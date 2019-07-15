[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/07/12 108/07/11 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.26070 12.06130 0.19940 1.65322 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.93910 11.74500 0.19410 1.65262 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 46.95000 46.23000 0.72000 1.55743 元大滬深300單日正向2倍基金 17.95000 17.68000 0.27000 1.52715 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 9.99380 9.84350 0.15030 1.52690 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.80200 10.64130 0.16070 1.51015 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.80260 10.64190 0.16070 1.51007 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 33.68000 33.18000 0.50000 1.50693 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.31060 8.19210 0.11850 1.44652 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.74000 29.39000 0.35000 1.19088 富邦上証180基金 32.01000 31.64000 0.37000 1.16941 凱基台商天下基金 13.50000 13.35000 0.15000 1.12360 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.78000 11.65000 0.13000 1.11588 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 17.19230 17.00550 0.18680 1.09847 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.59060 17.40140 0.18920 1.08727 新光全球生技醫療基金(美元) 11.17000 11.05000 0.12000 1.08597 富邦深証100基金 10.49000 10.38000 0.11000 1.05973 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.55000 9.45000 0.10000 1.05820 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.48000 11.36000 0.12000 1.05634 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.58000 9.48000 0.10000 1.05485 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.56000 14.41000 0.15000 1.04094 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 9.75000 9.65000 0.10000 1.03627 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 9.75000 9.65000 0.10000 1.03627 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 10.35000 10.25000 0.10000 0.97561 國泰富時中國A50基金 22.17000 21.96000 0.21000 0.95628 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.35180 11.24560 0.10620 0.94437 瀚亞印度基金-美元 14.04000 13.91000 0.13000 0.93458 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.70000 8.62000 0.08000 0.92807 華南永昌物聯網精選基金 12.26000 12.15000 0.11000 0.90535 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.39000 13.27000 0.12000 0.90430 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------