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◆台灣集中市場投信近3日買賣超前30名

台北‧07月16日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
2337  旺宏         24495  
2303  聯電         20311  
2344  華邦電       15686  
2408  南亞科        7461  
00637L元大滬深300正2      5268  
3037  欣興          5023  
3034  聯詠          4721  
3711  日月光投控      4526  
2449  京元電子      3444  
2383  台光電        2544  
2890  永豐金        2301  
2313  華通          1896  
2891  中信金        1797  
6271  同欣電        1612  
2387  精元          1354  
3035  智原          1258  
1536  和大          1244  
4935  茂林-KY       1171  
4958  臻鼎-KY       1167  
6230  超眾          1013  
6209  今國光        1000  
2360  致茂           874  
9938  百和           811  
4536  拓凱           764  
2834  臺企銀         758  
6176  瑞儀           750  
5269  祥碩           680  
3533  嘉澤           655  
3653  健策           609  
2376  技嘉           602  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
1101  台泥        -12093  
1102  亞泥         -8382  
0056  元大高股息     -5590  
1402  遠東新       -5375  
2317  鴻海         -5071  
2618  長榮航       -3728  
2520  冠德         -2659  
2903  遠百         -2455  
2324  仁寶         -2368  
3338  泰碩         -1998  
0050  元大台灣50     -1901  
3045  台灣大       -1639  
2409  友達         -1627  
2340  光磊         -1490  
8046  南電         -1488  
4927  泰鼎-KY      -1483  
4915  致伸         -1467  
3661  世芯-KY      -1451  
3704  合勤控       -1328  
6278  台表科       -1307  
2885  元大金       -1207  
1477  聚陽         -1152  
3017  奇鋐         -1142  
2610  華航         -1125  
6558  興能高        -952  
2308  台達電        -848  
4142  國光生        -835  
5534  長虹          -792  
2412  中華電        -745  
2439  美律          -723
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