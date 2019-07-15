中國房地產預期第2季回升 有利中概股搜房網觸底反彈

美股上市的中國房地產門戶網站搜房網 (房天下)(SFUN-US)，上週五股價揚升 3.94%，分析師認為，搜房網遭過度賣超，加上中國房地產第 2 季有望回升，有利於這類股票股價大幅回彈。

《Common Sense Trades》專欄主要尋找受負面新聞影響被低估的公司，在最新的報告中，他們認為，投資人過於負面看待搜房網近日的新聞，是這支股票表現不振的原因，但這類影響預計只是暫時性的，股價終會回彈。

今年以來美股走升，但主要漲勢集中在少數類股，搜房網由年初 6.64 美元，一度升破 9 美元，但近期一路走跌，至上週四挫至 2.54 美元低點。

專欄指出，搜房網走弱除了因為中國第 1 季房產數據不佳影響之外，上個月他們將全資子公司中國指數研究院 (中指院)(CIH-US) 分割上市，被視為賣出信號。但實際上，藉此次分拆，使公司年度現金流失減少 22.2%，是有利於股價的做法。

搜房網另一個不利因素，來自今年第 1 季的營收下滑，由 2018 年的 6470 萬美元下降到 5190 萬美元，年減達到 19.8%。不過，在中國第一季房地產市場下滑之下，公司的淨收入和現金仍有所增加，是有利之處。

中國房產第二季有望回升

更重要的一點，在於多項跡象表明，中國房地產在第 2 季明顯回升，中國主要土地開發商 Future Land Development Holdings 表示，今年 6 月的房產銷售月增 19%，整個上半年的合約銷售額年增 28.4%，中國另一家主要開發商萬科也公布了類似趨勢的報告。

這表明經過首季的下滑之後，中國房地產在第 2 季出現驚人的改善，由於搜房網的營收與房地產市場的健康狀況密切相關，數據表明公司有望繳出優於預期的財報，這種發展將烱異於市場看壞的觀點，有助股價的強勢回彈。

目前處嚴重超賣

專欄指出，由股價淨值比 (price to book ratio) 來看，特別是與搜房網歷史數據相較，現階段的價格比公司平均低約 92.5%，代表由歷史觀點來看，這支股票正被嚴重低估。

(圖表取自 seekingalpha.com)

再與同業相比，美國房產門戶 Zillow 為 3.09，搜房網在中國的主要對手為 2.57，而 Seeking Alpha 顯示相關的行業中位數為 2.25，相較之下，以 7 月 9 日收盤價 2.80 美元計算，搜房網的股價淨值比為 0.27，顯然為嚴重的超賣。

專欄認為，由價格被低估的觀點，以及潛在中國房產改善的可能性，均有利於這支股票價格回升。