新聞
0

[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧07月15日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
-----------------------------------------------------------------------------------  
合世     樺晟     富邦美債1-3          南璋              新昕纖   訊聯     碩禾       
易威     晟楠     富邦美債7-10          勝昱              韋僑     美時                
天良     寬魚國際 富邦美債20年          新零售            久陽     強生                
南璋              元大美債1-3          雙鴻              東林     寶島科              
勝昱              元大投資級公司債          益通              欣厚-KY  中華食              
萬國通            群益15年IG科技債          天剛              友銓     世坤                
飛寶企業          國泰投資級公司債          建榮              倉和     冠好                
精確              國泰5Y+新興債          金利              三圓     萬國通              
宏易              國泰1-5Y高收債          達威              雙喜     新昕纖              
唐鋒              富邦全球投等債          凱鈺              力泰     聚紡                
聯光通            富邦全球高收債          松崗              理銘     世德                
通訊-KY           國泰中國政金債5+          易通展            亞都     精確                
榮群              富邦中政債0-1          沛波              老爺知   彬台                
天宇              富邦A級公司債          雙喜              東凌-KY  至興                
新零售            FH中國政策債          志嘉              邁達康   萬在                
恩得利            凱基中國債3-10                            綠河-KY  健椿                
李洲              凱基新興債10+                            欣泰     科際精密            
凱柏實業          凱基科技債10+                                     唐鋒                
元炬              群益AAA-AA公司債                                     永純                
及成              群益15年IG公用債                                     富宇                
和進              群益15年EM主權債                                     威潤                
耀勝              FH能源債                                     天宇                
倚強              FH製藥債                                     唐榮                
錦明              FH新興企業債                                     晉椿                
鑫創              國泰A級公司債                                     強新                
廣寰科            群益25年美債                                     松和                
點晶              FH20年美債                                     力新                
斐成              FH中國信用債                                     凌網                
泰谷              中信高評級公司債                                     李洲                
典範              中信優先金融債                                     凱柏實業            
益通              凱基AAA至A公司債                                     及成                
振維              凱基金融債20+                                     倚強                
鴻翊              凱基美債25+                                     至寶電              
迎輝              國泰A級金融債                                     原相                
研勤              國泰A級科技債                                     鑫創                
欣厚-KY           國泰A級公用債                                     宇環                
兆遠              富邦中國投等債                                     廣寰科              
太欣              富邦金融投等債                                     杭特                
系統電            元大10年IG銀行債                                     雙鴻                
天剛              元大10年IG電能債                                     幸康                
世紀              FH公司債A3                                     泰谷                
華容              FH次順位IG金融債                                     熱映                
建榮              FH美元信用債1-5Y                                     哲固                
立衛              群益A級公司債                                     森寶                
天揚              群益AAA-A醫療債                                     先益                
鈺創              中信美國公債20年                                     泓格                
佳總              中信中國債7-10                                     博磊                
合正              中信中國美元IG債                                     東林                
金利              B新光美債1-3                                     富晶通              
寶聯通            B新光美債20+                                     盈正                
凱鈺              第一金美債20+                                     新鉅科              
德宏              第一金金融債 10+                                     晟楠                
合邦              第一金科技債 10+                                     艾恩特              
萬旭              永豐10年A公司債                                     精聯                
久正              永豐15年金融債                                     德微                
上揚              永豐7-10年中國債                                     元創精密            
全譜              凱基醫療保健債                                     欣厚-KY             
易通展            凱基IG精選15+                                     世紀                
茂迪              凱基AAA-AA公司債                                     友銓                
安鈦克            台新美元銀行債                                     立衛                
元隆              南光                                         合正                
沛亨              合世                                         凱鈺                
九暘              易威                                         通泰                
凱碩              天良                                         彩富                
全達              健亞                                         三聯                
奧斯特            鐿鈦                                         合邦                
保銳              皇將                                         亞元                
越峰              奈米醫材                                     萬旭                
商丞              中華食                                       訊達                
英格爾            南璋                                         撼訊                
士開              勝昱                                         順發                
昇益              萬國通                                       亞通                
志嘉              飛寶企業                                     上揚                
富裔              精確                                         全譜                
燦星旅            崇友                                         元隆                
富驛-KY           福裕                                         沛亨                
劍湖山            宏易                                         廣錠                
德記              唐鋒                                         神盾                
泰偉              永捷                                         長科                
華義              雙邦                                         光菱                
昇華              長盛                                         星雲                
得利影            聯光通                                       宏捷科              
鼎創達            台聯電                                       大世科              
愛地雅            新復興                                       森田                
邦泰              通訊-KY                                      三圓                
                  互動                                         力泰                
                  榮群                                         豐謙                
                  天宇                                         理銘                
                  世豐                                         富裔                
                  久陽                                         富驛-KY             
                  大國鋼                                       易飛網              
                  新零售                                       亞都                
                  恩得利                                       老爺知              
                  謚源                                         東凌-KY             
                  李洲                                         紅馬-KY             
                  凱柏實業                                     德記                
                  艾訊                                         詩肯                
                  元炬                                         弘帆                
                  及成                                         關中                
                  好德                                         大展證              
                  和進                                         得利影              
                  耀勝                                         隆中                
                  倚強                                         時報                
                  錦明                                         旭然                
                  鑫創                                         鼎創達              
                  廣寰科                                       捷必勝-KY            
                  點晶                                         旭源                
                  岱稜                                         紅木-KY             
                  斐成                                         綠電                
                  泰谷                                         綠河-KY             
                  律勝                                         霹靂                
                  典範                                         欣雄                
                  聯一光                                       欣泰                
                  益通                                         富堡                
                  振維                                                             
                  鴻翊                                                             
                  迎輝                                                             
                  凡甲                                                             
                  友威科                                                           
                  研勤                                                             
                  精聯                                                             
                  漢磊                                                             
                  欣厚-KY                                                          
                  兆遠                                                             
                  智崴                                                             
                  太欣                                                             
                  系統電                                                           
                  天剛                                                             
                  世紀                                                             
                  華容                                                             
                  建榮                                                             
                  立衛                                                             
                  天揚                                                             
                  鈺創                                                             
                  佳總                                                             
                  中光電                                                           
                  合正                                                             
                  金利                                                             
                  青雲                                                             
                  中菲                                                             
                  國眾                                                             
                  寶聯通                                                           
                  富驊                                                             
                  凱鈺                                                             
                  德宏                                                             
                  松普                                                             
                  三聯                                                             
                  合邦                                                             
                  萬旭                                                             
                  捷波                                                             
                  華電網                                                           
                  久正                                                             
                  亞通                                                             
                  廣明                                                             
                  豪勉                                                             
                  上揚                                                             
                  全譜                                                             
                  易通展                                                           
                  茂迪                                                             
                  安鈦克                                                           
                  佳邦                                                             
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  晶焱                                                             
                  環球晶                                                           
                  光菱                                                             
                  九暘                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  越峰                                                             
                  商丞                                                             
                  英格爾                                                           
                  綠意                                                             
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  詩肯                                                             
                  康和證                                                           
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  鼎創達                                                           
                  綠河-KY                                                          
                  愛地雅                                                           
                  邦泰
留言載入中...

相關新聞