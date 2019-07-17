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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧07月16日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     樺晟     富邦美債1-3          南璋              新昕纖   訊聯     碩禾       
易威     晟楠     富邦美債7-10          勝昱              韋僑     美時                
天良     寬魚國際 富邦美債20年          新零售            久陽     強生                
南璋              元大美債1-3          雙鴻              東林     寶島科              
勝昱              元大投資級公司債          益通              欣厚-KY  中華食              
萬國通            群益15年IG科技債          天剛              友銓     世坤                
飛寶企業          國泰投資級公司債          建榮              倉和     冠好                
精確              國泰5Y+新興債          金利              三圓     萬國通              
宏易              富邦全球投等債          達威              雙喜     新昕纖              
唐鋒              富邦全球高收債          凱鈺              力泰     聚紡                
聯光通            國泰中國政金債5+          松崗              理銘     世德                
通訊-KY           富邦中政債0-1          沛波              亞都     精確                
榮群              富邦A級公司債          雙喜              老爺知   彬台                
天宇              FH中國政策債          志嘉              東凌-KY  至興                
新零售            凱基中國債3-10          富驛-KY           邁達康   萬在                
恩得利            凱基新興債10+                            綠河-KY  健椿                
李洲              凱基科技債10+                            欣泰     科際精密            
凱柏實業          群益AAA-AA公司債                                     唐鋒                
元炬              群益15年IG公用債                                     永純                
及成              群益15年EM主權債                                     富宇                
和進              FH能源債                                     威潤                
耀勝              FH製藥債                                     天宇                
倚強              FH新興企業債                                     唐榮                
錦明              國泰A級公司債                                     晉椿                
鑫創              群益25年美債                                     強新                
廣寰科            FH20年美債                                     松和                
點晶              FH中國信用債                                     力新                
斐成              中信高評級公司債                                     凌網                
泰谷              中信優先金融債                                     李洲                
典範              凱基AAA至A公司債                                     凱柏實業            
益通              凱基金融債20+                                     及成                
振維              凱基美債25+                                     倚強                
鴻翊              國泰A級金融債                                     至寶電              
迎輝              國泰A級科技債                                     鑫創                
研勤              國泰A級公用債                                     宇環                
欣厚-KY           富邦中國投等債                                     廣寰科              
兆遠              富邦金融投等債                                     杭特                
太欣              元大10年IG銀行債                                     雙鴻                
系統電            元大10年IG電能債                                     幸康                
天剛              FH公司債A3                                     泰谷                
世紀              FH次順位IG金融債                                     熱映                
華容              FH美元信用債1-5Y                                     哲固                
建榮              群益A級公司債                                     森寶                
立衛              群益AAA-A醫療債                                     先益                
天揚              中信美國公債20年                                     泓格                
鈺創              中信中國債7-10                                     博磊                
佳總              中信中國美元IG債                                     東林                
合正              B新光美債1-3                                     富晶通              
金利              B新光美債20+                                     盈正                
寶聯通            第一金美債20+                                     新鉅科              
凱鈺              第一金金融債 10+                                     晟楠                
德宏              第一金科技債 10+                                     艾恩特              
合邦              永豐10年A公司債                                     精聯                
萬旭              永豐15年金融債                                     德微                
久正              永豐7-10年中國債                                     元創精密            
上揚              凱基醫療保健債                                     欣厚-KY             
全譜              凱基IG精選15+                                     世紀                
易通展            凱基AAA-AA公司債                                     友銓                
茂迪              台新美元銀行債                                     立衛                
安鈦克            富邦新興投等債                                     合正                
元隆              富邦歐洲銀行債                                     凱鈺                
沛亨              南光                                         通泰                
九暘              合世                                         彩富                
凱碩              易威                                         三聯                
全達              天良                                         合邦                
奧斯特            鐿鈦                                         亞元                
保銳              皇將                                         萬旭                
越峰              南璋                                         訊達                
商丞              勝昱                                         撼訊                
英格爾            萬國通                                       順發                
士開              飛寶企業                                     亞通                
昇益              精確                                         上揚                
志嘉              福裕                                         全譜                
富裔              宏易                                         元隆                
燦星旅            健椿                                         沛亨                
富驛-KY           瀧澤科                                       廣錠                
劍湖山            唐鋒                                         神盾                
德記              雙邦                                         長科                
泰偉              長盛                                         光菱                
華義              聯光通                                       星雲                
昇華              台聯電                                       宏捷科              
得利影            新復興                                       大世科              
鼎創達            通訊-KY                                      森田                
愛地雅            互動                                         三圓                
邦泰              榮群                                         力泰                
                  天宇                                         豐謙                
                  世豐                                         理銘                
                  大國鋼                                       富裔                
                  新零售                                       燦星旅              
                  恩得利                                       富驛-KY             
                  謚源                                         易飛網              
                  李洲                                         亞都                
                  凱柏實業                                     老爺知              
                  元炬                                         東凌-KY             
                  及成                                         紅馬-KY             
                  好德                                         德記                
                  新洲                                         詩肯                
                  和進                                         弘帆                
                  耀勝                                         關中                
                  倚強                                         大展證              
                  錦明                                         得利影              
                  鑫創                                         隆中                
                  廣寰科                                       時報                
                  點晶                                         旭然                
                  岱稜                                         鼎創達              
                  斐成                                         捷必勝-KY            
                  泰谷                                         旭源                
                  律勝                                         紅木-KY             
                  典範                                         綠電                
                  益通                                         綠河-KY             
                  振維                                         霹靂                
                  鴻翊                                         欣雄                
                  迎輝                                         欣泰                
                  凡甲                                         富堡                
                  堡達                                                             
                  友威科                                                           
                  博磊                                                             
                  鼎翰                                                             
                  研勤                                                             
                  精聯                                                             
                  漢磊                                                             
                  欣厚-KY                                                          
                  兆遠                                                             
                  智崴                                                             
                  太欣                                                             
                  桂盟                                                             
                  系統電                                                           
                  天剛                                                             
                  世紀                                                             
                  華容                                                             
                  建榮                                                             
                  立衛                                                             
                  天揚                                                             
                  鈺創                                                             
                  佳總                                                             
                  合正                                                             
                  金利                                                             
                  青雲                                                             
                  中菲                                                             
                  國眾                                                             
                  高技                                                             
                  寶聯通                                                           
                  富驊                                                             
                  凱鈺                                                             
                  德宏                                                             
                  中美晶                                                           
                  松普                                                             
                  三聯                                                             
                  合邦                                                             
                  萬旭                                                             
                  禾昌                                                             
                  捷波                                                             
                  久正                                                             
                  亞通                                                             
                  廣明                                                             
                  豪勉                                                             
                  上揚                                                             
                  全譜                                                             
                  易通展                                                           
                  茂迪                                                             
                  安鈦克                                                           
                  佳邦                                                             
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  晶焱                                                             
                  光菱                                                             
                  九暘                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  越峰                                                             
                  商丞                                                             
                  英格爾                                                           
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  詩肯                                                             
                  康和證                                                           
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  鼎創達                                                           
                  綠河-KY                                                          
                  愛地雅                                                           
                  邦泰
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