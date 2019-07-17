[表五2]台灣集中市場自營商持股比率前30名

鉅亨台北資料中心 2019年7月17號8點33分

台北‧07月16日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 24210 5027 481.60 00729R 第一金工業30反1 2812 598 470.23 00699R 元大美債7-10反1 4691 1214 386.41 00704L 台新MSCI台灣正2 4359 1378 316.33 0059 富邦金融 15189 4973 305.43 00667 元大韓國 2588 929 278.58 00733 富邦臺灣中小 20024 7466 268.20 00702 國泰標普低波高息 13242 5188 255.24 00698L 元大美債7-10正2 3614 1649 219.16 00705R 台新MSCI台灣反1 3838 1815 211.46 00743 國泰中國A150 16859 8847 190.56 0058 富邦發達 7420 4196 176.84 00757 統一FANG+ 11048 6494 170.13 00735 國泰臺韓科技 8340 6789 122.85 0051 元大中型100 11143 9500 117.29 00681R 元大美債20反1 6229 6094 102.22 0054 元大台商50 10281 10624 96.77 0055 元大MSCI金融 34180 37654 90.77 00649 FH香港 4744 5272 89.98 008201 BP上證50 1375 1549 88.77 00707R 元大S&P日圓反1 3762 4355 86.38 006206 元大上證50 106574 125278 85.07 00714 群益道瓊美國地產 4614 5567 82.88 0053 元大電子 4438 6488 68.40 006207 FH滬深 64119 96892 66.18 0061 元大寶滬深 205643 329116 62.48 00763U 國票道瓊銅 1875 3065 61.17 00739 元大MSCI A股 82183 142988 57.48 00736 國泰新興市場 4311 7727 55.79 00728 第一金工業30 8088 14923 54.20