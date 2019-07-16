【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受到生技及科技類股領漲帶動 Nasdaq 指數再度新高，在美股創高下，推升台股開盤上漲，加上在台積電、鴻海、大立光等帶動下，推升台股早盤漲勢，惟受到台積電週四法說會之不確定性影響，導致台股漲幅收斂，終場台股上漲 0.09%；籌碼面上，外資期現貨部位合計賣超 116 億元。

《國際金融市場焦點分析》

美國總統川普於昨日再度放話，表示他與習主席不在那麼親近，並可能向中國收取更多關稅，導致市場擔憂美中貿易戰將再度升溫影響，導致 A50 指數早盤下跌，加上中國消費類股中的伊利股份及美的集團走弱，拖累 A50 指數跌幅擴大；另外，受到日韓貿易衝突及日圓升值影響，導致市場擔憂日本企業獲利將再度出現下滑，帶動今日日經 225 指數呈現下跌。

《國際商品市場焦點分析》

美國墨西哥灣的石油生產活動因颶風巴里侵襲而停止，不過週一颶風已被降級為熱帶低氣壓，預期原油及天然氣的的開採活動將逐步恢復，WTI 油價在上週大漲並重回 60 美元後，週一遭遇獲利了結賣壓，期貨價格下跌逾 1%；颶風也為美國玉米種植區帶來降雨，將有利於進入生長期的作物，農業部公布最新玉米良率來到 58%，雖遠低於去年同期，但已較前幾週改善，使得期貨價格遭遇賣壓重挫。

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