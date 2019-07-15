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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/07/12  108/07/11  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.37620   10.37430   0.00190    0.01831
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.19760   10.19580   0.00180    0.01765
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.44710   10.44560   0.00150    0.01436
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.27500   10.27350   0.00150    0.01460
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.25390   10.25130   0.00260    0.02536
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.25260   10.24930   0.00330    0.03220
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.25260   10.24930   0.00330    0.03220
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.31240   10.30740   0.00500    0.04851
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.92810    9.92640   0.00170    0.01713
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.92810    9.92640   0.00170    0.01713
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.91490    9.91230   0.00260    0.02623
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.91490    9.91230   0.00260    0.02623
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A             10.01970   10.00940   0.01030    0.10290
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B             10.01970   10.00940   0.01030    0.10290
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.76000   10.75000   0.01000    0.09302
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.73610   10.72790   0.00820    0.07644
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.53580   10.52770   0.00810    0.07694
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.64180   10.63210   0.00970    0.09123
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.52950   10.51990   0.00960    0.09126
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    22.90000   22.92000  -0.02000   -0.08726
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         24.52000   24.51000   0.01000    0.04080
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     41.42380   41.74540  -0.32160   -0.77038
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 40.31360   40.30430   0.00930    0.02307
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.87740    9.88310  -0.00570   -0.05767
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.40090   10.39370   0.00720    0.06927
中國信託台灣活力基金                                               13.25000   13.23000   0.02000    0.15117
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.86000   10.90000  -0.04000   -0.36697
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.71000   10.81000  -0.10000   -0.92507
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.73000    9.82000  -0.09000   -0.91650
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                   10.12000   10.17000  -0.05000   -0.49164
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.40000    9.43000  -0.03000   -0.31813
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.19000   10.22000  -0.03000   -0.29354
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                              9.99630    9.98650   0.00980    0.09813
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.08790   10.12840  -0.04050   -0.39987
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.05460    9.09100  -0.03640   -0.40040
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.41570   10.41260   0.00310    0.02977
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.31550    9.31260   0.00290    0.03114
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.46680   11.55160  -0.08480   -0.73410
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.73850    9.81050  -0.07200   -0.73391
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.46060   11.38940   0.07120    0.62514
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                              10.01740    9.95520   0.06220    0.62480
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              42.43930   43.12980  -0.69050   -1.60098
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              44.67960   45.19350  -0.51390   -1.13711
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                45.21860   45.78490  -0.56630   -1.23687
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.87000   10.89000  -0.02000   -0.18365
中國信託智能運動基金-美元                                          10.50000   10.47000   0.03000    0.28653
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.25000   10.31000  -0.06000   -0.58196
中國信託智慧城市建設基金-美元                                      10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.03530   11.03520   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.18060   10.19380  -0.01320   -0.12949
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.40170    9.41390  -0.01220   -0.12960
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.41030   10.39550   0.01480    0.14237
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.61200    9.59830   0.01370    0.14273
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.52000   11.57000  -0.05000   -0.43215
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.95000   11.00000  -0.05000   -0.45455
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.62000   11.62000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     11.10000   11.10000   0.00000    0.00000
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    41.98200   42.50270  -0.52070   -1.22510
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            42.75780   43.27450  -0.51670   -1.19401
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        42.42600   42.87200  -0.44600   -1.04031
元大2001基金                                                       62.15000   62.14000   0.01000    0.01609
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          44.99610   45.55760  -0.56150   -1.23251
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             43.29880   43.85140  -0.55260   -1.26017
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       21.01000   21.01000   0.00000    0.00000
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.70310   11.70220   0.00090    0.00769
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.85270   10.90480  -0.05210   -0.47777
元大上證50基金                                                     33.64000   33.36000   0.28000    0.83933
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.07000    9.12000  -0.05000   -0.54825
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.53000   13.43000   0.10000    0.74460
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.68300   12.59400   0.08900    0.70669
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      17.22400   17.17800   0.04600    0.26778
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.87100   10.85000   0.02100    0.19355
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.52300   10.55500  -0.03200   -0.30317
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.05000    3.04000   0.01000    0.32895
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.70000   13.75000  -0.05000   -0.36364
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      47.20730   47.20450   0.00280    0.00593
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.95720   10.94930   0.00790    0.07215
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.97590    9.96870   0.00720    0.07223
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.14490   10.18700  -0.04210   -0.41327
元大巴西指數基金                                                    7.63600    7.71200  -0.07600   -0.98548
元大日經225基金                                                    27.54000   27.50000   0.04000    0.14545
元大台商收成基金                                                   22.75000   22.85000  -0.10000   -0.43764
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.49000   11.49000   0.00000    0.00000
元大台灣50單日正向2倍基金                                          40.57000   40.58000  -0.01000   -0.02464
元大台灣中型100基金                                                33.27000   33.21000   0.06000    0.18067
元大台灣加權股價指數基金                                           26.04600   26.06800  -0.02200   -0.08439
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.44000   10.47000  -0.03000   -0.28653
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.44000   10.47000  -0.03000   -0.28653
元大台灣卓越50基金                                                 82.90000   83.12000  -0.22000   -0.26468
元大台灣金融基金                                                   18.60000   18.65000  -0.05000   -0.26810
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.46000   10.45000   0.01000    0.09569
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.46000   10.45000   0.01000    0.09569
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.23000   32.22000   0.01000    0.03104
元大台灣高股息基金                                                 27.29000   27.25000   0.04000    0.14679
元大台灣電子科技基金                                               35.82000   35.84000  -0.02000   -0.05580
元大全球ETF成長組合基金                                            10.68000   10.72000  -0.04000   -0.37313
元大全球ETF穩健組合基金                                            15.01000   15.09000  -0.08000   -0.53015
元大全球人工智慧ETF基金                                            23.68000   23.62000   0.06000    0.25402
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.66000   13.75000  -0.09000   -0.65455
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.38000    9.44000  -0.06000   -0.63559
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.34000   13.35000  -0.01000   -0.07491
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.52300   12.54600  -0.02300   -0.18333
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.68000    8.70000  -0.02000   -0.22989
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.53000    6.55000  -0.02000   -0.30534
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.06000    9.11000  -0.05000   -0.54885
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.96000    7.00000  -0.04000   -0.57143
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.57900    8.55300   0.02600    0.30399
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.54000    8.55000  -0.01000   -0.11696
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.88000   13.88000   0.00000    0.00000
元大全球農業商機基金                                               17.88000   17.91000  -0.03000   -0.16750
元大印尼指數基金                                                   10.05100   10.06800  -0.01700   -0.16885
元大印度指數基金                                                   10.12900   10.11000   0.01900    0.18793
元大印度基金                                                       12.98000   12.99000  -0.01000   -0.07698
元大多多基金                                                       17.27000   17.29000  -0.02000   -0.11567
元大多福基金                                                       52.11000   52.24000  -0.13000   -0.24885
元大亞太成長基金                                                    8.68000    8.67000   0.01000    0.11534
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.32070    9.33410  -0.01340   -0.14356
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.45660    7.46730  -0.01070   -0.14329
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.36000    9.32100   0.03900    0.41841
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                      10.17000   10.18000  -0.01000   -0.09823
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                            10.17000   10.18000  -0.01000   -0.09823
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.32900   10.30800   0.02100    0.20373
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.21860   10.24760  -0.02900   -0.28299
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.42640   10.42050   0.00590    0.05662
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.21410   10.24330  -0.02920   -0.28506
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.47530   10.51460  -0.03930   -0.37377
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.26280   10.33640  -0.07360   -0.71205
元大卓越基金                                                       43.37000   43.61000  -0.24000   -0.55033
元大店頭基金                                                        8.38000    8.36000   0.02000    0.23923
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.47500   10.47440   0.00060    0.00573
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.84120    9.82320   0.01800    0.18324
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.68000   32.80470  -0.12470   -0.38013
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   41.60890   42.24410  -0.63520   -1.50364
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        17.19230   17.00550   0.18680    1.09847
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        21.88780   22.45590  -0.56810   -2.52985
元大美國政府7至10年期債券基金                                      41.79930   42.12230  -0.32300   -0.76681
元大高科技基金                                                     19.34000   19.33000   0.01000    0.05173
元大得利貨幣市場基金                                               16.32830   16.32810   0.00020    0.00122
元大得寶貨幣市場基金                                               12.03430   12.03410   0.00020    0.00166
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              10.77000   10.82000  -0.05000   -0.46211
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                10.77000   10.82000  -0.05000   -0.46211
元大富櫃50基金                                                     12.90000   12.95000  -0.05000   -0.38610
元大華夏中小基金                                                    7.29000    7.31000  -0.02000   -0.27360
元大新中國基金-人民幣                                               9.69000    9.66000   0.03000    0.31056
元大新中國基金-美元                                                 9.08900    9.06200   0.02700    0.29795
元大新中國基金-新台幣                                               9.11000    9.12000  -0.01000   -0.10965
元大新主流基金                                                     24.16000   24.15000   0.01000    0.04141
元大新東協平衡基金-美元                                             9.66900    9.63900   0.03000    0.31124
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.48000    9.49000  -0.01000   -0.10537
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.92830   10.86830   0.06000    0.55206
元大新興印尼機會債券基金-美金                                      10.09270   10.04280   0.04990    0.49687
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.48340   11.47600   0.00740    0.06448
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.46170    9.45550   0.00620    0.06557
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.54380   10.53140   0.01240    0.11774
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.78550    9.80290  -0.01740   -0.17750
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.77230   10.80750  -0.03520   -0.32570
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.00570   10.06850  -0.06280   -0.62373
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.08100   10.08320  -0.00220   -0.02182
元大新興亞洲基金                                                   11.06000   11.05000   0.01000    0.09050
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.85410    9.83900   0.01510    0.15347
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.13130    9.11730   0.01400    0.15355
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.18760   10.21600  -0.02840   -0.27800
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.45530    9.48160  -0.02630   -0.27738
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.16620   15.16600   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       36.46000   36.54000  -0.08000   -0.21894
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.95000    8.96000  -0.01000   -0.11161
元大實質多重資產基金-美元                                           8.23500    8.24800  -0.01300   -0.15761
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.74000    8.79000  -0.05000   -0.56883
元大滬深300單日反向1倍基金                                         12.34000   12.42000  -0.08000   -0.64412
元大滬深300單日正向2倍基金                                         17.95000   17.68000   0.27000    1.52715
元大摩臺基金                                                       38.84000   38.94000  -0.10000   -0.25681
元大標普500基金                                                    28.24000   28.27000  -0.03000   -0.10612
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.04000   12.07000  -0.03000   -0.24855
元大標普500單日正向2倍基金                                         37.66000   37.54000   0.12000    0.31966
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.56000   20.59000  -0.03000   -0.14570
元大標智滬深300基金                                                18.32000   18.19000   0.13000    0.71468
元大歐洲50基金                                                     25.58000   25.60000  -0.02000   -0.07813
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.35260    9.30530   0.04730    0.50831
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.29460   10.29440   0.00020    0.00194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.46000   15.48000  -0.02000   -0.12920
日盛上選基金                                                       34.87000   34.86000   0.01000    0.02869
日盛小而美基金                                                     18.14000   18.11000   0.03000    0.16565
日盛中國內需動力基金                                                9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.36240   12.37090  -0.00850   -0.06871
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.89240    9.89920  -0.00680   -0.06869
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.62500   12.63090  -0.00590   -0.04671
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                      10.09730   10.10200  -0.00470   -0.04653
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.40700   11.44300  -0.03600   -0.31460
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.10570    9.13440  -0.02870   -0.31420
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.62000   10.60000   0.02000    0.18868
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.12000   10.07000   0.05000    0.49652
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.51000   10.51000   0.00000    0.00000
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.66000   10.64000   0.02000    0.18797
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.54000   10.48000   0.06000    0.57252
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.67000   10.66000   0.01000    0.09381
日盛日盛基金                                                       11.41000   11.42000  -0.01000   -0.08757
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.50000    9.49000   0.01000    0.10537
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.43000    9.46000  -0.03000   -0.31712
日盛全球抗暖化基金                                                 11.49000   11.49000   0.00000    0.00000
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.55420   10.56500  -0.01080   -0.10222
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.45700    9.46670  -0.00970   -0.10246
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.31440   10.35420  -0.03980   -0.38439
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.24250    9.27810  -0.03560   -0.38370
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.54000   10.51000   0.03000    0.28544
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.60000   10.61000  -0.01000   -0.09425
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.52240    2.52330  -0.00090   -0.03567
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.66300    1.66360  -0.00060   -0.03607
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.39070    0.39070   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25810    0.25810   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.87290   12.91220  -0.03930   -0.30436
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.37700    8.40260  -0.02560   -0.30467
日盛亞洲機會基金                                                    7.15000    7.12000   0.03000    0.42135
日盛首選基金                                                       17.29000   17.29000   0.00000    0.00000
日盛高科技基金                                                     18.33000   18.34000  -0.01000   -0.05453
日盛貨幣市場基金                                                   14.83710   14.83690   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     39.62000   39.68000  -0.06000   -0.15121
日盛精選五虎基金                                                   36.65000   36.69000  -0.04000   -0.10902
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.54820   13.54800   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 31.59000   31.57000   0.02000    0.06335
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                         10.33000   10.30000   0.03000    0.29126
台新MSCI中國基金                                                   20.18000   20.20000  -0.02000   -0.09901
台新大眾貨幣市場基金                                               14.22500   14.22480   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.44770   10.43010   0.01760    0.16874
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.56140   10.53630   0.02510    0.23822
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.18600   10.21840  -0.03240   -0.31708
台新中國通基金                                                     45.50000   45.44000   0.06000    0.13204
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.56480    0.56750  -0.00270   -0.47577
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              17.49700   17.65700  -0.16000   -0.90616
台新中國精選中小基金-美元                                           0.31460    0.31460   0.00000    0.00000
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.42000    9.46000  -0.04000   -0.42283
台新主流基金                                                       24.36000   24.30000   0.06000    0.24691
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      23.79000   24.06000  -0.27000   -1.12219
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.77110    0.77680  -0.00570   -0.73378
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      16.92000   17.12000  -0.20000   -1.16822
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.54750    0.55160  -0.00410   -0.74329
台新台灣中小基金                                                   35.24000   35.23000   0.01000    0.02838
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.86730   10.79970   0.06760    0.62594
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                              10.09020   10.02370   0.06650    0.66343
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.55000    9.53000   0.02000    0.20986
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.63290   11.55630   0.07660    0.66284
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              11.05000   11.03000   0.02000    0.18132
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.22690   10.21810   0.00880    0.08612
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.84000    9.87000  -0.03000   -0.30395
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.41390   11.40430   0.00960    0.08418
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.98000   11.02000  -0.04000   -0.36298
台新印度基金                                                       14.94000   14.96000  -0.02000   -0.13369
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.66410    8.69730  -0.03320   -0.38173
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28450    0.28440   0.00010    0.03516
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.65940   12.70790  -0.04850   -0.38165
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.41060    0.41040   0.00020    0.04873
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             40.00000   40.00000   0.00000    0.00000
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                40.32000   40.83000  -0.51000   -1.24908
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.13140   11.13130   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 32.38730   32.35390   0.03340    0.10323
台新智慧生活基金-美元                                              10.91050   10.92460  -0.01410   -0.12907
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.29000   11.35000  -0.06000   -0.52863
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.37450    8.36140   0.01310    0.15667
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.61260    8.63630  -0.02370   -0.27442
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.46350    9.44870   0.01480    0.15664
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.74300    9.76980  -0.02680   -0.27431
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.67750   11.71550  -0.03800   -0.32436
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.37070    0.37030   0.00040    0.10802
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.31840    8.34550  -0.02710   -0.32473
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27860    0.27830   0.00030    0.10780
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.74000    5.75000  -0.01000   -0.17391
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.42000   22.50000  -0.08000   -0.35556
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.24930   10.24710   0.00220    0.02147
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.04390   10.04730  -0.00340   -0.03384
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.13690   10.16350  -0.02660   -0.26172
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.24910   10.24690   0.00220    0.02147
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.04370   10.04710  -0.00340   -0.03384
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.13690   10.16350  -0.02660   -0.26172
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               41.62260   42.16980  -0.54720   -1.29761
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     41.00850   41.59940  -0.59090   -1.42045
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.94120   40.05000  -0.10880   -0.27166
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.36060   11.35990   0.00070    0.00616
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.18820   10.20710  -0.01890   -0.18517
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.23180    9.23980  -0.00800   -0.08658
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.84370   10.85310  -0.00940   -0.08661
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.83690    7.85730  -0.02040   -0.25963
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.27560    9.29970  -0.02410   -0.25915
永豐中小基金                                                       52.93000   53.12000  -0.19000   -0.35768
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.79250    1.79650  -0.00400   -0.22266
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.49580    2.50150  -0.00570   -0.22786
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.21200    8.24640  -0.03440   -0.41715
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.09380   11.14030  -0.04650   -0.41740
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.69000    4.68000   0.01000    0.21368
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.21000   21.19000   0.02000    0.09438
永豐主流品牌基金                                                   19.89000   19.85000   0.04000    0.20151
永豐永豐基金                                                       32.92000   32.96000  -0.04000   -0.12136
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.22740    9.23490  -0.00750   -0.08121
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.70870    9.71620  -0.00750   -0.07719
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.11200    9.15330  -0.04130   -0.45120
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.58930    9.63280  -0.04350   -0.45158
永豐亞洲民生消費基金                                               12.18000   12.21000  -0.03000   -0.24570
永豐南非幣2021保本基金                                             14.16310   14.14750   0.01560    0.11027
永豐高科技基金                                                     23.39000   23.43000  -0.04000   -0.17072
永豐貨幣市場基金                                                   13.94090   13.94070   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.11730    2.12100  -0.00370   -0.17445
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.61270    2.61700  -0.00430   -0.16431
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.81060    7.83920  -0.02860   -0.36483
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.93940   10.97930  -0.03990   -0.36341
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.21950    7.23730  -0.01780   -0.24595
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.56990   11.59840  -0.02850   -0.24572
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.31000   10.29000   0.02000    0.19436
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.15000    8.12000   0.03000    0.36946
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.77000   18.76000   0.01000    0.05330
永豐臺灣加權ETF基金                                                54.59000   54.69000  -0.10000   -0.18285
永豐領航科技基金                                                   37.93000   37.99000  -0.06000   -0.15794
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    12.35000   12.27000   0.08000    0.65200
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.77000   11.72000   0.05000    0.42662
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.27000   10.29000  -0.02000   -0.19436
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
永豐趨勢平衡基金                                                   41.17000   41.25000  -0.08000   -0.19394
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.88770   11.88680   0.00090    0.00757
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.83010    9.83120  -0.00110   -0.01119
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.40520   10.40640  -0.00120   -0.01153
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.87840    9.87770   0.00070    0.00709
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.28760   10.28730   0.00030    0.00292
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.88790    9.88750   0.00040    0.00405
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.59170   10.59130   0.00040    0.00378
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.89250    9.89080   0.00170    0.01719
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.38460   10.38280   0.00180    0.01734
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.97000   10.94000   0.03000    0.27422
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.33000   10.30000   0.03000    0.29126
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.10000   15.00000   0.10000    0.66667
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.87000   19.79000   0.08000    0.40424
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.80000   19.65000   0.15000    0.76336
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.04400   10.05470  -0.01070   -0.10642
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.04400   10.05470  -0.01070   -0.10642
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                       9.99680   10.00860  -0.01180   -0.11790
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                       9.99680   10.00860  -0.01180   -0.11790
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.11380   10.12240  -0.00860   -0.08496
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.11360   10.12230  -0.00870   -0.08595
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.04400   10.05450  -0.01050   -0.10443
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.04400   10.05450  -0.01050   -0.10443
兆豐國際生命科學基金                                               15.63000   15.73000  -0.10000   -0.63573
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.46440   10.49060  -0.02620   -0.24975
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.71400   10.70900   0.00500    0.04669
兆豐國際全球基金                                                   31.57000   31.52000   0.05000    0.15863
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.48680   10.48610   0.00070    0.00668
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.21340   10.19490   0.01850    0.18146
兆豐國際國民基金                                                   22.62000   22.76000  -0.14000   -0.61511
兆豐國際第一基金                                                   13.40000   13.42000  -0.02000   -0.14903
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.73040   10.77200  -0.04160   -0.38619
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.21900    8.25090  -0.03190   -0.38662
兆豐國際萬全基金                                                   20.79000   20.81000  -0.02000   -0.09611
兆豐國際電子基金                                                   26.38000   26.39000  -0.01000   -0.03789
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.27000   22.35000  -0.08000   -0.35794
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.50000   15.50000   0.00000    0.00000
兆豐國際豐台灣基金                                                 35.04000   35.10000  -0.06000   -0.17094
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.55700   12.55690   0.00010    0.00080
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.83490   10.82820   0.00670    0.06188
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.57500   10.57060   0.00440    0.04162
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.81940   10.81340   0.00600    0.05549
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.51690   10.51040   0.00650    0.06184
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.67220   10.66780   0.00440    0.04125
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.61870   10.61280   0.00590    0.05559
合庫台灣基金                                                       11.41000   11.40000   0.01000    0.08772
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.71200   11.74970  -0.03770   -0.32086
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.71820   12.72230  -0.00410   -0.03223
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.33970   11.34860  -0.00890   -0.07842
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.12070   12.12860  -0.00790   -0.06514
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.14380    8.17000  -0.02620   -0.32069
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.43880    9.44180  -0.00300   -0.03177
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.14210    9.14750  -0.00540   -0.05903
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.85110    8.85850  -0.00740   -0.08354
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.29420    9.29980  -0.00560   -0.06022
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.30000   11.24000   0.06000    0.53381
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.44000    9.44000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.24000   10.18000   0.06000    0.58939
合庫全球新興市場基金                                                9.65000    9.64000   0.01000    0.10373
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.17000   10.20000  -0.03000   -0.29412
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.52000   10.51000   0.01000    0.09515
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.13000    9.15000  -0.02000   -0.21858
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.45000    9.44000   0.01000    0.10593
合庫貨幣市場基金                                                   10.17360   10.17340   0.00020    0.00197
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.95020    9.95680  -0.00660   -0.06629
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.27800   10.27470   0.00330    0.03212
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.54510   10.56910  -0.02400   -0.22708
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.10890   12.10480   0.00410    0.03387
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.31320   15.27950   0.03370    0.22056
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.73870    8.74330  -0.00460   -0.05261
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.56580    9.56260   0.00320    0.03346
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.91990    7.93790  -0.01800   -0.22676
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.71270    8.70960   0.00310    0.03559
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.59450   10.56630   0.02820    0.26689
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.46000   10.44000   0.02000    0.19157
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.49000   10.51000  -0.02000   -0.19029
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.61000    9.60000   0.01000    0.10417
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.82000    9.84000  -0.02000   -0.20325
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.69000    9.67000   0.02000    0.20683
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                        10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.60000   10.60000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.38000   10.39000  -0.01000   -0.09625
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.83000   11.75000   0.08000    0.68085
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.63000   11.56000   0.07000    0.60554
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.81000   11.79000   0.02000    0.16964
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.12810   10.14240  -0.01430   -0.14099
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.13120   10.14500  -0.01380   -0.13603
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                          10.01230   10.05090  -0.03860   -0.38405
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.09660   10.11220  -0.01560   -0.15427
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.12800   10.14230  -0.01430   -0.14099
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.13120   10.14500  -0.01380   -0.13603
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                            10.01230   10.05090  -0.03860   -0.38405
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.09650   10.11210  -0.01560   -0.15427
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.50000   10.53000  -0.03000   -0.28490
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.06000   10.09000  -0.03000   -0.29732
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.21590   11.21520   0.00070    0.00624
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                        10.09930   10.07040   0.02890    0.28698
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.03910   10.05360  -0.01450   -0.14423
安聯中國東協基金                                                   15.69000   15.71000  -0.02000   -0.12731
安聯中國策略基金-美元                                              12.25000   12.22000   0.03000    0.24550
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.02000   16.05000  -0.03000   -0.18692
安聯中華新思路基金-人民幣                                          14.93000   14.88000   0.05000    0.33602
安聯中華新思路基金-美元                                            13.91000   13.83000   0.08000    0.57845
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          13.14000   13.11000   0.03000    0.22883
安聯台灣大壩基金                                                   30.48000   30.54000  -0.06000   -0.19646
安聯台灣科技基金                                                   52.15000   52.19000  -0.04000   -0.07664
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.54810   12.54800   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                   34.53000   34.62000  -0.09000   -0.25997
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.74600   10.76460  -0.01860   -0.17279
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.84410   15.88140  -0.03730   -0.23487
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.87070    9.89390  -0.02320   -0.23449
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.75000   11.73000   0.02000    0.17050
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        12.12000   12.15000  -0.03000   -0.24691
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.20160   13.22970  -0.02810   -0.21240
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.79830   10.81400  -0.01570   -0.14518
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.85990   12.88850  -0.02860   -0.22190
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.57300    9.59300  -0.02000   -0.20849
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.51030    9.52410  -0.01380   -0.14490
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.05070    9.07090  -0.02020   -0.22269
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.20460   10.22460  -0.02000   -0.19561
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.24810   10.27090  -0.02280   -0.22199
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.59000   11.56000   0.03000    0.25952
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.58000   11.60000  -0.02000   -0.17241
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.97000   10.98000  -0.01000   -0.09107
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.63000    9.66000  -0.03000   -0.31056
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.51000   11.49000   0.02000    0.17406
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            11.05000   11.08000  -0.03000   -0.27076
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.49000    9.51000  -0.02000   -0.21030
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.51540   12.52730  -0.01190   -0.09499
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.36090   11.36810  -0.00720   -0.06334
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.96980   10.98190  -0.01210   -0.11018
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.65130    8.65980  -0.00850   -0.09815
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.51550    8.52070  -0.00520   -0.06103
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.19640    8.20550  -0.00910   -0.11090
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.27690   10.27930  -0.00240   -0.02335
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.18780   10.19900  -0.01120   -0.10981
安聯全球人口趨勢基金                                               12.61000   12.62000  -0.01000   -0.07924
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.08000    9.17000  -0.09000   -0.98146
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        34.36000   34.85000  -0.49000   -1.40603
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.18000    8.20000  -0.02000   -0.24390
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.45200   12.46410  -0.01210   -0.09708
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.54250   10.55270  -0.01020   -0.09666
安聯全球新興市場基金                                               17.57000   17.61000  -0.04000   -0.22714
安聯全球農金趨勢基金                                                9.18000    9.26000  -0.08000   -0.86393
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.26000    9.30000  -0.04000   -0.43011
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.93000   10.92000   0.01000    0.09158
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     11.18000   11.17000   0.01000    0.08953
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        11.01000   11.00000   0.01000    0.09091
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.58000   10.57000   0.01000    0.09461
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
安聯亞洲動態策略基金                                               22.53000   22.50000   0.03000    0.13333
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.07670   10.08100  -0.00430   -0.04265
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.08720   10.09260  -0.00540   -0.05350
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.07590   10.08010  -0.00420   -0.04167
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.08970   10.09510  -0.00540   -0.05349
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.07960   10.08390  -0.00430   -0.04264
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.03940   10.04690  -0.00750   -0.07465
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.03950   10.04690  -0.00740   -0.07365
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.03940   10.04690  -0.00750   -0.07465
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.55740   10.55300   0.00440    0.04169
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.09160   10.08740   0.00420    0.04164
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               90.80230   90.86420  -0.06190   -0.06812
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.40700   13.40390   0.00310    0.02313
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.65250   68.68950  -0.03700   -0.05387
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                 10.00790   10.00550   0.00240    0.02399
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.73990    2.73720   0.00270    0.09864
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.93540   10.94110  -0.00570   -0.05210
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.27460    2.27770  -0.00310   -0.13610
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.83430    8.84240  -0.00810   -0.09160
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.48340   10.51790  -0.03450   -0.32801
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.44250   10.43240   0.01010    0.09681
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.79610   10.79290   0.00320    0.02965
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.40210   10.39150   0.01060    0.10201
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.44690   10.43810   0.00880    0.08431
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.38200   10.41620  -0.03420   -0.32833
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.31400   10.30360   0.01040    0.10094
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.58680   10.58080   0.00600    0.05671
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.29860   10.28810   0.01050    0.10206
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.35560   10.34580   0.00980    0.09472
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.29030   10.28860   0.00170    0.01652
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.36370   10.36870  -0.00500   -0.04822
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.28070   10.27830   0.00240    0.02335
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  10.23270   10.23320  -0.00050   -0.00489
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.29870   10.29760   0.00110    0.01068
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.31500   10.31960  -0.00460   -0.04458
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.28060   10.27820   0.00240    0.02335
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                  10.23210   10.23290  -0.00080   -0.00782
宏利台灣動力基金A類型                                              30.52000   30.58000  -0.06000   -0.19621
宏利台灣動力基金I類型                                              30.52000   30.58000  -0.06000   -0.19621
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.12420   10.11910   0.00510    0.05040
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.98920   10.02720  -0.03800   -0.37897
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.64920    7.64540   0.00380    0.04970
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.61860    7.63730  -0.01870   -0.24485
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.62000   11.65000  -0.03000   -0.25751
宏利全球債券組合基金                                               13.74900   13.77250  -0.02350   -0.17063
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.99310    2.98660   0.00650    0.21764
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.43370   12.42080   0.01290    0.10386
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.94740    8.93880   0.00860    0.09621
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.54520    2.54650  -0.00130   -0.05105
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.49040   11.51300  -0.02260   -0.19630
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.45630    3.42930   0.02700    0.78733
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.55490    0.55060   0.00430    0.78097
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.64000   15.55000   0.09000    0.57878
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.32970   12.34020  -0.01050   -0.08509
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.91490   10.92070  -0.00580   -0.05311
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.46810   10.49240  -0.02430   -0.23160
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.76390    8.77030  -0.00640   -0.07297
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.40210    8.40660  -0.00450   -0.05353
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.25980    8.27830  -0.01850   -0.22348
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.31060    8.19210   0.11850    1.44652
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.56000   10.47000   0.09000    0.85960
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.50000   10.47000   0.03000    0.28653
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.43000   10.36000   0.07000    0.67568
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.90000   10.89000   0.01000    0.09183
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.62000   10.60000   0.02000    0.18868
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.62000   10.63000  -0.01000   -0.09407
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.17000   10.16000   0.01000    0.09843
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.21000   10.23000  -0.02000   -0.19550
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        3.03420    3.03280   0.00140    0.04616
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.43900    0.43870   0.00030    0.06838
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           13.20810   13.22210  -0.01400   -0.10588
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          1.00100    1.00070   0.00030    0.02998
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.59000    7.59810  -0.00810   -0.10661
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.10920    2.10800   0.00120    0.05693
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.30470    0.30450   0.00020    0.06568
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.24520    9.25320  -0.00800   -0.08646
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.33630    0.33610   0.00020    0.05951
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.68830   13.68820   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.51000    2.49000   0.02000    0.80321
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.29000   11.25000   0.04000    0.35556
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          26.20000   26.11000   0.09000    0.34470
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          26.20000   26.11000   0.09000    0.34470
宏利澳幣保本基金                                                   12.65450   12.65680  -0.00230   -0.01817
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.72000   10.71000   0.01000    0.09337
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.05000   10.09000  -0.04000   -0.39643
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.88000   10.92000  -0.04000   -0.36630
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.42000   11.43000  -0.01000   -0.08749
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.50000   11.51000  -0.01000   -0.08688
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.21000   11.27000  -0.06000   -0.53239
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.17000   11.12000   0.05000    0.44964
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.74000   10.66000   0.08000    0.75047
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.81000    9.78000   0.03000    0.30675
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      12.21000   12.17000   0.04000    0.32868
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.46120   10.46540  -0.00420   -0.04013
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.69340    9.70290  -0.00950   -0.09791
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.17670    9.22510  -0.04840   -0.52466
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.56350   11.62450  -0.06100   -0.52475
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.37000    9.41000  -0.04000   -0.42508
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.26000   10.30000  -0.04000   -0.38835
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.10000   10.13000  -0.03000   -0.29615
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.89000    9.92000  -0.03000   -0.30242
貝萊德新台幣基金                                                   12.97070   12.97060   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     27.43000   27.45000  -0.02000   -0.07286
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.48370   11.49210  -0.00840   -0.07309
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.14660   10.18310  -0.03650   -0.35844
保德信大中華基金-人民幣                                            10.07000   10.04000   0.03000    0.29880
保德信大中華基金-美元                                               9.95000    9.92000   0.03000    0.30242
保德信大中華基金-新台幣                                            29.76000   29.81000  -0.05000   -0.16773
保德信中小型股基金                                                 47.20000   47.04000   0.16000    0.34014
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.55000    8.56000  -0.01000   -0.11682
保德信中國中小基金-美元                                             8.25000    8.25000   0.00000    0.00000
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.01000    8.05000  -0.04000   -0.49689
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.87450    9.91130  -0.03680   -0.37129
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.94670    9.99500  -0.04830   -0.48324
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.99200   10.02880  -0.03680   -0.36694
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.05730   11.09800  -0.04070   -0.36673
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.23000   10.26000  -0.03000   -0.29240
保德信中國品牌基金-美元                                            10.17000   10.21000  -0.04000   -0.39177
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          10.97000   11.00000  -0.03000   -0.27273
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.46000   28.47000  -0.01000   -0.03512
保德信全球消費商機基金                                             19.70000   19.75000  -0.05000   -0.25316
保德信全球基礎建設基金                                             14.01000   14.04000  -0.03000   -0.21368
保德信全球資源基金                                                  7.52000    7.54000  -0.02000   -0.26525
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.11000   10.16000  -0.05000   -0.49213
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.70000   34.03000  -0.33000   -0.96973
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.66010   10.65330   0.00680    0.06383
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 11.03380   11.02680   0.00700    0.06348
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.69790   10.73730  -0.03940   -0.36695
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               11.07100   11.11180  -0.04080   -0.36718
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.68710    9.70300  -0.01590   -0.16387
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.83140   10.85030  -0.01890   -0.17419
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.25310    9.30930  -0.05620   -0.60370
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.32920   10.39200  -0.06280   -0.60431
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.19320    8.22570  -0.03250   -0.39510
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.26960   11.31430  -0.04470   -0.39508
保德信亞太基金                                                     20.76000   20.73000   0.03000    0.14472
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.75220    8.76920  -0.01700   -0.19386
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.08420   12.10760  -0.02340   -0.19327
保德信店頭市場基金                                                 34.75000   34.73000   0.02000    0.05759
保德信拉丁美洲基金                                                  7.80000    7.82000  -0.02000   -0.25575
保德信金平衡基金                                                   30.34000   30.36000  -0.02000   -0.06588
保德信金滿意基金                                                   42.95000   42.88000   0.07000    0.16325
保德信科技島基金                                                   26.84000   26.77000   0.07000    0.26149
保德信高成長基金                                                   94.48000   94.79000  -0.31000   -0.32704
保德信貨幣市場基金                                                 15.83990   15.83970   0.00020    0.00126
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.76950   10.77070  -0.00120   -0.01114
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   11.01490   11.06370  -0.04880   -0.44108
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.07110   11.08780  -0.01670   -0.15062
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.60250   10.66430  -0.06180   -0.57950
保德信新世紀基金                                                   10.48000   10.49000  -0.01000   -0.09533
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.24130    8.25550  -0.01420   -0.17201
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.36120   10.37550  -0.01430   -0.13782
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.68940   11.70970  -0.02030   -0.17336
保德信新興趨勢組合基金                                             11.06000   11.14000  -0.08000   -0.71813
保德信瑞騰基金                                                     15.65260   15.65150   0.00110    0.00703
保德信歐洲組合基金                                                 10.39000   10.45000  -0.06000   -0.57416
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.97690    9.97300   0.00390    0.03911
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.54900   10.54520   0.00380    0.03604
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.91500    9.93270  -0.01770   -0.17820
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.22020   10.24480  -0.02460   -0.24012
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.98670    9.99040  -0.00370   -0.03704
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.51670   10.51940  -0.00270   -0.02567
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.92860    9.92580   0.00280    0.02821
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.31170   10.30910   0.00260    0.02522
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.58780   10.61420  -0.02640   -0.24872
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.35160   10.35260  -0.00100   -0.00966
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.75040   10.75130  -0.00090   -0.00837
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.29650   10.29330   0.00320    0.03109
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.63550   10.63150   0.00400    0.03762
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.18670   10.18590   0.00080    0.00785
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.74690   10.74490   0.00200    0.01861
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                10.10120   10.09540   0.00580    0.05745
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.50900   10.50300   0.00600    0.05713
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                      9.94020    9.94370  -0.00350   -0.03520
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                      9.94000    9.94350  -0.00350   -0.03520
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.08070   10.10260  -0.02190   -0.21678
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                        9.91850    9.91820   0.00030    0.00302
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                        9.91850    9.91820   0.00030    0.00302
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.06410   10.11010  -0.04600   -0.45499
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.43970   10.44220  -0.00250   -0.02394
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.19180   10.18830   0.00350    0.03435
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.37320   10.37630  -0.00310   -0.02988
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.75570   10.75850  -0.00280   -0.02603
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.48220   10.48470  -0.00250   -0.02384
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              11.14960   11.15130  -0.00170   -0.01524
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.38340   10.38150   0.00190    0.01830
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.69470   10.69280   0.00190    0.01777
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.51810   10.52380  -0.00570   -0.05416
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.57440   10.57600  -0.00160   -0.01513
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.59560   10.64290  -0.04730   -0.44443
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.38480   10.38480   0.00000    0.00000
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.41480   10.41470   0.00010    0.00096
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.45620   10.46900  -0.01280   -0.12227
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.63840   10.64750  -0.00910   -0.08547
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型               10.23470   10.22950   0.00520    0.05083
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.33240   10.32720   0.00520    0.05035
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97370    1.97600  -0.00230   -0.11640
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.83160    2.83450  -0.00290   -0.10231
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29600    0.29570   0.00030    0.10145
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.46010    0.45970   0.00040    0.08701
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.40430    8.41660  -0.01230   -0.14614
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.31090   12.31570  -0.00480   -0.03897
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.70340    9.71180  -0.00840   -0.08649
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.34170   12.35320  -0.01150   -0.09309
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.75160    8.74500   0.00660    0.07547
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.18400   11.17560   0.00840    0.07516
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.92020   10.91840   0.00180    0.01649
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.72130   10.74530  -0.02400   -0.22335
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       19.28000   19.36000  -0.08000   -0.41322
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4460.29000 4477.62000 -17.33000   -0.38704
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.30190   10.29860   0.00330    0.03204
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.20520   11.20140   0.00380    0.03392
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.19810   10.21640  -0.01830   -0.17912
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.93580    9.93250   0.00330    0.03322
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.56390   10.56080   0.00310    0.02935
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.93890    9.96000  -0.02110   -0.21185
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.31640   10.33460  -0.01820   -0.17611
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.47740   10.48330  -0.00590   -0.05628
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.15410    6.16660  -0.01250   -0.20270
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  11.27870   11.30160  -0.02290   -0.20263
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                      10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                10.05000   10.01000   0.04000    0.39960
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                     10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                               10.05000   10.01000   0.04000    0.39960
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.67180   10.68550  -0.01370   -0.12821
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.69730   11.67160   0.02570    0.22019
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.90790   10.88380   0.02410    0.22143
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.19760    9.20950  -0.01190   -0.12921
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.53720    9.51620   0.02100    0.22068
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.41190    9.39120   0.02070    0.22042
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.56090   10.57450  -0.01360   -0.12861
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     11.05100   11.02660   0.02440    0.22128
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       11.03210   11.00770   0.02440    0.22166
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.47000    7.49000  -0.02000   -0.26702
柏瑞巨人基金                                                       12.96000   12.99000  -0.03000   -0.23095
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.69930   13.69920   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.95000   17.02000  -0.07000   -0.41128
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.35170   14.39160  -0.03990   -0.27725
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.70840   12.71110  -0.00270   -0.02124
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.30420   13.30420   0.00000    0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.64140    8.66550  -0.02410   -0.27811
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.81740    6.83630  -0.01890   -0.27647
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.74330    8.74520  -0.00190   -0.02173
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.50430    8.52050  -0.01620   -0.19013
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.83920   10.83920   0.00000    0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.46430    8.48250  -0.01820   -0.21456
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.89690   12.89970  -0.00280   -0.02171
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.43120   12.46590  -0.03470   -0.27836
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.14000   13.16520  -0.02520   -0.19141
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.11120   12.11120   0.00000    0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    9.03410    9.05930  -0.02520   -0.27817
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.77280    9.77490  -0.00210   -0.02148
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.71800    9.73660  -0.01860   -0.19103
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.63670    9.63670   0.00000    0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.50000    9.52030  -0.02030   -0.21323
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.73080   10.75030  -0.01950   -0.18139
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.66890   10.66210   0.00680    0.06378
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.50850   10.49670   0.01180    0.11242
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.56470   10.57950  -0.01480   -0.13989
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.89870    9.91670  -0.01800   -0.18151
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.61530    9.60920   0.00610    0.06348
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.58000   10.61940  -0.03940   -0.37102
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.67730    9.66640   0.01090    0.11276
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.73570    9.74930  -0.01360   -0.13950
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.71080   10.73020  -0.01940   -0.18080
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.66920   10.66250   0.00670    0.06284
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.50880   10.49710   0.01170    0.11146
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.56590   10.58070  -0.01480   -0.13988
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.89850    9.91650  -0.01800   -0.18152
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.61550    9.60940   0.00610    0.06348
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.75930   10.79940  -0.04010   -0.37132
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.67730    9.66650   0.01080    0.11173
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.73590    9.74960  -0.01370   -0.14052
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.46390   11.47800  -0.01410   -0.12284
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.88840   12.87900   0.00940    0.07299
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.18660   12.17350   0.01310    0.10761
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.13140    9.14270  -0.01130   -0.12360
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.83740    9.83030   0.00710    0.07223
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.76860    9.75810   0.01050    0.10760
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.15520   11.16900  -0.01380   -0.12356
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              12.00110   11.99240   0.00870    0.07255
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.77320   11.76050   0.01270    0.10799
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.13170    9.14300  -0.01130   -0.12359
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.83800    9.83080   0.00720    0.07324
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.76900    9.75850   0.01050    0.10760
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.76000   13.66000   0.10000    0.73206
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.56000   14.41000   0.15000    1.04094
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.55000    9.45000   0.10000    1.05820
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.83000    8.78000   0.05000    0.56948
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.58000    9.48000   0.10000    1.05485
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.66000   11.58000   0.08000    0.69085
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.48000   11.36000   0.12000    1.05634
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.78000   11.65000   0.13000    1.11588
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.39000   13.27000   0.12000    0.90430
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.71000   13.64000   0.07000    0.51320
柏瑞拉丁美洲基金                                                   11.02000   11.10000  -0.08000   -0.72072
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.01700   12.08460  -0.06760   -0.55939
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.24560   10.27610  -0.03050   -0.29681
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.65450    7.69750  -0.04300   -0.55862
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.15480   10.18510  -0.03030   -0.29749
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.77000   10.80000  -0.03000   -0.27778
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.51000   11.50000   0.01000    0.08696
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.13000   11.13000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.44000    9.46000  -0.02000   -0.21142
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.76000   10.78000  -0.02000   -0.18553
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.22000   11.22000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.91000   10.91000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.53000    9.55000  -0.02000   -0.20942
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.63000    9.62000   0.01000    0.10395
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.30780   12.32550  -0.01770   -0.14360
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.03240   12.01920   0.01320    0.10982
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.03610   11.02080   0.01530    0.13883
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.58940    8.60170  -0.01230   -0.14299
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.66120    9.65060   0.01060    0.10984
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.72000    9.70660   0.01340    0.13805
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.57470   11.56200   0.01270    0.10984
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.80800   10.82350  -0.01550   -0.14321
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.01760   11.00230   0.01530    0.13906
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                         10.00600    9.99500   0.01100    0.11006
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.28060    9.29390  -0.01330   -0.14310
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.14050    9.14470  -0.00420   -0.04593
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.74660    9.73310   0.01350    0.13870
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.82340   12.83470  -0.01130   -0.08804
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.31440   12.29290   0.02150    0.17490
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.65620   11.63240   0.02380    0.20460
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.19980    7.20610  -0.00630   -0.08743
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.96460    8.94900   0.01560    0.17432
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.65840    9.63870   0.01970    0.20438
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.02340   11.03310  -0.00970   -0.08792
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.67440   11.65050   0.02390    0.20514
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.70910    9.69220   0.01690    0.17437
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              9.18670    9.19480  -0.00810   -0.08809
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.86490    9.84470   0.02020    0.20519
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.03210   12.03550  -0.00340   -0.02825
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.80720   12.78430   0.02290    0.17913
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.68140   11.65750   0.02390    0.20502
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.37590    9.37860  -0.00270   -0.02879
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.00810    9.99020   0.01790    0.17918
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.01000    9.98950   0.02050    0.20522
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.07140   12.04980   0.02160    0.17926
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.73500   10.73810  -0.00310   -0.02887
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.13030   11.10750   0.02280    0.20527
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.95450    9.95730  -0.00280   -0.02812
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.54120    9.54390  -0.00270   -0.02829
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.24800   10.22960   0.01840    0.17987
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.75160    9.73170   0.01990    0.20449
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.30000   19.35000  -0.05000   -0.25840
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           18.19000   18.24000  -0.05000   -0.27412
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.39000   13.40850  -0.01850   -0.13797
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.50900   10.52130  -0.01230   -0.11691
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.56520   11.55530   0.00990    0.08567
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.41290   12.44850  -0.03560   -0.28598
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.06830   11.05480   0.01350    0.12212
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.13410    9.14480  -0.01070   -0.11701
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.70790    9.69950   0.00840    0.08660
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.50690    9.53420  -0.02730   -0.28634
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.66500    9.65320   0.01180    0.12224
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.27040    9.28120  -0.01080   -0.11636
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.50620    9.49800   0.00820    0.08633
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.37810   11.41080  -0.03270   -0.28657
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.60680    9.59510   0.01170    0.12194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            42.46940   43.01720  -0.54780   -1.27344
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        11.22000   11.30000  -0.08000   -0.70796
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        33.68000   33.18000   0.50000    1.50693
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.79750   11.79680   0.00070    0.00593
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.71080    1.71160  -0.00080   -0.04674
國泰大中華基金                                                     19.68000   19.78000  -0.10000   -0.50556
國泰小龍基金-美元I                                                  0.47910    0.48270  -0.00360   -0.74580
國泰小龍基金-新台幣                                                14.89000   14.97000  -0.08000   -0.53440
國泰中小成長基金-美元I                                              1.37210    1.38000  -0.00790   -0.57246
國泰中小成長基金-新台幣                                            42.64000   42.80000  -0.16000   -0.37383
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.26610    4.26330   0.00280    0.06568
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.67780    0.67770   0.00010    0.01476
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.72480    0.72470   0.00010    0.01380
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        19.25000   19.33000  -0.08000   -0.41386
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               42.20660   42.16380   0.04280    0.10151
國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.30000    2.29500   0.00500    0.21786
國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.32990    0.32940   0.00050    0.15179
國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.12460   10.15220  -0.02760   -0.27186
國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息)                                8.14580    8.16790  -0.02210   -0.27057
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.32060    2.32330  -0.00270   -0.11621
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.33520    0.33570  -0.00050   -0.14894
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.43020   10.49300  -0.06280   -0.59849
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.34260    0.34250   0.00010    0.02920
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.45250   10.49510  -0.04260   -0.40590
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.14180    4.12870   0.01310    0.31729
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.59710    0.59560   0.00150    0.25185
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        18.68000   18.71000  -0.03000   -0.16034
國泰中港台基金-人民幣                                               3.08830    3.07470   0.01360    0.44232
國泰中港台基金-美元                                                 0.45080    0.44910   0.00170    0.37853
國泰中港台基金-新台幣                                              13.94000   13.94000   0.00000    0.00000
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                    10.10670   10.09180   0.01490    0.14764
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.18680   10.18170   0.00510    0.05009
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.22550   10.26450  -0.03900   -0.37995
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.90000   26.85000   0.05000    0.18622
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.32000   12.34000  -0.02000   -0.16207
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       32.93000   32.84000   0.09000    0.27406
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35310    0.35310   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33310    0.33300   0.00010    0.03003
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33390    0.33390   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   10.96660   11.01160  -0.04500   -0.40866
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.34940   10.39190  -0.04250   -0.40897
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.38430   10.42700  -0.04270   -0.40951
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.45930   12.45910   0.00020    0.00161
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.42310    0.42320  -0.00010   -0.02363
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37420    0.37430  -0.00010   -0.02672
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.45150    0.45160  -0.00010   -0.02214
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.19000   11.22000  -0.03000   -0.26738
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.75000    9.78000  -0.03000   -0.30675
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.54840    0.55020  -0.00180   -0.32715
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.54090    2.53710   0.00380    0.14978
國泰全球高股息基金-美元                                             0.36980    0.36950   0.00030    0.08119
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.49000   11.52000  -0.03000   -0.26042
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.53290    0.53410  -0.00120   -0.22468
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.49440    0.49390   0.00050    0.10124
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.43000   14.48000  -0.05000   -0.34530
國泰全球資源基金-美元                                               0.16770    0.16760   0.00010    0.05967
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.28000    5.30000  -0.02000   -0.37736
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.62150    0.62000   0.00150    0.24194
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               19.28000   19.32000  -0.04000   -0.20704
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.79000   18.82000  -0.03000   -0.15940
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.89110    0.89180  -0.00070   -0.07849
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.48000   21.66000  -0.18000   -0.83102
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        22.55000   22.59000  -0.04000   -0.17707
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.53750    2.52950   0.00800    0.31627
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.37030    0.36930   0.00100    0.27078
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31810    0.31730   0.00080    0.25213
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.44440   11.45850  -0.01410   -0.12305
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.83110    9.84310  -0.01200   -0.12191
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.53000    0.53040  -0.00040   -0.07541
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.40130    0.39970   0.00160    0.40030
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            12.05000   12.05000   0.00000    0.00000
國泰科技生化基金                                                   33.21000   33.20000   0.01000    0.03012
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.78000   29.64000   0.14000    0.47233
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.22000   12.33000  -0.11000   -0.89213
國泰美國費城半導體基金                                             14.43000   14.44000  -0.01000   -0.06925
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    43.36170   44.05480  -0.69310   -1.57327
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.59060   17.40140   0.18920    1.08727
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    22.41720   22.97970  -0.56250   -2.44781
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   44.18550   44.67020  -0.48470   -1.08506
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   45.19420   45.41420  -0.22000   -0.48443
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.38170   43.57260  -0.19090   -0.43812
國泰紐幣2021保本基金                                               12.80780   12.80360   0.00420    0.03280
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.17440   13.16970   0.00470    0.03569
國泰紐幣保本基金                                                   12.74510   12.74380   0.00130    0.01020
國泰國泰基金-新台幣A                                               22.91000   22.98000  -0.07000   -0.30461
國泰國泰基金-新台幣I                                               22.91000   22.98000  -0.07000   -0.30461
國泰富時中國A50基金                                                22.17000   21.96000   0.21000    0.95628
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   46.23660   46.81280  -0.57620   -1.23086
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.34570    0.34610  -0.00040   -0.11557
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.72000   10.77000  -0.05000   -0.46425
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.18000   10.22000  -0.04000   -0.39139
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.50540    0.50770  -0.00230   -0.45302
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.71090   42.71310  -0.00220   -0.00515
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            21.04000   20.87000   0.17000    0.81457
國泰新興市場基金-美元                                               0.39550    0.39580  -0.00030   -0.07580
國泰新興市場基金-新台幣                                            12.27000   12.33000  -0.06000   -0.48662
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.44110    2.43810   0.00300    0.12305
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.50550    1.50360   0.00190    0.12636
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.36620    0.36590   0.00030    0.08199
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22810    0.22790   0.00020    0.08776
國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息)                                0.35720    0.35610   0.00110    0.30890
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             11.08300   11.09550  -0.01250   -0.11266
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.70630    6.71380  -0.00750   -0.11171
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       43.93640   44.50470  -0.56830   -1.27694
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           44.17620   44.72640  -0.55020   -1.23015
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               42.33370   42.66210  -0.32840   -0.76977
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.04000   13.04000   0.00000    0.00000
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   37.46000   37.48000  -0.02000   -0.05336
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.79000   23.83000  -0.04000   -0.16786
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.35340    0.35380  -0.00040   -0.11306
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.42000   10.48000  -0.06000   -0.57252
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    39.91630   39.94670  -0.03040   -0.07610
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              22.56000   22.68000  -0.12000   -0.52910
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              20.36000   20.30000   0.06000    0.29557
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  18.04000   18.07000  -0.03000   -0.16602
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41520    0.41510   0.00010    0.02409
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.51590   12.53760  -0.02170   -0.17308
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國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.55900   10.55410   0.00490    0.04643
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.44650   10.44090   0.00560    0.05364
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.56060   10.59930  -0.03870   -0.36512
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.23930   10.23500   0.00430    0.04201
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.16480   10.15930   0.00550    0.05414
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.21250   10.25110  -0.03860   -0.37654
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.12410   10.12260   0.00150    0.01482
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.92580    9.92330   0.00250    0.02519
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.07880   10.07520   0.00360    0.03573
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.89260    9.93180  -0.03920   -0.39469
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.12400   10.12250   0.00150    0.01482
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.92110    9.91860   0.00250    0.02521
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.07870   10.07520   0.00350    0.03474
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.89250    9.93180  -0.03930   -0.39570
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.43400   11.43360   0.00040    0.00350
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.09690   10.10980  -0.01290   -0.12760
第一金大中華基金                                                   26.35000   26.41000  -0.06000   -0.22719
第一金小型精選基金                                                 32.76000   32.67000   0.09000    0.27548
第一金中國世紀基金-人民幣                                          13.34000   13.36000  -0.02000   -0.14970
第一金中國世紀基金-美元                                             8.32770    8.34560  -0.01790   -0.21448
第一金中國世紀基金-美元-N                                           8.32800    8.34590  -0.01790   -0.21448
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.85000    9.92000  -0.07000   -0.70565
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.85000    9.91000  -0.06000   -0.60545
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.75870    9.75210   0.00660    0.06768
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.35310    8.38170  -0.02860   -0.34122
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.29420   11.28650   0.00770    0.06822
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.83760    9.87120  -0.03360   -0.34038
第一金中概平衡基金                                                 26.99000   26.92000   0.07000    0.26003
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.32310   15.32290   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.66300  178.66000   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              16.21150   16.15930   0.05220    0.32303
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            16.21050   16.15850   0.05200    0.32181
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.66000   15.68000  -0.02000   -0.12755
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.67000   15.69000  -0.02000   -0.12747
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      11.06190   11.03290   0.02900    0.26285
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    11.05950   11.03110   0.02840    0.25745
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    11.11000   11.13000  -0.02000   -0.17969
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  11.11000   11.13000  -0.02000   -0.17969
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.34820   10.41550  -0.06730   -0.64615
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.34740   10.41560  -0.06820   -0.65479
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.60000   10.72000  -0.12000   -1.11940
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.60000   10.71000  -0.11000   -1.02708
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.52870   13.58580  -0.05710   -0.42029
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.54700   13.60410  -0.05710   -0.41973
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.84000   12.95000  -0.11000   -0.84942
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.87000   12.98000  -0.11000   -0.84746
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.90850    9.91100  -0.00250   -0.02522
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.90430    9.90680  -0.00250   -0.02524
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.53230    9.55550  -0.02320   -0.24279
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.55670    9.58000  -0.02330   -0.24322
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.79000   10.79270  -0.00270   -0.02502
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.41530   10.44060  -0.02530   -0.24232
第一金全球大趨勢基金                                               25.68000   25.70000  -0.02000   -0.07782
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.47250    9.51180  -0.03930   -0.41317
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.53930    6.56640  -0.02710   -0.41271
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.22100   10.22620  -0.00520   -0.05085
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.22080   10.22650  -0.00570   -0.05574
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   11.10880   11.11490  -0.00610   -0.05488
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 11.11060   11.11670  -0.00610   -0.05487
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.60000   10.63000  -0.03000   -0.28222
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.61000   10.63000  -0.02000   -0.18815
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.57110    8.59940  -0.02830   -0.32909
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.50970   10.54440  -0.03470   -0.32908
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.30240    9.30290  -0.00050   -0.00537
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.30080    9.30140  -0.00060   -0.00645
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.74770    7.74910  -0.00140   -0.01807
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.74190    7.74330  -0.00140   -0.01808
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.51910    8.53870  -0.01960   -0.22954
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.51980    8.53940  -0.01960   -0.22952
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.61140   11.61210  -0.00070   -0.00603
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.61210   11.61280  -0.00070   -0.00603
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.27250   10.27440  -0.00190   -0.01849
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.27340   10.27520  -0.00180   -0.01752
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.06030   15.09490  -0.03460   -0.22922
第一金亞洲科技基金                                                 18.01000   17.92000   0.09000    0.50223
第一金亞洲新興市場基金                                             13.50000   13.53000  -0.03000   -0.22173
第一金店頭市場基金                                                  8.16000    8.18000  -0.02000   -0.24450
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                             9.93850    9.95680  -0.01830   -0.18379
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                           9.93850    9.95680  -0.01830   -0.18379
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                           9.91450    9.97570  -0.06120   -0.61349
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                         9.91450    9.97570  -0.06120   -0.61349
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                             9.93850    9.95680  -0.01830   -0.18379
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                           9.94080    9.95900  -0.01820   -0.18275
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                           9.93850    9.95680  -0.01830   -0.18379
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                           9.91450    9.97570  -0.06120   -0.61349
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                         9.91680    9.97790  -0.06110   -0.61235
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                         9.91450    9.97570  -0.06120   -0.61349
第一金創新趨勢基金                                                 21.70000   21.75000  -0.05000   -0.22989
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  42.03410   42.57940  -0.54530   -1.28067
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            41.92530   42.44240  -0.51710   -1.21836
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      41.74710   42.42310  -0.67600   -1.59347
第一金電子基金                                                     33.28000   33.27000   0.01000    0.03006
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       19.01000   19.03000  -0.02000   -0.10510
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.43000   20.50000  -0.07000   -0.34146
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.82000    7.77000   0.05000    0.64350
統一大中華中小基金(美元)                                            7.16000    7.10000   0.06000    0.84507
統一大中華中小基金(新台幣)                                         10.64000   10.60000   0.04000    0.37736
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.20000   10.17000   0.03000    0.29499
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.49000    9.44000   0.05000    0.52966
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
統一大滿貫基金-A類型                                               34.01000   34.00000   0.01000    0.02941
統一大滿貫基金-I類型                                               34.01000   34.00000   0.01000    0.02941
統一大龍印基金                                                     14.65000   14.63000   0.02000    0.13671
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.22000    9.25000  -0.03000   -0.32432
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.46000    8.46000   0.00000    0.00000
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.66000    9.71000  -0.05000   -0.51493
統一中小基金                                                       23.40000   23.48000  -0.08000   -0.34072
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.84070    9.86220  -0.02150   -0.21800
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.16510    9.16350   0.00160    0.01746
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.89610    8.92660  -0.03050   -0.34168
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.32610   12.35300  -0.02690   -0.21776
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.43280   11.43090   0.00190    0.01662
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.05660   11.09450  -0.03790   -0.34161
統一台灣動力基金                                                   17.72000   17.75000  -0.03000   -0.16901
統一全天候基金-A類型                                              107.03000  107.11000  -0.08000   -0.07469
統一全天候基金-I類型                                              107.61000  107.68000  -0.07000   -0.06501
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.28100    8.29220  -0.01120   -0.13507
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.00360    7.99560   0.00800    0.10006
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.02970    8.05640  -0.02670   -0.33141
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.92740    8.93950  -0.01210   -0.13535
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.63630    8.62770   0.00860    0.09968
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.65710    8.68590  -0.02880   -0.33157
統一全球債券組合基金                                               12.41270   12.43060  -0.01790   -0.14400
統一全球新科技基金(人民幣)                                         15.95000   15.95000   0.00000    0.00000
統一全球新科技基金(美元)                                           15.03000   15.00000   0.03000    0.20000
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.49000   14.52000  -0.03000   -0.20661
統一亞太基金                                                       24.99000   24.92000   0.07000    0.28090
統一亞洲大金磚基金                                                 12.47000   12.45000   0.02000    0.16064
統一奔騰基金                                                       57.69000   57.72000  -0.03000   -0.05198
統一強棒貨幣市場基金                                               16.73390   16.73360   0.00030    0.00179
統一強漢基金(人民幣)                                               10.91000   10.85000   0.06000    0.55300
統一強漢基金(美元)                                                  9.84000    9.77000   0.07000    0.71648
統一強漢基金(新台幣)                                               26.03000   25.95000   0.08000    0.30829
統一統信基金                                                       29.96000   29.92000   0.04000    0.13369
統一黑馬基金                                                       58.35000   58.50000  -0.15000   -0.25641
統一新亞洲科技能源基金                                             16.30000   16.35000  -0.05000   -0.30581
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.09050    8.11210  -0.02160   -0.26627
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.76380   10.79260  -0.02880   -0.26685
統一經建基金                                                       45.38000   45.35000   0.03000    0.06615
統一龍馬基金                                                       66.31000   66.34000  -0.03000   -0.04522
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     19.28000   19.32000  -0.04000   -0.20704
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              45.70000   45.96000  -0.26000   -0.56571
野村中國機會基金                                                   14.27000   14.29000  -0.02000   -0.13996
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.41440   10.40480   0.00960    0.09227
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.39320   10.38040   0.01280    0.12331
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.41300   10.44500  -0.03200   -0.30637
野村巴西基金                                                        7.29000    7.39000  -0.10000   -1.35318
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.48000   11.39000   0.09000    0.79017
野村台灣高股息基金                                                 25.43000   25.33000   0.10000    0.39479
野村台灣運籌基金                                                   36.42000   36.43000  -0.01000   -0.02745
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.83000    9.82760   0.00240    0.02442
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.76650    9.75860   0.00790    0.08095
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.83790    9.84230  -0.00440   -0.04470
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.44910   10.44650   0.00260    0.02489
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.27400   10.26580   0.00820    0.07988
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.05360   10.05800  -0.00440   -0.04375
野村平衡基金                                                       19.48000   19.54000  -0.06000   -0.30706
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.94000   10.02000  -0.08000   -0.79840
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.20000   10.26000  -0.06000   -0.58480
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.78000   14.89000  -0.11000   -0.73875
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.15000   12.23000  -0.08000   -0.65413
野村全球生技醫療基金                                               16.84000   17.04000  -0.20000   -1.17371
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.17650   10.16560   0.01090    0.10722
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.17250   10.16090   0.01160    0.11416
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.07030   10.08610  -0.01580   -0.15665
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.41880   10.40810   0.01070    0.10280
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.38010   10.36880   0.01130    0.10898
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.28100   10.29740  -0.01640   -0.15926
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.10930   10.12470  -0.01540   -0.15210
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.77470   10.76350   0.01120    0.10406
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.69300   10.68110   0.01190    0.11141
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.59370   10.61050  -0.01680   -0.15833
野村全球品牌基金                                                   29.90000   29.93000  -0.03000   -0.10023
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.69000   10.73000  -0.04000   -0.37279
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 13.00000   13.05000  -0.05000   -0.38314
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.88000   10.87000   0.01000    0.09200
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.73000   19.81000  -0.08000   -0.40384
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.28000   12.28000   0.00000    0.00000
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.93870   10.92110   0.01760    0.16116
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.98720   10.96540   0.02180    0.19881
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.75030   10.74710   0.00320    0.02978
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.67220    8.67700  -0.00480   -0.05532
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.47710    8.48320  -0.00610   -0.07191
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.05190    8.07600  -0.02410   -0.29842
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.06900   11.07490  -0.00590   -0.05327
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.53610   10.54380  -0.00770   -0.07303
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.10290   10.13280  -0.02990   -0.29508
野村成長基金                                                       30.56000   30.57000  -0.01000   -0.03271
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.49650    8.46330   0.03320    0.39228
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.51020    8.47570   0.03450    0.40705
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.72100    8.71340   0.00760    0.08722
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.76030    9.72230   0.03800    0.39085
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.62680    9.58780   0.03900    0.40677
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.84980    9.84130   0.00850    0.08637
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.26000    9.20000   0.06000    0.65217
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.41000   13.33000   0.08000    0.60015
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.29540   10.26750   0.02790    0.27173
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.22370   10.19870   0.02500    0.24513
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           10.11440   10.11930  -0.00490   -0.04842
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.71820    9.69380   0.02440    0.25171
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.74140    9.71790   0.02350    0.24182
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.84580    9.85080  -0.00500   -0.05076
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.16080   10.16570  -0.00490   -0.04820
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.86920   10.83740   0.03180    0.29343
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.73780   10.71180   0.02600    0.24272
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.85350   10.85900  -0.00550   -0.05065
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                       10.17710   10.17030   0.00680    0.06686
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                         10.18370   10.17360   0.01010    0.09928
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                       10.11100   10.12300  -0.01200   -0.11854
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.60780    8.61830  -0.01050   -0.12183
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.23400    9.22790   0.00610    0.06610
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           9.10390    9.09530   0.00860    0.09455
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                       10.16770   10.17870  -0.01100   -0.10807
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.92980   13.94670  -0.01690   -0.12118
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        13.06830   13.05970   0.00860    0.06585
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.58560   10.57560   0.01000    0.09456
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.45730   10.44670   0.01060    0.10147
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.44380   10.42980   0.01400    0.13423
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.49180   10.49060   0.00120    0.01144
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.75490   10.74390   0.01100    0.10238
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.71820   10.70380   0.01440    0.13453
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.68460   10.68360   0.00100    0.00936
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.67570   10.66340   0.01230    0.11535
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.62990   10.61420   0.01570    0.14792
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.73900   10.76900  -0.03000   -0.27858
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.23540   10.26520  -0.02980   -0.29030
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.90260    9.91660  -0.01400   -0.14118
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.52930    9.53950  -0.01020   -0.10692
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.01290    9.03930  -0.02640   -0.29206
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.46300   11.49660  -0.03360   -0.29226
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.34580   10.35920  -0.01340   -0.12935
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.48360   11.48260   0.00100    0.00871
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.90930   10.90630   0.00300    0.02751
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.67820   10.69240  -0.01420   -0.13280
野村泰國基金                                                       45.10000   45.07000   0.03000    0.06656
野村高科技基金                                                     10.16000   10.18000  -0.02000   -0.19646
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.59710   10.60650  -0.00940   -0.08862
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.23790   10.21750   0.02040    0.19966
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.77340   10.78220  -0.00880   -0.08162
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.63800    9.61780   0.02020    0.21003
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.61050    9.61920  -0.00870   -0.09044
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.83590    9.84260  -0.00670   -0.06807
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.22630   12.20160   0.02470    0.20243
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.11860   14.15510  -0.03650   -0.25786
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          11.12160   11.09830   0.02330    0.20994
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        11.09790   11.10790  -0.01000   -0.09003
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.53560   11.54340  -0.00780   -0.06757
野村貨幣市場基金                                                   16.33860   16.33830   0.00030    0.00184
野村新馬基金                                                       15.72000   15.69000   0.03000    0.19120
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.37340   10.36870   0.00470    0.04533
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.29290   10.25910   0.03380    0.32946
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.39680   10.40720  -0.01040   -0.09993
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.27210   10.26510   0.00700    0.06819
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.23390   10.22300   0.01090    0.10662
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.27220   10.26940   0.00280    0.02727
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.67990   10.67270   0.00720    0.06746
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.60410   10.59240   0.01170    0.11046
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.65240   10.64970   0.00270    0.02535
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.20500   10.17150   0.03350    0.32935
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.21580   10.17850   0.03730    0.36646
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計    10.10510   10.08750   0.01760    0.17447
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.78980   10.75510   0.03470    0.32264
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.75090   10.71160   0.03930    0.36689
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.64050   10.62180   0.01870    0.17605
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.61760   10.62870  -0.01110   -0.10443
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.99250    8.00090  -0.00840   -0.10499
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.34690   12.36000  -0.01310   -0.10599
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      9.30000    9.37000  -0.07000   -0.74707
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.39630   10.39170   0.00460    0.04427
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.54000   10.55260  -0.01260   -0.11940
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.36240   10.35380   0.00860    0.08306
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.42180   10.45810  -0.03630   -0.34710
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.40120   10.40510  -0.00390   -0.03748
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.39670   10.39210   0.00460    0.04426
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.54050   10.55300  -0.01250   -0.11845
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.36260   10.35400   0.00860    0.08306
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.42550   10.46190  -0.03640   -0.34793
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.40020   10.40400  -0.00380   -0.03652
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.43740   10.42970   0.00770    0.07383
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.57740   10.58970  -0.01230   -0.11615
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.40240   10.39060   0.01180    0.11356
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.46270   10.49600  -0.03330   -0.31726
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.44270   10.44430  -0.00160   -0.01532
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.43740   10.42970   0.00770    0.07383
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.57750   10.58980  -0.01230   -0.11615
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.40700   10.39520   0.01180    0.11351
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.47810   10.51150  -0.03340   -0.31775
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.44340   10.44490  -0.00150   -0.01436
野村精選貨幣市場基金                                               12.11400   12.11380   0.00020    0.00165
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.89000   11.86000   0.03000    0.25295
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.09000   11.08000   0.01000    0.09025
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.46000   10.44000   0.02000    0.19157
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.82000    7.83000  -0.01000   -0.12771
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.19000   11.21000  -0.02000   -0.17841
野村積極成長基金                                                   12.95000   12.95000   0.00000    0.00000
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.99000   10.02000  -0.03000   -0.29940
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    36.25000   36.34000  -0.09000   -0.24766
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.66890   10.68510  -0.01620   -0.15161
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.54570    8.54770  -0.00200   -0.02340
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.87860    7.87900  -0.00040   -0.00508
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.71700    7.72880  -0.01180   -0.15268
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.26040   12.26360  -0.00320   -0.02609
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.97140   10.97190  -0.00050   -0.00456
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.78720   10.80370  -0.01650   -0.15273
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.87000   11.86000   0.01000    0.08432
野村環球基金-人民幣計價                                            17.99000   17.92000   0.07000    0.39063
野村環球基金-美元計價                                              13.97000   13.91000   0.06000    0.43134
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.69000   19.68000   0.01000    0.05081
野村鴻利基金                                                       23.41000   23.45000  -0.04000   -0.17058
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.90260   16.90240   0.00020    0.00118
野村鴻運基金                                                       19.69000   19.68000   0.01000    0.05081
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.70000   10.66000   0.04000    0.37523
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.87000   13.84000   0.03000    0.21676
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.39000   10.41000  -0.02000   -0.19212
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.43000   15.47000  -0.04000   -0.25856
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.69980   10.72290  -0.02310   -0.21543
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.01360   14.04390  -0.03030   -0.21575
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.76110   10.75720   0.00390    0.03625
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.69370   10.69570  -0.00200   -0.01870
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.54810   10.54380   0.00430    0.04078
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.45430   10.45560  -0.00130   -0.01243
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.01130   10.00350   0.00780    0.07797
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.10590   10.10240   0.00350    0.03465
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                            9.96340   10.00550  -0.04210   -0.42077
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.27240   10.28620  -0.01380   -0.13416
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.42980   10.43280  -0.00300   -0.02876
凱基台商天下基金                                                   13.50000   13.35000   0.15000    1.12360
凱基台灣精五門基金                                                 21.54000   21.54000   0.00000    0.00000
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       43.96660   44.53550  -0.56890   -1.27741
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   45.81300   46.03820  -0.22520   -0.48916
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.83180   42.79340   0.03840    0.08973
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.44000   10.50000  -0.06000   -0.57143
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.59000    9.64000  -0.05000   -0.51867
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.64580   10.65790  -0.01210   -0.11353
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   43.93130   44.54490  -0.61360   -1.37749
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         44.78700   45.41010  -0.62310   -1.37216
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             43.41250   44.15790  -0.74540   -1.68803
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.55000   12.45000   0.10000    0.80321
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.35180   11.24560   0.10620    0.94437
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.25000   11.21000   0.04000    0.35682
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.59480   11.59460   0.00020    0.00172
凱基開創基金                                                       28.86000   28.85000   0.01000    0.03466
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         23.34000   23.36000  -0.02000   -0.08562
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         22.45620   22.38450   0.07170    0.32031
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.67000   17.68000  -0.01000   -0.05656
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.76170   16.69900   0.06270    0.37547
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.68000    7.71000  -0.03000   -0.38911
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    40.26240   40.80190  -0.53950   -1.32224
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    40.38730   40.86080  -0.47350   -1.15881
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   40.20580   40.79750  -0.59170   -1.45033
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.69000   11.68000   0.01000    0.08562
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.38310   11.38270   0.00040    0.00351
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.96000   11.02000  -0.06000   -0.54446
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.53070   12.43410   0.09660    0.77690
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.93000   12.89000   0.04000    0.31032
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.20000   13.24000  -0.04000   -0.30211
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.83950   12.82590   0.01360    0.10604
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.31690   10.29520   0.02170    0.21078
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                         10.07840   10.06290   0.01550    0.15403
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.16630   10.19450  -0.02820   -0.27662
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.31690   10.29510   0.02180    0.21175
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                         10.07840   10.06290   0.01550    0.15403
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.16630   10.19450  -0.02820   -0.27662
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.23000   12.21000   0.02000    0.16380
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         37.20000   37.29000  -0.09000   -0.24135
富邦NASDAQ-100基金                                                 33.25000   33.39000  -0.14000   -0.41929
富邦上証180基金                                                    32.01000   31.64000   0.37000    1.16941
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.19300    0.19260   0.00040    0.20768
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.99000    6.01000  -0.02000   -0.33278
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.11000    6.15000  -0.04000   -0.65041
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   46.95000   46.23000   0.72000    1.55743
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.10920   12.10330   0.00590    0.04875
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.19150   11.18920   0.00230    0.02056
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.81540   10.86280  -0.04740   -0.43635
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.27180   10.26670   0.00510    0.04968
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.41300    9.41110   0.00190    0.02019
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.10650    9.14640  -0.03990   -0.43624
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.81070   20.79870   0.01200    0.05770
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.64150   11.64060   0.00090    0.00773
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.70540   10.75590  -0.05050   -0.46951
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.80380   13.80830  -0.00450   -0.03259
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.02100    2.02190  -0.00090   -0.04451
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.43890    9.44200  -0.00310   -0.03283
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.43160    1.43230  -0.00070   -0.04887
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.35730   12.34600   0.01130    0.09153
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.80130    1.79970   0.00160    0.08890
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.33630   10.32680   0.00950    0.09199
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.52770    1.52640   0.00130    0.08517
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.93260   10.92700   0.00560    0.05125
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.86310   10.85660   0.00650    0.05987
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.19000   15.12000   0.07000    0.46296
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  18.88000   19.07000  -0.19000   -0.99633
富邦日本東証基金                                                   20.36000   20.38000  -0.02000   -0.09814
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    47.29000   47.40000  -0.11000   -0.23207
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    47.03000   47.20000  -0.17000   -0.36017
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    52.71000   52.84000  -0.13000   -0.24603
富邦台灣心基金                                                     21.75000   21.83000  -0.08000   -0.36647
富邦台灣釆吉50基金                                                 47.10000   47.23000  -0.13000   -0.27525
富邦台灣科技指數基金                                               55.29000   55.26000   0.03000    0.05429
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   46.83170   47.27660  -0.44490   -0.94106
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    42.01440   42.19850  -0.18410   -0.43627
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.32080    0.32110  -0.00030   -0.09343
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.62000   10.68000  -0.06000   -0.56180
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.61720    2.62160  -0.00440   -0.16784
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.35600    0.35660  -0.00060   -0.16826
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.96890   11.02740  -0.05850   -0.53050
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.23510    2.23880  -0.00370   -0.16527
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33550    0.33600  -0.00050   -0.14881
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.30380    9.35340  -0.04960   -0.53029
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             24.68000   24.53000   0.15000    0.61150
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.97000   14.10000  -0.13000   -0.92199
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 29.74000   29.39000   0.35000    1.19088
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.70710   15.70690   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.75000   17.67000   0.08000    0.45274
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.22020   41.44170  -0.22150   -0.53449
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   43.03700   43.55010  -0.51310   -1.17818
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   39.53760   39.89590  -0.35830   -0.89809
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    39.62470   39.89590  -0.27120   -0.67977
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.18720   41.17300   0.01420    0.03449
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   44.85140   45.36200  -0.51060   -1.12561
富邦長紅基金                                                       60.64000   60.89000  -0.25000   -0.41058
富邦科技基金                                                       24.35000   24.32000   0.03000    0.12336
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.29240   41.44950  -0.15710   -0.37902
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        43.71850   44.39350  -0.67500   -1.52049
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.71110   40.01560  -0.30450   -0.76095
富邦恒生國企ETF基金                                                20.99000   20.96000   0.03000    0.14313
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.37000   13.40000  -0.03000   -0.22388
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              27.98000   27.79000   0.19000    0.68370
富邦高成長基金                                                     23.43000   23.53000  -0.10000   -0.42499
富邦基金A類型                                                      13.46000   13.50000  -0.04000   -0.29630
富邦基金I類型                                                      13.46000   13.50000  -0.04000   -0.29630
富邦深証100基金                                                    10.49000   10.38000   0.11000    1.05973
富邦富時歐洲ETF基金                                                21.04000   21.03000   0.01000    0.04755
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42820    0.42940  -0.00120   -0.27946
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.56490   12.56580  -0.00090   -0.00716
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.35050    9.35120  -0.00070   -0.00749
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30280    0.30360  -0.00080   -0.26350
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.54380    8.54440  -0.00060   -0.00702
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.42540   10.39030   0.03510    0.33782
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             11.07570   11.08610  -0.01040   -0.09381
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.67830    9.64570   0.03260    0.33797
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                             10.27680   10.28650  -0.00970   -0.09430
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.66000   18.69000  -0.03000   -0.16051
富邦精準基金                                                       43.89000   44.09000  -0.20000   -0.45362
富邦精銳中小基金                                                   11.52000   11.51000   0.01000    0.08688
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       17.96000   17.93000   0.03000    0.16732
富邦臺灣公司治理100基金                                            21.76000   21.78000  -0.02000   -0.09183
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.07000    7.06000   0.01000    0.14164
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              16.24000   16.25000  -0.01000   -0.06154
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.91000   19.95000  -0.04000   -0.20050
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.73810   10.71100   0.02710    0.25301
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.52720   10.50010   0.02710    0.25809
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.71210   10.74810  -0.03600   -0.33494
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.18420   10.15850   0.02570    0.25299
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.93780    9.91220   0.02560    0.25827
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.09920   10.13310  -0.03390   -0.33455
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   31.65000   31.71000  -0.06000   -0.18921
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別          10.12230   10.11590   0.00640    0.06327
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                10.11240   10.10560   0.00680    0.06729
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.93210    9.92430   0.00780    0.07859
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.45020   10.44380   0.00640    0.06128
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.45420   10.44730   0.00690    0.06605
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.26980   10.26280   0.00700    0.06821
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.57660    8.57350   0.00310    0.03616
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.29700    9.29310   0.00390    0.04197
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.84070    8.83800   0.00270    0.03055
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.39000   10.38650   0.00350    0.03370
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.47210   10.46770   0.00440    0.04203
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.98610    9.98300   0.00310    0.03105
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                      10.13360   10.13250   0.00110    0.01086
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.66660    8.66390   0.00270    0.03116
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.97470    9.97090   0.00380    0.03811
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.23640    9.23380   0.00260    0.02816
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.51170   11.50770   0.00400    0.03476
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.34160   11.33730   0.00430    0.03793
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.62580   10.62350   0.00230    0.02165
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.43620    9.43430   0.00190    0.02014
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.61000   15.64000  -0.03000   -0.19182
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.91320    8.91140   0.00180    0.02020
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.84060    9.83810   0.00250    0.02541
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.32320    9.32150   0.00170    0.01824
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.78600   10.78410   0.00190    0.01762
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.83640   10.83360   0.00280    0.02585
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.32990   10.32820   0.00170    0.01646
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.46940    9.46890   0.00050    0.00528
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.19000    9.24000  -0.05000   -0.54113
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.85000    9.91000  -0.06000   -0.60545
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.71000    8.80000  -0.09000   -1.02273
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.69000    7.68000   0.01000    0.13021
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                   9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.80000    8.80000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.66000    8.69000  -0.03000   -0.34522
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                   9.79000    9.82000  -0.03000   -0.30550
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.24000   10.22150   0.01850    0.18099
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.59700    9.58150   0.01550    0.16177
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 9.10840    9.11330  -0.00490   -0.05377
富蘭克林華美中華基金                                               11.22000   11.29000  -0.07000   -0.62002
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               22.31000   22.24000   0.07000    0.31475
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 22.34000   22.21000   0.13000    0.58532
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.95000   10.00000  -0.05000   -0.50000
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.00830    8.05320  -0.04490   -0.55754
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.14220    9.16480  -0.02260   -0.24660
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.12830   10.15340  -0.02510   -0.24721
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.62340    9.67730  -0.05390   -0.55697
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.59030   11.60710  -0.01680   -0.14474
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.68520    8.69780  -0.01260   -0.14486
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.83540    8.84830  -0.01290   -0.14579
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.92530    9.93970  -0.01440   -0.14487
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.02560   14.05110  -0.02550   -0.18148
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.12190   10.14030  -0.01840   -0.18145
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.09420   10.11260  -0.01840   -0.18195
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.60160   10.61680  -0.01520   -0.14317
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.63910    7.65010  -0.01100   -0.14379
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.97630    8.98920  -0.01290   -0.14351
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.96930    9.98360  -0.01430   -0.14323
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.18440   11.23810  -0.05370   -0.47784
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.52590    7.56210  -0.03620   -0.47870
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.86110    8.90360  -0.04250   -0.47734
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.00650   10.05450  -0.04800   -0.47740
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.85700   10.86850  -0.01150   -0.10581
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.65340    7.66150  -0.00810   -0.10572
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.22210    8.24190  -0.01980   -0.24024
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.33170    9.32790   0.00380    0.04074
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.41700   10.41280   0.00420    0.04033
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.08410   13.11560  -0.03150   -0.24017
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.20000    8.22000  -0.02000   -0.24331
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.48000    8.54000  -0.06000   -0.70258
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.79000    8.78000   0.01000    0.11390
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.78000   10.77000   0.01000    0.09285
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           7.85000    7.85000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.55000   11.55000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.80000    8.80000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.50000   10.50000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.33000    8.36000  -0.03000   -0.35885
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.94000    9.97000  -0.03000   -0.30090
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.59000    9.56000   0.03000    0.31381
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.55000    9.53000   0.02000    0.20986
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.69000   10.66000   0.03000    0.28143
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.27000    9.27000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.41810   13.44040  -0.02230   -0.16592
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.96000   11.00000  -0.04000   -0.36364
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.34000   10.38000  -0.04000   -0.38536
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.34000   10.38000  -0.04000   -0.38536
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.29000   10.35000  -0.06000   -0.57971
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.21000   10.24000  -0.03000   -0.29297
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                      10.05000   10.09000  -0.04000   -0.39643
富蘭克林華美第一富基金                                             39.26000   39.32000  -0.06000   -0.15259
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.35160   10.35140   0.00020    0.00193
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.81000    8.80000   0.01000    0.11364
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.52000    9.50000   0.02000    0.21053
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.07000    9.10000  -0.03000   -0.32967
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.80000    9.82000  -0.02000   -0.20367
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.94000   14.91000   0.03000    0.20121
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.90000   13.88000   0.02000    0.14409
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  16.22000   16.27000  -0.05000   -0.30731
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                     10.22370   10.20030   0.02340    0.22941
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                    10.22370   10.20030   0.02340    0.22941
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                     10.09680   10.08020   0.01660    0.16468
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                    10.09670   10.08010   0.01660    0.16468
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                       10.17580   10.15470   0.02110    0.20779
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                       10.17580   10.15470   0.02110    0.20779
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                      10.17580   10.15470   0.02110    0.20779
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                     10.24350   10.26110  -0.01760   -0.17152
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                     10.24350   10.26110  -0.01760   -0.17152
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                    10.24350   10.26110  -0.01760   -0.17152
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.83910    6.87440  -0.03530   -0.51350
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.89320   10.89620  -0.00300   -0.02753
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.59890    9.59470   0.00420    0.04377
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.61670   11.61160   0.00510    0.04392
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.79840    6.81560  -0.01720   -0.25236
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       9.00510    9.00170   0.00340    0.03777
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.65020   10.64620   0.00400    0.03757
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          11.00440   11.03220  -0.02780   -0.25199
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復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    67.79000   68.46000  -0.67000   -0.97867
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    68.09000   68.91000  -0.82000   -1.18996
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.25540   62.48620  -0.23080   -0.36936
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.67000   20.76000  -0.09000   -0.43353
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.85000   10.85000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.79000   10.80000  -0.01000   -0.09259
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              65.81580   66.65000  -0.83420   -1.25161
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 65.44440   66.12720  -0.68280   -1.03256
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.87200   11.87130   0.00070    0.00590
復華人生目標基金                                                   39.36040   39.40900  -0.04860   -0.12332
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.42000   10.46000  -0.04000   -0.38241
復華大中華中小策略基金                                              8.91000    8.93000  -0.02000   -0.22396
復華中小精選基金                                                   66.79000   67.01000  -0.22000   -0.32831
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.72730   52.74880  -0.02150   -0.04076
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.16330   62.39130  -0.22800   -0.36544
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.94000    8.99000  -0.05000   -0.55617
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.80000   11.79000   0.01000    0.08482
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.23000   10.25000  -0.02000   -0.19512
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.85000   10.85000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                   11.68000   11.70000  -0.02000   -0.17094
復華全方位基金                                                     29.88000   29.92000  -0.04000   -0.13369
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.23000   13.22000   0.01000    0.07564
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.88000   20.95000  -0.07000   -0.33413
復華全球平衡基金-美元                                               9.25000    9.25000   0.00000    0.00000
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.80000   19.88000  -0.08000   -0.40241
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.55000   14.47000   0.08000    0.55287
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      14.05000   14.04000   0.01000    0.07123
復華全球原物料基金                                                  8.49000    8.50000  -0.01000   -0.11765
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.32000   13.34000  -0.02000   -0.14993
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.11510   12.13490  -0.01980   -0.16317
復華全球債券基金                                                   14.70820   14.79350  -0.08530   -0.57660
復華全球債券組合基金                                               15.31000   15.34000  -0.03000   -0.19557
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.22000   15.34000  -0.12000   -0.78227
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.48000   10.56000  -0.08000   -0.75758
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      11.00000   11.00000   0.00000    0.00000
復華有利貨幣市場基金                                               13.49350   13.49340   0.00010    0.00074
復華亞太平衡基金                                                   11.58000   11.58000   0.00000    0.00000
復華亞太成長基金                                                   12.33000   12.28000   0.05000    0.40717
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.26000    9.27000  -0.01000   -0.10787
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.86000    9.91000  -0.05000   -0.50454
復華東協世紀基金                                                   12.73000   12.66000   0.07000    0.55292
復華南非幣長期收益基金A                                            14.27000   14.20000   0.07000    0.49296
復華南非幣長期收益基金B                                             8.13000    8.09000   0.04000    0.49444
復華南非幣短期收益基金A                                            14.64000   14.61000   0.03000    0.20534
復華南非幣短期收益基金B                                             9.01000    9.00000   0.01000    0.11111
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      66.67480   67.68280  -1.00800   -1.48930
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      22.55000   22.41000   0.14000    0.62472
復華美國新星基金-美元                                              13.17000   13.14000   0.03000    0.22831
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.41000   13.44000  -0.03000   -0.22321
復華恒生基金                                                       21.98000   21.92000   0.06000    0.27372
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.08000    8.10000  -0.02000   -0.24691
復華恒生單日正向二倍基金                                           32.43000   32.23000   0.20000    0.62054
復華神盾基金                                                       26.18730   26.23910  -0.05180   -0.19742
復華高成長基金                                                     69.20000   69.68000  -0.48000   -0.68886
復華高益策略組合基金                                               13.57000   13.60000  -0.03000   -0.22059
復華貨幣市場基金                                                   14.45690   14.45670   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           18.23000   18.26000  -0.03000   -0.16429
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.88000   49.92000  -0.04000   -0.08013
復華復華基金                                                       21.66000   21.80000  -0.14000   -0.64220
復華華人世紀基金                                                   16.87000   16.93000  -0.06000   -0.35440
復華傳家二號基金                                                   31.51360   31.57100  -0.05740   -0.18181
復華傳家基金                                                       22.50310   22.54560  -0.04250   -0.18851
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.91000   15.95000  -0.04000   -0.25078
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.84000   11.82000   0.02000    0.16920
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.51000   14.53000  -0.02000   -0.13765
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.53000    9.55000  -0.02000   -0.20942
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.92000   10.95000  -0.03000   -0.27397
復華新興人民幣債券基金A                                            12.27000   12.27000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     21.60000   21.71000  -0.11000   -0.50668
復華新興市場企業債券ETF基金                                        68.32000   68.56000  -0.24000   -0.35006
復華新興市場高收益債券基金A                                        10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.49000    5.50000  -0.01000   -0.18182
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.37000   12.36000   0.01000    0.08091
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.04000   12.04000   0.00000    0.00000
復華新興市場短期收益基金                                           11.34000   11.36000  -0.02000   -0.17606
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.35000    9.35000   0.00000    0.00000
復華滬深300 A股基金                                                23.84000   23.65000   0.19000    0.80338
復華數位經濟基金                                                   46.64000   46.80000  -0.16000   -0.34188
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                         10.05220   10.05000   0.00220    0.02189
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.80920    9.81720  -0.00800   -0.08149
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.59580   10.59340   0.00240    0.02266
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.20340   10.21170  -0.00830   -0.08128
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                            9.99380    9.84350   0.15030    1.52690
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.01020   10.02130  -0.01110   -0.11076
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.24850   10.24420   0.00430    0.04197
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.85250   10.89480  -0.04230   -0.38826
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.05140   10.05520  -0.00380   -0.03779
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.66490   10.71500  -0.05010   -0.46757
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.40880   10.41270  -0.00390   -0.03745
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.03220   11.08400  -0.05180   -0.46734
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.76250   10.73210   0.03040    0.28326
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.70570   10.71050  -0.00480   -0.04482
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.78350   10.83490  -0.05140   -0.47439
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.67690   10.64540   0.03150    0.29590
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.93910   11.74500   0.19410    1.65262
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.61910   10.62000  -0.00090   -0.00847
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.85940   10.82740   0.03200    0.29555
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.26070   12.06130   0.19940    1.65322
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.76200   10.76280  -0.00080   -0.00743
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.88270   10.93050  -0.04780   -0.43731
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.20750   10.17900   0.02850    0.27999
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.19570   10.19870  -0.00300   -0.02942
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.07900   10.12550  -0.04650   -0.45924
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.56350   10.53560   0.02790    0.26482
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.80260   10.64190   0.16070    1.51007
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.56320   10.56900  -0.00580   -0.05488
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.56210   10.53420   0.02790    0.26485
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.80200   10.64130   0.16070    1.51015
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.56000   10.56590  -0.00590   -0.05584
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.42590   10.40890   0.01700    0.16332
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.38990   10.40590  -0.01600   -0.15376
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.42390   10.40700   0.01690    0.16239
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.39080   10.40680  -0.01600   -0.15375
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.96500   10.93080   0.03420    0.31288
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.95140   10.95150  -0.00010   -0.00091
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           11.01820   11.06580  -0.04760   -0.43015
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.27850   10.25420   0.02430    0.23698
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.26300   10.27040  -0.00740   -0.07205
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.14590   10.19700  -0.05110   -0.50113
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.19040    9.18680   0.00360    0.03919
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.26580    8.26620  -0.00040   -0.00484
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.28780    8.32400  -0.03620   -0.43489
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.98770   11.98310   0.00460    0.03839
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.81070   10.81120  -0.00050   -0.00462
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.96460   11.01240  -0.04780   -0.43406
景順主流基金                                                       17.93000   17.95000  -0.02000   -0.11142
景順台灣科技基金                                                   31.16000   31.18000  -0.02000   -0.06414
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.65000    9.67000  -0.02000   -0.20683
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.05000    9.08000  -0.03000   -0.33040
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.63000   11.66000  -0.03000   -0.25729
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.92000   10.96000  -0.04000   -0.36496
景順全球科技基金                                                   24.28000   24.32000  -0.04000   -0.16447
景順全球康健基金                                                   19.80000   19.98000  -0.18000   -0.90090
景順貨幣市場基金                                                   15.99190   15.99170   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       32.49000   32.47000   0.02000    0.06160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.98000   14.97000   0.01000    0.06680
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         14.09000   14.13000  -0.04000   -0.28309
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.05000   11.02000   0.03000    0.27223
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.32000   11.34000  -0.02000   -0.17637
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.74000   11.71000   0.03000    0.25619
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.88000   11.91000  -0.03000   -0.25189
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.58000    9.60000  -0.02000   -0.20833
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.80000    9.87000  -0.07000   -0.70922
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.06000   10.08000  -0.02000   -0.19841
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.33000   10.40000  -0.07000   -0.67308
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.63200    8.62410   0.00790    0.09160
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.97630    7.97990  -0.00360   -0.04511
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.47860   11.46830   0.01030    0.08981
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.58400   10.58880  -0.00480   -0.04533
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.32000    8.30000   0.02000    0.24096
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.99000    7.94000   0.05000    0.62972
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.80000   11.78000   0.02000    0.16978
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.58960    9.58710   0.00250    0.02608
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.84310    9.88350  -0.04040   -0.40876
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.19240   10.19010   0.00230    0.02257
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.46590   10.50870  -0.04280   -0.40728
華南永昌永昌基金                                                   20.26000   20.20000   0.06000    0.29703
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.19000   10.24000  -0.05000   -0.48828
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.45000   10.47000  -0.02000   -0.19102
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.52000   10.58000  -0.06000   -0.56711
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.96860   14.99500  -0.02640   -0.17606
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.01000   10.05000  -0.04000   -0.39801
華南永昌全球新零售基金(美元)                                       10.39000   10.37000   0.02000    0.19286
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.77000   10.80000  -0.03000   -0.27778
華南永昌全球精品基金                                               17.40000   17.41000  -0.01000   -0.05744
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.82000   10.80000   0.02000    0.18519
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.86000   10.90000  -0.04000   -0.36697
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.70000   13.68000   0.02000    0.14620
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.67000   13.72000  -0.05000   -0.36443
華南永昌物聯網精選基金                                             12.26000   12.15000   0.11000    0.90535
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.27890   16.27870   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               25.06490   24.99230   0.07260    0.29049
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.98860   11.98840   0.00020    0.00167
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.75550   10.75730  -0.00180   -0.01673
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.75940   10.81370  -0.05430   -0.50214
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.96970    9.97140  -0.00170   -0.01705
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.90570    9.95560  -0.04990   -0.50123
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.60860   10.61050  -0.00190   -0.01791
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.54250   10.59580  -0.05330   -0.50303
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.95480    9.95660  -0.00180   -0.01808
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.83480    9.88450  -0.04970   -0.50281
華頓中小型基金                                                     21.02000   21.11000  -0.09000   -0.42634
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.90170   11.91860  -0.01690   -0.14180
華頓台灣基金                                                       23.31000   23.30000   0.01000    0.04292
華頓平安貨幣市場基金                                               11.56890   11.56870   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               18.36000   18.43000  -0.07000   -0.37982
華頓全球高收益債券基金A                                            14.11380   14.13240  -0.01860   -0.13161
華頓全球高收益債券基金B                                             8.22890    8.23970  -0.01080   -0.13107
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.18000    5.21000  -0.03000   -0.57582
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.74860    2.74090   0.00770    0.28093
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.40550   12.42960  -0.02410   -0.19389
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.39980    0.39890   0.00090    0.22562
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.99130   11.98750   0.00380    0.03170
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         11.99130   11.98750   0.00380    0.03170
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.62260   10.60650   0.01610    0.15179
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.75970   10.80740  -0.04770   -0.44136
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.75970   10.80740  -0.04770   -0.44136
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.46370    9.50570  -0.04200   -0.44184
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.91470   10.91600  -0.00130   -0.01191
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.91470   10.91600  -0.00130   -0.01191
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.62110    9.61130   0.00980    0.10196
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.53000   10.57000  -0.04000   -0.37843
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.15000    9.23000  -0.08000   -0.86674
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.76000    9.80000  -0.04000   -0.40816
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.64780    2.65090  -0.00310   -0.11694
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.07160    2.06800   0.00360    0.17408
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.24450   12.26680  -0.02230   -0.18179
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.49390    9.51130  -0.01740   -0.18294
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38450    0.38510  -0.00060   -0.15580
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.30250    0.30190   0.00060    0.19874
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.51000    3.49000   0.02000    0.57307
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.82000   15.83000  -0.01000   -0.06317
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.51000    0.51000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   24.64000   24.70000  -0.06000   -0.24291
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.97000   13.01000  -0.04000   -0.30746
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.48000    8.50000  -0.02000   -0.23529
匯豐安富基金                                                       25.90000   25.92000  -0.02000   -0.07716
匯豐成功基金                                                       44.56000   44.61000  -0.05000   -0.11208
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 11.07000   11.03000   0.04000    0.36265
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.41000    2.40000   0.01000    0.41667
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.88000   10.87000   0.01000    0.09200
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.88000   10.87000   0.01000    0.09200
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.53000   11.49000   0.04000    0.34813
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.80000   10.77000   0.03000    0.27855
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.53000   11.49000   0.04000    0.34813
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.62000   10.57000   0.05000    0.47304
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.70130    2.69590   0.00540    0.20030
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.36690    2.36250   0.00440    0.18624
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.99580   11.99910  -0.00330   -0.02750
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     8.05940    8.06250  -0.00310   -0.03845
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39380    0.39310   0.00070    0.17807
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33800    0.33750   0.00050    0.14815
匯豐金磚動力基金                                                   15.34000   15.40000  -0.06000   -0.38961
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.01140   15.01130   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.40000    5.43000  -0.03000   -0.55249
匯豐新鑽動力基金                                                   10.89000   10.91000  -0.02000   -0.18332
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.64720    5.65270  -0.00550   -0.09730
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.49920    9.50490  -0.00570   -0.05997
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 53.21000   53.33000  -0.12000   -0.22501
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 53.21000   53.33000  -0.12000   -0.22501
匯豐龍騰電子基金                                                   37.26000   37.30000  -0.04000   -0.10724
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.74470   12.78860  -0.04390   -0.34327
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     18.38000   18.41000  -0.03000   -0.16295
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.21000    9.21000   0.00000    0.00000
新光中國成長基金(美元)                                              9.26000    9.24000   0.02000    0.21645
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.29000    9.29000   0.00000    0.00000
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.34460   11.37150  -0.02690   -0.23656
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.37550   10.36750   0.00800    0.07716
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.77630   10.79930  -0.02300   -0.21298
新光台灣富貴基金                                                   24.00000   23.96000   0.04000    0.16694
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       22.09000   22.10000  -0.01000   -0.04525
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.66990   40.65800   0.01190    0.02927
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    43.76080   44.27710  -0.51630   -1.16607
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.12000   10.16000  -0.04000   -0.39370
新光全球AI新創產業基金美元                                         10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.19000   10.22000  -0.03000   -0.29354
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.77000    9.80000  -0.03000   -0.30612
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.65000    8.68000  -0.03000   -0.34562
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.17000   11.05000   0.12000    1.08597
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.96000   10.88000   0.08000    0.73529
新光全球特別股收益基金(A累積)美元                                  10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣                                10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣                                10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.82530   10.86740  -0.04210   -0.38740
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.65250   10.72510  -0.07260   -0.67692
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.20940   10.24670  -0.03730   -0.36402
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.03390   10.10220  -0.06830   -0.67609
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.16000    9.32000  -0.16000   -1.71674
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.58000   10.74000  -0.16000   -1.48976
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.67000    9.71000  -0.04000   -0.41195
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.32000    9.29000   0.03000    0.32293
新光吉星貨幣市場基金                                               15.50630   15.50610   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.42000    9.45000  -0.03000   -0.31746
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.61000    8.61000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.04000    9.07000  -0.03000   -0.33076
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.71000    8.73000  -0.02000   -0.22910
新光亞洲精選基金-美金                                              21.82000   21.64000   0.18000    0.83179
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.26000   22.14000   0.12000    0.54201
新光店頭基金                                                       22.95000   22.94000   0.01000    0.04359
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.34000   11.40000  -0.06000   -0.52632
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.81000   10.90000  -0.09000   -0.82569
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.32000   10.38000  -0.06000   -0.57803
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.82000    9.90000  -0.08000   -0.80808
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          39.99980    0.00000  39.99980    0.00000
新光特選內需收益ETF基金                                            21.15000   21.27000  -0.12000   -0.56417
新光創新科技基金                                                   13.27000   13.30000  -0.03000   -0.22556
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.36420   10.38010  -0.01590   -0.15318
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.64180   10.66300  -0.02120   -0.19882
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.14510   10.15790  -0.01280   -0.12601
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.47060    9.48510  -0.01450   -0.15287
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.69640    9.71570  -0.01930   -0.19865
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.23050    9.24460  -0.01410   -0.15252
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.79440   40.92780  -0.13340   -0.32594
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       43.04280   43.65600  -0.61320   -1.40462
新光澳幣八年期保本基金                                             10.95000   10.94000   0.01000    0.09141
新光澳幣十年期保本基金                                             10.93000   10.91000   0.02000    0.18332
新光澳幣保本基金                                                   12.44000   12.44000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.75120   10.76910  -0.01790   -0.16622
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.50660    9.52250  -0.01590   -0.16697
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.48380    9.51740  -0.03360   -0.35304
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.51840   10.55570  -0.03730   -0.35336
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.57960   10.59560  -0.01600   -0.15101
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.52140    9.53550  -0.01410   -0.14787
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.47680    9.49810  -0.02130   -0.22426
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.51540   10.53900  -0.02360   -0.22393
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.47000    7.45000   0.02000    0.26846
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.48000   10.40000   0.08000    0.76923
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.81630   10.82380  -0.00750   -0.06929
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.65650    9.66290  -0.00640   -0.06623
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.66390   10.66760  -0.00370   -0.03468
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.64740    9.65080  -0.00340   -0.03523
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.71280    9.72280  -0.01000   -0.10285
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.73700   10.74770  -0.01070   -0.09956
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        15.02040   15.06520  -0.04480   -0.29737
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.72110    8.74710  -0.02600   -0.29724
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.21840   41.25940  -0.04100   -0.09937
群益10年期以上金融債ETF基金                                        42.15720   42.70620  -0.54900   -1.28553
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     42.48230   43.04330  -0.56100   -1.30334
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 42.64640   43.25550  -0.60910   -1.40814
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               44.10650   44.68890  -0.58240   -1.30323
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  42.54370   43.11170  -0.56800   -1.31751
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 45.82850   46.44450  -0.61600   -1.32631
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                47.74300   47.98640  -0.24340   -0.50723
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  45.55810   46.06440  -0.50630   -1.09911
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.75860   10.78010  -0.02150   -0.19944
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  43.05030   43.76760  -0.71730   -1.63888
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.74660   40.79710  -0.05050   -0.12378
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.47560   11.47490   0.00070    0.00610
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.25770   10.27140  -0.01370   -0.13338
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      12.95680   12.94860   0.00820    0.06333
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.69750    9.66280   0.03470    0.35911
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
群益大印度基金N-新臺幣                                             10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
群益大印度基金-人民幣                                              13.62940   13.59450   0.03490    0.25672
群益大印度基金-美元                                                12.83520   12.76470   0.07050    0.55230
群益大印度基金-新臺幣                                              12.24000   12.23000   0.01000    0.08177
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.34280   12.36070  -0.01790   -0.14481
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.91930   11.90150   0.01780    0.14956
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.26000   11.29000  -0.03000   -0.26572
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.00160   11.01760  -0.01600   -0.14522
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.69240    9.67790   0.01450    0.14983
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.18000    9.21000  -0.03000   -0.32573
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.90630    9.92070  -0.01440   -0.14515
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.76340    8.75030   0.01310    0.14971
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.32000    9.34000  -0.02000   -0.21413
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.18610    9.19950  -0.01340   -0.14566
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.39930    8.38670   0.01260    0.15024
群益中小型股基金                                                   45.86000   46.12000  -0.26000   -0.56375
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.25980   10.28640  -0.02660   -0.25859
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.53830    9.53490   0.00340    0.03566
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.99980    9.03540  -0.03560   -0.39401
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.71240    8.73500  -0.02260   -0.25873
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.09880    8.09580   0.00300    0.03706
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.64230    7.67260  -0.03030   -0.39491
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.59870   10.60570  -0.00700   -0.06600
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.65850   11.66620  -0.00770   -0.06600
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.25270   11.25610  -0.00340   -0.03021
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.38200   10.42600  -0.04400   -0.42202
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.39920    8.40080  -0.00160   -0.01905
群益中國新機會基金N-美元                                            7.72340    7.70210   0.02130    0.27655
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.30000    8.31000  -0.01000   -0.12034
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.44870    7.45010  -0.00140   -0.01879
群益中國新機會基金-美元                                             8.25760    8.23480   0.02280    0.27687
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.92000    7.94000  -0.02000   -0.25189
群益平衡王基金                                                     19.80470   19.79690   0.00780    0.03940
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.12000    9.16000  -0.04000   -0.43668
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.50000    6.54000  -0.04000   -0.61162
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.15540   12.21840  -0.06300   -0.51562
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.61770   11.64350  -0.02580   -0.22158
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.08000   11.15000  -0.07000   -0.62780
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.41230   10.46630  -0.05400   -0.51594
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.95130    9.97330  -0.02200   -0.22059
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.49000    9.55000  -0.06000   -0.62827
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.37070   10.36680   0.00390    0.03762
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.15210   10.14680   0.00530    0.05223
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.10000   10.12000  -0.02000   -0.19763
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.17900    9.17560   0.00340    0.03705
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.17060    9.16590   0.00470    0.05128
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.12000    9.14000  -0.02000   -0.21882
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.43100   10.42710   0.00390    0.03740
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.47080   10.46540   0.00540    0.05160
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.57000   10.59000  -0.02000   -0.18886
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.34110    9.33760   0.00350    0.03748
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.81230    9.80730   0.00500    0.05098
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.01000   10.03000  -0.02000   -0.19940
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.20460   11.23960  -0.03500   -0.31140
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.73190    7.75600  -0.02410   -0.31073
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.72570   10.73100  -0.00530   -0.04939
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.54360   10.54200   0.00160    0.01518
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.62200   10.66620  -0.04420   -0.41439
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.94050    9.94540  -0.00490   -0.04927
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.87880    9.87730   0.00150    0.01519
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.95240    9.99390  -0.04150   -0.41525
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.72580   10.73110  -0.00530   -0.04939
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.54340   10.54180   0.00160    0.01518
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.62190   10.66610  -0.04420   -0.41440
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.94050    9.94540  -0.00490   -0.04927
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.87860    9.87710   0.00150    0.01519
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.95240    9.99390  -0.04150   -0.41525
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.90350    9.88060   0.02290    0.23177
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.59000   11.61000  -0.02000   -0.17227
群益全球關鍵生技基金-美元                                          16.20410   16.16660   0.03750    0.23196
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        16.08000   16.11000  -0.03000   -0.18622
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            12.56000   12.57000  -0.01000   -0.07955
群益印度中小基金N-人民幣                                           11.05860   11.03960   0.01900    0.17211
群益印度中小基金N-美元                                              9.29610    9.25270   0.04340    0.46905
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.83000    8.83000   0.00000    0.00000
群益印度中小基金-人民幣                                            14.97080   14.94510   0.02570    0.17196
群益印度中小基金-美元                                              13.29590   13.23400   0.06190    0.46773
群益印度中小基金-新臺幣                                            15.46000   15.46000   0.00000    0.00000
群益多利策略組合基金                                               11.87000   11.90000  -0.03000   -0.25210
群益多重收益組合基金                                               14.07000   14.11000  -0.04000   -0.28349
群益多重資產組合基金                                               15.60000   15.67000  -0.07000   -0.44671
群益安家基金                                                       24.74610   24.81270  -0.06660   -0.26841
群益安穩貨幣市場基金                                               16.15660   16.15640   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               21.86000   22.27000  -0.41000   -1.84104
群益亞太中小基金                                                   10.96000   10.89000   0.07000    0.64279
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.74000   16.72000   0.02000    0.11962
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.53300   10.56080  -0.02780   -0.26324
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.79300    7.81370  -0.02070   -0.26492
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.23320   10.26030  -0.02710   -0.26412
群益店頭市場基金                                                   94.36000   94.30000   0.06000    0.06363
群益東方盛世基金                                                    8.91000    8.84000   0.07000    0.79186
群益東協成長基金-人民幣                                            13.72340   13.64420   0.07920    0.58047
群益東協成長基金-美元                                              12.06230   11.95730   0.10500    0.87812
群益東協成長基金-新臺幣                                            12.00000   11.95000   0.05000    0.41841
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.91310   11.89050   0.02260    0.19007
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.23800   11.20340   0.03460    0.30883
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.64000   10.64370  -0.00370   -0.03476
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.77860    9.76010   0.01850    0.18955
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.22790    9.19950   0.02840    0.30871
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.73480    8.73780  -0.00300   -0.03433
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              11.00220   11.00600  -0.00380   -0.03453
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.56940    9.55120   0.01820    0.19055
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.39180    9.36290   0.02890    0.30867
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.75800    9.76140  -0.00340   -0.03483
群益長安基金                                                       29.48000   29.39000   0.09000    0.30623
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.60320   10.57150   0.03170    0.29986
群益美國新創亮點基金-美元                                          16.04010   15.99220   0.04790    0.29952
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.58000   15.60000  -0.02000   -0.12821
群益真善美基金                                                     15.63320   15.63380  -0.00060   -0.00384
群益馬拉松基金                                                    118.76000  119.01000  -0.25000   -0.21007
群益深証中小板基金                                                 11.67000   11.60000   0.07000    0.60345
群益創新科技基金                                                   32.67000   32.75000  -0.08000   -0.24427
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.51830    9.51170   0.00660    0.06939
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.77250    8.74060   0.03190    0.36496
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.19000    9.20000  -0.01000   -0.10870
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.36550   10.35830   0.00720    0.06951
群益華夏盛世基金-美元                                               9.67270    9.63740   0.03530    0.36628
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            16.04000   16.05000  -0.01000   -0.06231
群益奧斯卡基金                                                     29.29000   29.34000  -0.05000   -0.17042
群益新興金鑽基金-美元                                              11.78740   11.72450   0.06290    0.53648
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             9.06000    9.05000   0.01000    0.11050
群益葛萊美基金                                                     23.64000   23.60000   0.04000    0.16949
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.26000   22.60000  -0.34000   -1.50442
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.71000    7.71000   0.00000    0.00000
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        14.27000   14.28000  -0.01000   -0.07003
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.19880   11.21510  -0.01630   -0.14534
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             11.05580   11.03930   0.01650    0.14947
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.13420   11.16560  -0.03140   -0.28122
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.87610   10.89200  -0.01590   -0.14598
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.73770   10.72160   0.01610    0.15016
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.81340   10.84390  -0.03050   -0.28126
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.19870   11.21500  -0.01630   -0.14534
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.05610   11.03960   0.01650    0.14946
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.87610   10.89200  -0.01590   -0.14598
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.73720   10.72110   0.01610    0.15017
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.00880   13.04290  -0.03410   -0.26144
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.85850   11.87060  -0.01210   -0.10193
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.87000   10.92000  -0.05000   -0.45788
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.75720   11.77070  -0.01350   -0.11469
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.73250    8.75540  -0.02290   -0.26155
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.05990    9.06910  -0.00920   -0.10144
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.31000    8.35000  -0.04000   -0.47904
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.56040    8.57030  -0.00990   -0.11552
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.32260   10.33310  -0.01050   -0.10162
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                    10.02320   10.03340  -0.01020   -0.10166
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                      10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                      10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                        10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                      10.03000   10.05000  -0.02000   -0.19900
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                        10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                      10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                      10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                        10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                      10.03000   10.05000  -0.02000   -0.19900
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                        10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.16000    9.14000   0.02000    0.21882
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                              10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                              10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.08000   10.11000  -0.03000   -0.29674
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.27000   10.28000  -0.01000   -0.09728
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.45000   10.46000  -0.01000   -0.09560
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.33000   10.36000  -0.03000   -0.28958
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.96000    9.99000  -0.03000   -0.30030
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.67000   10.68000  -0.01000   -0.09363
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.06000   11.06000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.61000   10.62000  -0.01000   -0.09416
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.57000   10.60000  -0.03000   -0.28302
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                            10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.19000   10.20000  -0.01000   -0.09804
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.16000   10.19000  -0.03000   -0.29441
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.69000   10.69000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.87000   10.87000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.68000   10.68000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.58000   10.61000  -0.03000   -0.28275
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.60000   10.61000  -0.01000   -0.09425
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                            10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.19000   10.20000  -0.01000   -0.09804
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.16000   10.19000  -0.03000   -0.29441
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.69000   10.69000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.87000   10.87000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.68000   10.69000  -0.01000   -0.09355
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.58000   10.62000  -0.04000   -0.37665
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.60000   10.61000  -0.01000   -0.09425
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德信大發基金                                                       30.01000   29.95000   0.06000    0.20033
德信中國精選成長基金                                               11.83000   11.87000  -0.04000   -0.33698
德信台灣主流中小基金                                               19.86000   19.71000   0.15000    0.76104
德信萬保貨幣市場基金                                               11.98330   11.98310   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   32.57000   32.51000   0.06000    0.18456
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.90570   10.90420   0.00150    0.01376
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.80490   10.80330   0.00160    0.01481
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.71350   11.71330   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            16.12000   16.07000   0.05000    0.31114
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      18.08000   18.13000  -0.05000   -0.27579
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.72550   10.70460   0.02090    0.19524
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.21970   16.18800   0.03170    0.19582
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.32490    8.34900  -0.02410   -0.28866
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.29780   11.27680   0.02100    0.18622
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.27260   12.25210   0.02050    0.16732
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.12020   14.16110  -0.04090   -0.28882
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摩根大歐洲基金                                                     17.31000   17.38000  -0.07000   -0.40276
摩根中小基金                                                       22.48000   22.59000  -0.11000   -0.48694
摩根中國A股基金                                                    15.17000   15.25000  -0.08000   -0.52459
摩根中國A股基金(美元)                                              11.85000   11.86000  -0.01000   -0.08432
摩根中國亮點基金                                                   13.03000   13.05000  -0.02000   -0.15326
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.70750   11.71070  -0.00320   -0.02733
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.98130   12.94760   0.03370    0.26028
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.94920    9.92190   0.02730    0.27515
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.64160   13.64540  -0.00380   -0.02785
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.74630   15.70540   0.04090    0.26042
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.69000   19.74000  -0.05000   -0.25329
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.69000   19.74000  -0.05000   -0.25329
摩根台灣增長基金                                                   50.46000   50.59000  -0.13000   -0.25697
摩根平衡基金                                                       27.91000   27.93000  -0.02000   -0.07161
摩根全球α基金                                                     18.86000   18.91000  -0.05000   -0.26441
摩根全球平衡基金                                                   16.35440   16.37890  -0.02450   -0.14958
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.55000    9.56120  -0.01120   -0.11714
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.68280   10.68570  -0.00290   -0.02714
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.10060   10.10260  -0.00200   -0.01980
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.73870   11.75240  -0.01370   -0.11657
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.48230   10.48450  -0.00220   -0.02098
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.85010   10.82980   0.02030    0.18745
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        14.44920   14.42220   0.02700    0.18721
摩根亞洲基金                                                       60.02000   59.70000   0.32000    0.53601
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.55480    8.56000  -0.00520   -0.06075
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                        10.10200   10.09560   0.00640    0.06339
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.94200    8.93600   0.00600    0.06714
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  13.01940   13.02740  -0.00800   -0.06141
摩根東方內需機會基金                                               19.00000   18.90000   0.10000    0.52910
摩根東方科技基金                                                   31.69000   31.59000   0.10000    0.31656
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                    10.07000   10.04000   0.03000    0.29880
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.31000   10.24000   0.07000    0.68359
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.75000    9.68000   0.07000    0.72314
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      12.26000   12.22000   0.04000    0.32733
摩根金龍收成基金                                                   22.16000   22.14000   0.02000    0.09033
摩根第一貨幣市場基金                                               15.13050   15.13030   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   14.02000   14.07000  -0.05000   -0.35537
摩根新金磚五國基金                                                 13.17000   13.19000  -0.02000   -0.15163
摩根新絲路基金                                                      9.48000    9.47000   0.01000    0.10560
摩根新興35基金                                                     13.93000   13.88000   0.05000    0.36023
摩根新興日本基金                                                   23.26000   23.19000   0.07000    0.30185
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.40570    7.40730  -0.00160   -0.02160
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.79230    9.78480   0.00750    0.07665
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.62770    9.61970   0.00800    0.08316
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.39890   11.40130  -0.00240   -0.02105
摩根新興科技基金                                                   53.26000   53.44000  -0.18000   -0.33683
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.95730    8.93860   0.01870    0.20921
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.68530    9.63200   0.05330    0.55336
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 9.13690    9.08640   0.05050    0.55578
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.67130   10.64900   0.02230    0.20941
摩根龍揚基金                                                       33.08000   33.06000   0.02000    0.06050
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.61000   10.67000  -0.06000   -0.56232
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.24000   11.26000  -0.02000   -0.17762
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.96000   10.98000  -0.02000   -0.18215
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.21000   12.29000  -0.08000   -0.65094
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.33420    9.32800   0.00620    0.06647
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.53710   11.52940   0.00770    0.06679
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                 9.92000    9.96000  -0.04000   -0.40161
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                  10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                   9.92000    9.96000  -0.04000   -0.40161
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                  10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                 9.92000    9.96000  -0.04000   -0.40161
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                  10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                   9.92000    9.96000  -0.04000   -0.40161
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                  10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.82000   20.89000  -0.07000   -0.33509
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.61370   12.61360   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 10.92000   10.93000  -0.01000   -0.09149
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.64600   10.66060  -0.01460   -0.13695
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.67680   10.66120   0.01560    0.14632
聯邦中國龍基金                                                     25.85000   25.86000  -0.01000   -0.03867
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.73520   12.73010   0.00510    0.04006
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.87330   11.87470  -0.00140   -0.01179
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.75890   10.78870  -0.02980   -0.27621
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.52770   10.52410   0.00360    0.03421
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.87090    9.87200  -0.00110   -0.01114
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.93760    8.96230  -0.02470   -0.27560
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.11410   10.11960  -0.00550   -0.05435
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.23550   10.28530  -0.04980   -0.48419
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                   10.07230   10.06400   0.00830    0.08247
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.28930   10.32530  -0.03600   -0.34866
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.58450    9.57670   0.00780    0.08145
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.78720    9.82150  -0.03430   -0.34923
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.67030   11.62840   0.04190    0.36032
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.43330   11.39850   0.03480    0.30530
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.62530   10.63360  -0.00830   -0.07805
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.79560   10.75750   0.03810    0.35417
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.56280   10.53070   0.03210    0.30482
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.81690    9.82450  -0.00760   -0.07736
聯邦金鑽平衡基金                                                   23.00600   23.00220   0.00380    0.01652
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.66680    9.63790   0.02890    0.29986
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                     10.04270   10.05590  -0.01320   -0.13127
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.62180    9.59300   0.02880    0.30022
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.98500    9.99810  -0.01310   -0.13102
聯邦貨幣市場基金                                                   13.22060   13.22040   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   12.94000   12.93000   0.01000    0.07734
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.85000   16.89230  -0.04230   -0.25041
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.94480   12.83730   0.10750    0.83740
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.54300   12.53750   0.00550    0.04387
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.93910   11.93370   0.00540    0.04525
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.39290   12.36910   0.02380    0.19241
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.54180   11.55500  -0.01320   -0.11424
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.60650   10.58550   0.02100    0.19838
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.70170    8.71120  -0.00950   -0.10906
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聯博大利基金                                                       35.90000   36.01000  -0.11000   -0.30547
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     18.16000   18.21000  -0.05000   -0.27457
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.29000   18.29000   0.00000    0.00000
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.17000   12.22000  -0.05000   -0.40917
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.34000   16.34000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.71000   10.73000  -0.02000   -0.18639
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.06000   12.06000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.88000   12.89000  -0.01000   -0.07758
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.02000   12.02000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.63000    7.65000  -0.02000   -0.26144
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.56000   11.59000  -0.03000   -0.25884
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.51000   15.44000   0.07000    0.45337
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.15000   11.13000   0.02000    0.17969
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.89000    8.88000   0.01000    0.11261
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.63000   11.62000   0.01000    0.08606
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.42000   14.42000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.45000   14.45000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.46000   14.46000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.34000    9.33000   0.01000    0.10718
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.18000   15.17000   0.01000    0.06592
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          21.11000   21.08000   0.03000    0.14231
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            19.13000   19.10000   0.03000    0.15707
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.17000   13.18000  -0.01000   -0.07587
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          15.00000   14.98000   0.02000    0.13351
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.98000   15.94000   0.04000    0.25094
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.92000   14.90000   0.02000    0.13423
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.95000   14.92000   0.03000    0.20107
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.86000   12.84000   0.02000    0.15576
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.97000   12.95000   0.02000    0.15444
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.81000    8.82000  -0.01000   -0.11338
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.48000   13.46000   0.02000    0.14859
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.51000   19.51000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.25000   18.24000   0.01000    0.05482
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.21000   11.22000  -0.01000   -0.08913
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.19000   13.19000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.17000   14.17000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.13000   13.13000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.90000    7.91000  -0.01000   -0.12642
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.97000   12.96000   0.01000    0.07716
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.48000   10.52000  -0.04000   -0.38023
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.18000   14.19000  -0.01000   -0.07047
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.26000   14.27000  -0.01000   -0.07008
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.44000    9.47000  -0.03000   -0.31679
聯博貨幣市場基金                                                   15.03660   15.03640   0.00020    0.00133
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.14020   11.16630  -0.02610   -0.23374
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              14.01160   14.01350  -0.00190   -0.01356
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.56160    7.57930  -0.01770   -0.23353
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.53000   10.55000  -0.02000   -0.18957
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.31000   14.31000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.45000   14.46000  -0.01000   -0.06916
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.46000    9.49000  -0.03000   -0.31612
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.17770   10.20940  -0.03170   -0.31050
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.66200   10.67300  -0.01100   -0.10306
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.20160   10.20060   0.00100    0.00980
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.20510   10.23310  -0.02800   -0.27362
瀚亞中小型股基金                                                   20.51000   20.51000   0.00000    0.00000
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.44000   12.42000   0.02000    0.16103
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.14000   13.11000   0.03000    0.22883
瀚亞巴西基金                                                        6.45000    6.49000  -0.04000   -0.61633
瀚亞外銷基金                                                       39.44000   39.51000  -0.07000   -0.17717
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   12.01000   12.06000  -0.05000   -0.41459
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.44000   11.44000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   11.00000   11.04000  -0.04000   -0.36232
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.86000    9.90000  -0.04000   -0.40404
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.23000    9.27000  -0.04000   -0.43150
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.62000    9.67000  -0.05000   -0.51706
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.30000    9.30000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.65000    9.68000  -0.03000   -0.30992
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.13240   11.14480  -0.01240   -0.11126
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.75430   10.72770   0.02660    0.24796
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.62680   12.62350   0.00330    0.02614
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.62370   10.63690  -0.01320   -0.12410
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.17220    7.18040  -0.00820   -0.11420
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.89610    7.87660   0.01950    0.24757
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.04880    8.04670   0.00210    0.02610
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        6.98260    6.99120  -0.00860   -0.12301
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.62320    8.62090   0.00230    0.02668
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.82250    8.83250  -0.01000   -0.11322
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.23300    9.21020   0.02280    0.24755
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.98790    8.98560   0.00230    0.02560
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.16000   12.21000  -0.05000   -0.40950
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.80000   11.79000   0.01000    0.08482
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.53000   11.57000  -0.04000   -0.34572
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.84000   10.88000  -0.04000   -0.36765
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.72000   10.71000   0.01000    0.09337
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.50000   10.53000  -0.03000   -0.28490
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.69490   10.67960   0.01530    0.14326
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.91870    9.91900  -0.00030   -0.00302
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.84840    9.80000   0.04840    0.49388
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.91240    9.89820   0.01420    0.14346
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.85000   14.78000   0.07000    0.47361
瀚亞印度基金-美元                                                  14.04000   13.91000   0.13000    0.93458
瀚亞印度基金-新台幣                                                31.32000   31.16000   0.16000    0.51348
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.35000   10.25000   0.10000    0.97561
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.42000   10.34000   0.08000    0.77369
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.74000    9.68000   0.06000    0.61983
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.75000    9.65000   0.10000    1.03627
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.81000    9.74000   0.07000    0.71869
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.75000    9.69000   0.06000    0.61920
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.75000    9.65000   0.10000    1.03627
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.81000    9.74000   0.07000    0.71869
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.38000   10.40000  -0.02000   -0.19231
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.78000    9.80000  -0.02000   -0.20408
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.14000    9.25000  -0.11000   -1.18919
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.78000    9.89000  -0.11000   -1.11223
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.29000   10.37000  -0.08000   -0.77146
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.77000    9.80000  -0.03000   -0.30612
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.28000   10.35000  -0.07000   -0.67633
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.82000   13.76000   0.06000    0.43605
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      11.14000   11.08000   0.06000    0.54152
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.91000   11.87000   0.04000    0.33698
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.71000   10.62000   0.09000    0.84746
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         15.18000   15.12000   0.06000    0.39683
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.99000    8.96000   0.03000    0.33482
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            7.04000    6.98000   0.06000    0.85960
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.94000    8.91000   0.03000    0.33670
瀚亞亞太基礎建設基金                                               12.17000   12.16000   0.01000    0.08224
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.44710   12.46310  -0.01600   -0.12838
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.85040   14.10880  -0.25840   -1.83148
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.42450   11.38820   0.03630    0.31875
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.18060   11.17790   0.00270    0.02415
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.82300   12.86680  -0.04380   -0.34041
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.04960    9.06100  -0.01140   -0.12581
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.47930    9.65540  -0.17610   -1.82385
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          9.09320    9.06440   0.02880    0.31773
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.88770    8.88550   0.00220    0.02476
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.42080    9.45390  -0.03310   -0.35012
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.96020   15.01370  -0.05350   -0.35634
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.68370   10.71350  -0.02980   -0.27815
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.35270   10.34510   0.00760    0.07346
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.67510   12.72040  -0.04530   -0.35612
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.66000   10.78000  -0.12000   -1.11317
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                20.14000   20.01000   0.13000    0.64968
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.62220   13.62200   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 30.07000   30.05000   0.02000    0.06656
瀚亞高科技基金                                                     57.07000   57.20000  -0.13000   -0.22727
瀚亞理財通基金                                                     26.45000   26.49000  -0.04000   -0.15100
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣              10.06000   10.02000   0.04000    0.39920
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.95000    8.91000   0.04000    0.44893
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.70000    8.62000   0.08000    0.92807
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.90000    8.86000   0.04000    0.45147
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.90000    8.87000   0.03000    0.33822
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.74000    8.67000   0.07000    0.80738
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.90000    8.87000   0.03000    0.33822
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.94000    9.89000   0.05000    0.50556
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣              10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               9.06000    9.06000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.79000    8.74000   0.05000    0.57208
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.99000    8.98000   0.01000    0.11136
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              9.04000    9.04000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.90000    8.86000   0.04000    0.45147
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              9.07000    9.06000   0.01000    0.11038
瀚亞菁華基金                                                       21.33000   21.38000  -0.05000   -0.23386
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.24310   14.19010   0.05300    0.37350
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.40270    9.36770   0.03500    0.37362
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.97820   11.03760  -0.05940   -0.53816
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.29150   11.54410  -0.25260   -2.18813
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.29640   10.34580  -0.04940   -0.47749
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.61280   10.70650  -0.09370   -0.87517
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.20640    8.25080  -0.04440   -0.53813
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.93300    8.11040  -0.17740   -2.18732
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.87380    8.87800  -0.00420   -0.04731
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.32130    8.36120  -0.03990   -0.47720
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.09260    8.16400  -0.07140   -0.87457
瀚亞電通網基金                                                     14.91000   14.93000  -0.02000   -0.13396
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.09870   14.13950  -0.04080   -0.28855
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.60450   10.67330  -0.06880   -0.64460
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.93330    9.93430  -0.00100   -0.01007
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.52470   11.55810  -0.03340   -0.28897
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.12990   10.19560  -0.06570   -0.64440
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.01370   10.04280  -0.02910   -0.28976
瀚亞歐洲基金                                                       10.68000   10.69000  -0.01000   -0.09355
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