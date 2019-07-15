[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧07月12日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00677U 富邦VIX 10999 0 3481 群創 -19263 -77087 2337 旺宏 5845 19516 0056 元大高股息 -11595 -35904 2408 南亞科 4259 19352 00637L 元大滬深300正2 -9625 0 00708L 元大S&P黃金正2 3287 0 2409 友達 -8055 -46778 2330 台積電 3166 5501 00672L 元大S&P原油正2 -4836 0 00632R 元大台灣50反1 2020 0 00655L 國泰中國A50正2 -4495 0 2313 華通 2012 2890 2891 中信金 -4311 -4676 2344 華邦電 1963 9274 3037 欣興 -3225 -4851 00669R 國泰美國道瓊反1 1543 0 2882 國泰金 -2736 -3527 2884 玉山金 1338 -6743 00633L 富邦上証正2 -2380 0 2886 兆豐金 1241 8269 3034 聯詠 -2367 -8252 2367 燿華 1230 3451 2303 聯電 -2110 13782 1605 華新 1042 -1580 2883 開發金 -1940 -6179 3231 緯創 946 1235 2371 大同 -1932 -7974 1102 亞泥 939 3691 2890 永豐金 -1507 6500 2823 中壽 891 10663 2448 晶電 -1278 -5193 2801 彰銀 853 6068 1312A 國喬特 -1254 0 00634R 富邦上証反1 819 0 6257 矽格 -1021 -1688 2374 佳能 632 961 00693U 華頓S&P黃豆 -960 0 2317 鴻海 517 -9764 1326 台化 -951 -6015 2383 台光電 504 -462 9910 豐泰 -887 -709 00738U 元大道瓊白銀 498 0 2888 新光金 -872 12056 1314 中石化 489 -9214 00636 國泰中國A50 -868 -9161 00635U 元大S&P黃金 466 0 006204 永豐臺灣加權 -804 0 2449 京元電子 464 2606 00642U 元大S&P石油 -713 0 6176 瑞儀 439 2475 2329 華泰 -707 -1891 2889 國票金 412 -311 8150 南茂 -690 -2181 00648R 元大S&P500反1 406 0 5469 瀚宇博 -674 -543 2637 慧洋-KY 384 1196 008201 BP上證50 -663 0 6191 精成科 369 601 5880 合庫金 -624 -4075 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股