[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧07月15日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 樺晟 富邦美債1-3 南璋 新昕纖 訊聯 碩禾 易威 晟楠 富邦美債7-10 勝昱 韋僑 美時 天良 寬魚國際 富邦美債20年 新零售 久陽 強生 南璋 元大美債1-3 雙鴻 東林 寶島科 勝昱 元大投資級公司債 益通 欣厚-KY 中華食 萬國通 群益15年IG科技債 天剛 友銓 世坤 飛寶企業 國泰投資級公司債 建榮 倉和 冠好 精確 國泰5Y+新興債 金利 三圓 萬國通 宏易 國泰1-5Y高收債 達威 雙喜 新昕纖 唐鋒 富邦全球投等債 凱鈺 力泰 聚紡 聯光通 富邦全球高收債 松崗 理銘 世德 通訊-KY 國泰中國政金債5+ 易通展 亞都 精確 榮群 富邦中政債0-1 沛波 老爺知 彬台 天宇 富邦A級公司債 雙喜 東凌-KY 至興 新零售 FH中國政策債 志嘉 邁達康 萬在 恩得利 凱基中國債3-10 綠河-KY 健椿 李洲 凱基新興債10+ 欣泰 科際精密 凱柏實業 凱基科技債10+ 唐鋒 元炬 群益AAA-AA公司債 永純 及成 群益15年IG公用債 富宇 和進 群益15年EM主權債 威潤 耀勝 FH能源債 天宇 倚強 FH製藥債 唐榮 錦明 FH新興企業債 晉椿 鑫創 國泰A級公司債 強新 廣寰科 群益25年美債 松和 點晶 FH20年美債 力新 斐成 FH中國信用債 凌網 泰谷 中信高評級公司債 李洲 典範 中信優先金融債 凱柏實業 益通 凱基AAA至A公司債 及成 振維 凱基金融債20+ 倚強 鴻翊 凱基美債25+ 至寶電 迎輝 國泰A級金融債 原相 研勤 國泰A級科技債 鑫創 欣厚-KY 國泰A級公用債 宇環 兆遠 富邦中國投等債 廣寰科 太欣 富邦金融投等債 杭特 系統電 元大10年IG銀行債 雙鴻 天剛 元大10年IG電能債 幸康 世紀 FH公司債A3 泰谷 華容 FH次順位IG金融債 熱映 建榮 FH美元信用債1-5Y 哲固 立衛 群益A級公司債 森寶 天揚 群益AAA-A醫療債 先益 鈺創 中信美國公債20年 泓格 佳總 中信中國債7-10 博磊 合正 中信中國美元IG債 東林 金利 B新光美債1-3 富晶通 寶聯通 B新光美債20+ 盈正 凱鈺 第一金美債20+ 新鉅科 德宏 第一金金融債 10+ 晟楠 合邦 第一金科技債 10+ 艾恩特 萬旭 永豐10年A公司債 精聯 久正 永豐15年金融債 德微 上揚 永豐7-10年中國債 元創精密 全譜 凱基醫療保健債 欣厚-KY 易通展 凱基IG精選15+ 世紀 茂迪 凱基AAA-AA公司債 友銓 安鈦克 台新美元銀行債 立衛 元隆 南光 合正 沛亨 合世 凱鈺 九暘 易威 通泰 凱碩 天良 彩富 全達 健亞 三聯 奧斯特 鐿鈦 合邦 保銳 皇將 亞元 越峰 奈米醫材 萬旭 商丞 中華食 訊達 英格爾 南璋 撼訊 士開 勝昱 順發 昇益 萬國通 亞通 志嘉 飛寶企業 上揚 富裔 精確 全譜 燦星旅 崇友 元隆 富驛-KY 福裕 沛亨 劍湖山 宏易 廣錠 德記 唐鋒 神盾 泰偉 永捷 長科 華義 雙邦 光菱 昇華 長盛 星雲 得利影 聯光通 宏捷科 鼎創達 台聯電 大世科 愛地雅 新復興 森田 邦泰 通訊-KY 三圓 互動 力泰 榮群 豐謙 天宇 理銘 世豐 富裔 久陽 富驛-KY 大國鋼 易飛網 新零售 亞都 恩得利 老爺知 謚源 東凌-KY 李洲 紅馬-KY 凱柏實業 德記 艾訊 詩肯 元炬 弘帆 及成 關中 好德 大展證 和進 得利影 耀勝 隆中 倚強 時報 錦明 旭然 鑫創 鼎創達 廣寰科 捷必勝-KY 點晶 旭源 岱稜 紅木-KY 斐成 綠電 泰谷 綠河-KY 律勝 霹靂 典範 欣雄 聯一光 欣泰 益通 富堡 振維 鴻翊 迎輝 凡甲 友威科 研勤 精聯 漢磊 欣厚-KY 兆遠 智崴 太欣 系統電 天剛 世紀 華容 建榮 立衛 天揚 鈺創 佳總 中光電 合正 金利 青雲 中菲 國眾 寶聯通 富驊 凱鈺 德宏 松普 三聯 合邦 萬旭 捷波 華電網 久正 亞通 廣明 豪勉 上揚 全譜 易通展 茂迪 安鈦克 佳邦 元隆 沛亨 晶焱 環球晶 光菱 九暘 凱碩 全達 奧斯特 保銳 越峰 商丞 英格爾 綠意 士開 昇益 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 詩肯 康和證 泰偉 華義 昇華 得利影 鼎創達 綠河-KY 愛地雅 邦泰