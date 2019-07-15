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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧07月12日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00677U 富邦VIX                10999         0    3481   群創                  -19263    -77087  
2337   旺宏                    5845     19516    0056   元大高股息            -11595    -35904  
2408   南亞科                  4259     19352    00637L 元大滬深300正2         -9625         0  
00708L 元大S&P黃金正2          3287         0    2409   友達                   -8055    -46778  
2330   台積電                  3166      5501    00672L 元大S&P原油正2         -4836         0  
00632R 元大台灣50反1           2020         0    00655L 國泰中國A50正2         -4495         0  
2313   華通                    2012      2890    2891   中信金                 -4311     -4676  
2344   華邦電                  1963      9274    3037   欣興                   -3225     -4851  
00669R 國泰美國道瓊反1         1543         0    2882   國泰金                 -2736     -3527  
2884   玉山金                  1338     -6743    00633L 富邦上証正2            -2380         0  
2886   兆豐金                  1241      8269    3034   聯詠                   -2367     -8252  
2367   燿華                    1230      3451    2303   聯電                   -2110     13782  
1605   華新                    1042     -1580    2883   開發金                 -1940     -6179  
3231   緯創                     946      1235    2371   大同                   -1932     -7974  
1102   亞泥                     939      3691    2890   永豐金                 -1507      6500  
2823   中壽                     891     10663    2448   晶電                   -1278     -5193  
2801   彰銀                     853      6068    1312A  國喬特                 -1254         0  
00634R 富邦上証反1              819         0    6257   矽格                   -1021     -1688  
2374   佳能                     632       961    00693U 華頓S&P黃豆             -960         0  
2317   鴻海                     517     -9764    1326   台化                    -951     -6015  
2383   台光電                   504      -462    9910   豐泰                    -887      -709  
00738U 元大道瓊白銀             498         0    2888   新光金                  -872     12056  
1314   中石化                   489     -9214    00636  國泰中國A50             -868     -9161  
00635U 元大S&P黃金              466         0    006204 永豐臺灣加權            -804         0  
2449   京元電子                 464      2606    00642U 元大S&P石油             -713         0  
6176   瑞儀                     439      2475    2329   華泰                    -707     -1891  
2889   國票金                   412      -311    8150   南茂                    -690     -2181  
00648R 元大S&P500反1            406         0    5469   瀚宇博                  -674      -543  
2637   慧洋-KY                  384      1196    008201 BP上證50                -663         0  
6191   精成科                   369       601    5880   合庫金                  -624     -4075  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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