◆台灣集中市場投信近3日買賣超前30名

台北‧07月16日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 2337 旺宏 24495 2303 聯電 20311 2344 華邦電 15686 2408 南亞科 7461 00637L元大滬深300正2 5268 3037 欣興 5023 3034 聯詠 4721 3711 日月光投控 4526 2449 京元電子 3444 2383 台光電 2544 2890 永豐金 2301 2313 華通 1896 2891 中信金 1797 6271 同欣電 1612 2387 精元 1354 3035 智原 1258 1536 和大 1244 4935 茂林-KY 1171 4958 臻鼎-KY 1167 6230 超眾 1013 6209 今國光 1000 2360 致茂 874 9938 百和 811 4536 拓凱 764 2834 臺企銀 758 6176 瑞儀 750 5269 祥碩 680 3533 嘉澤 655 3653 健策 609 2376 技嘉 602 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 1101 台泥 -12093 1102 亞泥 -8382 0056 元大高股息 -5590 1402 遠東新 -5375 2317 鴻海 -5071 2618 長榮航 -3728 2520 冠德 -2659 2903 遠百 -2455 2324 仁寶 -2368 3338 泰碩 -1998 0050 元大台灣50 -1901 3045 台灣大 -1639 2409 友達 -1627 2340 光磊 -1490 8046 南電 -1488 4927 泰鼎-KY -1483 4915 致伸 -1467 3661 世芯-KY -1451 3704 合勤控 -1328 6278 台表科 -1307 2885 元大金 -1207 1477 聚陽 -1152 3017 奇鋐 -1142 2610 華航 -1125 6558 興能高 -952 2308 台達電 -848 4142 國光生 -835 5534 長虹 -792 2412 中華電 -745 2439 美律 -723