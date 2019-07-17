[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧07月16日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 樺晟 富邦美債1-3 南璋 新昕纖 訊聯 碩禾 易威 晟楠 富邦美債7-10 勝昱 韋僑 美時 天良 寬魚國際 富邦美債20年 新零售 久陽 強生 南璋 元大美債1-3 雙鴻 東林 寶島科 勝昱 元大投資級公司債 益通 欣厚-KY 中華食 萬國通 群益15年IG科技債 天剛 友銓 世坤 飛寶企業 國泰投資級公司債 建榮 倉和 冠好 精確 國泰5Y+新興債 金利 三圓 萬國通 宏易 富邦全球投等債 達威 雙喜 新昕纖 唐鋒 富邦全球高收債 凱鈺 力泰 聚紡 聯光通 國泰中國政金債5+ 松崗 理銘 世德 通訊-KY 富邦中政債0-1 沛波 亞都 精確 榮群 富邦A級公司債 雙喜 老爺知 彬台 天宇 FH中國政策債 志嘉 東凌-KY 至興 新零售 凱基中國債3-10 富驛-KY 邁達康 萬在 恩得利 凱基新興債10+ 綠河-KY 健椿 李洲 凱基科技債10+ 欣泰 科際精密 凱柏實業 群益AAA-AA公司債 唐鋒 元炬 群益15年IG公用債 永純 及成 群益15年EM主權債 富宇 和進 FH能源債 威潤 耀勝 FH製藥債 天宇 倚強 FH新興企業債 唐榮 錦明 國泰A級公司債 晉椿 鑫創 群益25年美債 強新 廣寰科 FH20年美債 松和 點晶 FH中國信用債 力新 斐成 中信高評級公司債 凌網 泰谷 中信優先金融債 李洲 典範 凱基AAA至A公司債 凱柏實業 益通 凱基金融債20+ 及成 振維 凱基美債25+ 倚強 鴻翊 國泰A級金融債 至寶電 迎輝 國泰A級科技債 鑫創 研勤 國泰A級公用債 宇環 欣厚-KY 富邦中國投等債 廣寰科 兆遠 富邦金融投等債 杭特 太欣 元大10年IG銀行債 雙鴻 系統電 元大10年IG電能債 幸康 天剛 FH公司債A3 泰谷 世紀 FH次順位IG金融債 熱映 華容 FH美元信用債1-5Y 哲固 建榮 群益A級公司債 森寶 立衛 群益AAA-A醫療債 先益 天揚 中信美國公債20年 泓格 鈺創 中信中國債7-10 博磊 佳總 中信中國美元IG債 東林 合正 B新光美債1-3 富晶通 金利 B新光美債20+ 盈正 寶聯通 第一金美債20+ 新鉅科 凱鈺 第一金金融債 10+ 晟楠 德宏 第一金科技債 10+ 艾恩特 合邦 永豐10年A公司債 精聯 萬旭 永豐15年金融債 德微 久正 永豐7-10年中國債 元創精密 上揚 凱基醫療保健債 欣厚-KY 全譜 凱基IG精選15+ 世紀 易通展 凱基AAA-AA公司債 友銓 茂迪 台新美元銀行債 立衛 安鈦克 富邦新興投等債 合正 元隆 富邦歐洲銀行債 凱鈺 沛亨 南光 通泰 九暘 合世 彩富 凱碩 易威 三聯 全達 天良 合邦 奧斯特 鐿鈦 亞元 保銳 皇將 萬旭 越峰 南璋 訊達 商丞 勝昱 撼訊 英格爾 萬國通 順發 士開 飛寶企業 亞通 昇益 精確 上揚 志嘉 福裕 全譜 富裔 宏易 元隆 燦星旅 健椿 沛亨 富驛-KY 瀧澤科 廣錠 劍湖山 唐鋒 神盾 德記 雙邦 長科 泰偉 長盛 光菱 華義 聯光通 星雲 昇華 台聯電 宏捷科 得利影 新復興 大世科 鼎創達 通訊-KY 森田 愛地雅 互動 三圓 邦泰 榮群 力泰 天宇 豐謙 世豐 理銘 大國鋼 富裔 新零售 燦星旅 恩得利 富驛-KY 謚源 易飛網 李洲 亞都 凱柏實業 老爺知 元炬 東凌-KY 及成 紅馬-KY 好德 德記 新洲 詩肯 和進 弘帆 耀勝 關中 倚強 大展證 錦明 得利影 鑫創 隆中 廣寰科 時報 點晶 旭然 岱稜 鼎創達 斐成 捷必勝-KY 泰谷 旭源 律勝 紅木-KY 典範 綠電 益通 綠河-KY 振維 霹靂 鴻翊 欣雄 迎輝 欣泰 凡甲 富堡 堡達 友威科 博磊 鼎翰 研勤 精聯 漢磊 欣厚-KY 兆遠 智崴 太欣 桂盟 系統電 天剛 世紀 華容 建榮 立衛 天揚 鈺創 佳總 合正 金利 青雲 中菲 國眾 高技 寶聯通 富驊 凱鈺 德宏 中美晶 松普 三聯 合邦 萬旭 禾昌 捷波 久正 亞通 廣明 豪勉 上揚 全譜 易通展 茂迪 安鈦克 佳邦 元隆 沛亨 晶焱 光菱 九暘 凱碩 全達 奧斯特 保銳 越峰 商丞 英格爾 士開 昇益 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 詩肯 康和證 泰偉 華義 昇華 得利影 鼎創達 綠河-KY 愛地雅 邦泰