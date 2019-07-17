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◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧07月17日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
00777B凱基AAA至A公司債      4500  
00778B凱基金融債20+      3500  
00750B凱基科技債10+      3000  
6188  廣明          2545  
4953  緯軟          2519  
8044  網家          1292  
6462  神盾           554  
4107  邦特           537  
8086  宏捷科         515  
8489  三貝德         407  
5425  台半           314  
3324  雙鴻           237  
1795  美時           232  
3169  亞信           210  
8155  博智           200  
3105  穩懋           144  
3374  精材           130  
8299  群聯           108  
6679  鈺太            94  
4163  鐿鈦            91  
6561  是方            89  
5263  智崴            74  
8279  生展            65  
2732  六角            56  
6146  耕興            55  
4105  東洋            47  
5274  信驊            37  
2640  大車隊          24  
5299  杰力            20  
3293  鈊象            11  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
006201元大富櫃50     -5560  
6290  良維         -2324  
6274  台燿         -1694  
6147  頎邦         -1169  
6245  立端          -832  
5820  日盛金        -711  
8069  元太          -686  
3527  聚積          -484  
6568  宏觀          -475  
5349  先豐          -450  
5347  世界          -349  
3264  欣銓          -342  
6238  勝麗          -312  
6121  新普          -260  
6138  茂達          -242  
6182  合晶          -204  
5483  中美晶        -175  
4162  智擎          -164  
3227  原相          -159  
4736  泰博          -154  
3611  鼎翰          -124  
8924  大田          -120  
3217  優群          -103  
8415  大國鋼         -98  
8436  大江           -85  
3260  威剛           -80  
3363  上詮           -80  
4966  譜瑞-KY        -74  
5009  榮剛           -73  
5371  中光電         -68
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