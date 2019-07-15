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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                         108/07/12  108/07/11  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                         12.26070   12.06130   0.19940    1.65322
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                         11.93910   11.74500   0.19410    1.65262
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 46.95000   46.23000   0.72000    1.55743
元大滬深300單日正向2倍基金                                       17.95000   17.68000   0.27000    1.52715
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                          9.99380    9.84350   0.15030    1.52690
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                         10.80200   10.64130   0.16070    1.51015
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                         10.80260   10.64190   0.16070    1.51007
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      33.68000   33.18000   0.50000    1.50693
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.31060    8.19210   0.11850    1.44652
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               29.74000   29.39000   0.35000    1.19088
富邦上証180基金                                                  32.01000   31.64000   0.37000    1.16941
凱基台商天下基金                                                 13.50000   13.35000   0.15000    1.12360
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   11.78000   11.65000   0.13000    1.11588
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      17.19230   17.00550   0.18680    1.09847
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日  17.59060   17.40140   0.18920    1.08727
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.17000   11.05000   0.12000    1.08597
富邦深証100基金                                                  10.49000   10.38000   0.11000    1.05973
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.55000    9.45000   0.10000    1.05820
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 11.48000   11.36000   0.12000    1.05634
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  9.58000    9.48000   0.10000    1.05485
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.56000   14.41000   0.15000    1.04094
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                9.75000    9.65000   0.10000    1.03627
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                9.75000    9.65000   0.10000    1.03627
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                               10.35000   10.25000   0.10000    0.97561
國泰富時中國A50基金                                              22.17000   21.96000   0.21000    0.95628
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     11.35180   11.24560   0.10620    0.94437
瀚亞印度基金-美元                                                14.04000   13.91000   0.13000    0.93458
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               8.70000    8.62000   0.08000    0.92807
華南永昌物聯網精選基金                                           12.26000   12.15000   0.11000    0.90535
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.39000   13.27000   0.12000    0.90430
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