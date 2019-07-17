【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受到美國總統川普表示，將對中國輸美的 3250 億美元商品課徵關稅，導致市場擔憂中美貿易談判將出現破局，帶動台股今日開盤隨即下殺，加上，市場擔憂在中美貿易談判將可能出現破局之下，華為將再度受到衝擊，導致華為概念股同步下挫，終場台股下跌 0.53%。

《國際金融市場焦點分析》

美國總統川普再度提及，將對中國輸美商品課徵 3250 億美元關稅，導致市場擔憂中國經濟成長將再度受到衝擊，加上，昨日美國公佈零售消費數據，受到利率走低影響，美國消費者加大對利率敏感型商品如：汽車等商品加大支出，推升零售消費數據較上月增加 0.4%，同步也推升美元指數上漲超過 97，導致人民幣今日呈現貶值，帶動 A50 指數呈現小幅下跌。

《國際商品市場焦點分析》

龐培歐表示，伊朗準備就導彈計劃進行談判，使得中東地緣風險降溫，同時墨西哥灣恢復產油活動，石油生產中斷的比例自週一的 69% 下降至 58%，油市因此賣壓加重，雙雙大跌逾 3%；颶風為美國中西部作物種植區帶來降雨，將有利於進入生長期的作物，農業部公布最新美國黃豆生長良率為 54%，玉米良率來到 58%，雖遠低於去年同期，但已較前幾週改善，使得期貨價格持續承壓走低。

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