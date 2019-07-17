◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月17日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 華頓S&P布蘭特反1 元大台灣50 本盟 昶和 興泰 元大寶滬深 宏洲 元大電子 錩泰 大統新創 宏亞 FH滬深 嘉裕 元大台商50 喬山 本盟 達新 元大台灣50正2 東華 元大MSCI金融 中釉 健和興 新紡 安馳 大魯閣 富邦摩台 台光電 旭隼 佳和 立益 富邦發達 映泰 遠雄來 怡華 佳和 富邦金融 光群雷 統領 聚隆 聯發 元大MSCI台灣 吉祥全 威宏-KY 昶和 昶和 永豐臺灣加權 奇鋐 泰昇-KY 大統新創 三洋紡 富邦日本 智原 亞崴 本盟 國泰日經225 欣興 程泰 正道 元大歐洲50 泰碩 百達-KY 瑞利 元大日經225 玉晶光 氣立 正峰新 元大美債20反1 康控-KY 榮星 億泰 元大美元指數 立積 台硝 懷特 兆豐藍籌30反1 傳奇 元禎 士紙 國泰股利精選30 聯茂 永記 燁興 元大S&P日圓反1 台表科 日勝化 千興 富邦歐洲 矽力-KY 展宇 威致 FH彭博高收益債 南電 德淵 華豐 FH彭博新興債 杜康-DR 華廣 首利 元大台灣高息低波 陽光能源-DR 中釉 麗正 群益道瓊美國地產 佳龍 高興昌 東訊 華頓S&P布蘭特反1 東明-KY 錸德 FH富時高息低波 六暉-KY 倫飛 國泰RMB短期報酬 申豐 虹光 新光內需收益 隴華 威盛 FH美國金融股 翔耀 浩鑫 元大US高息特別股 太空梭 國碩 新光中國政金綠債 連宇 銘旺科 新光投等債15+ 歐格 統懋 新光ICE美國權值 奇鋐 翔耀 亞泥 遠見 太空梭 台榮 立萬利 兆勁 東陽 聯德 麗臺 永裕 泰碩 吉祥全 遠東新 玉晶光 憶聲 宏洲 晶彩科 科風 嘉裕 力銘 力特 東華 世芯-KY 喬鼎 大魯閣 圓展 正達 立益 新至陞 晟鈦 佳和 穎漢 聯德 集盛 立積 同泰 聯發 迎廣 新世紀 偉全 詮欣 誠研 昶和 悅城 誠創 三洋紡 光聖 嘉威 本盟 易華電 聯合再生 聚陽 鋐寶科技 力銘 正道 陞泰 亞太電 瑞利 華友聯 達能 正峰新 寶徠 太極 喬福 愛山林 誠美材 氣立 皇昌 清惠 羅昇 建新國際 慧友 億泰 遠雄來 悠克 東鹼 夏都 友勁 日勝化 欣欣 百一 中化生 統領 捷泰 和康生 客思達-KY 天瀚 景岳 格威傳媒 迅杰 懷特 同方友友-DR 華上 旭富 晨訊科-DR 光麗-KY 德淵 一零四 元晶 士紙 欣天然 華冠 燁興 新海 裕豐 春源 欣高 寶徠 千興 川飛 皇昌 威致 jpp-KY 陽明 正新 S台數科 六福 華豐 南六 康師傅-DR 裕隆 鋼聯 聖馬丁-DR 三陽工業 必應 神州-DR 首利 科定 耀傑-DR 光寶科 三能-KY 同方友友-DR 麗正 基勝-KY 晨訊科-DR 東訊 波力-KY 友佳-DR 錸德 東哥遊艇 陽光能源-DR 佳世達 泰昇-KY 精熙-DR 倫飛 政伸 中福 燿華 吉源-KY 雷虎 虹光 中視 精元 秋雨 威盛 新利虹 浩鑫 國光生 國碩 銘旺科 統懋 翔耀 太空梭 新美齊 兆勁 麗臺 吉祥全 憶聲 科風 力特 喬鼎 正達 晟鈦 緯創 聯德 同泰 明泰 新世紀 京鼎 誠研 揚明光 誠創 嘉威 聯合再生 辛耘 力銘 達邁 亞太電 達能 拓凱 致伸 太極 誠美材 清惠 崇越 慧友 競國 達運 悠克 友勁 百一 嘉聯益 捷泰 天瀚 光鼎 迅杰 華上 光麗-KY 光聖 元晶 華冠 至上 裕豐 寶徠 皇昌 陽明 華航 台灣高鐵 台驊投控 六福 鳳凰 阿瘦 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 豐泰 欣天然 新海 中視 秋雨 裕融 新利虹 國光生 佐登-KY 山林水