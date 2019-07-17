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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧07月16日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
3481   群創                   20432    -51011    0056   元大高股息             -3880    -45945  
00637L 元大滬深300正2         17622         0    2885   元大金                 -3880     -7427  
00677U 富邦VIX                 4034         0    2409   友達                   -2884    -40690  
2344   華邦電                  3145     14583    2834   臺企銀                 -2791     -4040  
00655L 國泰中國A50正2          3070         0    2888   新光金                 -2407      8394  
00632R 元大台灣50反1           2868         0    2303   聯電                   -2070      7907  
2367   燿華                    2646      4662    00672L 元大S&P原油正2         -1993         0  
2330   台積電                  2219     11368    2882   國泰金                 -1857     -6349  
2892   第一金                  2036     11409    2448   晶電                   -1624     -5180  
2368   金像電                  1711      2474    2891   中信金                 -1483     -6139  
3231   緯創                    1168      2963    4904   遠傳                   -1337     -1288  
2371   大同                    1163     -5093    2884   玉山金                 -1307     -7147  
5469   瀚宇博                  1149      -272    2618   長榮航                 -1166    -11867  
00633L 富邦上証正2             1050         0    1303   南亞                   -1116    -23803  
1102   亞泥                    1036      3719    2356   英業達                 -1039       479  
00708L 元大S&P黃金正2          1010         0    1909   榮成                    -913      -125  
2337   旺宏                     982     36593    8112   至上                    -810      -835  
1709   和益                     967      2453    3045   台灣大                  -783     -1536  
2313   華通                     852      6807    2002   中鋼                    -749     -1282  
3711   日月光投控               796       813    1402   遠東新                  -725     -3860  
2886   兆豐金                   752      8795    1312A  國喬特                  -678         0  
9904   寶成                     688      2097    1101   台泥                    -675       916  
00669R 國泰美國道瓊反1          632         0    00666R 富邦恒生國企反1         -664         0  
00671R 富邦NASDAQ反1            625         0    00668  國泰美國道瓊            -664       115  
00673R 元大S&P原油反1           571         0    3034   聯詠                    -584     -8924  
2903   遠百                     560     12820    6552   易華電                  -584     -1470  
2603   長榮                     544      8813    00830  國泰費城半導體          -574       385  
1504   東元                     536      2636    3673   TPK-KY                  -564     -2880  
00636  國泰中國A50              503     -7332    4927   泰鼎-KY                 -511     -4010  
00676R 富邦臺灣加權反1          462         0    6176   瑞儀                    -484      2869  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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