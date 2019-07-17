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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/07/16  108/07/15  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.38060   10.37250   0.00810    0.07809
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.20190   10.19390   0.00800    0.07848
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.46030   10.44820   0.01210    0.11581
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.28790   10.27600   0.01190    0.11580
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.26280   10.25150   0.01130    0.11023
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.26410   10.25100   0.01310    0.12779
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.26410   10.25100   0.01310    0.12779
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.32440   10.31220   0.01220    0.11831
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.92930    9.92520   0.00410    0.04131
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.92930    9.92520   0.00410    0.04131
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.92020    9.91370   0.00650    0.06557
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.92020    9.91370   0.00650    0.06557
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A             10.02680   10.01880   0.00800    0.07985
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B             10.02680   10.01880   0.00800    0.07985
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.79000   10.78000   0.01000    0.09276
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.75340   10.73700   0.01640    0.15274
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.55260   10.53660   0.01600    0.15185
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.66270   10.64210   0.02060    0.19357
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.55020   10.52980   0.02040    0.19374
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    23.19000   22.96000   0.23000    1.00174
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         24.73000   24.54000   0.19000    0.77425
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     41.57230   41.55320   0.01910    0.04597
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 40.33350   40.36010  -0.02660   -0.06591
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.89320    9.87980   0.01340    0.13563
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.41790   10.40390   0.01400    0.13456
中國信託台灣活力基金                                               13.39000   13.33000   0.06000    0.45011
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.79000   10.85000  -0.06000   -0.55300
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.69000   10.72000  -0.03000   -0.27985
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.69000    9.74000  -0.05000   -0.51335
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                   10.06000   10.11000  -0.05000   -0.49456
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.44000    9.42000   0.02000    0.21231
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.25000   10.21000   0.04000    0.39177
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                              9.98320    9.99790  -0.01470   -0.14703
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.09980   10.10360  -0.00380   -0.03761
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.02750    9.06870  -0.04120   -0.45431
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.41930   10.41350   0.00580    0.05570
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.27990    9.31350  -0.03360   -0.36077
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.52190   11.50980   0.01210    0.10513
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.76090    9.77510  -0.01420   -0.14527
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.48010   11.47460   0.00550    0.04793
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                              10.00520   10.00040   0.00480    0.04800
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              42.70300   42.56940   0.13360    0.31384
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              44.91940   44.84240   0.07700    0.17171
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                45.42480   45.35210   0.07270    0.16030
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.94000   10.92000   0.02000    0.18315
中國信託智能運動基金-美元                                          10.56000   10.54000   0.02000    0.18975
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
中國信託智慧城市建設基金-美元                                      10.07000   10.03000   0.04000    0.39880
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.03600   11.03580   0.00020    0.00181
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.19690   10.18570   0.01120    0.10996
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.37750    9.36720   0.01030    0.10996
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.42200   10.40510   0.01690    0.16242
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.58290    9.56740   0.01550    0.16201
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.50000   11.47000   0.03000    0.26155
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.92000   10.90000   0.02000    0.18349
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.59000   11.55000   0.04000    0.34632
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     11.06000   11.03000   0.03000    0.27199
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    42.27320   42.14780   0.12540    0.29752
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            42.92720   42.89660   0.03060    0.07133
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        42.68190   42.58770   0.09420    0.22119
元大2001基金                                                       63.31000   63.13000   0.18000    0.28513
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          45.26500   45.16700   0.09800    0.21697
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             43.61180   43.47480   0.13700    0.31513
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       21.26000   21.18000   0.08000    0.37771
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.70630   11.70390   0.00240    0.02051
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.86970   10.86920   0.00050    0.00460
元大上證50基金                                                     33.38000   33.61000  -0.23000   -0.68432
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.33000   10.13000   0.20000    1.97433
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.28000    9.10000   0.18000    1.97802
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.54000   13.53000   0.01000    0.07391
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.69600   12.67800   0.01800    0.14198
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      17.25700   17.24800   0.00900    0.05218
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.95600   10.91900   0.03700    0.33886
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.61900   10.58500   0.03400    0.32121
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.06000    3.04000   0.02000    0.65789
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.77000   13.68000   0.09000    0.65789
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      47.21160   47.22180  -0.01020   -0.02160
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.95850   10.95570   0.00280    0.02556
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.97710    9.97450   0.00260    0.02607
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.15920   10.15830   0.00090    0.00886
元大巴西指數基金                                                    7.53600    7.59400  -0.05800   -0.76376
元大日經225基金                                                    27.37000   27.54000  -0.17000   -0.61728
元大台商收成基金                                                   22.99000   22.85000   0.14000    0.61269
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.43000   11.45000  -0.02000   -0.17467
元大台灣50單日正向2倍基金                                          41.04000   40.85000   0.19000    0.46512
元大台灣中型100基金                                                33.53000   33.49000   0.04000    0.11944
元大台灣加權股價指數基金                                           26.24800   26.19800   0.05000    0.19085
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.54000   10.51000   0.03000    0.28544
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.54000   10.51000   0.03000    0.28544
元大台灣卓越50基金                                                 83.76000   83.50000   0.26000    0.31138
元大台灣金融基金                                                   18.59000   18.61000  -0.02000   -0.10747
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.48000   10.49000  -0.01000   -0.09533
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.48000   10.49000  -0.01000   -0.09533
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.33000   32.33000   0.00000    0.00000
元大台灣高股息基金                                                 27.37000   27.37000   0.00000    0.00000
元大台灣電子科技基金                                               36.27000   36.13000   0.14000    0.38749
元大全球ETF成長組合基金                                            10.73000   10.72000   0.01000    0.09328
元大全球ETF穩健組合基金                                            15.08000   15.07000   0.01000    0.06636
元大全球人工智慧ETF基金                                            24.06000   23.97000   0.09000    0.37547
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.66000   13.69000  -0.03000   -0.21914
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.38000    9.40000  -0.02000   -0.21277
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.32000   13.34000  -0.02000   -0.14993
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.51100   12.52700  -0.01600   -0.12772
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.73000    8.71000   0.02000    0.22962
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.57000    6.55000   0.02000    0.30534
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.07000    9.08000  -0.01000   -0.11013
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.96000    6.98000  -0.02000   -0.28653
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.64500    8.63000   0.01500    0.17381
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.62000    8.61000   0.01000    0.11614
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.91000   13.86000   0.05000    0.36075
元大全球農業商機基金                                               18.07000   17.97000   0.10000    0.55648
元大印尼指數基金                                                   10.16700   10.03200   0.13500    1.34569
元大印度指數基金                                                   10.16500   10.11000   0.05500    0.54402
元大印度基金                                                       13.01000   12.96000   0.05000    0.38580
元大多多基金                                                       17.40000   17.41000  -0.01000   -0.05744
元大多福基金                                                       52.52000   52.61000  -0.09000   -0.17107
元大亞太成長基金                                                    8.73000    8.72000   0.01000    0.11468
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.36350    9.34430   0.01920    0.20547
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.49080    7.47550   0.01530    0.20467
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.22780   10.21630   0.01150    0.11257
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.43790   10.42470   0.01320    0.12662
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.22540   10.21250   0.01290    0.12632
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.49560   10.49220   0.00340    0.03241
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.28270   10.27930   0.00340    0.03308
元大卓越基金                                                       43.92000   43.71000   0.21000    0.48044
元大店頭基金                                                        8.52000    8.50000   0.02000    0.23529
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.47780   10.47710   0.00070    0.00668
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.83110    9.83340  -0.00230   -0.02339
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.71470   32.74310  -0.02840   -0.08674
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   41.85230   41.73160   0.12070    0.28923
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        17.10090   17.17390  -0.07300   -0.42506
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        22.11220   21.93950   0.17270    0.78716
元大美國政府7至10年期債券基金                                      41.91760   41.91920  -0.00160   -0.00382
元大高科技基金                                                     19.53000   19.57000  -0.04000   -0.20439
元大得利貨幣市場基金                                               16.32940   16.32910   0.00030    0.00184
元大得寶貨幣市場基金                                               12.03500   12.03480   0.00020    0.00166
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              10.90000   10.89000   0.01000    0.09183
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                10.90000   10.89000   0.01000    0.09183
元大富櫃50基金                                                     13.08000   13.06000   0.02000    0.15314
元大華夏中小基金                                                    7.39000    7.34000   0.05000    0.68120
元大新中國基金-人民幣                                               9.80000    9.75000   0.05000    0.51282
元大新中國基金-美元                                                 9.19500    9.13900   0.05600    0.61276
元大新中國基金-新台幣                                               9.22000    9.17000   0.05000    0.54526
元大新主流基金                                                     24.48000   24.53000  -0.05000   -0.20383
元大新東協平衡基金-美元                                             9.70800    9.65900   0.04900    0.50730
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.53000    9.49000   0.04000    0.42150
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    11.11840   11.03480   0.08360    0.75760
元大新興印尼機會債券基金-美金                                      10.27280   10.18770   0.08510    0.83532
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.69820   11.61210   0.08610    0.74147
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.63860    9.56770   0.07090    0.74103
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.54860   10.53900   0.00960    0.09109
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.79000    9.78110   0.00890    0.09099
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.78640   10.78660  -0.00020   -0.00185
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.01880   10.01900  -0.00020   -0.00200
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.08490   10.07780   0.00710    0.07045
元大新興亞洲基金                                                   11.13000   11.07000   0.06000    0.54201
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.92120    9.88450   0.03670    0.37129
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.19350    9.15950   0.03400    0.37120
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.26560   10.23720   0.02840    0.27742
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.52770    9.50140   0.02630    0.27680
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.16710   15.16690   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       36.74000   36.81000  -0.07000   -0.19017
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.94000    8.96000  -0.02000   -0.22321
元大實質多重資產基金-美元                                           8.23700    8.24800  -0.01100   -0.13337
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.75000    8.77000  -0.02000   -0.22805
元大滬深300單日反向1倍基金                                         12.42000   12.34000   0.08000    0.64830
元大滬深300單日正向2倍基金                                         17.68000   17.92000  -0.24000   -1.33929
元大摩臺基金                                                       39.25000   39.13000   0.12000    0.30667
元大標普500基金                                                    28.39000   28.42000  -0.03000   -0.10556
元大標普500單日反向1倍基金                                         11.98000   11.99000  -0.01000   -0.08340
元大標普500單日正向2倍基金                                         37.99000   37.96000   0.03000    0.07903
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.61000   20.61000   0.00000    0.00000
元大標智滬深300基金                                                18.32000   18.43000  -0.11000   -0.59685
元大歐洲50基金                                                     25.62000   25.58000   0.04000    0.15637
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.38110    9.39120  -0.01010   -0.10755
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.29550   10.29530   0.00020    0.00194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.58000   15.58000   0.00000    0.00000
日盛上選基金                                                       35.32000   35.27000   0.05000    0.14176
日盛小而美基金                                                     18.28000   18.30000  -0.02000   -0.10929
日盛中國內需動力基金                                                9.73000    9.68000   0.05000    0.51653
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.37290   12.36590   0.00700    0.05661
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.85530    9.89520  -0.03990   -0.40323
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.63740   12.62840   0.00900    0.07127
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                      10.06080   10.10000  -0.03920   -0.38812
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.42370   11.42260   0.00110    0.00963
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.07730    9.11820  -0.04090   -0.44855
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.72000   10.66000   0.06000    0.56285
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.21000   10.15000   0.06000    0.59113
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.62000   10.56000   0.06000    0.56818
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.69000   10.69000   0.00000    0.00000
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.56000   10.55000   0.01000    0.09479
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.70000   10.70000   0.00000    0.00000
日盛日盛基金                                                       11.47000   11.48000  -0.01000   -0.08711
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.50000    9.49000   0.01000    0.10537
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.44000    9.43000   0.01000    0.10604
日盛全球抗暖化基金                                                 11.54000   11.55000  -0.01000   -0.08658
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.56710   10.55820   0.00890    0.08429
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.42520    9.46060  -0.03540   -0.37418
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.33170   10.32860   0.00310    0.03001
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.21560    9.25520  -0.03960   -0.42787
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.63000   10.58000   0.05000    0.47259
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.70000   10.66000   0.04000    0.37523
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.52460    2.52280   0.00180    0.07135
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65590    1.65470   0.00120    0.07252
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.39110    0.39070   0.00040    0.10238
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25700    0.25680   0.00020    0.07788
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.89240   12.88950   0.00290    0.02250
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.34700    8.34520   0.00180    0.02157
日盛亞洲機會基金                                                    7.17000    7.14000   0.03000    0.42017
日盛首選基金                                                       17.39000   17.41000  -0.02000   -0.11488
日盛高科技基金                                                     18.51000   18.50000   0.01000    0.05405
日盛貨幣市場基金                                                   14.83810   14.83780   0.00030    0.00202
日盛新台商基金                                                     39.84000   39.85000  -0.01000   -0.02509
日盛精選五虎基金                                                   36.73000   36.74000  -0.01000   -0.02722
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.54910   13.54890   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 32.01000   31.97000   0.04000    0.12512
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                         10.45000   10.37000   0.08000    0.77146
台新MSCI中國基金                                                   20.36000   20.20000   0.16000    0.79208
台新大眾貨幣市場基金                                               14.22580   14.22560   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.44120   10.44370  -0.00250   -0.02394
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.55810   10.55260   0.00550    0.05212
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.19280   10.19690  -0.00410   -0.04021
台新中國通基金                                                     45.79000   45.87000  -0.08000   -0.17441
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.57140    0.56890   0.00250    0.43944
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              17.71600   17.65400   0.06200    0.35120
台新中國精選中小基金-美元                                           0.31860    0.31520   0.00340    1.07868
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.55000    9.46000   0.09000    0.95137
台新主流基金                                                       24.67000   24.62000   0.05000    0.20309
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      23.73000   23.78000  -0.05000   -0.21026
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.76880    0.76950  -0.00070   -0.09097
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      16.80000   16.91000  -0.11000   -0.65050
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.54330    0.54630  -0.00300   -0.54915
台新台灣中小基金                                                   35.51000   35.38000   0.13000    0.36744
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.79960   10.85560  -0.05600   -0.51586
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                              10.01630   10.06380  -0.04750   -0.47199
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.49000    9.54000  -0.05000   -0.52411
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.58660   11.60250  -0.01590   -0.13704
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              11.02000   11.04000  -0.02000   -0.18116
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.19450   10.21210  -0.01760   -0.17234
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.81000    9.84000  -0.03000   -0.30488
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.41570   11.39750   0.01820    0.15968
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.99000   10.98000   0.01000    0.09107
台新印度基金                                                       14.97000   14.93000   0.04000    0.26792
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.62810    8.67180  -0.04370   -0.50393
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28300    0.28430  -0.00130   -0.45726
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.67020   12.67060  -0.00040   -0.00316
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.41060    0.41020   0.00040    0.09751
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             40.00000   40.00000   0.00000    0.00000
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                40.52000   40.37000   0.15000    0.37156
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.13190   11.13180   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 32.38090   32.47820  -0.09730   -0.29959
台新智慧生活基金-美元                                              10.95190   10.90560   0.04630    0.42455
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.34000   11.30000   0.04000    0.35398
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.33090    8.35560  -0.02470   -0.29561
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.57490    8.60840  -0.03350   -0.38915
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.46150    9.44210   0.01940    0.20546
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.74910    9.73820   0.01090    0.11193
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.69990   11.68240   0.01750    0.14980
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.37110    0.37020   0.00090    0.24311
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.29630    8.32190  -0.02560   -0.30762
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27770    0.27830  -0.00060   -0.21559
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.76000    5.74000   0.02000    0.34843
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.46000   22.45000   0.01000    0.04454
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.25890   10.25430   0.00460    0.04486
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.05790   10.04560   0.01230    0.12244
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.14810   10.14770   0.00040    0.00394
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.25880   10.25410   0.00470    0.04584
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.05770   10.04540   0.01230    0.12244
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.14810   10.14770   0.00040    0.00394
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               41.82190   41.76860   0.05330    0.12761
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     41.32670   41.16290   0.16380    0.39793
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             40.00340   39.99220   0.01120    0.02801
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.36330   11.36120   0.00210    0.01848
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.19200   10.19090   0.00110    0.01079
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.24220    9.23820   0.00400    0.04330
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.85590   10.85120   0.00470    0.04331
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.84640    7.84330   0.00310    0.03952
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.28690    9.28320   0.00370    0.03986
永豐中小基金                                                       53.32000   53.12000   0.20000    0.37651
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.79650    1.79550   0.00100    0.05569
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.50150    2.50000   0.00150    0.06000
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.23170    8.22760   0.00410    0.04983
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.12050   11.11490   0.00560    0.05038
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.71000    4.70000   0.01000    0.21277
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.31000   21.26000   0.05000    0.23518
永豐主流品牌基金                                                   19.89000   19.99000  -0.10000   -0.50025
永豐永豐基金                                                       33.40000   33.27000   0.13000    0.39074
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.24690    9.22580   0.02110    0.22871
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.72910    9.70700   0.02210    0.22767
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.13750    9.12410   0.01340    0.14686
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.61610    9.60210   0.01400    0.14580
永豐亞洲民生消費基金                                               12.20000   12.23000  -0.03000   -0.24530
永豐南非幣2021保本基金                                             14.18160   14.16450   0.01710    0.12072
永豐高科技基金                                                     23.59000   23.60000  -0.01000   -0.04237
永豐貨幣市場基金                                                   13.94170   13.94150   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.12040    2.12030   0.00010    0.00472
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.61650    2.61630   0.00020    0.00764
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.82300    7.82320  -0.00020   -0.00256
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.95660   10.95690  -0.00030   -0.00274
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.22340    7.21610   0.00730    0.10116
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.57620   11.56430   0.01190    0.10290
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.43000   10.38000   0.05000    0.48170
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.25000    8.20000   0.05000    0.60976
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.99000   18.89000   0.10000    0.52938
永豐臺灣加權ETF基金                                                55.01000   54.91000   0.10000    0.18212
永豐領航科技基金                                                   38.20000   38.25000  -0.05000   -0.13072
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    12.41000   12.29000   0.12000    0.97640
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.83000   11.72000   0.11000    0.93857
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
永豐趨勢平衡基金                                                   41.53000   41.44000   0.09000    0.21718
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.89110   11.89020   0.00090    0.00757
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.83090    9.82820   0.00270    0.02747
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.40770   10.40350   0.00420    0.04037
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.88430    9.87870   0.00560    0.05669
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.29430   10.28840   0.00590    0.05735
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.88950    9.88640   0.00310    0.03136
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.59360   10.59030   0.00330    0.03116
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.89930    9.89320   0.00610    0.06166
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.39160   10.38530   0.00630    0.06066
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     11.02000   11.01000   0.01000    0.09083
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.66000    9.65000   0.01000    0.10363
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.37000   10.35000   0.02000    0.19324
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.14000   15.16000  -0.02000   -0.13193
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.92000   19.94000  -0.02000   -0.10030
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.83000   19.85000  -0.02000   -0.10076
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.04570   10.04030   0.00540    0.05378
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.04570   10.04040   0.00530    0.05279
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                       9.99800    9.99370   0.00430    0.04303
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                       9.99800    9.99370   0.00430    0.04303
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.12040   10.11010   0.01030    0.10188
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.12020   10.10990   0.01030    0.10188
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.04730   10.04140   0.00590    0.05876
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.04730   10.04140   0.00590    0.05876
兆豐國際生命科學基金                                               15.55000   15.50000   0.05000    0.32258
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.49630   10.49720  -0.00090   -0.00857
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.74140   10.73500   0.00640    0.05962
兆豐國際全球基金                                                   31.77000   31.74000   0.03000    0.09452
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.48940   10.48870   0.00070    0.00667
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.20320   10.20580  -0.00260   -0.02548
兆豐國際國民基金                                                   22.95000   22.89000   0.06000    0.26212
兆豐國際第一基金                                                   13.40000   13.44000  -0.04000   -0.29762
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.74690   10.74580   0.00110    0.01024
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.23170    8.23090   0.00080    0.00972
兆豐國際萬全基金                                                   20.77000   20.83000  -0.06000   -0.28805
兆豐國際電子基金                                                   26.50000   26.54000  -0.04000   -0.15072
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.41000   22.38000   0.03000    0.13405
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.43000   15.45000  -0.02000   -0.12945
兆豐國際豐台灣基金                                                 35.41000   35.31000   0.10000    0.28321
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.55780   12.55760   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                            10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                            10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.84730   10.83310   0.01420    0.13108
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.58780   10.57430   0.01350    0.12767
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.83470   10.82000   0.01470    0.13586
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.52890   10.51510   0.01380    0.13124
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.68520   10.67150   0.01370    0.12838
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.63370   10.61930   0.01440    0.13560
合庫台灣基金                                                       11.47000   11.53000  -0.06000   -0.52038
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.73240   11.72560   0.00680    0.05799
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.73360   12.71910   0.01450    0.11400
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.35480   11.34150   0.01330    0.11727
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.13200   12.12100   0.01100    0.09075
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.15800    8.15330   0.00470    0.05765
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.45020    9.43960   0.01060    0.11229
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.15440    9.14360   0.01080    0.11812
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.86070    8.85350   0.00720    0.08132
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.30680    9.29570   0.01110    0.11941
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.66000   10.63000   0.03000    0.28222
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.36000   11.32000   0.04000    0.35336
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.50000    9.48000   0.02000    0.21097
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.29000   10.25000   0.04000    0.39024
合庫全球新興市場基金                                                9.70000    9.64000   0.06000    0.62241
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.53000   10.51000   0.02000    0.19029
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.14000    9.14000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.46000    9.45000   0.01000    0.10582
合庫貨幣市場基金                                                   10.17420   10.17400   0.00020    0.00197
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.95390    9.94560   0.00830    0.08345
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.28880   10.27590   0.01290    0.12554
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.55940   10.55190   0.00750    0.07108
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.10510   12.09010   0.01500    0.12407
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.33220   15.31640   0.01580    0.10316
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.74410    8.73550   0.00860    0.09845
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.57480    9.56270   0.01210    0.12653
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.93060    7.92500   0.00560    0.07066
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.71000    8.69920   0.01080    0.12415
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.60780   10.59580   0.01200    0.11325
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.48000   10.47000   0.01000    0.09551
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.52000   10.51000   0.01000    0.09515
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
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安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                        10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.61000   10.61000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.89000   11.84000   0.05000    0.42230
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.69000   11.63000   0.06000    0.51591
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.88000   11.83000   0.05000    0.42265
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.16010   10.14860   0.01150    0.11332
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.16460   10.15210   0.01250    0.12313
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                          10.13000   10.10160   0.02840    0.28114
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.12400   10.11350   0.01050    0.10382
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.16000   10.14850   0.01150    0.11332
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.16460   10.15200   0.01260    0.12411
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                            10.13000   10.10160   0.02840    0.28114
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.12400   10.11340   0.01060    0.10481
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.21850   11.21650   0.00200    0.01783
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                        10.09640   10.08580   0.01060    0.10510
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.04460   10.04350   0.00110    0.01095
安聯中國東協基金                                                   15.85000   15.72000   0.13000    0.82697
安聯中國策略基金-美元                                              12.37000   12.33000   0.04000    0.32441
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.18000   16.15000   0.03000    0.18576
安聯中華新思路基金-人民幣                                          15.03000   14.96000   0.07000    0.46791
安聯中華新思路基金-美元                                            14.00000   13.91000   0.09000    0.64702
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          13.23000   13.16000   0.07000    0.53191
安聯台灣大壩基金                                                   30.80000   30.80000   0.00000    0.00000
安聯台灣科技基金                                                   52.47000   52.50000  -0.03000   -0.05714
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.54890   12.54870   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   34.74000   34.72000   0.02000    0.05760
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.75690   10.74730   0.00960    0.08932
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.85990   15.84900   0.01090    0.06877
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.88050    9.87370   0.00680    0.06887
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.79000   11.77000   0.02000    0.16992
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        12.17000   12.16000   0.01000    0.08224
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.21640   13.20850   0.00790    0.05981
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.81090   10.80140   0.00950    0.08795
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.87520   12.86700   0.00820    0.06373
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.58380    9.57790   0.00590    0.06160
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.52120    9.51300   0.00820    0.08620
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.06150    9.05570   0.00580    0.06405
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.21480   10.20880   0.00600    0.05877
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.26030   10.25370   0.00660    0.06437
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.61000   11.59000   0.02000    0.17256
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.61000   11.60000   0.01000    0.08621
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.99000   10.98000   0.01000    0.09107
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.66000    9.65000   0.01000    0.10363
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.54000   11.51000   0.03000    0.26064
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            11.09000   11.07000   0.02000    0.18067
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.52180   12.51970   0.00210    0.01677
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.36680   11.36320   0.00360    0.03168
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.97560   10.97370   0.00190    0.01731
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.65570    8.65430   0.00140    0.01618
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.51990    8.51720   0.00270    0.03170
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.20080    8.19940   0.00140    0.01707
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.28100   10.27860   0.00240    0.02335
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.19310   10.19140   0.00170    0.01668
安聯全球人口趨勢基金                                               12.67000   12.65000   0.02000    0.15810
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.00000    8.96000   0.04000    0.44643
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        34.12000   33.99000   0.13000    0.38247
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.18000    8.22000  -0.04000   -0.48662
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.45700   12.45230   0.00470    0.03774
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.54670   10.54270   0.00400    0.03794
安聯全球新興市場基金                                               17.66000   17.57000   0.09000    0.51224
安聯全球農金趨勢基金                                                9.27000    9.24000   0.03000    0.32468
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.31000    9.32000  -0.01000   -0.10730
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.97000   10.96000   0.01000    0.09124
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     11.22000   11.21000   0.01000    0.08921
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        11.06000   11.04000   0.02000    0.18116
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.62000   10.61000   0.01000    0.09425
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
安聯亞洲動態策略基金                                               22.68000   22.62000   0.06000    0.26525
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.06880   10.06690   0.00190    0.01887
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.07810   10.07760   0.00050    0.00496
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.06790   10.06610   0.00180    0.01788
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.08060   10.08010   0.00050    0.00496
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.07180   10.06990   0.00190    0.01887
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.02980   10.02980   0.00000    0.00000
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.02980   10.02980   0.00000    0.00000
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.02980   10.02980   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.56260   10.55710   0.00550    0.05210
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.09670   10.09120   0.00550    0.05450
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               90.91150   90.86650   0.04500    0.04952
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.42310   13.40930   0.01380    0.10291
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.73840   68.69600   0.04240    0.06172
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                 10.01990   10.00950   0.01040    0.10390
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.74080    2.73920   0.00160    0.05841
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.94430   10.93700   0.00730    0.06675
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.27740    2.27780  -0.00040   -0.01756
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.84340    8.83780   0.00560    0.06336
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.51980   10.50060   0.01920    0.18285
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.46910   10.44020   0.02890    0.27681
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.82670   10.79820   0.02850    0.26393
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.42990   10.40050   0.02940    0.28268
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.47120   10.44260   0.02860    0.27388
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.41810   10.39910   0.01900    0.18271
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.34020   10.31150   0.02870    0.27833
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.61710   10.58840   0.02870    0.27105
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.32610   10.29700   0.02910    0.28261
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.38060   10.35140   0.02920    0.28209
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.30500   10.28980   0.01520    0.14772
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.38150   10.36730   0.01420    0.13697
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.29690   10.28080   0.01610    0.15660
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  10.24760   10.23260   0.01500    0.14659
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.31360   10.29870   0.01490    0.14468
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.33270   10.31850   0.01420    0.13762
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.29680   10.28070   0.01610    0.15660
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                  10.24710   10.23210   0.01500    0.14660
宏利台灣動力基金A類型                                              30.70000   30.73000  -0.03000   -0.09762
宏利台灣動力基金I類型                                              30.70000   30.73000  -0.03000   -0.09762
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.15260   10.13660   0.01600    0.15784
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                             10.02530   10.01950   0.00580    0.05789
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.67070    7.65860   0.01210    0.15799
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.64370    7.63700   0.00670    0.08773
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.66000   11.65000   0.01000    0.08584
宏利全球債券組合基金                                               13.75100   13.74740   0.00360    0.02619
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.99690    2.99230   0.00460    0.15373
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.45170   12.43530   0.01640    0.13188
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.96020    8.94900   0.01120    0.12515
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.55000    2.54940   0.00060    0.02353
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.51510   11.50770   0.00740    0.06430
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.46130    3.45110   0.01020    0.29556
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.55580    0.55410   0.00170    0.30680
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.67000   15.63000   0.04000    0.25592
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.33750   12.33100   0.00650    0.05271
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.91960   10.91420   0.00540    0.04948
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.47510   10.47450   0.00060    0.00573
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.76630    8.76330   0.00300    0.03423
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.40580    8.40170   0.00410    0.04880
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.26500    8.26440   0.00060    0.00726
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.42300    8.33100   0.09200    1.10431
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.45000   10.62000  -0.17000   -1.60075
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.41000   10.59000  -0.18000   -1.69972
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.33000   10.51000  -0.18000   -1.71265
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.92000   10.90000   0.02000    0.18349
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.63000   10.62000   0.01000    0.09416
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.64000   10.63000   0.01000    0.09407
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        3.03650    3.03430   0.00220    0.07250
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.44000    0.43920   0.00080    0.18215
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           13.23710   13.21720   0.01990    0.15056
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          1.00250    1.00080   0.00170    0.16986
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.60740    7.59410   0.01330    0.17514
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.11320    2.10930   0.00390    0.18490
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.30530    0.30470   0.00060    0.19691
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.26510    9.25070   0.01440    0.15566
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.33690    0.33620   0.00070    0.20821
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.68900   13.68880   0.00020    0.00146
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.53000    2.51000   0.02000    0.79681
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.37000   11.30000   0.07000    0.61947
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          26.32000   26.35000  -0.03000   -0.11385
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          26.32000   26.35000  -0.03000   -0.11385
宏利澳幣保本基金                                                   12.65890   12.66040  -0.00150   -0.01185
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.73000   10.72000   0.01000    0.09328
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.90000   10.90000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.41000   11.39000   0.02000    0.17559
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.49000   11.46000   0.03000    0.26178
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.21000   11.20000   0.01000    0.08929
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.16000   11.16000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.73000   10.72000   0.01000    0.09328
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      12.21000   12.21000   0.00000    0.00000
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.46310   10.46700  -0.00390   -0.03726
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.69920    9.69520   0.00400    0.04126
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.18970    9.19460  -0.00490   -0.05329
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.58000   11.58600  -0.00600   -0.05179
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.38000    9.39000  -0.01000   -0.10650
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
貝萊德新台幣基金                                                   12.97130   12.97110   0.00020    0.00154
貝萊德寶利基金                                                     27.60000   27.61000  -0.01000   -0.03622
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.48770   11.48510   0.00260    0.02264
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.15380   10.15020   0.00360    0.03547
保德信大中華基金-人民幣                                            10.19000   10.11000   0.08000    0.79130
保德信大中華基金-美元                                              10.07000    9.98000   0.09000    0.90180
保德信大中華基金-新台幣                                            30.14000   29.92000   0.22000    0.73529
保德信中小型股基金                                                 47.88000   47.89000  -0.01000   -0.02088
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.78000    8.67000   0.11000    1.26874
保德信中國中小基金-美元                                             8.46000    8.35000   0.11000    1.31737
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.23000    8.12000   0.11000    1.35468
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.93970    9.91790   0.02180    0.21980
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                  10.01470    9.99510   0.01960    0.19610
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.05800   10.03590   0.02210    0.22021
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.13040   11.10590   0.02450    0.22060
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.36000   10.33000   0.03000    0.29042
保德信中國品牌基金-美元                                            10.31000   10.28000   0.03000    0.29183
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.12000   11.08000   0.04000    0.36101
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.66000   28.72000  -0.06000   -0.20891
保德信全球消費商機基金                                             19.85000   19.84000   0.01000    0.05040
保德信全球基礎建設基金                                             14.00000   14.02000  -0.02000   -0.14265
保德信全球資源基金                                                  7.53000    7.56000  -0.03000   -0.39683
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.64000   33.59000   0.05000    0.14885
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.65650   10.63430   0.02220    0.20876
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 11.03000   11.00710   0.02290    0.20805
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.70330   10.69090   0.01240    0.11599
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               11.07660   11.06380   0.01280    0.11569
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.71230    9.70540   0.00690    0.07109
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.85980   10.85230   0.00750    0.06911
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.28510    9.28740  -0.00230   -0.02476
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.36490   10.36750  -0.00260   -0.02508
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.21160    8.20070   0.01090    0.13292
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.29500   11.28000   0.01500    0.13298
保德信亞太基金                                                     20.87000   20.75000   0.12000    0.57831
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.75930    8.75750   0.00180    0.02055
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.09400   12.09150   0.00250    0.02068
保德信店頭市場基金                                                 34.88000   34.99000  -0.11000   -0.31438
保德信拉丁美洲基金                                                  7.77000    7.77000   0.00000    0.00000
保德信金平衡基金                                                   30.56000   30.51000   0.05000    0.16388
保德信金滿意基金                                                   43.37000   43.34000   0.03000    0.06922
保德信科技島基金                                                   27.17000   27.14000   0.03000    0.11054
保德信高成長基金                                                   95.67000   95.51000   0.16000    0.16752
保德信貨幣市場基金                                                 15.84090   15.84070   0.00020    0.00126
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.80380   10.80080   0.00300    0.02778
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   11.05930   11.06650  -0.00720   -0.06506
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.10400   11.10050   0.00350    0.03153
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.64290   10.64950  -0.00660   -0.06197
保德信新世紀基金                                                   10.53000   10.52000   0.01000    0.09506
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.25330    8.24940   0.00390    0.04728
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.37590   10.37030   0.00560    0.05400
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.70650   11.70100   0.00550    0.04700
保德信新興趨勢組合基金                                             11.12000   11.09000   0.03000    0.27051
保德信瑞騰基金                                                     15.65260   15.65240   0.00020    0.00128
保德信歐洲組合基金                                                 10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.98810    9.98090   0.00720    0.07214
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.56090   10.55340   0.00750    0.07107
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.92910    9.92590   0.00320    0.03224
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.23600   10.23390   0.00210    0.02052
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.99840    9.99330   0.00510    0.05103
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.52530   10.52090   0.00440    0.04182
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.94020    9.93150   0.00870    0.08760
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.32390   10.31480   0.00910    0.08822
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.60480   10.60070   0.00410    0.03868
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.36280   10.35820   0.00460    0.04441
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.76240   10.75790   0.00450    0.04183
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.31020   10.30210   0.00810    0.07862
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.65130   10.64200   0.00930    0.08739
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.19450   10.19030   0.00420    0.04122
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.75730   10.75120   0.00610    0.05674
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                10.11200   10.10380   0.00820    0.08116
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.52030   10.51180   0.00850    0.08086
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                      9.94580    9.94170   0.00410    0.04124
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                      9.94580    9.94170   0.00410    0.04124
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.09320   10.08980   0.00340    0.03370
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                        9.92830    9.92010   0.00820    0.08266
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                        9.92840    9.92020   0.00820    0.08266
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.03830   10.05940  -0.02110   -0.20975
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.45540   10.44460   0.01080    0.10340
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.20920   10.19430   0.01490    0.14616
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.38750   10.37780   0.00970    0.09347
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.77100   10.76080   0.01020    0.09479
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.50190   10.48830   0.01360    0.12967
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              11.17040   11.15660   0.01380    0.12369
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.40020   10.38690   0.01330    0.12805
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.71200   10.69830   0.01370    0.12806
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.52780   10.51790   0.00990    0.09413
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.58470   10.57190   0.01280    0.12108
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.61470   10.61190   0.00280    0.02639
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.39810   10.38740   0.01070    0.10301
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.42780   10.41740   0.01040    0.09983
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.47480   10.46320   0.01160    0.11086
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.65710   10.64550   0.01160    0.10897
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型               10.25030   10.23590   0.01440    0.14068
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.34820   10.33370   0.01450    0.14032
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97550    1.97460   0.00090    0.04558
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.83410    2.83260   0.00150    0.05295
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29610    0.29570   0.00040    0.13527
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.46090    0.46020   0.00070    0.15211
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.41210    8.40380   0.00830    0.09876
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.31950   12.30360   0.01590    0.12923
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.71220    9.70520   0.00700    0.07213
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.35300   12.34460   0.00840    0.06805
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.75760    8.74420   0.01340    0.15324
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.19180   11.17460   0.01720    0.15392
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.93470   10.91910   0.01560    0.14287
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.73980   10.72770   0.01210    0.11279
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       19.47000   19.39000   0.08000    0.41258
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4504.92000 4485.87000  19.05000    0.42467
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.30710   10.30100   0.00610    0.05922
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.21090   11.20430   0.00660    0.05891
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.20600   10.20390   0.00210    0.02058
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.94920    9.94190   0.00730    0.07343
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.57830   10.57040   0.00790    0.07474
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.95620    9.95350   0.00270    0.02713
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.33290   10.32840   0.00450    0.04357
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.52620   10.49040   0.03580    0.34126
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.18450    6.16050   0.02400    0.38958
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  11.33440   11.29050   0.04390    0.38882
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柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                      10.20000   10.16000   0.04000    0.39370
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.37000   10.33000   0.04000    0.38722
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                10.13000   10.09000   0.04000    0.39643
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                     10.20000   10.16000   0.04000    0.39370
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.37000   10.33000   0.04000    0.38722
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                               10.13000   10.09000   0.04000    0.39643
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.68640   10.68160   0.00480    0.04494
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.70460   11.69130   0.01330    0.11376
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.91570   10.90250   0.01320    0.12107
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.21020    9.20600   0.00420    0.04562
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.54320    9.53230   0.01090    0.11435
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.41870    9.40730   0.01140    0.12118
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.57530   10.57060   0.00470    0.04446
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     11.05790   11.04520   0.01270    0.11498
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       11.04000   11.02660   0.01340    0.12152
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.47000    7.43000   0.04000    0.53836
柏瑞巨人基金                                                       13.04000   13.00000   0.04000    0.30769
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.69990   13.69980   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.97000   16.94000   0.03000    0.17710
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.36470   14.36580  -0.00110   -0.00766
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.71380   12.70800   0.00580    0.04564
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.31070   13.30270   0.00800    0.06014
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.64920    8.64990  -0.00070   -0.00809
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.82350    6.82410  -0.00060   -0.00879
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.74700    8.74300   0.00400    0.04575
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.50560    8.50390   0.00170    0.01999
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.84450   10.83790   0.00660    0.06090
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.45250    8.45700  -0.00450   -0.05321
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.90240   12.89650   0.00590    0.04575
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.44250   12.44350  -0.00100   -0.00804
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.14210   13.13940   0.00270    0.02055
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.11710   12.10980   0.00730    0.06028
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    9.04230    9.04310  -0.00080   -0.00885
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.77690    9.77250   0.00440    0.04502
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.71960    9.71750   0.00210    0.02161
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.64140    9.63560   0.00580    0.06019
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.48670    9.49180  -0.00510   -0.05373
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.75290   10.75030   0.00260    0.02419
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.68470   10.67750   0.00720    0.06743
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.52470   10.51530   0.00940    0.08939
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.56370   10.56390  -0.00020   -0.00189
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.91910    9.91670   0.00240    0.02420
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.62950    9.62300   0.00650    0.06755
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.59080   10.58820   0.00260    0.02456
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.69220    9.68350   0.00870    0.08984
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.73460    9.73500  -0.00040   -0.00411
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.73280   10.73020   0.00260    0.02423
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.68500   10.67780   0.00720    0.06743
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.52510   10.51560   0.00950    0.09034
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.56470   10.56510  -0.00040   -0.00379
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.91890    9.91650   0.00240    0.02420
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.62970    9.62320   0.00650    0.06755
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.77060   10.76770   0.00290    0.02693
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.69240    9.68360   0.00880    0.09088
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.73500    9.73530  -0.00030   -0.00308
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.39480   11.46510  -0.07030   -0.61317
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.80520   12.88000  -0.07480   -0.58075
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.10880   12.17700  -0.06820   -0.56007
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.07640    9.13240  -0.05600   -0.61320
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.77390    9.83100  -0.05710   -0.58082
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.70620    9.76090  -0.05470   -0.56040
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.08800   11.15640  -0.06840   -0.61310
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.92360   11.99330  -0.06970   -0.58116
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.69800   11.76390  -0.06590   -0.56019
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.07660    9.13260  -0.05600   -0.61319
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.77440    9.83150  -0.05710   -0.58079
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.70670    9.76130  -0.05460   -0.55935
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.82000   13.79000   0.03000    0.21755
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.62000   14.57000   0.05000    0.34317
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.59000    9.56000   0.03000    0.31381
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.87000    8.85000   0.02000    0.22599
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.62000    9.59000   0.03000    0.31283
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.71000   11.68000   0.03000    0.25685
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.52000   11.48000   0.04000    0.34843
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.83000   11.79000   0.04000    0.33927
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.44000   13.39000   0.05000    0.37341
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.77000   13.73000   0.04000    0.29133
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.93000   10.99000  -0.06000   -0.54595
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.03940   12.03890   0.00050    0.00415
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.26050   10.25370   0.00680    0.06632
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.66880    7.66840   0.00040    0.00522
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.16960   10.16290   0.00670    0.06593
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.80000   10.80000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.53000   11.52000   0.01000    0.08681
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.16000   11.15000   0.01000    0.08969
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.46000    9.46000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.79000   10.78000   0.01000    0.09276
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.25000   11.24000   0.01000    0.08897
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.94000   10.93000   0.01000    0.09149
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.65000    9.64000   0.01000    0.10373
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.30730   12.30960  -0.00230   -0.01868
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.02570   12.02200   0.00370    0.03078
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.03030   11.02530   0.00500    0.04535
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.58900    8.59060  -0.00160   -0.01863
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.65590    9.65290   0.00300    0.03108
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.71490    9.71060   0.00430    0.04428
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.56830   11.56480   0.00350    0.03026
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.80760   10.80960  -0.00200   -0.01850
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.01180   11.00680   0.00500    0.04543
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                         10.00050    9.99740   0.00310    0.03101
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.28020    9.28200  -0.00180   -0.01939
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.13280    9.13200   0.00080    0.00876
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.74150    9.73710   0.00440    0.04519
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.83290   12.82340   0.00950    0.07408
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.31660   12.30140   0.01520    0.12356
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.65880   11.64240   0.01640    0.14086
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.20510    7.19980   0.00530    0.07361
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.96620    8.95510   0.01110    0.12395
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.66050    9.64700   0.01350    0.13994
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.03160   11.02340   0.00820    0.07439
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.67700   11.66060   0.01640    0.14064
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.71090    9.69890   0.01200    0.12373
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              9.19350    9.18670   0.00680    0.07402
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.86700    9.85320   0.01380    0.14006
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.02670   12.02790  -0.00120   -0.00998
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.79590   12.79240   0.00350    0.02736
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.67230   11.66690   0.00540    0.04628
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.37180    9.37270  -0.00090   -0.00960
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.99930    9.99650   0.00280    0.02801
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.00220    9.99750   0.00470    0.04701
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.06080   12.05740   0.00340    0.02820
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.73020   10.73130  -0.00110   -0.01025
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.12160   11.11640   0.00520    0.04678
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.95000    9.95100  -0.00100   -0.01005
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.53700    9.53790  -0.00090   -0.00944
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.23900   10.23610   0.00290    0.02833
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.74400    9.73950   0.00450    0.04620
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.36000   19.32000   0.04000    0.20704
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           18.27000   18.23000   0.04000    0.21942
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.39880   13.38150   0.01730    0.12928
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.52610   10.53760  -0.01150   -0.10913
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.57900   11.58800  -0.00900   -0.07767
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.41760   12.43540  -0.01780   -0.14314
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.08230   11.08860  -0.00630   -0.05682
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.14900    9.15900  -0.01000   -0.10918
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.71950    9.72700  -0.00750   -0.07710
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.51050    9.52410  -0.01360   -0.14280
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.67730    9.68280  -0.00550   -0.05680
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.28550    9.29570  -0.01020   -0.10973
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.51750    9.52490  -0.00740   -0.07769
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.38240   11.39870  -0.01630   -0.14300
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.61900    9.62450  -0.00550   -0.05715
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            42.79060   42.68660   0.10400    0.24364
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        11.30000   11.23000   0.07000    0.62333
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        33.16000   33.62000  -0.46000   -1.36823
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.80050   11.79830   0.00220    0.01865
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.71200    1.71040   0.00160    0.09355
國泰大中華基金                                                     19.86000   19.86000   0.00000    0.00000
國泰小龍基金-美元I                                                  0.48360    0.48350   0.00010    0.02068
國泰小龍基金-新台幣                                                15.01000   15.01000   0.00000    0.00000
國泰中小成長基金-美元I                                              1.38770    1.38610   0.00160    0.11543
國泰中小成長基金-新台幣                                            43.07000   43.03000   0.04000    0.09296
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.29960    4.27400   0.02560    0.59897
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.68340    0.67880   0.00460    0.67767
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.73090    0.72590   0.00500    0.68880
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        19.43000   19.31000   0.12000    0.62144
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               41.98100   42.06310  -0.08210   -0.19518
國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.29820    2.29960  -0.00140   -0.06088
國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.32980    0.32980   0.00000    0.00000
國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.13000   10.13780  -0.00780   -0.07694
國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息)                                8.15000    8.15630  -0.00630   -0.07724
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.33300    2.31830   0.01470    0.63409
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.33710    0.33470   0.00240    0.71706
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.49950   10.43490   0.06460    0.61908
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.34250    0.34230   0.00020    0.05843
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.46090   10.46420  -0.00330   -0.03154
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.16990    4.14530   0.02460    0.59344
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.60150    0.59740   0.00410    0.68631
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        18.83000   18.72000   0.11000    0.58761
國泰中港台基金-人民幣                                               3.08970    3.07830   0.01140    0.37033
國泰中港台基金-美元                                                 0.45120    0.44920   0.00200    0.44524
國泰中港台基金-新台幣                                              13.96000   13.91000   0.05000    0.35945
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                    10.07380   10.10540  -0.03160   -0.31270
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.20250   10.18750   0.01500    0.14724
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.24990   10.24440   0.00550    0.05369
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.72000   26.90000  -0.18000   -0.66914
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.38000   12.32000   0.06000    0.48701
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       32.62000   32.93000  -0.31000   -0.94139
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35350    0.35320   0.00030    0.08494
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33340    0.33310   0.00030    0.09006
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33430    0.33400   0.00030    0.08982
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   10.98590   10.98870  -0.00280   -0.02548
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.36760   10.37030  -0.00270   -0.02604
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.40270   10.40530  -0.00260   -0.02499
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.46000   12.45980   0.00020    0.00161
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.42450    0.42390   0.00060    0.14154
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37550    0.37490   0.00060    0.16004
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.45310    0.45240   0.00070    0.15473
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.24000   11.22000   0.02000    0.17825
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.54520    0.54580  -0.00060   -0.10993
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.55200    2.55220  -0.00020   -0.00784
國泰全球高股息基金-美元                                             0.37160    0.37140   0.00020    0.05385
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.55000   11.55000   0.00000    0.00000
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.53050    0.53160  -0.00110   -0.20692
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.49350    0.49340   0.00010    0.02027
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.42000   14.43000  -0.01000   -0.06930
國泰全球資源基金-美元                                               0.16780    0.16790  -0.00010   -0.05956
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.29000    5.30000  -0.01000   -0.18868
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.62340    0.62210   0.00130    0.20897
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               19.36000   19.34000   0.02000    0.10341
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.86000   18.84000   0.02000    0.10616
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.88560    0.88610  -0.00050   -0.05643
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.58000   21.63000  -0.05000   -0.23116
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    22.54000   22.57000  -0.03000   -0.13292
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.54860    2.54150   0.00710    0.27936
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.37210    0.37070   0.00140    0.37766
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31960    0.31850   0.00110    0.34537
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.50800   11.47670   0.03130    0.27273
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.88570    9.85880   0.02690    0.27285
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.52770    0.52720   0.00050    0.09484
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.40220    0.40140   0.00080    0.19930
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            12.09000   12.07000   0.02000    0.16570
國泰科技生化基金                                                   33.44000   33.49000  -0.05000   -0.14930
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          30.11000   30.11000   0.00000    0.00000
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.10000   12.12000  -0.02000   -0.16502
國泰美國費城半導體基金                                             14.83000   14.73000   0.10000    0.67889
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    43.63820   43.51210   0.12610    0.28980
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.49830   17.57530  -0.07700   -0.43811
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    22.66100   22.47970   0.18130    0.80651
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   44.39790   44.33460   0.06330    0.14278
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   45.34750   45.31970   0.02780    0.06134
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.41370   43.45590  -0.04220   -0.09711
國泰紐幣2021保本基金                                               12.79650   12.80010  -0.00360   -0.02812
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.16090   13.16570  -0.00480   -0.03646
國泰紐幣保本基金                                                   12.74830   12.74680   0.00150    0.01177
國泰國泰基金-新台幣A                                               23.07000   23.09000  -0.02000   -0.08662
國泰國泰基金-新台幣I                                               23.07000   23.09000  -0.02000   -0.08662
國泰富時中國A50基金                                                21.95000   22.13000  -0.18000   -0.81338
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   46.53010   46.44140   0.08870    0.19099
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.34620    0.34570   0.00050    0.14463
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.74000   10.74000   0.00000    0.00000
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.50150    0.50220  -0.00070   -0.13939
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.70760   42.72730  -0.01970   -0.04611
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            21.16000   21.22000  -0.06000   -0.28275
國泰新興市場基金-美元                                               0.39750    0.39450   0.00300    0.76046
國泰新興市場基金-新台幣                                            12.34000   12.26000   0.08000    0.65253
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.44300    2.44220   0.00080    0.03276
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.50670    1.50610   0.00060    0.03984
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.36660    0.36620   0.00040    0.10923
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22840    0.22810   0.00030    0.13152
國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息)                                0.35750    0.35690   0.00060    0.16811
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             11.09960   11.09180   0.00780    0.07032
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.71630    6.71150   0.00480    0.07152
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       44.21810   44.10670   0.11140    0.25257
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           44.47520   44.38580   0.08940    0.20142
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               42.42810   42.43880  -0.01070   -0.02521
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   12.97000   12.99000  -0.02000   -0.15396
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   37.80000   37.73000   0.07000    0.18553
國泰標普北美科技ETF基金                                            24.07000   24.02000   0.05000    0.20816
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.35490    0.35280   0.00210    0.59524
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.48000   10.43000   0.05000    0.47939
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    39.92180   39.93490  -0.01310   -0.03280
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              22.58000   22.57000   0.01000    0.04431
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              20.44000   20.33000   0.11000    0.54107
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  18.27000   18.18000   0.09000    0.49505
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41520    0.41480   0.00040    0.09643
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.52070   12.51380   0.00690    0.05514
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.56180   10.55520   0.00660    0.06253
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.45140   10.44440   0.00700    0.06702
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.57420   10.57720  -0.00300   -0.02836
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.24190   10.23560   0.00630    0.06155
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.16930   10.16270   0.00660    0.06494
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.22560   10.22850  -0.00290   -0.02835
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.05910   10.11640  -0.05730   -0.56641
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.87330    9.91650  -0.04320   -0.43564
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.02150   10.07510  -0.05360   -0.53200
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.84460    9.90650  -0.06190   -0.62484
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.05900   10.11630  -0.05730   -0.56641
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.86850    9.91170  -0.04320   -0.43585
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.02140   10.07500  -0.05360   -0.53201
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.84460    9.90650  -0.06190   -0.62484
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.43670   11.43480   0.00190    0.01662
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.10190   10.10090   0.00100    0.00990
第一金大中華基金                                                   26.48000   26.47000   0.01000    0.03778
第一金小型精選基金                                                 33.02000   33.02000   0.00000    0.00000
第一金中國世紀基金-人民幣                                          13.53000   13.42000   0.11000    0.81967
第一金中國世紀基金-美元                                             8.44960    8.38020   0.06940    0.82814
第一金中國世紀基金-美元-N                                           8.44990    8.38050   0.06940    0.82811
第一金中國世紀基金-新臺幣                                          10.00000    9.93000   0.07000    0.70493
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                        10.00000    9.93000   0.07000    0.70493
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.75620    9.75380   0.00240    0.02461
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.35970    8.35900   0.00070    0.00837
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.29120   11.28850   0.00270    0.02392
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.84530    9.84450   0.00080    0.00813
第一金中概平衡基金                                                 27.11000   27.21000  -0.10000   -0.36751
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.32410   15.32390   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.67300  178.67000   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              16.33200   16.27950   0.05250    0.32249
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            16.33110   16.27900   0.05210    0.32004
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.79000   15.75000   0.04000    0.25397
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.80000   15.76000   0.04000    0.25381
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      11.11620   11.07250   0.04370    0.39467
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    11.11430   11.07070   0.04360    0.39383
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    11.17000   11.14000   0.03000    0.26930
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  11.17000   11.14000   0.03000    0.26930
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.22400   10.14340   0.08060    0.79461
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.22400   10.14340   0.08060    0.79461
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.48000   10.41000   0.07000    0.67243
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.48000   10.41000   0.07000    0.67243
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.51370   13.52270  -0.00900   -0.06655
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.53190   13.54090  -0.00900   -0.06647
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.84000   12.86000  -0.02000   -0.15552
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.87000   12.89000  -0.02000   -0.15516
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.91180    9.90060   0.01120    0.11312
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.90760    9.89650   0.01110    0.11216
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.53820    9.53110   0.00710    0.07449
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.56260    9.55550   0.00710    0.07430
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.79350   10.78140   0.01210    0.11223
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.42170   10.41390   0.00780    0.07490
第一金全球大趨勢基金                                               25.72000   25.74000  -0.02000   -0.07770
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.44330    9.48870  -0.04540   -0.47846
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.51910    6.55050  -0.03140   -0.47935
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.11120   10.15810  -0.04690   -0.46170
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.11150   10.15850  -0.04700   -0.46267
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.65000    9.70000  -0.05000   -0.51546
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.65000    9.70000  -0.05000   -0.51546
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.99000   11.04090  -0.05090   -0.46101
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.99170   11.04280  -0.05110   -0.46274
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.49000   10.54000  -0.05000   -0.47438
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.49000   10.55000  -0.06000   -0.56872
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.58340    8.58600  -0.00260   -0.03028
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.52460   10.52790  -0.00330   -0.03135
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.30270    9.30420  -0.00150   -0.01612
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.30110    9.30260  -0.00150   -0.01612
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.74990    7.74890   0.00100    0.01291
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.74410    7.74310   0.00100    0.01291
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.52400    8.52630  -0.00230   -0.02698
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.52470    8.52700  -0.00230   -0.02697
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.61180   11.61350  -0.00170   -0.01464
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.61250   11.61440  -0.00190   -0.01636
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.27530   10.27410   0.00120    0.01168
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.27630   10.27500   0.00130    0.01265
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.06880   15.07300  -0.00420   -0.02786
第一金亞洲科技基金                                                 18.10000   18.01000   0.09000    0.49972
第一金亞洲新興市場基金                                             13.57000   13.50000   0.07000    0.51852
第一金店頭市場基金                                                  8.23000    8.22000   0.01000    0.12165
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                             9.95380    9.94360   0.01020    0.10258
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                           9.95380    9.94360   0.01020    0.10258
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                           9.93810    9.93720   0.00090    0.00906
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                         9.93810    9.93720   0.00090    0.00906
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                             9.95380    9.94360   0.01020    0.10258
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                           9.95670    9.94600   0.01070    0.10758
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                           9.95380    9.94360   0.01020    0.10258
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                           9.93810    9.93720   0.00090    0.00906
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                         9.94110    9.93960   0.00150    0.01509
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                         9.93810    9.93720   0.00090    0.00906
第一金創新趨勢基金                                                 21.87000   21.83000   0.04000    0.18323
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  42.21380   42.14320   0.07060    0.16752
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            42.21590   42.10500   0.11090    0.26339
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      41.99210   41.86830   0.12380    0.29569
第一金電子基金                                                     33.48000   33.60000  -0.12000   -0.35714
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       19.16000   19.15000   0.01000    0.05222
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.79000   20.64000   0.15000    0.72674
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.99000    7.82000   0.17000    2.17391
統一大中華中小基金(美元)                                            7.31000    7.14000   0.17000    2.38095
統一大中華中小基金(新台幣)                                         10.87000   10.64000   0.23000    2.16165
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.23000   10.20000   0.03000    0.29412
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.50000    9.48000   0.02000    0.21097
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
統一大滿貫基金-A類型                                               34.41000   34.34000   0.07000    0.20384
統一大滿貫基金-I類型                                               34.41000   34.34000   0.07000    0.20384
統一大龍印基金                                                     14.77000   14.69000   0.08000    0.54459
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.33000    9.22000   0.11000    1.19306
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.55000    8.44000   0.11000    1.30332
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.77000    9.66000   0.11000    1.13872
統一中小基金                                                       23.63000   23.64000  -0.01000   -0.04230
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.85290    9.85190   0.00100    0.01015
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.17000    9.16170   0.00830    0.09059
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.90660    8.90560   0.00100    0.01123
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.34140   12.34010   0.00130    0.01053
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.43900   11.42860   0.01040    0.09100
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.06970   11.06840   0.00130    0.01175
統一台灣動力基金                                                   17.90000   17.98000  -0.08000   -0.44494
統一全天候基金-A類型                                              108.21000  108.23000  -0.02000   -0.01848
統一全天候基金-I類型                                              108.80000  108.82000  -0.02000   -0.01838
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.31720    8.29770   0.01950    0.23500
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.03290    8.00760   0.02530    0.31595
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.06600    8.04810   0.01790    0.22241
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.96640    8.94540   0.02100    0.23476
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.66800    8.64070   0.02730    0.31595
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.69620    8.67690   0.01930    0.22243
統一全球債券組合基金                                               12.41970   12.41780   0.00190    0.01530
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.07000   15.93000   0.14000    0.87884
統一全球新科技基金(美元)                                           15.12000   14.99000   0.13000    0.86724
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.59000   14.47000   0.12000    0.82930
統一亞太基金                                                       25.08000   25.00000   0.08000    0.32000
統一亞洲大金磚基金                                                 12.52000   12.48000   0.04000    0.32051
統一奔騰基金                                                       58.09000   58.22000  -0.13000   -0.22329
統一強棒貨幣市場基金                                               16.73500   16.73470   0.00030    0.00179
統一強漢基金(人民幣)                                               10.98000   10.92000   0.06000    0.54945
統一強漢基金(美元)                                                  9.89000    9.83000   0.06000    0.61038
統一強漢基金(新台幣)                                               26.18000   26.05000   0.13000    0.49904
統一統信基金                                                       30.22000   30.25000  -0.03000   -0.09917
統一黑馬基金                                                       58.78000   58.89000  -0.11000   -0.18679
統一新亞洲科技能源基金                                             16.45000   16.29000   0.16000    0.98220
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.10070    8.09920   0.00150    0.01852
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.77740   10.77540   0.00200    0.01856
統一經建基金                                                       45.86000   45.86000   0.00000    0.00000
統一龍馬基金                                                       67.34000   67.22000   0.12000    0.17852
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     19.52000   19.58000  -0.06000   -0.30644
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              46.29000   46.34000  -0.05000   -0.10790
野村中國機會基金                                                   14.45000   14.35000   0.10000    0.69686
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.41190   10.41060   0.00130    0.01249
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.39270   10.38640   0.00630    0.06066
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.42100   10.42500  -0.00400   -0.03837
野村巴西基金                                                        7.19000    7.25000  -0.06000   -0.82759
野村台灣高股息基金                                                 25.46000   25.58000  -0.12000   -0.46912
野村台灣運籌基金                                                   36.80000   36.67000   0.13000    0.35451
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.83210    9.83180   0.00030    0.00305
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.76910    9.76380   0.00530    0.05428
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.84000    9.83720   0.00280    0.02846
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.45140   10.45100   0.00040    0.00383
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.27730   10.27160   0.00570    0.05549
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.05560   10.05280   0.00280    0.02785
野村平衡基金                                                       19.69000   19.63000   0.06000    0.30565
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.18000   10.20000  -0.02000   -0.19608
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.75000   14.79000  -0.04000   -0.27045
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.13000   12.15000  -0.02000   -0.16461
野村全球生技醫療基金                                               16.66000   16.57000   0.09000    0.54315
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.16970   10.17510  -0.00540   -0.05307
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.16840   10.16810   0.00030    0.00295
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.07110   10.07590  -0.00480   -0.04764
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.41170   10.41730  -0.00560   -0.05376
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.37590   10.37580   0.00010    0.00096
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.28100   10.28680  -0.00580   -0.05638
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.10930   10.11500  -0.00570   -0.05635
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.76740   10.77320  -0.00580   -0.05384
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.68850   10.68840   0.00010    0.00094
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.59360   10.59970  -0.00610   -0.05755
野村全球品牌基金                                                   29.99000   30.04000  -0.05000   -0.16644
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.74000   10.72000   0.02000    0.18657
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 13.06000   13.04000   0.02000    0.15337
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.92000   10.89000   0.03000    0.27548
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.83000   19.79000   0.04000    0.20212
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.33000   12.30000   0.03000    0.24390
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.94000   10.94310  -0.00310   -0.02833
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.99110   10.98800   0.00310    0.02821
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.75640   10.75710  -0.00070   -0.00651
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.68990    8.68620   0.00370    0.04260
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.49620    8.48950   0.00670    0.07892
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.07290    8.07050   0.00240    0.02974
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.09150   11.08670   0.00480    0.04330
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.55990   10.55160   0.00830    0.07866
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.12930   10.12620   0.00310    0.03061
野村成長基金                                                       31.04000   30.90000   0.14000    0.45307
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.53220    8.49890   0.03330    0.39182
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.54720    8.51040   0.03680    0.43241
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.76380    8.73200   0.03180    0.36418
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.80140    9.76320   0.03820    0.39127
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.66880    9.62700   0.04180    0.43420
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.89820    9.86230   0.03590    0.36401
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.32000    9.28000   0.04000    0.43103
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.50000   13.44000   0.06000    0.44643
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.29310   10.29130   0.00180    0.01749
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.22300   10.21820   0.00480    0.04698
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           10.11920   10.12000  -0.00080   -0.00791
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.71640    9.71510   0.00130    0.01338
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.74080    9.73640   0.00440    0.04519
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.84970    9.85130  -0.00160   -0.01624
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.16490   10.16640  -0.00150   -0.01475
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.86630   10.86390   0.00240    0.02209
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.73710   10.73220   0.00490    0.04566
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.85780   10.85960  -0.00180   -0.01658
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                       10.18110   10.17000   0.01110    0.10914
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                         10.19000   10.17440   0.01560    0.15333
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                       10.12110   10.10870   0.01240    0.12267
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.61450    8.60500   0.00950    0.11040
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.23760    9.22760   0.01000    0.10837
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           9.10860    9.09440   0.01420    0.15614
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                       10.17730   10.16600   0.01130    0.11115
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.94060   13.92520   0.01540    0.11059
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        13.07340   13.05920   0.01420    0.10874
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.59110   10.57460   0.01650    0.15603
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.45630   10.45520   0.00110    0.01052
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.44410   10.43800   0.00610    0.05844
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.49240   10.48930   0.00310    0.02955
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.75390   10.75270   0.00120    0.01116
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.71840   10.71220   0.00620    0.05788
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.68520   10.68210   0.00310    0.02902
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.67750   10.67380   0.00370    0.03466
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.63270   10.62420   0.00850    0.08001
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.75200   10.75200   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.24560   10.24330   0.00230    0.02245
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.90450    9.90470  -0.00020   -0.00202
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.53570    9.53010   0.00560    0.05876
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.02120    9.01970   0.00150    0.01663
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.47360   11.47170   0.00190    0.01656
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.38190   10.37340   0.00850    0.08194
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.52020   11.51170   0.00850    0.07384
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.94560   10.93290   0.01270    0.11616
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.71530   10.70680   0.00850    0.07939
野村泰國基金                                                       44.34000   44.51000  -0.17000   -0.38194
野村高科技基金                                                     10.30000   10.32000  -0.02000   -0.19380
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.67660   10.65000   0.02660    0.24977
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.30730   10.27950   0.02780    0.27044
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.84160   10.84370  -0.00210   -0.01937
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.70470    9.67470   0.03000    0.31009
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.68180    9.65830   0.02350    0.24331
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.87950    9.85890   0.02060    0.20895
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.30910   12.27580   0.03330    0.27127
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.20470   14.21490  -0.01020   -0.07176
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          11.19860   11.16400   0.03460    0.30992
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        11.18030   11.15310   0.02720    0.24388
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.58660   11.56250   0.02410    0.20843
野村貨幣市場基金                                                   16.33950   16.33930   0.00020    0.00122
野村新馬基金                                                       15.74000   15.74000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.38280   10.37470   0.00810    0.07807
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.29660   10.28210   0.01450    0.14102
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.40910   10.40420   0.00490    0.04710
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.27590   10.27590   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.23910   10.23410   0.00500    0.04886
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.28610   10.28300   0.00310    0.03015
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.68520   10.68510   0.00010    0.00094
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.61030   10.60530   0.00500    0.04715
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.67980   10.67660   0.00320    0.02997
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.21670   10.19540   0.02130    0.20892
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.22900   10.20250   0.02650    0.25974
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計    10.12070   10.09880   0.02190    0.21686
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.80230   10.77990   0.02240    0.20779
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.76520   10.73680   0.02840    0.26451
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.65690   10.63380   0.02310    0.21723
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.62450   10.61590   0.00860    0.08101
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.99740    7.99120   0.00620    0.07759
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.35460   12.34490   0.00970    0.07857
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      9.23000    9.24000  -0.01000   -0.10823
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.39870   10.39710   0.00160    0.01539
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.54560   10.56280  -0.01720   -0.16284
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.36760   10.36030   0.00730    0.07046
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.43570   10.43820  -0.00250   -0.02395
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.39570   10.39810  -0.00240   -0.02308
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.39910   10.39750   0.00160    0.01539
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.54600   10.56330  -0.01730   -0.16377
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.36780   10.36060   0.00720    0.06949
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.43950   10.44200  -0.00250   -0.02394
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.39480   10.39710  -0.00230   -0.02212
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.42990   10.42840   0.00150    0.01438
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.57260   10.59060  -0.01800   -0.16996
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.39760   10.39050   0.00710    0.06833
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.46670   10.46930  -0.00260   -0.02483
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.42660   10.42910  -0.00250   -0.02397
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.42990   10.42840   0.00150    0.01438
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.57280   10.59070  -0.01790   -0.16902
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.40500   10.39790   0.00710    0.06828
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.48210   10.48470  -0.00260   -0.02480
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.42720   10.42970  -0.00250   -0.02397
野村精選貨幣市場基金                                               12.11440   12.11430   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.95000   11.90000   0.05000    0.42017
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.15000   11.11000   0.04000    0.36004
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.52000   10.49000   0.03000    0.28599
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.84000    7.81000   0.03000    0.38412
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.21000   11.18000   0.03000    0.26834
野村積極成長基金                                                   13.15000   13.09000   0.06000    0.45837
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       10.12000   10.07000   0.05000    0.49652
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    36.72000   36.52000   0.20000    0.54765
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.67570   10.67300   0.00270    0.02530
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.54790    8.54730   0.00060    0.00702
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.88230    7.87820   0.00410    0.05204
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.72150    7.71990   0.00160    0.02073
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.26370   12.26290   0.00080    0.00652
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.97720   10.97080   0.00640    0.05834
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.79340   10.79120   0.00220    0.02039
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.94000   11.92000   0.02000    0.16779
野村環球基金-人民幣計價                                            18.08000   18.04000   0.04000    0.22173
野村環球基金-美元計價                                              14.05000   14.01000   0.04000    0.28551
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.81000   19.78000   0.03000    0.15167
野村鴻利基金                                                       23.66000   23.58000   0.08000    0.33927
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.90320   16.90300   0.00020    0.00118
野村鴻運基金                                                       19.89000   19.83000   0.06000    0.30257
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.83000   10.69000   0.14000    1.30964
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.92000   13.82000   0.10000    0.72359
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.49000   15.48000   0.01000    0.06460
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.71140   10.70020   0.01120    0.10467
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.02850   14.01410   0.01440    0.10275
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.76880   10.76560   0.00320    0.02972
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.70790   10.69600   0.01190    0.11126
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.55680   10.55000   0.00680    0.06445
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.46910   10.45430   0.01480    0.14157
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.01290   10.01030   0.00260    0.02597
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.11420   10.10310   0.01110    0.10987
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                            9.97900    9.97770   0.00130    0.01303
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.27810   10.27500   0.00310    0.03017
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.43480   10.42920   0.00560    0.05370
凱基台商天下基金                                                   13.63000   13.52000   0.11000    0.81361
凱基台灣精五門基金                                                 21.78000   21.69000   0.09000    0.41494
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       44.26940   44.16360   0.10580    0.23956
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   45.94560   45.90700   0.03860    0.08408
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.79350   42.81890  -0.02540   -0.05932
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.50000   10.49000   0.01000    0.09533
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.65000    9.64000   0.01000    0.10373
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.69880   10.68190   0.01690    0.15821
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   44.21930   44.11120   0.10810    0.24506
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         44.97690   44.90000   0.07690    0.17127
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             43.69250   43.54780   0.14470    0.33228
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.57000   12.52000   0.05000    0.39936
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.36440   11.30760   0.05680    0.50232
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.27000   11.23000   0.04000    0.35619
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.59550   11.59530   0.00020    0.00172
凱基開創基金                                                       29.19000   29.08000   0.11000    0.37827
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         23.58000   23.51000   0.07000    0.29775
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         22.63970   22.52290   0.11680    0.51858
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.71000   17.71000   0.00000    0.00000
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.78920   16.77570   0.01350    0.08047
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.71000    7.69000   0.02000    0.26008
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    40.51240   40.40090   0.11150    0.27598
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    40.62410   40.53680   0.08730    0.21536
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   40.50810   40.43340   0.07470    0.18475
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.69000   11.69000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.38440   11.37720   0.00720    0.06328
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.98000   10.98000   0.00000    0.00000
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.42170   12.40800   0.01370    0.11041
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.83000   12.83000   0.00000    0.00000
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.32000   13.29000   0.03000    0.22573
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.94650   12.90300   0.04350    0.33713
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.38700   10.36760   0.01940    0.18712
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                         10.15100   10.12410   0.02690    0.26570
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.24810   10.23050   0.01760    0.17203
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.38700   10.36750   0.01950    0.18809
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                         10.15100   10.12410   0.02690    0.26570
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.24810   10.23050   0.01760    0.17203
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.12000   12.16000  -0.04000   -0.32895
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         37.83000   37.59000   0.24000    0.63847
富邦NASDAQ-100基金                                                 33.56000   33.50000   0.06000    0.17910
富邦上証180基金                                                    31.91000   32.07000  -0.16000   -0.49891
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.19600    0.19400   0.00200    1.03093
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.09000    6.03000   0.06000    0.99502
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.14000    6.10000   0.04000    0.65574
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   46.24000   46.87000  -0.63000   -1.34414
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.23010   12.15300   0.07710    0.63441
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.30490   11.23130   0.07360    0.65531
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.93680   10.87000   0.06680    0.61454
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.37430   10.30880   0.06550    0.63538
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.50840    9.44640   0.06200    0.65633
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.20860    9.15250   0.05610    0.61295
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.79610   20.80170  -0.00560   -0.02692
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.64490   11.64240   0.00250    0.02147
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.72180   10.72100   0.00080    0.00746
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.81010   13.80730   0.00280    0.02028
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.02240    2.02120   0.00120    0.05937
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.44320    9.44130   0.00190    0.02012
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.43270    1.43180   0.00090    0.06286
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.36260   12.35590   0.00670    0.05423
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.80220    1.80090   0.00130    0.07219
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.34070   10.33510   0.00560    0.05418
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.52850    1.52740   0.00110    0.07202
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.94010   10.93280   0.00730    0.06677
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.87310   10.86320   0.00990    0.09113
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.25000   15.19000   0.06000    0.39500
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  18.75000   18.88000  -0.13000   -0.68856
富邦日本東証基金                                                   20.25000   20.36000  -0.11000   -0.54028
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    47.23000   47.27000  -0.04000   -0.08462
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    47.37000   47.22000   0.15000    0.31766
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    53.25000   53.09000   0.16000    0.30138
富邦台灣心基金                                                     22.02000   21.97000   0.05000    0.22758
富邦台灣釆吉50基金                                                 47.59000   47.44000   0.15000    0.31619
富邦台灣科技指數基金                                               56.21000   56.00000   0.21000    0.37500
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   47.02610   46.98100   0.04510    0.09600
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    42.08140   42.11730  -0.03590   -0.08524
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31960    0.32060  -0.00100   -0.31192
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.59000   10.64000  -0.05000   -0.46992
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.61570    2.61850  -0.00280   -0.10693
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.35710    0.35610   0.00100    0.28082
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.01050   10.98900   0.02150    0.19565
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.23380    2.23620  -0.00240   -0.10732
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33650    0.33560   0.00090    0.26818
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.33910    9.32090   0.01820    0.19526
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             24.66000   24.61000   0.05000    0.20317
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.96000   14.02000  -0.06000   -0.42796
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 29.77000   29.60000   0.17000    0.57432
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.70800   15.70780   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.97000   17.96000   0.01000    0.05568
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.32540   41.34110  -0.01570   -0.03798
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   43.21220   43.14420   0.06800    0.15761
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   39.61230   39.63320  -0.02090   -0.05273
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    39.70760   39.72300  -0.01540   -0.03877
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.15930   41.17770  -0.01840   -0.04468
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   45.10830   45.02060   0.08770    0.19480
富邦長紅基金                                                       61.39000   61.27000   0.12000    0.19585
富邦科技基金                                                       24.58000   24.60000  -0.02000   -0.08130
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.33520   41.37330  -0.03810   -0.09209
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        43.97290   43.84820   0.12470    0.28439
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.82460   39.82420   0.00040    0.00100
富邦恒生國企ETF基金                                                21.13000   21.04000   0.09000    0.42776
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.31000   13.36000  -0.05000   -0.37425
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              28.18000   27.92000   0.26000    0.93123
富邦高成長基金                                                     23.71000   23.66000   0.05000    0.21133
富邦基金A類型                                                      13.60000   13.59000   0.01000    0.07358
富邦基金I類型                                                      13.60000   13.59000   0.01000    0.07358
富邦深証100基金                                                    10.49000   10.56000  -0.07000   -0.66288
富邦富時歐洲ETF基金                                                21.10000   21.02000   0.08000    0.38059
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42860    0.42870  -0.00010   -0.02333
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.56950   12.56310   0.00640    0.05094
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.35400    9.34920   0.00480    0.05134
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30310    0.30310   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.54690    8.54260   0.00430    0.05034
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.44560   10.40440   0.04120    0.39599
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             11.10650   11.07310   0.03340    0.30163
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.69710    9.65890   0.03820    0.39549
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                             10.30540   10.27440   0.03100    0.30172
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.68000   18.74000  -0.06000   -0.32017
富邦精準基金                                                       44.42000   44.33000   0.09000    0.20302
富邦精銳中小基金                                                   11.64000   11.64000   0.00000    0.00000
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       17.97000   18.09000  -0.12000   -0.66335
富邦臺灣公司治理100基金                                            21.93000   21.91000   0.02000    0.09128
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.02000    7.04000  -0.02000   -0.28409
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              16.43000   16.36000   0.07000    0.42787
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.98000   19.97000   0.01000    0.05008
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.76360   10.74110   0.02250    0.20948
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.55870   10.52000   0.03870    0.36787
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.75590   10.72990   0.02600    0.24231
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.20830   10.18710   0.02120    0.20811
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.96760    9.93110   0.03650    0.36753
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.14050   10.11600   0.02450    0.24219
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富達台灣成長基金                                                   31.83000   31.78000   0.05000    0.15733
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別          10.13320   10.12010   0.01310    0.12945
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                10.12510   10.11080   0.01430    0.14143
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.94050    9.92870   0.01180    0.11885
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.46110   10.44810   0.01300    0.12442
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.46740   10.45260   0.01480    0.14159
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.27890   10.26680   0.01210    0.11786
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.56570    8.57030  -0.00460   -0.05367
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.28710    9.29130  -0.00420   -0.04520
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.82820    8.83430  -0.00610   -0.06905
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.37680   10.38230  -0.00550   -0.05297
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.46090   10.46560  -0.00470   -0.04491
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.97200    9.97890  -0.00690   -0.06915
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                      10.12070   10.12750  -0.00680   -0.06714
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.67230    8.66770   0.00460    0.05307
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.98330    9.97710   0.00620    0.06214
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.24110    9.23750   0.00360    0.03897
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.51920   11.51310   0.00610    0.05298
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.35140   11.34430   0.00710    0.06259
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.63140   10.62750   0.00390    0.03670
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.44190    9.43790   0.00400    0.04238
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.67000   15.66000   0.01000    0.06386
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.91760    8.91950  -0.00190   -0.02130
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.84760    9.84880  -0.00120   -0.01218
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.32640    9.32980  -0.00340   -0.03644
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.79130   10.79360  -0.00230   -0.02131
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.84400   10.84540  -0.00140   -0.01291
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.33340   10.33730  -0.00390   -0.03773
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.47390    9.47700  -0.00310   -0.03271
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.24000    9.24000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.77000    8.77000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.79000    7.73000   0.06000    0.77620
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.10000   10.01000   0.09000    0.89910
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.93000    8.84000   0.09000    1.01810
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.79000    8.71000   0.08000    0.91848
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                   9.94000    9.85000   0.09000    0.91371
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.23990   10.23740   0.00250    0.02442
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.59930    9.59340   0.00590    0.06150
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 9.11310    9.11220   0.00090    0.00988
富蘭克林華美中華基金                                               11.36000   11.31000   0.05000    0.44209
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               22.51000   22.47000   0.04000    0.17802
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 22.49000   22.43000   0.06000    0.26750
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.19000   10.20000  -0.01000   -0.09804
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.02180    8.01250   0.00930    0.11607
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.15260    9.13560   0.01700    0.18609
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.14000   10.12110   0.01890    0.18674
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.63960    9.62840   0.01120    0.11632
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.60940   11.60300   0.00640    0.05516
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.69950    8.69480   0.00470    0.05406
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.85000    8.84520   0.00480    0.05427
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.94170    9.93630   0.00540    0.05435
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.02630   14.03810  -0.01180   -0.08406
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.12240   10.13100  -0.00860   -0.08489
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.09470   10.10320  -0.00850   -0.08413
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.62060   10.61360   0.00700    0.06595
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.65280    7.64780   0.00500    0.06538
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.99240    8.98650   0.00590    0.06565
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.98720    9.98060   0.00660    0.06613
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.21120   11.21220  -0.00100   -0.00892
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.54400    7.54460  -0.00060   -0.00795
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.88230    8.88310  -0.00080   -0.00901
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.03050   10.03130  -0.00080   -0.00798
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.85970   10.85780   0.00190    0.01750
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.65530    7.65390   0.00140    0.01829
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.23030    8.22580   0.00450    0.05471
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.33700    9.32580   0.01120    0.12010
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.42290   10.41050   0.01240    0.11911
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.09720   13.09000   0.00720    0.05500
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.13000    8.10000   0.03000    0.37037
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.42000    8.39000   0.03000    0.35757
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.81000    8.82000  -0.01000   -0.11338
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.81000   10.81000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           7.83000    7.86000  -0.03000   -0.38168
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.53000   11.57000  -0.04000   -0.34572
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.83000    8.83000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.36000    8.37000  -0.01000   -0.11947
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.62000    9.59000   0.03000    0.31283
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.59000    9.56000   0.03000    0.31381
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.72000   10.69000   0.03000    0.28064
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.31000    9.28000   0.03000    0.32328
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.37000   10.34000   0.03000    0.29014
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.44320   13.44920  -0.00600   -0.04461
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.44000   10.43000   0.01000    0.09588
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.99000   10.99000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                        10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                      10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美第一富基金                                             39.50000   39.58000  -0.08000   -0.20212
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.35220   10.35210   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.85000    8.84000   0.01000    0.11312
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.56000    9.55000   0.01000    0.10471
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.12000    9.12000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  15.06000   14.97000   0.09000    0.60120
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    14.02000   13.91000   0.11000    0.79080
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  16.38000   16.27000   0.11000    0.67609
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                     10.23440   10.23870  -0.00430   -0.04200
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                    10.23430   10.23860  -0.00430   -0.04200
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                     10.09760   10.10960  -0.01200   -0.11870
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                    10.09760   10.10950  -0.01190   -0.11771
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                       10.18880   10.19010  -0.00130   -0.01276
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                       10.18870   10.19000  -0.00130   -0.01276
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                      10.18870   10.19000  -0.00130   -0.01276
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                     10.26370   10.27350  -0.00980   -0.09539
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                     10.26370   10.27350  -0.00980   -0.09539
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                    10.26370   10.27350  -0.00980   -0.09539
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.82380    6.87260  -0.04880   -0.71007
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.91180   10.89590   0.01590    0.14593
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.59800    9.58880   0.00920    0.09595
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.61550   11.60440   0.01110    0.09565
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.80230    6.79850   0.00380    0.05589
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       9.00610    8.99530   0.01080    0.12006
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.65140   10.63860   0.01280    0.12032
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          11.01070   11.00460   0.00610    0.05543
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復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    68.24000   68.08000   0.16000    0.23502
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    68.45000   68.33000   0.12000    0.17562
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.34920   62.36220  -0.01300   -0.02085
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.70000   20.71000  -0.01000   -0.04829
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.80000   10.84000  -0.04000   -0.36900
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.75000   10.79000  -0.04000   -0.37071
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              66.22080   66.07970   0.14110    0.21353
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 65.67560   65.62250   0.05310    0.08092
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.87470   11.87400   0.00070    0.00590
復華人生目標基金                                                   39.80880   39.69380   0.11500    0.28972
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.34000   10.36000  -0.02000   -0.19305
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.40000   10.43000  -0.03000   -0.28763
復華大中華中小策略基金                                              9.00000    8.93000   0.07000    0.78387
復華中小精選基金                                                   67.57000   67.35000   0.22000    0.32665
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.71460   52.75500  -0.04040   -0.07658
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.27150   62.29500  -0.02350   -0.03772
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                       10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        9.00000    8.99000   0.01000    0.11123
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.83000   11.81000   0.02000    0.16935
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.62000   10.61000   0.01000    0.09425
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.83000   10.85000  -0.02000   -0.18433
復華台灣智能基金                                                   11.76000   11.74000   0.02000    0.17036
復華全方位基金                                                     30.18000   30.17000   0.01000    0.03315
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.33000   13.25000   0.08000    0.60377
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          21.05000   20.95000   0.10000    0.47733
復華全球平衡基金-美元                                               9.27000    9.25000   0.02000    0.21622
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.87000   19.83000   0.04000    0.20171
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.74000   14.60000   0.14000    0.95890
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      14.25000   14.14000   0.11000    0.77793
復華全球原物料基金                                                  8.51000    8.52000  -0.01000   -0.11737
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.43000   13.38000   0.05000    0.37369
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.12250   12.11680   0.00570    0.04704
復華全球債券基金                                                   14.70600   14.67770   0.02830    0.19281
復華全球債券組合基金                                               15.32000   15.31000   0.01000    0.06532
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.23000   15.24000  -0.01000   -0.06562
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.48000   10.49000  -0.01000   -0.09533
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.81000    9.79000   0.02000    0.20429
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      11.02000   11.01000   0.01000    0.09083
復華有利貨幣市場基金                                               13.49430   13.49410   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.60000   11.60000   0.00000    0.00000
復華亞太成長基金                                                   12.52000   12.38000   0.14000    1.13086
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.33000    9.25000   0.08000    0.86486
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.94000    9.86000   0.08000    0.81136
復華東協世紀基金                                                   12.83000   12.73000   0.10000    0.78555
復華南非幣長期收益基金A                                            14.23000   14.19000   0.04000    0.28189
復華南非幣長期收益基金B                                             8.11000    8.09000   0.02000    0.24722
復華南非幣短期收益基金A                                            14.65000   14.62000   0.03000    0.20520
復華南非幣短期收益基金B                                             9.02000    9.01000   0.01000    0.11099
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      67.06050   66.87040   0.19010    0.28428
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      22.52000   22.70000  -0.18000   -0.79295
復華美國新星基金-美元                                              13.25000   13.17000   0.08000    0.60744
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.50000   13.43000   0.07000    0.52122
復華恒生基金                                                       22.07000   21.99000   0.08000    0.36380
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.06000    8.08000  -0.02000   -0.24752
復華恒生單日正向二倍基金                                           32.61000   32.37000   0.24000    0.74143
復華神盾基金                                                       26.48640   26.43360   0.05280    0.19975
復華高成長基金                                                     70.03000   69.69000   0.34000    0.48787
復華高益策略組合基金                                               13.58000   13.58000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                   14.45780   14.45760   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           18.31000   18.31000   0.00000    0.00000
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.88000   49.98000  -0.10000   -0.20008
復華復華基金                                                       21.92000   21.81000   0.11000    0.50436
復華華人世紀基金                                                   17.13000   16.87000   0.26000    1.54120
復華傳家二號基金                                                   31.88080   31.83030   0.05050    0.15865
復華傳家基金                                                       22.67650   22.67770  -0.00120   -0.00529
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.92000   15.92000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.86000   11.85000   0.01000    0.08439
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.54000   14.53000   0.01000    0.06882
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.93000   10.92000   0.01000    0.09158
復華新興人民幣債券基金A                                            12.27000   12.27000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.99000    8.98000   0.01000    0.11136
復華新興市場10年期以上債券基金                                     21.67000   21.65000   0.02000    0.09238
復華新興市場企業債券ETF基金                                        68.61000   68.55000   0.06000    0.08753
復華新興市場高收益債券基金A                                        10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.48000    5.49000  -0.01000   -0.18215
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.35000   12.37000  -0.02000   -0.16168
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.03000   12.04000  -0.01000   -0.08306
復華新興市場短期收益基金                                           11.34000   11.35000  -0.01000   -0.08811
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.37000    9.35000   0.02000    0.21390
復華滬深300 A股基金                                                23.78000   23.90000  -0.12000   -0.50209
復華數位經濟基金                                                   47.25000   46.98000   0.27000    0.57471
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                         10.06920   10.05580   0.01340    0.13326
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.82620    9.81560   0.01060    0.10799
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.61380   10.59960   0.01420    0.13397
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.22110   10.21010   0.01100    0.10774
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                           10.00700    9.96990   0.03710    0.37212
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.02060   10.01630   0.00430    0.04293
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.26840   10.24810   0.02030    0.19809
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.88270   10.87130   0.01140    0.10486
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.05950   10.04870   0.01080    0.10748
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.68250   10.68100   0.00150    0.01404
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.41730   10.40600   0.01130    0.10859
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.05040   11.04880   0.00160    0.01448
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.76270   10.74730   0.01540    0.14329
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.71320   10.70450   0.00870    0.08127
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.79930   10.80060  -0.00130   -0.01204
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.68290   10.66760   0.01530    0.14342
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.95890   11.90710   0.05180    0.43503
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.63220   10.62200   0.01020    0.09603
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.86540   10.84990   0.01550    0.14286
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.28130   12.22820   0.05310    0.43424
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.77530   10.76490   0.01040    0.09661
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.90540   10.90510   0.00030    0.00275
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.21060   10.19720   0.01340    0.13141
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.20660   10.19810   0.00850    0.08335
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.09820   10.09920  -0.00100   -0.00990
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.57240   10.55670   0.01570    0.14872
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.82260   10.77880   0.04380    0.40635
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.57920   10.56880   0.01040    0.09840
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.57100   10.55530   0.01570    0.14874
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.82200   10.77820   0.04380    0.40638
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.57600   10.56560   0.01040    0.09843
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.42440   10.41800   0.00640    0.06143
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.39820   10.39550   0.00270    0.02597
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.42250   10.41600   0.00650    0.06240
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.39910   10.39640   0.00270    0.02597
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.96630   10.94720   0.01910    0.17447
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.96230   10.94710   0.01520    0.13885
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           11.03840   11.03340   0.00500    0.04532
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.28920   10.26770   0.02150    0.20939
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.28140   10.26490   0.01650    0.16074
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.17260   10.16580   0.00680    0.06689
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.19650    9.19440   0.00210    0.02284
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.27050    8.26260   0.00790    0.09561
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.29940    8.29930   0.00010    0.00120
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.99600   11.99300   0.00300    0.02501
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.82000   10.80650   0.01350    0.12492
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.98000   10.97980   0.00020    0.00182
景順主流基金                                                       18.18000   18.10000   0.08000    0.44199
景順台灣科技基金                                                   31.58000   31.44000   0.14000    0.44529
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                 10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.08000    9.07000   0.01000    0.11025
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.67000   11.66000   0.01000    0.08576
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.95000   10.95000   0.00000    0.00000
景順全球科技基金                                                   24.53000   24.47000   0.06000    0.24520
景順全球康健基金                                                   19.64000   19.58000   0.06000    0.30644
景順貨幣市場基金                                                   15.99270   15.99250   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       33.00000   32.83000   0.17000    0.51782
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           15.17000   15.10000   0.07000    0.46358
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         14.28000   14.22000   0.06000    0.42194
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.11000   11.09000   0.02000    0.18034
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.40000   11.39000   0.01000    0.08780
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.81000   11.79000   0.02000    0.16964
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.96000   11.95000   0.01000    0.08368
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.58000    9.58000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.63350    8.63110   0.00240    0.02781
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.98700    7.97890   0.00810    0.10152
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.48050   11.47750   0.00300    0.02614
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.59810   10.58740   0.01070    0.10106
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.35000    8.35000   0.00000    0.00000
華南永昌中國A股基金(美元)                                           8.01000    8.00000   0.01000    0.12500
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.83000   11.84000  -0.01000   -0.08446
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.59510    9.58980   0.00530    0.05527
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.85720    9.86090  -0.00370   -0.03752
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.19840   10.19270   0.00570    0.05592
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.48080   10.48480  -0.00400   -0.03815
華南永昌永昌基金                                                   20.27000   20.34000  -0.07000   -0.34415
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.50000   10.46000   0.04000    0.38241
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.54000   10.55000  -0.01000   -0.09479
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.97800   14.96460   0.01340    0.08954
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
華南永昌全球新零售基金(美元)                                       10.42000   10.39000   0.03000    0.28874
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.81000   10.79000   0.02000    0.18536
華南永昌全球精品基金                                               17.47000   17.54000  -0.07000   -0.39909
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.83000   10.82000   0.01000    0.09242
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.88000   10.88000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.72000   13.70000   0.02000    0.14599
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.70000   13.69000   0.01000    0.07305
華南永昌物聯網精選基金                                             12.33000   12.35000  -0.02000   -0.16194
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.27990   16.27960   0.00030    0.00184
華南永昌龍盈平衡基金                                               25.15930   25.16230  -0.00300   -0.01192
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.98930   11.98910   0.00020    0.00167
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.75960   10.75660   0.00300    0.02789
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.77740   10.77620   0.00120    0.01114
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.97350    9.97080   0.00270    0.02708
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.92230    9.92110   0.00120    0.01210
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.61360   10.61040   0.00320    0.03016
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.56130   10.55940   0.00190    0.01799
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.95930    9.95630   0.00300    0.03013
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.85190    9.85060   0.00130    0.01320
華頓中小型基金                                                     21.27000   21.24000   0.03000    0.14124
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.99890   11.93670   0.06220    0.52108
華頓台灣基金                                                       23.59000   23.52000   0.07000    0.29762
華頓平安貨幣市場基金                                               11.56960   11.56940   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               18.38000   18.46000  -0.08000   -0.43337
華頓全球高收益債券基金A                                            14.12350   14.12110   0.00240    0.01700
華頓全球高收益債券基金B                                             8.23460    8.23320   0.00140    0.01700
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.14000    5.21000  -0.07000   -1.34357
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.77200    2.76350   0.00850    0.30758
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.52040   12.48590   0.03450    0.27631
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.40320    0.40170   0.00150    0.37341
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.03570   12.01750   0.01820    0.15145
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.03570   12.01750   0.01820    0.15145
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.65990   10.64300   0.01690    0.15879
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.80740   10.79460   0.01280    0.11858
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.80720   10.79440   0.01280    0.11858
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.50570    9.49440   0.01130    0.11902
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.95400   10.93080   0.02320    0.21224
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.95400   10.93080   0.02320    0.21224
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.65360    9.63080   0.02280    0.23674
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.74000   10.53000   0.21000    1.99430
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.34000    9.16000   0.18000    1.96507
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.95000    9.75000   0.20000    2.05128
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.65090    2.65060   0.00030    0.01132
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.07310    2.07250   0.00060    0.02895
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.25560   12.24910   0.00650    0.05307
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.50260    9.49750   0.00510    0.05370
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38490    0.38460   0.00030    0.07800
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.30260    0.30220   0.00040    0.13236
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.55000    3.51000   0.04000    1.13960
匯豐中國動力基金(台幣)                                             16.01000   15.87000   0.14000    0.88217
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.51000    0.51000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   24.81000   24.77000   0.04000    0.16149
匯豐全球趨勢組合基金                                               13.02000   13.02000   0.00000    0.00000
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.52000    8.52000   0.00000    0.00000
匯豐安富基金                                                       26.02000   25.99000   0.03000    0.11543
匯豐成功基金                                                       44.71000   44.68000   0.03000    0.06714
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 11.07000   11.07000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.41000    2.41000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.89000   10.89000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.89000   10.89000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.54000   11.54000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.81000   10.81000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.54000   11.54000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.67000   10.66000   0.01000    0.09381
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.70210    2.70100   0.00110    0.04073
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.36800    2.36700   0.00100    0.04225
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  12.00140   11.99480   0.00660    0.05502
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     8.06580    8.05860   0.00720    0.08935
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39380    0.39340   0.00040    0.10168
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33810    0.33770   0.00040    0.11845
匯豐金磚動力基金                                                   15.41000   15.37000   0.04000    0.26025
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.01190   15.01180   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.44000    5.42000   0.02000    0.36900
匯豐新鑽動力基金                                                   10.93000   10.88000   0.05000    0.45956
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.66530    5.66460   0.00070    0.01236
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.51670    9.51650   0.00020    0.00210
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 53.59000   53.51000   0.08000    0.14950
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 53.59000   53.51000   0.08000    0.14950
匯豐龍騰電子基金                                                   37.58000   37.52000   0.06000    0.15991
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.77970   12.76800   0.01170    0.09164
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     18.62000   18.60000   0.02000    0.10753
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.31000    9.29000   0.02000    0.21529
新光中國成長基金(美元)                                              9.35000    9.32000   0.03000    0.32189
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.38000    9.36000   0.02000    0.21368
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.36700   11.36510   0.00190    0.01672
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.38380   10.37290   0.01090    0.10508
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.78460   10.78430   0.00030    0.00278
新光台灣富貴基金                                                   24.32000   24.16000   0.16000    0.66225
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       22.19000   22.20000  -0.01000   -0.04505
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.63620   40.67010  -0.03390   -0.08335
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    43.65010   43.75930  -0.10920   -0.24955
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.21000   10.19000   0.02000    0.19627
新光全球AI新創產業基金美元                                         10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.27000   10.25000   0.02000    0.19512
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.66000    8.67000  -0.01000   -0.11534
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.20000   11.10000   0.10000    0.90090
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.99000   10.90000   0.09000    0.82569
新光全球特別股收益基金(A累積)美元                                   9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣                                10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣                                10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.85070   10.83070   0.02000    0.18466
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.67720   10.66860   0.00860    0.08061
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.23340   10.21460   0.01880    0.18405
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.05710   10.04900   0.00810    0.08061
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.21000    9.24000  -0.03000   -0.32468
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.62000   10.65000  -0.03000   -0.28169
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.36000    9.33000   0.03000    0.32154
新光吉星貨幣市場基金                                               15.50710   15.50690   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.46000    9.46000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.64000    8.63000   0.01000    0.11587
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.07000    9.08000  -0.01000   -0.11013
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.74000    8.74000   0.00000    0.00000
新光亞洲精選基金-美金                                              21.90000   21.82000   0.08000    0.36664
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.34000   22.28000   0.06000    0.26930
新光店頭基金                                                       23.17000   23.15000   0.02000    0.08639
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.35000   11.34000   0.01000    0.08818
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.81000   10.82000  -0.01000   -0.09242
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          39.83490   39.82040   0.01450    0.03641
新光特選內需收益ETF基金                                            21.09000   21.13000  -0.04000   -0.18930
新光創新科技基金                                                   13.35000   13.37000  -0.02000   -0.14959
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.29990   10.37140  -0.07150   -0.68940
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.57390   10.64890  -0.07500   -0.70430
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.07880   10.14820  -0.06940   -0.68387
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.41180    9.47720  -0.06540   -0.69008
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.63450    9.70260  -0.06810   -0.70187
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.17020    9.23410  -0.06390   -0.69200
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.81350   40.84310  -0.02960   -0.07247
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       43.25940   43.13740   0.12200    0.28282
新光澳幣十年期保本基金                                             10.90000   10.90000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   12.44000   12.44000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.77100   10.75940   0.01160    0.10781
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.52420    9.51390   0.01030    0.10826
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.50590    9.49890   0.00700    0.07369
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.54290   10.53520   0.00770    0.07309
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.60090   10.58850   0.01240    0.11711
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.54060    9.52930   0.01130    0.11858
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.49060    9.48360   0.00700    0.07381
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.53050   10.52290   0.00760    0.07222
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.50000    7.49000   0.01000    0.13351
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.82420   10.81680   0.00740    0.06841
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.66240    9.65700   0.00540    0.05592
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.67220   10.66340   0.00880    0.08253
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.65490    9.64700   0.00790    0.08189
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.71650    9.71160   0.00490    0.05046
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.74170   10.73590   0.00580    0.05402
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        15.03840   15.03490   0.00350    0.02328
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.73160    8.72960   0.00200    0.02291
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.23870   41.26520  -0.02650   -0.06422
群益10年期以上金融債ETF基金                                        42.34920   42.30480   0.04440    0.10495
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     42.76180   42.66830   0.09350    0.21913
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 42.92980   42.85080   0.07900    0.18436
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               44.46790   44.31650   0.15140    0.34163
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  42.87420   42.76530   0.10890    0.25465
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 46.19130   46.09020   0.10110    0.21935
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                47.86300   47.68750   0.17550    0.36802
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  45.82200   45.75920   0.06280    0.13724
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.73060   10.72070   0.00990    0.09234
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  43.33340   43.19210   0.14130    0.32714
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.80080   40.80030   0.00050    0.00123
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.47870   11.47640   0.00230    0.02004
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.26220   10.26090   0.00130    0.01267
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      13.14930   13.01190   0.13740    1.05596
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.83600    9.72490   0.11110    1.14243
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.25000   10.14000   0.11000    1.08481
群益大印度基金N-新臺幣                                             10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
群益大印度基金-人民幣                                              13.62950   13.59880   0.03070    0.22576
群益大印度基金-美元                                                12.82810   12.78820   0.03990    0.31201
群益大印度基金-新臺幣                                              12.25000   12.22000   0.03000    0.24550
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.36920   12.35600   0.01320    0.10683
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.93800   11.91500   0.02300    0.19303
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.29000   11.28000   0.01000    0.08865
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.02510   11.01330   0.01180    0.10714
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.70760    9.68890   0.01870    0.19300
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.20000    9.19000   0.01000    0.10881
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.92750    9.91690   0.01060    0.10689
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.77710    8.76020   0.01690    0.19292
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.34000    9.33000   0.01000    0.10718
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.20580    9.19590   0.00990    0.10766
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.41250    8.39620   0.01630    0.19414
群益中小型股基金                                                   46.31000   46.07000   0.24000    0.52095
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.31410   10.28540   0.02870    0.27904
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.58330    9.54850   0.03480    0.36446
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.04980    9.02530   0.02450    0.27146
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.75850    8.73410   0.02440    0.27936
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.13700    8.10740   0.02960    0.36510
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.68480    7.66400   0.02080    0.27140
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.60960   10.60470   0.00490    0.04621
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.67040   11.66510   0.00530    0.04543
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.26600   11.25800   0.00800    0.07106
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.40200   10.40350  -0.00150   -0.01442
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.52280    8.41410   0.10870    1.29188
群益中國新機會基金N-美元                                            7.83250    7.72600   0.10650    1.37846
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.43000    8.32000   0.11000    1.32212
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.55830    7.46190   0.09640    1.29190
群益中國新機會基金-美元                                             8.37430    8.26040   0.11390    1.37887
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.04000    7.94000   0.10000    1.25945
群益平衡王基金                                                     19.94380   19.91980   0.02400    0.12048
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.11000    9.12000  -0.01000   -0.10965
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.50000    6.51000  -0.01000   -0.15361
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.14110   12.15290  -0.01180   -0.09710
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.59750   11.59880  -0.00130   -0.01121
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.07000   11.08000  -0.01000   -0.09025
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.40010   10.41020  -0.01010   -0.09702
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.93400    9.93510  -0.00110   -0.01107
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.48000    9.49000  -0.01000   -0.10537
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.39270   10.38320   0.00950    0.09149
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.17430   10.16460   0.00970    0.09543
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.19850    9.19010   0.00840    0.09140
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.19070    9.18190   0.00880    0.09584
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.14000    9.14000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.45320   10.44360   0.00960    0.09192
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.49370   10.48370   0.01000    0.09539
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.36090    9.35240   0.00850    0.09089
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.83380    9.82440   0.00940    0.09568
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.23480   11.22280   0.01200    0.10693
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.75260    7.74440   0.00820    0.10588
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.73270   10.72860   0.00410    0.03822
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.55110   10.54370   0.00740    0.07018
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.63850   10.64090  -0.00240   -0.02255
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.94700    9.94320   0.00380    0.03822
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.88580    9.87880   0.00700    0.07086
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.96790    9.97020  -0.00230   -0.02307
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.73280   10.72870   0.00410    0.03822
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.55100   10.54350   0.00750    0.07113
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.63840   10.64080  -0.00240   -0.02255
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.94700    9.94320   0.00380    0.03822
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.88570    9.87870   0.00700    0.07086
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.96790    9.97020  -0.00230   -0.02307
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.79020    9.75610   0.03410    0.34952
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.46000   11.43000   0.03000    0.26247
群益全球關鍵生技基金-美元                                          16.01870   15.96290   0.05580    0.34956
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.91000   15.87000   0.04000    0.25205
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            12.49000   12.46000   0.03000    0.24077
群益印度中小基金N-人民幣                                           11.05260   11.02950   0.02310    0.20944
群益印度中小基金N-美元                                              9.28580    9.25840   0.02740    0.29595
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.83000    8.81000   0.02000    0.22701
群益印度中小基金-人民幣                                            14.96280   14.93140   0.03140    0.21030
群益印度中小基金-美元                                              13.28120   13.24200   0.03920    0.29603
群益印度中小基金-新臺幣                                            15.46000   15.43000   0.03000    0.19443
群益多利策略組合基金                                               11.88000   11.88000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                               14.09000   14.07000   0.02000    0.14215
群益多重資產組合基金                                               15.64000   15.63000   0.01000    0.06398
群益安家基金                                                       24.98490   24.96470   0.02020    0.08091
群益安穩貨幣市場基金                                               16.15760   16.15730   0.00030    0.00186
群益那斯達克生技基金                                               21.72000   21.61000   0.11000    0.50902
群益亞太中小基金                                                   10.93000   10.90000   0.03000    0.27523
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.80000   16.77000   0.03000    0.17889
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.55190   10.53850   0.01340    0.12715
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.80700    7.79710   0.00990    0.12697
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.25160   10.23860   0.01300    0.12697
群益店頭市場基金                                                   94.99000   95.04000  -0.05000   -0.05261
群益東方盛世基金                                                    8.97000    8.92000   0.05000    0.56054
群益東協成長基金-人民幣                                            13.78610   13.70360   0.08250    0.60203
群益東協成長基金-美元                                              12.11050   12.02770   0.08280    0.68841
群益東協成長基金-新臺幣                                            12.06000   11.98000   0.08000    0.66778
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.92340   11.91620   0.00720    0.06042
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.24580   11.23510   0.01070    0.09524
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.65410   10.65200   0.00210    0.01971
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.78710    9.78110   0.00600    0.06134
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.23430    9.22560   0.00870    0.09430
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.74630    8.74460   0.00170    0.01944
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              11.01670   11.01460   0.00210    0.01907
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.57760    9.57180   0.00580    0.06059
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.39830    9.38940   0.00890    0.09479
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.77090    9.76900   0.00190    0.01945
群益長安基金                                                       29.53000   29.60000  -0.07000   -0.23649
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.62210   10.62120   0.00090    0.00847
群益美國新創亮點基金-美元                                          16.06880   16.06740   0.00140    0.00871
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.62000   15.63000  -0.01000   -0.06398
群益真善美基金                                                     15.71920   15.70250   0.01670    0.10635
群益馬拉松基金                                                    120.25000  119.83000   0.42000    0.35050
群益深証中小板基金                                                 11.75000   11.79000  -0.04000   -0.33927
群益創新科技基金                                                   33.01000   33.01000   0.00000    0.00000
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.62100    9.55070   0.07030    0.73607
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.86210    8.78980   0.07230    0.82254
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.29000    9.22000   0.07000    0.75922
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.47740   10.40080   0.07660    0.73648
群益華夏盛世基金-美元                                               9.77150    9.69180   0.07970    0.82234
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            16.22000   16.10000   0.12000    0.74534
群益奧斯卡基金                                                     29.67000   29.62000   0.05000    0.16880
群益新興金鑽基金-美元                                              11.83970   11.76390   0.07580    0.64434
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             9.10000    9.05000   0.05000    0.55249
群益葛萊美基金                                                     23.80000   23.82000  -0.02000   -0.08396
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.23000   22.25000  -0.02000   -0.08989
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.66000    7.68000  -0.02000   -0.26042
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        14.44000   14.37000   0.07000    0.48713
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.20840   11.20350   0.00490    0.04374
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             11.05900   11.04470   0.01430    0.12947
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.14680   11.14270   0.00410    0.03680
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.88550   10.88070   0.00480    0.04411
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.74080   10.72690   0.01390    0.12958
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.82560   10.82170   0.00390    0.03604
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.20830   11.20340   0.00490    0.04374
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.05940   11.04500   0.01440    0.13038
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.88550   10.88070   0.00480    0.04411
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.74030   10.72640   0.01390    0.12959
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.03260   13.01100   0.02160    0.16601
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.87980   11.85970   0.02010    0.16948
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.89000   10.88000   0.01000    0.09191
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.77600   11.75750   0.01850    0.15735
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.74850    8.73400   0.01450    0.16602
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.07610    9.06080   0.01530    0.16886
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.33000    8.32000   0.01000    0.12019
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.57410    8.56060   0.01350    0.15770
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.34120   10.32370   0.01750    0.16951
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                    10.04120   10.02430   0.01690    0.16859
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路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                      10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                      10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                        10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                      10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                        10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                      10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                      10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                        10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                      10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                        10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.18000    9.18000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                              10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                              10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.68000   10.67000   0.01000    0.09372
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.07000   11.06000   0.01000    0.09042
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.62000   10.61000   0.01000    0.09425
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.58000   10.58000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                            10.11000   10.08000   0.03000    0.29762
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.22000   10.20000   0.02000    0.19608
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.19000   10.17000   0.02000    0.19666
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.71000   10.69000   0.02000    0.18709
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.90000   10.88000   0.02000    0.18382
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.71000   10.68000   0.03000    0.28090
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.61000   10.60000   0.01000    0.09434
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.63000   10.61000   0.02000    0.18850
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                            10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.22000   10.20000   0.02000    0.19608
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.19000   10.17000   0.02000    0.19666
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.71000   10.69000   0.02000    0.18709
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.90000   10.88000   0.02000    0.18382
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.71000   10.68000   0.03000    0.28090
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.61000   10.60000   0.01000    0.09434
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.63000   10.61000   0.02000    0.18850
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德信大發基金                                                       30.18000   30.12000   0.06000    0.19920
德信中國精選成長基金                                               11.89000   11.84000   0.05000    0.42230
德信台灣主流中小基金                                               19.91000   19.95000  -0.04000   -0.20050
德信萬保貨幣市場基金                                               11.98400   11.98380   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   32.76000   32.77000  -0.01000   -0.03052
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.91020   10.90140   0.00880    0.08072
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.81190   10.80130   0.01060    0.09814
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.71420   11.71400   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            16.36000   16.33000   0.03000    0.18371
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      18.18000   18.22000  -0.04000   -0.21954
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.72360   10.72470  -0.00110   -0.01026
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.21620   16.21790  -0.00170   -0.01048
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.33380    8.33610  -0.00230   -0.02759
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.29770   11.29080   0.00690    0.06111
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.27540   12.26700   0.00840    0.06848
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.13540   14.13910  -0.00370   -0.02617
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摩根大歐洲基金                                                     17.37000   17.33000   0.04000    0.23081
摩根中小基金                                                       22.68000   22.59000   0.09000    0.39841
摩根中國A股基金                                                    15.32000   15.26000   0.06000    0.39318
摩根中國A股基金(美元)                                              11.95000   11.89000   0.06000    0.50463
摩根中國亮點基金                                                   13.15000   13.08000   0.07000    0.53517
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.76380   11.76890  -0.00510   -0.04333
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              13.03420   13.04190  -0.00770   -0.05904
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.99240    9.98960   0.00280    0.02803
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.70720   13.71310  -0.00590   -0.04302
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.81040   15.81980  -0.00940   -0.05942
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.84000   19.81000   0.03000    0.15144
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.84000   19.81000   0.03000    0.15144
摩根台灣增長基金                                                   50.90000   50.78000   0.12000    0.23631
摩根平衡基金                                                       27.97000   27.99000  -0.02000   -0.07145
摩根全球α基金                                                     18.96000   18.96000   0.00000    0.00000
摩根全球平衡基金                                                   16.41960   16.36640   0.05320    0.32506
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.54880    9.54100   0.00780    0.08175
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.67960   10.67090   0.00870    0.08153
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.09900   10.08820   0.01080    0.10706
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.73740   11.72780   0.00960    0.08186
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.48070   10.46950   0.01120    0.10698
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.85130   10.84940   0.00190    0.01751
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        14.45090   14.44830   0.00260    0.01800
摩根亞洲基金                                                       60.54000   60.08000   0.46000    0.76565
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.56880    8.56190   0.00690    0.08059
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                        10.11610   10.10640   0.00970    0.09598
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.95590    8.94570   0.01020    0.11402
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  13.04140   13.03070   0.01070    0.08211
摩根東方內需機會基金                                               19.16000   19.02000   0.14000    0.73607
摩根東方科技基金                                                   31.84000   31.66000   0.18000    0.56854
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                    10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      12.25000   12.25000   0.00000    0.00000
摩根金龍收成基金                                                   22.40000   22.23000   0.17000    0.76473
摩根第一貨幣市場基金                                               15.13120   15.13100   0.00020    0.00132
摩根新金磚五國基金                                                 13.14000   13.10000   0.04000    0.30534
摩根新絲路基金                                                      9.54000    9.48000   0.06000    0.63291
摩根新興35基金                                                     13.96000   13.89000   0.07000    0.50396
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.40890    7.40700   0.00190    0.02565
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.79360    9.79110   0.00250    0.02553
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.63130    9.62630   0.00500    0.05194
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.40370   11.40080   0.00290    0.02544
摩根新興科技基金                                                   53.52000   53.49000   0.03000    0.05609
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.98670    8.95460   0.03210    0.35847
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.71020    9.67010   0.04010    0.41468
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 9.16180    9.12170   0.04010    0.43961
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.70640   10.66810   0.03830    0.35901
摩根龍揚基金                                                       33.44000   33.18000   0.26000    0.78360
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.64000   10.63000   0.01000    0.09407
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.26000   11.24000   0.02000    0.17794
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.99000   10.96000   0.03000    0.27372
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.25000   12.24000   0.01000    0.08170
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.33040    9.32400   0.00640    0.06864
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.53240   11.52450   0.00790    0.06855
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                 9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                  10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                   9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                  10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.22000   10.20000   0.02000    0.19608
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                 9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                  10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                   9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                  10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.90000   20.85000   0.05000    0.23981
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.61420   12.61410   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 11.07000   11.03000   0.04000    0.36265
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.65720   10.65000   0.00720    0.06761
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.68510   10.66970   0.01540    0.14433
聯邦中國龍基金                                                     26.02000   25.97000   0.05000    0.19253
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.74660   12.73260   0.01400    0.10995
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.88810   11.87490   0.01320    0.11116
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.77730   10.77170   0.00560    0.05199
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.53720   10.52580   0.01140    0.10831
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.88320    9.87230   0.01090    0.11041
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.95280    8.94820   0.00460    0.05141
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.11790   10.11440   0.00350    0.03460
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.24800   10.25400  -0.00600   -0.05851
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                   10.18730   10.13250   0.05480    0.54083
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.41560   10.36920   0.04640    0.44748
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.69400    9.64180   0.05220    0.54139
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.90730    9.86320   0.04410    0.44712
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.70610   11.68030   0.02580    0.22088
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.47010   11.44620   0.02390    0.20880
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.66730   10.65380   0.01350    0.12672
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.82890   10.80520   0.02370    0.21934
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.59680   10.57470   0.02210    0.20899
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.85570    9.84330   0.01240    0.12597
聯邦金鑽平衡基金                                                   23.07320   23.06270   0.01050    0.04553
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.70950    9.65180   0.05770    0.59782
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                     10.09550   10.04490   0.05060    0.50374
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.66420    9.60680   0.05740    0.59749
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                     10.03740    9.98720   0.05020    0.50264
聯邦貨幣市場基金                                                   13.22140   13.22120   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   13.03000   13.00000   0.03000    0.23077
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.86730   16.86960  -0.00230   -0.01363
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.98650   12.90280   0.08370    0.64870
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.60370   12.54370   0.06000    0.47833
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.99680   11.93960   0.05720    0.47908
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.39130   12.37970   0.01160    0.09370
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.54750   11.54400   0.00350    0.03032
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.60500   10.59490   0.01010    0.09533
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.70590    8.70310   0.00280    0.03217
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       36.26000   36.11000   0.15000    0.41540
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     18.51000   18.35000   0.16000    0.87193
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.63000   18.45000   0.18000    0.97561
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.41000   12.29000   0.12000    0.97640
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.36000   16.33000   0.03000    0.18371
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.72000   10.71000   0.01000    0.09337
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.07000   12.06000   0.01000    0.08292
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.90000   12.88000   0.02000    0.15528
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.03000   12.01000   0.02000    0.16653
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.64000    7.63000   0.01000    0.13106
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.58000   11.56000   0.02000    0.17301
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.58000   15.50000   0.08000    0.51613
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.20000   11.16000   0.04000    0.35842
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.93000    8.90000   0.03000    0.33708
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.65000   11.65000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.44000   14.45000  -0.01000   -0.06920
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.47000   14.48000  -0.01000   -0.06906
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.49000   14.49000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.36000    9.36000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.20000   15.21000  -0.01000   -0.06575
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          21.16000   21.13000   0.03000    0.14198
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            19.18000   19.15000   0.03000    0.15666
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.20000   13.20000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          15.04000   15.02000   0.02000    0.13316
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          16.02000   16.00000   0.02000    0.12500
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.96000   14.94000   0.02000    0.13387
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.98000   14.96000   0.02000    0.13369
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.89000   12.88000   0.01000    0.07764
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            13.00000   12.99000   0.01000    0.07698
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.84000    8.83000   0.01000    0.11325
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.51000   13.50000   0.01000    0.07407
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.53000   19.52000   0.01000    0.05123
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.26000   18.25000   0.01000    0.05479
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.22000   11.22000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.20000   13.19000   0.01000    0.07582
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.19000   14.18000   0.01000    0.07052
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.15000   13.14000   0.01000    0.07610
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.91000    7.91000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.98000   12.97000   0.01000    0.07710
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.49000   10.49000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.19000   14.18000   0.01000    0.07052
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.27000   14.26000   0.01000    0.07013
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                   15.03710   15.03700   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.16590   11.15870   0.00720    0.06452
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              14.03930   14.02330   0.01600    0.11410
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.57900    7.57420   0.00480    0.06337
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.32000   14.31000   0.01000    0.06988
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.46000   14.45000   0.01000    0.06920
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.48000    9.47000   0.01000    0.10560
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.19660   10.18050   0.01610    0.15815
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.67120   10.60600   0.06520    0.61475
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.21370   10.19800   0.01570    0.15395
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.22260   10.21340   0.00920    0.09008
瀚亞中小型股基金                                                   20.74000   20.73000   0.01000    0.04824
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.52000   12.52000   0.00000    0.00000
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.22000   13.23000  -0.01000   -0.07559
瀚亞巴西基金                                                        6.40000    6.41000  -0.01000   -0.15601
瀚亞外銷基金                                                       39.85000   39.78000   0.07000    0.17597
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   12.01000   12.03000  -0.02000   -0.16625
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.44000   11.44000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   11.00000   11.01000  -0.01000   -0.09083
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.23000    9.24000  -0.01000   -0.10823
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.63000    9.64000  -0.01000   -0.10373
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.30000    9.30000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.65000    9.66000  -0.01000   -0.10352
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.14730   11.13170   0.01560    0.14014
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.76020   10.74360   0.01660    0.15451
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.63760   12.62400   0.01360    0.10773
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.59970   10.59600   0.00370    0.03492
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.18190    7.17180   0.01010    0.14083
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.90040    7.88830   0.01210    0.15339
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.05570    8.04710   0.00860    0.10687
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        6.96670    6.96430   0.00240    0.03446
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.63050    8.62130   0.00920    0.10671
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.83440    8.82200   0.01240    0.14056
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.23800    9.22380   0.01420    0.15395
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.99560    8.98600   0.00960    0.10683
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.21000   12.18000   0.03000    0.24631
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.84000   11.80000   0.04000    0.33898
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.58000   11.55000   0.03000    0.25974
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.88000   10.86000   0.02000    0.18416
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.75000   10.72000   0.03000    0.27985
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.54000   10.52000   0.02000    0.19011
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.70830   10.69700   0.01130    0.10564
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.93620    9.92590   0.01030    0.10377
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.85460    9.83670   0.01790    0.18197
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.92480    9.91440   0.01040    0.10490
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.85000   14.83000   0.02000    0.13486
瀚亞印度基金-美元                                                  14.02000   13.99000   0.03000    0.21444
瀚亞印度基金-新台幣                                                31.31000   31.27000   0.04000    0.12792
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.72000    9.74000  -0.02000   -0.20534
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.73000    9.75000  -0.02000   -0.20513
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.14000    9.12000   0.02000    0.21930
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.73000    9.78000  -0.05000   -0.51125
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.24000   10.28000  -0.04000   -0.38911
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.23000   10.26000  -0.03000   -0.29240
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.76000   13.80000  -0.04000   -0.28986
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      11.08000   11.12000  -0.04000   -0.35971
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.94000   11.92000   0.02000    0.16779
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.73000   10.70000   0.03000    0.28037
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         15.21000   15.19000   0.02000    0.13167
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          9.01000    9.00000   0.01000    0.11111
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            7.06000    7.04000   0.02000    0.28409
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.97000    8.95000   0.02000    0.22346
瀚亞亞太基礎建設基金                                               12.18000   12.12000   0.06000    0.49505
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.47300   12.45630   0.01670    0.13407
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.83790   13.82500   0.01290    0.09331
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.43630   11.41490   0.02140    0.18747
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.19770   11.18360   0.01410    0.12608
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.76980   12.78610  -0.01630   -0.12748
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.06830    9.05630   0.01200    0.13250
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.47070    9.46190   0.00880    0.09300
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          9.10260    9.08560   0.01700    0.18711
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.90120    8.89000   0.01120    0.12598
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.38050    9.39330  -0.01280   -0.13627
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       15.00770   15.00400   0.00370    0.02466
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.71710   10.70550   0.01160    0.10836
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.37680   10.36510   0.01170    0.11288
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.71530   12.71220   0.00310    0.02439
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.67000   10.66000   0.01000    0.09381
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                20.21000   20.18000   0.03000    0.14866
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.62300   13.62280   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 30.48000   30.36000   0.12000    0.39526
瀚亞高科技基金                                                     57.43000   57.41000   0.02000    0.03484
瀚亞理財通基金                                                     26.64000   26.58000   0.06000    0.22573
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣              10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.97000    8.95000   0.02000    0.22346
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.71000    8.69000   0.02000    0.23015
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.92000    8.91000   0.01000    0.11223
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.93000    8.91000   0.02000    0.22447
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.75000    8.73000   0.02000    0.22910
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.92000    8.91000   0.01000    0.11223
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣              10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               9.07000    9.06000   0.01000    0.11038
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.79000    8.78000   0.01000    0.11390
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               9.00000    8.99000   0.01000    0.11123
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣             10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              9.06000    9.05000   0.01000    0.11050
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.91000    8.89000   0.02000    0.22497
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              9.08000    9.08000   0.00000    0.00000
瀚亞菁華基金                                                       21.47000   21.44000   0.03000    0.13993
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.22160   14.18350   0.03810    0.26862
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.38850    9.36340   0.02510    0.26807
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.01060   11.00240   0.00820    0.07453
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.28990   11.28330   0.00660    0.05849
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.32360   10.31760   0.00600    0.05815
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.56100   10.59120  -0.03020   -0.28514
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.23060    8.22450   0.00610    0.07417
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.93180    7.92720   0.00460    0.05803
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.88980    8.87620   0.01360    0.15322
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.34330    8.33840   0.00490    0.05876
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.05310    8.07610  -0.02300   -0.28479
瀚亞電通網基金                                                     15.00000   14.99000   0.01000    0.06671
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.11080   14.10870   0.00210    0.01488
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.62490   10.63310  -0.00820   -0.07712
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.93750    9.93040   0.00710    0.07150
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.53460   11.53290   0.00170    0.01474
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.14940   10.15720  -0.00780   -0.07679
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.02240   10.02090   0.00150    0.01497
瀚亞歐洲基金                                                       10.69000   10.66000   0.03000    0.28143
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