -0.01390   -0.15187
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.12450   10.14000  -0.01550   -0.15286
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.62260    9.63960  -0.01700   -0.17636
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.60560   11.60940  -0.00380   -0.03273
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.69670    8.69950  -0.00280   -0.03219
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.84710    8.85000  -0.00290   -0.03277
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.93850    9.94170  -0.00320   -0.03219
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.04100   14.02630   0.01470    0.10480
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.13300   10.12240   0.01060    0.10472
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.10530   10.09470   0.01060    0.10501
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.61680   10.62060  -0.00380   -0.03578
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.65000    7.65280  -0.00280   -0.03659
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.98920    8.99240  -0.00320   -0.03559
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.98360    9.98720  -0.00360   -0.03605
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.20420   11.21120  -0.00700   -0.06244
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.53930    7.54400  -0.00470   -0.06230
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.87680    8.88230  -0.00550   -0.06192
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.02420   10.03050  -0.00630   -0.06281
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.86200   10.85970   0.00230    0.02118
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.65700    7.65530   0.00170    0.02221
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.22540    8.23030  -0.00490   -0.05954
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.33360    9.33700  -0.00340   -0.03641
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.41920   10.42290  -0.00370   -0.03550
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.08930   13.09720  -0.00790   -0.06032
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.07000    8.13000  -0.06000   -0.73801
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.34000    8.42000  -0.08000   -0.95012
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.81000    8.81000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.80000   10.81000  -0.01000   -0.09251
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           7.85000    7.83000   0.02000    0.25543
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.54000   11.53000   0.01000    0.08673
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.81000    8.83000  -0.02000   -0.22650
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.51000   10.53000  -0.02000   -0.18993
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.34000    8.36000  -0.02000   -0.23923
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.60000    9.62000  -0.02000   -0.20790
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.56000    9.59000  -0.03000   -0.31283
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.70000   10.72000  -0.02000   -0.18657
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.28000    9.31000  -0.03000   -0.32223
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.34000   10.37000  -0.03000   -0.28930
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.42290   13.44320  -0.02030   -0.15101
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.26000   10.24000   0.02000    0.19531
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.45000   10.44000   0.01000    0.09579
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.00000   10.99000   0.01000    0.09099
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                        10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.30000   10.32000  -0.02000   -0.19380
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.20000   10.23000  -0.03000   -0.29326
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.75000    9.78000  -0.03000   -0.30675
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                      10.05000   10.07000  -0.02000   -0.19861
富蘭克林華美第一富基金                                             39.26000   39.50000  -0.24000   -0.60759
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.35240   10.35220   0.00020    0.00193
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.83000    8.85000  -0.02000   -0.22599
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.54000    9.56000  -0.02000   -0.20921
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.09000    9.12000  -0.03000   -0.32895
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.82000    9.85000  -0.03000   -0.30457
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.97000   15.06000  -0.09000   -0.59761
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.92000   14.02000  -0.10000   -0.71327
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  16.25000   16.38000  -0.13000   -0.79365
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                     10.20330   10.23440  -0.03110   -0.30388
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                    10.20330   10.23430  -0.03100   -0.30290
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                     10.07550   10.09760  -0.02210   -0.21886
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                    10.07550   10.09760  -0.02210   -0.21886
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                       10.15450   10.18880  -0.03430   -0.33664
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                       10.15450   10.18870  -0.03420   -0.33567
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                      10.15450   10.18870  -0.03420   -0.33567
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                     10.22630   10.26370  -0.03740   -0.36439
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                     10.22630   10.26370  -0.03740   -0.36439
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                    10.22620   10.26370  -0.03750   -0.36537
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.76960    6.82380  -0.05420   -0.79428
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.92290   10.91180   0.01110    0.10172
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.59880    9.59800   0.00080    0.00834
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.61660   11.61550   0.00110    0.00947
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.79980    6.80230  -0.00250   -0.03675
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       9.00510    9.00610  -0.00100   -0.01110
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.65020   10.65140  -0.00120   -0.01127
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          11.00670   11.01070  -0.00400   -0.03633
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    68.00000   68.24000  -0.24000   -0.35170
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    68.28000   68.45000  -0.17000   -0.24836
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.35760   62.34920   0.00840    0.01347
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.71000   20.70000   0.01000    0.04831
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.77000   10.80000  -0.03000   -0.27778
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.72000   10.75000  -0.03000   -0.27907
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              65.96320   66.22080  -0.25760   -0.38900
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 65.44150   65.67560  -0.23410   -0.35645
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.87540   11.87470   0.00070    0.00589
復華人生目標基金                                                   39.77690   39.80880  -0.03190   -0.08013
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.32000   10.34000  -0.02000   -0.19342
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.31000   10.33000  -0.02000   -0.19361
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.38000   10.40000  -0.02000   -0.19231
復華大中華中小策略基金                                              8.93000    9.00000  -0.07000   -0.77778
復華中小精選基金                                                   67.25000   67.57000  -0.32000   -0.47358
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.71000   52.71460  -0.00460   -0.00873
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.23090   62.27150  -0.04060   -0.06520
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        9.96000   10.03000  -0.07000   -0.69791
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.93000    9.00000  -0.07000   -0.77778
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.79000   11.83000  -0.04000   -0.33812
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.58000   10.62000  -0.04000   -0.37665
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.21000   10.26000  -0.05000   -0.48733
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.82000   10.83000  -0.01000   -0.09234
復華台灣智能基金                                                   11.72000   11.76000  -0.04000   -0.34014
復華全方位基金                                                     30.03000   30.18000  -0.15000   -0.49702
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.26000   13.33000  -0.07000   -0.52513
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.94000   21.05000  -0.11000   -0.52257
復華全球平衡基金-美元                                               9.24000    9.27000  -0.03000   -0.32362
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.79000   19.87000  -0.08000   -0.40262
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.65000   14.74000  -0.09000   -0.61058
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      14.17000   14.25000  -0.08000   -0.56140
復華全球原物料基金                                                  8.48000    8.51000  -0.03000   -0.35253
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.38000   13.43000  -0.05000   -0.37230
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.11890   12.12250  -0.00360   -0.02970
復華全球債券基金                                                   14.71150   14.70600   0.00550    0.03740
復華全球債券組合基金                                               15.31000   15.32000  -0.01000   -0.06527
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.20000   15.23000  -0.03000   -0.19698
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.46000   10.48000  -0.02000   -0.19084
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      11.02000   11.02000   0.00000    0.00000
復華有利貨幣市場基金                                               13.49450   13.49430   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.56000   11.60000  -0.04000   -0.34483
復華亞太成長基金                                                   12.45000   12.52000  -0.07000   -0.55911
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.29000    9.33000  -0.04000   -0.42872
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.89000    9.94000  -0.05000   -0.50302
復華東協世紀基金                                                   12.80000   12.83000  -0.03000   -0.23383
復華南非幣長期收益基金A                                            14.25000   14.23000   0.02000    0.14055
復華南非幣長期收益基金B                                             8.12000    8.11000   0.01000    0.12330
復華南非幣短期收益基金A                                            14.65000   14.65000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                             9.02000    9.02000   0.00000    0.00000
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      66.82280   67.06050  -0.23770   -0.35446
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      22.44000   22.52000  -0.08000   -0.35524
復華美國新星基金-美元                                              13.17000   13.25000  -0.08000   -0.60377
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.42000   13.50000  -0.08000   -0.59259
復華恒生基金                                                       22.09000   22.07000   0.02000    0.09062
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.06000    8.06000   0.00000    0.00000
復華恒生單日正向二倍基金                                           32.61000   32.61000   0.00000    0.00000
復華神盾基金                                                       26.41260   26.48640  -0.07380   -0.27863
復華高成長基金                                                     69.54000   70.03000  -0.49000   -0.69970
復華高益策略組合基金                                               13.57000   13.58000  -0.01000   -0.07364
復華貨幣市場基金                                                   14.45800   14.45780   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           18.32000   18.31000   0.01000    0.05461
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.79000   49.88000  -0.09000   -0.18043
復華復華基金                                                       21.77000   21.92000  -0.15000   -0.68431
復華華人世紀基金                                                   17.08000   17.13000  -0.05000   -0.29189
復華傳家二號基金                                                   31.93460   31.88080   0.05380    0.16875
復華傳家基金                                                       22.60480   22.67650  -0.07170   -0.31619
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.90000   15.92000  -0.02000   -0.12563
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.84000   11.86000  -0.02000   -0.16863
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.51000   14.54000  -0.03000   -0.20633
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.54000    9.55000  -0.01000   -0.10471
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.92000   10.93000  -0.01000   -0.09149
復華新興人民幣債券基金A                                            12.27000   12.27000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.98000    8.99000  -0.01000   -0.11123
復華新興市場10年期以上債券基金                                     21.65000   21.67000  -0.02000   -0.09229
復華新興市場企業債券ETF基金                                        68.52000   68.61000  -0.09000   -0.13118
復華新興市場高收益債券基金A                                        10.03000   10.05000  -0.02000   -0.19900
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.47000    5.48000  -0.01000   -0.18248
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.33000   12.35000  -0.02000   -0.16194
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.01000   12.03000  -0.02000   -0.16625
復華新興市場短期收益基金                                           11.33000   11.34000  -0.01000   -0.08818
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.37000    9.37000   0.00000    0.00000
復華滬深300 A股基金                                                23.80000   23.78000   0.02000    0.08410
復華數位經濟基金                                                   47.07000   47.25000  -0.18000   -0.38095
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                         10.06800   10.06920  -0.00120   -0.01192
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.82400    9.82620  -0.00220   -0.02239
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.61250   10.61380  -0.00130   -0.01225
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.21880   10.22110  -0.00230   -0.02250
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                           10.02540   10.00700   0.01840    0.18387
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.01850   10.02060  -0.00210   -0.02096
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.26740   10.26840  -0.00100   -0.00974
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.87810   10.88270  -0.00460   -0.04227
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.05920   10.05950  -0.00030   -0.00298
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.68110   10.68250  -0.00140   -0.01311
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.41710   10.41730  -0.00020   -0.00192
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.04640   11.05040  -0.00400   -0.03620
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.76750   10.76270   0.00480    0.04460
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.71350   10.71320   0.00030    0.00280
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.79580   10.79930  -0.00350   -0.03241
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.68800   10.68290   0.00510    0.04774
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.98220   11.95890   0.02330    0.19483
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.63150   10.63220  -0.00070   -0.00658
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.87060   10.86540   0.00520    0.04786
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.30530   12.28130   0.02400    0.19542
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.77460   10.77530  -0.00070   -0.00650
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.90110   10.90540  -0.00430   -0.03943
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.21590   10.21060   0.00530    0.05191
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.20600   10.20660  -0.00060   -0.00588
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.09430   10.09820  -0.00390   -0.03862
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.57910   10.57240   0.00670    0.06337
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.84560   10.82260   0.02300    0.21252
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.58030   10.57920   0.00110    0.01040
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.57770   10.57100   0.00670    0.06338
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.84500   10.82200   0.02300    0.21253
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.57710   10.57600   0.00110    0.01040
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.43180   10.42440   0.00740    0.07099
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.39840   10.39820   0.00020    0.00192
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.42990   10.42250   0.00740    0.07100
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.39930   10.39910   0.00020    0.00192
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.97720   10.96630   0.01090    0.09940
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.96580   10.96230   0.00350    0.03193
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           11.03840   11.03840   0.00000    0.00000
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.29090   10.28920   0.00170    0.01652
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.27730   10.28140  -0.00410   -0.03988
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.16520   10.17260  -0.00740   -0.07274
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.19930    9.19650   0.00280    0.03045
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.26490    8.27050  -0.00560   -0.06771
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.29120    8.29940  -0.00820   -0.09880
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.99960   11.99600   0.00360    0.03001
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.81280   10.82000  -0.00720   -0.06654
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.96910   10.98000  -0.01090   -0.09927
景順主流基金                                                       18.05000   18.18000  -0.13000   -0.71507
景順台灣科技基金                                                   31.33000   31.58000  -0.25000   -0.79164
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.66000    9.68000  -0.02000   -0.20661
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.06000    9.08000  -0.02000   -0.22026
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.64000   11.67000  -0.03000   -0.25707
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.93000   10.95000  -0.02000   -0.18265
景順全球科技基金                                                   24.33000   24.53000  -0.20000   -0.81533
景順全球康健基金                                                   19.57000   19.64000  -0.07000   -0.35642
景順貨幣市場基金                                                   15.99290   15.99270   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       32.74000   33.00000  -0.26000   -0.78788
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           15.12000   15.17000  -0.05000   -0.32960
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         14.22000   14.28000  -0.06000   -0.42017
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.09000   11.11000  -0.02000   -0.18002
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.37000   11.40000  -0.03000   -0.26316
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.78000   11.81000  -0.03000   -0.25402
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.94000   11.96000  -0.02000   -0.16722
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.58000    9.58000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.62990    8.63350  -0.00360   -0.04170
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.98150    7.98700  -0.00550   -0.06886
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.47570   11.48050  -0.00480   -0.04181
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.59090   10.59810  -0.00720   -0.06794
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.31000    8.35000  -0.04000   -0.47904
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.99000    8.01000  -0.02000   -0.24969
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.80000   11.83000  -0.03000   -0.25359
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.59550    9.59510   0.00040    0.00417
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.85440    9.85720  -0.00280   -0.02841
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.19880   10.19840   0.00040    0.00392
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.47790   10.48080  -0.00290   -0.02767
華南永昌永昌基金                                                   20.18000   20.27000  -0.09000   -0.44401
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.19000   10.21000  -0.02000   -0.19589
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.50000   10.50000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.53000   10.54000  -0.01000   -0.09488
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.97200   14.97800  -0.00600   -0.04006
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.07000   10.10000  -0.03000   -0.29703
華南永昌全球新零售基金(美元)                                       10.38000   10.42000  -0.04000   -0.38388
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.77000   10.81000  -0.04000   -0.37003
華南永昌全球精品基金                                               17.60000   17.47000   0.13000    0.74413
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.83000   10.83000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.87000   10.88000  -0.01000   -0.09191
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.71000   13.72000  -0.01000   -0.07289
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.69000   13.70000  -0.01000   -0.07299
華南永昌物聯網精選基金                                             12.23000   12.33000  -0.10000   -0.81103
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.28010   16.27990   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               25.08220   25.15930  -0.07710   -0.30645
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.98950   11.98930   0.00020    0.00167
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.75960   10.75960   0.00000    0.00000
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.76130   10.77740  -0.01610   -0.14939
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.97360    9.97350   0.00010    0.00100
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.90740    9.92230  -0.01490   -0.15017
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.61440   10.61360   0.00080    0.00754
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.54700   10.56130  -0.01430   -0.13540
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.96010    9.95930   0.00080    0.00803
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.83800    9.85190  -0.01390   -0.14109
華頓中小型基金                                                     20.96000   21.27000  -0.31000   -1.45745
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.95200   11.99890  -0.04690   -0.39087
華頓台灣基金                                                       23.40000   23.59000  -0.19000   -0.80543
華頓平安貨幣市場基金                                               11.56970   11.56960   0.00010    0.00086
華頓全球時尚精品基金                                               18.38000   18.38000   0.00000    0.00000
華頓全球高收益債券基金A                                            14.12010   14.12350  -0.00340   -0.02407
華頓全球高收益債券基金B                                             8.23260    8.23460  -0.00200   -0.02429
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.10000    5.14000  -0.04000   -0.77821
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.75750    2.77200  -0.01450   -0.52309
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.43860   12.52040  -0.08180   -0.65333
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.40070    0.40320  -0.00250   -0.62004
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.01320   12.03570  -0.02250   -0.18694
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.01320   12.03570  -0.02250   -0.18694
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.64350   10.65990  -0.01640   -0.15385
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.77310   10.80740  -0.03430   -0.31738
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.77280   10.80720  -0.03440   -0.31831
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.47550    9.50570  -0.03020   -0.31770
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.92280   10.95400  -0.03120   -0.28483
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.92280   10.95400  -0.03120   -0.28483
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.62690    9.65360  -0.02670   -0.27658
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.76000   10.74000   0.02000    0.18622
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.34000    9.34000   0.00000    0.00000
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.65120    2.65090   0.00030    0.01132
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.07500    2.07310   0.00190    0.09165
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.24430   12.25560  -0.01130   -0.09220
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.49380    9.50260  -0.00880   -0.09261
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38460    0.38490  -0.00030   -0.07794
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.30250    0.30260  -0.00010   -0.03305
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.55000    3.55000   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(台幣)                                             16.00000   16.01000  -0.01000   -0.06246
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.51000    0.51000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   24.64000   24.81000  -0.17000   -0.68521
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.98000   13.02000  -0.04000   -0.30722
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.48000    8.52000  -0.04000   -0.46948
匯豐安富基金                                                       25.91000   26.02000  -0.11000   -0.42275
匯豐成功基金                                                       44.62000   44.71000  -0.09000   -0.20130
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 11.06000   11.07000  -0.01000   -0.09033
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.41000    2.41000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.88000   10.89000  -0.01000   -0.09183
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.88000   10.89000  -0.01000   -0.09183
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.53000   11.54000  -0.01000   -0.08666
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.81000   10.81000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.53000   11.54000  -0.01000   -0.08666
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.66000   10.67000  -0.01000   -0.09372
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.70500    2.70210   0.00290    0.10732
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.37060    2.36800   0.00260    0.10980
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  12.00000   12.00140  -0.00140   -0.01167
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     8.06450    8.06580  -0.00130   -0.01612
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39390    0.39380   0.00010    0.02539
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33810    0.33810   0.00000    0.00000
匯豐金磚動力基金                                                   15.41000   15.41000   0.00000    0.00000
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.01200   15.01190   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.44000    5.44000   0.00000    0.00000
匯豐新鑽動力基金                                                   10.94000   10.93000   0.01000    0.09149
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.64780    5.66530  -0.01750   -0.30890
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.49900    9.51670  -0.01770   -0.18599
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 53.22000   53.59000  -0.37000   -0.69043
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 53.22000   53.59000  -0.37000   -0.69043
匯豐龍騰電子基金                                                   37.24000   37.58000  -0.34000   -0.90474
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.77940   12.77970  -0.00030   -0.00235
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     18.39000   18.62000  -0.23000   -1.23523
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.26000    9.31000  -0.05000   -0.53706
新光中國成長基金(美元)                                              9.30000    9.35000  -0.05000   -0.53476
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.32000    9.38000  -0.06000   -0.63966
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.37410   11.36700   0.00710    0.06246
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.38440   10.38380   0.00060    0.00578
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.78800   10.78460   0.00340    0.03153
新光台灣富貴基金                                                   24.14000   24.32000  -0.18000   -0.74013
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       22.11000   22.19000  -0.08000   -0.36052
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.63570   40.63620  -0.00050   -0.00123
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    43.51630   43.65010  -0.13380   -0.30653
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.17000   10.21000  -0.04000   -0.39177
新光全球AI新創產業基金美元                                         10.10000   10.14000  -0.04000   -0.39448
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.23000   10.27000  -0.04000   -0.38948
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.62000    8.66000  -0.04000   -0.46189
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.17000   11.20000  -0.03000   -0.26786
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.97000   10.99000  -0.02000   -0.18198
新光全球特別股收益基金(A累積)美元                                   9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣                                 9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣                                 9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.82680   10.85070  -0.02390   -0.22026
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.65650   10.67720  -0.02070   -0.19387
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.21090   10.23340  -0.02250   -0.21987
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.03750   10.05710  -0.01960   -0.19489
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.20000    9.21000  -0.01000   -0.10858
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.61000   10.62000  -0.01000   -0.09416
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.69000    9.71000  -0.02000   -0.20597
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.33000    9.36000  -0.03000   -0.32051
新光吉星貨幣市場基金                                               15.50740   15.50710   0.00030    0.00193
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.44000    9.46000  -0.02000   -0.21142
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.62000    8.64000  -0.02000   -0.23148
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.05000    9.07000  -0.02000   -0.22051
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.72000    8.74000  -0.02000   -0.22883
新光亞洲精選基金-美金                                              21.97000   21.90000   0.07000    0.31963
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.41000   22.34000   0.07000    0.31334
新光店頭基金                                                       23.06000   23.17000  -0.11000   -0.47475
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.33000   11.35000  -0.02000   -0.17621
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.80000   10.81000  -0.01000   -0.09251
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.31000   10.33000  -0.02000   -0.19361
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          39.67080   39.83490  -0.16410   -0.41195
新光特選內需收益ETF基金                                            21.11000   21.09000   0.02000    0.09483
新光創新科技基金                                                   13.22000   13.35000  -0.13000   -0.97378
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.26540   10.29990  -0.03450   -0.33495
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.53900   10.57390  -0.03490   -0.33006
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.04470   10.07880  -0.03410   -0.33833
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.38030    9.41180  -0.03150   -0.33469
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.60260    9.63450  -0.03190   -0.33110
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.13930    9.17020  -0.03090   -0.33696
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.80470   40.81350  -0.00880   -0.02156
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       43.12080   43.25940  -0.13860   -0.32039
新光澳幣八年期保本基金                                             10.94000   10.93000   0.01000    0.09149
新光澳幣十年期保本基金                                             10.92000   10.90000   0.02000    0.18349
新光澳幣保本基金                                                   12.43000   12.44000  -0.01000   -0.08039
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.75890   10.77100  -0.01210   -0.11234
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.51340    9.52420  -0.01080   -0.11340
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.49280    9.50590  -0.01310   -0.13781
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.52840   10.54290  -0.01450   -0.13753
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.58820   10.60090  -0.01270   -0.11980
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.52910    9.54060  -0.01150   -0.12054
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.47930    9.49060  -0.01130   -0.11907
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.51790   10.53050  -0.01260   -0.11965
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.47000    7.50000  -0.03000   -0.40000
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.46000   10.45000   0.01000    0.09569
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.80210   10.82420  -0.02210   -0.20417
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.64280    9.66240  -0.01960   -0.20285
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.64980   10.67220  -0.02240   -0.20989
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.63460    9.65490  -0.02030   -0.21026
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.69600    9.71650  -0.02050   -0.21098
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.71900   10.74170  -0.02270   -0.21133
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        15.00350   15.03840  -0.03490   -0.23207
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.71130    8.73160  -0.02030   -0.23249
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.22190   41.23870  -0.01680   -0.04074
群益10年期以上金融債ETF基金                                        41.78600   42.34920  -0.56320   -1.32990
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     42.64390   42.76180  -0.11790   -0.27571
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 42.76140   42.92980  -0.16840   -0.39227
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               44.36480   44.46790  -0.10310   -0.23185
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  42.29750   42.87420  -0.57670   -1.34510
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 45.99070   46.19130  -0.20060   -0.43428
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                47.86280   47.86300  -0.00020   -0.00042
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  45.02860   45.82200  -0.79340   -1.73148
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.73080   10.73060   0.00020    0.00186
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  43.16220   43.33340  -0.17120   -0.39508
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.75530   40.80080  -0.04550   -0.11152
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.47950   11.47870   0.00080    0.00697
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.25460   10.26220  -0.00760   -0.07406
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      13.11540   13.14930  -0.03390   -0.25781
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.80580    9.83600  -0.03020   -0.30704
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.21000   10.25000  -0.04000   -0.39024
群益大印度基金N-新臺幣                                             10.40000   10.35000   0.05000    0.48309
群益大印度基金-人民幣                                              13.71170   13.62950   0.08220    0.60310
群益大印度基金-美元                                                12.89910   12.82810   0.07100    0.55347
群益大印度基金-新臺幣                                              12.31000   12.25000   0.06000    0.48980
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.34110   12.36920  -0.02810   -0.22718
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.90510   11.93800  -0.03290   -0.27559
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.25000   11.29000  -0.04000   -0.35430
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.00010   11.02510  -0.02500   -0.22676
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.68080    9.70760  -0.02680   -0.27607
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.17000    9.20000  -0.03000   -0.32609
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.90500    9.92750  -0.02250   -0.22664
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.75290    8.77710  -0.02420   -0.27572
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.31000    9.34000  -0.03000   -0.32120
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.18490    9.20580  -0.02090   -0.22703
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.38920    8.41250  -0.02330   -0.27697
群益中小型股基金                                                   46.40000   46.31000   0.09000    0.19434
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.29670   10.31410  -0.01740   -0.16870
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.56250    9.58330  -0.02080   -0.21704
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.02720    9.04980  -0.02260   -0.24973
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.74370    8.75850  -0.01480   -0.16898
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.11930    8.13700  -0.01770   -0.21752
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.66570    7.68480  -0.01910   -0.24854
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.60590   10.60960  -0.00370   -0.03487
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.66640   11.67040  -0.00400   -0.03427
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.26060   11.26600  -0.00540   -0.04793
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.39390   10.40200  -0.00810   -0.07787
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.48980    8.52280  -0.03300   -0.38720
群益中國新機會基金N-美元                                            7.79830    7.83250  -0.03420   -0.43664
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.39000    8.43000  -0.04000   -0.47450
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.52900    7.55830  -0.02930   -0.38765
群益中國新機會基金-美元                                             8.33780    8.37430  -0.03650   -0.43586
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.01000    8.04000  -0.03000   -0.37313
群益平衡王基金                                                     19.87700   19.94380  -0.06680   -0.33494
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.09000    9.11000  -0.02000   -0.21954
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.49000    6.50000  -0.01000   -0.15385
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.12200   12.14110  -0.01910   -0.15732
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.57350   11.59750  -0.02400   -0.20694
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.04000   11.07000  -0.03000   -0.27100
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.38370   10.40010  -0.01640   -0.15769
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.91340    9.93400  -0.02060   -0.20737
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.46000    9.48000  -0.02000   -0.21097
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.39510   10.39270   0.00240    0.02309
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.17640   10.17430   0.00210    0.02064
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.20070    9.19850   0.00220    0.02392
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.19260    9.19070   0.00190    0.02067
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.14000    9.14000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.45560   10.45320   0.00240    0.02296
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.49590   10.49370   0.00220    0.02096
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.60000   10.60000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.36310    9.36090   0.00220    0.02350
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.83580    9.83380   0.00200    0.02034
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.23360   11.23480  -0.00120   -0.01068
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.75190    7.75260  -0.00070   -0.00903
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.73220   10.73270  -0.00050   -0.00466
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.54890   10.55110  -0.00220   -0.02085
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.63280   10.63850  -0.00570   -0.05358
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.94650    9.94700  -0.00050   -0.00503
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.88370    9.88580  -0.00210   -0.02124
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.96250    9.96790  -0.00540   -0.05417
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.73230   10.73280  -0.00050   -0.00466
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.54870   10.55100  -0.00230   -0.02180
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.63270   10.63840  -0.00570   -0.05358
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.94660    9.94700  -0.00040   -0.00402
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.88360    9.88570  -0.00210   -0.02124
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.96260    9.96790  -0.00530   -0.05317
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.75870    9.79020  -0.03150   -0.32175
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.42000   11.46000  -0.04000   -0.34904
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.96720   16.01870  -0.05150   -0.32150
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.85000   15.91000  -0.06000   -0.37712
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            12.49000   12.49000   0.00000    0.00000
群益印度中小基金N-人民幣                                           11.14010   11.05260   0.08750    0.79167
群益印度中小基金N-美元                                              9.35460    9.28580   0.06880    0.74092
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.90000    8.83000   0.07000    0.79275
群益印度中小基金-人民幣                                            15.08110   14.96280   0.11830    0.79063
群益印度中小基金-美元                                              13.37960   13.28120   0.09840    0.74090
群益印度中小基金-新臺幣                                            15.57000   15.46000   0.11000    0.71151
群益多利策略組合基金                                               11.88000   11.88000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                               14.08000   14.09000  -0.01000   -0.07097
群益多重資產組合基金                                               15.62000   15.64000  -0.02000   -0.12788
群益安家基金                                                       24.90410   24.98490  -0.08080   -0.32340
群益安穩貨幣市場基金                                               16.15780   16.15760   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               21.59000   21.72000  -0.13000   -0.59853
群益亞太中小基金                                                   10.92000   10.93000  -0.01000   -0.09149
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.83000   16.80000   0.03000    0.17857
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.55640   10.55190   0.00450    0.04265
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.81040    7.80700   0.00340    0.04355
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.25600   10.25160   0.00440    0.04292
群益店頭市場基金                                                   94.72000   94.99000  -0.27000   -0.28424
群益東方盛世基金                                                    8.95000    8.97000  -0.02000   -0.22297
群益東協成長基金-人民幣                                            13.74850   13.78610  -0.03760   -0.27274
群益東協成長基金-美元                                              12.07150   12.11050  -0.03900   -0.32203
群益東協成長基金-新臺幣                                            12.01000   12.06000  -0.05000   -0.41459
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.91880   11.92340  -0.00460   -0.03858
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.23920   11.24580  -0.00660   -0.05869
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.64490   10.65410  -0.00920   -0.08635
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.78330    9.78710  -0.00380   -0.03883
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.22890    9.23430  -0.00540   -0.05848
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.73880    8.74630  -0.00750   -0.08575
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              11.00730   11.01670  -0.00940   -0.08533
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.57390    9.57760  -0.00370   -0.03863
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.39280    9.39830  -0.00550   -0.05852
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.76260    9.77090  -0.00830   -0.08495
群益長安基金                                                       29.48000   29.53000  -0.05000   -0.16932
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.57790   10.62210  -0.04420   -0.41611
群益美國新創亮點基金-美元                                          16.00170   16.06880  -0.06710   -0.41758
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.55000   15.62000  -0.07000   -0.44814
群益真善美基金                                                     15.70670   15.71920  -0.01250   -0.07952
群益馬拉松基金                                                    119.78000  120.25000  -0.47000   -0.39085
群益深証中小板基金                                                 11.81000   11.75000   0.06000    0.51064
群益創新科技基金                                                   32.74000   33.01000  -0.27000   -0.81793
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.58810    9.62100  -0.03290   -0.34196
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.82740    8.86210  -0.03470   -0.39156
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.25000    9.29000  -0.04000   -0.43057
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.44150   10.47740  -0.03590   -0.34264
群益華夏盛世基金-美元                                               9.73320    9.77150  -0.03830   -0.39196
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            16.15000   16.22000  -0.07000   -0.43157
群益奧斯卡基金                                                     29.62000   29.67000  -0.05000   -0.16852
群益新興金鑽基金-美元                                              11.84850   11.83970   0.00880    0.07433
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             9.11000    9.10000   0.01000    0.10989
群益葛萊美基金                                                     23.57000   23.80000  -0.23000   -0.96639
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.04000   22.23000  -0.19000   -0.85470
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.71000    7.66000   0.05000    0.65274
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        14.27000   14.44000  -0.17000   -1.17729
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.19490   11.20840  -0.01350   -0.12045
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             11.04020   11.05900  -0.01880   -0.17000
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.12420   11.14680  -0.02260   -0.20275
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.87230   10.88550  -0.01320   -0.12126
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.72250   10.74080  -0.01830   -0.17038
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.80370   10.82560  -0.02190   -0.20230
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.19470   11.20830  -0.01360   -0.12134
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.04050   11.05940  -0.01890   -0.17090
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.87230   10.88550  -0.01320   -0.12126
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.72200   10.74030  -0.01830   -0.17039
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.02000   13.03260  -0.01260   -0.09668
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.86720   11.87980  -0.01260   -0.10606
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.88000   10.89000  -0.01000   -0.09183
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.76320   11.77600  -0.01280   -0.10870
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.74000    8.74850  -0.00850   -0.09716
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.06650    9.07610  -0.00960   -0.10577
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.32000    8.33000  -0.01000   -0.12005
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.56480    8.57410  -0.00930   -0.10847
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.33020   10.34120  -0.01100   -0.10637
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                    10.03060   10.04120  -0.01060   -0.10557
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                      10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                      10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                        10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                      10.03000   10.05000  -0.02000   -0.19900
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                        10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                      10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                      10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                        10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                      10.03000   10.05000  -0.02000   -0.19900
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                        10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.15000    9.18000  -0.03000   -0.32680
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.10000   10.13000  -0.03000   -0.29615
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                              10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                              10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.27000   10.28000  -0.01000   -0.09728
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.67000   10.68000  -0.01000   -0.09363
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.06000   11.07000  -0.01000   -0.09033
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.61000   10.62000  -0.01000   -0.09416
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.57000   10.58000  -0.01000   -0.09452
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                            10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.18000   10.19000  -0.01000   -0.09814
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.70000   10.71000  -0.01000   -0.09337
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.89000   10.90000  -0.01000   -0.09174
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.70000   10.71000  -0.01000   -0.09337
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.60000   10.61000  -0.01000   -0.09425
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.62000   10.63000  -0.01000   -0.09407
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                            10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.18000   10.19000  -0.01000   -0.09814
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.70000   10.71000  -0.01000   -0.09337
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.89000   10.90000  -0.01000   -0.09174
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.70000   10.71000  -0.01000   -0.09337
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.60000   10.61000  -0.01000   -0.09425
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.62000   10.63000  -0.01000   -0.09407
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德信TAROBO機器人量化中國基金                                       10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
德信大發基金                                                       30.00000   30.18000  -0.18000   -0.59642
德信中國精選成長基金                                               11.92000   11.89000   0.03000    0.25231
德信台灣主流中小基金                                               19.85000   19.91000  -0.06000   -0.30136
德信萬保貨幣市場基金                                               11.98420   11.98400   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   32.52000   32.76000  -0.24000   -0.73260
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.91720   10.91020   0.00700    0.06416
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.81670   10.81190   0.00480    0.04440
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.71430   11.71420   0.00010    0.00085
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            16.33000   16.36000  -0.03000   -0.18337
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      18.16000   18.18000  -0.02000   -0.11001
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.72640   10.72360   0.00280    0.02611
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.22080   16.21620   0.00460    0.02837
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.32370    8.33380  -0.01010   -0.12119
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.28730   11.29770  -0.01040   -0.09205
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.26360   12.27540  -0.01180   -0.09613
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.11820   14.13540  -0.01720   -0.12168
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                     17.35000   17.37000  -0.02000   -0.11514
摩根中小基金                                                       22.52000   22.68000  -0.16000   -0.70547
摩根中國A股基金                                                    15.18000   15.32000  -0.14000   -0.91384
摩根中國A股基金(美元)                                              11.85000   11.95000  -0.10000   -0.83682
摩根中國亮點基金                                                   13.14000   13.15000  -0.01000   -0.07605
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.70530   11.76380  -0.05850   -0.49729
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.97650   13.03420  -0.05770   -0.44268
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.94440    9.99240  -0.04800   -0.48037
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.63900   13.70720  -0.06820   -0.49755
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.74060   15.81040  -0.06980   -0.44148
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.69000   19.84000  -0.15000   -0.75605
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.69000   19.84000  -0.15000   -0.75605
摩根台灣增長基金                                                   50.54000   50.90000  -0.36000   -0.70727
摩根平衡基金                                                       27.86000   27.97000  -0.11000   -0.39328
摩根全球α基金                                                     18.91000   18.96000  -0.05000   -0.26371
摩根全球平衡基金                                                   16.40020   16.41960  -0.01940   -0.11815
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.55100    9.54880   0.00220    0.02304
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.68360   10.67960   0.00400    0.03745
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.10170   10.09900   0.00270    0.02674
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.74020   11.73740   0.00280    0.02386
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.48350   10.48070   0.00280    0.02672
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.87310   10.85130   0.02180    0.20090
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        14.47980   14.45090   0.02890    0.19999
摩根亞洲基金                                                       60.75000   60.54000   0.21000    0.34688
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.56890    8.56880   0.00010    0.00117
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                        10.11760   10.11610   0.00150    0.01483
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.95650    8.95590   0.00060    0.00670
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  13.04140   13.04140   0.00000    0.00000
摩根東方內需機會基金                                               19.23000   19.16000   0.07000    0.36534
摩根東方科技基金                                                   31.83000   31.84000  -0.01000   -0.03141
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                    10.09000   10.06000   0.03000    0.29821
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.33000   10.30000   0.03000    0.29126
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.77000    9.74000   0.03000    0.30801
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      12.29000   12.25000   0.04000    0.32653
摩根金龍收成基金                                                   22.41000   22.40000   0.01000    0.04464
摩根第一貨幣市場基金                                               15.13130   15.13120   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   13.93000   14.02000  -0.09000   -0.64194
摩根新金磚五國基金                                                 13.15000   13.14000   0.01000    0.07610
摩根新絲路基金                                                      9.56000    9.54000   0.02000    0.20964
摩根新興35基金                                                     13.98000   13.96000   0.02000    0.14327
摩根新興日本基金                                                   23.17000   23.32000  -0.15000   -0.64322
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.42150    7.40890   0.01260    0.17007
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.81180    9.79360   0.01820    0.18584
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.64810    9.63130   0.01680    0.17443
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.42310   11.40370   0.01940    0.17012
摩根新興科技基金                                                   52.96000   53.52000  -0.56000   -1.04634
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.98410    8.98670  -0.00260   -0.02893
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.71060    9.71020   0.00040    0.00412
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 9.16100    9.16180  -0.00080   -0.00873
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.70320   10.70640  -0.00320   -0.02989
摩根龍揚基金                                                       33.47000   33.44000   0.03000    0.08971
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.64000   10.64000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.26000   11.26000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.98000   10.99000  -0.01000   -0.09099
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.24000   12.25000  -0.01000   -0.08163
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.33470    9.33040   0.00430    0.04609
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.53780   11.53240   0.00540    0.04682
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                 9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                  10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                   9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                  10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                 9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                  10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                   9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                  10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.87000   20.90000  -0.03000   -0.14354
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.61430   12.61420   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 11.01000   11.07000  -0.06000   -0.54201
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.65930   10.65720   0.00210    0.01970
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.68010   10.68510  -0.00500   -0.04679
聯邦中國龍基金                                                     25.88000   26.02000  -0.14000   -0.53805
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.73920   12.74660  -0.00740   -0.05805
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.88140   11.88810  -0.00670   -0.05636
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.76890   10.77730  -0.00840   -0.07794
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.53140   10.53720  -0.00580   -0.05504
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.87770    9.88320  -0.00550   -0.05565
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.94580    8.95280  -0.00700   -0.07819
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.11630   10.11790  -0.00160   -0.01581
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.24310   10.24800  -0.00490   -0.04781
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                   10.15120   10.18730  -0.03610   -0.35436
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.37530   10.41560  -0.04030   -0.38692
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.65960    9.69400  -0.03440   -0.35486
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.86900    9.90730  -0.03830   -0.38658
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.67340   11.70610  -0.03270   -0.27934
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.43940   11.47010  -0.03070   -0.26765
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.63570   10.66730  -0.03160   -0.29623
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.79890   10.82890  -0.03000   -0.27704
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.56850   10.59680  -0.02830   -0.26706
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.82650    9.85570  -0.02920   -0.29628
聯邦金鑽平衡基金                                                   23.00670   23.07320  -0.06650   -0.28821
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.68140    9.70950  -0.02810   -0.28941
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                     10.06300   10.09550  -0.03250   -0.32193
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.63630    9.66420  -0.02790   -0.28869
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                     10.00520   10.03740  -0.03220   -0.32080
聯邦貨幣市場基金                                                   13.22160   13.22140   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   12.97000   13.03000  -0.06000   -0.46048
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.86760   16.86730   0.00030    0.00178
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.95540   12.98650  -0.03110   -0.23948
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.58260   12.60370  -0.02110   -0.16741
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.97670   11.99680  -0.02010   -0.16754
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.39150   12.39130   0.00020    0.00161
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.54610   11.54750  -0.00140   -0.01212
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.60510   10.60500   0.00010    0.00094
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.70480    8.70590  -0.00110   -0.01264
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       36.03000   36.26000  -0.23000   -0.63431
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     18.43000   18.51000  -0.08000   -0.43220
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.55000   18.63000  -0.08000   -0.42941
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.34000   12.41000  -0.07000   -0.56406
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.35000   16.36000  -0.01000   -0.06112
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.07000   12.07000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.90000   12.90000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.03000   12.03000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.63000    7.64000  -0.01000   -0.13089
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.57000   11.58000  -0.01000   -0.08636
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.57000   15.58000  -0.01000   -0.06418
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.19000   11.20000  -0.01000   -0.08929
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.93000    8.93000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.62000   11.65000  -0.03000   -0.25751
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.44000   14.44000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.47000   14.47000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.49000   14.49000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.33000    9.36000  -0.03000   -0.32051
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.20000   15.20000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.89000    9.92000  -0.03000   -0.30242
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          21.13000   21.16000  -0.03000   -0.14178
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            19.15000   19.18000  -0.03000   -0.15641
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.18000   13.20000  -0.02000   -0.15152
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          15.02000   15.04000  -0.02000   -0.13298
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          16.00000   16.02000  -0.02000   -0.12484
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.94000   14.96000  -0.02000   -0.13369
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.96000   14.98000  -0.02000   -0.13351
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.87000   12.89000  -0.02000   -0.15516
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.98000   13.00000  -0.02000   -0.15385
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.82000    8.84000  -0.02000   -0.22624
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.49000   13.51000  -0.02000   -0.14804
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.53000   19.53000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.26000   18.26000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.22000   11.22000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.20000   13.20000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.19000   14.19000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.14000   13.15000  -0.01000   -0.07605
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.91000    7.91000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.98000   12.98000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.48000   10.49000  -0.01000   -0.09533
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.18000   14.19000  -0.01000   -0.07047
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.26000   14.27000  -0.01000   -0.07008
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.44000    9.45000  -0.01000   -0.10582
聯博貨幣市場基金                                                   15.03730   15.03710   0.00020    0.00133
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.15970   11.16590  -0.00620   -0.05553
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              14.03450   14.03930  -0.00480   -0.03419
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.57480    7.57900  -0.00420   -0.05542
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.52000   10.54000  -0.02000   -0.18975
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.30000   14.32000  -0.02000   -0.13966
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.45000   14.46000  -0.01000   -0.06916
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.46000    9.48000  -0.02000   -0.21097
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.19590   10.19660  -0.00070   -0.00687
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.64350   10.67120  -0.02770   -0.25958
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.21530   10.21370   0.00160    0.01567
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.22180   10.22260  -0.00080   -0.00783
瀚亞中小型股基金                                                   20.59000   20.74000  -0.15000   -0.72324
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.43000   12.52000  -0.09000   -0.71885
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.12000   13.22000  -0.10000   -0.75643
瀚亞巴西基金                                                        6.38000    6.40000  -0.02000   -0.31250
瀚亞外銷基金                                                       39.71000   39.85000  -0.14000   -0.35132
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   12.01000   12.01000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.44000   11.44000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   11.00000   11.00000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.23000    9.23000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.30000    9.30000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.64000    9.65000  -0.01000   -0.10363
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.10400   11.14730  -0.04330   -0.38843
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.72010   10.76020  -0.04010   -0.37267
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.58830   12.63760  -0.04930   -0.39011
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.55260   10.59970  -0.04710   -0.44435
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.15420    7.18190  -0.02770   -0.38569
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.87100    7.90040  -0.02940   -0.37213
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.02430    8.05570  -0.03140   -0.38979
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        6.93580    6.96670  -0.03090   -0.44354
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.59690    8.63050  -0.03360   -0.38932
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.80020    8.83440  -0.03420   -0.38712
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.20360    9.23800  -0.03440   -0.37237
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.96050    8.99560  -0.03510   -0.39019
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.22000   12.21000   0.01000    0.08190
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.84000   11.84000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.57000   11.58000  -0.01000   -0.08636
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.88000   10.88000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.71410   10.70830   0.00580    0.05416
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.94520    9.93620   0.00900    0.09058
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.86260    9.85460   0.00800    0.08118
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.93020    9.92480   0.00540    0.05441
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.93000   14.85000   0.08000    0.53872
瀚亞印度基金-美元                                                  14.10000   14.02000   0.08000    0.57061
瀚亞印度基金-新台幣                                                31.48000   31.31000   0.17000    0.54296
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.36000   10.32000   0.04000    0.38760
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.43000   10.40000   0.03000    0.28846
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.76000    9.72000   0.04000    0.41152
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.76000    9.73000   0.03000    0.30832
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.82000    9.79000   0.03000    0.30644
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.77000    9.73000   0.04000    0.41110
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.76000    9.72000   0.04000    0.41152
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.82000    9.79000   0.03000    0.30644
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.36000   10.37000  -0.01000   -0.09643
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.10000    9.14000  -0.04000   -0.43764
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.78000   13.76000   0.02000    0.14535
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      11.11000   11.08000   0.03000    0.27076
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.99000   11.94000   0.05000    0.41876
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.77000   10.73000   0.04000    0.37279
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         15.27000   15.21000   0.06000    0.39448
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          9.05000    9.01000   0.04000    0.44395
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            7.08000    7.06000   0.02000    0.28329
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          9.00000    8.97000   0.03000    0.33445
瀚亞亞太基礎建設基金                                               12.23000   12.18000   0.05000    0.41051
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.48780   12.47300   0.01480    0.11866
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.80030   13.83790  -0.03760   -0.27172
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.44970   11.43630   0.01340    0.11717
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.20840   11.19770   0.01070    0.09556
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.77830   12.76980   0.00850    0.06656
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.07890    9.06830   0.01060    0.11689
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.44510    9.47070  -0.02560   -0.27031
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          9.11330    9.10260   0.01070    0.11755
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.90970    8.90120   0.00850    0.09549
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.38670    9.38050   0.00620    0.06609
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.98430   15.00770  -0.02340   -0.15592
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.70200   10.71710  -0.01510   -0.14090
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.36380   10.37680  -0.01300   -0.12528
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.69550   12.71530  -0.01980   -0.15572
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.76000   10.67000   0.09000    0.84349
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                20.45000   20.21000   0.24000    1.18753
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.62320   13.62300   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 30.21000   30.48000  -0.27000   -0.88583
瀚亞高科技基金                                                     57.35000   57.43000  -0.08000   -0.13930
瀚亞理財通基金                                                     26.56000   26.64000  -0.08000   -0.30030
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣              10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.99000    8.97000   0.02000    0.22297
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.73000    8.71000   0.02000    0.22962
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.93000    8.92000   0.01000    0.11211
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.94000    8.93000   0.01000    0.11198
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.77000    8.75000   0.02000    0.22857
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.94000    8.92000   0.02000    0.22422
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣              10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               9.08000    9.07000   0.01000    0.11025
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.79000    8.79000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               9.00000    9.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣             10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              9.06000    9.06000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.91000    8.91000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              9.09000    9.08000   0.01000    0.11013
瀚亞菁華基金                                                       21.43000   21.47000  -0.04000   -0.18631
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.23510   14.22160   0.01350    0.09493
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.39750    9.38850   0.00900    0.09586
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.00710   11.01060  -0.00350   -0.03179
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.24120   11.28990  -0.04870   -0.43136
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.31600   10.32360  -0.00760   -0.07362
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.55240   10.56100  -0.00860   -0.08143
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.22800    8.23060  -0.00260   -0.03159
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.89770    7.93180  -0.03410   -0.42992
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.88600    8.88980  -0.00380   -0.04275
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.33710    8.34330  -0.00620   -0.07431
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.04650    8.05310  -0.00660   -0.08196
瀚亞電通網基金                                                     14.98000   15.00000  -0.02000   -0.13333
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.09920   14.11080  -0.01160   -0.08221
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.62260   10.62490  -0.00230   -0.02165
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.93140    9.93750  -0.00610   -0.06138
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.52510   11.53460  -0.00950   -0.08236
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.14710   10.14940  -0.00230   -0.02266
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.01420   10.02240  -0.00820   -0.08182
瀚亞歐洲基金                                                       10.69000   10.69000   0.00000    0.00000
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