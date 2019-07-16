[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/07/15 108/07/12 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.37250 10.37620 -0.00370 -0.03566 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.19390 10.19760 -0.00370 -0.03628 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.44820 10.44710 0.00110 0.01053 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.27600 10.27500 0.00100 0.00973 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.25150 10.25390 -0.00240 -0.02341 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.25100 10.25260 -0.00160 -0.01561 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.25100 10.25260 -0.00160 -0.01561 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.31220 10.31240 -0.00020 -0.00194 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.92520 9.92810 -0.00290 -0.02921 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.92520 9.92810 -0.00290 -0.02921 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.91370 9.91490 -0.00120 -0.01210 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.91370 9.91490 -0.00120 -0.01210 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.01880 10.01970 -0.00090 -0.00898 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 10.01880 10.01970 -0.00090 -0.00898 大華銀多元特別收益平衡基金 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.73700 10.73610 0.00090 0.00838 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.53660 10.53580 0.00080 0.00759 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.64210 10.64180 0.00030 0.00282 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.52980 10.52950 0.00030 0.00285 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.96000 22.90000 0.06000 0.26201 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 24.54000 24.52000 0.02000 0.08157 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.55320 41.42380 0.12940 0.31238 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.36010 40.31360 0.04650 0.11535 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.87980 9.87740 0.00240 0.02430 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.40390 10.40090 0.00300 0.02884 中國信託台灣活力基金 13.33000 13.25000 0.08000 0.60377 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.85000 10.86000 -0.01000 -0.09208 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 9.99790 9.99630 0.00160 0.01601 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.10360 10.08790 0.01570 0.15563 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.06870 9.05460 0.01410 0.15572 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.41350 10.41570 -0.00220 -0.02112 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.31350 9.31550 -0.00200 -0.02147 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.50980 11.46680 0.04300 0.37500 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.77510 9.73850 0.03660 0.37583 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.47460 11.46060 0.01400 0.12216 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.00040 10.01740 -0.01700 -0.16970 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 42.56940 42.43930 0.13010 0.30656 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 44.84240 44.67960 0.16280 0.36437 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 45.35210 45.21860 0.13350 0.29523 中國信託智能運動基金-台幣 10.92000 10.87000 0.05000 0.45998 中國信託智能運動基金-美元 10.54000 10.50000 0.04000 0.38095 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 中國信託智慧城市建設基金-美元 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 中國信託華盈貨幣市場基金 11.03580 11.03530 0.00050 0.00453 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.18570 10.18060 0.00510 0.05010 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.36720 9.40170 -0.03450 -0.36695 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.40510 10.41030 -0.00520 -0.04995 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.56740 9.61200 -0.04460 -0.46400 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.47000 11.52000 -0.05000 -0.43403 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.90000 10.95000 -0.05000 -0.45662 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.55000 11.62000 -0.07000 -0.60241 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.03000 11.10000 -0.07000 -0.63063 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 42.14780 41.98200 0.16580 0.39493 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 42.89660 42.75780 0.13880 0.32462 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 42.58770 42.42600 0.16170 0.38113 元大2001基金 63.13000 62.15000 0.98000 1.57683 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 45.16700 44.99610 0.17090 0.37981 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 43.47480 43.29880 0.17600 0.40648 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 21.18000 21.01000 0.17000 0.80914 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.70390 11.70310 0.00080 0.00684 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.86920 10.85270 0.01650 0.15204 元大上證50基金 33.61000 33.64000 -0.03000 -0.08918 元大大中華TMT基金-人民幣 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 元大大中華TMT基金-新台幣 9.10000 9.07000 0.03000 0.33076 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.53000 13.53000 0.00000 0.00000 元大大中華價值指數基金-美元 12.67800 12.68300 -0.00500 -0.03942 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.24800 17.22400 0.02400 0.13934 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.91900 10.87100 0.04800 0.44154 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.58500 10.52300 0.06200 0.58919 元大中國平衡基金-人民幣 3.04000 3.05000 -0.01000 -0.32787 元大中國平衡基金-新台幣 13.68000 13.70000 -0.02000 -0.14599 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.22180 47.20730 0.01450 0.03072 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.95570 10.95720 -0.00150 -0.01369 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.97450 9.97590 -0.00140 -0.01403 元大中國機會債券基金-新台幣 10.15830 10.14490 0.01340 0.13209 元大巴西指數基金 7.59400 7.63600 -0.04200 -0.55003 元大日經225基金 27.54000 27.50000 0.04000 0.14545 元大台商收成基金 22.85000 22.75000 0.10000 0.43956 元大台灣50單日反向1倍基金 11.45000 11.49000 -0.04000 -0.34813 元大台灣50單日正向2倍基金 40.85000 40.57000 0.28000 0.69017 元大台灣中型100基金 33.49000 33.27000 0.22000 0.66126 元大台灣加權股價指數基金 26.19800 26.04600 0.15200 0.58358 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.51000 10.44000 0.07000 0.67050 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.51000 10.44000 0.07000 0.67050 元大台灣卓越50基金 83.50000 82.90000 0.60000 0.72376 元大台灣金融基金 18.61000 18.60000 0.01000 0.05376 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.49000 10.46000 0.03000 0.28681 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.49000 10.46000 0.03000 0.28681 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.33000 32.23000 0.10000 0.31027 元大台灣高股息基金 27.37000 27.29000 0.08000 0.29315 元大台灣電子科技基金 36.13000 35.82000 0.31000 0.86544 元大全球ETF成長組合基金 10.72000 10.68000 0.04000 0.37453 元大全球ETF穩健組合基金 15.07000 15.01000 0.06000 0.39973 元大全球人工智慧ETF基金 23.97000 23.68000 0.29000 1.22466 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.69000 13.66000 0.03000 0.21962 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.40000 9.38000 0.02000 0.21322 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.34000 13.34000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金-美元 12.52700 12.52300 0.00400 0.03194 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.71000 8.68000 0.03000 0.34562 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.55000 6.53000 0.02000 0.30628 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.08000 9.06000 0.02000 0.22075 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.98000 6.96000 0.02000 0.28736 元大全球股票入息基金-美元配息 8.63000 8.57900 0.05100 0.59447 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.06000 9.98000 0.08000 0.80160 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.61000 8.54000 0.07000 0.81967 元大全球新興市場精選組合基金 13.86000 13.88000 -0.02000 -0.14409 元大全球農業商機基金 17.97000 17.88000 0.09000 0.50336 元大印尼指數基金 10.03200 10.05100 -0.01900 -0.18904 元大印度指數基金 10.11000 10.12900 -0.01900 -0.18758 元大印度基金 12.96000 12.98000 -0.02000 -0.15408 元大多多基金 17.41000 17.27000 0.14000 0.81065 元大多福基金 52.61000 52.11000 0.50000 0.95951 元大亞太成長基金 8.72000 8.68000 0.04000 0.46083 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.34430 9.32070 0.02360 0.25320 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.47550 7.45660 0.01890 0.25347 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.41000 9.36000 0.05000 0.53419 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.25000 10.17000 0.08000 0.78663 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.70000 9.63000 0.07000 0.72690 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.25000 10.17000 0.08000 0.78663 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.31700 10.32900 -0.01200 -0.11618 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.21630 10.21860 -0.00230 -0.02251 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.42470 10.42640 -0.00170 -0.01630 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.21250 10.21410 -0.00160 -0.01566 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.49220 10.47530 0.01690 0.16133 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.27930 10.26280 0.01650 0.16077 元大卓越基金 43.71000 43.37000 0.34000 0.78395 元大店頭基金 8.50000 8.38000 0.12000 1.43198 元大美元貨幣市場基金-美元 10.47710 10.47500 0.00210 0.02005 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.83340 9.84120 -0.00780 -0.07926 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.74310 32.68000 0.06310 0.19308 元大美國政府20年期(以上)債券基金 41.73160 41.60890 0.12270 0.29489 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 17.17390 17.19230 -0.01840 -0.10702 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 21.93950 21.88780 0.05170 0.23620 元大美國政府7至10年期債券基金 41.91920 41.79930 0.11990 0.28685 元大高科技基金 19.57000 19.34000 0.23000 1.18925 元大得利貨幣市場基金 16.32910 16.32830 0.00080 0.00490 元大得寶貨幣市場基金 12.03480 12.03430 0.00050 0.00415 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.89000 10.77000 0.12000 1.11421 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.89000 10.77000 0.12000 1.11421 元大富櫃50基金 13.06000 12.90000 0.16000 1.24031 元大華夏中小基金 7.34000 7.29000 0.05000 0.68587 元大新中國基金-人民幣 9.75000 9.69000 0.06000 0.61920 元大新中國基金-美元 9.13900 9.08900 0.05000 0.55012 元大新中國基金-新台幣 9.17000 9.11000 0.06000 0.65862 元大新主流基金 24.53000 24.16000 0.37000 1.53146 元大新東協平衡基金-美元 9.65900 9.66900 -0.01000 -0.10342 元大新東協平衡基金-新台幣 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.03480 10.92830 0.10650 0.97453 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.18770 10.09270 0.09500 0.94127 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.61210 11.48340 0.12870 1.12075 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.56770 9.46170 0.10600 1.12031 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.53900 10.54380 -0.00480 -0.04552 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.78110 9.78550 -0.00440 -0.04496 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.78660 10.77230 0.01430 0.13275 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.01900 10.00570 0.01330 0.13292 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.07780 10.08100 -0.00320 -0.03174 元大新興亞洲基金 11.07000 11.06000 0.01000 0.09042 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.88450 9.85410 0.03040 0.30850 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.15950 9.13130 0.02820 0.30883 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.23720 10.18760 0.04960 0.48687 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.50140 9.45530 0.04610 0.48756 元大萬泰貨幣市場基金 15.16690 15.16620 0.00070 0.00462 元大經貿基金 36.81000 36.46000 0.35000 0.95996 元大實質多重資產基金-人民幣 8.96000 8.95000 0.01000 0.11173 元大實質多重資產基金-美元 8.24800 8.23500 0.01300 0.15786 元大實質多重資產基金-新台幣 8.77000 8.74000 0.03000 0.34325 元大滬深300單日反向1倍基金 12.34000 12.34000 0.00000 0.00000 元大滬深300單日正向2倍基金 17.92000 17.95000 -0.03000 -0.16713 元大摩臺基金 39.13000 38.84000 0.29000 0.74665 元大標普500基金 28.42000 28.24000 0.18000 0.63739 元大標普500單日反向1倍基金 11.99000 12.04000 -0.05000 -0.41528 元大標普500單日正向2倍基金 37.96000 37.66000 0.30000 0.79660 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.61000 20.56000 0.05000 0.24319 元大標智滬深300基金 18.43000 18.32000 0.11000 0.60044 元大歐洲50基金 25.58000 25.58000 0.00000 0.00000 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.39120 9.35260 0.03860 0.41272 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.29530 10.29460 0.00070 0.00680 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.58000 15.46000 0.12000 0.77620 日盛上選基金 35.27000 34.87000 0.40000 1.14712 日盛小而美基金 18.30000 18.14000 0.16000 0.88203 日盛中國內需動力基金 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.36590 12.36240 0.00350 0.02831 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.89520 9.89240 0.00280 0.02830 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.62840 12.62500 0.00340 0.02693 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.10000 10.09730 0.00270 0.02674 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.42260 11.40700 0.01560 0.13676 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.11820 9.10570 0.01250 0.13728 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.66000 10.62000 0.04000 0.37665 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.56000 10.51000 0.05000 0.47574 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.69000 10.66000 0.03000 0.28143 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.70000 10.67000 0.03000 0.28116 日盛日盛基金 11.48000 11.41000 0.07000 0.61350 日盛目標收益組合基金(美元) 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 11.55000 11.49000 0.06000 0.52219 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.55820 10.55420 0.00400 0.03790 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.46060 9.45700 0.00360 0.03807 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.32860 10.31440 0.01420 0.13767 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.25520 9.24250 0.01270 0.13741 日盛全球智能車基金(美元) 10.58000 10.54000 0.04000 0.37951 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.66000 10.60000 0.06000 0.56604 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.52280 2.52240 0.00040 0.01586 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65470 1.66300 -0.00830 -0.49910 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.39070 0.39070 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25680 0.25810 -0.00130 -0.50368 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.88950 12.87290 0.01660 0.12895 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.34520 8.37700 -0.03180 -0.37961 日盛亞洲機會基金 7.14000 7.15000 -0.01000 -0.13986 日盛首選基金 17.41000 17.29000 0.12000 0.69404 日盛高科技基金 18.50000 18.33000 0.17000 0.92744 日盛貨幣市場基金 14.83780 14.83710 0.00070 0.00472 日盛新台商基金 39.85000 39.62000 0.23000 0.58051 日盛精選五虎基金 36.74000 36.65000 0.09000 0.24557 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.54890 13.54820 0.00070 0.00517 台新2000高科技基金 31.97000 31.59000 0.38000 1.20291 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 10.37000 10.33000 0.04000 0.38722 台新MSCI中國基金 20.20000 20.18000 0.02000 0.09911 台新大眾貨幣市場基金 14.22560 14.22500 0.00060 0.00422 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.44370 10.44770 -0.00400 -0.03829 台新中美貨幣市場基金-美元 10.55260 10.56140 -0.00880 -0.08332 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.19690 10.18600 0.01090 0.10701 台新中國通基金 45.87000 45.50000 0.37000 0.81319 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.56890 0.56480 0.00410 0.72592 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.65400 17.49700 0.15700 0.89730 台新中國精選中小基金-美元 0.31520 0.31460 0.00060 0.19072 台新中國精選中小基金-新台幣 9.46000 9.42000 0.04000 0.42463 台新主流基金 24.62000 24.36000 0.26000 1.06732 台新北美收益資產證券化基金(A) 23.78000 23.79000 -0.01000 -0.04203 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.76950 0.77110 -0.00160 -0.20750 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.91000 16.92000 -0.01000 -0.05910 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.54630 0.54750 -0.00120 -0.21918 台新台灣中小基金 35.38000 35.24000 0.14000 0.39728 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.85560 10.86730 -0.01170 -0.10766 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.06380 10.09020 -0.02640 -0.26164 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.60250 11.63290 -0.03040 -0.26133 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 11.04000 11.05000 -0.01000 -0.09050 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.21210 10.22690 -0.01480 -0.14472 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.39750 11.41390 -0.01640 -0.14368 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.98000 10.98000 0.00000 0.00000 台新印度基金 14.93000 14.94000 -0.01000 -0.06693 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.67180 8.66410 0.00770 0.08887 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28430 0.28450 -0.00020 -0.07030 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.67060 12.65940 0.01120 0.08847 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41020 0.41060 -0.00040 -0.09742 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 40.00000 40.00000 0.00000 0.00000 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 40.37000 40.32000 0.05000 0.12401 台新真吉利貨幣市場基金 11.13180 11.13140 0.00040 0.00359 台新高股息平衡基金 32.47820 32.38730 0.09090 0.28067 台新智慧生活基金-美元 10.90560 10.91050 -0.00490 -0.04491 台新智慧生活基金-新台幣 11.30000 11.29000 0.01000 0.08857 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.35560 8.37450 -0.01890 -0.22569 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.60840 8.61260 -0.00420 -0.04877 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.44210 9.46350 -0.02140 -0.22613 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.73820 9.74300 -0.00480 -0.04927 台新新興市場債券基金(A類型) 11.68240 11.67750 0.00490 0.04196 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.37020 0.37070 -0.00050 -0.13488 台新新興市場債券基金(B類型) 8.32190 8.31840 0.00350 0.04208 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27830 0.27860 -0.00030 -0.10768 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.74000 5.74000 0.00000 0.00000 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.45000 22.42000 0.03000 0.13381 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.25430 10.24930 0.00500 0.04878 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.04560 10.04390 0.00170 0.01693 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.14770 10.13690 0.01080 0.10654 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.25410 10.24910 0.00500 0.04878 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.04540 10.04370 0.00170 0.01693 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.14770 10.13690 0.01080 0.10654 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 41.76860 41.62260 0.14600 0.35077 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 41.16290 41.00850 0.15440 0.37651 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.99220 39.94120 0.05100 0.12769 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.36120 11.36060 0.00060 0.00528 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.19090 10.18820 0.00270 0.02650 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.23820 9.23180 0.00640 0.06933 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.85120 10.84370 0.00750 0.06916 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.84330 7.83690 0.00640 0.08166 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.28320 9.27560 0.00760 0.08194 永豐中小基金 53.12000 52.93000 0.19000 0.35896 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.79550 1.79250 0.00300 0.16736 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.50000 2.49580 0.00420 0.16828 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.22760 8.21200 0.01560 0.18997 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.11490 11.09380 0.02110 0.19020 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.70000 4.69000 0.01000 0.21322 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.26000 21.21000 0.05000 0.23574 永豐主流品牌基金 19.99000 19.89000 0.10000 0.50277 永豐永豐基金 33.27000 32.92000 0.35000 1.06318 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.22580 9.22740 -0.00160 -0.01734 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.70700 9.70870 -0.00170 -0.01751 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.12410 9.11200 0.01210 0.13279 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.60210 9.58930 0.01280 0.13348 永豐亞洲民生消費基金 12.23000 12.18000 0.05000 0.41051 永豐南非幣2021保本基金 14.16450 14.16310 0.00140 0.00988 永豐高科技基金 23.60000 23.39000 0.21000 0.89782 永豐貨幣市場基金 13.94150 13.94090 0.00060 0.00430 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.12030 2.11730 0.00300 0.14169 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.61630 2.61270 0.00360 0.13779 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.82320 7.81060 0.01260 0.16132 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.95690 10.93940 0.01750 0.15997 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.21610 7.21950 -0.00340 -0.04709 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.56430 11.56990 -0.00560 -0.04840 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.38000 10.31000 0.07000 0.67895 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.20000 8.15000 0.05000 0.61350 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.89000 18.77000 0.12000 0.63932 永豐臺灣加權ETF基金 54.91000 54.59000 0.32000 0.58619 永豐領航科技基金 38.25000 37.93000 0.32000 0.84366 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.29000 12.35000 -0.06000 -0.48583 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.72000 11.77000 -0.05000 -0.42481 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 永豐趨勢平衡基金 41.44000 41.17000 0.27000 0.65582 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.89020 11.88770 0.00250 0.02103 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.82820 9.83010 -0.00190 -0.01933 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.40350 10.40520 -0.00170 -0.01634 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.87870 9.87840 0.00030 0.00304 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.28840 10.28760 0.00080 0.00778 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.88640 9.88790 -0.00150 -0.01517 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.59030 10.59170 -0.00140 -0.01322 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.89320 9.89250 0.00070 0.00708 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.38530 10.38460 0.00070 0.00674 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.01000 10.97000 0.04000 0.36463 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.16000 15.10000 0.06000 0.39735 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.94000 19.87000 0.07000 0.35229 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.85000 19.80000 0.05000 0.25253 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.04030 10.04400 -0.00370 -0.03684 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.04040 10.04400 -0.00360 -0.03584 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 9.99370 9.99680 -0.00310 -0.03101 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 9.99370 9.99680 -0.00310 -0.03101 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.11010 10.11380 -0.00370 -0.03658 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.10990 10.11360 -0.00370 -0.03658 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.04140 10.04400 -0.00260 -0.02589 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.04140 10.04400 -0.00260 -0.02589 兆豐國際生命科學基金 15.50000 15.63000 -0.13000 -0.83173 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.49720 10.46440 0.03280 0.31344 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.73500 10.71400 0.02100 0.19601 兆豐國際全球基金 31.74000 31.57000 0.17000 0.53849 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.48870 10.48680 0.00190 0.01812 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.20580 10.21340 -0.00760 -0.07441 兆豐國際國民基金 22.89000 22.62000 0.27000 1.19363 兆豐國際第一基金 13.44000 13.40000 0.04000 0.29851 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.74580 10.73040 0.01540 0.14352 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.23090 8.21900 0.01190 0.14479 兆豐國際萬全基金 20.83000 20.79000 0.04000 0.19240 兆豐國際電子基金 26.54000 26.38000 0.16000 0.60652 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.38000 22.27000 0.11000 0.49394 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.45000 15.50000 -0.05000 -0.32258 兆豐國際豐台灣基金 35.31000 35.04000 0.27000 0.77055 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.55760 12.55700 0.00060 0.00478 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 10.05000 9.97000 0.08000 0.80241 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 10.02000 9.95000 0.07000 0.70352 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.83310 10.83490 -0.00180 -0.01661 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.57430 10.57500 -0.00070 -0.00662 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.82000 10.81940 0.00060 0.00555 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.51510 10.51690 -0.00180 -0.01712 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.67150 10.67220 -0.00070 -0.00656 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.61930 10.61870 0.00060 0.00565 合庫台灣基金 11.53000 11.41000 0.12000 1.05171 合庫全球高收益債券基金A類型 11.72560 11.71200 0.01360 0.11612 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.71910 12.71820 0.00090 0.00708 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.34150 11.33970 0.00180 0.01587 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.12100 12.12070 0.00030 0.00248 合庫全球高收益債券基金B類型 8.15330 8.14380 0.00950 0.11665 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.43960 9.43880 0.00080 0.00848 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.14360 9.14210 0.00150 0.01641 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.85350 8.85110 0.00240 0.02712 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.29570 9.29420 0.00150 0.01614 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.63000 10.60000 0.03000 0.28302 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.32000 11.30000 0.02000 0.17699 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.48000 9.44000 0.04000 0.42373 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 合庫全球新興市場基金 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.14000 9.13000 0.01000 0.10953 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.17400 10.17360 0.00040 0.00393 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.94560 9.95020 -0.00460 -0.04623 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.27590 10.27800 -0.00210 -0.02043 合庫新興多重收益基金A類型 10.55190 10.54510 0.00680 0.06448 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.09010 12.10890 -0.01880 -0.15526 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.31640 15.31320 0.00320 0.02090 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.73550 8.73870 -0.00320 -0.03662 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.56270 9.56580 -0.00310 -0.03241 合庫新興多重收益基金B類型 7.92500 7.91990 0.00510 0.06439 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.69920 8.71270 -0.01350 -0.15495 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.59580 10.59450 0.00130 0.01227 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.51000 10.49000 0.02000 0.19066 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.84000 11.83000 0.01000 0.08453 安本標準兩岸價值基金 美元 11.63000 11.63000 0.00000 0.00000 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.83000 11.81000 0.02000 0.16935 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.14860 10.12810 0.02050 0.20241 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.15210 10.13120 0.02090 0.20629 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 10.10160 10.01230 0.08930 0.89190 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.11350 10.09660 0.01690 0.16738 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.14850 10.12800 0.02050 0.20241 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.15200 10.13120 0.02080 0.20531 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 10.10160 10.01230 0.08930 0.89190 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.11340 10.09650 0.01690 0.16738 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.53000 10.50000 0.03000 0.28571 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.21650 11.21590 0.00060 0.00535 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.08580 10.09930 -0.01350 -0.13367 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.04350 10.03910 0.00440 0.04383 安聯中國東協基金 15.72000 15.69000 0.03000 0.19120 安聯中國策略基金-美元 12.33000 12.25000 0.08000 0.65306 安聯中國策略基金-新臺幣 16.15000 16.02000 0.13000 0.81149 安聯中華新思路基金-人民幣 14.96000 14.93000 0.03000 0.20094 安聯中華新思路基金-美元 13.91000 13.91000 0.00000 0.00000 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.16000 13.14000 0.02000 0.15221 安聯台灣大壩基金 30.80000 30.48000 0.32000 1.04987 安聯台灣科技基金 52.50000 52.15000 0.35000 0.67114 安聯台灣貨幣市場基金 12.54870 12.54810 0.00060 0.00478 安聯台灣智慧基金 34.72000 34.53000 0.19000 0.55025 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.74730 10.74600 0.00130 0.01210 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.84900 15.84410 0.00490 0.03093 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.87370 9.87070 0.00300 0.03039 安聯四季成長組合基金-美元 11.77000 11.75000 0.02000 0.17021 安聯四季成長組合基金-新臺幣 12.16000 12.12000 0.04000 0.33003 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.20850 13.20160 0.00690 0.05227 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.80140 10.79830 0.00310 0.02871 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.86700 12.85990 0.00710 0.05521 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.57790 9.57300 0.00490 0.05119 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.51300 9.51030 0.00270 0.02839 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.05570 9.05070 0.00500 0.05524 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.20880 10.20460 0.00420 0.04116 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.25370 10.24810 0.00560 0.05464 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.59000 11.59000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.60000 11.58000 0.02000 0.17271 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.51000 11.51000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 11.07000 11.05000 0.02000 0.18100 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.51970 12.51540 0.00430 0.03436 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.36320 11.36090 0.00230 0.02024 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.97370 10.96980 0.00390 0.03555 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.65430 8.65130 0.00300 0.03468 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.51720 8.51550 0.00170 0.01996 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.19940 8.19640 0.00300 0.03660 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.27860 10.27690 0.00170 0.01654 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.19140 10.18780 0.00360 0.03534 安聯全球人口趨勢基金 12.65000 12.61000 0.04000 0.31721 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.96000 9.08000 -0.12000 -1.32159 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.99000 34.36000 -0.37000 -1.07683 安聯全球油礦金趨勢基金 8.22000 8.18000 0.04000 0.48900 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.45230 12.45200 0.00030 0.00241 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.54270 10.54250 0.00020 0.00190 安聯全球新興市場基金 17.57000 17.57000 0.00000 0.00000 安聯全球農金趨勢基金 9.24000 9.18000 0.06000 0.65359 安聯全球綠能趨勢基金 9.32000 9.26000 0.06000 0.64795 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.96000 10.93000 0.03000 0.27447 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 11.21000 11.18000 0.03000 0.26834 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 11.04000 11.01000 0.03000 0.27248 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.61000 10.58000 0.03000 0.28355 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644 安聯亞洲動態策略基金 22.62000 22.53000 0.09000 0.39947 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.06690 10.07670 -0.00980 -0.09725 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.07760 10.08720 -0.00960 -0.09517 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.06610 10.07590 -0.00980 -0.09726 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.08010 10.08970 -0.00960 -0.09515 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.06990 10.07960 -0.00970 -0.09623 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.02980 10.03940 -0.00960 -0.09562 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.02980 10.03950 -0.00970 -0.09662 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.02980 10.03940 -0.00960 -0.09562 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.55710 10.55740 -0.00030 -0.00284 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.09120 10.09160 -0.00040 -0.00396 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 90.86650 90.80230 0.06420 0.07070 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.40930 13.40700 0.00230 0.01716 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.69600 68.65250 0.04350 0.06336 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.00950 10.00790 0.00160 0.01599 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.73920 2.73990 -0.00070 -0.02555 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.93700 10.93540 0.00160 0.01463 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.27780 2.27460 0.00320 0.14068 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.83780 8.83430 0.00350 0.03962 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.50060 10.48340 0.01720 0.16407 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.44020 10.44250 -0.00230 -0.02203 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.79820 10.79610 0.00210 0.01945 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.40050 10.40210 -0.00160 -0.01538 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.44260 10.44690 -0.00430 -0.04116 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.39910 10.38200 0.01710 0.16471 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.31150 10.31400 -0.00250 -0.02424 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.58840 10.58680 0.00160 0.01511 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.29700 10.29860 -0.00160 -0.01554 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.35140 10.35560 -0.00420 -0.04056 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.28980 10.29030 -0.00050 -0.00486 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.36730 10.36370 0.00360 0.03474 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.28080 10.28070 0.00010 0.00097 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.23260 10.23270 -0.00010 -0.00098 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.29870 10.29870 0.00000 0.00000 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.31850 10.31500 0.00350 0.03393 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.28070 10.28060 0.00010 0.00097 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 10.23210 10.23210 0.00000 0.00000 宏利台灣動力基金A類型 30.73000 30.52000 0.21000 0.68807 宏利台灣動力基金I類型 30.73000 30.52000 0.21000 0.68807 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.13660 10.12420 0.01240 0.12248 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.01950 9.98920 0.03030 0.30333 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.65860 7.64920 0.00940 0.12289 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.63700 7.61860 0.01840 0.24151 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.65000 11.62000 0.03000 0.25818 宏利全球債券組合基金 13.74740 13.74900 -0.00160 -0.01164 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.99230 2.99310 -0.00080 -0.02673 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.43530 12.43370 0.00160 0.01287 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.94900 8.94740 0.00160 0.01788 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.54940 2.54520 0.00420 0.16502 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.50770 11.49040 0.01730 0.15056 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.45110 3.45630 -0.00520 -0.15045 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55410 0.55490 -0.00080 -0.14417 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.63000 15.64000 -0.01000 -0.06394 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.33100 12.32970 0.00130 0.01054 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.91420 10.91490 -0.00070 -0.00641 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.47450 10.46810 0.00640 0.06114 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.76330 8.76390 -0.00060 -0.00685 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.40170 8.40210 -0.00040 -0.00476 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.26440 8.25980 0.00460 0.05569 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.33100 8.31060 0.02040 0.24547 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.62000 10.56000 0.06000 0.56818 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.59000 10.50000 0.09000 0.85714 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.51000 10.43000 0.08000 0.76702 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 3.03430 3.03420 0.00010 0.00330 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.43920 0.43900 0.00020 0.04556 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 13.21720 13.20810 0.00910 0.06890 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 1.00080 1.00100 -0.00020 -0.01998 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.59410 7.59000 0.00410 0.05402 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.10930 2.10920 0.00010 0.00474 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30470 0.30470 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.25070 9.24520 0.00550 0.05949 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33620 0.33630 -0.00010 -0.02974 宏利萬利貨幣市場基金 13.68880 13.68830 0.00050 0.00365 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.51000 2.51000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.30000 11.29000 0.01000 0.08857 宏利臺灣股息收益基金A類型 26.35000 26.20000 0.15000 0.57252 宏利臺灣股息收益基金I類型 26.35000 26.20000 0.15000 0.57252 宏利澳幣保本基金 12.66040 12.65450 0.00590 0.04662 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.90000 10.88000 0.02000 0.18382 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.39000 11.42000 -0.03000 -0.26270 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.46000 11.50000 -0.04000 -0.34783 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.20000 11.21000 -0.01000 -0.08921 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.16000 11.17000 -0.01000 -0.08953 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.72000 10.74000 -0.02000 -0.18622 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 12.21000 12.21000 0.00000 0.00000 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.46700 10.46120 0.00580 0.05544 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.69520 9.69340 0.00180 0.01857 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.19460 9.17670 0.01790 0.19506 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.58600 11.56350 0.02250 0.19458 貝萊德亞美利加收益基金 9.39000 9.37000 0.02000 0.21345 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 貝萊德新台幣基金 12.97110 12.97070 0.00040 0.00308 貝萊德寶利基金 27.61000 27.43000 0.18000 0.65622 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.48510 11.48370 0.00140 0.01219 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15020 10.14660 0.00360 0.03548 保德信大中華基金-人民幣 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722 保德信大中華基金-美元 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151 保德信大中華基金-新台幣 29.92000 29.76000 0.16000 0.53763 保德信中小型股基金 47.89000 47.20000 0.69000 1.46186 保德信中國中小基金-人民幣 8.67000 8.55000 0.12000 1.40351 保德信中國中小基金-美元 8.35000 8.25000 0.10000 1.21212 保德信中國中小基金-新臺幣 8.12000 8.01000 0.11000 1.37328 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.91790 9.87450 0.04340 0.43952 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.99510 9.94670 0.04840 0.48659 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.03590 9.99200 0.04390 0.43935 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.10590 11.05730 0.04860 0.43953 保德信中國品牌基金-人民幣 10.33000 10.23000 0.10000 0.97752 保德信中國品牌基金-美元 10.28000 10.17000 0.11000 1.08161 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.08000 10.97000 0.11000 1.00273 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.72000 28.46000 0.26000 0.91356 保德信全球消費商機基金 19.84000 19.70000 0.14000 0.71066 保德信全球基礎建設基金 14.02000 14.01000 0.01000 0.07138 保德信全球資源基金 7.56000 7.52000 0.04000 0.53191 保德信全球醫療生化基金-美元 10.05000 10.11000 -0.06000 -0.59347 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.59000 33.70000 -0.11000 -0.32641 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.63430 10.66010 -0.02580 -0.24202 保德信印度機會債券基金－美元累積型 11.00710 11.03380 -0.02670 -0.24198 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.69090 10.69790 -0.00700 -0.06543 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 11.06380 11.07100 -0.00720 -0.06503 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.70540 9.68710 0.01830 0.18891 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.85230 10.83140 0.02090 0.19296 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.28740 9.25310 0.03430 0.37069 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.36750 10.32920 0.03830 0.37079 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.20070 8.19320 0.00750 0.09154 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.28000 11.26960 0.01040 0.09228 保德信亞太基金 20.75000 20.76000 -0.01000 -0.04817 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.75750 8.75220 0.00530 0.06056 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.09150 12.08420 0.00730 0.06041 保德信店頭市場基金 34.99000 34.75000 0.24000 0.69065 保德信拉丁美洲基金 7.77000 7.80000 -0.03000 -0.38462 保德信金平衡基金 30.51000 30.34000 0.17000 0.56032 保德信金滿意基金 43.34000 42.95000 0.39000 0.90803 保德信科技島基金 27.14000 26.84000 0.30000 1.11773 保德信高成長基金 95.51000 94.48000 1.03000 1.09018 保德信貨幣市場基金 15.84070 15.83990 0.00080 0.00505 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.80080 10.76950 0.03130 0.29064 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 11.06650 11.01490 0.05160 0.46846 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.10050 11.07110 0.02940 0.26556 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.64950 10.60250 0.04700 0.44329 保德信新世紀基金 10.52000 10.48000 0.04000 0.38168 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.24940 8.24130 0.00810 0.09829 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.37030 10.36120 0.00910 0.08783 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.70100 11.68940 0.01160 0.09924 保德信新興趨勢組合基金 11.09000 11.06000 0.03000 0.27125 保德信瑞騰基金 15.65240 15.65260 -0.00020 -0.00128 保德信歐洲組合基金 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.16000 10.11000 0.05000 0.49456 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.33000 10.28000 0.05000 0.48638 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.16000 10.11000 0.05000 0.49456 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.33000 10.28000 0.05000 0.48638 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.68160 10.67180 0.00980 0.09183 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.69130 11.69730 -0.00600 -0.05129 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.90250 10.90790 -0.00540 -0.04951 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.20600 9.19760 0.00840 0.09133 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.53230 9.53720 -0.00490 -0.05138 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.40730 9.41190 -0.00460 -0.04887 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.57060 10.56090 0.00970 0.09185 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.04520 11.05100 -0.00580 -0.05248 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.02660 11.03210 -0.00550 -0.04985 柏瑞五國金勢力建設基金 7.43000 7.47000 -0.04000 -0.53548 柏瑞巨人基金 13.00000 12.96000 0.04000 0.30864 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.69980 13.69930 0.00050 0.00365 柏瑞全球金牌組合基金 16.94000 16.95000 -0.01000 -0.05900 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.36580 14.35170 0.01410 0.09825 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.70800 12.70840 -0.00040 -0.00315 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.30270 13.30420 -0.00150 -0.01127 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.64990 8.64140 0.00850 0.09836 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.82410 6.81740 0.00670 0.09828 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.74300 8.74330 -0.00030 -0.00343 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.50390 8.50430 -0.00040 -0.00470 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.83790 10.83920 -0.00130 -0.01199 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.45700 8.46430 -0.00730 -0.08624 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.89650 12.89690 -0.00040 -0.00310 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.44350 12.43120 0.01230 0.09894 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.13940 13.14000 -0.00060 -0.00457 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.10980 12.11120 -0.00140 -0.01156 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.04310 9.03410 0.00900 0.09962 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.77250 9.77280 -0.00030 -0.00307 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.71750 9.71800 -0.00050 -0.00515 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.63560 9.63670 -0.00110 -0.01141 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.49180 9.50000 -0.00820 -0.08632 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.75030 10.73080 0.01950 0.18172 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.67750 10.66890 0.00860 0.08061 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.51530 10.50850 0.00680 0.06471 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.56390 10.56470 -0.00080 -0.00757 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.91670 9.89870 0.01800 0.18184 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.62300 9.61530 0.00770 0.08008 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.58820 10.58000 0.00820 0.07750 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.68350 9.67730 0.00620 0.06407 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.73500 9.73570 -0.00070 -0.00719 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.73020 10.71080 0.01940 0.18113 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.67780 10.66920 0.00860 0.08061 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.51560 10.50880 0.00680 0.06471 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.56510 10.56590 -0.00080 -0.00757 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.91650 9.89850 0.01800 0.18185 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.62320 9.61550 0.00770 0.08008 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.76770 10.75930 0.00840 0.07807 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.68360 9.67730 0.00630 0.06510 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.73530 9.73590 -0.00060 -0.00616 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.46510 11.46390 0.00120 0.01047 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.88000 12.88840 -0.00840 -0.06517 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12.17700 12.18660 -0.00960 -0.07878 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.13240 9.13140 0.00100 0.01095 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.83100 9.83740 -0.00640 -0.06506 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.76090 9.76860 -0.00770 -0.07882 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.15640 11.15520 0.00120 0.01076 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.99330 12.00110 -0.00780 -0.06499 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.76390 11.77320 -0.00930 -0.07899 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.13260 9.13170 0.00090 0.00986 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.83150 9.83800 -0.00650 -0.06607 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.76130 9.76900 -0.00770 -0.07882 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.79000 13.76000 0.03000 0.21802 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.57000 14.56000 0.01000 0.06868 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.85000 8.83000 0.02000 0.22650 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.68000 11.66000 0.02000 0.17153 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.48000 11.48000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.79000 11.78000 0.01000 0.08489 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.39000 13.39000 0.00000 0.00000 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.73000 13.71000 0.02000 0.14588 柏瑞拉丁美洲基金 10.99000 11.02000 -0.03000 -0.27223 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.03890 12.01700 0.02190 0.18224 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.25370 10.24560 0.00810 0.07906 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.66840 7.65450 0.01390 0.18159 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.16290 10.15480 0.00810 0.07977 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.80000 10.77000 0.03000 0.27855 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.52000 11.51000 0.01000 0.08688 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 11.15000 11.13000 0.02000 0.17969 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.46000 9.44000 0.02000 0.21186 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.24000 11.22000 0.02000 0.17825 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.93000 10.91000 0.02000 0.18332 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.30960 12.30780 0.00180 0.01462 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 12.02200 12.03240 -0.01040 -0.08643 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 11.02530 11.03610 -0.01080 -0.09786 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.59060 8.58940 0.00120 0.01397 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.65290 9.66120 -0.00830 -0.08591 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.71060 9.72000 -0.00940 -0.09671 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.56480 11.57470 -0.00990 -0.08553 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.80960 10.80800 0.00160 0.01480 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 11.00680 11.01760 -0.01080 -0.09802 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.99740 10.00600 -0.00860 -0.08595 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.28200 9.28060 0.00140 0.01509 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.13200 9.14050 -0.00850 -0.09299 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.73710 9.74660 -0.00950 -0.09747 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.82340 12.82340 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.30140 12.31440 -0.01300 -0.10557 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.64240 11.65620 -0.01380 -0.11839 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.19980 7.19980 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.95510 8.96460 -0.00950 -0.10597 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.64700 9.65840 -0.01140 -0.11803 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.02340 11.02340 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.66060 11.67440 -0.01380 -0.11821 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.69890 9.70910 -0.01020 -0.10506 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.18670 9.18670 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.85320 9.86490 -0.01170 -0.11860 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 12.02790 12.03210 -0.00420 -0.03491 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.79240 12.80720 -0.01480 -0.11556 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.66690 11.68140 -0.01450 -0.12413 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.37270 9.37590 -0.00320 -0.03413 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.99650 10.00810 -0.01160 -0.11591 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.99750 10.01000 -0.01250 -0.12488 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 12.05740 12.07140 -0.01400 -0.11598 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.73130 10.73500 -0.00370 -0.03447 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.11640 11.13030 -0.01390 -0.12488 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.95100 9.95450 -0.00350 -0.03516 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.53790 9.54120 -0.00330 -0.03459 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.23610 10.24800 -0.01190 -0.11612 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.73950 9.75160 -0.01210 -0.12408 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 19.32000 19.30000 0.02000 0.10363 柏瑞旗艦全球成長組合基金 18.23000 18.19000 0.04000 0.21990 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.38150 13.39000 -0.00850 -0.06348 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.53760 10.50900 0.02860 0.27215 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.58800 11.56520 0.02280 0.19714 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.43540 12.41290 0.02250 0.18126 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.08860 11.06830 0.02030 0.18341 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.15900 9.13410 0.02490 0.27260 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.72700 9.70790 0.01910 0.19675 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.52410 9.50690 0.01720 0.18092 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.68280 9.66500 0.01780 0.18417 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.29570 9.27040 0.02530 0.27291 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.52490 9.50620 0.01870 0.19671 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.39870 11.37810 0.02060 0.18105 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.62450 9.60680 0.01770 0.18424 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 42.68660 42.46940 0.21720 0.51143 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.23000 11.22000 0.01000 0.08913 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 33.62000 33.68000 -0.06000 -0.17815 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.79830 11.79750 0.00080 0.00678 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.71040 1.71080 -0.00040 -0.02338 國泰大中華基金 19.86000 19.68000 0.18000 0.91463 國泰小龍基金-美元I 0.48350 0.47910 0.00440 0.91839 國泰小龍基金-新台幣 15.01000 14.89000 0.12000 0.80591 國泰中小成長基金-美元I 1.38610 1.37210 0.01400 1.02033 國泰中小成長基金-新台幣 43.03000 42.64000 0.39000 0.91463 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.27400 4.26610 0.00790 0.18518 國泰中國內需增長基金-美元A 0.67880 0.67780 0.00100 0.14754 國泰中國內需增長基金-美元I 0.72590 0.72480 0.00110 0.15177 國泰中國內需增長基金-新台幣 19.31000 19.25000 0.06000 0.31169 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 42.06310 42.20660 -0.14350 -0.33999 國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.29960 2.30000 -0.00040 -0.01739 國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息) 0.32980 0.32990 -0.00010 -0.03031 國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.13780 10.12460 0.01320 0.13038 國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息) 8.15630 8.14580 0.01050 0.12890 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.31830 2.32060 -0.00230 -0.09911 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.33470 0.33520 -0.00050 -0.14916 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.43490 10.43020 0.00470 0.04506 國泰中國新興債券基金-美元 0.34230 0.34260 -0.00030 -0.08757 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.46420 10.45250 0.01170 0.11193 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.14530 4.14180 0.00350 0.08450 國泰中國新興戰略基金-美元 0.59740 0.59710 0.00030 0.05024 國泰中國新興戰略基金-新台幣 18.72000 18.68000 0.04000 0.21413 國泰中港台基金-人民幣 3.07830 3.08830 -0.01000 -0.32380 國泰中港台基金-美元 0.44920 0.45080 -0.00160 -0.35492 國泰中港台基金-新台幣 13.91000 13.94000 -0.03000 -0.21521 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 10.10540 10.10670 -0.00130 -0.01286 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.18750 10.18680 0.00070 0.00687 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.24440 10.22550 0.01890 0.18483 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.90000 26.85000 0.05000 0.18622 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.32000 12.34000 -0.02000 -0.16207 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 32.93000 32.84000 0.09000 0.27406 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35320 0.35310 0.00010 0.02832 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33310 0.33310 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33400 0.33390 0.00010 0.02995 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.98870 10.96660 0.02210 0.20152 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.37030 10.34940 0.02090 0.20194 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.40530 10.38430 0.02100 0.20223 國泰台灣貨幣市場基金 12.45980 12.45930 0.00050 0.00401 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.42390 0.42310 0.00080 0.18908 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37490 0.37420 0.00070 0.18707 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.45240 0.45150 0.00090 0.19934 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.22000 11.19000 0.03000 0.26810 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.78000 9.75000 0.03000 0.30769 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.54580 0.54840 -0.00260 -0.47411 國泰全球高股息基金-人民幣 2.55220 2.54090 0.01130 0.44472 國泰全球高股息基金-美元 0.37140 0.36980 0.00160 0.43267 國泰全球高股息基金-新台幣 11.55000 11.49000 0.06000 0.52219 國泰全球高股息基金-澳幣 0.53160 0.53290 -0.00130 -0.24395 國泰全球基礎建設基金-美元 0.49340 0.49440 -0.00100 -0.20227 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.43000 14.43000 0.00000 0.00000 國泰全球資源基金-美元 0.16790 0.16770 0.00020 0.11926 國泰全球資源基金-新台幣 5.30000 5.28000 0.02000 0.37879 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.62210 0.62150 0.00060 0.09654 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 19.34000 19.28000 0.06000 0.31120 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.84000 18.79000 0.05000 0.26610 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.88610 0.89110 -0.00500 -0.56110 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.63000 21.48000 0.15000 0.69832 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 22.57000 22.55000 0.02000 0.08869 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.54150 2.53750 0.00400 0.15764 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.37070 0.37030 0.00040 0.10802 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31850 0.31810 0.00040 0.12575 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.47670 11.44440 0.03230 0.28223 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.85880 9.83110 0.02770 0.28176 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.52720 0.53000 -0.00280 -0.52830 國泰亞洲成長基金-美元 0.40140 0.40130 0.00010 0.02492 國泰亞洲成長基金-新台幣 12.07000 12.05000 0.02000 0.16598 國泰科技生化基金 33.49000 33.21000 0.28000 0.84312 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 30.11000 29.78000 0.33000 1.10813 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.12000 12.22000 -0.10000 -0.81833 國泰美國費城半導體基金 14.73000 14.43000 0.30000 2.07900 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 43.51210 43.36170 0.15040 0.34685 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.57530 17.59060 -0.01530 -0.08698 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 22.47970 22.41720 0.06250 0.27880 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 44.33460 44.18550 0.14910 0.33744 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 45.31970 45.19420 0.12550 0.27769 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.45590 43.38170 0.07420 0.17104 國泰紐幣2021保本基金 12.80010 12.80780 -0.00770 -0.06012 國泰紐幣八年期保本基金 13.16570 13.17440 -0.00870 -0.06604 國泰紐幣保本基金 12.74680 12.74510 0.00170 0.01334 國泰國泰基金-新台幣A 23.09000 22.91000 0.18000 0.78568 國泰國泰基金-新台幣I 23.09000 22.91000 0.18000 0.78568 國泰富時中國A50基金 22.13000 22.17000 -0.04000 -0.18042 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 46.44140 46.23660 0.20480 0.44294 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34570 0.34570 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.50220 0.50540 -0.00320 -0.63316 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.72730 42.71090 0.01640 0.03840 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 21.22000 21.04000 0.18000 0.85551 國泰新興市場基金-美元 0.39450 0.39550 -0.00100 -0.25284 國泰新興市場基金-新台幣 12.26000 12.27000 -0.01000 -0.08150 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.44220 2.44110 0.00110 0.04506 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.50610 1.50550 0.00060 0.03985 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.36620 0.36620 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22810 0.22810 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息) 0.35690 0.35720 -0.00030 -0.08399 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.09180 11.08300 0.00880 0.07940 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.71150 6.70630 0.00520 0.07754 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 44.10670 43.93640 0.17030 0.38761 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 44.38580 44.17620 0.20960 0.47446 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.43880 42.33370 0.10510 0.24827 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 12.99000 13.04000 -0.05000 -0.38344 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 37.73000 37.46000 0.27000 0.72077 國泰標普北美科技ETF基金 24.02000 23.79000 0.23000 0.96679 國泰歐洲精選基金-美元 0.35280 0.35340 -0.00060 -0.16978 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.93490 39.91630 0.01860 0.04660 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.57000 22.56000 0.01000 0.04433 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 20.33000 20.36000 -0.03000 -0.14735 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.18000 18.04000 0.14000 0.77605 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41480 0.41520 -0.00040 -0.09634 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.51380 12.51590 -0.00210 -0.01678 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.55520 10.55900 -0.00380 -0.03599 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.44440 10.44650 -0.00210 -0.02010 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.57720 10.56060 0.01660 0.15719 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.23560 10.23930 -0.00370 -0.03614 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.16270 10.16480 -0.00210 -0.02066 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.22850 10.21250 0.01600 0.15667 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.11640 10.12410 -0.00770 -0.07606 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.91650 9.92580 -0.00930 -0.09370 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.07510 10.07880 -0.00370 -0.03671 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.90650 9.89260 0.01390 0.14051 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.11630 10.12400 -0.00770 -0.07606 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.91170 9.92110 -0.00940 -0.09475 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.07500 10.07870 -0.00370 -0.03671 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.90650 9.89250 0.01400 0.14152 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.43480 11.43400 0.00080 0.00700 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10090 10.09690 0.00400 0.03962 第一金大中華基金 26.47000 26.35000 0.12000 0.45541 第一金小型精選基金 33.02000 32.76000 0.26000 0.79365 第一金中國世紀基金-人民幣 13.42000 13.34000 0.08000 0.59970 第一金中國世紀基金-美元 8.38020 8.32770 0.05250 0.63043 第一金中國世紀基金-美元-N 8.38050 8.32800 0.05250 0.63040 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.93000 9.85000 0.08000 0.81218 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.93000 9.85000 0.08000 0.81218 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.75380 9.75870 -0.00490 -0.05021 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.35900 8.35310 0.00590 0.07063 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.28850 11.29420 -0.00570 -0.05047 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.84450 9.83760 0.00690 0.07014 第一金中概平衡基金 27.21000 26.99000 0.22000 0.81512 第一金台灣貨幣市場基金 15.32390 15.32310 0.00080 0.00522 第一金全家福貨幣市場基金 178.67000 178.66300 0.00700 0.00392 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 16.27950 16.21150 0.06800 0.41946 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 16.27900 16.21050 0.06850 0.42257 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.75000 15.66000 0.09000 0.57471 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.76000 15.67000 0.09000 0.57435 第一金全球AI人工智慧基金-美元 11.07250 11.06190 0.01060 0.09582 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 11.07070 11.05950 0.01120 0.10127 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 11.14000 11.11000 0.03000 0.27003 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 11.14000 11.11000 0.03000 0.27003 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.14340 10.34820 -0.20480 -1.97909 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.14340 10.34740 -0.20400 -1.97151 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.41000 10.60000 -0.19000 -1.79245 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.41000 10.60000 -0.19000 -1.79245 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.52270 13.52870 -0.00600 -0.04435 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.54090 13.54700 -0.00610 -0.04503 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.86000 12.84000 0.02000 0.15576 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.89000 12.87000 0.02000 0.15540 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.90060 9.90850 -0.00790 -0.07973 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.89650 9.90430 -0.00780 -0.07875 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.53110 9.53230 -0.00120 -0.01259 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.55550 9.55670 -0.00120 -0.01256 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.78140 10.79000 -0.00860 -0.07970 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.41390 10.41530 -0.00140 -0.01344 第一金全球大趨勢基金 25.74000 25.68000 0.06000 0.23364 第一金全球不動產證券化基金A 9.48870 9.47250 0.01620 0.17102 第一金全球不動產證券化基金B 6.55050 6.53930 0.01120 0.17127 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.15810 10.22100 -0.06290 -0.61540 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.15850 10.22080 -0.06230 -0.60954 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.70000 9.75000 -0.05000 -0.51282 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.70000 9.75000 -0.05000 -0.51282 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 11.04090 11.10880 -0.06790 -0.61123 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 11.04280 11.11060 -0.06780 -0.61023 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.54000 10.60000 -0.06000 -0.56604 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.55000 10.61000 -0.06000 -0.56550 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.58600 8.57110 0.01490 0.17384 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.52790 10.50970 0.01820 0.17317 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.30420 9.30240 0.00180 0.01935 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.30260 9.30080 0.00180 0.01935 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.74890 7.74770 0.00120 0.01549 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.74310 7.74190 0.00120 0.01550 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.52630 8.51910 0.00720 0.08452 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.52700 8.51980 0.00720 0.08451 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.61350 11.61140 0.00210 0.01809 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.61440 11.61210 0.00230 0.01981 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.27410 10.27250 0.00160 0.01558 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.27500 10.27340 0.00160 0.01557 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.07300 15.06030 0.01270 0.08433 第一金亞洲科技基金 18.01000 18.01000 0.00000 0.00000 第一金亞洲新興市場基金 13.50000 13.50000 0.00000 0.00000 第一金店頭市場基金 8.22000 8.16000 0.06000 0.73529 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 9.94360 9.93850 0.00510 0.05132 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 9.94360 9.93850 0.00510 0.05132 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 9.93720 9.91450 0.02270 0.22896 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 9.93720 9.91450 0.02270 0.22896 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 9.94360 9.93850 0.00510 0.05132 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 9.94600 9.94080 0.00520 0.05231 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 9.94360 9.93850 0.00510 0.05132 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 9.93720 9.91450 0.02270 0.22896 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 9.93960 9.91680 0.02280 0.22991 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 9.93720 9.91450 0.02270 0.22896 第一金創新趨勢基金 21.83000 21.70000 0.13000 0.59908 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 42.14320 42.03410 0.10910 0.25955 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 42.10500 41.92530 0.17970 0.42862 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 41.86830 41.74710 0.12120 0.29032 第一金電子基金 33.60000 33.28000 0.32000 0.96154 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.15000 19.01000 0.14000 0.73645 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.64000 20.43000 0.21000 1.02790 統一大中華中小基金(人民幣) 7.82000 7.82000 0.00000 0.00000 統一大中華中小基金(美元) 7.14000 7.16000 -0.02000 -0.27933 統一大中華中小基金(新台幣) 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(美元) 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 統一大滿貫基金-A類型 34.34000 34.01000 0.33000 0.97030 統一大滿貫基金-I類型 34.34000 34.01000 0.33000 0.97030 統一大龍印基金 14.69000 14.65000 0.04000 0.27304 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000 統一大龍騰中國基金(美元) 8.44000 8.46000 -0.02000 -0.23641 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 統一中小基金 23.64000 23.40000 0.24000 1.02564 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.85190 9.84070 0.01120 0.11381 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.16170 9.16510 -0.00340 -0.03710 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.90560 8.89610 0.00950 0.10679 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.34010 12.32610 0.01400 0.11358 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.42860 11.43280 -0.00420 -0.03674 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.06840 11.05660 0.01180 0.10672 統一台灣動力基金 17.98000 17.72000 0.26000 1.46727 統一全天候基金-A類型 108.23000 107.03000 1.20000 1.12118 統一全天候基金-I類型 108.82000 107.61000 1.21000 1.12443 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.29770 8.28100 0.01670 0.20167 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.00760 8.00360 0.00400 0.04998 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.04810 8.02970 0.01840 0.22915 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.94540 8.92740 0.01800 0.20163 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.64070 8.63630 0.00440 0.05095 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.67690 8.65710 0.01980 0.22871 統一全球債券組合基金 12.41780 12.41270 0.00510 0.04109 統一全球新科技基金(人民幣) 15.93000 15.95000 -0.02000 -0.12539 統一全球新科技基金(美元) 14.99000 15.03000 -0.04000 -0.26613 統一全球新科技基金(新台幣) 14.47000 14.49000 -0.02000 -0.13803 統一亞太基金 25.00000 24.99000 0.01000 0.04002 統一亞洲大金磚基金 12.48000 12.47000 0.01000 0.08019 統一奔騰基金 58.22000 57.69000 0.53000 0.91870 統一強棒貨幣市場基金 16.73470 16.73390 0.00080 0.00478 統一強漢基金(人民幣) 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166 統一強漢基金(美元) 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 統一強漢基金(新台幣) 26.05000 26.03000 0.02000 0.07683 統一統信基金 30.25000 29.96000 0.29000 0.96796 統一黑馬基金 58.89000 58.35000 0.54000 0.92545 統一新亞洲科技能源基金 16.29000 16.30000 -0.01000 -0.06135 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.09920 8.09050 0.00870 0.10753 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.77540 10.76380 0.01160 0.10777 統一經建基金 45.86000 45.38000 0.48000 1.05773 統一龍馬基金 67.22000 66.31000 0.91000 1.37234 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 19.58000 19.28000 0.30000 1.55602 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 46.34000 45.70000 0.64000 1.40044 野村中國機會基金 14.35000 14.27000 0.08000 0.56062 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.41060 10.41440 -0.00380 -0.03649 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.38640 10.39320 -0.00680 -0.06543 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.42500 10.41300 0.01200 0.11524 野村巴西基金 7.25000 7.29000 -0.04000 -0.54870 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.50000 11.48000 0.02000 0.17422 野村台灣高股息基金 25.58000 25.43000 0.15000 0.58985 野村台灣運籌基金 36.67000 36.42000 0.25000 0.68644 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.83180 9.83000 0.00180 0.01831 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.76380 9.76650 -0.00270 -0.02765 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.83720 9.83790 -0.00070 -0.00712 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.45100 10.44910 0.00190 0.01818 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.27160 10.27400 -0.00240 -0.02336 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.05280 10.05360 -0.00080 -0.00796 野村平衡基金 19.63000 19.48000 0.15000 0.77002 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.79000 14.78000 0.01000 0.06766 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.15000 12.15000 0.00000 0.00000 野村全球生技醫療基金 16.57000 16.84000 -0.27000 -1.60333 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.17510 10.17650 -0.00140 -0.01376 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.16810 10.17250 -0.00440 -0.04325 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.07590 10.07030 0.00560 0.05561 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.41730 10.41880 -0.00150 -0.01440 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.37580 10.38010 -0.00430 -0.04143 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.28680 10.28100 0.00580 0.05641 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.11500 10.10930 0.00570 0.05638 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.77320 10.77470 -0.00150 -0.01392 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.68840 10.69300 -0.00460 -0.04302 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.59970 10.59370 0.00600 0.05664 野村全球品牌基金 30.04000 29.90000 0.14000 0.46823 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.72000 10.69000 0.03000 0.28064 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.04000 13.00000 0.04000 0.30769 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.79000 19.73000 0.06000 0.30411 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.30000 12.28000 0.02000 0.16287 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.94310 10.93870 0.00440 0.04022 野村全球短期收益基金-美元計價 10.98800 10.98720 0.00080 0.00728 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.75710 10.75030 0.00680 0.06325 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.68620 8.67220 0.01400 0.16144 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.48950 8.47710 0.01240 0.14628 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.07050 8.05190 0.01860 0.23100 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.08670 11.06900 0.01770 0.15991 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.55160 10.53610 0.01550 0.14711 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.12620 10.10290 0.02330 0.23063 野村成長基金 30.90000 30.56000 0.34000 1.11257 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.49890 8.49650 0.00240 0.02825 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.51040 8.51020 0.00020 0.00235 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.73200 8.72100 0.01100 0.12613 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.76320 9.76030 0.00290 0.02971 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.62700 9.62680 0.00020 0.00208 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.86230 9.84980 0.01250 0.12691 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.28000 9.26000 0.02000 0.21598 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.44000 13.41000 0.03000 0.22371 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.29130 10.29540 -0.00410 -0.03982 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.21820 10.22370 -0.00550 -0.05380 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.12000 10.11440 0.00560 0.05537 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.71510 9.71820 -0.00310 -0.03190 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.73640 9.74140 -0.00500 -0.05133 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.85130 9.84580 0.00550 0.05586 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.16640 10.16080 0.00560 0.05511 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.86390 10.86920 -0.00530 -0.04876 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.73220 10.73780 -0.00560 -0.05215 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.85960 10.85350 0.00610 0.05620 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 10.17000 10.17710 -0.00710 -0.06976 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 10.17440 10.18370 -0.00930 -0.09132 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 10.10870 10.11100 -0.00230 -0.02275 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.60500 8.60780 -0.00280 -0.03253 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.22760 9.23400 -0.00640 -0.06931 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.09440 9.10390 -0.00950 -0.10435 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 10.16600 10.16770 -0.00170 -0.01672 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.92520 13.92980 -0.00460 -0.03302 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 13.05920 13.06830 -0.00910 -0.06963 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.57460 10.58560 -0.01100 -0.10391 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.45520 10.45730 -0.00210 -0.02008 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.43800 10.44380 -0.00580 -0.05554 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.48930 10.49180 -0.00250 -0.02383 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.75270 10.75490 -0.00220 -0.02046 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.71220 10.71820 -0.00600 -0.05598 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.68210 10.68460 -0.00250 -0.02340 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.67380 10.67570 -0.00190 -0.01780 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.62420 10.62990 -0.00570 -0.05362 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.75200 10.73900 0.01300 0.12105 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.24330 10.23540 0.00790 0.07718 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.90470 9.90260 0.00210 0.02121 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.53010 9.52930 0.00080 0.00840 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.01970 9.01290 0.00680 0.07545 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.47170 11.46300 0.00870 0.07590 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.37340 10.34580 0.02760 0.26677 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.51170 11.48360 0.02810 0.24470 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.93290 10.90930 0.02360 0.21633 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.70680 10.67820 0.02860 0.26784 野村泰國基金 44.51000 45.10000 -0.59000 -1.30820 野村高科技基金 10.32000 10.16000 0.16000 1.57480 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.65000 10.59710 0.05290 0.49919 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.27950 10.23790 0.04160 0.40633 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.84370 10.77340 0.07030 0.65253 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.67470 9.63800 0.03670 0.38078 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.65830 9.61050 0.04780 0.49737 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.85890 9.83590 0.02300 0.23384 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.27580 12.22630 0.04950 0.40486 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.21490 14.11860 0.09630 0.68208 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.16400 11.12160 0.04240 0.38124 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.15310 11.09790 0.05520 0.49739 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.56250 11.53560 0.02690 0.23319 野村貨幣市場基金 16.33930 16.33860 0.00070 0.00428 野村新馬基金 15.74000 15.72000 0.02000 0.12723 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.37470 10.37340 0.00130 0.01253 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.28210 10.29290 -0.01080 -0.10493 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.40420 10.39680 0.00740 0.07118 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.27590 10.27210 0.00380 0.03699 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.23410 10.23390 0.00020 0.00195 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.28300 10.27220 0.01080 0.10514 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.68510 10.67990 0.00520 0.04869 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.60530 10.60410 0.00120 0.01132 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.67660 10.65240 0.02420 0.22718 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.19540 10.20500 -0.00960 -0.09407 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.20250 10.21580 -0.01330 -0.13019 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 10.09880 10.10510 -0.00630 -0.06234 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.77990 10.78980 -0.00990 -0.09175 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.73680 10.75090 -0.01410 -0.13115 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.63380 10.64050 -0.00670 -0.06297 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.61590 10.61760 -0.00170 -0.01601 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.99120 7.99250 -0.00130 -0.01627 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.34490 12.34690 -0.00200 -0.01620 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.24000 9.30000 -0.06000 -0.64516 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.39710 10.39630 0.00080 0.00770 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.56280 10.54000 0.02280 0.21632 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.36030 10.36240 -0.00210 -0.02027 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.43820 10.42180 0.01640 0.15736 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.39810 10.40120 -0.00310 -0.02980 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.39750 10.39670 0.00080 0.00769 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.56330 10.54050 0.02280 0.21631 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.36060 10.36260 -0.00200 -0.01930 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.44200 10.42550 0.01650 0.15827 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.39710 10.40020 -0.00310 -0.02981 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.42840 10.43740 -0.00900 -0.08623 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.59060 10.57740 0.01320 0.12479 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.39050 10.40240 -0.01190 -0.11440 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.46930 10.46270 0.00660 0.06308 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.42910 10.44270 -0.01360 -0.13023 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.42840 10.43740 -0.00900 -0.08623 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.59070 10.57750 0.01320 0.12479 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.39790 10.40700 -0.00910 -0.08744 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.48470 10.47810 0.00660 0.06299 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.42970 10.44340 -0.01370 -0.13118 野村精選貨幣市場基金 12.11430 12.11400 0.00030 0.00248 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.90000 11.89000 0.01000 0.08410 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.11000 11.09000 0.02000 0.18034 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.49000 10.46000 0.03000 0.28681 野村歐洲高股息基金季配型 7.81000 7.82000 -0.01000 -0.12788 野村歐洲高股息基金累積型 11.18000 11.19000 -0.01000 -0.08937 野村積極成長基金 13.09000 12.95000 0.14000 1.08108 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.07000 9.99000 0.08000 0.80080 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 36.52000 36.25000 0.27000 0.74483 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.67300 10.66890 0.00410 0.03843 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.54730 8.54570 0.00160 0.01872 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.87820 7.87860 -0.00040 -0.00508 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.71990 7.71700 0.00290 0.03758 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.26290 12.26040 0.00250 0.02039 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.97080 10.97140 -0.00060 -0.00547 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.79120 10.78720 0.00400 0.03708 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.92000 11.87000 0.05000 0.42123 野村環球基金-人民幣計價 18.04000 17.99000 0.05000 0.27793 野村環球基金-美元計價 14.01000 13.97000 0.04000 0.28633 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.78000 19.69000 0.09000 0.45708 野村鴻利基金 23.58000 23.41000 0.17000 0.72619 野村鴻揚貨幣市場基金 16.90300 16.90260 0.00040 0.00237 野村鴻運基金 19.83000 19.69000 0.14000 0.71102 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.82000 13.87000 -0.05000 -0.36049 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.48000 15.43000 0.05000 0.32404 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.70020 10.69980 0.00040 0.00374 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.01410 14.01360 0.00050 0.00357 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.76560 10.76110 0.00450 0.04182 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.69600 10.69370 0.00230 0.02151 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.55000 10.54810 0.00190 0.01801 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.45430 10.45430 0.00000 0.00000 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.01030 10.01130 -0.00100 -0.00999 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.10310 10.10590 -0.00280 -0.02771 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 9.97770 9.96340 0.01430 0.14353 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.27500 10.27240 0.00260 0.02531 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.42920 10.42980 -0.00060 -0.00575 凱基台商天下基金 13.52000 13.50000 0.02000 0.14815 凱基台灣精五門基金 21.69000 21.54000 0.15000 0.69638 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 44.16360 43.96660 0.19700 0.44807 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 45.90700 45.81300 0.09400 0.20518 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.81890 42.83180 -0.01290 -0.03012 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.49000 10.44000 0.05000 0.47893 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.64000 9.59000 0.05000 0.52138 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.68190 10.64580 0.03610 0.33910 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 44.11120 43.93130 0.17990 0.40950 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 44.90000 44.78700 0.11300 0.25231 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 43.54780 43.41250 0.13530 0.31166 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.52000 12.55000 -0.03000 -0.23904 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.30760 11.35180 -0.04420 -0.38937 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.23000 11.25000 -0.02000 -0.17778 凱基凱旋貨幣市場基金 11.59530 11.59480 0.00050 0.00431 凱基開創基金 29.08000 28.86000 0.22000 0.76230 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 23.51000 23.34000 0.17000 0.72836 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.52290 22.45620 0.06670 0.29702 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.71000 17.67000 0.04000 0.22637 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.77570 16.76170 0.01400 0.08352 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.69000 7.68000 0.01000 0.13021 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 40.40090 40.26240 0.13850 0.34399 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 40.53680 40.38730 0.14950 0.37017 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 40.43340 40.20580 0.22760 0.56609 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.69000 11.69000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.37720 11.38310 -0.00590 -0.05183 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.98000 10.96000 0.02000 0.18248 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.40800 12.53070 -0.12270 -0.97920 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.83000 12.93000 -0.10000 -0.77340 凱基護城河基金-台幣計價A 13.29000 13.20000 0.09000 0.68182 凱基護城河基金-美元計價B 12.90300 12.83950 0.06350 0.49457 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.36760 10.31690 0.05070 0.49143 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.12410 10.07840 0.04570 0.45344 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.23050 10.16630 0.06420 0.63150 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.36750 10.31690 0.05060 0.49046 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.12410 10.07840 0.04570 0.45344 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.23050 10.16630 0.06420 0.63150 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.16000 12.23000 -0.07000 -0.57236 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 37.59000 37.20000 0.39000 1.04839 富邦NASDAQ-100基金 33.50000 33.25000 0.25000 0.75188 富邦上証180基金 32.07000 32.01000 0.06000 0.18744 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19400 0.19300 0.00100 0.51813 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.03000 5.99000 0.04000 0.66778 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.10000 6.11000 -0.01000 -0.16367 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 46.87000 46.95000 -0.08000 -0.17039 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.15300 12.10920 0.04380 0.36171 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.23130 11.19150 0.03980 0.35563 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.87000 10.81540 0.05460 0.50484 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.30880 10.27180 0.03700 0.36021 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.44640 9.41300 0.03340 0.35483 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.15250 9.10650 0.04600 0.50513 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.80170 20.81070 -0.00900 -0.04325 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.64240 11.64150 0.00090 0.00773 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.72100 10.70540 0.01560 0.14572 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.80730 13.80380 0.00350 0.02536 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.02120 2.02100 0.00020 0.00990 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.44130 9.43890 0.00240 0.02543 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43180 1.43160 0.00020 0.01397 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.35590 12.35730 -0.00140 -0.01133 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.80090 1.80130 -0.00040 -0.02221 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.33510 10.33630 -0.00120 -0.01161 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52740 1.52770 -0.00030 -0.01964 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.93280 10.93260 0.00020 0.00183 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.86320 10.86310 0.00010 0.00092 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.19000 15.12000 0.07000 0.46296 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.88000 19.07000 -0.19000 -0.99633 富邦日本東証基金 20.36000 20.38000 -0.02000 -0.09814 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 47.27000 47.29000 -0.02000 -0.04229 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.22000 47.03000 0.19000 0.40400 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 53.09000 52.71000 0.38000 0.72093 富邦台灣心基金 21.97000 21.75000 0.22000 1.01149 富邦台灣釆吉50基金 47.44000 47.10000 0.34000 0.72187 富邦台灣科技指數基金 56.00000 55.29000 0.71000 1.28414 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 46.98100 46.83170 0.14930 0.31880 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 42.11730 42.01440 0.10290 0.24492 富邦全球不動產基金-(美元) 0.32060 0.32080 -0.00020 -0.06234 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.61850 2.61720 0.00130 0.04967 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35610 0.35600 0.00010 0.02809 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.98900 10.96890 0.02010 0.18325 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.23620 2.23510 0.00110 0.04921 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33560 0.33550 0.00010 0.02981 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.32090 9.30380 0.01710 0.18380 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.61000 24.68000 -0.07000 -0.28363 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.02000 13.97000 0.05000 0.35791 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.60000 29.74000 -0.14000 -0.47075 富邦吉祥貨幣市場基金 15.70780 15.70710 0.00070 0.00446 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.96000 17.75000 0.21000 1.18310 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.34110 41.22020 0.12090 0.29330 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 43.14420 43.03700 0.10720 0.24909 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 39.63320 39.53760 0.09560 0.24180 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 39.72300 39.62470 0.09830 0.24808 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.17770 41.18720 -0.00950 -0.02307 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 45.02060 44.85140 0.16920 0.37725 富邦長紅基金 61.27000 60.64000 0.63000 1.03892 富邦科技基金 24.60000 24.35000 0.25000 1.02669 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.37330 41.29240 0.08090 0.19592 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 43.84820 43.71850 0.12970 0.29667 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.82420 39.71110 0.11310 0.28481 富邦恒生國企ETF基金 21.04000 20.99000 0.05000 0.23821 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.36000 13.37000 -0.01000 -0.07479 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 27.92000 27.98000 -0.06000 -0.21444 富邦高成長基金 23.66000 23.43000 0.23000 0.98165 富邦基金A類型 13.59000 13.46000 0.13000 0.96582 富邦基金I類型 13.59000 13.46000 0.13000 0.96582 富邦深証100基金 10.56000 10.49000 0.07000 0.66730 富邦富時歐洲ETF基金 21.02000 21.04000 -0.02000 -0.09506 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42870 0.42820 0.00050 0.11677 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.56310 12.56490 -0.00180 -0.01433 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.34920 9.35050 -0.00130 -0.01390 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30310 0.30280 0.00030 0.09908 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.54260 8.54380 -0.00120 -0.01405 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.40440 10.42540 -0.02100 -0.20143 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 11.07310 11.07570 -0.00260 -0.02347 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.65890 9.67830 -0.01940 -0.20045 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.27440 10.27680 -0.00240 -0.02335 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.74000 18.66000 0.08000 0.42872 富邦精準基金 44.33000 43.89000 0.44000 1.00251 富邦精銳中小基金 11.64000 11.52000 0.12000 1.04167 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 18.09000 17.96000 0.13000 0.72383 富邦臺灣公司治理100基金 21.91000 21.76000 0.15000 0.68934 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.04000 7.07000 -0.03000 -0.42433 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.36000 16.24000 0.12000 0.73892 富邦標普美國特別股ETF基金 19.97000 19.91000 0.06000 0.30136 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.74110 10.73810 0.00300 0.02794 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.52000 10.52720 -0.00720 -0.06839 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.72990 10.71210 0.01780 0.16617 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.18710 10.18420 0.00290 0.02848 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.93110 9.93780 -0.00670 -0.06742 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.11600 10.09920 0.01680 0.16635 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 31.78000 31.65000 0.13000 0.41074 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 10.12010 10.12230 -0.00220 -0.02173 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 10.11080 10.11240 -0.00160 -0.01582 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.92870 9.93210 -0.00340 -0.03423 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.44810 10.45020 -0.00210 -0.02010 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.45260 10.45420 -0.00160 -0.01530 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.26680 10.26980 -0.00300 -0.02921 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.57030 8.57660 -0.00630 -0.07346 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.29130 9.29700 -0.00570 -0.06131 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.83430 8.84070 -0.00640 -0.07239 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.38230 10.39000 -0.00770 -0.07411 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.46560 10.47210 -0.00650 -0.06207 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.97890 9.98610 -0.00720 -0.07210 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.12750 10.13360 -0.00610 -0.06020 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.66770 8.66660 0.00110 0.01269 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.97710 9.97470 0.00240 0.02406 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.23750 9.23640 0.00110 0.01191 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.51310 11.51170 0.00140 0.01216 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.34430 11.34160 0.00270 0.02381 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.62750 10.62580 0.00170 0.01600 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.43790 9.43620 0.00170 0.01802 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.66000 15.61000 0.05000 0.32031 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.91950 8.91320 0.00630 0.07068 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.84880 9.84060 0.00820 0.08333 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.32980 9.32320 0.00660 0.07079 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.79360 10.78600 0.00760 0.07046 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.84540 10.83640 0.00900 0.08305 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.33730 10.32990 0.00740 0.07164 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.47700 9.46940 0.00760 0.08026 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.24000 9.19000 0.05000 0.54407 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.77000 8.71000 0.06000 0.68886 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.73000 7.69000 0.04000 0.52016 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.01000 9.96000 0.05000 0.50201 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.84000 8.80000 0.04000 0.45455 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.71000 8.66000 0.05000 0.57737 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.85000 9.79000 0.06000 0.61287 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.23740 10.24000 -0.00260 -0.02539 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.59340 9.59700 -0.00360 -0.03751 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.11220 9.10840 0.00380 0.04172 富蘭克林華美中華基金 11.31000 11.22000 0.09000 0.80214 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 22.47000 22.31000 0.16000 0.71717 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.43000 22.34000 0.09000 0.40286 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.01250 8.00830 0.00420 0.05245 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.13560 9.14220 -0.00660 -0.07219 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.12110 10.12830 -0.00720 -0.07109 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.62840 9.62340 0.00500 0.05196 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.60300 11.59030 0.01270 0.10957 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.69480 8.68520 0.00960 0.11053 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.84520 8.83540 0.00980 0.11092 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.93630 9.92530 0.01100 0.11083 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.03810 14.02560 0.01250 0.08912 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.13100 10.12190 0.00910 0.08990 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.10320 10.09420 0.00900 0.08916 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.61360 10.60160 0.01200 0.11319 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.64780 7.63910 0.00870 0.11389 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.98650 8.97630 0.01020 0.11363 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.98060 9.96930 0.01130 0.11335 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.21220 11.18440 0.02780 0.24856 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.54460 7.52590 0.01870 0.24848 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.88310 8.86110 0.02200 0.24828 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.03130 10.00650 0.02480 0.24784 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.85780 10.85700 0.00080 0.00737 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.65390 7.65340 0.00050 0.00653 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.22580 8.22210 0.00370 0.04500 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.32580 9.33170 -0.00590 -0.06323 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.41050 10.41700 -0.00650 -0.06240 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.09000 13.08410 0.00590 0.04509 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.10000 8.20000 -0.10000 -1.21951 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.39000 8.48000 -0.09000 -1.06132 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.82000 8.79000 0.03000 0.34130 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.81000 10.78000 0.03000 0.27829 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 7.86000 7.85000 0.01000 0.12739 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.57000 11.55000 0.02000 0.17316 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.83000 8.80000 0.03000 0.34091 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.53000 10.50000 0.03000 0.28571 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.37000 8.33000 0.04000 0.48019 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.44920 13.41810 0.03110 0.23178 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.99000 10.96000 0.03000 0.27372 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 富蘭克林華美第一富基金 39.58000 39.26000 0.32000 0.81508 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.35210 10.35160 0.00050 0.00483 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.84000 8.81000 0.03000 0.34052 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.55000 9.52000 0.03000 0.31513 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.12000 9.07000 0.05000 0.55127 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.85000 9.80000 0.05000 0.51020 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.97000 14.94000 0.03000 0.20080 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.91000 13.90000 0.01000 0.07194 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 16.27000 16.22000 0.05000 0.30826 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 10.23870 10.22370 0.01500 0.14672 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 10.23860 10.22370 0.01490 0.14574 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 10.10960 10.09680 0.01280 0.12677 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 10.10950 10.09670 0.01280 0.12677 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 10.19010 10.17580 0.01430 0.14053 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 10.19000 10.17580 0.01420 0.13955 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 10.19000 10.17580 0.01420 0.13955 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 10.27350 10.24350 0.03000 0.29287 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 10.27350 10.24350 0.03000 0.29287 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 10.27350 10.24350 0.03000 0.29287 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.87260 6.83910 0.03350 0.48983 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.89590 10.89320 0.00270 0.02479 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.58880 9.59890 -0.01010 -0.10522 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.60440 11.61670 -0.01230 -0.10588 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.79850 6.79840 0.00010 0.00147 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.99530 9.00510 -0.00980 -0.10883 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.63860 10.65020 -0.01160 -0.10892 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.00460 11.00440 0.00020 0.00182 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 68.08000 67.79000 0.29000 0.42779 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 68.33000 68.09000 0.24000 0.35247 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.36220 62.25540 0.10680 0.17155 復華1至5年期高收益債券基金 20.71000 20.67000 0.04000 0.19352 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 66.07970 65.81580 0.26390 0.40097 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 65.62250 65.44440 0.17810 0.27214 復華人民幣貨幣市場基金 11.87400 11.87200 0.00200 0.01685 復華人生目標基金 39.69380 39.36040 0.33340 0.84704 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 復華大中華中小策略基金 8.93000 8.91000 0.02000 0.22447 復華中小精選基金 67.35000 66.79000 0.56000 0.83845 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.75500 52.72730 0.02770 0.05253 復華中國特選信用債券ETF基金 62.29500 62.16330 0.13170 0.21186 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.99000 8.94000 0.05000 0.55928 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.81000 11.80000 0.01000 0.08475 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 復華六年到期新興市場債券基金 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 11.74000 11.68000 0.06000 0.51370 復華全方位基金 30.17000 29.88000 0.29000 0.97055 復華全球大趨勢基金-美元 13.25000 13.23000 0.02000 0.15117 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.95000 20.88000 0.07000 0.33525 復華全球平衡基金-美元 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000 復華全球平衡基金-新臺幣 19.83000 19.80000 0.03000 0.15152 復華全球物聯網科技基金-美元 14.60000 14.55000 0.05000 0.34364 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.14000 14.05000 0.09000 0.64057 復華全球原物料基金 8.52000 8.49000 0.03000 0.35336 復華全球消費基金-新臺幣 13.38000 13.32000 0.06000 0.45045 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.11680 12.11510 0.00170 0.01403 復華全球債券基金 14.67770 14.70820 -0.03050 -0.20737 復華全球債券組合基金 15.31000 15.31000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.24000 15.22000 0.02000 0.13141 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542 復華全球戰略配置強基金-美元 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.01000 11.00000 0.01000 0.09091 復華有利貨幣市場基金 13.49410 13.49350 0.00060 0.00445 復華亞太平衡基金 11.60000 11.58000 0.02000 0.17271 復華亞太成長基金 12.38000 12.33000 0.05000 0.40552 復華亞太神龍科技基金-美元 9.25000 9.26000 -0.01000 -0.10799 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 復華東協世紀基金 12.73000 12.73000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金A 14.19000 14.27000 -0.08000 -0.56062 復華南非幣長期收益基金B 8.09000 8.13000 -0.04000 -0.49200 復華南非幣短期收益基金A 14.62000 14.64000 -0.02000 -0.13661 復華南非幣短期收益基金B 9.01000 9.01000 0.00000 0.00000 復華美國20年期以上公債ETF基金 66.87040 66.67480 0.19560 0.29336 復華美國金融服務業股票ETF基金 22.70000 22.55000 0.15000 0.66519 復華美國新星基金-美元 13.17000 13.17000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-新臺幣 13.43000 13.41000 0.02000 0.14914 復華恒生基金 21.99000 21.98000 0.01000 0.04550 復華恒生單日反向一倍基金 8.08000 8.08000 0.00000 0.00000 復華恒生單日正向二倍基金 32.37000 32.43000 -0.06000 -0.18501 復華神盾基金 26.43360 26.18730 0.24630 0.94053 復華高成長基金 69.69000 69.20000 0.49000 0.70809 復華高益策略組合基金 13.58000 13.57000 0.01000 0.07369 復華貨幣市場基金 14.45760 14.45690 0.00070 0.00484 復華富時不動產證券化基金 18.31000 18.23000 0.08000 0.43884 復華富時台灣高股息低波動基金 49.98000 49.88000 0.10000 0.20048 復華復華基金 21.81000 21.66000 0.15000 0.69252 復華華人世紀基金 16.87000 16.87000 0.00000 0.00000 復華傳家二號基金 31.83030 31.51360 0.31670 1.00496 復華傳家基金 22.67770 22.50310 0.17460 0.77589 復華奧林匹克全球組合基金 15.92000 15.91000 0.01000 0.06285 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.85000 11.84000 0.01000 0.08446 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.53000 14.51000 0.02000 0.13784 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986 復華新興人民幣短期收益基金 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 12.27000 12.27000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 21.65000 21.60000 0.05000 0.23148 復華新興市場企業債券ETF基金 68.55000 68.32000 0.23000 0.33665 復華新興市場高收益債券基金A 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 5.49000 5.49000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.37000 12.37000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.04000 12.04000 0.00000 0.00000 復華新興市場短期收益基金 11.35000 11.34000 0.01000 0.08818 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 23.90000 23.84000 0.06000 0.25168 復華數位經濟基金 46.98000 46.64000 0.34000 0.72899 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.05580 10.05220 0.00360 0.03581 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.81560 9.80920 0.00640 0.06524 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.59960 10.59580 0.00380 0.03586 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.21010 10.20340 0.00670 0.06566 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 9.96990 9.99380 -0.02390 -0.23915 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.01630 10.01020 0.00610 0.06094 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.24810 10.24850 -0.00040 -0.00390 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.87130 10.85250 0.01880 0.17323 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.04870 10.05140 -0.00270 -0.02686 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.68100 10.66490 0.01610 0.15096 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.40600 10.40880 -0.00280 -0.02690 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.04880 11.03220 0.01660 0.15047 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.74730 10.76250 -0.01520 -0.14123 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.70450 10.70570 -0.00120 -0.01121 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.80060 10.78350 0.01710 0.15858 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.66760 10.67690 -0.00930 -0.08710 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.90710 11.93910 -0.03200 -0.26803 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.62200 10.61910 0.00290 0.02731 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.84990 10.85940 -0.00950 -0.08748 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.22820 12.26070 -0.03250 -0.26507 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.76490 10.76200 0.00290 0.02695 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.90510 10.88270 0.02240 0.20583 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.19720 10.20750 -0.01030 -0.10091 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.19810 10.19570 0.00240 0.02354 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.09920 10.07900 0.02020 0.20042 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.55670 10.56350 -0.00680 -0.06437 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.77880 10.80260 -0.02380 -0.22032 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.56880 10.56320 0.00560 0.05301 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.55530 10.56210 -0.00680 -0.06438 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.77820 10.80200 -0.02380 -0.22033 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.56560 10.56000 0.00560 0.05303 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.41800 10.42590 -0.00790 -0.07577 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.39550 10.38990 0.00560 0.05390 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.41600 10.42390 -0.00790 -0.07579 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.39640 10.39080 0.00560 0.05389 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.94720 10.96500 -0.01780 -0.16233 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.94710 10.95140 -0.00430 -0.03926 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.03340 11.01820 0.01520 0.13795 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.26770 10.27850 -0.01080 -0.10507 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.26490 10.26300 0.00190 0.01851 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.16580 10.14590 0.01990 0.19614 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.19440 9.19040 0.00400 0.04352 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.26260 8.26580 -0.00320 -0.03871 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.29930 8.28780 0.01150 0.13876 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.99300 11.98770 0.00530 0.04421 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.80650 10.81070 -0.00420 -0.03885 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.97980 10.96460 0.01520 0.13863 景順主流基金 18.10000 17.93000 0.17000 0.94813 景順台灣科技基金 31.44000 31.16000 0.28000 0.89859 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.07000 9.05000 0.02000 0.22099 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.66000 11.63000 0.03000 0.25795 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.95000 10.92000 0.03000 0.27473 景順全球科技基金 24.47000 24.28000 0.19000 0.78254 景順全球康健基金 19.58000 19.80000 -0.22000 -1.11111 景順貨幣市場基金 15.99250 15.99190 0.00060 0.00375 景順潛力基金 32.83000 32.49000 0.34000 1.04648 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.10000 14.98000 0.12000 0.80107 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.22000 14.09000 0.13000 0.92264 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.09000 11.05000 0.04000 0.36199 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.39000 11.32000 0.07000 0.61837 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.79000 11.74000 0.05000 0.42589 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.95000 11.88000 0.07000 0.58923 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.63110 8.63200 -0.00090 -0.01043 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.97890 7.97630 0.00260 0.03260 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.47750 11.47860 -0.00110 -0.00958 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.58740 10.58400 0.00340 0.03212 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.35000 8.32000 0.03000 0.36058 華南永昌中國A股基金(美元) 8.00000 7.99000 0.01000 0.12516 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.84000 11.80000 0.04000 0.33898 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.58980 9.58960 0.00020 0.00209 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.86090 9.84310 0.01780 0.18084 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.19270 10.19240 0.00030 0.00294 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.48480 10.46590 0.01890 0.18059 華南永昌永昌基金 20.34000 20.26000 0.08000 0.39487 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.55000 10.52000 0.03000 0.28517 華南永昌全球亨利組合基金 14.96460 14.96860 -0.00400 -0.02672 華南永昌全球神農水資源基金 10.09000 10.01000 0.08000 0.79920 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.79000 10.77000 0.02000 0.18570 華南永昌全球精品基金 17.54000 17.40000 0.14000 0.80460 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.88000 10.86000 0.02000 0.18416 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.70000 13.70000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.69000 13.67000 0.02000 0.14631 華南永昌物聯網精選基金 12.35000 12.26000 0.09000 0.73409 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.27960 16.27890 0.00070 0.00430 華南永昌龍盈平衡基金 25.16230 25.06490 0.09740 0.38859 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.98910 11.98860 0.00050 0.00417 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.75660 10.75550 0.00110 0.01023 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.77620 10.75940 0.01680 0.15614 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.97080 9.96970 0.00110 0.01103 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.92110 9.90570 0.01540 0.15547 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.61040 10.60860 0.00180 0.01697 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.55940 10.54250 0.01690 0.16030 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.95630 9.95480 0.00150 0.01507 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.85060 9.83480 0.01580 0.16065 華頓中小型基金 21.24000 21.02000 0.22000 1.04662 華頓中國多重機會平衡基金 11.93670 11.90170 0.03500 0.29408 華頓台灣基金 23.52000 23.31000 0.21000 0.90090 華頓平安貨幣市場基金 11.56940 11.56890 0.00050 0.00432 華頓全球時尚精品基金 18.46000 18.36000 0.10000 0.54466 華頓全球高收益債券基金A 14.12110 14.11380 0.00730 0.05172 華頓全球高收益債券基金B 8.23320 8.22890 0.00430 0.05225 華頓全球黑鑽油源基金 5.21000 5.18000 0.03000 0.57915 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.76350 2.74860 0.01490 0.54209 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.48590 12.40550 0.08040 0.64810 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40170 0.39980 0.00190 0.47524 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.01750 11.99130 0.02620 0.21849 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.01750 11.99130 0.02620 0.21849 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.64300 10.62260 0.02040 0.19204 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.79460 10.75970 0.03490 0.32436 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.79440 10.75970 0.03470 0.32250 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.49440 9.46370 0.03070 0.32440 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.93080 10.91470 0.01610 0.14751 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.93080 10.91470 0.01610 0.14751 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.63080 9.62110 0.00970 0.10082 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.16000 9.15000 0.01000 0.10929 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.65060 2.64780 0.00280 0.10575 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.07250 2.07160 0.00090 0.04344 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.24910 12.24450 0.00460 0.03757 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.49750 9.49390 0.00360 0.03792 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38460 0.38450 0.00010 0.02601 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30220 0.30250 -0.00030 -0.09917 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.51000 3.51000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(台幣) 15.87000 15.82000 0.05000 0.31606 匯豐中國動力基金(美元) 0.51000 0.51000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.77000 24.64000 0.13000 0.52760 匯豐全球趨勢組合基金 13.02000 12.97000 0.05000 0.38551 匯豐全球關鍵資源基金 8.52000 8.48000 0.04000 0.47170 匯豐安富基金 25.99000 25.90000 0.09000 0.34749 匯豐成功基金 44.68000 44.56000 0.12000 0.26930 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.07000 11.07000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.41000 2.41000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.54000 11.53000 0.01000 0.08673 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.54000 11.53000 0.01000 0.08673 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.66000 10.62000 0.04000 0.37665 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.70100 2.70130 -0.00030 -0.01111 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.36700 2.36690 0.00010 0.00422 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.99480 11.99580 -0.00100 -0.00834 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.05860 8.05940 -0.00080 -0.00993 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39340 0.39380 -0.00040 -0.10157 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33770 0.33800 -0.00030 -0.08876 匯豐金磚動力基金 15.37000 15.34000 0.03000 0.19557 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.01180 15.01140 0.00040 0.00266 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.42000 5.40000 0.02000 0.37037 匯豐新鑽動力基金 10.88000 10.89000 -0.01000 -0.09183 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.66460 5.64720 0.01740 0.30812 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.51650 9.49920 0.01730 0.18212 匯豐龍鳳基金-A類型 53.51000 53.21000 0.30000 0.56380 匯豐龍鳳基金-I類型 53.51000 53.21000 0.30000 0.56380 匯豐龍騰電子基金 37.52000 37.26000 0.26000 0.69780 匯豐雙高收益債券組合基金 12.76800 12.74470 0.02330 0.18282 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.60000 18.38000 0.22000 1.19695 新光中國成長基金(人民幣) 9.29000 9.21000 0.08000 0.86862 新光中國成長基金(美元) 9.32000 9.26000 0.06000 0.64795 新光中國成長基金(新臺幣) 9.36000 9.29000 0.07000 0.75350 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.36510 11.34460 0.02050 0.18070 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.37290 10.37550 -0.00260 -0.02506 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.78430 10.77630 0.00800 0.07424 新光台灣富貴基金 24.16000 24.00000 0.16000 0.66667 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 22.20000 22.09000 0.11000 0.49796 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.67010 40.66990 0.00020 0.00049 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 43.75930 43.76080 -0.00150 -0.00343 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.19000 10.12000 0.07000 0.69170 新光全球AI新創產業基金美元 10.12000 10.07000 0.05000 0.49652 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.25000 10.19000 0.06000 0.58881 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.67000 8.65000 0.02000 0.23121 新光全球生技醫療基金(美元) 11.10000 11.17000 -0.07000 -0.62668 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.90000 10.96000 -0.06000 -0.54745 新光全球特別股收益基金(A累積)美元 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 新光全球債券基金(A累積)美元 10.83070 10.82530 0.00540 0.04988 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.66860 10.65250 0.01610 0.15114 新光全球債券基金(B配息)美元 10.21460 10.20940 0.00520 0.05093 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.04900 10.03390 0.01510 0.15049 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.24000 9.16000 0.08000 0.87336 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.65000 10.58000 0.07000 0.66163 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.71000 9.67000 0.04000 0.41365 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.33000 9.32000 0.01000 0.10730 新光吉星貨幣市場基金 15.50690 15.50630 0.00060 0.00387 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.46000 9.42000 0.04000 0.42463 新光多重資產基金(A累積)美元 8.63000 8.61000 0.02000 0.23229 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.08000 9.04000 0.04000 0.44248 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.74000 8.71000 0.03000 0.34443 新光亞洲精選基金-美金 21.82000 21.82000 0.00000 0.00000 新光亞洲精選基金-新台幣 22.28000 22.26000 0.02000 0.08985 新光店頭基金 23.15000 22.95000 0.20000 0.87146 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.34000 11.34000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 39.82040 39.99980 -0.17940 -0.44850 新光特選內需收益ETF基金 21.13000 21.15000 -0.02000 -0.09456 新光創新科技基金 13.37000 13.27000 0.10000 0.75358 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.37140 10.36420 0.00720 0.06947 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.64890 10.64180 0.00710 0.06672 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.14820 10.14510 0.00310 0.03056 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.47720 9.47060 0.00660 0.06969 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.70260 9.69640 0.00620 0.06394 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.23410 9.23050 0.00360 0.03900 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.84310 40.79440 0.04870 0.11938 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 43.13740 43.04280 0.09460 0.21978 新光澳幣八年期保本基金 10.93000 10.95000 -0.02000 -0.18265 新光澳幣十年期保本基金 10.90000 10.93000 -0.03000 -0.27447 新光澳幣保本基金 12.44000 12.44000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.75940 10.75120 0.00820 0.07627 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.51390 9.50660 0.00730 0.07679 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.49890 9.48380 0.01510 0.15922 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.53520 10.51840 0.01680 0.15972 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.58850 10.57960 0.00890 0.08412 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.52930 9.52140 0.00790 0.08297 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.48360 9.47680 0.00680 0.07175 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.52290 10.51540 0.00750 0.07132 瑞銀全球創新趨勢基金 7.49000 7.47000 0.02000 0.26774 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.45000 10.48000 -0.03000 -0.28626 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.81680 10.81630 0.00050 0.00462 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.65700 9.65650 0.00050 0.00518 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.66340 10.66390 -0.00050 -0.00469 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.64700 9.64740 -0.00040 -0.00415 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.71160 9.71280 -0.00120 -0.01235 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.73590 10.73700 -0.00110 -0.01024 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 15.03490 15.02040 0.01450 0.09654 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.72960 8.72110 0.00850 0.09746 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.26520 41.21840 0.04680 0.11354 群益10年期以上金融債ETF基金 42.30480 42.15720 0.14760 0.35012 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 42.66830 42.48230 0.18600 0.43783 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 42.85080 42.64640 0.20440 0.47929 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 44.31650 44.10650 0.21000 0.47612 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 42.76530 42.54370 0.22160 0.52088 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 46.09020 45.82850 0.26170 0.57104 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 47.68750 47.74300 -0.05550 -0.11625 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 45.75920 45.55810 0.20110 0.44141 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.72070 10.75860 -0.03790 -0.35228 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 43.19210 43.05030 0.14180 0.32938 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.80030 40.74660 0.05370 0.13179 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.47640 11.47560 0.00080 0.00697 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.26090 10.25770 0.00320 0.03120 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.01190 12.95680 0.05510 0.42526 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.72490 9.69750 0.02740 0.28255 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604 群益大印度基金N-新臺幣 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324 群益大印度基金-人民幣 13.59880 13.62940 -0.03060 -0.22451 群益大印度基金-美元 12.78820 12.83520 -0.04700 -0.36618 群益大印度基金-新臺幣 12.22000 12.24000 -0.02000 -0.16340 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.35600 12.34280 0.01320 0.10694 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.91500 11.91930 -0.00430 -0.03608 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.28000 11.26000 0.02000 0.17762 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.01330 11.00160 0.01170 0.10635 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.68890 9.69240 -0.00350 -0.03611 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.19000 9.18000 0.01000 0.10893 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.91690 9.90630 0.01060 0.10700 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.76020 8.76340 -0.00320 -0.03652 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.33000 9.32000 0.01000 0.10730 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.19590 9.18610 0.00980 0.10668 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.39620 8.39930 -0.00310 -0.03691 群益中小型股基金 46.07000 45.86000 0.21000 0.45792 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.28540 10.25980 0.02560 0.24952 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.54850 9.53830 0.01020 0.10694 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.02530 8.99980 0.02550 0.28334 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.73410 8.71240 0.02170 0.24907 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.10740 8.09880 0.00860 0.10619 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.66400 7.64230 0.02170 0.28395 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.60470 10.59870 0.00600 0.05661 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.66510 11.65850 0.00660 0.05661 群益中國高收益債券基金-美元 11.25800 11.25270 0.00530 0.04710 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.40350 10.38200 0.02150 0.20709 群益中國新機會基金N-人民幣 8.41410 8.39920 0.01490 0.17740 群益中國新機會基金N-美元 7.72600 7.72340 0.00260 0.03366 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.32000 8.30000 0.02000 0.24096 群益中國新機會基金-人民幣 7.46190 7.44870 0.01320 0.17721 群益中國新機會基金-美元 8.26040 8.25760 0.00280 0.03391 群益中國新機會基金-新臺幣 7.94000 7.92000 0.02000 0.25253 群益平衡王基金 19.91980 19.80470 0.11510 0.58118 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.12000 9.12000 0.00000 0.00000 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.51000 6.50000 0.01000 0.15385 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.15290 12.15540 -0.00250 -0.02057 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.59880 11.61770 -0.01890 -0.16268 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.08000 11.08000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.41020 10.41230 -0.00210 -0.02017 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.93510 9.95130 -0.01620 -0.16279 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.38320 10.37070 0.01250 0.12053 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.16460 10.15210 0.01250 0.12313 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.19010 9.17900 0.01110 0.12093 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.18190 9.17060 0.01130 0.12322 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.14000 9.12000 0.02000 0.21930 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.44360 10.43100 0.01260 0.12079 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.48370 10.47080 0.01290 0.12320 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.35240 9.34110 0.01130 0.12097 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.82440 9.81230 0.01210 0.12331 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.22280 11.20460 0.01820 0.16243 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.74440 7.73190 0.01250 0.16167 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.72860 10.72570 0.00290 0.02704 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.54370 10.54360 0.00010 0.00095 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.64090 10.62200 0.01890 0.17793 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.94320 9.94050 0.00270 0.02716 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.87880 9.87880 0.00000 0.00000 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.97020 9.95240 0.01780 0.17885 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.72870 10.72580 0.00290 0.02704 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.54350 10.54340 0.00010 0.00095 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.64080 10.62190 0.01890 0.17793 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.94320 9.94050 0.00270 0.02716 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.87870 9.87860 0.00010 0.00101 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.97020 9.95240 0.01780 0.17885 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.75610 9.90350 -0.14740 -1.48836 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.43000 11.59000 -0.16000 -1.38050 群益全球關鍵生技基金-美元 15.96290 16.20410 -0.24120 -1.48851 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.87000 16.08000 -0.21000 -1.30597 群益印巴雙星基金-新臺幣 12.46000 12.56000 -0.10000 -0.79618 群益印度中小基金N-人民幣 11.02950 11.05860 -0.02910 -0.26314 群益印度中小基金N-美元 9.25840 9.29610 -0.03770 -0.40555 群益印度中小基金N-新臺幣 8.81000 8.83000 -0.02000 -0.22650 群益印度中小基金-人民幣 14.93140 14.97080 -0.03940 -0.26318 群益印度中小基金-美元 13.24200 13.29590 -0.05390 -0.40539 群益印度中小基金-新臺幣 15.43000 15.46000 -0.03000 -0.19405 群益多利策略組合基金 11.88000 11.87000 0.01000 0.08425 群益多重收益組合基金 14.07000 14.07000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.63000 15.60000 0.03000 0.19231 群益安家基金 24.96470 24.74610 0.21860 0.88337 群益安穩貨幣市場基金 16.15730 16.15660 0.00070 0.00433 群益那斯達克生技基金 21.61000 21.86000 -0.25000 -1.14364 群益亞太中小基金 10.90000 10.96000 -0.06000 -0.54745 群益亞太新趨勢平衡基金 16.77000 16.74000 0.03000 0.17921 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.53850 10.53300 0.00550 0.05222 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.79710 7.79300 0.00410 0.05261 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.23860 10.23320 0.00540 0.05277 群益店頭市場基金 95.04000 94.36000 0.68000 0.72064 群益東方盛世基金 8.92000 8.91000 0.01000 0.11223 群益東協成長基金-人民幣 13.70360 13.72340 -0.01980 -0.14428 群益東協成長基金-美元 12.02770 12.06230 -0.03460 -0.28684 群益東協成長基金-新臺幣 11.98000 12.00000 -0.02000 -0.16667 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.91620 11.91310 0.00310 0.02602 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.23510 11.23800 -0.00290 -0.02581 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.65200 10.64000 0.01200 0.11278 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.78110 9.77860 0.00250 0.02557 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.22560 9.22790 -0.00230 -0.02492 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.74460 8.73480 0.00980 0.11219 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 11.01460 11.00220 0.01240 0.11270 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.57180 9.56940 0.00240 0.02508 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.38940 9.39180 -0.00240 -0.02555 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.76900 9.75800 0.01100 0.11273 群益長安基金 29.60000 29.48000 0.12000 0.40706 群益美國新創亮點基金N-美元 10.62120 10.60320 0.01800 0.16976 群益美國新創亮點基金-美元 16.06740 16.04010 0.02730 0.17020 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.63000 15.58000 0.05000 0.32092 群益真善美基金 15.70250 15.63320 0.06930 0.44329 群益馬拉松基金 119.83000 118.76000 1.07000 0.90098 群益深証中小板基金 11.79000 11.67000 0.12000 1.02828 群益創新科技基金 33.01000 32.67000 0.34000 1.04071 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.55070 9.51830 0.03240 0.34040 群益華夏盛世基金N-美元 8.78980 8.77250 0.01730 0.19721 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.22000 9.19000 0.03000 0.32644 群益華夏盛世基金-人民幣 10.40080 10.36550 0.03530 0.34055 群益華夏盛世基金-美元 9.69180 9.67270 0.01910 0.19746 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.10000 16.04000 0.06000 0.37406 群益奧斯卡基金 29.62000 29.29000 0.33000 1.12666 群益新興金鑽基金-美元 11.76390 11.78740 -0.02350 -0.19937 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.05000 9.06000 -0.01000 -0.11038 群益葛萊美基金 23.82000 23.64000 0.18000 0.76142 群益道瓊美國地產ETF基金 22.25000 22.26000 -0.01000 -0.04492 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.68000 7.71000 -0.03000 -0.38911 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.37000 14.27000 0.10000 0.70077 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.20350 11.19880 0.00470 0.04197 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.04470 11.05580 -0.01110 -0.10040 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.14270 11.13420 0.00850 0.07634 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.88070 10.87610 0.00460 0.04229 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.72690 10.73770 -0.01080 -0.10058 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.82170 10.81340 0.00830 0.07676 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.20340 11.19870 0.00470 0.04197 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.04500 11.05610 -0.01110 -0.10040 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.88070 10.87610 0.00460 0.04229 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.72640 10.73720 -0.01080 -0.10058 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.01100 13.00880 0.00220 0.01691 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.85970 11.85850 0.00120 0.01012 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.75750 11.75720 0.00030 0.00255 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.73400 8.73250 0.00150 0.01718 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.06080 9.05990 0.00090 0.00993 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.32000 8.31000 0.01000 0.12034 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.56060 8.56040 0.00020 0.00234 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.32370 10.32260 0.00110 0.01066 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 10.02430 10.02320 0.00110 0.01097 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 路博邁5G股票基金N累積(美元) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 路博邁5G股票基金T累積(美元) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.18000 9.16000 0.02000 0.21834 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 11.06000 11.06000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.60000 10.58000 0.02000 0.18904 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.60000 10.58000 0.02000 0.18904 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 30.12000 30.01000 0.11000 0.36654 德信中國精選成長基金 11.84000 11.83000 0.01000 0.08453 德信台灣主流中小基金 19.95000 19.86000 0.09000 0.45317 德信萬保貨幣市場基金 11.98380 11.98330 0.00050 0.00417 德信數位時代基金 32.77000 32.57000 0.20000 0.61406 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.90140 10.90570 -0.00430 -0.03943 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.80130 10.80490 -0.00360 -0.03332 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.71400 11.71350 0.00050 0.00427 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.33000 16.12000 0.21000 1.30273 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.22000 18.08000 0.14000 0.77434 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.72470 10.72550 -0.00080 -0.00746 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.21790 16.21970 -0.00180 -0.01110 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.33610 8.32490 0.01120 0.13454 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.29080 11.29780 -0.00700 -0.06196 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.26700 12.27260 -0.00560 -0.04563 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.13910 14.12020 0.01890 0.13385 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.33000 17.31000 0.02000 0.11554 摩根中小基金 22.59000 22.48000 0.11000 0.48932 摩根中國A股基金 15.26000 15.17000 0.09000 0.59328 摩根中國A股基金(美元) 11.89000 11.85000 0.04000 0.33755 摩根中國亮點基金 13.08000 13.03000 0.05000 0.38373 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.76890 11.70750 0.06140 0.52445 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 13.04190 12.98130 0.06060 0.46683 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.98960 9.94920 0.04040 0.40606 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.71310 13.64160 0.07150 0.52413 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.81980 15.74630 0.07350 0.46678 摩根台灣金磚基金-累積型 19.81000 19.69000 0.12000 0.60945 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.81000 19.69000 0.12000 0.60945 摩根台灣增長基金 50.78000 50.46000 0.32000 0.63417 摩根平衡基金 27.99000 27.91000 0.08000 0.28664 摩根全球α基金 18.96000 18.86000 0.10000 0.53022 摩根全球平衡基金 16.36640 16.35440 0.01200 0.07337 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.54100 9.55000 -0.00900 -0.09424 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.67090 10.68280 -0.01190 -0.11139 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.08820 10.10060 -0.01240 -0.12276 摩根多元入息成長基金-累積型 11.72780 11.73870 -0.01090 -0.09286 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.46950 10.48230 -0.01280 -0.12211 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.84940 10.85010 -0.00070 -0.00645 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.44830 14.44920 -0.00090 -0.00623 摩根亞洲基金 60.08000 60.02000 0.06000 0.09997 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.56190 8.55480 0.00710 0.08299 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.10640 10.10200 0.00440 0.04356 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.94570 8.94200 0.00370 0.04138 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 13.03070 13.01940 0.01130 0.08679 摩根東方內需機會基金 19.02000 19.00000 0.02000 0.10526 摩根東方科技基金 31.66000 31.69000 -0.03000 -0.09467 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 12.25000 12.26000 -0.01000 -0.08157 摩根金龍收成基金 22.23000 22.16000 0.07000 0.31588 摩根第一貨幣市場基金 15.13100 15.13050 0.00050 0.00330 摩根絕對日本基金 14.02000 14.02000 0.00000 0.00000 摩根新金磚五國基金 13.10000 13.17000 -0.07000 -0.53151 摩根新絲路基金 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000 摩根新興35基金 13.89000 13.93000 -0.04000 -0.28715 摩根新興日本基金 23.32000 23.26000 0.06000 0.25795 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.40700 7.40570 0.00130 0.01755 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.79110 9.79230 -0.00120 -0.01225 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.62630 9.62770 -0.00140 -0.01454 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.40080 11.39890 0.00190 0.01667 摩根新興科技基金 53.49000 53.26000 0.23000 0.43184 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.95460 8.95730 -0.00270 -0.03014 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.67010 9.68530 -0.01520 -0.15694 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.12170 9.13690 -0.01520 -0.16636 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.66810 10.67130 -0.00320 -0.02999 摩根龍揚基金 33.18000 33.08000 0.10000 0.30230 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.24000 11.24000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.96000 10.96000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-累積型 12.24000 12.21000 0.03000 0.24570 摩根總收益組合基金-月配息型 9.32400 9.33420 -0.01020 -0.10928 摩根總收益組合基金-累積型 11.52450 11.53710 -0.01260 -0.10921 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.85000 20.82000 0.03000 0.14409 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.61410 12.61370 0.00040 0.00317 鋒裕匯理阿波羅基金 11.03000 10.92000 0.11000 1.00733 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.65000 10.64600 0.00400 0.03757 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.66970 10.67680 -0.00710 -0.06650 聯邦中國龍基金 25.97000 25.85000 0.12000 0.46422 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.73260 12.73520 -0.00260 -0.02042 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.87490 11.87330 0.00160 0.01348 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.77170 10.75890 0.01280 0.11897 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.52580 10.52770 -0.00190 -0.01805 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.87230 9.87090 0.00140 0.01418 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.94820 8.93760 0.01060 0.11860 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.11440 10.11410 0.00030 0.00297 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.25400 10.23550 0.01850 0.18074 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.13250 10.07230 0.06020 0.59768 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.36920 10.28930 0.07990 0.77653 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.64180 9.58450 0.05730 0.59784 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.86320 9.78720 0.07600 0.77652 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.68030 11.67030 0.01000 0.08569 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.44620 11.43330 0.01290 0.11283 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.65380 10.62530 0.02850 0.26823 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.80520 10.79560 0.00960 0.08893 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.57470 10.56280 0.01190 0.11266 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.84330 9.81690 0.02640 0.26892 聯邦金鑽平衡基金 23.06270 23.00600 0.05670 0.24646 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.65180 9.66680 -0.01500 -0.15517 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.04490 10.04270 0.00220 0.02191 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.60680 9.62180 -0.01500 -0.15590 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.98720 9.98500 0.00220 0.02203 聯邦貨幣市場基金 13.22120 13.22060 0.00060 0.00454 聯邦精選科技基金 13.00000 12.94000 0.06000 0.46368 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.86960 16.85000 0.01960 0.11632 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.90280 12.94480 -0.04200 -0.32445 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.54370 12.54300 0.00070 0.00558 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.93960 11.93910 0.00050 0.00419 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.37970 12.39290 -0.01320 -0.10651 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.54400 11.54180 0.00220 0.01906 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.59490 10.60650 -0.01160 -0.10937 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.70310 8.70170 0.00140 0.01609 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 36.11000 35.90000 0.21000 0.58496 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 18.35000 18.16000 0.19000 1.04626 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.45000 18.29000 0.16000 0.87479 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.29000 12.17000 0.12000 0.98603 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.33000 16.34000 -0.01000 -0.06120 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.06000 12.06000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.88000 12.88000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.01000 12.02000 -0.01000 -0.08319 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.63000 7.63000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.56000 11.56000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.50000 15.51000 -0.01000 -0.06447 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.16000 11.15000 0.01000 0.08969 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.90000 8.89000 0.01000 0.11249 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.65000 11.63000 0.02000 0.17197 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.45000 14.42000 0.03000 0.20804 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.48000 14.45000 0.03000 0.20761 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.49000 14.46000 0.03000 0.20747 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.36000 9.34000 0.02000 0.21413 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.21000 15.18000 0.03000 0.19763 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 21.13000 21.11000 0.02000 0.09474 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 19.15000 19.13000 0.02000 0.10455 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.20000 13.17000 0.03000 0.22779 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.02000 15.00000 0.02000 0.13333 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.00000 15.98000 0.02000 0.12516 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.94000 14.92000 0.02000 0.13405 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.96000 14.95000 0.01000 0.06689 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.88000 12.86000 0.02000 0.15552 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.99000 12.97000 0.02000 0.15420 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.83000 8.81000 0.02000 0.22701 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.50000 13.48000 0.02000 0.14837 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.52000 19.51000 0.01000 0.05126 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 18.25000 18.25000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.22000 11.21000 0.01000 0.08921 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.19000 13.19000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.18000 14.17000 0.01000 0.07057 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.14000 13.13000 0.01000 0.07616 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.91000 7.90000 0.01000 0.12658 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.97000 12.97000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.18000 14.18000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.26000 14.26000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593 聯博貨幣市場基金 15.03700 15.03660 0.00040 0.00266 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.15870 11.14020 0.01850 0.16607 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.02330 14.01160 0.01170 0.08350 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.57420 7.56160 0.01260 0.16663 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.31000 14.31000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.45000 14.45000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.18050 10.17770 0.00280 0.02751 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.60600 10.66200 -0.05600 -0.52523 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 10.19800 10.20160 -0.00360 -0.03529 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.21340 10.20510 0.00830 0.08133 瀚亞中小型股基金 20.73000 20.51000 0.22000 1.07265 瀚亞中國A股基金-人民幣 12.52000 12.44000 0.08000 0.64309 瀚亞中國A股基金-新台幣 13.23000 13.14000 0.09000 0.68493 瀚亞巴西基金 6.41000 6.45000 -0.04000 -0.62016 瀚亞外銷基金 39.78000 39.44000 0.34000 0.86207 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 12.03000 12.01000 0.02000 0.16653 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.44000 11.44000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 11.01000 11.00000 0.01000 0.09091 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.13170 11.13240 -0.00070 -0.00629 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.74360 10.75430 -0.01070 -0.09950 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.62400 12.62680 -0.00280 -0.02218 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.59600 10.62370 -0.02770 -0.26074 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.17180 7.17220 -0.00040 -0.00558 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.88830 7.89610 -0.00780 -0.09878 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.04710 8.04880 -0.00170 -0.02112 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 6.96430 6.98260 -0.01830 -0.26208 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.62130 8.62320 -0.00190 -0.02203 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.82200 8.82250 -0.00050 -0.00567 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.22380 9.23300 -0.00920 -0.09964 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 8.98600 8.98790 -0.00190 -0.02114 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 12.18000 12.16000 0.02000 0.16447 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.80000 11.80000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.55000 11.53000 0.02000 0.17346 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.86000 10.84000 0.02000 0.18450 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 10.69700 10.69490 0.00210 0.01964 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.92590 9.91870 0.00720 0.07259 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.83670 9.84840 -0.01170 -0.11880 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.91440 9.91240 0.00200 0.02018 瀚亞印度基金-人民幣 14.83000 14.85000 -0.02000 -0.13468 瀚亞印度基金-美元 13.99000 14.04000 -0.05000 -0.35613 瀚亞印度基金-新台幣 31.27000 31.32000 -0.05000 -0.15964 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.12000 9.14000 -0.02000 -0.21882 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 13.80000 13.82000 -0.02000 -0.14472 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 11.12000 11.14000 -0.02000 -0.17953 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.92000 11.91000 0.01000 0.08396 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 15.19000 15.18000 0.01000 0.06588 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.00000 8.99000 0.01000 0.11123 瀚亞亞太高股息基金B-美金 7.04000 7.04000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.95000 8.94000 0.01000 0.11186 瀚亞亞太基礎建設基金 12.12000 12.17000 -0.05000 -0.41085 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.45630 12.44710 0.00920 0.07391 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 13.82500 13.85040 -0.02540 -0.18339 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.41490 11.42450 -0.00960 -0.08403 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 11.18360 11.18060 0.00300 0.02683 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 12.78610 12.82300 -0.03690 -0.28776 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.05630 9.04960 0.00670 0.07404 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.46190 9.47930 -0.01740 -0.18356 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.08560 9.09320 -0.00760 -0.08358 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.89000 8.88770 0.00230 0.02588 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.39330 9.42080 -0.02750 -0.29191 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 15.00400 14.96020 0.04380 0.29278 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.70550 10.68370 0.02180 0.20405 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.36510 10.35270 0.01240 0.11978 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.71220 12.67510 0.03710 0.29270 瀚亞非洲基金-南非幣 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000 瀚亞非洲基金-新臺幣 20.18000 20.14000 0.04000 0.19861 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.62280 13.62220 0.00060 0.00440 瀚亞美國高科技基金 30.36000 30.07000 0.29000 0.96442 瀚亞高科技基金 57.41000 57.07000 0.34000 0.59576 瀚亞理財通基金 26.58000 26.45000 0.13000 0.49149 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 8.95000 8.95000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.69000 8.70000 -0.01000 -0.11494 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 8.91000 8.90000 0.01000 0.11236 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.91000 8.90000 0.01000 0.11236 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 8.73000 8.74000 -0.01000 -0.11442 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 8.91000 8.90000 0.01000 0.11236 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 9.06000 9.06000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.78000 8.79000 -0.01000 -0.11377 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 9.05000 9.04000 0.01000 0.11062 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.89000 8.90000 -0.01000 -0.11236 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 9.08000 9.07000 0.01000 0.11025 瀚亞菁華基金 21.44000 21.33000 0.11000 0.51571 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 14.18350 14.24310 -0.05960 -0.41845 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.36340 9.40270 -0.03930 -0.41797 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 11.00240 10.97820 0.02420 0.22044 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 11.28330 11.29150 -0.00820 -0.07262 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 10.31760 10.29640 0.02120 0.20590 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.59120 10.61280 -0.02160 -0.20353 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.22450 8.20640 0.01810 0.22056 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 7.92720 7.93300 -0.00580 -0.07311 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.87620 8.87380 0.00240 0.02705 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.33840 8.32130 0.01710 0.20550 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.07610 8.09260 -0.01650 -0.20389 瀚亞電通網基金 14.99000 14.91000 0.08000 0.53655 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 14.10870 14.09870 0.01000 0.07093 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.63310 10.60450 0.02860 0.26970 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.93040 9.93330 -0.00290 -0.02919 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.53290 11.52470 0.00820 0.07115 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.15720 10.12990 0.02730 0.26950 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.02090 10.01370 0.00720 0.07190 瀚亞歐洲基金 10.66000 10.68000 -0.02000 -0.18727 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ L