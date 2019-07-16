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◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧07月16日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             24210      5027   481.60  
00729R 第一金工業30反1       2812       598   470.23  
00699R 元大美債7-10反1       4691      1214   386.41  
00704L 台新MSCI台灣正2       4359      1378   316.33  
0059   富邦金融             15189      4973   305.43  
00667  元大韓國              2588       929   278.58  
00733  富邦臺灣中小         20024      7466   268.20  
00702  國泰標普低波高息     13242      5188   255.24  
00698L 元大美債7-10正2       3614      1649   219.16  
00705R 台新MSCI台灣反1       3838      1815   211.46  
00743  國泰中國A150         16859      8847   190.56  
0058   富邦發達              7420      4196   176.84  
00757  統一FANG+            11048      6494   170.13  
00735  國泰臺韓科技          8340      6789   122.85  
0051   元大中型100          11143      9500   117.29  
00681R 元大美債20反1         6229      6094   102.22  
0054   元大台商50           10281     10624    96.77  
0055   元大MSCI金融         34180     37654    90.77  
00649  FH香港                4744      5272    89.98  
008201 BP上證50              1375      1549    88.77  
00707R 元大S&P日圓反1        3762      4355    86.38  
006206 元大上證50          106574    125278    85.07  
00714  群益道瓊美國地產      4614      5567    82.88  
0053   元大電子              4438      6488    68.40  
006207 FH滬深               64119     96892    66.18  
0061   元大寶滬深          205643    329116    62.48  
00763U 國票道瓊銅            1875      3065    61.17  
00739  元大MSCI A股         82183    142988    57.48  
00736  國泰新興市場          4311      7727    55.79  
00728  第一金工業30          8088     14923    54.20
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