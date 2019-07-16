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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/07/15  108/07/12  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.37250   10.37620  -0.00370   -0.03566
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.19390   10.19760  -0.00370   -0.03628
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.44820   10.44710   0.00110    0.01053
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.27600   10.27500   0.00100    0.00973
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.25150   10.25390  -0.00240   -0.02341
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.25100   10.25260  -0.00160   -0.01561
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.25100   10.25260  -0.00160   -0.01561
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.31220   10.31240  -0.00020   -0.00194
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.92520    9.92810  -0.00290   -0.02921
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.92520    9.92810  -0.00290   -0.02921
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.91370    9.91490  -0.00120   -0.01210
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.91370    9.91490  -0.00120   -0.01210
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A             10.01880   10.01970  -0.00090   -0.00898
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B             10.01880   10.01970  -0.00090   -0.00898
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.78000   10.76000   0.02000    0.18587
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.73700   10.73610   0.00090    0.00838
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.53660   10.53580   0.00080    0.00759
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.64210   10.64180   0.00030    0.00282
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.52980   10.52950   0.00030    0.00285
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    22.96000   22.90000   0.06000    0.26201
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         24.54000   24.52000   0.02000    0.08157
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     41.55320   41.42380   0.12940    0.31238
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 40.36010   40.31360   0.04650    0.11535
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.87980    9.87740   0.00240    0.02430
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.40390   10.40090   0.00300    0.02884
中國信託台灣活力基金                                               13.33000   13.25000   0.08000    0.60377
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.85000   10.86000  -0.01000   -0.09208
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.72000   10.71000   0.01000    0.09337
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                   10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.42000    9.40000   0.02000    0.21277
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.21000   10.19000   0.02000    0.19627
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                              9.99790    9.99630   0.00160    0.01601
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.10360   10.08790   0.01570    0.15563
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.06870    9.05460   0.01410    0.15572
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.41350   10.41570  -0.00220   -0.02112
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.31350    9.31550  -0.00200   -0.02147
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.50980   11.46680   0.04300    0.37500
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.77510    9.73850   0.03660    0.37583
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.47460   11.46060   0.01400    0.12216
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                              10.00040   10.01740  -0.01700   -0.16970
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              42.56940   42.43930   0.13010    0.30656
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              44.84240   44.67960   0.16280    0.36437
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                45.35210   45.21860   0.13350    0.29523
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.92000   10.87000   0.05000    0.45998
中國信託智能運動基金-美元                                          10.54000   10.50000   0.04000    0.38095
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
中國信託智慧城市建設基金-美元                                      10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.03580   11.03530   0.00050    0.00453
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.18570   10.18060   0.00510    0.05010
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.36720    9.40170  -0.03450   -0.36695
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.40510   10.41030  -0.00520   -0.04995
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.56740    9.61200  -0.04460   -0.46400
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.47000   11.52000  -0.05000   -0.43403
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.90000   10.95000  -0.05000   -0.45662
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.55000   11.62000  -0.07000   -0.60241
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     11.03000   11.10000  -0.07000   -0.63063
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    42.14780   41.98200   0.16580    0.39493
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            42.89660   42.75780   0.13880    0.32462
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        42.58770   42.42600   0.16170    0.38113
元大2001基金                                                       63.13000   62.15000   0.98000    1.57683
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          45.16700   44.99610   0.17090    0.37981
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             43.47480   43.29880   0.17600    0.40648
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       21.18000   21.01000   0.17000    0.80914
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.70390   11.70310   0.00080    0.00684
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.86920   10.85270   0.01650    0.15204
元大上證50基金                                                     33.61000   33.64000  -0.03000   -0.08918
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.10000    9.07000   0.03000    0.33076
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.53000   13.53000   0.00000    0.00000
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.67800   12.68300  -0.00500   -0.03942
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      17.24800   17.22400   0.02400    0.13934
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.91900   10.87100   0.04800    0.44154
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.58500   10.52300   0.06200    0.58919
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.04000    3.05000  -0.01000   -0.32787
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.68000   13.70000  -0.02000   -0.14599
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      47.22180   47.20730   0.01450    0.03072
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.95570   10.95720  -0.00150   -0.01369
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.97450    9.97590  -0.00140   -0.01403
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.15830   10.14490   0.01340    0.13209
元大巴西指數基金                                                    7.59400    7.63600  -0.04200   -0.55003
元大日經225基金                                                    27.54000   27.50000   0.04000    0.14545
元大台商收成基金                                                   22.85000   22.75000   0.10000    0.43956
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.45000   11.49000  -0.04000   -0.34813
元大台灣50單日正向2倍基金                                          40.85000   40.57000   0.28000    0.69017
元大台灣中型100基金                                                33.49000   33.27000   0.22000    0.66126
元大台灣加權股價指數基金                                           26.19800   26.04600   0.15200    0.58358
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.51000   10.44000   0.07000    0.67050
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.51000   10.44000   0.07000    0.67050
元大台灣卓越50基金                                                 83.50000   82.90000   0.60000    0.72376
元大台灣金融基金                                                   18.61000   18.60000   0.01000    0.05376
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.49000   10.46000   0.03000    0.28681
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.49000   10.46000   0.03000    0.28681
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.33000   32.23000   0.10000    0.31027
元大台灣高股息基金                                                 27.37000   27.29000   0.08000    0.29315
元大台灣電子科技基金                                               36.13000   35.82000   0.31000    0.86544
元大全球ETF成長組合基金                                            10.72000   10.68000   0.04000    0.37453
元大全球ETF穩健組合基金                                            15.07000   15.01000   0.06000    0.39973
元大全球人工智慧ETF基金                                            23.97000   23.68000   0.29000    1.22466
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.69000   13.66000   0.03000    0.21962
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.40000    9.38000   0.02000    0.21322
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.34000   13.34000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.52700   12.52300   0.00400    0.03194
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.71000    8.68000   0.03000    0.34562
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.55000    6.53000   0.02000    0.30628
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.08000    9.06000   0.02000    0.22075
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.98000    6.96000   0.02000    0.28736
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.63000    8.57900   0.05100    0.59447
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.06000    9.98000   0.08000    0.80160
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.61000    8.54000   0.07000    0.81967
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.86000   13.88000  -0.02000   -0.14409
元大全球農業商機基金                                               17.97000   17.88000   0.09000    0.50336
元大印尼指數基金                                                   10.03200   10.05100  -0.01900   -0.18904
元大印度指數基金                                                   10.11000   10.12900  -0.01900   -0.18758
元大印度基金                                                       12.96000   12.98000  -0.02000   -0.15408
元大多多基金                                                       17.41000   17.27000   0.14000    0.81065
元大多福基金                                                       52.61000   52.11000   0.50000    0.95951
元大亞太成長基金                                                    8.72000    8.68000   0.04000    0.46083
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.34430    9.32070   0.02360    0.25320
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.47550    7.45660   0.01890    0.25347
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.41000    9.36000   0.05000    0.53419
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                      10.25000   10.17000   0.08000    0.78663
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.70000    9.63000   0.07000    0.72690
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                            10.25000   10.17000   0.08000    0.78663
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.31700   10.32900  -0.01200   -0.11618
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.21630   10.21860  -0.00230   -0.02251
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.42470   10.42640  -0.00170   -0.01630
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.21250   10.21410  -0.00160   -0.01566
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.49220   10.47530   0.01690    0.16133
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.27930   10.26280   0.01650    0.16077
元大卓越基金                                                       43.71000   43.37000   0.34000    0.78395
元大店頭基金                                                        8.50000    8.38000   0.12000    1.43198
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.47710   10.47500   0.00210    0.02005
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.83340    9.84120  -0.00780   -0.07926
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.74310   32.68000   0.06310    0.19308
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   41.73160   41.60890   0.12270    0.29489
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        17.17390   17.19230  -0.01840   -0.10702
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        21.93950   21.88780   0.05170    0.23620
元大美國政府7至10年期債券基金                                      41.91920   41.79930   0.11990    0.28685
元大高科技基金                                                     19.57000   19.34000   0.23000    1.18925
元大得利貨幣市場基金                                               16.32910   16.32830   0.00080    0.00490
元大得寶貨幣市場基金                                               12.03480   12.03430   0.00050    0.00415
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              10.89000   10.77000   0.12000    1.11421
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                10.89000   10.77000   0.12000    1.11421
元大富櫃50基金                                                     13.06000   12.90000   0.16000    1.24031
元大華夏中小基金                                                    7.34000    7.29000   0.05000    0.68587
元大新中國基金-人民幣                                               9.75000    9.69000   0.06000    0.61920
元大新中國基金-美元                                                 9.13900    9.08900   0.05000    0.55012
元大新中國基金-新台幣                                               9.17000    9.11000   0.06000    0.65862
元大新主流基金                                                     24.53000   24.16000   0.37000    1.53146
元大新東協平衡基金-美元                                             9.65900    9.66900  -0.01000   -0.10342
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.49000    9.48000   0.01000    0.10549
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    11.03480   10.92830   0.10650    0.97453
元大新興印尼機會債券基金-美金                                      10.18770   10.09270   0.09500    0.94127
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.61210   11.48340   0.12870    1.12075
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.56770    9.46170   0.10600    1.12031
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.53900   10.54380  -0.00480   -0.04552
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.78110    9.78550  -0.00440   -0.04496
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.78660   10.77230   0.01430    0.13275
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.01900   10.00570   0.01330    0.13292
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.07780   10.08100  -0.00320   -0.03174
元大新興亞洲基金                                                   11.07000   11.06000   0.01000    0.09042
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.88450    9.85410   0.03040    0.30850
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.15950    9.13130   0.02820    0.30883
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.23720   10.18760   0.04960    0.48687
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.50140    9.45530   0.04610    0.48756
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.16690   15.16620   0.00070    0.00462
元大經貿基金                                                       36.81000   36.46000   0.35000    0.95996
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.96000    8.95000   0.01000    0.11173
元大實質多重資產基金-美元                                           8.24800    8.23500   0.01300    0.15786
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.77000    8.74000   0.03000    0.34325
元大滬深300單日反向1倍基金                                         12.34000   12.34000   0.00000    0.00000
元大滬深300單日正向2倍基金                                         17.92000   17.95000  -0.03000   -0.16713
元大摩臺基金                                                       39.13000   38.84000   0.29000    0.74665
元大標普500基金                                                    28.42000   28.24000   0.18000    0.63739
元大標普500單日反向1倍基金                                         11.99000   12.04000  -0.05000   -0.41528
元大標普500單日正向2倍基金                                         37.96000   37.66000   0.30000    0.79660
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.61000   20.56000   0.05000    0.24319
元大標智滬深300基金                                                18.43000   18.32000   0.11000    0.60044
元大歐洲50基金                                                     25.58000   25.58000   0.00000    0.00000
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.39120    9.35260   0.03860    0.41272
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.29530   10.29460   0.00070    0.00680
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.58000   15.46000   0.12000    0.77620
日盛上選基金                                                       35.27000   34.87000   0.40000    1.14712
日盛小而美基金                                                     18.30000   18.14000   0.16000    0.88203
日盛中國內需動力基金                                                9.68000    9.65000   0.03000    0.31088
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.36590   12.36240   0.00350    0.02831
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.89520    9.89240   0.00280    0.02830
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.62840   12.62500   0.00340    0.02693
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                      10.10000   10.09730   0.00270    0.02674
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.42260   11.40700   0.01560    0.13676
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.11820    9.10570   0.01250    0.13728
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.66000   10.62000   0.04000    0.37665
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.15000   10.12000   0.03000    0.29644
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.56000   10.51000   0.05000    0.47574
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.69000   10.66000   0.03000    0.28143
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.55000   10.54000   0.01000    0.09488
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.70000   10.67000   0.03000    0.28116
日盛日盛基金                                                       11.48000   11.41000   0.07000    0.61350
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.49000    9.50000  -0.01000   -0.10526
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.43000    9.43000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 11.55000   11.49000   0.06000    0.52219
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.55820   10.55420   0.00400    0.03790
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.46060    9.45700   0.00360    0.03807
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.32860   10.31440   0.01420    0.13767
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.25520    9.24250   0.01270    0.13741
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.58000   10.54000   0.04000    0.37951
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.66000   10.60000   0.06000    0.56604
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.52280    2.52240   0.00040    0.01586
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65470    1.66300  -0.00830   -0.49910
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.39070    0.39070   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25680    0.25810  -0.00130   -0.50368
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.88950   12.87290   0.01660    0.12895
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.34520    8.37700  -0.03180   -0.37961
日盛亞洲機會基金                                                    7.14000    7.15000  -0.01000   -0.13986
日盛首選基金                                                       17.41000   17.29000   0.12000    0.69404
日盛高科技基金                                                     18.50000   18.33000   0.17000    0.92744
日盛貨幣市場基金                                                   14.83780   14.83710   0.00070    0.00472
日盛新台商基金                                                     39.85000   39.62000   0.23000    0.58051
日盛精選五虎基金                                                   36.74000   36.65000   0.09000    0.24557
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.54890   13.54820   0.00070    0.00517
台新2000高科技基金                                                 31.97000   31.59000   0.38000    1.20291
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                         10.37000   10.33000   0.04000    0.38722
台新MSCI中國基金                                                   20.20000   20.18000   0.02000    0.09911
台新大眾貨幣市場基金                                               14.22560   14.22500   0.00060    0.00422
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.44370   10.44770  -0.00400   -0.03829
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.55260   10.56140  -0.00880   -0.08332
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.19690   10.18600   0.01090    0.10701
台新中國通基金                                                     45.87000   45.50000   0.37000    0.81319
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.56890    0.56480   0.00410    0.72592
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              17.65400   17.49700   0.15700    0.89730
台新中國精選中小基金-美元                                           0.31520    0.31460   0.00060    0.19072
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.46000    9.42000   0.04000    0.42463
台新主流基金                                                       24.62000   24.36000   0.26000    1.06732
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      23.78000   23.79000  -0.01000   -0.04203
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.76950    0.77110  -0.00160   -0.20750
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      16.91000   16.92000  -0.01000   -0.05910
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.54630    0.54750  -0.00120   -0.21918
台新台灣中小基金                                                   35.38000   35.24000   0.14000    0.39728
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.85560   10.86730  -0.01170   -0.10766
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                              10.06380   10.09020  -0.02640   -0.26164
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.54000    9.55000  -0.01000   -0.10471
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.60250   11.63290  -0.03040   -0.26133
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              11.04000   11.05000  -0.01000   -0.09050
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.21210   10.22690  -0.01480   -0.14472
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.39750   11.41390  -0.01640   -0.14368
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.98000   10.98000   0.00000    0.00000
台新印度基金                                                       14.93000   14.94000  -0.01000   -0.06693
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.67180    8.66410   0.00770    0.08887
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28430    0.28450  -0.00020   -0.07030
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.67060   12.65940   0.01120    0.08847
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.41020    0.41060  -0.00040   -0.09742
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             40.00000   40.00000   0.00000    0.00000
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                40.37000   40.32000   0.05000    0.12401
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.13180   11.13140   0.00040    0.00359
台新高股息平衡基金                                                 32.47820   32.38730   0.09090    0.28067
台新智慧生活基金-美元                                              10.90560   10.91050  -0.00490   -0.04491
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.30000   11.29000   0.01000    0.08857
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.35560    8.37450  -0.01890   -0.22569
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.60840    8.61260  -0.00420   -0.04877
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.44210    9.46350  -0.02140   -0.22613
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.73820    9.74300  -0.00480   -0.04927
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.68240   11.67750   0.00490    0.04196
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.37020    0.37070  -0.00050   -0.13488
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.32190    8.31840   0.00350    0.04208
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27830    0.27860  -0.00030   -0.10768
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.74000    5.74000   0.00000    0.00000
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.45000   22.42000   0.03000    0.13381
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.25430   10.24930   0.00500    0.04878
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.04560   10.04390   0.00170    0.01693
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.14770   10.13690   0.01080    0.10654
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.25410   10.24910   0.00500    0.04878
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.04540   10.04370   0.00170    0.01693
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.14770   10.13690   0.01080    0.10654
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               41.76860   41.62260   0.14600    0.35077
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     41.16290   41.00850   0.15440    0.37651
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.99220   39.94120   0.05100    0.12769
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.36120   11.36060   0.00060    0.00528
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.19090   10.18820   0.00270    0.02650
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.23820    9.23180   0.00640    0.06933
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.85120   10.84370   0.00750    0.06916
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.84330    7.83690   0.00640    0.08166
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.28320    9.27560   0.00760    0.08194
永豐中小基金                                                       53.12000   52.93000   0.19000    0.35896
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.79550    1.79250   0.00300    0.16736
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.50000    2.49580   0.00420    0.16828
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.22760    8.21200   0.01560    0.18997
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.11490   11.09380   0.02110    0.19020
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.70000    4.69000   0.01000    0.21322
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.26000   21.21000   0.05000    0.23574
永豐主流品牌基金                                                   19.99000   19.89000   0.10000    0.50277
永豐永豐基金                                                       33.27000   32.92000   0.35000    1.06318
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.22580    9.22740  -0.00160   -0.01734
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.70700    9.70870  -0.00170   -0.01751
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.12410    9.11200   0.01210    0.13279
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.60210    9.58930   0.01280    0.13348
永豐亞洲民生消費基金                                               12.23000   12.18000   0.05000    0.41051
永豐南非幣2021保本基金                                             14.16450   14.16310   0.00140    0.00988
永豐高科技基金                                                     23.60000   23.39000   0.21000    0.89782
永豐貨幣市場基金                                                   13.94150   13.94090   0.00060    0.00430
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.12030    2.11730   0.00300    0.14169
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.61630    2.61270   0.00360    0.13779
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.82320    7.81060   0.01260    0.16132
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.95690   10.93940   0.01750    0.15997
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.21610    7.21950  -0.00340   -0.04709
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.56430   11.56990  -0.00560   -0.04840
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.38000   10.31000   0.07000    0.67895
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.20000    8.15000   0.05000    0.61350
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.89000   18.77000   0.12000    0.63932
永豐臺灣加權ETF基金                                                54.91000   54.59000   0.32000    0.58619
永豐領航科技基金                                                   38.25000   37.93000   0.32000    0.84366
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    12.29000   12.35000  -0.06000   -0.48583
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.72000   11.77000  -0.05000   -0.42481
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
永豐趨勢平衡基金                                                   41.44000   41.17000   0.27000    0.65582
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.89020   11.88770   0.00250    0.02103
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.82820    9.83010  -0.00190   -0.01933
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.40350   10.40520  -0.00170   -0.01634
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.87870    9.87840   0.00030    0.00304
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.28840   10.28760   0.00080    0.00778
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.88640    9.88790  -0.00150   -0.01517
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.59030   10.59170  -0.00140   -0.01322
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.89320    9.89250   0.00070    0.00708
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.38530   10.38460   0.00070    0.00674
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     11.01000   10.97000   0.04000    0.36463
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.65000    9.62000   0.03000    0.31185
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.16000   15.10000   0.06000    0.39735
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.94000   19.87000   0.07000    0.35229
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.85000   19.80000   0.05000    0.25253
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.04030   10.04400  -0.00370   -0.03684
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.04040   10.04400  -0.00360   -0.03584
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                       9.99370    9.99680  -0.00310   -0.03101
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                       9.99370    9.99680  -0.00310   -0.03101
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.11010   10.11380  -0.00370   -0.03658
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.10990   10.11360  -0.00370   -0.03658
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.04140   10.04400  -0.00260   -0.02589
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.04140   10.04400  -0.00260   -0.02589
兆豐國際生命科學基金                                               15.50000   15.63000  -0.13000   -0.83173
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.49720   10.46440   0.03280    0.31344
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.73500   10.71400   0.02100    0.19601
兆豐國際全球基金                                                   31.74000   31.57000   0.17000    0.53849
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.48870   10.48680   0.00190    0.01812
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.20580   10.21340  -0.00760   -0.07441
兆豐國際國民基金                                                   22.89000   22.62000   0.27000    1.19363
兆豐國際第一基金                                                   13.44000   13.40000   0.04000    0.29851
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.74580   10.73040   0.01540    0.14352
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.23090    8.21900   0.01190    0.14479
兆豐國際萬全基金                                                   20.83000   20.79000   0.04000    0.19240
兆豐國際電子基金                                                   26.54000   26.38000   0.16000    0.60652
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.38000   22.27000   0.11000    0.49394
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.45000   15.50000  -0.05000   -0.32258
兆豐國際豐台灣基金                                                 35.31000   35.04000   0.27000    0.77055
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.55760   12.55700   0.00060    0.00478
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                            10.05000    9.97000   0.08000    0.80241
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                            10.02000    9.95000   0.07000    0.70352
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.83310   10.83490  -0.00180   -0.01661
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.57430   10.57500  -0.00070   -0.00662
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.82000   10.81940   0.00060    0.00555
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.51510   10.51690  -0.00180   -0.01712
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.67150   10.67220  -0.00070   -0.00656
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.61930   10.61870   0.00060    0.00565
合庫台灣基金                                                       11.53000   11.41000   0.12000    1.05171
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.72560   11.71200   0.01360    0.11612
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.71910   12.71820   0.00090    0.00708
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.34150   11.33970   0.00180    0.01587
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.12100   12.12070   0.00030    0.00248
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.15330    8.14380   0.00950    0.11665
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.43960    9.43880   0.00080    0.00848
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.14360    9.14210   0.00150    0.01641
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.85350    8.85110   0.00240    0.02712
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.29570    9.29420   0.00150    0.01614
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.63000   10.60000   0.03000    0.28302
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.32000   11.30000   0.02000    0.17699
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.48000    9.44000   0.04000    0.42373
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
合庫全球新興市場基金                                                9.64000    9.65000  -0.01000   -0.10363
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.19000   10.17000   0.02000    0.19666
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.51000   10.52000  -0.01000   -0.09506
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.14000    9.13000   0.01000    0.10953
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
合庫貨幣市場基金                                                   10.17400   10.17360   0.00040    0.00393
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.94560    9.95020  -0.00460   -0.04623
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.27590   10.27800  -0.00210   -0.02043
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.55190   10.54510   0.00680    0.06448
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.09010   12.10890  -0.01880   -0.15526
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.31640   15.31320   0.00320    0.02090
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.73550    8.73870  -0.00320   -0.03662
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.56270    9.56580  -0.00310   -0.03241
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.92500    7.91990   0.00510    0.06439
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.69920    8.71270  -0.01350   -0.15495
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.59580   10.59450   0.00130    0.01227
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.47000   10.46000   0.01000    0.09560
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.51000   10.49000   0.02000    0.19066
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.63000    9.61000   0.02000    0.20812
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.85000    9.82000   0.03000    0.30550
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                        10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.61000   10.60000   0.01000    0.09434
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.84000   11.83000   0.01000    0.08453
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.63000   11.63000   0.00000    0.00000
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.83000   11.81000   0.02000    0.16935
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.14860   10.12810   0.02050    0.20241
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.15210   10.13120   0.02090    0.20629
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                          10.10160   10.01230   0.08930    0.89190
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.11350   10.09660   0.01690    0.16738
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.14850   10.12800   0.02050    0.20241
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.15200   10.13120   0.02080    0.20531
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                            10.10160   10.01230   0.08930    0.89190
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.11340   10.09650   0.01690    0.16738
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.53000   10.50000   0.03000    0.28571
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.21650   11.21590   0.00060    0.00535
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                        10.08580   10.09930  -0.01350   -0.13367
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.04350   10.03910   0.00440    0.04383
安聯中國東協基金                                                   15.72000   15.69000   0.03000    0.19120
安聯中國策略基金-美元                                              12.33000   12.25000   0.08000    0.65306
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.15000   16.02000   0.13000    0.81149
安聯中華新思路基金-人民幣                                          14.96000   14.93000   0.03000    0.20094
安聯中華新思路基金-美元                                            13.91000   13.91000   0.00000    0.00000
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          13.16000   13.14000   0.02000    0.15221
安聯台灣大壩基金                                                   30.80000   30.48000   0.32000    1.04987
安聯台灣科技基金                                                   52.50000   52.15000   0.35000    0.67114
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.54870   12.54810   0.00060    0.00478
安聯台灣智慧基金                                                   34.72000   34.53000   0.19000    0.55025
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.74730   10.74600   0.00130    0.01210
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.84900   15.84410   0.00490    0.03093
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.87370    9.87070   0.00300    0.03039
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.77000   11.75000   0.02000    0.17021
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        12.16000   12.12000   0.04000    0.33003
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.20850   13.20160   0.00690    0.05227
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.80140   10.79830   0.00310    0.02871
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.86700   12.85990   0.00710    0.05521
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.57790    9.57300   0.00490    0.05119
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.51300    9.51030   0.00270    0.02839
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.05570    9.05070   0.00500    0.05524
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.20880   10.20460   0.00420    0.04116
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.25370   10.24810   0.00560    0.05464
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.59000   11.59000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.60000   11.58000   0.02000    0.17271
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.98000   10.97000   0.01000    0.09116
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.65000    9.63000   0.02000    0.20768
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.51000   11.51000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            11.07000   11.05000   0.02000    0.18100
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.51000    9.49000   0.02000    0.21075
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.51970   12.51540   0.00430    0.03436
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.36320   11.36090   0.00230    0.02024
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.97370   10.96980   0.00390    0.03555
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.65430    8.65130   0.00300    0.03468
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.51720    8.51550   0.00170    0.01996
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.19940    8.19640   0.00300    0.03660
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.27860   10.27690   0.00170    0.01654
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.19140   10.18780   0.00360    0.03534
安聯全球人口趨勢基金                                               12.65000   12.61000   0.04000    0.31721
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.96000    9.08000  -0.12000   -1.32159
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.99000   34.36000  -0.37000   -1.07683
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.22000    8.18000   0.04000    0.48900
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.45230   12.45200   0.00030    0.00241
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.54270   10.54250   0.00020    0.00190
安聯全球新興市場基金                                               17.57000   17.57000   0.00000    0.00000
安聯全球農金趨勢基金                                                9.24000    9.18000   0.06000    0.65359
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.32000    9.26000   0.06000    0.64795
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.96000   10.93000   0.03000    0.27447
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     11.21000   11.18000   0.03000    0.26834
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        11.04000   11.01000   0.03000    0.27248
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.61000   10.58000   0.03000    0.28355
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.82000    9.79000   0.03000    0.30644
安聯亞洲動態策略基金                                               22.62000   22.53000   0.09000    0.39947
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.06690   10.07670  -0.00980   -0.09725
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.07760   10.08720  -0.00960   -0.09517
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.06610   10.07590  -0.00980   -0.09726
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.08010   10.08970  -0.00960   -0.09515
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.06990   10.07960  -0.00970   -0.09623
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.02980   10.03940  -0.00960   -0.09562
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.02980   10.03950  -0.00970   -0.09662
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.02980   10.03940  -0.00960   -0.09562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.55710   10.55740  -0.00030   -0.00284
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.09120   10.09160  -0.00040   -0.00396
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               90.86650   90.80230   0.06420    0.07070
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.40930   13.40700   0.00230    0.01716
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.69600   68.65250   0.04350    0.06336
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                 10.00950   10.00790   0.00160    0.01599
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.73920    2.73990  -0.00070   -0.02555
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.93700   10.93540   0.00160    0.01463
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.27780    2.27460   0.00320    0.14068
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.83780    8.83430   0.00350    0.03962
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.50060   10.48340   0.01720    0.16407
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.44020   10.44250  -0.00230   -0.02203
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.79820   10.79610   0.00210    0.01945
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.40050   10.40210  -0.00160   -0.01538
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.44260   10.44690  -0.00430   -0.04116
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.39910   10.38200   0.01710    0.16471
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.31150   10.31400  -0.00250   -0.02424
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.58840   10.58680   0.00160    0.01511
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.29700   10.29860  -0.00160   -0.01554
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.35140   10.35560  -0.00420   -0.04056
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.28980   10.29030  -0.00050   -0.00486
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.36730   10.36370   0.00360    0.03474
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.28080   10.28070   0.00010    0.00097
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  10.23260   10.23270  -0.00010   -0.00098
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.29870   10.29870   0.00000    0.00000
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.31850   10.31500   0.00350    0.03393
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.28070   10.28060   0.00010    0.00097
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                  10.23210   10.23210   0.00000    0.00000
宏利台灣動力基金A類型                                              30.73000   30.52000   0.21000    0.68807
宏利台灣動力基金I類型                                              30.73000   30.52000   0.21000    0.68807
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.13660   10.12420   0.01240    0.12248
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                             10.01950    9.98920   0.03030    0.30333
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.65860    7.64920   0.00940    0.12289
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.63700    7.61860   0.01840    0.24151
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.65000   11.62000   0.03000    0.25818
宏利全球債券組合基金                                               13.74740   13.74900  -0.00160   -0.01164
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.99230    2.99310  -0.00080   -0.02673
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.43530   12.43370   0.00160    0.01287
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.94900    8.94740   0.00160    0.01788
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.54940    2.54520   0.00420    0.16502
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.50770   11.49040   0.01730    0.15056
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.45110    3.45630  -0.00520   -0.15045
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.55410    0.55490  -0.00080   -0.14417
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.63000   15.64000  -0.01000   -0.06394
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.33100   12.32970   0.00130    0.01054
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.91420   10.91490  -0.00070   -0.00641
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.47450   10.46810   0.00640    0.06114
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.76330    8.76390  -0.00060   -0.00685
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.40170    8.40210  -0.00040   -0.00476
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.26440    8.25980   0.00460    0.05569
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.33100    8.31060   0.02040    0.24547
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.62000   10.56000   0.06000    0.56818
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.59000   10.50000   0.09000    0.85714
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.51000   10.43000   0.08000    0.76702
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.90000   10.90000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.62000   10.62000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.63000   10.62000   0.01000    0.09416
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        3.03430    3.03420   0.00010    0.00330
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.43920    0.43900   0.00020    0.04556
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           13.21720   13.20810   0.00910    0.06890
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          1.00080    1.00100  -0.00020   -0.01998
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.59410    7.59000   0.00410    0.05402
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.10930    2.10920   0.00010    0.00474
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.30470    0.30470   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.25070    9.24520   0.00550    0.05949
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.33620    0.33630  -0.00010   -0.02974
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.68880   13.68830   0.00050    0.00365
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.51000    2.51000   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.30000   11.29000   0.01000    0.08857
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          26.35000   26.20000   0.15000    0.57252
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          26.35000   26.20000   0.15000    0.57252
宏利澳幣保本基金                                                   12.66040   12.65450   0.00590    0.04662
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.90000   10.88000   0.02000    0.18382
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.39000   11.42000  -0.03000   -0.26270
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.46000   11.50000  -0.04000   -0.34783
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.20000   11.21000  -0.01000   -0.08921
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.16000   11.17000  -0.01000   -0.08953
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.72000   10.74000  -0.02000   -0.18622
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      12.21000   12.21000   0.00000    0.00000
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.46700   10.46120   0.00580    0.05544
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.69520    9.69340   0.00180    0.01857
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.19460    9.17670   0.01790    0.19506
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.58600   11.56350   0.02250    0.19458
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.39000    9.37000   0.02000    0.21345
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.12000   10.10000   0.02000    0.19802
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.92000    9.89000   0.03000    0.30334
貝萊德新台幣基金                                                   12.97110   12.97070   0.00040    0.00308
貝萊德寶利基金                                                     27.61000   27.43000   0.18000    0.65622
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.48510   11.48370   0.00140    0.01219
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.15020   10.14660   0.00360    0.03548
保德信大中華基金-人民幣                                            10.11000   10.07000   0.04000    0.39722
保德信大中華基金-美元                                               9.98000    9.95000   0.03000    0.30151
保德信大中華基金-新台幣                                            29.92000   29.76000   0.16000    0.53763
保德信中小型股基金                                                 47.89000   47.20000   0.69000    1.46186
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.67000    8.55000   0.12000    1.40351
保德信中國中小基金-美元                                             8.35000    8.25000   0.10000    1.21212
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.12000    8.01000   0.11000    1.37328
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.91790    9.87450   0.04340    0.43952
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.99510    9.94670   0.04840    0.48659
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.03590    9.99200   0.04390    0.43935
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.10590   11.05730   0.04860    0.43953
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.33000   10.23000   0.10000    0.97752
保德信中國品牌基金-美元                                            10.28000   10.17000   0.11000    1.08161
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.08000   10.97000   0.11000    1.00273
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.72000   28.46000   0.26000    0.91356
保德信全球消費商機基金                                             19.84000   19.70000   0.14000    0.71066
保德信全球基礎建設基金                                             14.02000   14.01000   0.01000    0.07138
保德信全球資源基金                                                  7.56000    7.52000   0.04000    0.53191
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.05000   10.11000  -0.06000   -0.59347
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.59000   33.70000  -0.11000   -0.32641
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.63430   10.66010  -0.02580   -0.24202
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 11.00710   11.03380  -0.02670   -0.24198
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.69090   10.69790  -0.00700   -0.06543
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               11.06380   11.07100  -0.00720   -0.06503
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.70540    9.68710   0.01830    0.18891
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.85230   10.83140   0.02090    0.19296
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.28740    9.25310   0.03430    0.37069
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.36750   10.32920   0.03830    0.37079
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.20070    8.19320   0.00750    0.09154
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.28000   11.26960   0.01040    0.09228
保德信亞太基金                                                     20.75000   20.76000  -0.01000   -0.04817
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.75750    8.75220   0.00530    0.06056
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.09150   12.08420   0.00730    0.06041
保德信店頭市場基金                                                 34.99000   34.75000   0.24000    0.69065
保德信拉丁美洲基金                                                  7.77000    7.80000  -0.03000   -0.38462
保德信金平衡基金                                                   30.51000   30.34000   0.17000    0.56032
保德信金滿意基金                                                   43.34000   42.95000   0.39000    0.90803
保德信科技島基金                                                   27.14000   26.84000   0.30000    1.11773
保德信高成長基金                                                   95.51000   94.48000   1.03000    1.09018
保德信貨幣市場基金                                                 15.84070   15.83990   0.00080    0.00505
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.80080   10.76950   0.03130    0.29064
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   11.06650   11.01490   0.05160    0.46846
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.10050   11.07110   0.02940    0.26556
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.64950   10.60250   0.04700    0.44329
保德信新世紀基金                                                   10.52000   10.48000   0.04000    0.38168
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.24940    8.24130   0.00810    0.09829
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.37030   10.36120   0.00910    0.08783
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.70100   11.68940   0.01160    0.09924
保德信新興趨勢組合基金                                             11.09000   11.06000   0.03000    0.27125
保德信瑞騰基金                                                     15.65240   15.65260  -0.00020   -0.00128
保德信歐洲組合基金                                                 10.41000   10.39000   0.02000    0.19249
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                      10.16000   10.11000   0.05000    0.49456
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.33000   10.28000   0.05000    0.48638
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                10.09000   10.05000   0.04000    0.39801
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                     10.16000   10.11000   0.05000    0.49456
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.33000   10.28000   0.05000    0.48638
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                               10.09000   10.05000   0.04000    0.39801
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.68160   10.67180   0.00980    0.09183
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.69130   11.69730  -0.00600   -0.05129
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.90250   10.90790  -0.00540   -0.04951
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.20600    9.19760   0.00840    0.09133
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.53230    9.53720  -0.00490   -0.05138
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.40730    9.41190  -0.00460   -0.04887
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.57060   10.56090   0.00970    0.09185
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     11.04520   11.05100  -0.00580   -0.05248
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       11.02660   11.03210  -0.00550   -0.04985
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.43000    7.47000  -0.04000   -0.53548
柏瑞巨人基金                                                       13.00000   12.96000   0.04000    0.30864
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.69980   13.69930   0.00050    0.00365
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.94000   16.95000  -0.01000   -0.05900
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.36580   14.35170   0.01410    0.09825
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.70800   12.70840  -0.00040   -0.00315
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.30270   13.30420  -0.00150   -0.01127
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.64990    8.64140   0.00850    0.09836
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.82410    6.81740   0.00670    0.09828
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.74300    8.74330  -0.00030   -0.00343
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.50390    8.50430  -0.00040   -0.00470
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.83790   10.83920  -0.00130   -0.01199
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.45700    8.46430  -0.00730   -0.08624
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.89650   12.89690  -0.00040   -0.00310
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.44350   12.43120   0.01230    0.09894
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.13940   13.14000  -0.00060   -0.00457
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.10980   12.11120  -0.00140   -0.01156
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    9.04310    9.03410   0.00900    0.09962
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.77250    9.77280  -0.00030   -0.00307
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.71750    9.71800  -0.00050   -0.00515
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.63560    9.63670  -0.00110   -0.01141
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.49180    9.50000  -0.00820   -0.08632
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.75030   10.73080   0.01950    0.18172
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.67750   10.66890   0.00860    0.08061
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.51530   10.50850   0.00680    0.06471
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.56390   10.56470  -0.00080   -0.00757
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.91670    9.89870   0.01800    0.18184
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.62300    9.61530   0.00770    0.08008
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.58820   10.58000   0.00820    0.07750
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.68350    9.67730   0.00620    0.06407
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.73500    9.73570  -0.00070   -0.00719
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.73020   10.71080   0.01940    0.18113
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.67780   10.66920   0.00860    0.08061
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.51560   10.50880   0.00680    0.06471
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.56510   10.56590  -0.00080   -0.00757
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.91650    9.89850   0.01800    0.18185
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.62320    9.61550   0.00770    0.08008
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.76770   10.75930   0.00840    0.07807
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.68360    9.67730   0.00630    0.06510
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.73530    9.73590  -0.00060   -0.00616
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.46510   11.46390   0.00120    0.01047
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.88000   12.88840  -0.00840   -0.06517
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.17700   12.18660  -0.00960   -0.07878
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.13240    9.13140   0.00100    0.01095
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.83100    9.83740  -0.00640   -0.06506
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.76090    9.76860  -0.00770   -0.07882
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.15640   11.15520   0.00120    0.01076
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.99330   12.00110  -0.00780   -0.06499
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.76390   11.77320  -0.00930   -0.07899
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.13260    9.13170   0.00090    0.00986
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.83150    9.83800  -0.00650   -0.06607
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.76130    9.76900  -0.00770   -0.07882
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.79000   13.76000   0.03000    0.21802
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.57000   14.56000   0.01000    0.06868
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.56000    9.55000   0.01000    0.10471
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.85000    8.83000   0.02000    0.22650
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.59000    9.58000   0.01000    0.10438
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.68000   11.66000   0.02000    0.17153
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.48000   11.48000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.79000   11.78000   0.01000    0.08489
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.39000   13.39000   0.00000    0.00000
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.73000   13.71000   0.02000    0.14588
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.99000   11.02000  -0.03000   -0.27223
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.03890   12.01700   0.02190    0.18224
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.25370   10.24560   0.00810    0.07906
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.66840    7.65450   0.01390    0.18159
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.16290   10.15480   0.00810    0.07977
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.80000   10.77000   0.03000    0.27855
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.52000   11.51000   0.01000    0.08688
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.15000   11.13000   0.02000    0.17969
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.46000    9.44000   0.02000    0.21186
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.78000   10.76000   0.02000    0.18587
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.24000   11.22000   0.02000    0.17825
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.93000   10.91000   0.02000    0.18332
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.55000    9.53000   0.02000    0.20986
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.30960   12.30780   0.00180    0.01462
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.02200   12.03240  -0.01040   -0.08643
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.02530   11.03610  -0.01080   -0.09786
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.59060    8.58940   0.00120    0.01397
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.65290    9.66120  -0.00830   -0.08591
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.71060    9.72000  -0.00940   -0.09671
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.56480   11.57470  -0.00990   -0.08553
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.80960   10.80800   0.00160    0.01480
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.00680   11.01760  -0.01080   -0.09802
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.99740   10.00600  -0.00860   -0.08595
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.28200    9.28060   0.00140    0.01509
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.13200    9.14050  -0.00850   -0.09299
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.73710    9.74660  -0.00950   -0.09747
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.82340   12.82340   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.30140   12.31440  -0.01300   -0.10557
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.64240   11.65620  -0.01380   -0.11839
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.19980    7.19980   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.95510    8.96460  -0.00950   -0.10597
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.64700    9.65840  -0.01140   -0.11803
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.02340   11.02340   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.66060   11.67440  -0.01380   -0.11821
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.69890    9.70910  -0.01020   -0.10506
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              9.18670    9.18670   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.85320    9.86490  -0.01170   -0.11860
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.02790   12.03210  -0.00420   -0.03491
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.79240   12.80720  -0.01480   -0.11556
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.66690   11.68140  -0.01450   -0.12413
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.37270    9.37590  -0.00320   -0.03413
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.99650   10.00810  -0.01160   -0.11591
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.99750   10.01000  -0.01250   -0.12488
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.05740   12.07140  -0.01400   -0.11598
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.73130   10.73500  -0.00370   -0.03447
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.11640   11.13030  -0.01390   -0.12488
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.95100    9.95450  -0.00350   -0.03516
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.53790    9.54120  -0.00330   -0.03459
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.23610   10.24800  -0.01190   -0.11612
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.73950    9.75160  -0.01210   -0.12408
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.32000   19.30000   0.02000    0.10363
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           18.23000   18.19000   0.04000    0.21990
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.38150   13.39000  -0.00850   -0.06348
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.53760   10.50900   0.02860    0.27215
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.58800   11.56520   0.02280    0.19714
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.43540   12.41290   0.02250    0.18126
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.08860   11.06830   0.02030    0.18341
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.15900    9.13410   0.02490    0.27260
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.72700    9.70790   0.01910    0.19675
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.52410    9.50690   0.01720    0.18092
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.68280    9.66500   0.01780    0.18417
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.29570    9.27040   0.02530    0.27291
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.52490    9.50620   0.01870    0.19671
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.39870   11.37810   0.02060    0.18105
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.62450    9.60680   0.01770    0.18424
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            42.68660   42.46940   0.21720    0.51143
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        11.23000   11.22000   0.01000    0.08913
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        33.62000   33.68000  -0.06000   -0.17815
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.79830   11.79750   0.00080    0.00678
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.71040    1.71080  -0.00040   -0.02338
國泰大中華基金                                                     19.86000   19.68000   0.18000    0.91463
國泰小龍基金-美元I                                                  0.48350    0.47910   0.00440    0.91839
國泰小龍基金-新台幣                                                15.01000   14.89000   0.12000    0.80591
國泰中小成長基金-美元I                                              1.38610    1.37210   0.01400    1.02033
國泰中小成長基金-新台幣                                            43.03000   42.64000   0.39000    0.91463
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.27400    4.26610   0.00790    0.18518
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.67880    0.67780   0.00100    0.14754
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.72590    0.72480   0.00110    0.15177
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        19.31000   19.25000   0.06000    0.31169
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               42.06310   42.20660  -0.14350   -0.33999
國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.29960    2.30000  -0.00040   -0.01739
國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.32980    0.32990  -0.00010   -0.03031
國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.13780   10.12460   0.01320    0.13038
國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息)                                8.15630    8.14580   0.01050    0.12890
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.31830    2.32060  -0.00230   -0.09911
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.33470    0.33520  -0.00050   -0.14916
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.43490   10.43020   0.00470    0.04506
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.34230    0.34260  -0.00030   -0.08757
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.46420   10.45250   0.01170    0.11193
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.14530    4.14180   0.00350    0.08450
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.59740    0.59710   0.00030    0.05024
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        18.72000   18.68000   0.04000    0.21413
國泰中港台基金-人民幣                                               3.07830    3.08830  -0.01000   -0.32380
國泰中港台基金-美元                                                 0.44920    0.45080  -0.00160   -0.35492
國泰中港台基金-新台幣                                              13.91000   13.94000  -0.03000   -0.21521
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                    10.10540   10.10670  -0.00130   -0.01286
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.18750   10.18680   0.00070    0.00687
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.24440   10.22550   0.01890    0.18483
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.90000   26.85000   0.05000    0.18622
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.32000   12.34000  -0.02000   -0.16207
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       32.93000   32.84000   0.09000    0.27406
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35320    0.35310   0.00010    0.02832
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33310    0.33310   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33400    0.33390   0.00010    0.02995
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   10.98870   10.96660   0.02210    0.20152
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.37030   10.34940   0.02090    0.20194
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.40530   10.38430   0.02100    0.20223
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.45980   12.45930   0.00050    0.00401
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.42390    0.42310   0.00080    0.18908
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37490    0.37420   0.00070    0.18707
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.45240    0.45150   0.00090    0.19934
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.22000   11.19000   0.03000    0.26810
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.78000    9.75000   0.03000    0.30769
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.54580    0.54840  -0.00260   -0.47411
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.55220    2.54090   0.01130    0.44472
國泰全球高股息基金-美元                                             0.37140    0.36980   0.00160    0.43267
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.55000   11.49000   0.06000    0.52219
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.53160    0.53290  -0.00130   -0.24395
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.49340    0.49440  -0.00100   -0.20227
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.43000   14.43000   0.00000    0.00000
國泰全球資源基金-美元                                               0.16790    0.16770   0.00020    0.11926
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.30000    5.28000   0.02000    0.37879
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.62210    0.62150   0.00060    0.09654
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               19.34000   19.28000   0.06000    0.31120
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.84000   18.79000   0.05000    0.26610
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.88610    0.89110  -0.00500   -0.56110
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.63000   21.48000   0.15000    0.69832
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        22.57000   22.55000   0.02000    0.08869
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.54150    2.53750   0.00400    0.15764
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.37070    0.37030   0.00040    0.10802
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31850    0.31810   0.00040    0.12575
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.47670   11.44440   0.03230    0.28223
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.85880    9.83110   0.02770    0.28176
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.52720    0.53000  -0.00280   -0.52830
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.40140    0.40130   0.00010    0.02492
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            12.07000   12.05000   0.02000    0.16598
國泰科技生化基金                                                   33.49000   33.21000   0.28000    0.84312
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          30.11000   29.78000   0.33000    1.10813
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.12000   12.22000  -0.10000   -0.81833
國泰美國費城半導體基金                                             14.73000   14.43000   0.30000    2.07900
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    43.51210   43.36170   0.15040    0.34685
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.57530   17.59060  -0.01530   -0.08698
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    22.47970   22.41720   0.06250    0.27880
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   44.33460   44.18550   0.14910    0.33744
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   45.31970   45.19420   0.12550    0.27769
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.45590   43.38170   0.07420    0.17104
國泰紐幣2021保本基金                                               12.80010   12.80780  -0.00770   -0.06012
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.16570   13.17440  -0.00870   -0.06604
國泰紐幣保本基金                                                   12.74680   12.74510   0.00170    0.01334
國泰國泰基金-新台幣A                                               23.09000   22.91000   0.18000    0.78568
國泰國泰基金-新台幣I                                               23.09000   22.91000   0.18000    0.78568
國泰富時中國A50基金                                                22.13000   22.17000  -0.04000   -0.18042
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   46.44140   46.23660   0.20480    0.44294
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.34570    0.34570   0.00000    0.00000
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.74000   10.72000   0.02000    0.18657
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.50220    0.50540  -0.00320   -0.63316
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.72730   42.71090   0.01640    0.03840
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            21.22000   21.04000   0.18000    0.85551
國泰新興市場基金-美元                                               0.39450    0.39550  -0.00100   -0.25284
國泰新興市場基金-新台幣                                            12.26000   12.27000  -0.01000   -0.08150
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.44220    2.44110   0.00110    0.04506
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.50610    1.50550   0.00060    0.03985
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.36620    0.36620   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22810    0.22810   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息)                                0.35690    0.35720  -0.00030   -0.08399
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             11.09180   11.08300   0.00880    0.07940
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.71150    6.70630   0.00520    0.07754
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       44.10670   43.93640   0.17030    0.38761
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           44.38580   44.17620   0.20960    0.47446
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               42.43880   42.33370   0.10510    0.24827
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   12.99000   13.04000  -0.05000   -0.38344
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   37.73000   37.46000   0.27000    0.72077
國泰標普北美科技ETF基金                                            24.02000   23.79000   0.23000    0.96679
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.35280    0.35340  -0.00060   -0.16978
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    39.93490   39.91630   0.01860    0.04660
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              22.57000   22.56000   0.01000    0.04433
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              20.33000   20.36000  -0.03000   -0.14735
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  18.18000   18.04000   0.14000    0.77605
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41480    0.41520  -0.00040   -0.09634
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.51380   12.51590  -0.00210   -0.01678
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.55520   10.55900  -0.00380   -0.03599
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.44440   10.44650  -0.00210   -0.02010
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.57720   10.56060   0.01660    0.15719
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.23560   10.23930  -0.00370   -0.03614
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.16270   10.16480  -0.00210   -0.02066
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.22850   10.21250   0.01600    0.15667
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.11640   10.12410  -0.00770   -0.07606
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.91650    9.92580  -0.00930   -0.09370
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.07510   10.07880  -0.00370   -0.03671
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.90650    9.89260   0.01390    0.14051
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.11630   10.12400  -0.00770   -0.07606
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.91170    9.92110  -0.00940   -0.09475
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.07500   10.07870  -0.00370   -0.03671
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.90650    9.89250   0.01400    0.14152
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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.43480   11.43400   0.00080    0.00700
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.10090   10.09690   0.00400    0.03962
第一金大中華基金                                                   26.47000   26.35000   0.12000    0.45541
第一金小型精選基金                                                 33.02000   32.76000   0.26000    0.79365
第一金中國世紀基金-人民幣                                          13.42000   13.34000   0.08000    0.59970
第一金中國世紀基金-美元                                             8.38020    8.32770   0.05250    0.63043
第一金中國世紀基金-美元-N                                           8.38050    8.32800   0.05250    0.63040
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.93000    9.85000   0.08000    0.81218
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.93000    9.85000   0.08000    0.81218
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.75380    9.75870  -0.00490   -0.05021
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.35900    8.35310   0.00590    0.07063
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.28850   11.29420  -0.00570   -0.05047
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.84450    9.83760   0.00690    0.07014
第一金中概平衡基金                                                 27.21000   26.99000   0.22000    0.81512
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.32390   15.32310   0.00080    0.00522
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.67000  178.66300   0.00700    0.00392
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              16.27950   16.21150   0.06800    0.41946
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            16.27900   16.21050   0.06850    0.42257
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.75000   15.66000   0.09000    0.57471
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.76000   15.67000   0.09000    0.57435
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      11.07250   11.06190   0.01060    0.09582
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    11.07070   11.05950   0.01120    0.10127
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    11.14000   11.11000   0.03000    0.27003
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  11.14000   11.11000   0.03000    0.27003
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.14340   10.34820  -0.20480   -1.97909
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.14340   10.34740  -0.20400   -1.97151
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.41000   10.60000  -0.19000   -1.79245
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.41000   10.60000  -0.19000   -1.79245
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.52270   13.52870  -0.00600   -0.04435
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.54090   13.54700  -0.00610   -0.04503
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.86000   12.84000   0.02000    0.15576
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.89000   12.87000   0.02000    0.15540
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.90060    9.90850  -0.00790   -0.07973
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.89650    9.90430  -0.00780   -0.07875
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.53110    9.53230  -0.00120   -0.01259
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.55550    9.55670  -0.00120   -0.01256
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.78140   10.79000  -0.00860   -0.07970
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.41390   10.41530  -0.00140   -0.01344
第一金全球大趨勢基金                                               25.74000   25.68000   0.06000    0.23364
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.48870    9.47250   0.01620    0.17102
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.55050    6.53930   0.01120    0.17127
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.15810   10.22100  -0.06290   -0.61540
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.15850   10.22080  -0.06230   -0.60954
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.70000    9.75000  -0.05000   -0.51282
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.70000    9.75000  -0.05000   -0.51282
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   11.04090   11.10880  -0.06790   -0.61123
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 11.04280   11.11060  -0.06780   -0.61023
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.54000   10.60000  -0.06000   -0.56604
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.55000   10.61000  -0.06000   -0.56550
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.58600    8.57110   0.01490    0.17384
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.52790   10.50970   0.01820    0.17317
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.30420    9.30240   0.00180    0.01935
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.30260    9.30080   0.00180    0.01935
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.74890    7.74770   0.00120    0.01549
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.74310    7.74190   0.00120    0.01550
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.52630    8.51910   0.00720    0.08452
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.52700    8.51980   0.00720    0.08451
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.61350   11.61140   0.00210    0.01809
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.61440   11.61210   0.00230    0.01981
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.27410   10.27250   0.00160    0.01558
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.27500   10.27340   0.00160    0.01557
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.07300   15.06030   0.01270    0.08433
第一金亞洲科技基金                                                 18.01000   18.01000   0.00000    0.00000
第一金亞洲新興市場基金                                             13.50000   13.50000   0.00000    0.00000
第一金店頭市場基金                                                  8.22000    8.16000   0.06000    0.73529
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                             9.94360    9.93850   0.00510    0.05132
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                           9.94360    9.93850   0.00510    0.05132
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                           9.93720    9.91450   0.02270    0.22896
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                         9.93720    9.91450   0.02270    0.22896
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                             9.94360    9.93850   0.00510    0.05132
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                           9.94600    9.94080   0.00520    0.05231
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                           9.94360    9.93850   0.00510    0.05132
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                           9.93720    9.91450   0.02270    0.22896
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                         9.93960    9.91680   0.02280    0.22991
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                         9.93720    9.91450   0.02270    0.22896
第一金創新趨勢基金                                                 21.83000   21.70000   0.13000    0.59908
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  42.14320   42.03410   0.10910    0.25955
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            42.10500   41.92530   0.17970    0.42862
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      41.86830   41.74710   0.12120    0.29032
第一金電子基金                                                     33.60000   33.28000   0.32000    0.96154
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       19.15000   19.01000   0.14000    0.73645
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.64000   20.43000   0.21000    1.02790
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.82000    7.82000   0.00000    0.00000
統一大中華中小基金(美元)                                            7.14000    7.16000  -0.02000   -0.27933
統一大中華中小基金(新台幣)                                         10.64000   10.64000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.48000    9.49000  -0.01000   -0.10537
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
統一大滿貫基金-A類型                                               34.34000   34.01000   0.33000    0.97030
統一大滿貫基金-I類型                                               34.34000   34.01000   0.33000    0.97030
統一大龍印基金                                                     14.69000   14.65000   0.04000    0.27304
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.22000    9.22000   0.00000    0.00000
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.44000    8.46000  -0.02000   -0.23641
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
統一中小基金                                                       23.64000   23.40000   0.24000    1.02564
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.85190    9.84070   0.01120    0.11381
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.16170    9.16510  -0.00340   -0.03710
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.90560    8.89610   0.00950    0.10679
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.34010   12.32610   0.01400    0.11358
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.42860   11.43280  -0.00420   -0.03674
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.06840   11.05660   0.01180    0.10672
統一台灣動力基金                                                   17.98000   17.72000   0.26000    1.46727
統一全天候基金-A類型                                              108.23000  107.03000   1.20000    1.12118
統一全天候基金-I類型                                              108.82000  107.61000   1.21000    1.12443
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.29770    8.28100   0.01670    0.20167
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.00760    8.00360   0.00400    0.04998
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.04810    8.02970   0.01840    0.22915
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.94540    8.92740   0.01800    0.20163
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.64070    8.63630   0.00440    0.05095
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.67690    8.65710   0.01980    0.22871
統一全球債券組合基金                                               12.41780   12.41270   0.00510    0.04109
統一全球新科技基金(人民幣)                                         15.93000   15.95000  -0.02000   -0.12539
統一全球新科技基金(美元)                                           14.99000   15.03000  -0.04000   -0.26613
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.47000   14.49000  -0.02000   -0.13803
統一亞太基金                                                       25.00000   24.99000   0.01000    0.04002
統一亞洲大金磚基金                                                 12.48000   12.47000   0.01000    0.08019
統一奔騰基金                                                       58.22000   57.69000   0.53000    0.91870
統一強棒貨幣市場基金                                               16.73470   16.73390   0.00080    0.00478
統一強漢基金(人民幣)                                               10.92000   10.91000   0.01000    0.09166
統一強漢基金(美元)                                                  9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
統一強漢基金(新台幣)                                               26.05000   26.03000   0.02000    0.07683
統一統信基金                                                       30.25000   29.96000   0.29000    0.96796
統一黑馬基金                                                       58.89000   58.35000   0.54000    0.92545
統一新亞洲科技能源基金                                             16.29000   16.30000  -0.01000   -0.06135
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.09920    8.09050   0.00870    0.10753
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.77540   10.76380   0.01160    0.10777
統一經建基金                                                       45.86000   45.38000   0.48000    1.05773
統一龍馬基金                                                       67.22000   66.31000   0.91000    1.37234
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     19.58000   19.28000   0.30000    1.55602
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              46.34000   45.70000   0.64000    1.40044
野村中國機會基金                                                   14.35000   14.27000   0.08000    0.56062
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.41060   10.41440  -0.00380   -0.03649
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.38640   10.39320  -0.00680   -0.06543
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.42500   10.41300   0.01200    0.11524
野村巴西基金                                                        7.25000    7.29000  -0.04000   -0.54870
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.50000   11.48000   0.02000    0.17422
野村台灣高股息基金                                                 25.58000   25.43000   0.15000    0.58985
野村台灣運籌基金                                                   36.67000   36.42000   0.25000    0.68644
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.83180    9.83000   0.00180    0.01831
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.76380    9.76650  -0.00270   -0.02765
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.83720    9.83790  -0.00070   -0.00712
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.45100   10.44910   0.00190    0.01818
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.27160   10.27400  -0.00240   -0.02336
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.05280   10.05360  -0.00080   -0.00796
野村平衡基金                                                       19.63000   19.48000   0.15000    0.77002
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.79000   14.78000   0.01000    0.06766
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.15000   12.15000   0.00000    0.00000
野村全球生技醫療基金                                               16.57000   16.84000  -0.27000   -1.60333
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.17510   10.17650  -0.00140   -0.01376
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.16810   10.17250  -0.00440   -0.04325
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.07590   10.07030   0.00560    0.05561
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.41730   10.41880  -0.00150   -0.01440
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.37580   10.38010  -0.00430   -0.04143
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.28680   10.28100   0.00580    0.05641
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.11500   10.10930   0.00570    0.05638
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.77320   10.77470  -0.00150   -0.01392
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.68840   10.69300  -0.00460   -0.04302
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.59970   10.59370   0.00600    0.05664
野村全球品牌基金                                                   30.04000   29.90000   0.14000    0.46823
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.72000   10.69000   0.03000    0.28064
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 13.04000   13.00000   0.04000    0.30769
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.89000   10.88000   0.01000    0.09191
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.79000   19.73000   0.06000    0.30411
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.30000   12.28000   0.02000    0.16287
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.94310   10.93870   0.00440    0.04022
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.98800   10.98720   0.00080    0.00728
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.75710   10.75030   0.00680    0.06325
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.68620    8.67220   0.01400    0.16144
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.48950    8.47710   0.01240    0.14628
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.07050    8.05190   0.01860    0.23100
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.08670   11.06900   0.01770    0.15991
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.55160   10.53610   0.01550    0.14711
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.12620   10.10290   0.02330    0.23063
野村成長基金                                                       30.90000   30.56000   0.34000    1.11257
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.49890    8.49650   0.00240    0.02825
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.51040    8.51020   0.00020    0.00235
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.73200    8.72100   0.01100    0.12613
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.76320    9.76030   0.00290    0.02971
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.62700    9.62680   0.00020    0.00208
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.86230    9.84980   0.01250    0.12691
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.28000    9.26000   0.02000    0.21598
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.44000   13.41000   0.03000    0.22371
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.29130   10.29540  -0.00410   -0.03982
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.21820   10.22370  -0.00550   -0.05380
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           10.12000   10.11440   0.00560    0.05537
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.71510    9.71820  -0.00310   -0.03190
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.73640    9.74140  -0.00500   -0.05133
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.85130    9.84580   0.00550    0.05586
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.16640   10.16080   0.00560    0.05511
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.86390   10.86920  -0.00530   -0.04876
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.73220   10.73780  -0.00560   -0.05215
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.85960   10.85350   0.00610    0.05620
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                       10.17000   10.17710  -0.00710   -0.06976
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                         10.17440   10.18370  -0.00930   -0.09132
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                       10.10870   10.11100  -0.00230   -0.02275
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.60500    8.60780  -0.00280   -0.03253
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.22760    9.23400  -0.00640   -0.06931
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           9.09440    9.10390  -0.00950   -0.10435
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                       10.16600   10.16770  -0.00170   -0.01672
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.92520   13.92980  -0.00460   -0.03302
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        13.05920   13.06830  -0.00910   -0.06963
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.57460   10.58560  -0.01100   -0.10391
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.45520   10.45730  -0.00210   -0.02008
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.43800   10.44380  -0.00580   -0.05554
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.48930   10.49180  -0.00250   -0.02383
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.75270   10.75490  -0.00220   -0.02046
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.71220   10.71820  -0.00600   -0.05598
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.68210   10.68460  -0.00250   -0.02340
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.67380   10.67570  -0.00190   -0.01780
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.62420   10.62990  -0.00570   -0.05362
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.75200   10.73900   0.01300    0.12105
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.24330   10.23540   0.00790    0.07718
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.90470    9.90260   0.00210    0.02121
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.53010    9.52930   0.00080    0.00840
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.01970    9.01290   0.00680    0.07545
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.47170   11.46300   0.00870    0.07590
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.37340   10.34580   0.02760    0.26677
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.51170   11.48360   0.02810    0.24470
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.93290   10.90930   0.02360    0.21633
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.70680   10.67820   0.02860    0.26784
野村泰國基金                                                       44.51000   45.10000  -0.59000   -1.30820
野村高科技基金                                                     10.32000   10.16000   0.16000    1.57480
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.65000   10.59710   0.05290    0.49919
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.27950   10.23790   0.04160    0.40633
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.84370   10.77340   0.07030    0.65253
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.67470    9.63800   0.03670    0.38078
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.65830    9.61050   0.04780    0.49737
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.85890    9.83590   0.02300    0.23384
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.27580   12.22630   0.04950    0.40486
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.21490   14.11860   0.09630    0.68208
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          11.16400   11.12160   0.04240    0.38124
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        11.15310   11.09790   0.05520    0.49739
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.56250   11.53560   0.02690    0.23319
野村貨幣市場基金                                                   16.33930   16.33860   0.00070    0.00428
野村新馬基金                                                       15.74000   15.72000   0.02000    0.12723
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.37470   10.37340   0.00130    0.01253
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.28210   10.29290  -0.01080   -0.10493
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.40420   10.39680   0.00740    0.07118
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.27590   10.27210   0.00380    0.03699
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.23410   10.23390   0.00020    0.00195
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.28300   10.27220   0.01080    0.10514
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.68510   10.67990   0.00520    0.04869
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.60530   10.60410   0.00120    0.01132
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.67660   10.65240   0.02420    0.22718
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.19540   10.20500  -0.00960   -0.09407
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.20250   10.21580  -0.01330   -0.13019
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計    10.09880   10.10510  -0.00630   -0.06234
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.77990   10.78980  -0.00990   -0.09175
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.73680   10.75090  -0.01410   -0.13115
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.63380   10.64050  -0.00670   -0.06297
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.61590   10.61760  -0.00170   -0.01601
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.99120    7.99250  -0.00130   -0.01627
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.34490   12.34690  -0.00200   -0.01620
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      9.24000    9.30000  -0.06000   -0.64516
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.39710   10.39630   0.00080    0.00770
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.56280   10.54000   0.02280    0.21632
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.36030   10.36240  -0.00210   -0.02027
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.43820   10.42180   0.01640    0.15736
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.39810   10.40120  -0.00310   -0.02980
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.39750   10.39670   0.00080    0.00769
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.56330   10.54050   0.02280    0.21631
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.36060   10.36260  -0.00200   -0.01930
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.44200   10.42550   0.01650    0.15827
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.39710   10.40020  -0.00310   -0.02981
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.42840   10.43740  -0.00900   -0.08623
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.59060   10.57740   0.01320    0.12479
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.39050   10.40240  -0.01190   -0.11440
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.46930   10.46270   0.00660    0.06308
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.42910   10.44270  -0.01360   -0.13023
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.42840   10.43740  -0.00900   -0.08623
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.59070   10.57750   0.01320    0.12479
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.39790   10.40700  -0.00910   -0.08744
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.48470   10.47810   0.00660    0.06299
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.42970   10.44340  -0.01370   -0.13118
野村精選貨幣市場基金                                               12.11430   12.11400   0.00030    0.00248
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.90000   11.89000   0.01000    0.08410
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.11000   11.09000   0.02000    0.18034
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.49000   10.46000   0.03000    0.28681
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.81000    7.82000  -0.01000   -0.12788
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.18000   11.19000  -0.01000   -0.08937
野村積極成長基金                                                   13.09000   12.95000   0.14000    1.08108
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       10.07000    9.99000   0.08000    0.80080
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    36.52000   36.25000   0.27000    0.74483
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.67300   10.66890   0.00410    0.03843
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.54730    8.54570   0.00160    0.01872
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.87820    7.87860  -0.00040   -0.00508
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.71990    7.71700   0.00290    0.03758
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.26290   12.26040   0.00250    0.02039
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.97080   10.97140  -0.00060   -0.00547
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.79120   10.78720   0.00400    0.03708
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.92000   11.87000   0.05000    0.42123
野村環球基金-人民幣計價                                            18.04000   17.99000   0.05000    0.27793
野村環球基金-美元計價                                              14.01000   13.97000   0.04000    0.28633
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.78000   19.69000   0.09000    0.45708
野村鴻利基金                                                       23.58000   23.41000   0.17000    0.72619
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.90300   16.90260   0.00040    0.00237
野村鴻運基金                                                       19.83000   19.69000   0.14000    0.71102
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.69000   10.70000  -0.01000   -0.09346
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.82000   13.87000  -0.05000   -0.36049
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.42000   10.39000   0.03000    0.28874
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.48000   15.43000   0.05000    0.32404
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.70020   10.69980   0.00040    0.00374
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.01410   14.01360   0.00050    0.00357
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.76560   10.76110   0.00450    0.04182
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.69600   10.69370   0.00230    0.02151
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.55000   10.54810   0.00190    0.01801
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.45430   10.45430   0.00000    0.00000
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.01030   10.01130  -0.00100   -0.00999
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.10310   10.10590  -0.00280   -0.02771
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                            9.97770    9.96340   0.01430    0.14353
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.27500   10.27240   0.00260    0.02531
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.42920   10.42980  -0.00060   -0.00575
凱基台商天下基金                                                   13.52000   13.50000   0.02000    0.14815
凱基台灣精五門基金                                                 21.69000   21.54000   0.15000    0.69638
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       44.16360   43.96660   0.19700    0.44807
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   45.90700   45.81300   0.09400    0.20518
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.81890   42.83180  -0.01290   -0.03012
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.49000   10.44000   0.05000    0.47893
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.64000    9.59000   0.05000    0.52138
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.68190   10.64580   0.03610    0.33910
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   44.11120   43.93130   0.17990    0.40950
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         44.90000   44.78700   0.11300    0.25231
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             43.54780   43.41250   0.13530    0.31166
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.52000   12.55000  -0.03000   -0.23904
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.30760   11.35180  -0.04420   -0.38937
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.23000   11.25000  -0.02000   -0.17778
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.59530   11.59480   0.00050    0.00431
凱基開創基金                                                       29.08000   28.86000   0.22000    0.76230
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         23.51000   23.34000   0.17000    0.72836
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         22.52290   22.45620   0.06670    0.29702
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.71000   17.67000   0.04000    0.22637
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.77570   16.76170   0.01400    0.08352
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.69000    7.68000   0.01000    0.13021
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    40.40090   40.26240   0.13850    0.34399
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    40.53680   40.38730   0.14950    0.37017
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   40.43340   40.20580   0.22760    0.56609
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.69000   11.69000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.37720   11.38310  -0.00590   -0.05183
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.98000   10.96000   0.02000    0.18248
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.40800   12.53070  -0.12270   -0.97920
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.83000   12.93000  -0.10000   -0.77340
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.29000   13.20000   0.09000    0.68182
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.90300   12.83950   0.06350    0.49457
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.36760   10.31690   0.05070    0.49143
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                         10.12410   10.07840   0.04570    0.45344
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.23050   10.16630   0.06420    0.63150
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.36750   10.31690   0.05060    0.49046
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                         10.12410   10.07840   0.04570    0.45344
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.23050   10.16630   0.06420    0.63150
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.16000   12.23000  -0.07000   -0.57236
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         37.59000   37.20000   0.39000    1.04839
富邦NASDAQ-100基金                                                 33.50000   33.25000   0.25000    0.75188
富邦上証180基金                                                    32.07000   32.01000   0.06000    0.18744
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.19400    0.19300   0.00100    0.51813
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.03000    5.99000   0.04000    0.66778
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.10000    6.11000  -0.01000   -0.16367
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   46.87000   46.95000  -0.08000   -0.17039
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.15300   12.10920   0.04380    0.36171
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.23130   11.19150   0.03980    0.35563
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.87000   10.81540   0.05460    0.50484
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.30880   10.27180   0.03700    0.36021
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.44640    9.41300   0.03340    0.35483
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.15250    9.10650   0.04600    0.50513
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.80170   20.81070  -0.00900   -0.04325
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.64240   11.64150   0.00090    0.00773
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.72100   10.70540   0.01560    0.14572
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.80730   13.80380   0.00350    0.02536
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.02120    2.02100   0.00020    0.00990
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.44130    9.43890   0.00240    0.02543
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.43180    1.43160   0.00020    0.01397
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.35590   12.35730  -0.00140   -0.01133
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.80090    1.80130  -0.00040   -0.02221
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.33510   10.33630  -0.00120   -0.01161
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.52740    1.52770  -0.00030   -0.01964
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.93280   10.93260   0.00020    0.00183
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.86320   10.86310   0.00010    0.00092
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.19000   15.12000   0.07000    0.46296
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  18.88000   19.07000  -0.19000   -0.99633
富邦日本東証基金                                                   20.36000   20.38000  -0.02000   -0.09814
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    47.27000   47.29000  -0.02000   -0.04229
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    47.22000   47.03000   0.19000    0.40400
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    53.09000   52.71000   0.38000    0.72093
富邦台灣心基金                                                     21.97000   21.75000   0.22000    1.01149
富邦台灣釆吉50基金                                                 47.44000   47.10000   0.34000    0.72187
富邦台灣科技指數基金                                               56.00000   55.29000   0.71000    1.28414
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   46.98100   46.83170   0.14930    0.31880
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    42.11730   42.01440   0.10290    0.24492
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.32060    0.32080  -0.00020   -0.06234
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.64000   10.62000   0.02000    0.18832
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.61850    2.61720   0.00130    0.04967
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.35610    0.35600   0.00010    0.02809
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.98900   10.96890   0.02010    0.18325
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.23620    2.23510   0.00110    0.04921
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33560    0.33550   0.00010    0.02981
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.32090    9.30380   0.01710    0.18380
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             24.61000   24.68000  -0.07000   -0.28363
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.02000   13.97000   0.05000    0.35791
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 29.60000   29.74000  -0.14000   -0.47075
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.70780   15.70710   0.00070    0.00446
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.96000   17.75000   0.21000    1.18310
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.34110   41.22020   0.12090    0.29330
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   43.14420   43.03700   0.10720    0.24909
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   39.63320   39.53760   0.09560    0.24180
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    39.72300   39.62470   0.09830    0.24808
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.17770   41.18720  -0.00950   -0.02307
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   45.02060   44.85140   0.16920    0.37725
富邦長紅基金                                                       61.27000   60.64000   0.63000    1.03892
富邦科技基金                                                       24.60000   24.35000   0.25000    1.02669
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.37330   41.29240   0.08090    0.19592
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        43.84820   43.71850   0.12970    0.29667
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.82420   39.71110   0.11310    0.28481
富邦恒生國企ETF基金                                                21.04000   20.99000   0.05000    0.23821
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.36000   13.37000  -0.01000   -0.07479
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              27.92000   27.98000  -0.06000   -0.21444
富邦高成長基金                                                     23.66000   23.43000   0.23000    0.98165
富邦基金A類型                                                      13.59000   13.46000   0.13000    0.96582
富邦基金I類型                                                      13.59000   13.46000   0.13000    0.96582
富邦深証100基金                                                    10.56000   10.49000   0.07000    0.66730
富邦富時歐洲ETF基金                                                21.02000   21.04000  -0.02000   -0.09506
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42870    0.42820   0.00050    0.11677
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.56310   12.56490  -0.00180   -0.01433
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.34920    9.35050  -0.00130   -0.01390
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30310    0.30280   0.00030    0.09908
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.54260    8.54380  -0.00120   -0.01405
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.40440   10.42540  -0.02100   -0.20143
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             11.07310   11.07570  -0.00260   -0.02347
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.65890    9.67830  -0.01940   -0.20045
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                             10.27440   10.27680  -0.00240   -0.02335
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.74000   18.66000   0.08000    0.42872
富邦精準基金                                                       44.33000   43.89000   0.44000    1.00251
富邦精銳中小基金                                                   11.64000   11.52000   0.12000    1.04167
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       18.09000   17.96000   0.13000    0.72383
富邦臺灣公司治理100基金                                            21.91000   21.76000   0.15000    0.68934
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.04000    7.07000  -0.03000   -0.42433
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              16.36000   16.24000   0.12000    0.73892
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.97000   19.91000   0.06000    0.30136
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.74110   10.73810   0.00300    0.02794
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.52000   10.52720  -0.00720   -0.06839
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.72990   10.71210   0.01780    0.16617
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.18710   10.18420   0.00290    0.02848
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.93110    9.93780  -0.00670   -0.06742
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.11600   10.09920   0.01680    0.16635
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   31.78000   31.65000   0.13000    0.41074
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別          10.12010   10.12230  -0.00220   -0.02173
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                10.11080   10.11240  -0.00160   -0.01582
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.92870    9.93210  -0.00340   -0.03423
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.44810   10.45020  -0.00210   -0.02010
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.45260   10.45420  -0.00160   -0.01530
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.26680   10.26980  -0.00300   -0.02921
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.57030    8.57660  -0.00630   -0.07346
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.29130    9.29700  -0.00570   -0.06131
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.83430    8.84070  -0.00640   -0.07239
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.38230   10.39000  -0.00770   -0.07411
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.46560   10.47210  -0.00650   -0.06207
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.97890    9.98610  -0.00720   -0.07210
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                      10.12750   10.13360  -0.00610   -0.06020
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.66770    8.66660   0.00110    0.01269
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.97710    9.97470   0.00240    0.02406
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.23750    9.23640   0.00110    0.01191
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.51310   11.51170   0.00140    0.01216
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.34430   11.34160   0.00270    0.02381
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.62750   10.62580   0.00170    0.01600
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.43790    9.43620   0.00170    0.01802
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.66000   15.61000   0.05000    0.32031
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.91950    8.91320   0.00630    0.07068
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.84880    9.84060   0.00820    0.08333
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.32980    9.32320   0.00660    0.07079
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.79360   10.78600   0.00760    0.07046
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.84540   10.83640   0.00900    0.08305
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.33730   10.32990   0.00740    0.07164
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.47700    9.46940   0.00760    0.08026
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.24000    9.19000   0.05000    0.54407
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.90000    9.85000   0.05000    0.50761
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.77000    8.71000   0.06000    0.68886
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.73000    7.69000   0.04000    0.52016
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.01000    9.96000   0.05000    0.50201
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.84000    8.80000   0.04000    0.45455
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.71000    8.66000   0.05000    0.57737
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                   9.85000    9.79000   0.06000    0.61287
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.23740   10.24000  -0.00260   -0.02539
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.59340    9.59700  -0.00360   -0.03751
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 9.11220    9.10840   0.00380    0.04172
富蘭克林華美中華基金                                               11.31000   11.22000   0.09000    0.80214
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               22.47000   22.31000   0.16000    0.71717
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 22.43000   22.34000   0.09000    0.40286
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.98000    9.95000   0.03000    0.30151
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.01250    8.00830   0.00420    0.05245
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.13560    9.14220  -0.00660   -0.07219
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.12110   10.12830  -0.00720   -0.07109
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.62840    9.62340   0.00500    0.05196
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.60300   11.59030   0.01270    0.10957
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.69480    8.68520   0.00960    0.11053
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.84520    8.83540   0.00980    0.11092
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.93630    9.92530   0.01100    0.11083
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.03810   14.02560   0.01250    0.08912
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.13100   10.12190   0.00910    0.08990
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.10320   10.09420   0.00900    0.08916
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.61360   10.60160   0.01200    0.11319
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.64780    7.63910   0.00870    0.11389
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.98650    8.97630   0.01020    0.11363
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.98060    9.96930   0.01130    0.11335
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.21220   11.18440   0.02780    0.24856
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.54460    7.52590   0.01870    0.24848
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.88310    8.86110   0.02200    0.24828
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.03130   10.00650   0.02480    0.24784
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.85780   10.85700   0.00080    0.00737
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.65390    7.65340   0.00050    0.00653
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.22580    8.22210   0.00370    0.04500
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.32580    9.33170  -0.00590   -0.06323
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.41050   10.41700  -0.00650   -0.06240
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.09000   13.08410   0.00590    0.04509
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.10000    8.20000  -0.10000   -1.21951
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.39000    8.48000  -0.09000   -1.06132
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.82000    8.79000   0.03000    0.34130
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.81000   10.78000   0.03000    0.27829
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           7.86000    7.85000   0.01000    0.12739
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.57000   11.55000   0.02000    0.17316
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.83000    8.80000   0.03000    0.34091
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.53000   10.50000   0.03000    0.28571
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.37000    8.33000   0.04000    0.48019
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.98000    9.94000   0.04000    0.40241
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.56000    9.55000   0.01000    0.10471
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.69000   10.69000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.28000    9.27000   0.01000    0.10787
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.44920   13.41810   0.03110    0.23178
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.99000   10.96000   0.03000    0.27372
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.37000   10.34000   0.03000    0.29014
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.37000   10.34000   0.03000    0.29014
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.31000   10.29000   0.02000    0.19436
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                      10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
富蘭克林華美第一富基金                                             39.58000   39.26000   0.32000    0.81508
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.35210   10.35160   0.00050    0.00483
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.84000    8.81000   0.03000    0.34052
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.55000    9.52000   0.03000    0.31513
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.12000    9.07000   0.05000    0.55127
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.85000    9.80000   0.05000    0.51020
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.97000   14.94000   0.03000    0.20080
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.91000   13.90000   0.01000    0.07194
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  16.27000   16.22000   0.05000    0.30826
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                     10.23870   10.22370   0.01500    0.14672
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                    10.23860   10.22370   0.01490    0.14574
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                     10.10960   10.09680   0.01280    0.12677
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                    10.10950   10.09670   0.01280    0.12677
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                       10.19010   10.17580   0.01430    0.14053
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                       10.19000   10.17580   0.01420    0.13955
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                      10.19000   10.17580   0.01420    0.13955
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                     10.27350   10.24350   0.03000    0.29287
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                     10.27350   10.24350   0.03000    0.29287
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                    10.27350   10.24350   0.03000    0.29287
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.87260    6.83910   0.03350    0.48983
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.89590   10.89320   0.00270    0.02479
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.58880    9.59890  -0.01010   -0.10522
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.60440   11.61670  -0.01230   -0.10588
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.79850    6.79840   0.00010    0.00147
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.99530    9.00510  -0.00980   -0.10883
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.63860   10.65020  -0.01160   -0.10892
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          11.00460   11.00440   0.00020    0.00182
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    68.08000   67.79000   0.29000    0.42779
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    68.33000   68.09000   0.24000    0.35247
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.36220   62.25540   0.10680    0.17155
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.71000   20.67000   0.04000    0.19352
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.84000   10.85000  -0.01000   -0.09217
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              66.07970   65.81580   0.26390    0.40097
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 65.62250   65.44440   0.17810    0.27214
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.87400   11.87200   0.00200    0.01685
復華人生目標基金                                                   39.69380   39.36040   0.33340    0.84704
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.36000   10.37000  -0.01000   -0.09643
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
復華大中華中小策略基金                                              8.93000    8.91000   0.02000    0.22447
復華中小精選基金                                                   67.35000   66.79000   0.56000    0.83845
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.75500   52.72730   0.02770    0.05253
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.29500   62.16330   0.13170    0.21186
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                       10.01000    9.97000   0.04000    0.40120
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.99000    8.94000   0.05000    0.55928
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.81000   11.80000   0.01000    0.08475
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.61000   10.60000   0.01000    0.09434
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.25000   10.23000   0.02000    0.19550
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.85000   10.85000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                   11.74000   11.68000   0.06000    0.51370
復華全方位基金                                                     30.17000   29.88000   0.29000    0.97055
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.25000   13.23000   0.02000    0.15117
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.95000   20.88000   0.07000    0.33525
復華全球平衡基金-美元                                               9.25000    9.25000   0.00000    0.00000
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.83000   19.80000   0.03000    0.15152
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.60000   14.55000   0.05000    0.34364
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      14.14000   14.05000   0.09000    0.64057
復華全球原物料基金                                                  8.52000    8.49000   0.03000    0.35336
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.38000   13.32000   0.06000    0.45045
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.11680   12.11510   0.00170    0.01403
復華全球債券基金                                                   14.67770   14.70820  -0.03050   -0.20737
復華全球債券組合基金                                               15.31000   15.31000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.24000   15.22000   0.02000    0.13141
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.49000   10.48000   0.01000    0.09542
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      11.01000   11.00000   0.01000    0.09091
復華有利貨幣市場基金                                               13.49410   13.49350   0.00060    0.00445
復華亞太平衡基金                                                   11.60000   11.58000   0.02000    0.17271
復華亞太成長基金                                                   12.38000   12.33000   0.05000    0.40552
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.25000    9.26000  -0.01000   -0.10799
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
復華東協世紀基金                                                   12.73000   12.73000   0.00000    0.00000
復華南非幣長期收益基金A                                            14.19000   14.27000  -0.08000   -0.56062
復華南非幣長期收益基金B                                             8.09000    8.13000  -0.04000   -0.49200
復華南非幣短期收益基金A                                            14.62000   14.64000  -0.02000   -0.13661
復華南非幣短期收益基金B                                             9.01000    9.01000   0.00000    0.00000
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      66.87040   66.67480   0.19560    0.29336
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      22.70000   22.55000   0.15000    0.66519
復華美國新星基金-美元                                              13.17000   13.17000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.43000   13.41000   0.02000    0.14914
復華恒生基金                                                       21.99000   21.98000   0.01000    0.04550
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.08000    8.08000   0.00000    0.00000
復華恒生單日正向二倍基金                                           32.37000   32.43000  -0.06000   -0.18501
復華神盾基金                                                       26.43360   26.18730   0.24630    0.94053
復華高成長基金                                                     69.69000   69.20000   0.49000    0.70809
復華高益策略組合基金                                               13.58000   13.57000   0.01000    0.07369
復華貨幣市場基金                                                   14.45760   14.45690   0.00070    0.00484
復華富時不動產證券化基金                                           18.31000   18.23000   0.08000    0.43884
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.98000   49.88000   0.10000    0.20048
復華復華基金                                                       21.81000   21.66000   0.15000    0.69252
復華華人世紀基金                                                   16.87000   16.87000   0.00000    0.00000
復華傳家二號基金                                                   31.83030   31.51360   0.31670    1.00496
復華傳家基金                                                       22.67770   22.50310   0.17460    0.77589
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.92000   15.91000   0.01000    0.06285
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.85000   11.84000   0.01000    0.08446
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.53000   14.51000   0.02000    0.13784
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.55000    9.53000   0.02000    0.20986
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.92000   10.92000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                            12.27000   12.27000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     21.65000   21.60000   0.05000    0.23148
復華新興市場企業債券ETF基金                                        68.55000   68.32000   0.23000    0.33665
復華新興市場高收益債券基金A                                        10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.49000    5.49000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.37000   12.37000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.04000   12.04000   0.00000    0.00000
復華新興市場短期收益基金                                           11.35000   11.34000   0.01000    0.08818
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.35000    9.35000   0.00000    0.00000
復華滬深300 A股基金                                                23.90000   23.84000   0.06000    0.25168
復華數位經濟基金                                                   46.98000   46.64000   0.34000    0.72899
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                         10.05580   10.05220   0.00360    0.03581
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.81560    9.80920   0.00640    0.06524
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.59960   10.59580   0.00380    0.03586
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.21010   10.20340   0.00670    0.06566
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                            9.96990    9.99380  -0.02390   -0.23915
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.01630   10.01020   0.00610    0.06094
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.24810   10.24850  -0.00040   -0.00390
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.87130   10.85250   0.01880    0.17323
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.04870   10.05140  -0.00270   -0.02686
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.68100   10.66490   0.01610    0.15096
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.40600   10.40880  -0.00280   -0.02690
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.04880   11.03220   0.01660    0.15047
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.74730   10.76250  -0.01520   -0.14123
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.70450   10.70570  -0.00120   -0.01121
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.80060   10.78350   0.01710    0.15858
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.66760   10.67690  -0.00930   -0.08710
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.90710   11.93910  -0.03200   -0.26803
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.62200   10.61910   0.00290    0.02731
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.84990   10.85940  -0.00950   -0.08748
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.22820   12.26070  -0.03250   -0.26507
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.76490   10.76200   0.00290    0.02695
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.90510   10.88270   0.02240    0.20583
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.19720   10.20750  -0.01030   -0.10091
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.19810   10.19570   0.00240    0.02354
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.09920   10.07900   0.02020    0.20042
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.55670   10.56350  -0.00680   -0.06437
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.77880   10.80260  -0.02380   -0.22032
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.56880   10.56320   0.00560    0.05301
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.55530   10.56210  -0.00680   -0.06438
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.77820   10.80200  -0.02380   -0.22033
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.56560   10.56000   0.00560    0.05303
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.41800   10.42590  -0.00790   -0.07577
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.39550   10.38990   0.00560    0.05390
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.41600   10.42390  -0.00790   -0.07579
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.39640   10.39080   0.00560    0.05389
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.94720   10.96500  -0.01780   -0.16233
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.94710   10.95140  -0.00430   -0.03926
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           11.03340   11.01820   0.01520    0.13795
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.26770   10.27850  -0.01080   -0.10507
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.26490   10.26300   0.00190    0.01851
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.16580   10.14590   0.01990    0.19614
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.19440    9.19040   0.00400    0.04352
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.26260    8.26580  -0.00320   -0.03871
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.29930    8.28780   0.01150    0.13876
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.99300   11.98770   0.00530    0.04421
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.80650   10.81070  -0.00420   -0.03885
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.97980   10.96460   0.01520    0.13863
景順主流基金                                                       18.10000   17.93000   0.17000    0.94813
景順台灣科技基金                                                   31.44000   31.16000   0.28000    0.89859
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.07000    9.05000   0.02000    0.22099
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.66000   11.63000   0.03000    0.25795
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.95000   10.92000   0.03000    0.27473
景順全球科技基金                                                   24.47000   24.28000   0.19000    0.78254
景順全球康健基金                                                   19.58000   19.80000  -0.22000   -1.11111
景順貨幣市場基金                                                   15.99250   15.99190   0.00060    0.00375
景順潛力基金                                                       32.83000   32.49000   0.34000    1.04648
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           15.10000   14.98000   0.12000    0.80107
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         14.22000   14.09000   0.13000    0.92264
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.09000   11.05000   0.04000    0.36199
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.39000   11.32000   0.07000    0.61837
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.79000   11.74000   0.05000    0.42589
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.95000   11.88000   0.07000    0.58923
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.58000    9.58000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.63110    8.63200  -0.00090   -0.01043
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.97890    7.97630   0.00260    0.03260
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.47750   11.47860  -0.00110   -0.00958
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.58740   10.58400   0.00340    0.03212
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.35000    8.32000   0.03000    0.36058
華南永昌中國A股基金(美元)                                           8.00000    7.99000   0.01000    0.12516
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.84000   11.80000   0.04000    0.33898
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.58980    9.58960   0.00020    0.00209
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.86090    9.84310   0.01780    0.18084
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.19270   10.19240   0.00030    0.00294
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.48480   10.46590   0.01890    0.18059
華南永昌永昌基金                                                   20.34000   20.26000   0.08000    0.39487
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.21000   10.19000   0.02000    0.19627
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.46000   10.45000   0.01000    0.09569
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.55000   10.52000   0.03000    0.28517
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.96460   14.96860  -0.00400   -0.02672
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.09000   10.01000   0.08000    0.79920
華南永昌全球新零售基金(美元)                                       10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.79000   10.77000   0.02000    0.18570
華南永昌全球精品基金                                               17.54000   17.40000   0.14000    0.80460
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.82000   10.82000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.88000   10.86000   0.02000    0.18416
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.70000   13.70000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.69000   13.67000   0.02000    0.14631
華南永昌物聯網精選基金                                             12.35000   12.26000   0.09000    0.73409
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.27960   16.27890   0.00070    0.00430
華南永昌龍盈平衡基金                                               25.16230   25.06490   0.09740    0.38859
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.98910   11.98860   0.00050    0.00417
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.75660   10.75550   0.00110    0.01023
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.77620   10.75940   0.01680    0.15614
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.97080    9.96970   0.00110    0.01103
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.92110    9.90570   0.01540    0.15547
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.61040   10.60860   0.00180    0.01697
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.55940   10.54250   0.01690    0.16030
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.95630    9.95480   0.00150    0.01507
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.85060    9.83480   0.01580    0.16065
華頓中小型基金                                                     21.24000   21.02000   0.22000    1.04662
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.93670   11.90170   0.03500    0.29408
華頓台灣基金                                                       23.52000   23.31000   0.21000    0.90090
華頓平安貨幣市場基金                                               11.56940   11.56890   0.00050    0.00432
華頓全球時尚精品基金                                               18.46000   18.36000   0.10000    0.54466
華頓全球高收益債券基金A                                            14.12110   14.11380   0.00730    0.05172
華頓全球高收益債券基金B                                             8.23320    8.22890   0.00430    0.05225
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.21000    5.18000   0.03000    0.57915
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.76350    2.74860   0.01490    0.54209
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.48590   12.40550   0.08040    0.64810
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.40170    0.39980   0.00190    0.47524
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.01750   11.99130   0.02620    0.21849
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.01750   11.99130   0.02620    0.21849
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.64300   10.62260   0.02040    0.19204
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.79460   10.75970   0.03490    0.32436
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.79440   10.75970   0.03470    0.32250
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.49440    9.46370   0.03070    0.32440
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.93080   10.91470   0.01610    0.14751
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.93080   10.91470   0.01610    0.14751
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.63080    9.62110   0.00970    0.10082
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.16000    9.15000   0.01000    0.10929
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.65060    2.64780   0.00280    0.10575
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.07250    2.07160   0.00090    0.04344
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.24910   12.24450   0.00460    0.03757
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.49750    9.49390   0.00360    0.03792
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38460    0.38450   0.00010    0.02601
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.30220    0.30250  -0.00030   -0.09917
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.51000    3.51000   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.87000   15.82000   0.05000    0.31606
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.51000    0.51000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   24.77000   24.64000   0.13000    0.52760
匯豐全球趨勢組合基金                                               13.02000   12.97000   0.05000    0.38551
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.52000    8.48000   0.04000    0.47170
匯豐安富基金                                                       25.99000   25.90000   0.09000    0.34749
匯豐成功基金                                                       44.68000   44.56000   0.12000    0.26930
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 11.07000   11.07000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.41000    2.41000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.89000   10.88000   0.01000    0.09191
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.22000   10.20000   0.02000    0.19608
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.89000   10.88000   0.01000    0.09191
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.54000   11.53000   0.01000    0.08673
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.81000   10.80000   0.01000    0.09259
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.54000   11.53000   0.01000    0.08673
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.66000   10.62000   0.04000    0.37665
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.70100    2.70130  -0.00030   -0.01111
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.36700    2.36690   0.00010    0.00422
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.99480   11.99580  -0.00100   -0.00834
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     8.05860    8.05940  -0.00080   -0.00993
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39340    0.39380  -0.00040   -0.10157
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33770    0.33800  -0.00030   -0.08876
匯豐金磚動力基金                                                   15.37000   15.34000   0.03000    0.19557
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.01180   15.01140   0.00040    0.00266
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.42000    5.40000   0.02000    0.37037
匯豐新鑽動力基金                                                   10.88000   10.89000  -0.01000   -0.09183
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.66460    5.64720   0.01740    0.30812
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.51650    9.49920   0.01730    0.18212
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 53.51000   53.21000   0.30000    0.56380
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 53.51000   53.21000   0.30000    0.56380
匯豐龍騰電子基金                                                   37.52000   37.26000   0.26000    0.69780
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.76800   12.74470   0.02330    0.18282
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     18.60000   18.38000   0.22000    1.19695
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.29000    9.21000   0.08000    0.86862
新光中國成長基金(美元)                                              9.32000    9.26000   0.06000    0.64795
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.36000    9.29000   0.07000    0.75350
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.36510   11.34460   0.02050    0.18070
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.37290   10.37550  -0.00260   -0.02506
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.78430   10.77630   0.00800    0.07424
新光台灣富貴基金                                                   24.16000   24.00000   0.16000    0.66667
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       22.20000   22.09000   0.11000    0.49796
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.67010   40.66990   0.00020    0.00049
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    43.75930   43.76080  -0.00150   -0.00343
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.19000   10.12000   0.07000    0.69170
新光全球AI新創產業基金美元                                         10.12000   10.07000   0.05000    0.49652
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.25000   10.19000   0.06000    0.58881
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.67000    8.65000   0.02000    0.23121
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.10000   11.17000  -0.07000   -0.62668
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.90000   10.96000  -0.06000   -0.54745
新光全球特別股收益基金(A累積)美元                                   9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣                                10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣                                10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.83070   10.82530   0.00540    0.04988
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.66860   10.65250   0.01610    0.15114
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.21460   10.20940   0.00520    0.05093
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.04900   10.03390   0.01510    0.15049
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.24000    9.16000   0.08000    0.87336
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.65000   10.58000   0.07000    0.66163
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.71000    9.67000   0.04000    0.41365
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.33000    9.32000   0.01000    0.10730
新光吉星貨幣市場基金                                               15.50690   15.50630   0.00060    0.00387
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.46000    9.42000   0.04000    0.42463
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.63000    8.61000   0.02000    0.23229
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.08000    9.04000   0.04000    0.44248
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.74000    8.71000   0.03000    0.34443
新光亞洲精選基金-美金                                              21.82000   21.82000   0.00000    0.00000
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.28000   22.26000   0.02000    0.08985
新光店頭基金                                                       23.15000   22.95000   0.20000    0.87146
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.82000   10.81000   0.01000    0.09251
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          39.82040   39.99980  -0.17940   -0.44850
新光特選內需收益ETF基金                                            21.13000   21.15000  -0.02000   -0.09456
新光創新科技基金                                                   13.37000   13.27000   0.10000    0.75358
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.37140   10.36420   0.00720    0.06947
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.64890   10.64180   0.00710    0.06672
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.14820   10.14510   0.00310    0.03056
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.47720    9.47060   0.00660    0.06969
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.70260    9.69640   0.00620    0.06394
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.23410    9.23050   0.00360    0.03900
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.84310   40.79440   0.04870    0.11938
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       43.13740   43.04280   0.09460    0.21978
新光澳幣八年期保本基金                                             10.93000   10.95000  -0.02000   -0.18265
新光澳幣十年期保本基金                                             10.90000   10.93000  -0.03000   -0.27447
新光澳幣保本基金                                                   12.44000   12.44000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.75940   10.75120   0.00820    0.07627
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.51390    9.50660   0.00730    0.07679
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.49890    9.48380   0.01510    0.15922
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.53520   10.51840   0.01680    0.15972
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.58850   10.57960   0.00890    0.08412
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.52930    9.52140   0.00790    0.08297
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.48360    9.47680   0.00680    0.07175
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.52290   10.51540   0.00750    0.07132
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.49000    7.47000   0.02000    0.26774
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.45000   10.48000  -0.03000   -0.28626
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.81680   10.81630   0.00050    0.00462
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.65700    9.65650   0.00050    0.00518
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.66340   10.66390  -0.00050   -0.00469
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.64700    9.64740  -0.00040   -0.00415
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.71160    9.71280  -0.00120   -0.01235
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.73590   10.73700  -0.00110   -0.01024
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        15.03490   15.02040   0.01450    0.09654
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.72960    8.72110   0.00850    0.09746
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.26520   41.21840   0.04680    0.11354
群益10年期以上金融債ETF基金                                        42.30480   42.15720   0.14760    0.35012
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     42.66830   42.48230   0.18600    0.43783
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 42.85080   42.64640   0.20440    0.47929
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               44.31650   44.10650   0.21000    0.47612
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  42.76530   42.54370   0.22160    0.52088
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 46.09020   45.82850   0.26170    0.57104
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                47.68750   47.74300  -0.05550   -0.11625
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  45.75920   45.55810   0.20110    0.44141
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.72070   10.75860  -0.03790   -0.35228
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  43.19210   43.05030   0.14180    0.32938
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.80030   40.74660   0.05370    0.13179
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.47640   11.47560   0.00080    0.00697
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.26090   10.25770   0.00320    0.03120
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      13.01190   12.95680   0.05510    0.42526
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.72490    9.69750   0.02740    0.28255
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.14000   10.10000   0.04000    0.39604
群益大印度基金N-新臺幣                                             10.33000   10.35000  -0.02000   -0.19324
群益大印度基金-人民幣                                              13.59880   13.62940  -0.03060   -0.22451
群益大印度基金-美元                                                12.78820   12.83520  -0.04700   -0.36618
群益大印度基金-新臺幣                                              12.22000   12.24000  -0.02000   -0.16340
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.35600   12.34280   0.01320    0.10694
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.91500   11.91930  -0.00430   -0.03608
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.28000   11.26000   0.02000    0.17762
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.01330   11.00160   0.01170    0.10635
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.68890    9.69240  -0.00350   -0.03611
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.19000    9.18000   0.01000    0.10893
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.91690    9.90630   0.01060    0.10700
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.76020    8.76340  -0.00320   -0.03652
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.33000    9.32000   0.01000    0.10730
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.19590    9.18610   0.00980    0.10668
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.39620    8.39930  -0.00310   -0.03691
群益中小型股基金                                                   46.07000   45.86000   0.21000    0.45792
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.28540   10.25980   0.02560    0.24952
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.54850    9.53830   0.01020    0.10694
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.02530    8.99980   0.02550    0.28334
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.73410    8.71240   0.02170    0.24907
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.10740    8.09880   0.00860    0.10619
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.66400    7.64230   0.02170    0.28395
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.60470   10.59870   0.00600    0.05661
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.66510   11.65850   0.00660    0.05661
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.25800   11.25270   0.00530    0.04710
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.40350   10.38200   0.02150    0.20709
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.41410    8.39920   0.01490    0.17740
群益中國新機會基金N-美元                                            7.72600    7.72340   0.00260    0.03366
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.32000    8.30000   0.02000    0.24096
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.46190    7.44870   0.01320    0.17721
群益中國新機會基金-美元                                             8.26040    8.25760   0.00280    0.03391
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.94000    7.92000   0.02000    0.25253
群益平衡王基金                                                     19.91980   19.80470   0.11510    0.58118
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.12000    9.12000   0.00000    0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.51000    6.50000   0.01000    0.15385
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.15290   12.15540  -0.00250   -0.02057
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.59880   11.61770  -0.01890   -0.16268
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.08000   11.08000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.41020   10.41230  -0.00210   -0.02017
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.93510    9.95130  -0.01620   -0.16279
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.49000    9.49000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.38320   10.37070   0.01250    0.12053
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.16460   10.15210   0.01250    0.12313
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.12000   10.10000   0.02000    0.19802
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.19010    9.17900   0.01110    0.12093
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.18190    9.17060   0.01130    0.12322
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.14000    9.12000   0.02000    0.21930
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.44360   10.43100   0.01260    0.12079
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.48370   10.47080   0.01290    0.12320
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.59000   10.57000   0.02000    0.18921
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.35240    9.34110   0.01130    0.12097
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.82440    9.81230   0.01210    0.12331
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.22280   11.20460   0.01820    0.16243
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.74440    7.73190   0.01250    0.16167
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.72860   10.72570   0.00290    0.02704
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.54370   10.54360   0.00010    0.00095
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.64090   10.62200   0.01890    0.17793
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.94320    9.94050   0.00270    0.02716
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.87880    9.87880   0.00000    0.00000
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.97020    9.95240   0.01780    0.17885
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.72870   10.72580   0.00290    0.02704
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.54350   10.54340   0.00010    0.00095
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.64080   10.62190   0.01890    0.17793
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.94320    9.94050   0.00270    0.02716
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.87870    9.87860   0.00010    0.00101
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.97020    9.95240   0.01780    0.17885
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.75610    9.90350  -0.14740   -1.48836
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.43000   11.59000  -0.16000   -1.38050
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.96290   16.20410  -0.24120   -1.48851
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.87000   16.08000  -0.21000   -1.30597
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            12.46000   12.56000  -0.10000   -0.79618
群益印度中小基金N-人民幣                                           11.02950   11.05860  -0.02910   -0.26314
群益印度中小基金N-美元                                              9.25840    9.29610  -0.03770   -0.40555
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.81000    8.83000  -0.02000   -0.22650
群益印度中小基金-人民幣                                            14.93140   14.97080  -0.03940   -0.26318
群益印度中小基金-美元                                              13.24200   13.29590  -0.05390   -0.40539
群益印度中小基金-新臺幣                                            15.43000   15.46000  -0.03000   -0.19405
群益多利策略組合基金                                               11.88000   11.87000   0.01000    0.08425
群益多重收益組合基金                                               14.07000   14.07000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                               15.63000   15.60000   0.03000    0.19231
群益安家基金                                                       24.96470   24.74610   0.21860    0.88337
群益安穩貨幣市場基金                                               16.15730   16.15660   0.00070    0.00433
群益那斯達克生技基金                                               21.61000   21.86000  -0.25000   -1.14364
群益亞太中小基金                                                   10.90000   10.96000  -0.06000   -0.54745
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.77000   16.74000   0.03000    0.17921
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.53850   10.53300   0.00550    0.05222
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.79710    7.79300   0.00410    0.05261
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.23860   10.23320   0.00540    0.05277
群益店頭市場基金                                                   95.04000   94.36000   0.68000    0.72064
群益東方盛世基金                                                    8.92000    8.91000   0.01000    0.11223
群益東協成長基金-人民幣                                            13.70360   13.72340  -0.01980   -0.14428
群益東協成長基金-美元                                              12.02770   12.06230  -0.03460   -0.28684
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.98000   12.00000  -0.02000   -0.16667
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.91620   11.91310   0.00310    0.02602
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.23510   11.23800  -0.00290   -0.02581
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.65200   10.64000   0.01200    0.11278
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.78110    9.77860   0.00250    0.02557
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.22560    9.22790  -0.00230   -0.02492
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.74460    8.73480   0.00980    0.11219
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              11.01460   11.00220   0.01240    0.11270
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.57180    9.56940   0.00240    0.02508
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.38940    9.39180  -0.00240   -0.02555
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.76900    9.75800   0.01100    0.11273
群益長安基金                                                       29.60000   29.48000   0.12000    0.40706
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.62120   10.60320   0.01800    0.16976
群益美國新創亮點基金-美元                                          16.06740   16.04010   0.02730    0.17020
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.63000   15.58000   0.05000    0.32092
群益真善美基金                                                     15.70250   15.63320   0.06930    0.44329
群益馬拉松基金                                                    119.83000  118.76000   1.07000    0.90098
群益深証中小板基金                                                 11.79000   11.67000   0.12000    1.02828
群益創新科技基金                                                   33.01000   32.67000   0.34000    1.04071
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.55070    9.51830   0.03240    0.34040
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.78980    8.77250   0.01730    0.19721
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.22000    9.19000   0.03000    0.32644
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.40080   10.36550   0.03530    0.34055
群益華夏盛世基金-美元                                               9.69180    9.67270   0.01910    0.19746
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            16.10000   16.04000   0.06000    0.37406
群益奧斯卡基金                                                     29.62000   29.29000   0.33000    1.12666
群益新興金鑽基金-美元                                              11.76390   11.78740  -0.02350   -0.19937
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             9.05000    9.06000  -0.01000   -0.11038
群益葛萊美基金                                                     23.82000   23.64000   0.18000    0.76142
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.25000   22.26000  -0.01000   -0.04492
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.68000    7.71000  -0.03000   -0.38911
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        14.37000   14.27000   0.10000    0.70077
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.20350   11.19880   0.00470    0.04197
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             11.04470   11.05580  -0.01110   -0.10040
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.14270   11.13420   0.00850    0.07634
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.88070   10.87610   0.00460    0.04229
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.72690   10.73770  -0.01080   -0.10058
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.82170   10.81340   0.00830    0.07676
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.20340   11.19870   0.00470    0.04197
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.04500   11.05610  -0.01110   -0.10040
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.88070   10.87610   0.00460    0.04229
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.72640   10.73720  -0.01080   -0.10058
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.01100   13.00880   0.00220    0.01691
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.85970   11.85850   0.00120    0.01012
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.88000   10.87000   0.01000    0.09200
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.75750   11.75720   0.00030    0.00255
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.73400    8.73250   0.00150    0.01718
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.06080    9.05990   0.00090    0.00993
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.32000    8.31000   0.01000    0.12034
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.56060    8.56040   0.00020    0.00234
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.32370   10.32260   0.00110    0.01066
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                    10.02430   10.02320   0.00110    0.01097
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路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                      10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                      10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                        10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                      10.06000   10.03000   0.03000    0.29910
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                        10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                      10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                      10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                        10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                      10.06000   10.03000   0.03000    0.29910
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                        10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.18000    9.16000   0.02000    0.21834
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.13000   10.10000   0.03000    0.29703
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                              10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                              10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.46000   10.45000   0.01000    0.09569
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.67000   10.67000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.06000   11.06000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.61000   10.61000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.58000   10.57000   0.01000    0.09461
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                            10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.17000   10.16000   0.01000    0.09843
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.69000   10.69000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.88000   10.87000   0.01000    0.09200
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.68000   10.68000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.60000   10.58000   0.02000    0.18904
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.61000   10.60000   0.01000    0.09434
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                            10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.17000   10.16000   0.01000    0.09843
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.69000   10.69000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.88000   10.87000   0.01000    0.09200
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.68000   10.68000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.60000   10.58000   0.02000    0.18904
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.61000   10.60000   0.01000    0.09434
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德信大發基金                                                       30.12000   30.01000   0.11000    0.36654
德信中國精選成長基金                                               11.84000   11.83000   0.01000    0.08453
德信台灣主流中小基金                                               19.95000   19.86000   0.09000    0.45317
德信萬保貨幣市場基金                                               11.98380   11.98330   0.00050    0.00417
德信數位時代基金                                                   32.77000   32.57000   0.20000    0.61406
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.90140   10.90570  -0.00430   -0.03943
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.80130   10.80490  -0.00360   -0.03332
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.71400   11.71350   0.00050    0.00427
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            16.33000   16.12000   0.21000    1.30273
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      18.22000   18.08000   0.14000    0.77434
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.72470   10.72550  -0.00080   -0.00746
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.21790   16.21970  -0.00180   -0.01110
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.33610    8.32490   0.01120    0.13454
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.29080   11.29780  -0.00700   -0.06196
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.26700   12.27260  -0.00560   -0.04563
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.13910   14.12020   0.01890    0.13385
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                     17.33000   17.31000   0.02000    0.11554
摩根中小基金                                                       22.59000   22.48000   0.11000    0.48932
摩根中國A股基金                                                    15.26000   15.17000   0.09000    0.59328
摩根中國A股基金(美元)                                              11.89000   11.85000   0.04000    0.33755
摩根中國亮點基金                                                   13.08000   13.03000   0.05000    0.38373
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.76890   11.70750   0.06140    0.52445
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              13.04190   12.98130   0.06060    0.46683
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.98960    9.94920   0.04040    0.40606
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.71310   13.64160   0.07150    0.52413
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.81980   15.74630   0.07350    0.46678
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.81000   19.69000   0.12000    0.60945
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.81000   19.69000   0.12000    0.60945
摩根台灣增長基金                                                   50.78000   50.46000   0.32000    0.63417
摩根平衡基金                                                       27.99000   27.91000   0.08000    0.28664
摩根全球α基金                                                     18.96000   18.86000   0.10000    0.53022
摩根全球平衡基金                                                   16.36640   16.35440   0.01200    0.07337
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.54100    9.55000  -0.00900   -0.09424
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.67090   10.68280  -0.01190   -0.11139
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.08820   10.10060  -0.01240   -0.12276
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.72780   11.73870  -0.01090   -0.09286
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.46950   10.48230  -0.01280   -0.12211
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.84940   10.85010  -0.00070   -0.00645
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        14.44830   14.44920  -0.00090   -0.00623
摩根亞洲基金                                                       60.08000   60.02000   0.06000    0.09997
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.56190    8.55480   0.00710    0.08299
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                        10.10640   10.10200   0.00440    0.04356
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.94570    8.94200   0.00370    0.04138
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  13.03070   13.01940   0.01130    0.08679
摩根東方內需機會基金                                               19.02000   19.00000   0.02000    0.10526
摩根東方科技基金                                                   31.66000   31.69000  -0.03000   -0.09467
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                    10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.29000   10.31000  -0.02000   -0.19399
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.73000    9.75000  -0.02000   -0.20513
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      12.25000   12.26000  -0.01000   -0.08157
摩根金龍收成基金                                                   22.23000   22.16000   0.07000    0.31588
摩根第一貨幣市場基金                                               15.13100   15.13050   0.00050    0.00330
摩根絕對日本基金                                                   14.02000   14.02000   0.00000    0.00000
摩根新金磚五國基金                                                 13.10000   13.17000  -0.07000   -0.53151
摩根新絲路基金                                                      9.48000    9.48000   0.00000    0.00000
摩根新興35基金                                                     13.89000   13.93000  -0.04000   -0.28715
摩根新興日本基金                                                   23.32000   23.26000   0.06000    0.25795
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.40700    7.40570   0.00130    0.01755
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.79110    9.79230  -0.00120   -0.01225
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.62630    9.62770  -0.00140   -0.01454
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.40080   11.39890   0.00190    0.01667
摩根新興科技基金                                                   53.49000   53.26000   0.23000    0.43184
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.95460    8.95730  -0.00270   -0.03014
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.67010    9.68530  -0.01520   -0.15694
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 9.12170    9.13690  -0.01520   -0.16636
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.66810   10.67130  -0.00320   -0.02999
摩根龍揚基金                                                       33.18000   33.08000   0.10000    0.30230
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.63000   10.61000   0.02000    0.18850
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.24000   11.24000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.96000   10.96000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.24000   12.21000   0.03000    0.24570
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.32400    9.33420  -0.01020   -0.10928
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.52450   11.53710  -0.01260   -0.10921
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                 9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                  10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                   9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                  10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                 9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                  10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                   9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                  10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.85000   20.82000   0.03000    0.14409
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.61410   12.61370   0.00040    0.00317
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 11.03000   10.92000   0.11000    1.00733
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.65000   10.64600   0.00400    0.03757
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.66970   10.67680  -0.00710   -0.06650
聯邦中國龍基金                                                     25.97000   25.85000   0.12000    0.46422
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.73260   12.73520  -0.00260   -0.02042
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.87490   11.87330   0.00160    0.01348
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.77170   10.75890   0.01280    0.11897
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.52580   10.52770  -0.00190   -0.01805
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.87230    9.87090   0.00140    0.01418
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.94820    8.93760   0.01060    0.11860
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.11440   10.11410   0.00030    0.00297
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.25400   10.23550   0.01850    0.18074
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                   10.13250   10.07230   0.06020    0.59768
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.36920   10.28930   0.07990    0.77653
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.64180    9.58450   0.05730    0.59784
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.86320    9.78720   0.07600    0.77652
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.68030   11.67030   0.01000    0.08569
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.44620   11.43330   0.01290    0.11283
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.65380   10.62530   0.02850    0.26823
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.80520   10.79560   0.00960    0.08893
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.57470   10.56280   0.01190    0.11266
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.84330    9.81690   0.02640    0.26892
聯邦金鑽平衡基金                                                   23.06270   23.00600   0.05670    0.24646
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.65180    9.66680  -0.01500   -0.15517
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                     10.04490   10.04270   0.00220    0.02191
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.60680    9.62180  -0.01500   -0.15590
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.98720    9.98500   0.00220    0.02203
聯邦貨幣市場基金                                                   13.22120   13.22060   0.00060    0.00454
聯邦精選科技基金                                                   13.00000   12.94000   0.06000    0.46368
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.86960   16.85000   0.01960    0.11632
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.90280   12.94480  -0.04200   -0.32445
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.54370   12.54300   0.00070    0.00558
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.93960   11.93910   0.00050    0.00419
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.37970   12.39290  -0.01320   -0.10651
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.54400   11.54180   0.00220    0.01906
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.59490   10.60650  -0.01160   -0.10937
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.70310    8.70170   0.00140    0.01609
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       36.11000   35.90000   0.21000    0.58496
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     18.35000   18.16000   0.19000    1.04626
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.45000   18.29000   0.16000    0.87479
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.29000   12.17000   0.12000    0.98603
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.33000   16.34000  -0.01000   -0.06120
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.71000   10.71000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.06000   12.06000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.88000   12.88000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.01000   12.02000  -0.01000   -0.08319
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.63000    7.63000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.56000   11.56000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.50000   15.51000  -0.01000   -0.06447
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.16000   11.15000   0.01000    0.08969
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.90000    8.89000   0.01000    0.11249
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.65000   11.63000   0.02000    0.17197
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.45000   14.42000   0.03000    0.20804
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.48000   14.45000   0.03000    0.20761
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.49000   14.46000   0.03000    0.20747
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.36000    9.34000   0.02000    0.21413
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.21000   15.18000   0.03000    0.19763
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          21.13000   21.11000   0.02000    0.09474
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            19.15000   19.13000   0.02000    0.10455
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.20000   13.17000   0.03000    0.22779
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          15.02000   15.00000   0.02000    0.13333
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          16.00000   15.98000   0.02000    0.12516
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.94000   14.92000   0.02000    0.13405
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.88000    9.85000   0.03000    0.30457
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.96000   14.95000   0.01000    0.06689
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.88000   12.86000   0.02000    0.15552
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.99000   12.97000   0.02000    0.15420
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.83000    8.81000   0.02000    0.22701
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.50000   13.48000   0.02000    0.14837
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.52000   19.51000   0.01000    0.05126
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.25000   18.25000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.22000   11.21000   0.01000    0.08921
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.19000   13.19000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.18000   14.17000   0.01000    0.07057
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.14000   13.13000   0.01000    0.07616
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.91000    7.90000   0.01000    0.12658
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.97000   12.97000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.49000   10.48000   0.01000    0.09542
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.18000   14.18000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.26000   14.26000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.45000    9.44000   0.01000    0.10593
聯博貨幣市場基金                                                   15.03700   15.03660   0.00040    0.00266
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.15870   11.14020   0.01850    0.16607
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              14.02330   14.01160   0.01170    0.08350
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.57420    7.56160   0.01260    0.16663
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.54000   10.53000   0.01000    0.09497
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.31000   14.31000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.45000   14.45000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
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瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.18050   10.17770   0.00280    0.02751
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.60600   10.66200  -0.05600   -0.52523
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.19800   10.20160  -0.00360   -0.03529
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.21340   10.20510   0.00830    0.08133
瀚亞中小型股基金                                                   20.73000   20.51000   0.22000    1.07265
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.52000   12.44000   0.08000    0.64309
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.23000   13.14000   0.09000    0.68493
瀚亞巴西基金                                                        6.41000    6.45000  -0.04000   -0.62016
瀚亞外銷基金                                                       39.78000   39.44000   0.34000    0.86207
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   12.03000   12.01000   0.02000    0.16653
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.44000   11.44000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   11.01000   11.00000   0.01000    0.09091
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.55000    9.56000  -0.01000   -0.10460
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.24000    9.23000   0.01000    0.10834
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.64000    9.62000   0.02000    0.20790
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.30000    9.30000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.66000    9.65000   0.01000    0.10363
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.13170   11.13240  -0.00070   -0.00629
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.74360   10.75430  -0.01070   -0.09950
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.62400   12.62680  -0.00280   -0.02218
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.59600   10.62370  -0.02770   -0.26074
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.17180    7.17220  -0.00040   -0.00558
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.88830    7.89610  -0.00780   -0.09878
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.04710    8.04880  -0.00170   -0.02112
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        6.96430    6.98260  -0.01830   -0.26208
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.62130    8.62320  -0.00190   -0.02203
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.82200    8.82250  -0.00050   -0.00567
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.22380    9.23300  -0.00920   -0.09964
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.98600    8.98790  -0.00190   -0.02114
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.18000   12.16000   0.02000    0.16447
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.80000   11.80000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.55000   11.53000   0.02000    0.17346
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.86000   10.84000   0.02000    0.18450
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.52000   10.50000   0.02000    0.19048
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.69700   10.69490   0.00210    0.01964
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.92590    9.91870   0.00720    0.07259
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.83670    9.84840  -0.01170   -0.11880
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.91440    9.91240   0.00200    0.02018
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.83000   14.85000  -0.02000   -0.13468
瀚亞印度基金-美元                                                  13.99000   14.04000  -0.05000   -0.35613
瀚亞印度基金-新台幣                                                31.27000   31.32000  -0.05000   -0.15964
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.33000   10.35000  -0.02000   -0.19324
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.73000    9.75000  -0.02000   -0.20513
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.40000   10.38000   0.02000    0.19268
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.12000    9.14000  -0.02000   -0.21882
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.28000   10.29000  -0.01000   -0.09718
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.26000   10.28000  -0.02000   -0.19455
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.80000   13.82000  -0.02000   -0.14472
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      11.12000   11.14000  -0.02000   -0.17953
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.92000   11.91000   0.01000    0.08396
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.70000   10.71000  -0.01000   -0.09337
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         15.19000   15.18000   0.01000    0.06588
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          9.00000    8.99000   0.01000    0.11123
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            7.04000    7.04000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.95000    8.94000   0.01000    0.11186
瀚亞亞太基礎建設基金                                               12.12000   12.17000  -0.05000   -0.41085
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.45630   12.44710   0.00920    0.07391
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.82500   13.85040  -0.02540   -0.18339
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.41490   11.42450  -0.00960   -0.08403
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.18360   11.18060   0.00300    0.02683
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.78610   12.82300  -0.03690   -0.28776
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.05630    9.04960   0.00670    0.07404
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.46190    9.47930  -0.01740   -0.18356
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          9.08560    9.09320  -0.00760   -0.08358
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.89000    8.88770   0.00230    0.02588
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.39330    9.42080  -0.02750   -0.29191
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       15.00400   14.96020   0.04380    0.29278
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.70550   10.68370   0.02180    0.20405
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.36510   10.35270   0.01240    0.11978
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.71220   12.67510   0.03710    0.29270
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.66000   10.66000   0.00000    0.00000
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                20.18000   20.14000   0.04000    0.19861
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.62280   13.62220   0.00060    0.00440
瀚亞美國高科技基金                                                 30.36000   30.07000   0.29000    0.96442
瀚亞高科技基金                                                     57.41000   57.07000   0.34000    0.59576
瀚亞理財通基金                                                     26.58000   26.45000   0.13000    0.49149
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣              10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.95000    8.95000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.69000    8.70000  -0.01000   -0.11494
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.91000    8.90000   0.01000    0.11236
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.91000    8.90000   0.01000    0.11236
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.73000    8.74000  -0.01000   -0.11442
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.91000    8.90000   0.01000    0.11236
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣              10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               9.06000    9.06000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.78000    8.79000  -0.01000   -0.11377
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              9.05000    9.04000   0.01000    0.11062
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.89000    8.90000  -0.01000   -0.11236
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              9.08000    9.07000   0.01000    0.11025
瀚亞菁華基金                                                       21.44000   21.33000   0.11000    0.51571
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.18350   14.24310  -0.05960   -0.41845
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.36340    9.40270  -0.03930   -0.41797
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.00240   10.97820   0.02420    0.22044
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.28330   11.29150  -0.00820   -0.07262
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.31760   10.29640   0.02120    0.20590
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.59120   10.61280  -0.02160   -0.20353
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.22450    8.20640   0.01810    0.22056
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.92720    7.93300  -0.00580   -0.07311
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.87620    8.87380   0.00240    0.02705
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.33840    8.32130   0.01710    0.20550
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.07610    8.09260  -0.01650   -0.20389
瀚亞電通網基金                                                     14.99000   14.91000   0.08000    0.53655
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.10870   14.09870   0.01000    0.07093
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.63310   10.60450   0.02860    0.26970
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.93040    9.93330  -0.00290   -0.02919
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.53290   11.52470   0.00820    0.07115
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.15720   10.12990   0.02730    0.26950
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.02090   10.01370   0.00720    0.07190
瀚亞歐洲基金                                                       10.66000   10.68000  -0.02000   -0.18727
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