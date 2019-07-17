◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧07月17日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00672L 元大S&P原油正2 12268 0 2330 台積電 -3168 12634 2409 友達 8743 -29592 00632R 元大台灣50反1 -2905 0 1303 南亞 7452 -11536 3034 聯詠 -2889 -11944 00677U 富邦VIX 5525 0 00673R 元大S&P原油反1 -2625 0 2337 旺宏 4175 37707 2888 新光金 -2526 311 2344 華邦電 2784 18343 2303 聯電 -2257 3840 0050 元大台灣50 2219 -781 2883 開發金 -1874 -8780 2892 第一金 2100 13190 2371 大同 -1838 -7220 2408 南亞科 1843 25569 3481 群創 -1731 -48080 4958 臻鼎-KY 1718 872 2834 臺企銀 -1712 -5042 2885 元大金 1409 -5198 0056 元大高股息 -1659 -47254 2887 台新金 1348 734 1101 台泥 -1512 -703 3049 和鑫 1347 2558 2886 兆豐金 -1450 6572 00669R 國泰美國道瓊反1 1270 0 2882 國泰金 -1448 -8576 2520 冠德 1203 -1420 2891 中信金 -1370 -6989 00637L 元大滬深300正2 1186 0 1301 台塑 -1243 -3510 00642U 元大S&P石油 1085 0 2301 光寶科 -905 369 2340 光磊 1083 -2330 3037 欣興 -833 -1835 2368 金像電 1043 3761 2308 台達電 -815 -1646 00708L 元大S&P黃金正2 905 0 2317 鴻海 -776 -7276 1402 遠東新 841 -2609 2881 富邦金 -690 -6595 5880 合庫金 834 -4144 00636 國泰中國A50 -673 -7221 2442 新美齊 805 1423 2324 仁寶 -661 -1725 2449 京元電子 799 6883 1326 台化 -616 -7093 2880 華南金 775 -6378 1314 中石化 -543 1438 1434 福懋 752 -407 8215 明基材 -537 -2076 5469 瀚宇博 687 393 1102 亞泥 -536 2478 2801 彰銀 681 7383 4938 和碩 -522 -1224 2313 華通 668 7466 1519 華城 -487 -137 8150 南茂 622 -1099 8112 至上 -457 -1316 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股