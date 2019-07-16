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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月16日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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華頓S&P布蘭特反1          元大台灣50          本盟              昶和     天仁     元大寶滬深   
宏洲              元大中型100          錩泰              大統新創 興泰     FH滬深     
嘉裕              元大電子          喬山              本盟     宏亞     元大台灣50正2   
東華              元大台商50          中釉              健和興   達新     安馳       
大魯閣            元大MSCI金融          台光電            旭隼     新紡                
立益              富邦摩台          映泰              遠雄來   佳和                
佳和              富邦發達          光群雷            統領     怡華                
聯發              富邦金融          吉祥全            威宏-KY  聚隆                
昶和              元大MSCI台灣          奇鋐              泰昇-KY  昶和                
三洋紡            永豐臺灣加權          聯詠                       大統新創            
本盟              富邦台50          智原                       亞崴                
正道              富邦日本          欣興                       程泰                
瑞利              國泰日經225          晟鈦                       百達-KY             
正峰新            元大歐洲50          泰碩                       氣立                
億泰              元大日經225          玉晶光                     榮星                
懷特              元大美債20反1          康控-KY                    台硝                
士紙              元大美元指數          立積                       元禎                
燁興              兆豐藍籌30反1          傳奇                       永記                
千興              富邦公司治理          聯茂                       日勝化              
威致              元大S&P日圓反1          台表科                     展宇                
華豐              富邦歐洲          矽力-KY                    德淵                
首利              FH彭博高收益債          南電                       華廣                
麗正              FH彭博新興債          杜康-DR                    中釉                
東訊              元大台灣高息低波          陽光能源-DR                   高興昌              
錸德              群益道瓊美國地產          佳龍                       東明-KY             
倫飛              華頓S&P布蘭特反1                                     六暉-KY             
虹光              富邦美國特別股                                     申豐                
威盛              FH富時高息低波                                     隴華                
浩鑫              國泰RMB短期報酬                                     翔耀                
國碩              新光內需收益                                     太空梭              
銘旺科            FH美國金融股                                     連宇                
統懋              元大US高息特別股                                     歐格                
翔耀              新光中國政金綠債                                     奇鋐                
太空梭            新光投等債15+                                     遠見                
兆勁              新光ICE美國權值                                     建碁                
麗臺              東泥                                         立萬利              
吉祥全            福壽                                         聯德                
憶聲              台榮                                         泰碩                
科風              佳格                                         玉晶光              
力特              東陽                                         晶彩科              
喬鼎              永裕                                         力銘                
正達              遠東新                                       世芯-KY             
晟鈦              宏洲                                         圓展                
聯德              東和                                         新至陞              
同泰              嘉裕                                         穎漢                
新世紀            東華                                         立積                
誠研              大魯閣                                       迎廣                
誠創              立益                                         詮欣                
嘉威              佳和                                         悅城                
聯合再生          集盛                                         光聖                
力銘              聯發                                         易華電              
亞太電            偉全                                         鋐寶科技            
達能              昶和                                         陞泰                
太極              三洋紡                                       華友聯              
誠美材            本盟                                         寶徠                
清惠              聚陽                                         愛山林              
慧友              正道                                         皇昌                
悠克              瑞利                                         建新國際            
友勁              華城                                         遠雄來              
百一              中宇                                         夏都                
捷泰              正峰新                                       欣欣                
天瀚              氣立                                         統領                
迅杰              寶一                                         客思達-KY            
華上              羅昇                                         格威傳媒            
光麗-KY           億泰                                         同方友友-DR            
元晶              東鹼                                         晨訊科-DR            
華冠              日勝化                                       一零四              
裕豐              景岳                                         欣天然              
寶徠              懷特                                         新海                
皇昌              旭富                                         欣高                
陽明              士紙                                         川飛                
六福              華紙                                         jpp-KY              
康師傅-DR          燁興                                         台數科              
聖馬丁-DR          春源                                         南六                
神州-DR           中鋼構                                       鋼聯                
耀傑-DR           千興                                         必應                
同方友友-DR          威致                                         科定                
晨訊科-DR          正新                                         三能-KY             
友佳-DR           華豐                                         基勝-KY             
陽光能源-DR          裕隆                                         波力-KY             
精熙-DR           中華                                         東哥遊艇            
中福              三陽工業                                     泰昇-KY             
雷虎              首利                                         政伸                
中視              光寶科                                       吉源-KY             
秋雨              麗正                                                             
新利虹            東訊                                                             
國光生            錸德                                                             
                  倫飛                                                             
                  燿華                                                             
                  虹光                                                             
                  精元                                                             
                  威盛                                                             
                  浩鑫                                                             
                  國碩                                                             
                  圓剛                                                             
                  銘旺科                                                           
                  統懋                                                             
                  翔耀                                                             
                  太空梭                                                           
                  新美齊                                                           
                  兆勁                                                             
                  京元電子                                                         
                  麗臺                                                             
                  吉祥全                                                           
                  卓越                                                             
                  憶聲                                                             
                  偉訓                                                             
                  科風                                                             
                  力特                                                             
                  喬鼎                                                             
                  正達                                                             
                  晟鈦                                                             
                  緯創                                                             
                  聯德                                                             
                  同泰                                                             
                  明泰                                                             
                  新世紀                                                           
                  京鼎                                                             
                  誠研                                                             
                  揚明光                                                           
                  誠創                                                             
                  聯穎                                                             
                  嘉威                                                             
                  聯合再生                                                         
                  辛耘                                                             
                  艾笛森                                                           
                  力銘                                                             
                  碩天                                                             
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  拓凱                                                             
                  穎漢                                                             
                  致伸                                                             
                  太極                                                             
                  茂林-KY                                                          
                  誠美材                                                           
                  清惠                                                             
                  崇越                                                             
                  慧友                                                             
                  達運                                                             
                  悠克                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  嘉聯益                                                           
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                  豐藝                                                             
                  天瀚                                                             
                  光鼎                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  光聖                                                             
                  元晶                                                             
                  訊芯-KY                                                          
                  華冠                                                             
                  至上                                                             
                  菱光                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  達欣工                                                           
                  皇昌                                                             
                  陽明                                                             
                  華航                                                             
                  中櫃                                                             
                  台驊投控                                                         
                  六福                                                             
                  晶華                                                             
                  鳳凰                                                             
                  格威傳媒                                                         
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  豐泰                                                             
                  櫻花                                                             
                  中保                                                             
                  欣天然                                                           
                  康那香                                                           
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  佐登-KY                                                          
                  山林水
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