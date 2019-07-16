◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月16日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 華頓S&P布蘭特反1 元大台灣50 本盟 昶和 天仁 元大寶滬深 宏洲 元大中型100 錩泰 大統新創 興泰 FH滬深 嘉裕 元大電子 喬山 本盟 宏亞 元大台灣50正2 東華 元大台商50 中釉 健和興 達新 安馳 大魯閣 元大MSCI金融 台光電 旭隼 新紡 立益 富邦摩台 映泰 遠雄來 佳和 佳和 富邦發達 光群雷 統領 怡華 聯發 富邦金融 吉祥全 威宏-KY 聚隆 昶和 元大MSCI台灣 奇鋐 泰昇-KY 昶和 三洋紡 永豐臺灣加權 聯詠 大統新創 本盟 富邦台50 智原 亞崴 正道 富邦日本 欣興 程泰 瑞利 國泰日經225 晟鈦 百達-KY 正峰新 元大歐洲50 泰碩 氣立 億泰 元大日經225 玉晶光 榮星 懷特 元大美債20反1 康控-KY 台硝 士紙 元大美元指數 立積 元禎 燁興 兆豐藍籌30反1 傳奇 永記 千興 富邦公司治理 聯茂 日勝化 威致 元大S&P日圓反1 台表科 展宇 華豐 富邦歐洲 矽力-KY 德淵 首利 FH彭博高收益債 南電 華廣 麗正 FH彭博新興債 杜康-DR 中釉 東訊 元大台灣高息低波 陽光能源-DR 高興昌 錸德 群益道瓊美國地產 佳龍 東明-KY 倫飛 華頓S&P布蘭特反1 六暉-KY 虹光 富邦美國特別股 申豐 威盛 FH富時高息低波 隴華 浩鑫 國泰RMB短期報酬 翔耀 國碩 新光內需收益 太空梭 銘旺科 FH美國金融股 連宇 統懋 元大US高息特別股 歐格 翔耀 新光中國政金綠債 奇鋐 太空梭 新光投等債15+ 遠見 兆勁 新光ICE美國權值 建碁 麗臺 東泥 立萬利 吉祥全 福壽 聯德 憶聲 台榮 泰碩 科風 佳格 玉晶光 力特 東陽 晶彩科 喬鼎 永裕 力銘 正達 遠東新 世芯-KY 晟鈦 宏洲 圓展 聯德 東和 新至陞 同泰 嘉裕 穎漢 新世紀 東華 立積 誠研 大魯閣 迎廣 誠創 立益 詮欣 嘉威 佳和 悅城 聯合再生 集盛 光聖 力銘 聯發 易華電 亞太電 偉全 鋐寶科技 達能 昶和 陞泰 太極 三洋紡 華友聯 誠美材 本盟 寶徠 清惠 聚陽 愛山林 慧友 正道 皇昌 悠克 瑞利 建新國際 友勁 華城 遠雄來 百一 中宇 夏都 捷泰 正峰新 欣欣 天瀚 氣立 統領 迅杰 寶一 客思達-KY 華上 羅昇 格威傳媒 光麗-KY 億泰 同方友友-DR 元晶 東鹼 晨訊科-DR 華冠 日勝化 一零四 裕豐 景岳 欣天然 寶徠 懷特 新海 皇昌 旭富 欣高 陽明 士紙 川飛 六福 華紙 jpp-KY 康師傅-DR 燁興 台數科 聖馬丁-DR 春源 南六 神州-DR 中鋼構 鋼聯 耀傑-DR 千興 必應 同方友友-DR 威致 科定 晨訊科-DR 正新 三能-KY 友佳-DR 華豐 基勝-KY 陽光能源-DR 裕隆 波力-KY 精熙-DR 中華 東哥遊艇 中福 三陽工業 泰昇-KY 雷虎 首利 政伸 中視 光寶科 吉源-KY 秋雨 麗正 新利虹 東訊 國光生 錸德 倫飛 燿華 虹光 精元 威盛 浩鑫 國碩 圓剛 銘旺科 統懋 翔耀 太空梭 新美齊 兆勁 京元電子 麗臺 吉祥全 卓越 憶聲 偉訓 科風 力特 喬鼎 正達 晟鈦 緯創 聯德 同泰 明泰 新世紀 京鼎 誠研 揚明光 誠創 聯穎 嘉威 聯合再生 辛耘 艾笛森 力銘 碩天 亞太電 達能 拓凱 穎漢 致伸 太極 茂林-KY 誠美材 清惠 崇越 慧友 達運 悠克 友勁 百一 嘉聯益 捷泰 豐藝 天瀚 光鼎 迅杰 華上 光麗-KY 光聖 元晶 訊芯-KY 華冠 至上 菱光 裕豐 寶徠 達欣工 皇昌 陽明 華航 中櫃 台驊投控 六福 晶華 鳳凰 格威傳媒 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 豐泰 櫻花 中保 欣天然 康那香 新海 中視 秋雨 新利虹 國光生 佐登-KY 山林水