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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧07月12日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     樺晟     富邦美債1-3          南璋              新昕纖   訊聯     碩禾       
易威     晟楠     富邦美債7-10          勝昱              韋僑     美時                
天良     寬魚國際 富邦美債20年          新零售            久陽     強生                
南璋              元大美債1-3          穩懋              東林     寶島科              
勝昱              元大投資級公司債          雙鴻              欣厚-KY  中華食              
萬國通            群益15年IG電信債          益通              友銓     世坤                
飛寶企業          群益15年IG科技債          天剛              倉和     冠好                
精確              群益10年IG金融債          建榮              三圓     萬國通              
宏易              國泰投資級公司債          金利              雙喜     新昕纖              
唐鋒              國泰5Y+新興債          達威              力泰     聚紡                
聯光通            國泰1-5Y高收債          凱鈺              理銘     世德                
通訊-KY           富邦全球投等債          松崗              亞都     精確                
榮群              富邦全球高收債          易通展            老爺知   彬台                
天宇              國泰中國政金債5+          沛波              東凌-KY  至興                
新零售            富邦中政債0-1          雙喜              邁達康   萬在                
恩得利            富邦A級公司債          志嘉              綠河-KY  健椿                
李洲              FH中國政策債                            欣泰     科際精密            
凱柏實業          凱基中國債3-10                                     唐鋒                
元炬              凱基新興債10+                                     大恭                
及成              凱基科技債10+                                     永純                
和進              群益AAA-AA公司債                                     富宇                
耀勝              群益15年IG公用債                                     威潤                
倚強              群益15年EM主權債                                     天宇                
錦明              FH能源債                                     唐榮                
鑫創              FH製藥債                                     晉椿                
廣寰科            FH新興企業債                                     強新                
點晶              國泰A級公司債                                     松和                
斐成              群益25年美債                                     力新                
泰谷              FH20年美債                                     凌網                
典範              FH中國信用債                                     李洲                
益通              中信高評級公司債                                     凱柏實業            
振維              中信優先金融債                                     及成                
鴻翊              凱基AAA至A公司債                                     倚強                
迎輝              凱基金融債20+                                     至寶電              
研勤              凱基美債25+                                     原相                
欣厚-KY           國泰A級金融債                                     宇環                
兆遠              國泰A級科技債                                     廣寰科              
太欣              國泰A級公用債                                     杭特                
系統電            富邦中國投等債                                     雙鴻                
天剛              富邦金融投等債                                     幸康                
世紀              元大10年IG銀行債                                     泰谷                
華容              元大10年IG電能債                                     熱映                
建榮              FH公司債A3                                     哲固                
立衛              FH次順位IG金融債                                     森寶                
天揚              FH美元信用債1-5Y                                     先益                
鈺創              群益A級公司債                                     泓格                
佳總              群益AAA-A醫療債                                     博磊                
合正              中信美國公債20年                                     東林                
金利              中信中國債7-10                                     富晶通              
寶聯通            中信中國美元IG債                                     盈正                
凱鈺              B新光美債1-3                                     新鉅科              
德宏              B新光美債20+                                     晟楠                
合邦              第一金美債20+                                     艾恩特              
萬旭              第一金金融債 10+                                     精聯                
久正              第一金科技債 10+                                     德微                
上揚              永豐10年A公司債                                     元創精密            
全譜              永豐15年金融債                                     欣厚-KY             
易通展            永豐7-10年中國債                                     世紀                
茂迪              凱基醫療保健債                                     友銓                
安鈦克            凱基IG精選15+                                     立衛                
元隆              凱基AAA-AA公司債                                     合正                
沛亨              台新美元銀行債                                     凱鈺                
九暘              南光                                         通泰                
凱碩              合世                                         彩富                
全達              易威                                         三聯                
奧斯特            天良                                         合邦                
保銳              聯合                                         亞元                
越峰              健亞                                         萬旭                
商丞              鐿鈦                                         訊達                
英格爾            皇將                                         撼訊                
士開              奈米醫材                                     順發                
昇益              中華食                                       亞通                
志嘉              南璋                                         上揚                
富裔              勝昱                                         全譜                
燦星旅            萬國通                                       元隆                
富驛-KY           飛寶企業                                     沛亨                
劍湖山            駿吉-KY                                      廣錠                
德記              精確                                         神盾                
泰偉              崇友                                         長科                
華義              福裕                                         光菱                
昇華              宏易                                         星雲                
得利影            唐鋒                                         宏捷科              
鼎創達            永捷                                         大世科              
愛地雅            長盛                                         森田                
邦泰              聯光通                                       三圓                
                  新復興                                       力泰                
                  通訊-KY                                      豐謙                
                  互動                                         理銘                
                  榮群                                         富裔                
                  天宇                                         富驛-KY             
                  久陽                                         易飛網              
                  新零售                                       亞都                
                  恩得利                                       老爺知              
                  謚源                                         東凌-KY             
                  李洲                                         紅馬-KY             
                  凱柏實業                                     德記                
                  艾訊                                         詩肯                
                  元炬                                         弘帆                
                  及成                                         關中                
                  好德                                         大展證              
                  和進                                         隆中                
                  耀勝                                         時報                
                  倚強                                         旭然                
                  錦明                                         鼎創達              
                  鑫創                                         捷必勝-KY            
                  台星科                                       紅木-KY             
                  廣寰科                                       綠電                
                  點晶                                         綠河-KY             
                  斐成                                         霹靂                
                  泰谷                                         欣雄                
                  律勝                                         欣泰                
                  典範                                         富堡                
                  聯一光                                                           
                  益通                                                             
                  振維                                                             
                  鴻翊                                                             
                  迎輝                                                             
                  研勤                                                             
                  精聯                                                             
                  漢磊                                                             
                  欣厚-KY                                                          
                  兆遠                                                             
                  智崴                                                             
                  太欣                                                             
                  系統電                                                           
                  天剛                                                             
                  世紀                                                             
                  華容                                                             
                  建榮                                                             
                  立衛                                                             
                  天揚                                                             
                  鈺創                                                             
                  佳總                                                             
                  中光電                                                           
                  合正                                                             
                  金利                                                             
                  青雲                                                             
                  中菲                                                             
                  國眾                                                             
                  寶聯通                                                           
                  富驊                                                             
                  凱鈺                                                             
                  德宏                                                             
                  三聯                                                             
                  合邦                                                             
                  新普                                                             
                  萬旭                                                             
                  捷波                                                             
                  華電網                                                           
                  久正                                                             
                  廣明                                                             
                  育富                                                             
                  豪勉                                                             
                  上揚                                                             
                  全譜                                                             
                  易通展                                                           
                  茂迪                                                             
                  安鈦克                                                           
                  佳邦                                                             
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  晶焱                                                             
                  環球晶                                                           
                  長科                                                             
                  光菱                                                             
                  九暘                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  越峰                                                             
                  商丞                                                             
                  英格爾                                                           
                  綠意                                                             
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  德昌                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  詩肯                                                             
                  康和證                                                           
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  鼎創達                                                           
                  欣泰                                                             
                  愛地雅                                                           
                  邦泰
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