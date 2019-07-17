◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧07月17日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 00777B凱基AAA至A公司債 4500 00778B凱基金融債20+ 3500 00750B凱基科技債10+ 3000 6188 廣明 2545 4953 緯軟 2519 8044 網家 1292 6462 神盾 554 4107 邦特 537 8086 宏捷科 515 8489 三貝德 407 5425 台半 314 3324 雙鴻 237 1795 美時 232 3169 亞信 210 8155 博智 200 3105 穩懋 144 3374 精材 130 8299 群聯 108 6679 鈺太 94 4163 鐿鈦 91 6561 是方 89 5263 智崴 74 8279 生展 65 2732 六角 56 6146 耕興 55 4105 東洋 47 5274 信驊 37 2640 大車隊 24 5299 杰力 20 3293 鈊象 11 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 006201元大富櫃50 -5560 6290 良維 -2324 6274 台燿 -1694 6147 頎邦 -1169 6245 立端 -832 5820 日盛金 -711 8069 元太 -686 3527 聚積 -484 6568 宏觀 -475 5349 先豐 -450 5347 世界 -349 3264 欣銓 -342 6238 勝麗 -312 6121 新普 -260 6138 茂達 -242 6182 合晶 -204 5483 中美晶 -175 4162 智擎 -164 3227 原相 -159 4736 泰博 -154 3611 鼎翰 -124 8924 大田 -120 3217 優群 -103 8415 大國鋼 -98 8436 大江 -85 3260 威剛 -80 3363 上詮 -80 4966 譜瑞-KY -74 5009 榮剛 -73 5371 中光電 -68