[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧07月12日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 樺晟 富邦美債1-3 南璋 新昕纖 訊聯 碩禾 易威 晟楠 富邦美債7-10 勝昱 韋僑 美時 天良 寬魚國際 富邦美債20年 新零售 久陽 強生 南璋 元大美債1-3 穩懋 東林 寶島科 勝昱 元大投資級公司債 雙鴻 欣厚-KY 中華食 萬國通 群益15年IG電信債 益通 友銓 世坤 飛寶企業 群益15年IG科技債 天剛 倉和 冠好 精確 群益10年IG金融債 建榮 三圓 萬國通 宏易 國泰投資級公司債 金利 雙喜 新昕纖 唐鋒 國泰5Y+新興債 達威 力泰 聚紡 聯光通 國泰1-5Y高收債 凱鈺 理銘 世德 通訊-KY 富邦全球投等債 松崗 亞都 精確 榮群 富邦全球高收債 易通展 老爺知 彬台 天宇 國泰中國政金債5+ 沛波 東凌-KY 至興 新零售 富邦中政債0-1 雙喜 邁達康 萬在 恩得利 富邦A級公司債 志嘉 綠河-KY 健椿 李洲 FH中國政策債 欣泰 科際精密 凱柏實業 凱基中國債3-10 唐鋒 元炬 凱基新興債10+ 大恭 及成 凱基科技債10+ 永純 和進 群益AAA-AA公司債 富宇 耀勝 群益15年IG公用債 威潤 倚強 群益15年EM主權債 天宇 錦明 FH能源債 唐榮 鑫創 FH製藥債 晉椿 廣寰科 FH新興企業債 強新 點晶 國泰A級公司債 松和 斐成 群益25年美債 力新 泰谷 FH20年美債 凌網 典範 FH中國信用債 李洲 益通 中信高評級公司債 凱柏實業 振維 中信優先金融債 及成 鴻翊 凱基AAA至A公司債 倚強 迎輝 凱基金融債20+ 至寶電 研勤 凱基美債25+ 原相 欣厚-KY 國泰A級金融債 宇環 兆遠 國泰A級科技債 廣寰科 太欣 國泰A級公用債 杭特 系統電 富邦中國投等債 雙鴻 天剛 富邦金融投等債 幸康 世紀 元大10年IG銀行債 泰谷 華容 元大10年IG電能債 熱映 建榮 FH公司債A3 哲固 立衛 FH次順位IG金融債 森寶 天揚 FH美元信用債1-5Y 先益 鈺創 群益A級公司債 泓格 佳總 群益AAA-A醫療債 博磊 合正 中信美國公債20年 東林 金利 中信中國債7-10 富晶通 寶聯通 中信中國美元IG債 盈正 凱鈺 B新光美債1-3 新鉅科 德宏 B新光美債20+ 晟楠 合邦 第一金美債20+ 艾恩特 萬旭 第一金金融債 10+ 精聯 久正 第一金科技債 10+ 德微 上揚 永豐10年A公司債 元創精密 全譜 永豐15年金融債 欣厚-KY 易通展 永豐7-10年中國債 世紀 茂迪 凱基醫療保健債 友銓 安鈦克 凱基IG精選15+ 立衛 元隆 凱基AAA-AA公司債 合正 沛亨 台新美元銀行債 凱鈺 九暘 南光 通泰 凱碩 合世 彩富 全達 易威 三聯 奧斯特 天良 合邦 保銳 聯合 亞元 越峰 健亞 萬旭 商丞 鐿鈦 訊達 英格爾 皇將 撼訊 士開 奈米醫材 順發 昇益 中華食 亞通 志嘉 南璋 上揚 富裔 勝昱 全譜 燦星旅 萬國通 元隆 富驛-KY 飛寶企業 沛亨 劍湖山 駿吉-KY 廣錠 德記 精確 神盾 泰偉 崇友 長科 華義 福裕 光菱 昇華 宏易 星雲 得利影 唐鋒 宏捷科 鼎創達 永捷 大世科 愛地雅 長盛 森田 邦泰 聯光通 三圓 新復興 力泰 通訊-KY 豐謙 互動 理銘 榮群 富裔 天宇 富驛-KY 久陽 易飛網 新零售 亞都 恩得利 老爺知 謚源 東凌-KY 李洲 紅馬-KY 凱柏實業 德記 艾訊 詩肯 元炬 弘帆 及成 關中 好德 大展證 和進 隆中 耀勝 時報 倚強 旭然 錦明 鼎創達 鑫創 捷必勝-KY 台星科 紅木-KY 廣寰科 綠電 點晶 綠河-KY 斐成 霹靂 泰谷 欣雄 律勝 欣泰 典範 富堡 聯一光 益通 振維 鴻翊 迎輝 研勤 精聯 漢磊 欣厚-KY 兆遠 智崴 太欣 系統電 天剛 世紀 華容 建榮 立衛 天揚 鈺創 佳總 中光電 合正 金利 青雲 中菲 國眾 寶聯通 富驊 凱鈺 德宏 三聯 合邦 新普 萬旭 捷波 華電網 久正 廣明 育富 豪勉 上揚 全譜 易通展 茂迪 安鈦克 佳邦 元隆 沛亨 晶焱 環球晶 長科 光菱 九暘 凱碩 全達 奧斯特 保銳 越峰 商丞 英格爾 綠意 士開 昇益 德昌 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 詩肯 康和證 泰偉 華義 昇華 得利影 鼎創達 欣泰 愛地雅 邦泰