【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受到市場觀望中國第二季度 GDP 影響，導致台股早盤走跌，不過在中國第二季 GDP 之後，符合市場預期，且 6 月份零售數據年成長 9.8%，大幅優於市場預期，激勵亞股止跌反彈，加上市場期待台積電週四法說會可望釋出正面之營運展望影響，推動台股上漲 0.48%。

《國際金融市場焦點分析》

市場觀望今日中國 GDP 公佈，導致早盤中國相關之香港 H 股指數、恆生指數及 A50 指數開盤隨即下跌超過 1%，惟受到中國公佈之 GDP 數據表現，符合市場預期，且社會零售品消費及固定資產投資數據優於市場預期影響，帶動 A50 指數及香港 H 股指數反彈，加上券商股及京東方領漲 A50 指數支撐，使得 A50 指數相較早盤跌幅收斂，整體呈現小幅上漲。

《國際商品市場焦點分析》

IEA 公布月報顯示，2020 年初，市場對 OPEC 的原油需求，因為美國產量大增排擠，將降至每日 2800 萬桶；同時，雖然 OPEC + 致力於減產，但美國原油產量目前在 1230 萬桶 / 日的歷史高點附近，預估未來 9 個月，全球原油庫存將大幅增加，另外，美中貿易衝突也對需求成長構成風險，不過美國墨西哥灣受颶風侵襲，加上伊朗與西方國家矛盾升溫，油價在拉扯下呈現震盪整理，不過仍穩守在 60 美元之上。

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