[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/07/16 108/07/15 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.38060 10.37250 0.00810 0.07809 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.20190 10.19390 0.00800 0.07848 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.46030 10.44820 0.01210 0.11581 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.28790 10.27600 0.01190 0.11580 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.26280 10.25150 0.01130 0.11023 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.26410 10.25100 0.01310 0.12779 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.26410 10.25100 0.01310 0.12779 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.32440 10.31220 0.01220 0.11831 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.92930 9.92520 0.00410 0.04131 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.92930 9.92520 0.00410 0.04131 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.92020 9.91370 0.00650 0.06557 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.92020 9.91370 0.00650 0.06557 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.02680 10.01880 0.00800 0.07985 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 10.02680 10.01880 0.00800 0.07985 大華銀多元特別收益平衡基金 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.75340 10.73700 0.01640 0.15274 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.55260 10.53660 0.01600 0.15185 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.66270 10.64210 0.02060 0.19357 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.55020 10.52980 0.02040 0.19374 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 23.19000 22.96000 0.23000 1.00174 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 24.73000 24.54000 0.19000 0.77425 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.57230 41.55320 0.01910 0.04597 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.33350 40.36010 -0.02660 -0.06591 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.89320 9.87980 0.01340 0.13563 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.41790 10.40390 0.01400 0.13456 中國信託台灣活力基金 13.39000 13.33000 0.06000 0.45011 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.79000 10.85000 -0.06000 -0.55300 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.69000 10.72000 -0.03000 -0.27985 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.69000 9.74000 -0.05000 -0.51335 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.06000 10.11000 -0.05000 -0.49456 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.44000 9.42000 0.02000 0.21231 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.25000 10.21000 0.04000 0.39177 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 9.98320 9.99790 -0.01470 -0.14703 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.09980 10.10360 -0.00380 -0.03761 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.02750 9.06870 -0.04120 -0.45431 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.41930 10.41350 0.00580 0.05570 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.27990 9.31350 -0.03360 -0.36077 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.52190 11.50980 0.01210 0.10513 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.76090 9.77510 -0.01420 -0.14527 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.48010 11.47460 0.00550 0.04793 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.00520 10.00040 0.00480 0.04800 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 42.70300 42.56940 0.13360 0.31384 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 44.91940 44.84240 0.07700 0.17171 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 45.42480 45.35210 0.07270 0.16030 中國信託智能運動基金-台幣 10.94000 10.92000 0.02000 0.18315 中國信託智能運動基金-美元 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 中國信託智慧城市建設基金-美元 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880 中國信託華盈貨幣市場基金 11.03600 11.03580 0.00020 0.00181 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.19690 10.18570 0.01120 0.10996 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.37750 9.36720 0.01030 0.10996 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.42200 10.40510 0.01690 0.16242 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.58290 9.56740 0.01550 0.16201 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.50000 11.47000 0.03000 0.26155 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.92000 10.90000 0.02000 0.18349 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.59000 11.55000 0.04000 0.34632 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.06000 11.03000 0.03000 0.27199 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 42.27320 42.14780 0.12540 0.29752 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 42.92720 42.89660 0.03060 0.07133 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 42.68190 42.58770 0.09420 0.22119 元大2001基金 63.31000 63.13000 0.18000 0.28513 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 45.26500 45.16700 0.09800 0.21697 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 43.61180 43.47480 0.13700 0.31513 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 21.26000 21.18000 0.08000 0.37771 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.70630 11.70390 0.00240 0.02051 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.86970 10.86920 0.00050 0.00460 元大上證50基金 33.38000 33.61000 -0.23000 -0.68432 元大大中華TMT基金-人民幣 10.33000 10.13000 0.20000 1.97433 元大大中華TMT基金-新台幣 9.28000 9.10000 0.18000 1.97802 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.54000 13.53000 0.01000 0.07391 元大大中華價值指數基金-美元 12.69600 12.67800 0.01800 0.14198 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.25700 17.24800 0.00900 0.05218 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.95600 10.91900 0.03700 0.33886 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.61900 10.58500 0.03400 0.32121 元大中國平衡基金-人民幣 3.06000 3.04000 0.02000 0.65789 元大中國平衡基金-新台幣 13.77000 13.68000 0.09000 0.65789 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.21160 47.22180 -0.01020 -0.02160 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.95850 10.95570 0.00280 0.02556 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.97710 9.97450 0.00260 0.02607 元大中國機會債券基金-新台幣 10.15920 10.15830 0.00090 0.00886 元大巴西指數基金 7.53600 7.59400 -0.05800 -0.76376 元大日經225基金 27.37000 27.54000 -0.17000 -0.61728 元大台商收成基金 22.99000 22.85000 0.14000 0.61269 元大台灣50單日反向1倍基金 11.43000 11.45000 -0.02000 -0.17467 元大台灣50單日正向2倍基金 41.04000 40.85000 0.19000 0.46512 元大台灣中型100基金 33.53000 33.49000 0.04000 0.11944 元大台灣加權股價指數基金 26.24800 26.19800 0.05000 0.19085 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544 元大台灣卓越50基金 83.76000 83.50000 0.26000 0.31138 元大台灣金融基金 18.59000 18.61000 -0.02000 -0.10747 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.33000 32.33000 0.00000 0.00000 元大台灣高股息基金 27.37000 27.37000 0.00000 0.00000 元大台灣電子科技基金 36.27000 36.13000 0.14000 0.38749 元大全球ETF成長組合基金 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328 元大全球ETF穩健組合基金 15.08000 15.07000 0.01000 0.06636 元大全球人工智慧ETF基金 24.06000 23.97000 0.09000 0.37547 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.66000 13.69000 -0.03000 -0.21914 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.38000 9.40000 -0.02000 -0.21277 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.32000 13.34000 -0.02000 -0.14993 元大全球不動產證券化基金-美元 12.51100 12.52700 -0.01600 -0.12772 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.73000 8.71000 0.02000 0.22962 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.57000 6.55000 0.02000 0.30534 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.07000 9.08000 -0.01000 -0.11013 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.96000 6.98000 -0.02000 -0.28653 元大全球股票入息基金-美元配息 8.64500 8.63000 0.01500 0.17381 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.62000 8.61000 0.01000 0.11614 元大全球新興市場精選組合基金 13.91000 13.86000 0.05000 0.36075 元大全球農業商機基金 18.07000 17.97000 0.10000 0.55648 元大印尼指數基金 10.16700 10.03200 0.13500 1.34569 元大印度指數基金 10.16500 10.11000 0.05500 0.54402 元大印度基金 13.01000 12.96000 0.05000 0.38580 元大多多基金 17.40000 17.41000 -0.01000 -0.05744 元大多福基金 52.52000 52.61000 -0.09000 -0.17107 元大亞太成長基金 8.73000 8.72000 0.01000 0.11468 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.36350 9.34430 0.01920 0.20547 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.49080 7.47550 0.01530 0.20467 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.22780 10.21630 0.01150 0.11257 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.43790 10.42470 0.01320 0.12662 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.22540 10.21250 0.01290 0.12632 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.49560 10.49220 0.00340 0.03241 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.28270 10.27930 0.00340 0.03308 元大卓越基金 43.92000 43.71000 0.21000 0.48044 元大店頭基金 8.52000 8.50000 0.02000 0.23529 元大美元貨幣市場基金-美元 10.47780 10.47710 0.00070 0.00668 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.83110 9.83340 -0.00230 -0.02339 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.71470 32.74310 -0.02840 -0.08674 元大美國政府20年期(以上)債券基金 41.85230 41.73160 0.12070 0.28923 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 17.10090 17.17390 -0.07300 -0.42506 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 22.11220 21.93950 0.17270 0.78716 元大美國政府7至10年期債券基金 41.91760 41.91920 -0.00160 -0.00382 元大高科技基金 19.53000 19.57000 -0.04000 -0.20439 元大得利貨幣市場基金 16.32940 16.32910 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 12.03500 12.03480 0.00020 0.00166 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.90000 10.89000 0.01000 0.09183 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.90000 10.89000 0.01000 0.09183 元大富櫃50基金 13.08000 13.06000 0.02000 0.15314 元大華夏中小基金 7.39000 7.34000 0.05000 0.68120 元大新中國基金-人民幣 9.80000 9.75000 0.05000 0.51282 元大新中國基金-美元 9.19500 9.13900 0.05600 0.61276 元大新中國基金-新台幣 9.22000 9.17000 0.05000 0.54526 元大新主流基金 24.48000 24.53000 -0.05000 -0.20383 元大新東協平衡基金-美元 9.70800 9.65900 0.04900 0.50730 元大新東協平衡基金-新台幣 9.53000 9.49000 0.04000 0.42150 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.11840 11.03480 0.08360 0.75760 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.27280 10.18770 0.08510 0.83532 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.69820 11.61210 0.08610 0.74147 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.63860 9.56770 0.07090 0.74103 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.54860 10.53900 0.00960 0.09109 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.79000 9.78110 0.00890 0.09099 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.78640 10.78660 -0.00020 -0.00185 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.01880 10.01900 -0.00020 -0.00200 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.08490 10.07780 0.00710 0.07045 元大新興亞洲基金 11.13000 11.07000 0.06000 0.54201 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.92120 9.88450 0.03670 0.37129 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.19350 9.15950 0.03400 0.37120 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.26560 10.23720 0.02840 0.27742 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.52770 9.50140 0.02630 0.27680 元大萬泰貨幣市場基金 15.16710 15.16690 0.00020 0.00132 元大經貿基金 36.74000 36.81000 -0.07000 -0.19017 元大實質多重資產基金-人民幣 8.94000 8.96000 -0.02000 -0.22321 元大實質多重資產基金-美元 8.23700 8.24800 -0.01100 -0.13337 元大實質多重資產基金-新台幣 8.75000 8.77000 -0.02000 -0.22805 元大滬深300單日反向1倍基金 12.42000 12.34000 0.08000 0.64830 元大滬深300單日正向2倍基金 17.68000 17.92000 -0.24000 -1.33929 元大摩臺基金 39.25000 39.13000 0.12000 0.30667 元大標普500基金 28.39000 28.42000 -0.03000 -0.10556 元大標普500單日反向1倍基金 11.98000 11.99000 -0.01000 -0.08340 元大標普500單日正向2倍基金 37.99000 37.96000 0.03000 0.07903 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.61000 20.61000 0.00000 0.00000 元大標智滬深300基金 18.32000 18.43000 -0.11000 -0.59685 元大歐洲50基金 25.62000 25.58000 0.04000 0.15637 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.38110 9.39120 -0.01010 -0.10755 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.29550 10.29530 0.00020 0.00194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.58000 15.58000 0.00000 0.00000 日盛上選基金 35.32000 35.27000 0.05000 0.14176 日盛小而美基金 18.28000 18.30000 -0.02000 -0.10929 日盛中國內需動力基金 9.73000 9.68000 0.05000 0.51653 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.37290 12.36590 0.00700 0.05661 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.85530 9.89520 -0.03990 -0.40323 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.63740 12.62840 0.00900 0.07127 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.06080 10.10000 -0.03920 -0.38812 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.42370 11.42260 0.00110 0.00963 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.07730 9.11820 -0.04090 -0.44855 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.72000 10.66000 0.06000 0.56285 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.21000 10.15000 0.06000 0.59113 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.62000 10.56000 0.06000 0.56818 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 日盛日盛基金 11.47000 11.48000 -0.01000 -0.08711 日盛目標收益組合基金(美元) 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604 日盛全球抗暖化基金 11.54000 11.55000 -0.01000 -0.08658 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.56710 10.55820 0.00890 0.08429 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.42520 9.46060 -0.03540 -0.37418 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.33170 10.32860 0.00310 0.03001 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.21560 9.25520 -0.03960 -0.42787 日盛全球智能車基金(美元) 10.63000 10.58000 0.05000 0.47259 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.70000 10.66000 0.04000 0.37523 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.52460 2.52280 0.00180 0.07135 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65590 1.65470 0.00120 0.07252 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.39110 0.39070 0.00040 0.10238 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25700 0.25680 0.00020 0.07788 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.89240 12.88950 0.00290 0.02250 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.34700 8.34520 0.00180 0.02157 日盛亞洲機會基金 7.17000 7.14000 0.03000 0.42017 日盛首選基金 17.39000 17.41000 -0.02000 -0.11488 日盛高科技基金 18.51000 18.50000 0.01000 0.05405 日盛貨幣市場基金 14.83810 14.83780 0.00030 0.00202 日盛新台商基金 39.84000 39.85000 -0.01000 -0.02509 日盛精選五虎基金 36.73000 36.74000 -0.01000 -0.02722 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.54910 13.54890 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 32.01000 31.97000 0.04000 0.12512 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 10.45000 10.37000 0.08000 0.77146 台新MSCI中國基金 20.36000 20.20000 0.16000 0.79208 台新大眾貨幣市場基金 14.22580 14.22560 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.44120 10.44370 -0.00250 -0.02394 台新中美貨幣市場基金-美元 10.55810 10.55260 0.00550 0.05212 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.19280 10.19690 -0.00410 -0.04021 台新中國通基金 45.79000 45.87000 -0.08000 -0.17441 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.57140 0.56890 0.00250 0.43944 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.71600 17.65400 0.06200 0.35120 台新中國精選中小基金-美元 0.31860 0.31520 0.00340 1.07868 台新中國精選中小基金-新台幣 9.55000 9.46000 0.09000 0.95137 台新主流基金 24.67000 24.62000 0.05000 0.20309 台新北美收益資產證券化基金(A) 23.73000 23.78000 -0.05000 -0.21026 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.76880 0.76950 -0.00070 -0.09097 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.80000 16.91000 -0.11000 -0.65050 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.54330 0.54630 -0.00300 -0.54915 台新台灣中小基金 35.51000 35.38000 0.13000 0.36744 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.79960 10.85560 -0.05600 -0.51586 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.01630 10.06380 -0.04750 -0.47199 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.49000 9.54000 -0.05000 -0.52411 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.58660 11.60250 -0.01590 -0.13704 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 11.02000 11.04000 -0.02000 -0.18116 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.19450 10.21210 -0.01760 -0.17234 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.41570 11.39750 0.01820 0.15968 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.99000 10.98000 0.01000 0.09107 台新印度基金 14.97000 14.93000 0.04000 0.26792 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.62810 8.67180 -0.04370 -0.50393 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28300 0.28430 -0.00130 -0.45726 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.67020 12.67060 -0.00040 -0.00316 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41060 0.41020 0.00040 0.09751 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 40.00000 40.00000 0.00000 0.00000 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 40.52000 40.37000 0.15000 0.37156 台新真吉利貨幣市場基金 11.13190 11.13180 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 32.38090 32.47820 -0.09730 -0.29959 台新智慧生活基金-美元 10.95190 10.90560 0.04630 0.42455 台新智慧生活基金-新台幣 11.34000 11.30000 0.04000 0.35398 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.33090 8.35560 -0.02470 -0.29561 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.57490 8.60840 -0.03350 -0.38915 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.46150 9.44210 0.01940 0.20546 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.74910 9.73820 0.01090 0.11193 台新新興市場債券基金(A類型) 11.69990 11.68240 0.01750 0.14980 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.37110 0.37020 0.00090 0.24311 台新新興市場債券基金(B類型) 8.29630 8.32190 -0.02560 -0.30762 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27770 0.27830 -0.00060 -0.21559 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.76000 5.74000 0.02000 0.34843 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.46000 22.45000 0.01000 0.04454 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.25890 10.25430 0.00460 0.04486 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.05790 10.04560 0.01230 0.12244 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.14810 10.14770 0.00040 0.00394 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.25880 10.25410 0.00470 0.04584 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.05770 10.04540 0.01230 0.12244 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.14810 10.14770 0.00040 0.00394 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 41.82190 41.76860 0.05330 0.12761 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 41.32670 41.16290 0.16380 0.39793 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 40.00340 39.99220 0.01120 0.02801 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.36330 11.36120 0.00210 0.01848 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.19200 10.19090 0.00110 0.01079 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.24220 9.23820 0.00400 0.04330 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.85590 10.85120 0.00470 0.04331 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.84640 7.84330 0.00310 0.03952 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.28690 9.28320 0.00370 0.03986 永豐中小基金 53.32000 53.12000 0.20000 0.37651 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.79650 1.79550 0.00100 0.05569 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.50150 2.50000 0.00150 0.06000 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.23170 8.22760 0.00410 0.04983 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.12050 11.11490 0.00560 0.05038 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.71000 4.70000 0.01000 0.21277 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.31000 21.26000 0.05000 0.23518 永豐主流品牌基金 19.89000 19.99000 -0.10000 -0.50025 永豐永豐基金 33.40000 33.27000 0.13000 0.39074 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.24690 9.22580 0.02110 0.22871 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.72910 9.70700 0.02210 0.22767 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.13750 9.12410 0.01340 0.14686 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.61610 9.60210 0.01400 0.14580 永豐亞洲民生消費基金 12.20000 12.23000 -0.03000 -0.24530 永豐南非幣2021保本基金 14.18160 14.16450 0.01710 0.12072 永豐高科技基金 23.59000 23.60000 -0.01000 -0.04237 永豐貨幣市場基金 13.94170 13.94150 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.12040 2.12030 0.00010 0.00472 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.61650 2.61630 0.00020 0.00764 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.82300 7.82320 -0.00020 -0.00256 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.95660 10.95690 -0.00030 -0.00274 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.22340 7.21610 0.00730 0.10116 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.57620 11.56430 0.01190 0.10290 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.43000 10.38000 0.05000 0.48170 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.25000 8.20000 0.05000 0.60976 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.99000 18.89000 0.10000 0.52938 永豐臺灣加權ETF基金 55.01000 54.91000 0.10000 0.18212 永豐領航科技基金 38.20000 38.25000 -0.05000 -0.13072 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.41000 12.29000 0.12000 0.97640 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.83000 11.72000 0.11000 0.93857 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 永豐趨勢平衡基金 41.53000 41.44000 0.09000 0.21718 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.89110 11.89020 0.00090 0.00757 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.83090 9.82820 0.00270 0.02747 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.40770 10.40350 0.00420 0.04037 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.88430 9.87870 0.00560 0.05669 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.29430 10.28840 0.00590 0.05735 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.88950 9.88640 0.00310 0.03136 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.59360 10.59030 0.00330 0.03116 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.89930 9.89320 0.00610 0.06166 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.39160 10.38530 0.00630 0.06066 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.02000 11.01000 0.01000 0.09083 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.14000 15.16000 -0.02000 -0.13193 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.92000 19.94000 -0.02000 -0.10030 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.83000 19.85000 -0.02000 -0.10076 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.04570 10.04030 0.00540 0.05378 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.04570 10.04040 0.00530 0.05279 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 9.99800 9.99370 0.00430 0.04303 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 9.99800 9.99370 0.00430 0.04303 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.12040 10.11010 0.01030 0.10188 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.12020 10.10990 0.01030 0.10188 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.04730 10.04140 0.00590 0.05876 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.04730 10.04140 0.00590 0.05876 兆豐國際生命科學基金 15.55000 15.50000 0.05000 0.32258 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.49630 10.49720 -0.00090 -0.00857 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.74140 10.73500 0.00640 0.05962 兆豐國際全球基金 31.77000 31.74000 0.03000 0.09452 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.48940 10.48870 0.00070 0.00667 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.20320 10.20580 -0.00260 -0.02548 兆豐國際國民基金 22.95000 22.89000 0.06000 0.26212 兆豐國際第一基金 13.40000 13.44000 -0.04000 -0.29762 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.74690 10.74580 0.00110 0.01024 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.23170 8.23090 0.00080 0.00972 兆豐國際萬全基金 20.77000 20.83000 -0.06000 -0.28805 兆豐國際電子基金 26.50000 26.54000 -0.04000 -0.15072 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.41000 22.38000 0.03000 0.13405 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.43000 15.45000 -0.02000 -0.12945 兆豐國際豐台灣基金 35.41000 35.31000 0.10000 0.28321 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.55780 12.55760 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.84730 10.83310 0.01420 0.13108 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.58780 10.57430 0.01350 0.12767 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.83470 10.82000 0.01470 0.13586 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.52890 10.51510 0.01380 0.13124 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.68520 10.67150 0.01370 0.12838 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.63370 10.61930 0.01440 0.13560 合庫台灣基金 11.47000 11.53000 -0.06000 -0.52038 合庫全球高收益債券基金A類型 11.73240 11.72560 0.00680 0.05799 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.73360 12.71910 0.01450 0.11400 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.35480 11.34150 0.01330 0.11727 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.13200 12.12100 0.01100 0.09075 合庫全球高收益債券基金B類型 8.15800 8.15330 0.00470 0.05765 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.45020 9.43960 0.01060 0.11229 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.15440 9.14360 0.01080 0.11812 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.86070 8.85350 0.00720 0.08132 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.30680 9.29570 0.01110 0.11941 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.66000 10.63000 0.03000 0.28222 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.36000 11.32000 0.04000 0.35336 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.29000 10.25000 0.04000 0.39024 合庫全球新興市場基金 9.70000 9.64000 0.06000 0.62241 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.14000 9.14000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582 合庫貨幣市場基金 10.17420 10.17400 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.95390 9.94560 0.00830 0.08345 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.28880 10.27590 0.01290 0.12554 合庫新興多重收益基金A類型 10.55940 10.55190 0.00750 0.07108 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.10510 12.09010 0.01500 0.12407 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.33220 15.31640 0.01580 0.10316 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.74410 8.73550 0.00860 0.09845 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.57480 9.56270 0.01210 0.12653 合庫新興多重收益基金B類型 7.93060 7.92500 0.00560 0.07066 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.71000 8.69920 0.01080 0.12415 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.60780 10.59580 0.01200 0.11325 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.89000 11.84000 0.05000 0.42230 安本標準兩岸價值基金 美元 11.69000 11.63000 0.06000 0.51591 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.88000 11.83000 0.05000 0.42265 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.16010 10.14860 0.01150 0.11332 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.16460 10.15210 0.01250 0.12313 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 10.13000 10.10160 0.02840 0.28114 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.12400 10.11350 0.01050 0.10382 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.16000 10.14850 0.01150 0.11332 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.16460 10.15200 0.01260 0.12411 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 10.13000 10.10160 0.02840 0.28114 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.12400 10.11340 0.01060 0.10481 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.21850 11.21650 0.00200 0.01783 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.09640 10.08580 0.01060 0.10510 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.04460 10.04350 0.00110 0.01095 安聯中國東協基金 15.85000 15.72000 0.13000 0.82697 安聯中國策略基金-美元 12.37000 12.33000 0.04000 0.32441 安聯中國策略基金-新臺幣 16.18000 16.15000 0.03000 0.18576 安聯中華新思路基金-人民幣 15.03000 14.96000 0.07000 0.46791 安聯中華新思路基金-美元 14.00000 13.91000 0.09000 0.64702 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.23000 13.16000 0.07000 0.53191 安聯台灣大壩基金 30.80000 30.80000 0.00000 0.00000 安聯台灣科技基金 52.47000 52.50000 -0.03000 -0.05714 安聯台灣貨幣市場基金 12.54890 12.54870 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 34.74000 34.72000 0.02000 0.05760 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.75690 10.74730 0.00960 0.08932 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.85990 15.84900 0.01090 0.06877 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.88050 9.87370 0.00680 0.06887 安聯四季成長組合基金-美元 11.79000 11.77000 0.02000 0.16992 安聯四季成長組合基金-新臺幣 12.17000 12.16000 0.01000 0.08224 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.21640 13.20850 0.00790 0.05981 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.81090 10.80140 0.00950 0.08795 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.87520 12.86700 0.00820 0.06373 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.58380 9.57790 0.00590 0.06160 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.52120 9.51300 0.00820 0.08620 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.06150 9.05570 0.00580 0.06405 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.21480 10.20880 0.00600 0.05877 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.26030 10.25370 0.00660 0.06437 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.61000 11.59000 0.02000 0.17256 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.61000 11.60000 0.01000 0.08621 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.99000 10.98000 0.01000 0.09107 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.54000 11.51000 0.03000 0.26064 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 11.09000 11.07000 0.02000 0.18067 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.52180 12.51970 0.00210 0.01677 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.36680 11.36320 0.00360 0.03168 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.97560 10.97370 0.00190 0.01731 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.65570 8.65430 0.00140 0.01618 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.51990 8.51720 0.00270 0.03170 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.20080 8.19940 0.00140 0.01707 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.28100 10.27860 0.00240 0.02335 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.19310 10.19140 0.00170 0.01668 安聯全球人口趨勢基金 12.67000 12.65000 0.02000 0.15810 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.00000 8.96000 0.04000 0.44643 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.12000 33.99000 0.13000 0.38247 安聯全球油礦金趨勢基金 8.18000 8.22000 -0.04000 -0.48662 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.45700 12.45230 0.00470 0.03774 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.54670 10.54270 0.00400 0.03794 安聯全球新興市場基金 17.66000 17.57000 0.09000 0.51224 安聯全球農金趨勢基金 9.27000 9.24000 0.03000 0.32468 安聯全球綠能趨勢基金 9.31000 9.32000 -0.01000 -0.10730 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.97000 10.96000 0.01000 0.09124 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 11.22000 11.21000 0.01000 0.08921 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 11.06000 11.04000 0.02000 0.18116 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 安聯亞洲動態策略基金 22.68000 22.62000 0.06000 0.26525 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.06880 10.06690 0.00190 0.01887 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.07810 10.07760 0.00050 0.00496 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.06790 10.06610 0.00180 0.01788 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.08060 10.08010 0.00050 0.00496 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.07180 10.06990 0.00190 0.01887 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.02980 10.02980 0.00000 0.00000 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.02980 10.02980 0.00000 0.00000 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.02980 10.02980 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.56260 10.55710 0.00550 0.05210 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.09670 10.09120 0.00550 0.05450 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 90.91150 90.86650 0.04500 0.04952 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.42310 13.40930 0.01380 0.10291 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.73840 68.69600 0.04240 0.06172 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.01990 10.00950 0.01040 0.10390 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.74080 2.73920 0.00160 0.05841 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.94430 10.93700 0.00730 0.06675 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.27740 2.27780 -0.00040 -0.01756 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.84340 8.83780 0.00560 0.06336 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.51980 10.50060 0.01920 0.18285 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.46910 10.44020 0.02890 0.27681 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.82670 10.79820 0.02850 0.26393 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.42990 10.40050 0.02940 0.28268 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.47120 10.44260 0.02860 0.27388 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.41810 10.39910 0.01900 0.18271 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.34020 10.31150 0.02870 0.27833 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.61710 10.58840 0.02870 0.27105 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.32610 10.29700 0.02910 0.28261 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.38060 10.35140 0.02920 0.28209 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.30500 10.28980 0.01520 0.14772 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.38150 10.36730 0.01420 0.13697 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.29690 10.28080 0.01610 0.15660 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.24760 10.23260 0.01500 0.14659 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.31360 10.29870 0.01490 0.14468 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.33270 10.31850 0.01420 0.13762 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.29680 10.28070 0.01610 0.15660 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 10.24710 10.23210 0.01500 0.14660 宏利台灣動力基金A類型 30.70000 30.73000 -0.03000 -0.09762 宏利台灣動力基金I類型 30.70000 30.73000 -0.03000 -0.09762 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.15260 10.13660 0.01600 0.15784 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.02530 10.01950 0.00580 0.05789 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.67070 7.65860 0.01210 0.15799 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.64370 7.63700 0.00670 0.08773 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.66000 11.65000 0.01000 0.08584 宏利全球債券組合基金 13.75100 13.74740 0.00360 0.02619 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.99690 2.99230 0.00460 0.15373 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.45170 12.43530 0.01640 0.13188 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.96020 8.94900 0.01120 0.12515 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.55000 2.54940 0.00060 0.02353 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.51510 11.50770 0.00740 0.06430 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.46130 3.45110 0.01020 0.29556 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55580 0.55410 0.00170 0.30680 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.67000 15.63000 0.04000 0.25592 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.33750 12.33100 0.00650 0.05271 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.91960 10.91420 0.00540 0.04948 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.47510 10.47450 0.00060 0.00573 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.76630 8.76330 0.00300 0.03423 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.40580 8.40170 0.00410 0.04880 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.26500 8.26440 0.00060 0.00726 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.42300 8.33100 0.09200 1.10431 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.45000 10.62000 -0.17000 -1.60075 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.41000 10.59000 -0.18000 -1.69972 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.33000 10.51000 -0.18000 -1.71265 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.92000 10.90000 0.02000 0.18349 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 3.03650 3.03430 0.00220 0.07250 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.44000 0.43920 0.00080 0.18215 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 13.23710 13.21720 0.01990 0.15056 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 1.00250 1.00080 0.00170 0.16986 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.60740 7.59410 0.01330 0.17514 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.11320 2.10930 0.00390 0.18490 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30530 0.30470 0.00060 0.19691 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.26510 9.25070 0.01440 0.15566 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33690 0.33620 0.00070 0.20821 宏利萬利貨幣市場基金 13.68900 13.68880 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.53000 2.51000 0.02000 0.79681 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.37000 11.30000 0.07000 0.61947 宏利臺灣股息收益基金A類型 26.32000 26.35000 -0.03000 -0.11385 宏利臺灣股息收益基金I類型 26.32000 26.35000 -0.03000 -0.11385 宏利澳幣保本基金 12.65890 12.66040 -0.00150 -0.01185 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.41000 11.39000 0.02000 0.17559 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.49000 11.46000 0.03000 0.26178 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.21000 11.20000 0.01000 0.08929 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.16000 11.16000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 12.21000 12.21000 0.00000 0.00000 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.46310 10.46700 -0.00390 -0.03726 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.69920 9.69520 0.00400 0.04126 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.18970 9.19460 -0.00490 -0.05329 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.58000 11.58600 -0.00600 -0.05179 貝萊德亞美利加收益基金 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 貝萊德新台幣基金 12.97130 12.97110 0.00020 0.00154 貝萊德寶利基金 27.60000 27.61000 -0.01000 -0.03622 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.48770 11.48510 0.00260 0.02264 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15380 10.15020 0.00360 0.03547 保德信大中華基金-人民幣 10.19000 10.11000 0.08000 0.79130 保德信大中華基金-美元 10.07000 9.98000 0.09000 0.90180 保德信大中華基金-新台幣 30.14000 29.92000 0.22000 0.73529 保德信中小型股基金 47.88000 47.89000 -0.01000 -0.02088 保德信中國中小基金-人民幣 8.78000 8.67000 0.11000 1.26874 保德信中國中小基金-美元 8.46000 8.35000 0.11000 1.31737 保德信中國中小基金-新臺幣 8.23000 8.12000 0.11000 1.35468 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.93970 9.91790 0.02180 0.21980 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.01470 9.99510 0.01960 0.19610 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.05800 10.03590 0.02210 0.22021 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.13040 11.10590 0.02450 0.22060 保德信中國品牌基金-人民幣 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042 保德信中國品牌基金-美元 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.12000 11.08000 0.04000 0.36101 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.66000 28.72000 -0.06000 -0.20891 保德信全球消費商機基金 19.85000 19.84000 0.01000 0.05040 保德信全球基礎建設基金 14.00000 14.02000 -0.02000 -0.14265 保德信全球資源基金 7.53000 7.56000 -0.03000 -0.39683 保德信全球醫療生化基金-美元 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.64000 33.59000 0.05000 0.14885 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.65650 10.63430 0.02220 0.20876 保德信印度機會債券基金－美元累積型 11.03000 11.00710 0.02290 0.20805 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.70330 10.69090 0.01240 0.11599 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 11.07660 11.06380 0.01280 0.11569 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.71230 9.70540 0.00690 0.07109 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.85980 10.85230 0.00750 0.06911 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.28510 9.28740 -0.00230 -0.02476 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.36490 10.36750 -0.00260 -0.02508 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.21160 8.20070 0.01090 0.13292 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.29500 11.28000 0.01500 0.13298 保德信亞太基金 20.87000 20.75000 0.12000 0.57831 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.75930 8.75750 0.00180 0.02055 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.09400 12.09150 0.00250 0.02068 保德信店頭市場基金 34.88000 34.99000 -0.11000 -0.31438 保德信拉丁美洲基金 7.77000 7.77000 0.00000 0.00000 保德信金平衡基金 30.56000 30.51000 0.05000 0.16388 保德信金滿意基金 43.37000 43.34000 0.03000 0.06922 保德信科技島基金 27.17000 27.14000 0.03000 0.11054 保德信高成長基金 95.67000 95.51000 0.16000 0.16752 保德信貨幣市場基金 15.84090 15.84070 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.80380 10.80080 0.00300 0.02778 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 11.05930 11.06650 -0.00720 -0.06506 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.10400 11.10050 0.00350 0.03153 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.64290 10.64950 -0.00660 -0.06197 保德信新世紀基金 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.25330 8.24940 0.00390 0.04728 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.37590 10.37030 0.00560 0.05400 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.70650 11.70100 0.00550 0.04700 保德信新興趨勢組合基金 11.12000 11.09000 0.03000 0.27051 保德信瑞騰基金 15.65260 15.65240 0.00020 0.00128 保德信歐洲組合基金 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.98810 9.98090 0.00720 0.07214 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.56090 10.55340 0.00750 0.07107 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.92910 9.92590 0.00320 0.03224 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.23600 10.23390 0.00210 0.02052 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.99840 9.99330 0.00510 0.05103 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.52530 10.52090 0.00440 0.04182 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.94020 9.93150 0.00870 0.08760 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.32390 10.31480 0.00910 0.08822 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.60480 10.60070 0.00410 0.03868 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.36280 10.35820 0.00460 0.04441 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.76240 10.75790 0.00450 0.04183 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.31020 10.30210 0.00810 0.07862 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.65130 10.64200 0.00930 0.08739 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.19450 10.19030 0.00420 0.04122 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.75730 10.75120 0.00610 0.05674 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10.11200 10.10380 0.00820 0.08116 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.52030 10.51180 0.00850 0.08086 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 9.94580 9.94170 0.00410 0.04124 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 9.94580 9.94170 0.00410 0.04124 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.09320 10.08980 0.00340 0.03370 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.92830 9.92010 0.00820 0.08266 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.92840 9.92020 0.00820 0.08266 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.03830 10.05940 -0.02110 -0.20975 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.45540 10.44460 0.01080 0.10340 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.20920 10.19430 0.01490 0.14616 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.38750 10.37780 0.00970 0.09347 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.77100 10.76080 0.01020 0.09479 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.50190 10.48830 0.01360 0.12967 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 11.17040 11.15660 0.01380 0.12369 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.40020 10.38690 0.01330 0.12805 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.71200 10.69830 0.01370 0.12806 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.52780 10.51790 0.00990 0.09413 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.58470 10.57190 0.01280 0.12108 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.61470 10.61190 0.00280 0.02639 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.39810 10.38740 0.01070 0.10301 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.42780 10.41740 0.01040 0.09983 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.47480 10.46320 0.01160 0.11086 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.65710 10.64550 0.01160 0.10897 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.25030 10.23590 0.01440 0.14068 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.34820 10.33370 0.01450 0.14032 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97550 1.97460 0.00090 0.04558 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.83410 2.83260 0.00150 0.05295 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29610 0.29570 0.00040 0.13527 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.46090 0.46020 0.00070 0.15211 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.41210 8.40380 0.00830 0.09876 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.31950 12.30360 0.01590 0.12923 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.71220 9.70520 0.00700 0.07213 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.35300 12.34460 0.00840 0.06805 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.75760 8.74420 0.01340 0.15324 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.19180 11.17460 0.01720 0.15392 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.93470 10.91910 0.01560 0.14287 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.73980 10.72770 0.01210 0.11279 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 19.47000 19.39000 0.08000 0.41258 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4504.92000 4485.87000 19.05000 0.42467 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.30710 10.30100 0.00610 0.05922 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.21090 11.20430 0.00660 0.05891 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.20600 10.20390 0.00210 0.02058 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.94920 9.94190 0.00730 0.07343 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.57830 10.57040 0.00790 0.07474 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.95620 9.95350 0.00270 0.02713 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.33290 10.32840 0.00450 0.04357 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.52620 10.49040 0.03580 0.34126 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.18450 6.16050 0.02400 0.38958 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.33440 11.29050 0.04390 0.38882 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.20000 10.16000 0.04000 0.39370 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.37000 10.33000 0.04000 0.38722 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.20000 10.16000 0.04000 0.39370 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.37000 10.33000 0.04000 0.38722 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.68640 10.68160 0.00480 0.04494 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.70460 11.69130 0.01330 0.11376 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.91570 10.90250 0.01320 0.12107 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.21020 9.20600 0.00420 0.04562 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.54320 9.53230 0.01090 0.11435 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.41870 9.40730 0.01140 0.12118 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.57530 10.57060 0.00470 0.04446 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.05790 11.04520 0.01270 0.11498 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.04000 11.02660 0.01340 0.12152 柏瑞五國金勢力建設基金 7.47000 7.43000 0.04000 0.53836 柏瑞巨人基金 13.04000 13.00000 0.04000 0.30769 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.69990 13.69980 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.97000 16.94000 0.03000 0.17710 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.36470 14.36580 -0.00110 -0.00766 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.71380 12.70800 0.00580 0.04564 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.31070 13.30270 0.00800 0.06014 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.64920 8.64990 -0.00070 -0.00809 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.82350 6.82410 -0.00060 -0.00879 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.74700 8.74300 0.00400 0.04575 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.50560 8.50390 0.00170 0.01999 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.84450 10.83790 0.00660 0.06090 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.45250 8.45700 -0.00450 -0.05321 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.90240 12.89650 0.00590 0.04575 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.44250 12.44350 -0.00100 -0.00804 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.14210 13.13940 0.00270 0.02055 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.11710 12.10980 0.00730 0.06028 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.04230 9.04310 -0.00080 -0.00885 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.77690 9.77250 0.00440 0.04502 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.71960 9.71750 0.00210 0.02161 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.64140 9.63560 0.00580 0.06019 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.48670 9.49180 -0.00510 -0.05373 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.75290 10.75030 0.00260 0.02419 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.68470 10.67750 0.00720 0.06743 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.52470 10.51530 0.00940 0.08939 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.56370 10.56390 -0.00020 -0.00189 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.91910 9.91670 0.00240 0.02420 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.62950 9.62300 0.00650 0.06755 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.59080 10.58820 0.00260 0.02456 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.69220 9.68350 0.00870 0.08984 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.73460 9.73500 -0.00040 -0.00411 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.73280 10.73020 0.00260 0.02423 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.68500 10.67780 0.00720 0.06743 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.52510 10.51560 0.00950 0.09034 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.56470 10.56510 -0.00040 -0.00379 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.91890 9.91650 0.00240 0.02420 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.62970 9.62320 0.00650 0.06755 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.77060 10.76770 0.00290 0.02693 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.69240 9.68360 0.00880 0.09088 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.73500 9.73530 -0.00030 -0.00308 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.39480 11.46510 -0.07030 -0.61317 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.80520 12.88000 -0.07480 -0.58075 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12.10880 12.17700 -0.06820 -0.56007 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.07640 9.13240 -0.05600 -0.61320 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.77390 9.83100 -0.05710 -0.58082 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.70620 9.76090 -0.05470 -0.56040 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.08800 11.15640 -0.06840 -0.61310 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.92360 11.99330 -0.06970 -0.58116 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.69800 11.76390 -0.06590 -0.56019 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.07660 9.13260 -0.05600 -0.61319 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.77440 9.83150 -0.05710 -0.58079 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.70670 9.76130 -0.05460 -0.55935 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.82000 13.79000 0.03000 0.21755 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.62000 14.57000 0.05000 0.34317 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.59000 9.56000 0.03000 0.31381 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.87000 8.85000 0.02000 0.22599 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.62000 9.59000 0.03000 0.31283 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.71000 11.68000 0.03000 0.25685 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.52000 11.48000 0.04000 0.34843 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.83000 11.79000 0.04000 0.33927 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.44000 13.39000 0.05000 0.37341 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.77000 13.73000 0.04000 0.29133 柏瑞拉丁美洲基金 10.93000 10.99000 -0.06000 -0.54595 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.03940 12.03890 0.00050 0.00415 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.26050 10.25370 0.00680 0.06632 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.66880 7.66840 0.00040 0.00522 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.16960 10.16290 0.00670 0.06593 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.53000 11.52000 0.01000 0.08681 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 11.16000 11.15000 0.01000 0.08969 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.25000 11.24000 0.01000 0.08897 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.94000 10.93000 0.01000 0.09149 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.30730 12.30960 -0.00230 -0.01868 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 12.02570 12.02200 0.00370 0.03078 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 11.03030 11.02530 0.00500 0.04535 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.58900 8.59060 -0.00160 -0.01863 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.65590 9.65290 0.00300 0.03108 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.71490 9.71060 0.00430 0.04428 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.56830 11.56480 0.00350 0.03026 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.80760 10.80960 -0.00200 -0.01850 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 11.01180 11.00680 0.00500 0.04543 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.00050 9.99740 0.00310 0.03101 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.28020 9.28200 -0.00180 -0.01939 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.13280 9.13200 0.00080 0.00876 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.74150 9.73710 0.00440 0.04519 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.83290 12.82340 0.00950 0.07408 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.31660 12.30140 0.01520 0.12356 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.65880 11.64240 0.01640 0.14086 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.20510 7.19980 0.00530 0.07361 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.96620 8.95510 0.01110 0.12395 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.66050 9.64700 0.01350 0.13994 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.03160 11.02340 0.00820 0.07439 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.67700 11.66060 0.01640 0.14064 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.71090 9.69890 0.01200 0.12373 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.19350 9.18670 0.00680 0.07402 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.86700 9.85320 0.01380 0.14006 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 12.02670 12.02790 -0.00120 -0.00998 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.79590 12.79240 0.00350 0.02736 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.67230 11.66690 0.00540 0.04628 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.37180 9.37270 -0.00090 -0.00960 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.99930 9.99650 0.00280 0.02801 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.00220 9.99750 0.00470 0.04701 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 12.06080 12.05740 0.00340 0.02820 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.73020 10.73130 -0.00110 -0.01025 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.12160 11.11640 0.00520 0.04678 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.95000 9.95100 -0.00100 -0.01005 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.53700 9.53790 -0.00090 -0.00944 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.23900 10.23610 0.00290 0.02833 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.74400 9.73950 0.00450 0.04620 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 19.36000 19.32000 0.04000 0.20704 柏瑞旗艦全球成長組合基金 18.27000 18.23000 0.04000 0.21942 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.39880 13.38150 0.01730 0.12928 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.52610 10.53760 -0.01150 -0.10913 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.57900 11.58800 -0.00900 -0.07767 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.41760 12.43540 -0.01780 -0.14314 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.08230 11.08860 -0.00630 -0.05682 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.14900 9.15900 -0.01000 -0.10918 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.71950 9.72700 -0.00750 -0.07710 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.51050 9.52410 -0.01360 -0.14280 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.67730 9.68280 -0.00550 -0.05680 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.28550 9.29570 -0.01020 -0.10973 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.51750 9.52490 -0.00740 -0.07769 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.38240 11.39870 -0.01630 -0.14300 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.61900 9.62450 -0.00550 -0.05715 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 42.79060 42.68660 0.10400 0.24364 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.30000 11.23000 0.07000 0.62333 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 33.16000 33.62000 -0.46000 -1.36823 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.80050 11.79830 0.00220 0.01865 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.71200 1.71040 0.00160 0.09355 國泰大中華基金 19.86000 19.86000 0.00000 0.00000 國泰小龍基金-美元I 0.48360 0.48350 0.00010 0.02068 國泰小龍基金-新台幣 15.01000 15.01000 0.00000 0.00000 國泰中小成長基金-美元I 1.38770 1.38610 0.00160 0.11543 國泰中小成長基金-新台幣 43.07000 43.03000 0.04000 0.09296 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.29960 4.27400 0.02560 0.59897 國泰中國內需增長基金-美元A 0.68340 0.67880 0.00460 0.67767 國泰中國內需增長基金-美元I 0.73090 0.72590 0.00500 0.68880 國泰中國內需增長基金-新台幣 19.43000 19.31000 0.12000 0.62144 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 41.98100 42.06310 -0.08210 -0.19518 國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.29820 2.29960 -0.00140 -0.06088 國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息) 0.32980 0.32980 0.00000 0.00000 國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.13000 10.13780 -0.00780 -0.07694 國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息) 8.15000 8.15630 -0.00630 -0.07724 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.33300 2.31830 0.01470 0.63409 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.33710 0.33470 0.00240 0.71706 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.49950 10.43490 0.06460 0.61908 國泰中國新興債券基金-美元 0.34250 0.34230 0.00020 0.05843 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.46090 10.46420 -0.00330 -0.03154 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.16990 4.14530 0.02460 0.59344 國泰中國新興戰略基金-美元 0.60150 0.59740 0.00410 0.68631 國泰中國新興戰略基金-新台幣 18.83000 18.72000 0.11000 0.58761 國泰中港台基金-人民幣 3.08970 3.07830 0.01140 0.37033 國泰中港台基金-美元 0.45120 0.44920 0.00200 0.44524 國泰中港台基金-新台幣 13.96000 13.91000 0.05000 0.35945 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 10.07380 10.10540 -0.03160 -0.31270 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.20250 10.18750 0.01500 0.14724 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.24990 10.24440 0.00550 0.05369 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.72000 26.90000 -0.18000 -0.66914 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.38000 12.32000 0.06000 0.48701 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 32.62000 32.93000 -0.31000 -0.94139 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35350 0.35320 0.00030 0.08494 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33340 0.33310 0.00030 0.09006 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33430 0.33400 0.00030 0.08982 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.98590 10.98870 -0.00280 -0.02548 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.36760 10.37030 -0.00270 -0.02604 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.40270 10.40530 -0.00260 -0.02499 國泰台灣貨幣市場基金 12.46000 12.45980 0.00020 0.00161 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.42450 0.42390 0.00060 0.14154 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37550 0.37490 0.00060 0.16004 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.45310 0.45240 0.00070 0.15473 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.24000 11.22000 0.02000 0.17825 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.54520 0.54580 -0.00060 -0.10993 國泰全球高股息基金-人民幣 2.55200 2.55220 -0.00020 -0.00784 國泰全球高股息基金-美元 0.37160 0.37140 0.00020 0.05385 國泰全球高股息基金-新台幣 11.55000 11.55000 0.00000 0.00000 國泰全球高股息基金-澳幣 0.53050 0.53160 -0.00110 -0.20692 國泰全球基礎建設基金-美元 0.49350 0.49340 0.00010 0.02027 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.42000 14.43000 -0.01000 -0.06930 國泰全球資源基金-美元 0.16780 0.16790 -0.00010 -0.05956 國泰全球資源基金-新台幣 5.29000 5.30000 -0.01000 -0.18868 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.62340 0.62210 0.00130 0.20897 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 19.36000 19.34000 0.02000 0.10341 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.86000 18.84000 0.02000 0.10616 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.88560 0.88610 -0.00050 -0.05643 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.58000 21.63000 -0.05000 -0.23116 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 22.54000 22.57000 -0.03000 -0.13292 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.54860 2.54150 0.00710 0.27936 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.37210 0.37070 0.00140 0.37766 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31960 0.31850 0.00110 0.34537 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.50800 11.47670 0.03130 0.27273 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.88570 9.85880 0.02690 0.27285 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.52770 0.52720 0.00050 0.09484 國泰亞洲成長基金-美元 0.40220 0.40140 0.00080 0.19930 國泰亞洲成長基金-新台幣 12.09000 12.07000 0.02000 0.16570 國泰科技生化基金 33.44000 33.49000 -0.05000 -0.14930 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 30.11000 30.11000 0.00000 0.00000 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.10000 12.12000 -0.02000 -0.16502 國泰美國費城半導體基金 14.83000 14.73000 0.10000 0.67889 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 43.63820 43.51210 0.12610 0.28980 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.49830 17.57530 -0.07700 -0.43811 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 22.66100 22.47970 0.18130 0.80651 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 44.39790 44.33460 0.06330 0.14278 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 45.34750 45.31970 0.02780 0.06134 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.41370 43.45590 -0.04220 -0.09711 國泰紐幣2021保本基金 12.79650 12.80010 -0.00360 -0.02812 國泰紐幣八年期保本基金 13.16090 13.16570 -0.00480 -0.03646 國泰紐幣保本基金 12.74830 12.74680 0.00150 0.01177 國泰國泰基金-新台幣A 23.07000 23.09000 -0.02000 -0.08662 國泰國泰基金-新台幣I 23.07000 23.09000 -0.02000 -0.08662 國泰富時中國A50基金 21.95000 22.13000 -0.18000 -0.81338 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 46.53010 46.44140 0.08870 0.19099 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34620 0.34570 0.00050 0.14463 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.50150 0.50220 -0.00070 -0.13939 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.70760 42.72730 -0.01970 -0.04611 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 21.16000 21.22000 -0.06000 -0.28275 國泰新興市場基金-美元 0.39750 0.39450 0.00300 0.76046 國泰新興市場基金-新台幣 12.34000 12.26000 0.08000 0.65253 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.44300 2.44220 0.00080 0.03276 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.50670 1.50610 0.00060 0.03984 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.36660 0.36620 0.00040 0.10923 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22840 0.22810 0.00030 0.13152 國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息) 0.35750 0.35690 0.00060 0.16811 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.09960 11.09180 0.00780 0.07032 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.71630 6.71150 0.00480 0.07152 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 44.21810 44.10670 0.11140 0.25257 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 44.47520 44.38580 0.08940 0.20142 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.42810 42.43880 -0.01070 -0.02521 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 12.97000 12.99000 -0.02000 -0.15396 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 37.80000 37.73000 0.07000 0.18553 國泰標普北美科技ETF基金 24.07000 24.02000 0.05000 0.20816 國泰歐洲精選基金-美元 0.35490 0.35280 0.00210 0.59524 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.48000 10.43000 0.05000 0.47939 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.92180 39.93490 -0.01310 -0.03280 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.58000 22.57000 0.01000 0.04431 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 20.44000 20.33000 0.11000 0.54107 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.27000 18.18000 0.09000 0.49505 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41520 0.41480 0.00040 0.09643 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.52070 12.51380 0.00690 0.05514 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.56180 10.55520 0.00660 0.06253 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.45140 10.44440 0.00700 0.06702 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.57420 10.57720 -0.00300 -0.02836 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.24190 10.23560 0.00630 0.06155 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.16930 10.16270 0.00660 0.06494 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.22560 10.22850 -0.00290 -0.02835 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.05910 10.11640 -0.05730 -0.56641 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.87330 9.91650 -0.04320 -0.43564 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.02150 10.07510 -0.05360 -0.53200 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.84460 9.90650 -0.06190 -0.62484 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.05900 10.11630 -0.05730 -0.56641 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.86850 9.91170 -0.04320 -0.43585 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.02140 10.07500 -0.05360 -0.53201 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.84460 9.90650 -0.06190 -0.62484 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.43670 11.43480 0.00190 0.01662 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10190 10.10090 0.00100 0.00990 第一金大中華基金 26.48000 26.47000 0.01000 0.03778 第一金小型精選基金 33.02000 33.02000 0.00000 0.00000 第一金中國世紀基金-人民幣 13.53000 13.42000 0.11000 0.81967 第一金中國世紀基金-美元 8.44960 8.38020 0.06940 0.82814 第一金中國世紀基金-美元-N 8.44990 8.38050 0.06940 0.82811 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.00000 9.93000 0.07000 0.70493 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.00000 9.93000 0.07000 0.70493 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.75620 9.75380 0.00240 0.02461 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.35970 8.35900 0.00070 0.00837 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.29120 11.28850 0.00270 0.02392 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.84530 9.84450 0.00080 0.00813 第一金中概平衡基金 27.11000 27.21000 -0.10000 -0.36751 第一金台灣貨幣市場基金 15.32410 15.32390 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.67300 178.67000 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 16.33200 16.27950 0.05250 0.32249 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 16.33110 16.27900 0.05210 0.32004 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.79000 15.75000 0.04000 0.25397 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.80000 15.76000 0.04000 0.25381 第一金全球AI人工智慧基金-美元 11.11620 11.07250 0.04370 0.39467 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 11.11430 11.07070 0.04360 0.39383 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 11.17000 11.14000 0.03000 0.26930 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 11.17000 11.14000 0.03000 0.26930 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.22400 10.14340 0.08060 0.79461 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.22400 10.14340 0.08060 0.79461 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.48000 10.41000 0.07000 0.67243 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.48000 10.41000 0.07000 0.67243 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.51370 13.52270 -0.00900 -0.06655 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.53190 13.54090 -0.00900 -0.06647 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.84000 12.86000 -0.02000 -0.15552 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.87000 12.89000 -0.02000 -0.15516 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.91180 9.90060 0.01120 0.11312 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.90760 9.89650 0.01110 0.11216 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.53820 9.53110 0.00710 0.07449 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.56260 9.55550 0.00710 0.07430 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.79350 10.78140 0.01210 0.11223 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.42170 10.41390 0.00780 0.07490 第一金全球大趨勢基金 25.72000 25.74000 -0.02000 -0.07770 第一金全球不動產證券化基金A 9.44330 9.48870 -0.04540 -0.47846 第一金全球不動產證券化基金B 6.51910 6.55050 -0.03140 -0.47935 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.11120 10.15810 -0.04690 -0.46170 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.11150 10.15850 -0.04700 -0.46267 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.65000 9.70000 -0.05000 -0.51546 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.65000 9.70000 -0.05000 -0.51546 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.99000 11.04090 -0.05090 -0.46101 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.99170 11.04280 -0.05110 -0.46274 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.49000 10.54000 -0.05000 -0.47438 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.49000 10.55000 -0.06000 -0.56872 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.58340 8.58600 -0.00260 -0.03028 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.52460 10.52790 -0.00330 -0.03135 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.30270 9.30420 -0.00150 -0.01612 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.30110 9.30260 -0.00150 -0.01612 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.74990 7.74890 0.00100 0.01291 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.74410 7.74310 0.00100 0.01291 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.52400 8.52630 -0.00230 -0.02698 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.52470 8.52700 -0.00230 -0.02697 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.61180 11.61350 -0.00170 -0.01464 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.61250 11.61440 -0.00190 -0.01636 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.27530 10.27410 0.00120 0.01168 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.27630 10.27500 0.00130 0.01265 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.06880 15.07300 -0.00420 -0.02786 第一金亞洲科技基金 18.10000 18.01000 0.09000 0.49972 第一金亞洲新興市場基金 13.57000 13.50000 0.07000 0.51852 第一金店頭市場基金 8.23000 8.22000 0.01000 0.12165 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 9.95380 9.94360 0.01020 0.10258 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 9.95380 9.94360 0.01020 0.10258 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 9.93810 9.93720 0.00090 0.00906 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 9.93810 9.93720 0.00090 0.00906 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 9.95380 9.94360 0.01020 0.10258 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 9.95670 9.94600 0.01070 0.10758 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 9.95380 9.94360 0.01020 0.10258 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 9.93810 9.93720 0.00090 0.00906 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 9.94110 9.93960 0.00150 0.01509 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 9.93810 9.93720 0.00090 0.00906 第一金創新趨勢基金 21.87000 21.83000 0.04000 0.18323 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 42.21380 42.14320 0.07060 0.16752 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 42.21590 42.10500 0.11090 0.26339 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 41.99210 41.86830 0.12380 0.29569 第一金電子基金 33.48000 33.60000 -0.12000 -0.35714 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.16000 19.15000 0.01000 0.05222 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.79000 20.64000 0.15000 0.72674 統一大中華中小基金(人民幣) 7.99000 7.82000 0.17000 2.17391 統一大中華中小基金(美元) 7.31000 7.14000 0.17000 2.38095 統一大中華中小基金(新台幣) 10.87000 10.64000 0.23000 2.16165 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412 統一大東協高股息基金(美元) 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 統一大滿貫基金-A類型 34.41000 34.34000 0.07000 0.20384 統一大滿貫基金-I類型 34.41000 34.34000 0.07000 0.20384 統一大龍印基金 14.77000 14.69000 0.08000 0.54459 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.33000 9.22000 0.11000 1.19306 統一大龍騰中國基金(美元) 8.55000 8.44000 0.11000 1.30332 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.77000 9.66000 0.11000 1.13872 統一中小基金 23.63000 23.64000 -0.01000 -0.04230 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.85290 9.85190 0.00100 0.01015 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.17000 9.16170 0.00830 0.09059 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.90660 8.90560 0.00100 0.01123 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.34140 12.34010 0.00130 0.01053 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.43900 11.42860 0.01040 0.09100 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.06970 11.06840 0.00130 0.01175 統一台灣動力基金 17.90000 17.98000 -0.08000 -0.44494 統一全天候基金-A類型 108.21000 108.23000 -0.02000 -0.01848 統一全天候基金-I類型 108.80000 108.82000 -0.02000 -0.01838 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.31720 8.29770 0.01950 0.23500 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.03290 8.00760 0.02530 0.31595 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.06600 8.04810 0.01790 0.22241 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.96640 8.94540 0.02100 0.23476 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.66800 8.64070 0.02730 0.31595 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.69620 8.67690 0.01930 0.22243 統一全球債券組合基金 12.41970 12.41780 0.00190 0.01530 統一全球新科技基金(人民幣) 16.07000 15.93000 0.14000 0.87884 統一全球新科技基金(美元) 15.12000 14.99000 0.13000 0.86724 統一全球新科技基金(新台幣) 14.59000 14.47000 0.12000 0.82930 統一亞太基金 25.08000 25.00000 0.08000 0.32000 統一亞洲大金磚基金 12.52000 12.48000 0.04000 0.32051 統一奔騰基金 58.09000 58.22000 -0.13000 -0.22329 統一強棒貨幣市場基金 16.73500 16.73470 0.00030 0.00179 統一強漢基金(人民幣) 10.98000 10.92000 0.06000 0.54945 統一強漢基金(美元) 9.89000 9.83000 0.06000 0.61038 統一強漢基金(新台幣) 26.18000 26.05000 0.13000 0.49904 統一統信基金 30.22000 30.25000 -0.03000 -0.09917 統一黑馬基金 58.78000 58.89000 -0.11000 -0.18679 統一新亞洲科技能源基金 16.45000 16.29000 0.16000 0.98220 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.10070 8.09920 0.00150 0.01852 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.77740 10.77540 0.00200 0.01856 統一經建基金 45.86000 45.86000 0.00000 0.00000 統一龍馬基金 67.34000 67.22000 0.12000 0.17852 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 19.52000 19.58000 -0.06000 -0.30644 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 46.29000 46.34000 -0.05000 -0.10790 野村中國機會基金 14.45000 14.35000 0.10000 0.69686 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.41190 10.41060 0.00130 0.01249 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.39270 10.38640 0.00630 0.06066 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.42100 10.42500 -0.00400 -0.03837 野村巴西基金 7.19000 7.25000 -0.06000 -0.82759 野村台灣高股息基金 25.46000 25.58000 -0.12000 -0.46912 野村台灣運籌基金 36.80000 36.67000 0.13000 0.35451 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.83210 9.83180 0.00030 0.00305 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.76910 9.76380 0.00530 0.05428 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.84000 9.83720 0.00280 0.02846 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.45140 10.45100 0.00040 0.00383 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.27730 10.27160 0.00570 0.05549 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.05560 10.05280 0.00280 0.02785 野村平衡基金 19.69000 19.63000 0.06000 0.30565 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.75000 14.79000 -0.04000 -0.27045 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.13000 12.15000 -0.02000 -0.16461 野村全球生技醫療基金 16.66000 16.57000 0.09000 0.54315 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.16970 10.17510 -0.00540 -0.05307 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.16840 10.16810 0.00030 0.00295 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.07110 10.07590 -0.00480 -0.04764 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.41170 10.41730 -0.00560 -0.05376 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.37590 10.37580 0.00010 0.00096 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.28100 10.28680 -0.00580 -0.05638 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.10930 10.11500 -0.00570 -0.05635 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.76740 10.77320 -0.00580 -0.05384 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.68850 10.68840 0.00010 0.00094 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.59360 10.59970 -0.00610 -0.05755 野村全球品牌基金 29.99000 30.04000 -0.05000 -0.16644 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.06000 13.04000 0.02000 0.15337 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.92000 10.89000 0.03000 0.27548 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.83000 19.79000 0.04000 0.20212 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.33000 12.30000 0.03000 0.24390 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.94000 10.94310 -0.00310 -0.02833 野村全球短期收益基金-美元計價 10.99110 10.98800 0.00310 0.02821 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.75640 10.75710 -0.00070 -0.00651 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.68990 8.68620 0.00370 0.04260 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.49620 8.48950 0.00670 0.07892 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.07290 8.07050 0.00240 0.02974 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.09150 11.08670 0.00480 0.04330 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.55990 10.55160 0.00830 0.07866 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.12930 10.12620 0.00310 0.03061 野村成長基金 31.04000 30.90000 0.14000 0.45307 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.53220 8.49890 0.03330 0.39182 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.54720 8.51040 0.03680 0.43241 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.76380 8.73200 0.03180 0.36418 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.80140 9.76320 0.03820 0.39127 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.66880 9.62700 0.04180 0.43420 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.89820 9.86230 0.03590 0.36401 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.32000 9.28000 0.04000 0.43103 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.50000 13.44000 0.06000 0.44643 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.29310 10.29130 0.00180 0.01749 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.22300 10.21820 0.00480 0.04698 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.11920 10.12000 -0.00080 -0.00791 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.71640 9.71510 0.00130 0.01338 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.74080 9.73640 0.00440 0.04519 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.84970 9.85130 -0.00160 -0.01624 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.16490 10.16640 -0.00150 -0.01475 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.86630 10.86390 0.00240 0.02209 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.73710 10.73220 0.00490 0.04566 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.85780 10.85960 -0.00180 -0.01658 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 10.18110 10.17000 0.01110 0.10914 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 10.19000 10.17440 0.01560 0.15333 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 10.12110 10.10870 0.01240 0.12267 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.61450 8.60500 0.00950 0.11040 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.23760 9.22760 0.01000 0.10837 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.10860 9.09440 0.01420 0.15614 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 10.17730 10.16600 0.01130 0.11115 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.94060 13.92520 0.01540 0.11059 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 13.07340 13.05920 0.01420 0.10874 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.59110 10.57460 0.01650 0.15603 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.45630 10.45520 0.00110 0.01052 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.44410 10.43800 0.00610 0.05844 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.49240 10.48930 0.00310 0.02955 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.75390 10.75270 0.00120 0.01116 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.71840 10.71220 0.00620 0.05788 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.68520 10.68210 0.00310 0.02902 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.67750 10.67380 0.00370 0.03466 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.63270 10.62420 0.00850 0.08001 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.75200 10.75200 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.24560 10.24330 0.00230 0.02245 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.90450 9.90470 -0.00020 -0.00202 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.53570 9.53010 0.00560 0.05876 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.02120 9.01970 0.00150 0.01663 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.47360 11.47170 0.00190 0.01656 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.38190 10.37340 0.00850 0.08194 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.52020 11.51170 0.00850 0.07384 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.94560 10.93290 0.01270 0.11616 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.71530 10.70680 0.00850 0.07939 野村泰國基金 44.34000 44.51000 -0.17000 -0.38194 野村高科技基金 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.67660 10.65000 0.02660 0.24977 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.30730 10.27950 0.02780 0.27044 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.84160 10.84370 -0.00210 -0.01937 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.70470 9.67470 0.03000 0.31009 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.68180 9.65830 0.02350 0.24331 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.87950 9.85890 0.02060 0.20895 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.30910 12.27580 0.03330 0.27127 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.20470 14.21490 -0.01020 -0.07176 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.19860 11.16400 0.03460 0.30992 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.18030 11.15310 0.02720 0.24388 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.58660 11.56250 0.02410 0.20843 野村貨幣市場基金 16.33950 16.33930 0.00020 0.00122 野村新馬基金 15.74000 15.74000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.38280 10.37470 0.00810 0.07807 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.29660 10.28210 0.01450 0.14102 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.40910 10.40420 0.00490 0.04710 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.27590 10.27590 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.23910 10.23410 0.00500 0.04886 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.28610 10.28300 0.00310 0.03015 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.68520 10.68510 0.00010 0.00094 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.61030 10.60530 0.00500 0.04715 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.67980 10.67660 0.00320 0.02997 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.21670 10.19540 0.02130 0.20892 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.22900 10.20250 0.02650 0.25974 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 10.12070 10.09880 0.02190 0.21686 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.80230 10.77990 0.02240 0.20779 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.76520 10.73680 0.02840 0.26451 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.65690 10.63380 0.02310 0.21723 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.62450 10.61590 0.00860 0.08101 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.99740 7.99120 0.00620 0.07759 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.35460 12.34490 0.00970 0.07857 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.23000 9.24000 -0.01000 -0.10823 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.39870 10.39710 0.00160 0.01539 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.54560 10.56280 -0.01720 -0.16284 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.36760 10.36030 0.00730 0.07046 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.43570 10.43820 -0.00250 -0.02395 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.39570 10.39810 -0.00240 -0.02308 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.39910 10.39750 0.00160 0.01539 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.54600 10.56330 -0.01730 -0.16377 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.36780 10.36060 0.00720 0.06949 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.43950 10.44200 -0.00250 -0.02394 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.39480 10.39710 -0.00230 -0.02212 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.42990 10.42840 0.00150 0.01438 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.57260 10.59060 -0.01800 -0.16996 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.39760 10.39050 0.00710 0.06833 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.46670 10.46930 -0.00260 -0.02483 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.42660 10.42910 -0.00250 -0.02397 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.42990 10.42840 0.00150 0.01438 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.57280 10.59070 -0.01790 -0.16902 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.40500 10.39790 0.00710 0.06828 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.48210 10.48470 -0.00260 -0.02480 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.42720 10.42970 -0.00250 -0.02397 野村精選貨幣市場基金 12.11440 12.11430 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.95000 11.90000 0.05000 0.42017 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.15000 11.11000 0.04000 0.36004 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.52000 10.49000 0.03000 0.28599 野村歐洲高股息基金季配型 7.84000 7.81000 0.03000 0.38412 野村歐洲高股息基金累積型 11.21000 11.18000 0.03000 0.26834 野村積極成長基金 13.15000 13.09000 0.06000 0.45837 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.12000 10.07000 0.05000 0.49652 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 36.72000 36.52000 0.20000 0.54765 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.67570 10.67300 0.00270 0.02530 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.54790 8.54730 0.00060 0.00702 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.88230 7.87820 0.00410 0.05204 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.72150 7.71990 0.00160 0.02073 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.26370 12.26290 0.00080 0.00652 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.97720 10.97080 0.00640 0.05834 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.79340 10.79120 0.00220 0.02039 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.94000 11.92000 0.02000 0.16779 野村環球基金-人民幣計價 18.08000 18.04000 0.04000 0.22173 野村環球基金-美元計價 14.05000 14.01000 0.04000 0.28551 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.81000 19.78000 0.03000 0.15167 野村鴻利基金 23.66000 23.58000 0.08000 0.33927 野村鴻揚貨幣市場基金 16.90320 16.90300 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 19.89000 19.83000 0.06000 0.30257 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.83000 10.69000 0.14000 1.30964 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.92000 13.82000 0.10000 0.72359 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.49000 15.48000 0.01000 0.06460 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.71140 10.70020 0.01120 0.10467 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.02850 14.01410 0.01440 0.10275 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.76880 10.76560 0.00320 0.02972 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.70790 10.69600 0.01190 0.11126 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.55680 10.55000 0.00680 0.06445 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.46910 10.45430 0.01480 0.14157 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.01290 10.01030 0.00260 0.02597 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.11420 10.10310 0.01110 0.10987 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 9.97900 9.97770 0.00130 0.01303 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.27810 10.27500 0.00310 0.03017 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.43480 10.42920 0.00560 0.05370 凱基台商天下基金 13.63000 13.52000 0.11000 0.81361 凱基台灣精五門基金 21.78000 21.69000 0.09000 0.41494 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 44.26940 44.16360 0.10580 0.23956 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 45.94560 45.90700 0.03860 0.08408 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.79350 42.81890 -0.02540 -0.05932 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.69880 10.68190 0.01690 0.15821 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 44.21930 44.11120 0.10810 0.24506 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 44.97690 44.90000 0.07690 0.17127 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 43.69250 43.54780 0.14470 0.33228 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.57000 12.52000 0.05000 0.39936 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.36440 11.30760 0.05680 0.50232 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.27000 11.23000 0.04000 0.35619 凱基凱旋貨幣市場基金 11.59550 11.59530 0.00020 0.00172 凱基開創基金 29.19000 29.08000 0.11000 0.37827 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 23.58000 23.51000 0.07000 0.29775 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.63970 22.52290 0.11680 0.51858 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.71000 17.71000 0.00000 0.00000 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.78920 16.77570 0.01350 0.08047 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.71000 7.69000 0.02000 0.26008 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 40.51240 40.40090 0.11150 0.27598 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 40.62410 40.53680 0.08730 0.21536 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 40.50810 40.43340 0.07470 0.18475 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.69000 11.69000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.38440 11.37720 0.00720 0.06328 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.98000 10.98000 0.00000 0.00000 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.42170 12.40800 0.01370 0.11041 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.83000 12.83000 0.00000 0.00000 凱基護城河基金-台幣計價A 13.32000 13.29000 0.03000 0.22573 凱基護城河基金-美元計價B 12.94650 12.90300 0.04350 0.33713 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.38700 10.36760 0.01940 0.18712 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.15100 10.12410 0.02690 0.26570 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.24810 10.23050 0.01760 0.17203 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.38700 10.36750 0.01950 0.18809 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.15100 10.12410 0.02690 0.26570 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.24810 10.23050 0.01760 0.17203 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.12000 12.16000 -0.04000 -0.32895 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 37.83000 37.59000 0.24000 0.63847 富邦NASDAQ-100基金 33.56000 33.50000 0.06000 0.17910 富邦上証180基金 31.91000 32.07000 -0.16000 -0.49891 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19600 0.19400 0.00200 1.03093 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.09000 6.03000 0.06000 0.99502 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.14000 6.10000 0.04000 0.65574 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 46.24000 46.87000 -0.63000 -1.34414 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.23010 12.15300 0.07710 0.63441 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.30490 11.23130 0.07360 0.65531 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.93680 10.87000 0.06680 0.61454 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.37430 10.30880 0.06550 0.63538 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.50840 9.44640 0.06200 0.65633 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.20860 9.15250 0.05610 0.61295 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.79610 20.80170 -0.00560 -0.02692 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.64490 11.64240 0.00250 0.02147 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.72180 10.72100 0.00080 0.00746 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.81010 13.80730 0.00280 0.02028 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.02240 2.02120 0.00120 0.05937 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.44320 9.44130 0.00190 0.02012 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43270 1.43180 0.00090 0.06286 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.36260 12.35590 0.00670 0.05423 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.80220 1.80090 0.00130 0.07219 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.34070 10.33510 0.00560 0.05418 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52850 1.52740 0.00110 0.07202 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.94010 10.93280 0.00730 0.06677 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.87310 10.86320 0.00990 0.09113 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.25000 15.19000 0.06000 0.39500 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.75000 18.88000 -0.13000 -0.68856 富邦日本東証基金 20.25000 20.36000 -0.11000 -0.54028 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 47.23000 47.27000 -0.04000 -0.08462 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.37000 47.22000 0.15000 0.31766 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 53.25000 53.09000 0.16000 0.30138 富邦台灣心基金 22.02000 21.97000 0.05000 0.22758 富邦台灣釆吉50基金 47.59000 47.44000 0.15000 0.31619 富邦台灣科技指數基金 56.21000 56.00000 0.21000 0.37500 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 47.02610 46.98100 0.04510 0.09600 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 42.08140 42.11730 -0.03590 -0.08524 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31960 0.32060 -0.00100 -0.31192 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.59000 10.64000 -0.05000 -0.46992 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.61570 2.61850 -0.00280 -0.10693 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35710 0.35610 0.00100 0.28082 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.01050 10.98900 0.02150 0.19565 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.23380 2.23620 -0.00240 -0.10732 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33650 0.33560 0.00090 0.26818 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.33910 9.32090 0.01820 0.19526 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.66000 24.61000 0.05000 0.20317 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.96000 14.02000 -0.06000 -0.42796 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.77000 29.60000 0.17000 0.57432 富邦吉祥貨幣市場基金 15.70800 15.70780 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.97000 17.96000 0.01000 0.05568 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.32540 41.34110 -0.01570 -0.03798 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 43.21220 43.14420 0.06800 0.15761 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 39.61230 39.63320 -0.02090 -0.05273 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 39.70760 39.72300 -0.01540 -0.03877 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.15930 41.17770 -0.01840 -0.04468 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 45.10830 45.02060 0.08770 0.19480 富邦長紅基金 61.39000 61.27000 0.12000 0.19585 富邦科技基金 24.58000 24.60000 -0.02000 -0.08130 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.33520 41.37330 -0.03810 -0.09209 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 43.97290 43.84820 0.12470 0.28439 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.82460 39.82420 0.00040 0.00100 富邦恒生國企ETF基金 21.13000 21.04000 0.09000 0.42776 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.31000 13.36000 -0.05000 -0.37425 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 28.18000 27.92000 0.26000 0.93123 富邦高成長基金 23.71000 23.66000 0.05000 0.21133 富邦基金A類型 13.60000 13.59000 0.01000 0.07358 富邦基金I類型 13.60000 13.59000 0.01000 0.07358 富邦深証100基金 10.49000 10.56000 -0.07000 -0.66288 富邦富時歐洲ETF基金 21.10000 21.02000 0.08000 0.38059 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42860 0.42870 -0.00010 -0.02333 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.56950 12.56310 0.00640 0.05094 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.35400 9.34920 0.00480 0.05134 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30310 0.30310 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.54690 8.54260 0.00430 0.05034 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.44560 10.40440 0.04120 0.39599 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 11.10650 11.07310 0.03340 0.30163 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.69710 9.65890 0.03820 0.39549 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.30540 10.27440 0.03100 0.30172 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.68000 18.74000 -0.06000 -0.32017 富邦精準基金 44.42000 44.33000 0.09000 0.20302 富邦精銳中小基金 11.64000 11.64000 0.00000 0.00000 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 17.97000 18.09000 -0.12000 -0.66335 富邦臺灣公司治理100基金 21.93000 21.91000 0.02000 0.09128 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.02000 7.04000 -0.02000 -0.28409 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.43000 16.36000 0.07000 0.42787 富邦標普美國特別股ETF基金 19.98000 19.97000 0.01000 0.05008 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.76360 10.74110 0.02250 0.20948 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.55870 10.52000 0.03870 0.36787 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.75590 10.72990 0.02600 0.24231 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.20830 10.18710 0.02120 0.20811 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.96760 9.93110 0.03650 0.36753 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.14050 10.11600 0.02450 0.24219 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 31.83000 31.78000 0.05000 0.15733 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 10.13320 10.12010 0.01310 0.12945 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 10.12510 10.11080 0.01430 0.14143 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.94050 9.92870 0.01180 0.11885 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.46110 10.44810 0.01300 0.12442 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.46740 10.45260 0.01480 0.14159 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.27890 10.26680 0.01210 0.11786 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.56570 8.57030 -0.00460 -0.05367 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.28710 9.29130 -0.00420 -0.04520 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.82820 8.83430 -0.00610 -0.06905 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.37680 10.38230 -0.00550 -0.05297 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.46090 10.46560 -0.00470 -0.04491 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.97200 9.97890 -0.00690 -0.06915 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.12070 10.12750 -0.00680 -0.06714 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.67230 8.66770 0.00460 0.05307 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.98330 9.97710 0.00620 0.06214 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.24110 9.23750 0.00360 0.03897 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.51920 11.51310 0.00610 0.05298 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.35140 11.34430 0.00710 0.06259 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.63140 10.62750 0.00390 0.03670 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.44190 9.43790 0.00400 0.04238 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.67000 15.66000 0.01000 0.06386 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.91760 8.91950 -0.00190 -0.02130 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.84760 9.84880 -0.00120 -0.01218 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.32640 9.32980 -0.00340 -0.03644 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.79130 10.79360 -0.00230 -0.02131 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.84400 10.84540 -0.00140 -0.01291 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.33340 10.33730 -0.00390 -0.03773 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.47390 9.47700 -0.00310 -0.03271 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.77000 8.77000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.79000 7.73000 0.06000 0.77620 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.10000 10.01000 0.09000 0.89910 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.93000 8.84000 0.09000 1.01810 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.79000 8.71000 0.08000 0.91848 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.94000 9.85000 0.09000 0.91371 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.23990 10.23740 0.00250 0.02442 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.59930 9.59340 0.00590 0.06150 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.11310 9.11220 0.00090 0.00988 富蘭克林華美中華基金 11.36000 11.31000 0.05000 0.44209 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 22.51000 22.47000 0.04000 0.17802 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.49000 22.43000 0.06000 0.26750 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.02180 8.01250 0.00930 0.11607 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.15260 9.13560 0.01700 0.18609 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.14000 10.12110 0.01890 0.18674 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.63960 9.62840 0.01120 0.11632 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.60940 11.60300 0.00640 0.05516 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.69950 8.69480 0.00470 0.05406 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.85000 8.84520 0.00480 0.05427 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.94170 9.93630 0.00540 0.05435 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.02630 14.03810 -0.01180 -0.08406 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.12240 10.13100 -0.00860 -0.08489 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.09470 10.10320 -0.00850 -0.08413 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.62060 10.61360 0.00700 0.06595 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.65280 7.64780 0.00500 0.06538 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.99240 8.98650 0.00590 0.06565 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.98720 9.98060 0.00660 0.06613 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.21120 11.21220 -0.00100 -0.00892 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.54400 7.54460 -0.00060 -0.00795 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.88230 8.88310 -0.00080 -0.00901 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.03050 10.03130 -0.00080 -0.00798 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.85970 10.85780 0.00190 0.01750 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.65530 7.65390 0.00140 0.01829 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.23030 8.22580 0.00450 0.05471 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.33700 9.32580 0.01120 0.12010 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.42290 10.41050 0.01240 0.11911 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.09720 13.09000 0.00720 0.05500 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.13000 8.10000 0.03000 0.37037 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.42000 8.39000 0.03000 0.35757 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.81000 8.82000 -0.01000 -0.11338 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 7.83000 7.86000 -0.03000 -0.38168 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.53000 11.57000 -0.04000 -0.34572 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.83000 8.83000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.36000 8.37000 -0.01000 -0.11947 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.62000 9.59000 0.03000 0.31283 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.59000 9.56000 0.03000 0.31381 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.72000 10.69000 0.03000 0.28064 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.31000 9.28000 0.03000 0.32328 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.44320 13.44920 -0.00600 -0.04461 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美第一富基金 39.50000 39.58000 -0.08000 -0.20212 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.35220 10.35210 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.85000 8.84000 0.01000 0.11312 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.12000 9.12000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 15.06000 14.97000 0.09000 0.60120 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 14.02000 13.91000 0.11000 0.79080 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 16.38000 16.27000 0.11000 0.67609 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 10.23440 10.23870 -0.00430 -0.04200 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 10.23430 10.23860 -0.00430 -0.04200 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 10.09760 10.10960 -0.01200 -0.11870 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 10.09760 10.10950 -0.01190 -0.11771 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 10.18880 10.19010 -0.00130 -0.01276 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 10.18870 10.19000 -0.00130 -0.01276 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 10.18870 10.19000 -0.00130 -0.01276 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 10.26370 10.27350 -0.00980 -0.09539 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 10.26370 10.27350 -0.00980 -0.09539 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 10.26370 10.27350 -0.00980 -0.09539 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.82380 6.87260 -0.04880 -0.71007 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.91180 10.89590 0.01590 0.14593 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.59800 9.58880 0.00920 0.09595 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.61550 11.60440 0.01110 0.09565 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.80230 6.79850 0.00380 0.05589 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.00610 8.99530 0.01080 0.12006 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.65140 10.63860 0.01280 0.12032 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.01070 11.00460 0.00610 0.05543 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 68.24000 68.08000 0.16000 0.23502 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 68.45000 68.33000 0.12000 0.17562 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.34920 62.36220 -0.01300 -0.02085 復華1至5年期高收益債券基金 20.70000 20.71000 -0.01000 -0.04829 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.80000 10.84000 -0.04000 -0.36900 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.75000 10.79000 -0.04000 -0.37071 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 66.22080 66.07970 0.14110 0.21353 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 65.67560 65.62250 0.05310 0.08092 復華人民幣貨幣市場基金 11.87470 11.87400 0.00070 0.00590 復華人生目標基金 39.80880 39.69380 0.11500 0.28972 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.40000 10.43000 -0.03000 -0.28763 復華大中華中小策略基金 9.00000 8.93000 0.07000 0.78387 復華中小精選基金 67.57000 67.35000 0.22000 0.32665 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.71460 52.75500 -0.04040 -0.07658 復華中國特選信用債券ETF基金 62.27150 62.29500 -0.02350 -0.03772 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.00000 8.99000 0.01000 0.11123 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.83000 11.81000 0.02000 0.16935 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 復華六年到期新興市場債券基金 10.83000 10.85000 -0.02000 -0.18433 復華台灣智能基金 11.76000 11.74000 0.02000 0.17036 復華全方位基金 30.18000 30.17000 0.01000 0.03315 復華全球大趨勢基金-美元 13.33000 13.25000 0.08000 0.60377 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.05000 20.95000 0.10000 0.47733 復華全球平衡基金-美元 9.27000 9.25000 0.02000 0.21622 復華全球平衡基金-新臺幣 19.87000 19.83000 0.04000 0.20171 復華全球物聯網科技基金-美元 14.74000 14.60000 0.14000 0.95890 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.25000 14.14000 0.11000 0.77793 復華全球原物料基金 8.51000 8.52000 -0.01000 -0.11737 復華全球消費基金-新臺幣 13.43000 13.38000 0.05000 0.37369 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.12250 12.11680 0.00570 0.04704 復華全球債券基金 14.70600 14.67770 0.02830 0.19281 復華全球債券組合基金 15.32000 15.31000 0.01000 0.06532 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.23000 15.24000 -0.01000 -0.06562 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 復華全球戰略配置強基金-美元 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.02000 11.01000 0.01000 0.09083 復華有利貨幣市場基金 13.49430 13.49410 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.60000 11.60000 0.00000 0.00000 復華亞太成長基金 12.52000 12.38000 0.14000 1.13086 復華亞太神龍科技基金-美元 9.33000 9.25000 0.08000 0.86486 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.94000 9.86000 0.08000 0.81136 復華東協世紀基金 12.83000 12.73000 0.10000 0.78555 復華南非幣長期收益基金A 14.23000 14.19000 0.04000 0.28189 復華南非幣長期收益基金B 8.11000 8.09000 0.02000 0.24722 復華南非幣短期收益基金A 14.65000 14.62000 0.03000 0.20520 復華南非幣短期收益基金B 9.02000 9.01000 0.01000 0.11099 復華美國20年期以上公債ETF基金 67.06050 66.87040 0.19010 0.28428 復華美國金融服務業股票ETF基金 22.52000 22.70000 -0.18000 -0.79295 復華美國新星基金-美元 13.25000 13.17000 0.08000 0.60744 復華美國新星基金-新臺幣 13.50000 13.43000 0.07000 0.52122 復華恒生基金 22.07000 21.99000 0.08000 0.36380 復華恒生單日反向一倍基金 8.06000 8.08000 -0.02000 -0.24752 復華恒生單日正向二倍基金 32.61000 32.37000 0.24000 0.74143 復華神盾基金 26.48640 26.43360 0.05280 0.19975 復華高成長基金 70.03000 69.69000 0.34000 0.48787 復華高益策略組合基金 13.58000 13.58000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.45780 14.45760 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 18.31000 18.31000 0.00000 0.00000 復華富時台灣高股息低波動基金 49.88000 49.98000 -0.10000 -0.20008 復華復華基金 21.92000 21.81000 0.11000 0.50436 復華華人世紀基金 17.13000 16.87000 0.26000 1.54120 復華傳家二號基金 31.88080 31.83030 0.05050 0.15865 復華傳家基金 22.67650 22.67770 -0.00120 -0.00529 復華奧林匹克全球組合基金 15.92000 15.92000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.86000 11.85000 0.01000 0.08439 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.54000 14.53000 0.01000 0.06882 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣短期收益基金 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158 復華新興人民幣債券基金A 12.27000 12.27000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.99000 8.98000 0.01000 0.11136 復華新興市場10年期以上債券基金 21.67000 21.65000 0.02000 0.09238 復華新興市場企業債券ETF基金 68.61000 68.55000 0.06000 0.08753 復華新興市場高收益債券基金A 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 復華新興市場高收益債券基金B 5.48000 5.49000 -0.01000 -0.18215 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.35000 12.37000 -0.02000 -0.16168 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.03000 12.04000 -0.01000 -0.08306 復華新興市場短期收益基金 11.34000 11.35000 -0.01000 -0.08811 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.37000 9.35000 0.02000 0.21390 復華滬深300 A股基金 23.78000 23.90000 -0.12000 -0.50209 復華數位經濟基金 47.25000 46.98000 0.27000 0.57471 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.06920 10.05580 0.01340 0.13326 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.82620 9.81560 0.01060 0.10799 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.61380 10.59960 0.01420 0.13397 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.22110 10.21010 0.01100 0.10774 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 10.00700 9.96990 0.03710 0.37212 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.02060 10.01630 0.00430 0.04293 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.26840 10.24810 0.02030 0.19809 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.88270 10.87130 0.01140 0.10486 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.05950 10.04870 0.01080 0.10748 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.68250 10.68100 0.00150 0.01404 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.41730 10.40600 0.01130 0.10859 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.05040 11.04880 0.00160 0.01448 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.76270 10.74730 0.01540 0.14329 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.71320 10.70450 0.00870 0.08127 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.79930 10.80060 -0.00130 -0.01204 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.68290 10.66760 0.01530 0.14342 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.95890 11.90710 0.05180 0.43503 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.63220 10.62200 0.01020 0.09603 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.86540 10.84990 0.01550 0.14286 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.28130 12.22820 0.05310 0.43424 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.77530 10.76490 0.01040 0.09661 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.90540 10.90510 0.00030 0.00275 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.21060 10.19720 0.01340 0.13141 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.20660 10.19810 0.00850 0.08335 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.09820 10.09920 -0.00100 -0.00990 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.57240 10.55670 0.01570 0.14872 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.82260 10.77880 0.04380 0.40635 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.57920 10.56880 0.01040 0.09840 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.57100 10.55530 0.01570 0.14874 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.82200 10.77820 0.04380 0.40638 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.57600 10.56560 0.01040 0.09843 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.42440 10.41800 0.00640 0.06143 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.39820 10.39550 0.00270 0.02597 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.42250 10.41600 0.00650 0.06240 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.39910 10.39640 0.00270 0.02597 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.96630 10.94720 0.01910 0.17447 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.96230 10.94710 0.01520 0.13885 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.03840 11.03340 0.00500 0.04532 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.28920 10.26770 0.02150 0.20939 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.28140 10.26490 0.01650 0.16074 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.17260 10.16580 0.00680 0.06689 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.19650 9.19440 0.00210 0.02284 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.27050 8.26260 0.00790 0.09561 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.29940 8.29930 0.00010 0.00120 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.99600 11.99300 0.00300 0.02501 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.82000 10.80650 0.01350 0.12492 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.98000 10.97980 0.00020 0.00182 景順主流基金 18.18000 18.10000 0.08000 0.44199 景順台灣科技基金 31.58000 31.44000 0.14000 0.44529 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.08000 9.07000 0.01000 0.11025 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.67000 11.66000 0.01000 0.08576 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.95000 10.95000 0.00000 0.00000 景順全球科技基金 24.53000 24.47000 0.06000 0.24520 景順全球康健基金 19.64000 19.58000 0.06000 0.30644 景順貨幣市場基金 15.99270 15.99250 0.00020 0.00125 景順潛力基金 33.00000 32.83000 0.17000 0.51782 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.17000 15.10000 0.07000 0.46358 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.28000 14.22000 0.06000 0.42194 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.11000 11.09000 0.02000 0.18034 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.40000 11.39000 0.01000 0.08780 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.81000 11.79000 0.02000 0.16964 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.96000 11.95000 0.01000 0.08368 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.63350 8.63110 0.00240 0.02781 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.98700 7.97890 0.00810 0.10152 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.48050 11.47750 0.00300 0.02614 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.59810 10.58740 0.01070 0.10106 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.35000 8.35000 0.00000 0.00000 華南永昌中國A股基金(美元) 8.01000 8.00000 0.01000 0.12500 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.83000 11.84000 -0.01000 -0.08446 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.59510 9.58980 0.00530 0.05527 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.85720 9.86090 -0.00370 -0.03752 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.19840 10.19270 0.00570 0.05592 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.48080 10.48480 -0.00400 -0.03815 華南永昌永昌基金 20.27000 20.34000 -0.07000 -0.34415 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.50000 10.46000 0.04000 0.38241 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479 華南永昌全球亨利組合基金 14.97800 14.96460 0.01340 0.08954 華南永昌全球神農水資源基金 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536 華南永昌全球精品基金 17.47000 17.54000 -0.07000 -0.39909 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.72000 13.70000 0.02000 0.14599 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.70000 13.69000 0.01000 0.07305 華南永昌物聯網精選基金 12.33000 12.35000 -0.02000 -0.16194 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.27990 16.27960 0.00030 0.00184 華南永昌龍盈平衡基金 25.15930 25.16230 -0.00300 -0.01192 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.98930 11.98910 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.75960 10.75660 0.00300 0.02789 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.77740 10.77620 0.00120 0.01114 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.97350 9.97080 0.00270 0.02708 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.92230 9.92110 0.00120 0.01210 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.61360 10.61040 0.00320 0.03016 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.56130 10.55940 0.00190 0.01799 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.95930 9.95630 0.00300 0.03013 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.85190 9.85060 0.00130 0.01320 華頓中小型基金 21.27000 21.24000 0.03000 0.14124 華頓中國多重機會平衡基金 11.99890 11.93670 0.06220 0.52108 華頓台灣基金 23.59000 23.52000 0.07000 0.29762 華頓平安貨幣市場基金 11.56960 11.56940 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 18.38000 18.46000 -0.08000 -0.43337 華頓全球高收益債券基金A 14.12350 14.12110 0.00240 0.01700 華頓全球高收益債券基金B 8.23460 8.23320 0.00140 0.01700 華頓全球黑鑽油源基金 5.14000 5.21000 -0.07000 -1.34357 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.77200 2.76350 0.00850 0.30758 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.52040 12.48590 0.03450 0.27631 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40320 0.40170 0.00150 0.37341 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.03570 12.01750 0.01820 0.15145 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.03570 12.01750 0.01820 0.15145 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.65990 10.64300 0.01690 0.15879 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.80740 10.79460 0.01280 0.11858 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.80720 10.79440 0.01280 0.11858 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.50570 9.49440 0.01130 0.11902 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.95400 10.93080 0.02320 0.21224 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.95400 10.93080 0.02320 0.21224 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.65360 9.63080 0.02280 0.23674 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.74000 10.53000 0.21000 1.99430 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.34000 9.16000 0.18000 1.96507 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.95000 9.75000 0.20000 2.05128 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.65090 2.65060 0.00030 0.01132 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.07310 2.07250 0.00060 0.02895 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.25560 12.24910 0.00650 0.05307 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.50260 9.49750 0.00510 0.05370 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38490 0.38460 0.00030 0.07800 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30260 0.30220 0.00040 0.13236 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.55000 3.51000 0.04000 1.13960 匯豐中國動力基金(台幣) 16.01000 15.87000 0.14000 0.88217 匯豐中國動力基金(美元) 0.51000 0.51000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.81000 24.77000 0.04000 0.16149 匯豐全球趨勢組合基金 13.02000 13.02000 0.00000 0.00000 匯豐全球關鍵資源基金 8.52000 8.52000 0.00000 0.00000 匯豐安富基金 26.02000 25.99000 0.03000 0.11543 匯豐成功基金 44.71000 44.68000 0.03000 0.06714 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.07000 11.07000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.41000 2.41000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.89000 10.89000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.89000 10.89000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.54000 11.54000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.54000 11.54000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.70210 2.70100 0.00110 0.04073 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.36800 2.36700 0.00100 0.04225 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 12.00140 11.99480 0.00660 0.05502 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.06580 8.05860 0.00720 0.08935 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39380 0.39340 0.00040 0.10168 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33810 0.33770 0.00040 0.11845 匯豐金磚動力基金 15.41000 15.37000 0.04000 0.26025 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.01190 15.01180 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.44000 5.42000 0.02000 0.36900 匯豐新鑽動力基金 10.93000 10.88000 0.05000 0.45956 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.66530 5.66460 0.00070 0.01236 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.51670 9.51650 0.00020 0.00210 匯豐龍鳳基金-A類型 53.59000 53.51000 0.08000 0.14950 匯豐龍鳳基金-I類型 53.59000 53.51000 0.08000 0.14950 匯豐龍騰電子基金 37.58000 37.52000 0.06000 0.15991 匯豐雙高收益債券組合基金 12.77970 12.76800 0.01170 0.09164 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.62000 18.60000 0.02000 0.10753 新光中國成長基金(人民幣) 9.31000 9.29000 0.02000 0.21529 新光中國成長基金(美元) 9.35000 9.32000 0.03000 0.32189 新光中國成長基金(新臺幣) 9.38000 9.36000 0.02000 0.21368 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.36700 11.36510 0.00190 0.01672 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.38380 10.37290 0.01090 0.10508 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.78460 10.78430 0.00030 0.00278 新光台灣富貴基金 24.32000 24.16000 0.16000 0.66225 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 22.19000 22.20000 -0.01000 -0.04505 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.63620 40.67010 -0.03390 -0.08335 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 43.65010 43.75930 -0.10920 -0.24955 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627 新光全球AI新創產業基金美元 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.66000 8.67000 -0.01000 -0.11534 新光全球生技醫療基金(美元) 11.20000 11.10000 0.10000 0.90090 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.99000 10.90000 0.09000 0.82569 新光全球特別股收益基金(A累積)美元 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 新光全球債券基金(A累積)美元 10.85070 10.83070 0.02000 0.18466 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.67720 10.66860 0.00860 0.08061 新光全球債券基金(B配息)美元 10.23340 10.21460 0.01880 0.18405 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.05710 10.04900 0.00810 0.08061 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.21000 9.24000 -0.03000 -0.32468 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.62000 10.65000 -0.03000 -0.28169 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.36000 9.33000 0.03000 0.32154 新光吉星貨幣市場基金 15.50710 15.50690 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)美元 8.64000 8.63000 0.01000 0.11587 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.07000 9.08000 -0.01000 -0.11013 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.74000 8.74000 0.00000 0.00000 新光亞洲精選基金-美金 21.90000 21.82000 0.08000 0.36664 新光亞洲精選基金-新台幣 22.34000 22.28000 0.06000 0.26930 新光店頭基金 23.17000 23.15000 0.02000 0.08639 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.35000 11.34000 0.01000 0.08818 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.81000 10.82000 -0.01000 -0.09242 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 39.83490 39.82040 0.01450 0.03641 新光特選內需收益ETF基金 21.09000 21.13000 -0.04000 -0.18930 新光創新科技基金 13.35000 13.37000 -0.02000 -0.14959 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.29990 10.37140 -0.07150 -0.68940 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.57390 10.64890 -0.07500 -0.70430 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.07880 10.14820 -0.06940 -0.68387 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.41180 9.47720 -0.06540 -0.69008 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.63450 9.70260 -0.06810 -0.70187 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.17020 9.23410 -0.06390 -0.69200 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.81350 40.84310 -0.02960 -0.07247 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 43.25940 43.13740 0.12200 0.28282 新光澳幣十年期保本基金 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.44000 12.44000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.77100 10.75940 0.01160 0.10781 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.52420 9.51390 0.01030 0.10826 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.50590 9.49890 0.00700 0.07369 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.54290 10.53520 0.00770 0.07309 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.60090 10.58850 0.01240 0.11711 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.54060 9.52930 0.01130 0.11858 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.49060 9.48360 0.00700 0.07381 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.53050 10.52290 0.00760 0.07222 瑞銀全球創新趨勢基金 7.50000 7.49000 0.01000 0.13351 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.82420 10.81680 0.00740 0.06841 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.66240 9.65700 0.00540 0.05592 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.67220 10.66340 0.00880 0.08253 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.65490 9.64700 0.00790 0.08189 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.71650 9.71160 0.00490 0.05046 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.74170 10.73590 0.00580 0.05402 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 15.03840 15.03490 0.00350 0.02328 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.73160 8.72960 0.00200 0.02291 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.23870 41.26520 -0.02650 -0.06422 群益10年期以上金融債ETF基金 42.34920 42.30480 0.04440 0.10495 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 42.76180 42.66830 0.09350 0.21913 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 42.92980 42.85080 0.07900 0.18436 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 44.46790 44.31650 0.15140 0.34163 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 42.87420 42.76530 0.10890 0.25465 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 46.19130 46.09020 0.10110 0.21935 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 47.86300 47.68750 0.17550 0.36802 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 45.82200 45.75920 0.06280 0.13724 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.73060 10.72070 0.00990 0.09234 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 43.33340 43.19210 0.14130 0.32714 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.80080 40.80030 0.00050 0.00123 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.47870 11.47640 0.00230 0.02004 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.26220 10.26090 0.00130 0.01267 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.14930 13.01190 0.13740 1.05596 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.83600 9.72490 0.11110 1.14243 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.25000 10.14000 0.11000 1.08481 群益大印度基金N-新臺幣 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 群益大印度基金-人民幣 13.62950 13.59880 0.03070 0.22576 群益大印度基金-美元 12.82810 12.78820 0.03990 0.31201 群益大印度基金-新臺幣 12.25000 12.22000 0.03000 0.24550 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.36920 12.35600 0.01320 0.10683 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.93800 11.91500 0.02300 0.19303 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.29000 11.28000 0.01000 0.08865 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.02510 11.01330 0.01180 0.10714 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.70760 9.68890 0.01870 0.19300 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.20000 9.19000 0.01000 0.10881 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.92750 9.91690 0.01060 0.10689 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.77710 8.76020 0.01690 0.19292 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.34000 9.33000 0.01000 0.10718 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.20580 9.19590 0.00990 0.10766 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.41250 8.39620 0.01630 0.19414 群益中小型股基金 46.31000 46.07000 0.24000 0.52095 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.31410 10.28540 0.02870 0.27904 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.58330 9.54850 0.03480 0.36446 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.04980 9.02530 0.02450 0.27146 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.75850 8.73410 0.02440 0.27936 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.13700 8.10740 0.02960 0.36510 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.68480 7.66400 0.02080 0.27140 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.60960 10.60470 0.00490 0.04621 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.67040 11.66510 0.00530 0.04543 群益中國高收益債券基金-美元 11.26600 11.25800 0.00800 0.07106 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.40200 10.40350 -0.00150 -0.01442 群益中國新機會基金N-人民幣 8.52280 8.41410 0.10870 1.29188 群益中國新機會基金N-美元 7.83250 7.72600 0.10650 1.37846 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.43000 8.32000 0.11000 1.32212 群益中國新機會基金-人民幣 7.55830 7.46190 0.09640 1.29190 群益中國新機會基金-美元 8.37430 8.26040 0.11390 1.37887 群益中國新機會基金-新臺幣 8.04000 7.94000 0.10000 1.25945 群益平衡王基金 19.94380 19.91980 0.02400 0.12048 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.11000 9.12000 -0.01000 -0.10965 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.50000 6.51000 -0.01000 -0.15361 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.14110 12.15290 -0.01180 -0.09710 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.59750 11.59880 -0.00130 -0.01121 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.07000 11.08000 -0.01000 -0.09025 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.40010 10.41020 -0.01010 -0.09702 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.93400 9.93510 -0.00110 -0.01107 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.39270 10.38320 0.00950 0.09149 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.17430 10.16460 0.00970 0.09543 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.19850 9.19010 0.00840 0.09140 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.19070 9.18190 0.00880 0.09584 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.14000 9.14000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.45320 10.44360 0.00960 0.09192 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.49370 10.48370 0.01000 0.09539 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.36090 9.35240 0.00850 0.09089 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.83380 9.82440 0.00940 0.09568 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.23480 11.22280 0.01200 0.10693 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.75260 7.74440 0.00820 0.10588 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.73270 10.72860 0.00410 0.03822 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.55110 10.54370 0.00740 0.07018 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.63850 10.64090 -0.00240 -0.02255 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.94700 9.94320 0.00380 0.03822 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.88580 9.87880 0.00700 0.07086 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.96790 9.97020 -0.00230 -0.02307 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.73280 10.72870 0.00410 0.03822 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.55100 10.54350 0.00750 0.07113 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.63840 10.64080 -0.00240 -0.02255 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.94700 9.94320 0.00380 0.03822 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.88570 9.87870 0.00700 0.07086 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.96790 9.97020 -0.00230 -0.02307 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.79020 9.75610 0.03410 0.34952 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.46000 11.43000 0.03000 0.26247 群益全球關鍵生技基金-美元 16.01870 15.96290 0.05580 0.34956 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.91000 15.87000 0.04000 0.25205 群益印巴雙星基金-新臺幣 12.49000 12.46000 0.03000 0.24077 群益印度中小基金N-人民幣 11.05260 11.02950 0.02310 0.20944 群益印度中小基金N-美元 9.28580 9.25840 0.02740 0.29595 群益印度中小基金N-新臺幣 8.83000 8.81000 0.02000 0.22701 群益印度中小基金-人民幣 14.96280 14.93140 0.03140 0.21030 群益印度中小基金-美元 13.28120 13.24200 0.03920 0.29603 群益印度中小基金-新臺幣 15.46000 15.43000 0.03000 0.19443 群益多利策略組合基金 11.88000 11.88000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 14.09000 14.07000 0.02000 0.14215 群益多重資產組合基金 15.64000 15.63000 0.01000 0.06398 群益安家基金 24.98490 24.96470 0.02020 0.08091 群益安穩貨幣市場基金 16.15760 16.15730 0.00030 0.00186 群益那斯達克生技基金 21.72000 21.61000 0.11000 0.50902 群益亞太中小基金 10.93000 10.90000 0.03000 0.27523 群益亞太新趨勢平衡基金 16.80000 16.77000 0.03000 0.17889 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.55190 10.53850 0.01340 0.12715 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.80700 7.79710 0.00990 0.12697 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.25160 10.23860 0.01300 0.12697 群益店頭市場基金 94.99000 95.04000 -0.05000 -0.05261 群益東方盛世基金 8.97000 8.92000 0.05000 0.56054 群益東協成長基金-人民幣 13.78610 13.70360 0.08250 0.60203 群益東協成長基金-美元 12.11050 12.02770 0.08280 0.68841 群益東協成長基金-新臺幣 12.06000 11.98000 0.08000 0.66778 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.92340 11.91620 0.00720 0.06042 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.24580 11.23510 0.01070 0.09524 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.65410 10.65200 0.00210 0.01971 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.78710 9.78110 0.00600 0.06134 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.23430 9.22560 0.00870 0.09430 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.74630 8.74460 0.00170 0.01944 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 11.01670 11.01460 0.00210 0.01907 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.57760 9.57180 0.00580 0.06059 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.39830 9.38940 0.00890 0.09479 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.77090 9.76900 0.00190 0.01945 群益長安基金 29.53000 29.60000 -0.07000 -0.23649 群益美國新創亮點基金N-美元 10.62210 10.62120 0.00090 0.00847 群益美國新創亮點基金-美元 16.06880 16.06740 0.00140 0.00871 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.62000 15.63000 -0.01000 -0.06398 群益真善美基金 15.71920 15.70250 0.01670 0.10635 群益馬拉松基金 120.25000 119.83000 0.42000 0.35050 群益深証中小板基金 11.75000 11.79000 -0.04000 -0.33927 群益創新科技基金 33.01000 33.01000 0.00000 0.00000 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.62100 9.55070 0.07030 0.73607 群益華夏盛世基金N-美元 8.86210 8.78980 0.07230 0.82254 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.29000 9.22000 0.07000 0.75922 群益華夏盛世基金-人民幣 10.47740 10.40080 0.07660 0.73648 群益華夏盛世基金-美元 9.77150 9.69180 0.07970 0.82234 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.22000 16.10000 0.12000 0.74534 群益奧斯卡基金 29.67000 29.62000 0.05000 0.16880 群益新興金鑽基金-美元 11.83970 11.76390 0.07580 0.64434 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.10000 9.05000 0.05000 0.55249 群益葛萊美基金 23.80000 23.82000 -0.02000 -0.08396 群益道瓊美國地產ETF基金 22.23000 22.25000 -0.02000 -0.08989 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.66000 7.68000 -0.02000 -0.26042 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.44000 14.37000 0.07000 0.48713 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.20840 11.20350 0.00490 0.04374 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.05900 11.04470 0.01430 0.12947 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.14680 11.14270 0.00410 0.03680 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.88550 10.88070 0.00480 0.04411 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.74080 10.72690 0.01390 0.12958 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.82560 10.82170 0.00390 0.03604 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.20830 11.20340 0.00490 0.04374 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.05940 11.04500 0.01440 0.13038 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.88550 10.88070 0.00480 0.04411 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.74030 10.72640 0.01390 0.12959 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.03260 13.01100 0.02160 0.16601 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.87980 11.85970 0.02010 0.16948 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.77600 11.75750 0.01850 0.15735 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.74850 8.73400 0.01450 0.16602 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.07610 9.06080 0.01530 0.16886 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.33000 8.32000 0.01000 0.12019 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.57410 8.56060 0.01350 0.15770 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.34120 10.32370 0.01750 0.16951 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 10.04120 10.02430 0.01690 0.16859 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 路博邁5G股票基金N累積(美元) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 路博邁5G股票基金T累積(美元) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.18000 9.18000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 11.07000 11.06000 0.01000 0.09042 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.71000 10.69000 0.02000 0.18709 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.90000 10.88000 0.02000 0.18382 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.71000 10.68000 0.03000 0.28090 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.71000 10.69000 0.02000 0.18709 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.90000 10.88000 0.02000 0.18382 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.71000 10.68000 0.03000 0.28090 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 30.18000 30.12000 0.06000 0.19920 德信中國精選成長基金 11.89000 11.84000 0.05000 0.42230 德信台灣主流中小基金 19.91000 19.95000 -0.04000 -0.20050 德信萬保貨幣市場基金 11.98400 11.98380 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 32.76000 32.77000 -0.01000 -0.03052 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.91020 10.90140 0.00880 0.08072 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.81190 10.80130 0.01060 0.09814 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.71420 11.71400 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.36000 16.33000 0.03000 0.18371 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.18000 18.22000 -0.04000 -0.21954 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.72360 10.72470 -0.00110 -0.01026 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.21620 16.21790 -0.00170 -0.01048 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.33380 8.33610 -0.00230 -0.02759 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.29770 11.29080 0.00690 0.06111 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.27540 12.26700 0.00840 0.06848 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.13540 14.13910 -0.00370 -0.02617 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.37000 17.33000 0.04000 0.23081 摩根中小基金 22.68000 22.59000 0.09000 0.39841 摩根中國A股基金 15.32000 15.26000 0.06000 0.39318 摩根中國A股基金(美元) 11.95000 11.89000 0.06000 0.50463 摩根中國亮點基金 13.15000 13.08000 0.07000 0.53517 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.76380 11.76890 -0.00510 -0.04333 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 13.03420 13.04190 -0.00770 -0.05904 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.99240 9.98960 0.00280 0.02803 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.70720 13.71310 -0.00590 -0.04302 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.81040 15.81980 -0.00940 -0.05942 摩根台灣金磚基金-累積型 19.84000 19.81000 0.03000 0.15144 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.84000 19.81000 0.03000 0.15144 摩根台灣增長基金 50.90000 50.78000 0.12000 0.23631 摩根平衡基金 27.97000 27.99000 -0.02000 -0.07145 摩根全球α基金 18.96000 18.96000 0.00000 0.00000 摩根全球平衡基金 16.41960 16.36640 0.05320 0.32506 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.54880 9.54100 0.00780 0.08175 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.67960 10.67090 0.00870 0.08153 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.09900 10.08820 0.01080 0.10706 摩根多元入息成長基金-累積型 11.73740 11.72780 0.00960 0.08186 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.48070 10.46950 0.01120 0.10698 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.85130 10.84940 0.00190 0.01751 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.45090 14.44830 0.00260 0.01800 摩根亞洲基金 60.54000 60.08000 0.46000 0.76565 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.56880 8.56190 0.00690 0.08059 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.11610 10.10640 0.00970 0.09598 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.95590 8.94570 0.01020 0.11402 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 13.04140 13.03070 0.01070 0.08211 摩根東方內需機會基金 19.16000 19.02000 0.14000 0.73607 摩根東方科技基金 31.84000 31.66000 0.18000 0.56854 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 12.25000 12.25000 0.00000 0.00000 摩根金龍收成基金 22.40000 22.23000 0.17000 0.76473 摩根第一貨幣市場基金 15.13120 15.13100 0.00020 0.00132 摩根新金磚五國基金 13.14000 13.10000 0.04000 0.30534 摩根新絲路基金 9.54000 9.48000 0.06000 0.63291 摩根新興35基金 13.96000 13.89000 0.07000 0.50396 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.40890 7.40700 0.00190 0.02565 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.79360 9.79110 0.00250 0.02553 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.63130 9.62630 0.00500 0.05194 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.40370 11.40080 0.00290 0.02544 摩根新興科技基金 53.52000 53.49000 0.03000 0.05609 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.98670 8.95460 0.03210 0.35847 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.71020 9.67010 0.04010 0.41468 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.16180 9.12170 0.04010 0.43961 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.70640 10.66810 0.03830 0.35901 摩根龍揚基金 33.44000 33.18000 0.26000 0.78360 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.26000 11.24000 0.02000 0.17794 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.99000 10.96000 0.03000 0.27372 摩根環球股票收益基金-累積型 12.25000 12.24000 0.01000 0.08170 摩根總收益組合基金-月配息型 9.33040 9.32400 0.00640 0.06864 摩根總收益組合基金-累積型 11.53240 11.52450 0.00790 0.06855 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.90000 20.85000 0.05000 0.23981 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.61420 12.61410 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 11.07000 11.03000 0.04000 0.36265 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.65720 10.65000 0.00720 0.06761 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.68510 10.66970 0.01540 0.14433 聯邦中國龍基金 26.02000 25.97000 0.05000 0.19253 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.74660 12.73260 0.01400 0.10995 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.88810 11.87490 0.01320 0.11116 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.77730 10.77170 0.00560 0.05199 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.53720 10.52580 0.01140 0.10831 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.88320 9.87230 0.01090 0.11041 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.95280 8.94820 0.00460 0.05141 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.11790 10.11440 0.00350 0.03460 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.24800 10.25400 -0.00600 -0.05851 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.18730 10.13250 0.05480 0.54083 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.41560 10.36920 0.04640 0.44748 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.69400 9.64180 0.05220 0.54139 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.90730 9.86320 0.04410 0.44712 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.70610 11.68030 0.02580 0.22088 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.47010 11.44620 0.02390 0.20880 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.66730 10.65380 0.01350 0.12672 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.82890 10.80520 0.02370 0.21934 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.59680 10.57470 0.02210 0.20899 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.85570 9.84330 0.01240 0.12597 聯邦金鑽平衡基金 23.07320 23.06270 0.01050 0.04553 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.70950 9.65180 0.05770 0.59782 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.09550 10.04490 0.05060 0.50374 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.66420 9.60680 0.05740 0.59749 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 10.03740 9.98720 0.05020 0.50264 聯邦貨幣市場基金 13.22140 13.22120 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 13.03000 13.00000 0.03000 0.23077 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.86730 16.86960 -0.00230 -0.01363 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.98650 12.90280 0.08370 0.64870 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.60370 12.54370 0.06000 0.47833 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.99680 11.93960 0.05720 0.47908 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.39130 12.37970 0.01160 0.09370 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.54750 11.54400 0.00350 0.03032 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.60500 10.59490 0.01010 0.09533 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.70590 8.70310 0.00280 0.03217 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 36.26000 36.11000 0.15000 0.41540 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 18.51000 18.35000 0.16000 0.87193 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.63000 18.45000 0.18000 0.97561 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.41000 12.29000 0.12000 0.97640 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.36000 16.33000 0.03000 0.18371 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.07000 12.06000 0.01000 0.08292 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.90000 12.88000 0.02000 0.15528 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.03000 12.01000 0.02000 0.16653 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.64000 7.63000 0.01000 0.13106 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.58000 11.56000 0.02000 0.17301 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.58000 15.50000 0.08000 0.51613 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.20000 11.16000 0.04000 0.35842 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.93000 8.90000 0.03000 0.33708 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.65000 11.65000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.44000 14.45000 -0.01000 -0.06920 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.47000 14.48000 -0.01000 -0.06906 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.49000 14.49000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.20000 15.21000 -0.01000 -0.06575 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 21.16000 21.13000 0.03000 0.14198 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 19.18000 19.15000 0.03000 0.15666 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.20000 13.20000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.04000 15.02000 0.02000 0.13316 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.02000 16.00000 0.02000 0.12500 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.96000 14.94000 0.02000 0.13387 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.98000 14.96000 0.02000 0.13369 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.89000 12.88000 0.01000 0.07764 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 13.00000 12.99000 0.01000 0.07698 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.84000 8.83000 0.01000 0.11325 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.51000 13.50000 0.01000 0.07407 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.53000 19.52000 0.01000 0.05123 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 18.26000 18.25000 0.01000 0.05479 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.22000 11.22000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.20000 13.19000 0.01000 0.07582 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.19000 14.18000 0.01000 0.07052 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.15000 13.14000 0.01000 0.07610 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.91000 7.91000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.98000 12.97000 0.01000 0.07710 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.19000 14.18000 0.01000 0.07052 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.27000 14.26000 0.01000 0.07013 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 15.03710 15.03700 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.16590 11.15870 0.00720 0.06452 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.03930 14.02330 0.01600 0.11410 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.57900 7.57420 0.00480 0.06337 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.32000 14.31000 0.01000 0.06988 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.46000 14.45000 0.01000 0.06920 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.19660 10.18050 0.01610 0.15815 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.67120 10.60600 0.06520 0.61475 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 10.21370 10.19800 0.01570 0.15395 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.22260 10.21340 0.00920 0.09008 瀚亞中小型股基金 20.74000 20.73000 0.01000 0.04824 瀚亞中國A股基金-人民幣 12.52000 12.52000 0.00000 0.00000 瀚亞中國A股基金-新台幣 13.22000 13.23000 -0.01000 -0.07559 瀚亞巴西基金 6.40000 6.41000 -0.01000 -0.15601 瀚亞外銷基金 39.85000 39.78000 0.07000 0.17597 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 12.01000 12.03000 -0.02000 -0.16625 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.44000 11.44000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 11.00000 11.01000 -0.01000 -0.09083 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.23000 9.24000 -0.01000 -0.10823 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.14730 11.13170 0.01560 0.14014 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.76020 10.74360 0.01660 0.15451 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.63760 12.62400 0.01360 0.10773 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.59970 10.59600 0.00370 0.03492 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.18190 7.17180 0.01010 0.14083 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.90040 7.88830 0.01210 0.15339 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.05570 8.04710 0.00860 0.10687 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 6.96670 6.96430 0.00240 0.03446 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.63050 8.62130 0.00920 0.10671 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.83440 8.82200 0.01240 0.14056 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.23800 9.22380 0.01420 0.15395 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 8.99560 8.98600 0.00960 0.10683 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 12.21000 12.18000 0.03000 0.24631 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.84000 11.80000 0.04000 0.33898 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.58000 11.55000 0.03000 0.25974 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.88000 10.86000 0.02000 0.18416 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.75000 10.72000 0.03000 0.27985 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 10.70830 10.69700 0.01130 0.10564 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.93620 9.92590 0.01030 0.10377 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.85460 9.83670 0.01790 0.18197 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.92480 9.91440 0.01040 0.10490 瀚亞印度基金-人民幣 14.85000 14.83000 0.02000 0.13486 瀚亞印度基金-美元 14.02000 13.99000 0.03000 0.21444 瀚亞印度基金-新台幣 31.31000 31.27000 0.04000 0.12792 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.14000 9.12000 0.02000 0.21930 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 9.73000 9.78000 -0.05000 -0.51125 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.24000 10.28000 -0.04000 -0.38911 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 13.76000 13.80000 -0.04000 -0.28986 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 11.08000 11.12000 -0.04000 -0.35971 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.94000 11.92000 0.02000 0.16779 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.73000 10.70000 0.03000 0.28037 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 15.21000 15.19000 0.02000 0.13167 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111 瀚亞亞太高股息基金B-美金 7.06000 7.04000 0.02000 0.28409 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.97000 8.95000 0.02000 0.22346 瀚亞亞太基礎建設基金 12.18000 12.12000 0.06000 0.49505 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.47300 12.45630 0.01670 0.13407 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 13.83790 13.82500 0.01290 0.09331 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.43630 11.41490 0.02140 0.18747 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 11.19770 11.18360 0.01410 0.12608 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 12.76980 12.78610 -0.01630 -0.12748 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.06830 9.05630 0.01200 0.13250 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.47070 9.46190 0.00880 0.09300 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.10260 9.08560 0.01700 0.18711 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.90120 8.89000 0.01120 0.12598 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.38050 9.39330 -0.01280 -0.13627 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 15.00770 15.00400 0.00370 0.02466 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.71710 10.70550 0.01160 0.10836 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.37680 10.36510 0.01170 0.11288 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.71530 12.71220 0.00310 0.02439 瀚亞非洲基金-南非幣 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381 瀚亞非洲基金-新臺幣 20.21000 20.18000 0.03000 0.14866 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.62300 13.62280 0.00020 0.00147 瀚亞美國高科技基金 30.48000 30.36000 0.12000 0.39526 瀚亞高科技基金 57.43000 57.41000 0.02000 0.03484 瀚亞理財通基金 26.64000 26.58000 0.06000 0.22573 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 8.97000 8.95000 0.02000 0.22346 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.71000 8.69000 0.02000 0.23015 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 8.92000 8.91000 0.01000 0.11223 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.93000 8.91000 0.02000 0.22447 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 8.75000 8.73000 0.02000 0.22910 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 8.92000 8.91000 0.01000 0.11223 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 9.07000 9.06000 0.01000 0.11038 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.79000 8.78000 0.01000 0.11390 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 9.00000 8.99000 0.01000 0.11123 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 9.06000 9.05000 0.01000 0.11050 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.91000 8.89000 0.02000 0.22497 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000 瀚亞菁華基金 21.47000 21.44000 0.03000 0.13993 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 14.22160 14.18350 0.03810 0.26862 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.38850 9.36340 0.02510 0.26807 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 11.01060 11.00240 0.00820 0.07453 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 11.28990 11.28330 0.00660 0.05849 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 10.32360 10.31760 0.00600 0.05815 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.56100 10.59120 -0.03020 -0.28514 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.23060 8.22450 0.00610 0.07417 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 7.93180 7.92720 0.00460 0.05803 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.88980 8.87620 0.01360 0.15322 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.34330 8.33840 0.00490 0.05876 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.05310 8.07610 -0.02300 -0.28479 瀚亞電通網基金 15.00000 14.99000 0.01000 0.06671 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 14.11080 14.10870 0.00210 0.01488 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.62490 10.63310 -0.00820 -0.07712 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.93750 9.93040 0.00710 0.07150 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.53460 11.53290 0.00170 0.01474 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.14940 10.15720 -0.00780 -0.07679 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.02240 10.02090 0.00150 0.01497 瀚亞歐洲基金 10.69000 10.66000 0.03000 0.28143 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------