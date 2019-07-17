[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧07月16日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 3481 群創 20432 -51011 0056 元大高股息 -3880 -45945 00637L 元大滬深300正2 17622 0 2885 元大金 -3880 -7427 00677U 富邦VIX 4034 0 2409 友達 -2884 -40690 2344 華邦電 3145 14583 2834 臺企銀 -2791 -4040 00655L 國泰中國A50正2 3070 0 2888 新光金 -2407 8394 00632R 元大台灣50反1 2868 0 2303 聯電 -2070 7907 2367 燿華 2646 4662 00672L 元大S&P原油正2 -1993 0 2330 台積電 2219 11368 2882 國泰金 -1857 -6349 2892 第一金 2036 11409 2448 晶電 -1624 -5180 2368 金像電 1711 2474 2891 中信金 -1483 -6139 3231 緯創 1168 2963 4904 遠傳 -1337 -1288 2371 大同 1163 -5093 2884 玉山金 -1307 -7147 5469 瀚宇博 1149 -272 2618 長榮航 -1166 -11867 00633L 富邦上証正2 1050 0 1303 南亞 -1116 -23803 1102 亞泥 1036 3719 2356 英業達 -1039 479 00708L 元大S&P黃金正2 1010 0 1909 榮成 -913 -125 2337 旺宏 982 36593 8112 至上 -810 -835 1709 和益 967 2453 3045 台灣大 -783 -1536 2313 華通 852 6807 2002 中鋼 -749 -1282 3711 日月光投控 796 813 1402 遠東新 -725 -3860 2886 兆豐金 752 8795 1312A 國喬特 -678 0 9904 寶成 688 2097 1101 台泥 -675 916 00669R 國泰美國道瓊反1 632 0 00666R 富邦恒生國企反1 -664 0 00671R 富邦NASDAQ反1 625 0 00668 國泰美國道瓊 -664 115 00673R 元大S&P原油反1 571 0 3034 聯詠 -584 -8924 2903 遠百 560 12820 6552 易華電 -584 -1470 2603 長榮 544 8813 00830 國泰費城半導體 -574 385 1504 東元 536 2636 3673 TPK-KY -564 -2880 00636 國泰中國A50 503 -7332 4927 泰鼎-KY -511 -4010 00676R 富邦臺灣加權反1 462 0 6176 瑞儀 -484 2869 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股