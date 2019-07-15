[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/07/12 108/07/11 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.37620 10.37430 0.00190 0.01831 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.19760 10.19580 0.00180 0.01765 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.44710 10.44560 0.00150 0.01436 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.27500 10.27350 0.00150 0.01460 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.25390 10.25130 0.00260 0.02536 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.25260 10.24930 0.00330 0.03220 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.25260 10.24930 0.00330 0.03220 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.31240 10.30740 0.00500 0.04851 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.92810 9.92640 0.00170 0.01713 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.92810 9.92640 0.00170 0.01713 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.91490 9.91230 0.00260 0.02623 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.91490 9.91230 0.00260 0.02623 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.01970 10.00940 0.01030 0.10290 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 10.01970 10.00940 0.01030 0.10290 大華銀多元特別收益平衡基金 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.73610 10.72790 0.00820 0.07644 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.53580 10.52770 0.00810 0.07694 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.64180 10.63210 0.00970 0.09123 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.52950 10.51990 0.00960 0.09126 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.90000 22.92000 -0.02000 -0.08726 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 24.52000 24.51000 0.01000 0.04080 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.42380 41.74540 -0.32160 -0.77038 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.31360 40.30430 0.00930 0.02307 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.87740 9.88310 -0.00570 -0.05767 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.40090 10.39370 0.00720 0.06927 中國信託台灣活力基金 13.25000 13.23000 0.02000 0.15117 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.86000 10.90000 -0.04000 -0.36697 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.71000 10.81000 -0.10000 -0.92507 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.73000 9.82000 -0.09000 -0.91650 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.12000 10.17000 -0.05000 -0.49164 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.40000 9.43000 -0.03000 -0.31813 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.19000 10.22000 -0.03000 -0.29354 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 9.99630 9.98650 0.00980 0.09813 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.08790 10.12840 -0.04050 -0.39987 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.05460 9.09100 -0.03640 -0.40040 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.41570 10.41260 0.00310 0.02977 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.31550 9.31260 0.00290 0.03114 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.46680 11.55160 -0.08480 -0.73410 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.73850 9.81050 -0.07200 -0.73391 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.46060 11.38940 0.07120 0.62514 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.01740 9.95520 0.06220 0.62480 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 42.43930 43.12980 -0.69050 -1.60098 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 44.67960 45.19350 -0.51390 -1.13711 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 45.21860 45.78490 -0.56630 -1.23687 中國信託智能運動基金-台幣 10.87000 10.89000 -0.02000 -0.18365 中國信託智能運動基金-美元 10.50000 10.47000 0.03000 0.28653 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.25000 10.31000 -0.06000 -0.58196 中國信託智慧城市建設基金-美元 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 中國信託華盈貨幣市場基金 11.03530 11.03520 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.18060 10.19380 -0.01320 -0.12949 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.40170 9.41390 -0.01220 -0.12960 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.41030 10.39550 0.01480 0.14237 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.61200 9.59830 0.01370 0.14273 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.52000 11.57000 -0.05000 -0.43215 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.95000 11.00000 -0.05000 -0.45455 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.62000 11.62000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.10000 11.10000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 41.98200 42.50270 -0.52070 -1.22510 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 42.75780 43.27450 -0.51670 -1.19401 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 42.42600 42.87200 -0.44600 -1.04031 元大2001基金 62.15000 62.14000 0.01000 0.01609 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 44.99610 45.55760 -0.56150 -1.23251 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 43.29880 43.85140 -0.55260 -1.26017 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 21.01000 21.01000 0.00000 0.00000 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.70310 11.70220 0.00090 0.00769 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.85270 10.90480 -0.05210 -0.47777 元大上證50基金 33.64000 33.36000 0.28000 0.83933 元大大中華TMT基金-人民幣 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 元大大中華TMT基金-新台幣 9.07000 9.12000 -0.05000 -0.54825 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.53000 13.43000 0.10000 0.74460 元大大中華價值指數基金-美元 12.68300 12.59400 0.08900 0.70669 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.22400 17.17800 0.04600 0.26778 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.87100 10.85000 0.02100 0.19355 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.52300 10.55500 -0.03200 -0.30317 元大中國平衡基金-人民幣 3.05000 3.04000 0.01000 0.32895 元大中國平衡基金-新台幣 13.70000 13.75000 -0.05000 -0.36364 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.20730 47.20450 0.00280 0.00593 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.95720 10.94930 0.00790 0.07215 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.97590 9.96870 0.00720 0.07223 元大中國機會債券基金-新台幣 10.14490 10.18700 -0.04210 -0.41327 元大巴西指數基金 7.63600 7.71200 -0.07600 -0.98548 元大日經225基金 27.54000 27.50000 0.04000 0.14545 元大台商收成基金 22.75000 22.85000 -0.10000 -0.43764 元大台灣50單日反向1倍基金 11.49000 11.49000 0.00000 0.00000 元大台灣50單日正向2倍基金 40.57000 40.58000 -0.01000 -0.02464 元大台灣中型100基金 33.27000 33.21000 0.06000 0.18067 元大台灣加權股價指數基金 26.04600 26.06800 -0.02200 -0.08439 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.44000 10.47000 -0.03000 -0.28653 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.44000 10.47000 -0.03000 -0.28653 元大台灣卓越50基金 82.90000 83.12000 -0.22000 -0.26468 元大台灣金融基金 18.60000 18.65000 -0.05000 -0.26810 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.23000 32.22000 0.01000 0.03104 元大台灣高股息基金 27.29000 27.25000 0.04000 0.14679 元大台灣電子科技基金 35.82000 35.84000 -0.02000 -0.05580 元大全球ETF成長組合基金 10.68000 10.72000 -0.04000 -0.37313 元大全球ETF穩健組合基金 15.01000 15.09000 -0.08000 -0.53015 元大全球人工智慧ETF基金 23.68000 23.62000 0.06000 0.25402 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.66000 13.75000 -0.09000 -0.65455 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.38000 9.44000 -0.06000 -0.63559 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.34000 13.35000 -0.01000 -0.07491 元大全球不動產證券化基金-美元 12.52300 12.54600 -0.02300 -0.18333 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.68000 8.70000 -0.02000 -0.22989 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.53000 6.55000 -0.02000 -0.30534 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.06000 9.11000 -0.05000 -0.54885 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.96000 7.00000 -0.04000 -0.57143 元大全球股票入息基金-美元配息 8.57900 8.55300 0.02600 0.30399 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.54000 8.55000 -0.01000 -0.11696 元大全球新興市場精選組合基金 13.88000 13.88000 0.00000 0.00000 元大全球農業商機基金 17.88000 17.91000 -0.03000 -0.16750 元大印尼指數基金 10.05100 10.06800 -0.01700 -0.16885 元大印度指數基金 10.12900 10.11000 0.01900 0.18793 元大印度基金 12.98000 12.99000 -0.01000 -0.07698 元大多多基金 17.27000 17.29000 -0.02000 -0.11567 元大多福基金 52.11000 52.24000 -0.13000 -0.24885 元大亞太成長基金 8.68000 8.67000 0.01000 0.11534 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.32070 9.33410 -0.01340 -0.14356 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.45660 7.46730 -0.01070 -0.14329 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.36000 9.32100 0.03900 0.41841 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.32900 10.30800 0.02100 0.20373 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.21860 10.24760 -0.02900 -0.28299 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.42640 10.42050 0.00590 0.05662 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.21410 10.24330 -0.02920 -0.28506 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.47530 10.51460 -0.03930 -0.37377 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.26280 10.33640 -0.07360 -0.71205 元大卓越基金 43.37000 43.61000 -0.24000 -0.55033 元大店頭基金 8.38000 8.36000 0.02000 0.23923 元大美元貨幣市場基金-美元 10.47500 10.47440 0.00060 0.00573 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.84120 9.82320 0.01800 0.18324 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.68000 32.80470 -0.12470 -0.38013 元大美國政府20年期(以上)債券基金 41.60890 42.24410 -0.63520 -1.50364 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 17.19230 17.00550 0.18680 1.09847 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 21.88780 22.45590 -0.56810 -2.52985 元大美國政府7至10年期債券基金 41.79930 42.12230 -0.32300 -0.76681 元大高科技基金 19.34000 19.33000 0.01000 0.05173 元大得利貨幣市場基金 16.32830 16.32810 0.00020 0.00122 元大得寶貨幣市場基金 12.03430 12.03410 0.00020 0.00166 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.77000 10.82000 -0.05000 -0.46211 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.77000 10.82000 -0.05000 -0.46211 元大富櫃50基金 12.90000 12.95000 -0.05000 -0.38610 元大華夏中小基金 7.29000 7.31000 -0.02000 -0.27360 元大新中國基金-人民幣 9.69000 9.66000 0.03000 0.31056 元大新中國基金-美元 9.08900 9.06200 0.02700 0.29795 元大新中國基金-新台幣 9.11000 9.12000 -0.01000 -0.10965 元大新主流基金 24.16000 24.15000 0.01000 0.04141 元大新東協平衡基金-美元 9.66900 9.63900 0.03000 0.31124 元大新東協平衡基金-新台幣 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.92830 10.86830 0.06000 0.55206 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.09270 10.04280 0.04990 0.49687 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.48340 11.47600 0.00740 0.06448 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.46170 9.45550 0.00620 0.06557 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.54380 10.53140 0.01240 0.11774 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.78550 9.80290 -0.01740 -0.17750 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.77230 10.80750 -0.03520 -0.32570 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.00570 10.06850 -0.06280 -0.62373 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.08100 10.08320 -0.00220 -0.02182 元大新興亞洲基金 11.06000 11.05000 0.01000 0.09050 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.85410 9.83900 0.01510 0.15347 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.13130 9.11730 0.01400 0.15355 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.18760 10.21600 -0.02840 -0.27800 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.45530 9.48160 -0.02630 -0.27738 元大萬泰貨幣市場基金 15.16620 15.16600 0.00020 0.00132 元大經貿基金 36.46000 36.54000 -0.08000 -0.21894 元大實質多重資產基金-人民幣 8.95000 8.96000 -0.01000 -0.11161 元大實質多重資產基金-美元 8.23500 8.24800 -0.01300 -0.15761 元大實質多重資產基金-新台幣 8.74000 8.79000 -0.05000 -0.56883 元大滬深300單日反向1倍基金 12.34000 12.42000 -0.08000 -0.64412 元大滬深300單日正向2倍基金 17.95000 17.68000 0.27000 1.52715 元大摩臺基金 38.84000 38.94000 -0.10000 -0.25681 元大標普500基金 28.24000 28.27000 -0.03000 -0.10612 元大標普500單日反向1倍基金 12.04000 12.07000 -0.03000 -0.24855 元大標普500單日正向2倍基金 37.66000 37.54000 0.12000 0.31966 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.56000 20.59000 -0.03000 -0.14570 元大標智滬深300基金 18.32000 18.19000 0.13000 0.71468 元大歐洲50基金 25.58000 25.60000 -0.02000 -0.07813 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.35260 9.30530 0.04730 0.50831 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.29460 10.29440 0.00020 0.00194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.46000 15.48000 -0.02000 -0.12920 日盛上選基金 34.87000 34.86000 0.01000 0.02869 日盛小而美基金 18.14000 18.11000 0.03000 0.16565 日盛中國內需動力基金 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.36240 12.37090 -0.00850 -0.06871 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.89240 9.89920 -0.00680 -0.06869 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.62500 12.63090 -0.00590 -0.04671 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.09730 10.10200 -0.00470 -0.04653 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.40700 11.44300 -0.03600 -0.31460 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.10570 9.13440 -0.02870 -0.31420 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.12000 10.07000 0.05000 0.49652 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.54000 10.48000 0.06000 0.57252 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381 日盛日盛基金 11.41000 11.42000 -0.01000 -0.08757 日盛目標收益組合基金(美元) 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.43000 9.46000 -0.03000 -0.31712 日盛全球抗暖化基金 11.49000 11.49000 0.00000 0.00000 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.55420 10.56500 -0.01080 -0.10222 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.45700 9.46670 -0.00970 -0.10246 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.31440 10.35420 -0.03980 -0.38439 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.24250 9.27810 -0.03560 -0.38370 日盛全球智能車基金(美元) 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.52240 2.52330 -0.00090 -0.03567 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.66300 1.66360 -0.00060 -0.03607 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.39070 0.39070 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25810 0.25810 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.87290 12.91220 -0.03930 -0.30436 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.37700 8.40260 -0.02560 -0.30467 日盛亞洲機會基金 7.15000 7.12000 0.03000 0.42135 日盛首選基金 17.29000 17.29000 0.00000 0.00000 日盛高科技基金 18.33000 18.34000 -0.01000 -0.05453 日盛貨幣市場基金 14.83710 14.83690 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 39.62000 39.68000 -0.06000 -0.15121 日盛精選五虎基金 36.65000 36.69000 -0.04000 -0.10902 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.54820 13.54800 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 31.59000 31.57000 0.02000 0.06335 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 10.33000 10.30000 0.03000 0.29126 台新MSCI中國基金 20.18000 20.20000 -0.02000 -0.09901 台新大眾貨幣市場基金 14.22500 14.22480 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.44770 10.43010 0.01760 0.16874 台新中美貨幣市場基金-美元 10.56140 10.53630 0.02510 0.23822 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.18600 10.21840 -0.03240 -0.31708 台新中國通基金 45.50000 45.44000 0.06000 0.13204 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.56480 0.56750 -0.00270 -0.47577 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.49700 17.65700 -0.16000 -0.90616 台新中國精選中小基金-美元 0.31460 0.31460 0.00000 0.00000 台新中國精選中小基金-新台幣 9.42000 9.46000 -0.04000 -0.42283 台新主流基金 24.36000 24.30000 0.06000 0.24691 台新北美收益資產證券化基金(A) 23.79000 24.06000 -0.27000 -1.12219 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.77110 0.77680 -0.00570 -0.73378 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.92000 17.12000 -0.20000 -1.16822 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.54750 0.55160 -0.00410 -0.74329 台新台灣中小基金 35.24000 35.23000 0.01000 0.02838 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.86730 10.79970 0.06760 0.62594 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.09020 10.02370 0.06650 0.66343 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.63290 11.55630 0.07660 0.66284 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 11.05000 11.03000 0.02000 0.18132 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.22690 10.21810 0.00880 0.08612 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.84000 9.87000 -0.03000 -0.30395 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.41390 11.40430 0.00960 0.08418 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.98000 11.02000 -0.04000 -0.36298 台新印度基金 14.94000 14.96000 -0.02000 -0.13369 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.66410 8.69730 -0.03320 -0.38173 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28450 0.28440 0.00010 0.03516 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.65940 12.70790 -0.04850 -0.38165 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41060 0.41040 0.00020 0.04873 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 40.00000 40.00000 0.00000 0.00000 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 40.32000 40.83000 -0.51000 -1.24908 台新真吉利貨幣市場基金 11.13140 11.13130 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 32.38730 32.35390 0.03340 0.10323 台新智慧生活基金-美元 10.91050 10.92460 -0.01410 -0.12907 台新智慧生活基金-新台幣 11.29000 11.35000 -0.06000 -0.52863 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.37450 8.36140 0.01310 0.15667 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.61260 8.63630 -0.02370 -0.27442 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.46350 9.44870 0.01480 0.15664 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.74300 9.76980 -0.02680 -0.27431 台新新興市場債券基金(A類型) 11.67750 11.71550 -0.03800 -0.32436 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.37070 0.37030 0.00040 0.10802 台新新興市場債券基金(B類型) 8.31840 8.34550 -0.02710 -0.32473 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27860 0.27830 0.00030 0.10780 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.74000 5.75000 -0.01000 -0.17391 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.42000 22.50000 -0.08000 -0.35556 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.24930 10.24710 0.00220 0.02147 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.04390 10.04730 -0.00340 -0.03384 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.13690 10.16350 -0.02660 -0.26172 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.24910 10.24690 0.00220 0.02147 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.04370 10.04710 -0.00340 -0.03384 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.13690 10.16350 -0.02660 -0.26172 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 41.62260 42.16980 -0.54720 -1.29761 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 41.00850 41.59940 -0.59090 -1.42045 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.94120 40.05000 -0.10880 -0.27166 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.36060 11.35990 0.00070 0.00616 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.18820 10.20710 -0.01890 -0.18517 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.23180 9.23980 -0.00800 -0.08658 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.84370 10.85310 -0.00940 -0.08661 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.83690 7.85730 -0.02040 -0.25963 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.27560 9.29970 -0.02410 -0.25915 永豐中小基金 52.93000 53.12000 -0.19000 -0.35768 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.79250 1.79650 -0.00400 -0.22266 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.49580 2.50150 -0.00570 -0.22786 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.21200 8.24640 -0.03440 -0.41715 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.09380 11.14030 -0.04650 -0.41740 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.69000 4.68000 0.01000 0.21368 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.21000 21.19000 0.02000 0.09438 永豐主流品牌基金 19.89000 19.85000 0.04000 0.20151 永豐永豐基金 32.92000 32.96000 -0.04000 -0.12136 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.22740 9.23490 -0.00750 -0.08121 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.70870 9.71620 -0.00750 -0.07719 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.11200 9.15330 -0.04130 -0.45120 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.58930 9.63280 -0.04350 -0.45158 永豐亞洲民生消費基金 12.18000 12.21000 -0.03000 -0.24570 永豐南非幣2021保本基金 14.16310 14.14750 0.01560 0.11027 永豐高科技基金 23.39000 23.43000 -0.04000 -0.17072 永豐貨幣市場基金 13.94090 13.94070 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.11730 2.12100 -0.00370 -0.17445 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.61270 2.61700 -0.00430 -0.16431 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.81060 7.83920 -0.02860 -0.36483 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.93940 10.97930 -0.03990 -0.36341 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.21950 7.23730 -0.01780 -0.24595 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.56990 11.59840 -0.02850 -0.24572 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.15000 8.12000 0.03000 0.36946 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.77000 18.76000 0.01000 0.05330 永豐臺灣加權ETF基金 54.59000 54.69000 -0.10000 -0.18285 永豐領航科技基金 37.93000 37.99000 -0.06000 -0.15794 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.35000 12.27000 0.08000 0.65200 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.77000 11.72000 0.05000 0.42662 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 永豐趨勢平衡基金 41.17000 41.25000 -0.08000 -0.19394 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.88770 11.88680 0.00090 0.00757 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.83010 9.83120 -0.00110 -0.01119 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.40520 10.40640 -0.00120 -0.01153 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.87840 9.87770 0.00070 0.00709 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.28760 10.28730 0.00030 0.00292 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.88790 9.88750 0.00040 0.00405 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.59170 10.59130 0.00040 0.00378 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.89250 9.89080 0.00170 0.01719 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.38460 10.38280 0.00180 0.01734 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.97000 10.94000 0.03000 0.27422 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.33000 10.30000 0.03000 0.29126 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.10000 15.00000 0.10000 0.66667 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.87000 19.79000 0.08000 0.40424 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.80000 19.65000 0.15000 0.76336 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.04400 10.05470 -0.01070 -0.10642 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.04400 10.05470 -0.01070 -0.10642 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 9.99680 10.00860 -0.01180 -0.11790 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 9.99680 10.00860 -0.01180 -0.11790 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.11380 10.12240 -0.00860 -0.08496 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.11360 10.12230 -0.00870 -0.08595 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.04400 10.05450 -0.01050 -0.10443 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.04400 10.05450 -0.01050 -0.10443 兆豐國際生命科學基金 15.63000 15.73000 -0.10000 -0.63573 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.46440 10.49060 -0.02620 -0.24975 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.71400 10.70900 0.00500 0.04669 兆豐國際全球基金 31.57000 31.52000 0.05000 0.15863 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.48680 10.48610 0.00070 0.00668 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.21340 10.19490 0.01850 0.18146 兆豐國際國民基金 22.62000 22.76000 -0.14000 -0.61511 兆豐國際第一基金 13.40000 13.42000 -0.02000 -0.14903 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.73040 10.77200 -0.04160 -0.38619 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.21900 8.25090 -0.03190 -0.38662 兆豐國際萬全基金 20.79000 20.81000 -0.02000 -0.09611 兆豐國際電子基金 26.38000 26.39000 -0.01000 -0.03789 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.27000 22.35000 -0.08000 -0.35794 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.50000 15.50000 0.00000 0.00000 兆豐國際豐台灣基金 35.04000 35.10000 -0.06000 -0.17094 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.55700 12.55690 0.00010 0.00080 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.83490 10.82820 0.00670 0.06188 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.57500 10.57060 0.00440 0.04162 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.81940 10.81340 0.00600 0.05549 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.51690 10.51040 0.00650 0.06184 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.67220 10.66780 0.00440 0.04125 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.61870 10.61280 0.00590 0.05559 合庫台灣基金 11.41000 11.40000 0.01000 0.08772 合庫全球高收益債券基金A類型 11.71200 11.74970 -0.03770 -0.32086 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.71820 12.72230 -0.00410 -0.03223 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.33970 11.34860 -0.00890 -0.07842 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.12070 12.12860 -0.00790 -0.06514 合庫全球高收益債券基金B類型 8.14380 8.17000 -0.02620 -0.32069 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.43880 9.44180 -0.00300 -0.03177 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.14210 9.14750 -0.00540 -0.05903 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.85110 8.85850 -0.00740 -0.08354 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.29420 9.29980 -0.00560 -0.06022 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.30000 11.24000 0.06000 0.53381 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.24000 10.18000 0.06000 0.58939 合庫全球新興市場基金 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.17000 10.20000 -0.03000 -0.29412 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.13000 9.15000 -0.02000 -0.21858 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593 合庫貨幣市場基金 10.17360 10.17340 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.95020 9.95680 -0.00660 -0.06629 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.27800 10.27470 0.00330 0.03212 合庫新興多重收益基金A類型 10.54510 10.56910 -0.02400 -0.22708 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.10890 12.10480 0.00410 0.03387 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.31320 15.27950 0.03370 0.22056 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.73870 8.74330 -0.00460 -0.05261 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.56580 9.56260 0.00320 0.03346 合庫新興多重收益基金B類型 7.91990 7.93790 -0.01800 -0.22676 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.71270 8.70960 0.00310 0.03559 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.59450 10.56630 0.02820 0.26689 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.49000 10.51000 -0.02000 -0.19029 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.83000 11.75000 0.08000 0.68085 安本標準兩岸價值基金 美元 11.63000 11.56000 0.07000 0.60554 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.81000 11.79000 0.02000 0.16964 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.12810 10.14240 -0.01430 -0.14099 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.13120 10.14500 -0.01380 -0.13603 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 10.01230 10.05090 -0.03860 -0.38405 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.09660 10.11220 -0.01560 -0.15427 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.12800 10.14230 -0.01430 -0.14099 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.13120 10.14500 -0.01380 -0.13603 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 10.01230 10.05090 -0.03860 -0.38405 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.09650 10.11210 -0.01560 -0.15427 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.50000 10.53000 -0.03000 -0.28490 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.21590 11.21520 0.00070 0.00624 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.09930 10.07040 0.02890 0.28698 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.03910 10.05360 -0.01450 -0.14423 安聯中國東協基金 15.69000 15.71000 -0.02000 -0.12731 安聯中國策略基金-美元 12.25000 12.22000 0.03000 0.24550 安聯中國策略基金-新臺幣 16.02000 16.05000 -0.03000 -0.18692 安聯中華新思路基金-人民幣 14.93000 14.88000 0.05000 0.33602 安聯中華新思路基金-美元 13.91000 13.83000 0.08000 0.57845 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.14000 13.11000 0.03000 0.22883 安聯台灣大壩基金 30.48000 30.54000 -0.06000 -0.19646 安聯台灣科技基金 52.15000 52.19000 -0.04000 -0.07664 安聯台灣貨幣市場基金 12.54810 12.54800 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 34.53000 34.62000 -0.09000 -0.25997 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.74600 10.76460 -0.01860 -0.17279 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.84410 15.88140 -0.03730 -0.23487 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.87070 9.89390 -0.02320 -0.23449 安聯四季成長組合基金-美元 11.75000 11.73000 0.02000 0.17050 安聯四季成長組合基金-新臺幣 12.12000 12.15000 -0.03000 -0.24691 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.20160 13.22970 -0.02810 -0.21240 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.79830 10.81400 -0.01570 -0.14518 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.85990 12.88850 -0.02860 -0.22190 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.57300 9.59300 -0.02000 -0.20849 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.51030 9.52410 -0.01380 -0.14490 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.05070 9.07090 -0.02020 -0.22269 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.20460 10.22460 -0.02000 -0.19561 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.24810 10.27090 -0.02280 -0.22199 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.59000 11.56000 0.03000 0.25952 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.58000 11.60000 -0.02000 -0.17241 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.63000 9.66000 -0.03000 -0.31056 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.51000 11.49000 0.02000 0.17406 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 11.05000 11.08000 -0.03000 -0.27076 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.49000 9.51000 -0.02000 -0.21030 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.51540 12.52730 -0.01190 -0.09499 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.36090 11.36810 -0.00720 -0.06334 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.96980 10.98190 -0.01210 -0.11018 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.65130 8.65980 -0.00850 -0.09815 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.51550 8.52070 -0.00520 -0.06103 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.19640 8.20550 -0.00910 -0.11090 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.27690 10.27930 -0.00240 -0.02335 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.18780 10.19900 -0.01120 -0.10981 安聯全球人口趨勢基金 12.61000 12.62000 -0.01000 -0.07924 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.08000 9.17000 -0.09000 -0.98146 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.36000 34.85000 -0.49000 -1.40603 安聯全球油礦金趨勢基金 8.18000 8.20000 -0.02000 -0.24390 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.45200 12.46410 -0.01210 -0.09708 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.54250 10.55270 -0.01020 -0.09666 安聯全球新興市場基金 17.57000 17.61000 -0.04000 -0.22714 安聯全球農金趨勢基金 9.18000 9.26000 -0.08000 -0.86393 安聯全球綠能趨勢基金 9.26000 9.30000 -0.04000 -0.43011 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 11.18000 11.17000 0.01000 0.08953 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 11.01000 11.00000 0.01000 0.09091 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 安聯亞洲動態策略基金 22.53000 22.50000 0.03000 0.13333 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.07670 10.08100 -0.00430 -0.04265 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.08720 10.09260 -0.00540 -0.05350 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.07590 10.08010 -0.00420 -0.04167 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.08970 10.09510 -0.00540 -0.05349 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.07960 10.08390 -0.00430 -0.04264 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.03940 10.04690 -0.00750 -0.07465 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.03950 10.04690 -0.00740 -0.07365 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.03940 10.04690 -0.00750 -0.07465 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.55740 10.55300 0.00440 0.04169 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.09160 10.08740 0.00420 0.04164 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 90.80230 90.86420 -0.06190 -0.06812 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.40700 13.40390 0.00310 0.02313 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.65250 68.68950 -0.03700 -0.05387 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.00790 10.00550 0.00240 0.02399 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.73990 2.73720 0.00270 0.09864 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.93540 10.94110 -0.00570 -0.05210 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.27460 2.27770 -0.00310 -0.13610 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.83430 8.84240 -0.00810 -0.09160 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.48340 10.51790 -0.03450 -0.32801 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.44250 10.43240 0.01010 0.09681 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.79610 10.79290 0.00320 0.02965 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.40210 10.39150 0.01060 0.10201 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.44690 10.43810 0.00880 0.08431 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.38200 10.41620 -0.03420 -0.32833 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.31400 10.30360 0.01040 0.10094 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.58680 10.58080 0.00600 0.05671 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.29860 10.28810 0.01050 0.10206 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.35560 10.34580 0.00980 0.09472 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.29030 10.28860 0.00170 0.01652 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.36370 10.36870 -0.00500 -0.04822 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.28070 10.27830 0.00240 0.02335 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.23270 10.23320 -0.00050 -0.00489 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.29870 10.29760 0.00110 0.01068 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.31500 10.31960 -0.00460 -0.04458 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.28060 10.27820 0.00240 0.02335 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 10.23210 10.23290 -0.00080 -0.00782 宏利台灣動力基金A類型 30.52000 30.58000 -0.06000 -0.19621 宏利台灣動力基金I類型 30.52000 30.58000 -0.06000 -0.19621 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.12420 10.11910 0.00510 0.05040 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.98920 10.02720 -0.03800 -0.37897 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.64920 7.64540 0.00380 0.04970 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.61860 7.63730 -0.01870 -0.24485 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.62000 11.65000 -0.03000 -0.25751 宏利全球債券組合基金 13.74900 13.77250 -0.02350 -0.17063 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.99310 2.98660 0.00650 0.21764 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.43370 12.42080 0.01290 0.10386 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.94740 8.93880 0.00860 0.09621 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.54520 2.54650 -0.00130 -0.05105 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.49040 11.51300 -0.02260 -0.19630 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.45630 3.42930 0.02700 0.78733 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55490 0.55060 0.00430 0.78097 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.64000 15.55000 0.09000 0.57878 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.32970 12.34020 -0.01050 -0.08509 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.91490 10.92070 -0.00580 -0.05311 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.46810 10.49240 -0.02430 -0.23160 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.76390 8.77030 -0.00640 -0.07297 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.40210 8.40660 -0.00450 -0.05353 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.25980 8.27830 -0.01850 -0.22348 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.31060 8.19210 0.11850 1.44652 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.56000 10.47000 0.09000 0.85960 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.50000 10.47000 0.03000 0.28653 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.43000 10.36000 0.07000 0.67568 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.90000 10.89000 0.01000 0.09183 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 3.03420 3.03280 0.00140 0.04616 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.43900 0.43870 0.00030 0.06838 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 13.20810 13.22210 -0.01400 -0.10588 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 1.00100 1.00070 0.00030 0.02998 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.59000 7.59810 -0.00810 -0.10661 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.10920 2.10800 0.00120 0.05693 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30470 0.30450 0.00020 0.06568 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.24520 9.25320 -0.00800 -0.08646 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33630 0.33610 0.00020 0.05951 宏利萬利貨幣市場基金 13.68830 13.68820 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.51000 2.49000 0.02000 0.80321 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.29000 11.25000 0.04000 0.35556 宏利臺灣股息收益基金A類型 26.20000 26.11000 0.09000 0.34470 宏利臺灣股息收益基金I類型 26.20000 26.11000 0.09000 0.34470 宏利澳幣保本基金 12.65450 12.65680 -0.00230 -0.01817 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.05000 10.09000 -0.04000 -0.39643 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.88000 10.92000 -0.04000 -0.36630 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.42000 11.43000 -0.01000 -0.08749 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.50000 11.51000 -0.01000 -0.08688 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.21000 11.27000 -0.06000 -0.53239 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.17000 11.12000 0.05000 0.44964 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.74000 10.66000 0.08000 0.75047 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 12.21000 12.17000 0.04000 0.32868 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.46120 10.46540 -0.00420 -0.04013 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.69340 9.70290 -0.00950 -0.09791 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.17670 9.22510 -0.04840 -0.52466 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.56350 11.62450 -0.06100 -0.52475 貝萊德亞美利加收益基金 9.37000 9.41000 -0.04000 -0.42508 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.26000 10.30000 -0.04000 -0.38835 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242 貝萊德新台幣基金 12.97070 12.97060 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 27.43000 27.45000 -0.02000 -0.07286 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.48370 11.49210 -0.00840 -0.07309 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.14660 10.18310 -0.03650 -0.35844 保德信大中華基金-人民幣 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 保德信大中華基金-美元 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 保德信大中華基金-新台幣 29.76000 29.81000 -0.05000 -0.16773 保德信中小型股基金 47.20000 47.04000 0.16000 0.34014 保德信中國中小基金-人民幣 8.55000 8.56000 -0.01000 -0.11682 保德信中國中小基金-美元 8.25000 8.25000 0.00000 0.00000 保德信中國中小基金-新臺幣 8.01000 8.05000 -0.04000 -0.49689 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.87450 9.91130 -0.03680 -0.37129 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.94670 9.99500 -0.04830 -0.48324 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.99200 10.02880 -0.03680 -0.36694 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.05730 11.09800 -0.04070 -0.36673 保德信中國品牌基金-人民幣 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240 保德信中國品牌基金-美元 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.97000 11.00000 -0.03000 -0.27273 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.46000 28.47000 -0.01000 -0.03512 保德信全球消費商機基金 19.70000 19.75000 -0.05000 -0.25316 保德信全球基礎建設基金 14.01000 14.04000 -0.03000 -0.21368 保德信全球資源基金 7.52000 7.54000 -0.02000 -0.26525 保德信全球醫療生化基金-美元 10.11000 10.16000 -0.05000 -0.49213 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.70000 34.03000 -0.33000 -0.96973 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.66010 10.65330 0.00680 0.06383 保德信印度機會債券基金－美元累積型 11.03380 11.02680 0.00700 0.06348 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.69790 10.73730 -0.03940 -0.36695 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 11.07100 11.11180 -0.04080 -0.36718 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.68710 9.70300 -0.01590 -0.16387 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.83140 10.85030 -0.01890 -0.17419 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.25310 9.30930 -0.05620 -0.60370 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.32920 10.39200 -0.06280 -0.60431 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.19320 8.22570 -0.03250 -0.39510 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.26960 11.31430 -0.04470 -0.39508 保德信亞太基金 20.76000 20.73000 0.03000 0.14472 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.75220 8.76920 -0.01700 -0.19386 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.08420 12.10760 -0.02340 -0.19327 保德信店頭市場基金 34.75000 34.73000 0.02000 0.05759 保德信拉丁美洲基金 7.80000 7.82000 -0.02000 -0.25575 保德信金平衡基金 30.34000 30.36000 -0.02000 -0.06588 保德信金滿意基金 42.95000 42.88000 0.07000 0.16325 保德信科技島基金 26.84000 26.77000 0.07000 0.26149 保德信高成長基金 94.48000 94.79000 -0.31000 -0.32704 保德信貨幣市場基金 15.83990 15.83970 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.76950 10.77070 -0.00120 -0.01114 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 11.01490 11.06370 -0.04880 -0.44108 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.07110 11.08780 -0.01670 -0.15062 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.60250 10.66430 -0.06180 -0.57950 保德信新世紀基金 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.24130 8.25550 -0.01420 -0.17201 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.36120 10.37550 -0.01430 -0.13782 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.68940 11.70970 -0.02030 -0.17336 保德信新興趨勢組合基金 11.06000 11.14000 -0.08000 -0.71813 保德信瑞騰基金 15.65260 15.65150 0.00110 0.00703 保德信歐洲組合基金 10.39000 10.45000 -0.06000 -0.57416 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.97690 9.97300 0.00390 0.03911 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.54900 10.54520 0.00380 0.03604 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.91500 9.93270 -0.01770 -0.17820 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.22020 10.24480 -0.02460 -0.24012 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.98670 9.99040 -0.00370 -0.03704 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.51670 10.51940 -0.00270 -0.02567 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.92860 9.92580 0.00280 0.02821 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.31170 10.30910 0.00260 0.02522 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.58780 10.61420 -0.02640 -0.24872 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.35160 10.35260 -0.00100 -0.00966 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.75040 10.75130 -0.00090 -0.00837 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.29650 10.29330 0.00320 0.03109 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.63550 10.63150 0.00400 0.03762 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.18670 10.18590 0.00080 0.00785 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.74690 10.74490 0.00200 0.01861 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10.10120 10.09540 0.00580 0.05745 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.50900 10.50300 0.00600 0.05713 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 9.94020 9.94370 -0.00350 -0.03520 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 9.94000 9.94350 -0.00350 -0.03520 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.08070 10.10260 -0.02190 -0.21678 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.91850 9.91820 0.00030 0.00302 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.91850 9.91820 0.00030 0.00302 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.06410 10.11010 -0.04600 -0.45499 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.43970 10.44220 -0.00250 -0.02394 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.19180 10.18830 0.00350 0.03435 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.37320 10.37630 -0.00310 -0.02988 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.75570 10.75850 -0.00280 -0.02603 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.48220 10.48470 -0.00250 -0.02384 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 11.14960 11.15130 -0.00170 -0.01524 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.38340 10.38150 0.00190 0.01830 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.69470 10.69280 0.00190 0.01777 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.51810 10.52380 -0.00570 -0.05416 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.57440 10.57600 -0.00160 -0.01513 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.59560 10.64290 -0.04730 -0.44443 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.38480 10.38480 0.00000 0.00000 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.41480 10.41470 0.00010 0.00096 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.45620 10.46900 -0.01280 -0.12227 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.63840 10.64750 -0.00910 -0.08547 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.23470 10.22950 0.00520 0.05083 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.33240 10.32720 0.00520 0.05035 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97370 1.97600 -0.00230 -0.11640 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.83160 2.83450 -0.00290 -0.10231 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29600 0.29570 0.00030 0.10145 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.46010 0.45970 0.00040 0.08701 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.40430 8.41660 -0.01230 -0.14614 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.31090 12.31570 -0.00480 -0.03897 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.70340 9.71180 -0.00840 -0.08649 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.34170 12.35320 -0.01150 -0.09309 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.75160 8.74500 0.00660 0.07547 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.18400 11.17560 0.00840 0.07516 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.92020 10.91840 0.00180 0.01649 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.72130 10.74530 -0.02400 -0.22335 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 19.28000 19.36000 -0.08000 -0.41322 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4460.29000 4477.62000 -17.33000 -0.38704 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.30190 10.29860 0.00330 0.03204 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.20520 11.20140 0.00380 0.03392 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.19810 10.21640 -0.01830 -0.17912 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.93580 9.93250 0.00330 0.03322 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.56390 10.56080 0.00310 0.02935 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.93890 9.96000 -0.02110 -0.21185 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.31640 10.33460 -0.01820 -0.17611 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.47740 10.48330 -0.00590 -0.05628 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.15410 6.16660 -0.01250 -0.20270 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.27870 11.30160 -0.02290 -0.20263 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.67180 10.68550 -0.01370 -0.12821 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.69730 11.67160 0.02570 0.22019 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.90790 10.88380 0.02410 0.22143 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.19760 9.20950 -0.01190 -0.12921 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.53720 9.51620 0.02100 0.22068 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.41190 9.39120 0.02070 0.22042 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.56090 10.57450 -0.01360 -0.12861 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.05100 11.02660 0.02440 0.22128 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.03210 11.00770 0.02440 0.22166 柏瑞五國金勢力建設基金 7.47000 7.49000 -0.02000 -0.26702 柏瑞巨人基金 12.96000 12.99000 -0.03000 -0.23095 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.69930 13.69920 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.95000 17.02000 -0.07000 -0.41128 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.35170 14.39160 -0.03990 -0.27725 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.70840 12.71110 -0.00270 -0.02124 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.30420 13.30420 0.00000 0.00000 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.64140 8.66550 -0.02410 -0.27811 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.81740 6.83630 -0.01890 -0.27647 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.74330 8.74520 -0.00190 -0.02173 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.50430 8.52050 -0.01620 -0.19013 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.83920 10.83920 0.00000 0.00000 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.46430 8.48250 -0.01820 -0.21456 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.89690 12.89970 -0.00280 -0.02171 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.43120 12.46590 -0.03470 -0.27836 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.14000 13.16520 -0.02520 -0.19141 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.11120 12.11120 0.00000 0.00000 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.03410 9.05930 -0.02520 -0.27817 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.77280 9.77490 -0.00210 -0.02148 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.71800 9.73660 -0.01860 -0.19103 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.63670 9.63670 0.00000 0.00000 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.50000 9.52030 -0.02030 -0.21323 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.73080 10.75030 -0.01950 -0.18139 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.66890 10.66210 0.00680 0.06378 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.50850 10.49670 0.01180 0.11242 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.56470 10.57950 -0.01480 -0.13989 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.89870 9.91670 -0.01800 -0.18151 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.61530 9.60920 0.00610 0.06348 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.58000 10.61940 -0.03940 -0.37102 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.67730 9.66640 0.01090 0.11276 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.73570 9.74930 -0.01360 -0.13950 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.71080 10.73020 -0.01940 -0.18080 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.66920 10.66250 0.00670 0.06284 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.50880 10.49710 0.01170 0.11146 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.56590 10.58070 -0.01480 -0.13988 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.89850 9.91650 -0.01800 -0.18152 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.61550 9.60940 0.00610 0.06348 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.75930 10.79940 -0.04010 -0.37132 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.67730 9.66650 0.01080 0.11173 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.73590 9.74960 -0.01370 -0.14052 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.46390 11.47800 -0.01410 -0.12284 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.88840 12.87900 0.00940 0.07299 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12.18660 12.17350 0.01310 0.10761 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.13140 9.14270 -0.01130 -0.12360 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.83740 9.83030 0.00710 0.07223 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.76860 9.75810 0.01050 0.10760 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.15520 11.16900 -0.01380 -0.12356 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.00110 11.99240 0.00870 0.07255 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.77320 11.76050 0.01270 0.10799 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.13170 9.14300 -0.01130 -0.12359 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.83800 9.83080 0.00720 0.07324 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.76900 9.75850 0.01050 0.10760 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.76000 13.66000 0.10000 0.73206 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.56000 14.41000 0.15000 1.04094 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.55000 9.45000 0.10000 1.05820 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.83000 8.78000 0.05000 0.56948 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.58000 9.48000 0.10000 1.05485 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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.73500 10.73810 -0.00310 -0.02887 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.13030 11.10750 0.02280 0.20527 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.95450 9.95730 -0.00280 -0.02812 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.54120 9.54390 -0.00270 -0.02829 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.24800 10.22960 0.01840 0.17987 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.75160 9.73170 0.01990 0.20449 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 19.30000 19.35000 -0.05000 -0.25840 柏瑞旗艦全球成長組合基金 18.19000 18.24000 -0.05000 -0.27412 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.39000 13.40850 -0.01850 -0.13797 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.50900 10.52130 -0.01230 -0.11691 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.56520 11.55530 0.00990 0.08567 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.41290 12.44850 -0.03560 -0.28598 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.06830 11.05480 0.01350 0.12212 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.13410 9.14480 -0.01070 -0.11701 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.70790 9.69950 0.00840 0.08660 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.50690 9.53420 -0.02730 -0.28634 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.66500 9.65320 0.01180 0.12224 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.27040 9.28120 -0.01080 -0.11636 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.50620 9.49800 0.00820 0.08633 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.37810 11.41080 -0.03270 -0.28657 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.60680 9.59510 0.01170 0.12194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 42.46940 43.01720 -0.54780 -1.27344 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.22000 11.30000 -0.08000 -0.70796 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 33.68000 33.18000 0.50000 1.50693 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.79750 11.79680 0.00070 0.00593 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.71080 1.71160 -0.00080 -0.04674 國泰大中華基金 19.68000 19.78000 -0.10000 -0.50556 國泰小龍基金-美元I 0.47910 0.48270 -0.00360 -0.74580 國泰小龍基金-新台幣 14.89000 14.97000 -0.08000 -0.53440 國泰中小成長基金-美元I 1.37210 1.38000 -0.00790 -0.57246 國泰中小成長基金-新台幣 42.64000 42.80000 -0.16000 -0.37383 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.26610 4.26330 0.00280 0.06568 國泰中國內需增長基金-美元A 0.67780 0.67770 0.00010 0.01476 國泰中國內需增長基金-美元I 0.72480 0.72470 0.00010 0.01380 國泰中國內需增長基金-新台幣 19.25000 19.33000 -0.08000 -0.41386 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 42.20660 42.16380 0.04280 0.10151 國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.30000 2.29500 0.00500 0.21786 國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息) 0.32990 0.32940 0.00050 0.15179 國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.12460 10.15220 -0.02760 -0.27186 國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息) 8.14580 8.16790 -0.02210 -0.27057 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.32060 2.32330 -0.00270 -0.11621 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.33520 0.33570 -0.00050 -0.14894 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.43020 10.49300 -0.06280 -0.59849 國泰中國新興債券基金-美元 0.34260 0.34250 0.00010 0.02920 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.45250 10.49510 -0.04260 -0.40590 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.14180 4.12870 0.01310 0.31729 國泰中國新興戰略基金-美元 0.59710 0.59560 0.00150 0.25185 國泰中國新興戰略基金-新台幣 18.68000 18.71000 -0.03000 -0.16034 國泰中港台基金-人民幣 3.08830 3.07470 0.01360 0.44232 國泰中港台基金-美元 0.45080 0.44910 0.00170 0.37853 國泰中港台基金-新台幣 13.94000 13.94000 0.00000 0.00000 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 10.10670 10.09180 0.01490 0.14764 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.18680 10.18170 0.00510 0.05009 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.22550 10.26450 -0.03900 -0.37995 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.90000 26.85000 0.05000 0.18622 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.32000 12.34000 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-0.22468 國泰全球基礎建設基金-美元 0.49440 0.49390 0.00050 0.10124 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.43000 14.48000 -0.05000 -0.34530 國泰全球資源基金-美元 0.16770 0.16760 0.00010 0.05967 國泰全球資源基金-新台幣 5.28000 5.30000 -0.02000 -0.37736 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.62150 0.62000 0.00150 0.24194 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 19.28000 19.32000 -0.04000 -0.20704 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.79000 18.82000 -0.03000 -0.15940 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.89110 0.89180 -0.00070 -0.07849 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.48000 21.66000 -0.18000 -0.83102 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 22.55000 22.59000 -0.04000 -0.17707 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.53750 2.52950 0.00800 0.31627 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.37030 0.36930 0.00100 0.27078 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31810 0.31730 0.00080 0.25213 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.44440 11.45850 -0.01410 -0.12305 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.83110 9.84310 -0.01200 -0.12191 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53000 0.53040 -0.00040 -0.07541 國泰亞洲成長基金-美元 0.40130 0.39970 0.00160 0.40030 國泰亞洲成長基金-新台幣 12.05000 12.05000 0.00000 0.00000 國泰科技生化基金 33.21000 33.20000 0.01000 0.03012 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.78000 29.64000 0.14000 0.47233 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.22000 12.33000 -0.11000 -0.89213 國泰美國費城半導體基金 14.43000 14.44000 -0.01000 -0.06925 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 43.36170 44.05480 -0.69310 -1.57327 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.59060 17.40140 0.18920 1.08727 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 22.41720 22.97970 -0.56250 -2.44781 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 44.18550 44.67020 -0.48470 -1.08506 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 45.19420 45.41420 -0.22000 -0.48443 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.38170 43.57260 -0.19090 -0.43812 國泰紐幣2021保本基金 12.80780 12.80360 0.00420 0.03280 國泰紐幣八年期保本基金 13.17440 13.16970 0.00470 0.03569 國泰紐幣保本基金 12.74510 12.74380 0.00130 0.01020 國泰國泰基金-新台幣A 22.91000 22.98000 -0.07000 -0.30461 國泰國泰基金-新台幣I 22.91000 22.98000 -0.07000 -0.30461 國泰富時中國A50基金 22.17000 21.96000 0.21000 0.95628 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 46.23660 46.81280 -0.57620 -1.23086 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34570 0.34610 -0.00040 -0.11557 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.72000 10.77000 -0.05000 -0.46425 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.18000 10.22000 -0.04000 -0.39139 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.50540 0.50770 -0.00230 -0.45302 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.71090 42.71310 -0.00220 -0.00515 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 21.04000 20.87000 0.17000 0.81457 國泰新興市場基金-美元 0.39550 0.39580 -0.00030 -0.07580 國泰新興市場基金-新台幣 12.27000 12.33000 -0.06000 -0.48662 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.44110 2.43810 0.00300 0.12305 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.50550 1.50360 0.00190 0.12636 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.36620 0.36590 0.00030 0.08199 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22810 0.22790 0.00020 0.08776 國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息) 0.35720 0.35610 0.00110 0.30890 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.08300 11.09550 -0.01250 -0.11266 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.70630 6.71380 -0.00750 -0.11171 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 43.93640 44.50470 -0.56830 -1.27694 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 44.17620 44.72640 -0.55020 -1.23015 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.33370 42.66210 -0.32840 -0.76977 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.04000 13.04000 0.00000 0.00000 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 37.46000 37.48000 -0.02000 -0.05336 國泰標普北美科技ETF基金 23.79000 23.83000 -0.04000 -0.16786 國泰歐洲精選基金-美元 0.35340 0.35380 -0.00040 -0.11306 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.42000 10.48000 -0.06000 -0.57252 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.91630 39.94670 -0.03040 -0.07610 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.56000 22.68000 -0.12000 -0.52910 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 20.36000 20.30000 0.06000 0.29557 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.04000 18.07000 -0.03000 -0.16602 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41520 0.41510 0.00010 0.02409 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.51590 12.53760 -0.02170 -0.17308 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.55900 10.55410 0.00490 0.04643 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.44650 10.44090 0.00560 0.05364 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.56060 10.59930 -0.03870 -0.36512 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.23930 10.23500 0.00430 0.04201 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.16480 10.15930 0.00550 0.05414 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.21250 10.25110 -0.03860 -0.37654 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.12410 10.12260 0.00150 0.01482 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.92580 9.92330 0.00250 0.02519 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.07880 10.07520 0.00360 0.03573 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.89260 9.93180 -0.03920 -0.39469 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.12400 10.12250 0.00150 0.01482 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.92110 9.91860 0.00250 0.02521 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.07870 10.07520 0.00350 0.03474 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.89250 9.93180 -0.03930 -0.39570 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.43400 11.43360 0.00040 0.00350 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.09690 10.10980 -0.01290 -0.12760 第一金大中華基金 26.35000 26.41000 -0.06000 -0.22719 第一金小型精選基金 32.76000 32.67000 0.09000 0.27548 第一金中國世紀基金-人民幣 13.34000 13.36000 -0.02000 -0.14970 第一金中國世紀基金-美元 8.32770 8.34560 -0.01790 -0.21448 第一金中國世紀基金-美元-N 8.32800 8.34590 -0.01790 -0.21448 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.85000 9.92000 -0.07000 -0.70565 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.85000 9.91000 -0.06000 -0.60545 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.75870 9.75210 0.00660 0.06768 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.35310 8.38170 -0.02860 -0.34122 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.29420 11.28650 0.00770 0.06822 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.83760 9.87120 -0.03360 -0.34038 第一金中概平衡基金 26.99000 26.92000 0.07000 0.26003 第一金台灣貨幣市場基金 15.32310 15.32290 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.66300 178.66000 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 16.21150 16.15930 0.05220 0.32303 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 16.21050 16.15850 0.05200 0.32181 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.66000 15.68000 -0.02000 -0.12755 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.67000 15.69000 -0.02000 -0.12747 第一金全球AI人工智慧基金-美元 11.06190 11.03290 0.02900 0.26285 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 11.05950 11.03110 0.02840 0.25745 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 11.11000 11.13000 -0.02000 -0.17969 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 11.11000 11.13000 -0.02000 -0.17969 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.34820 10.41550 -0.06730 -0.64615 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.34740 10.41560 -0.06820 -0.65479 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.60000 10.72000 -0.12000 -1.11940 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.60000 10.71000 -0.11000 -1.02708 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.52870 13.58580 -0.05710 -0.42029 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.54700 13.60410 -0.05710 -0.41973 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.84000 12.95000 -0.11000 -0.84942 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.87000 12.98000 -0.11000 -0.84746 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.90850 9.91100 -0.00250 -0.02522 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.90430 9.90680 -0.00250 -0.02524 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.53230 9.55550 -0.02320 -0.24279 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.55670 9.58000 -0.02330 -0.24322 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.79000 10.79270 -0.00270 -0.02502 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.41530 10.44060 -0.02530 -0.24232 第一金全球大趨勢基金 25.68000 25.70000 -0.02000 -0.07782 第一金全球不動產證券化基金A 9.47250 9.51180 -0.03930 -0.41317 第一金全球不動產證券化基金B 6.53930 6.56640 -0.02710 -0.41271 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.22100 10.22620 -0.00520 -0.05085 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.22080 10.22650 -0.00570 -0.05574 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 11.10880 11.11490 -0.00610 -0.05488 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 11.11060 11.11670 -0.00610 -0.05487 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.60000 10.63000 -0.03000 -0.28222 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.61000 10.63000 -0.02000 -0.18815 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.57110 8.59940 -0.02830 -0.32909 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.50970 10.54440 -0.03470 -0.32908 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.30240 9.30290 -0.00050 -0.00537 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.30080 9.30140 -0.00060 -0.00645 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.74770 7.74910 -0.00140 -0.01807 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.74190 7.74330 -0.00140 -0.01808 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.51910 8.53870 -0.01960 -0.22954 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.51980 8.53940 -0.01960 -0.22952 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.61140 11.61210 -0.00070 -0.00603 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.61210 11.61280 -0.00070 -0.00603 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.27250 10.27440 -0.00190 -0.01849 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.27340 10.27520 -0.00180 -0.01752 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.06030 15.09490 -0.03460 -0.22922 第一金亞洲科技基金 18.01000 17.92000 0.09000 0.50223 第一金亞洲新興市場基金 13.50000 13.53000 -0.03000 -0.22173 第一金店頭市場基金 8.16000 8.18000 -0.02000 -0.24450 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 9.93850 9.95680 -0.01830 -0.18379 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 9.93850 9.95680 -0.01830 -0.18379 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 9.91450 9.97570 -0.06120 -0.61349 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 9.91450 9.97570 -0.06120 -0.61349 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 9.93850 9.95680 -0.01830 -0.18379 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 9.94080 9.95900 -0.01820 -0.18275 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 9.93850 9.95680 -0.01830 -0.18379 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 9.91450 9.97570 -0.06120 -0.61349 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 9.91680 9.97790 -0.06110 -0.61235 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 9.91450 9.97570 -0.06120 -0.61349 第一金創新趨勢基金 21.70000 21.75000 -0.05000 -0.22989 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 42.03410 42.57940 -0.54530 -1.28067 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 41.92530 42.44240 -0.51710 -1.21836 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 41.74710 42.42310 -0.67600 -1.59347 第一金電子基金 33.28000 33.27000 0.01000 0.03006 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.01000 19.03000 -0.02000 -0.10510 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.43000 20.50000 -0.07000 -0.34146 統一大中華中小基金(人民幣) 7.82000 7.77000 0.05000 0.64350 統一大中華中小基金(美元) 7.16000 7.10000 0.06000 0.84507 統一大中華中小基金(新台幣) 10.64000 10.60000 0.04000 0.37736 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499 統一大東協高股息基金(美元) 9.49000 9.44000 0.05000 0.52966 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 統一大滿貫基金-A類型 34.01000 34.00000 0.01000 0.02941 統一大滿貫基金-I類型 34.01000 34.00000 0.01000 0.02941 統一大龍印基金 14.65000 14.63000 0.02000 0.13671 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.22000 9.25000 -0.03000 -0.32432 統一大龍騰中國基金(美元) 8.46000 8.46000 0.00000 0.00000 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.66000 9.71000 -0.05000 -0.51493 統一中小基金 23.40000 23.48000 -0.08000 -0.34072 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.84070 9.86220 -0.02150 -0.21800 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.16510 9.16350 0.00160 0.01746 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.89610 8.92660 -0.03050 -0.34168 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.32610 12.35300 -0.02690 -0.21776 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.43280 11.43090 0.00190 0.01662 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.05660 11.09450 -0.03790 -0.34161 統一台灣動力基金 17.72000 17.75000 -0.03000 -0.16901 統一全天候基金-A類型 107.03000 107.11000 -0.08000 -0.07469 統一全天候基金-I類型 107.61000 107.68000 -0.07000 -0.06501 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.28100 8.29220 -0.01120 -0.13507 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.00360 7.99560 0.00800 0.10006 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.02970 8.05640 -0.02670 -0.33141 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.92740 8.93950 -0.01210 -0.13535 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.63630 8.62770 0.00860 0.09968 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.65710 8.68590 -0.02880 -0.33157 統一全球債券組合基金 12.41270 12.43060 -0.01790 -0.14400 統一全球新科技基金(人民幣) 15.95000 15.95000 0.00000 0.00000 統一全球新科技基金(美元) 15.03000 15.00000 0.03000 0.20000 統一全球新科技基金(新台幣) 14.49000 14.52000 -0.03000 -0.20661 統一亞太基金 24.99000 24.92000 0.07000 0.28090 統一亞洲大金磚基金 12.47000 12.45000 0.02000 0.16064 統一奔騰基金 57.69000 57.72000 -0.03000 -0.05198 統一強棒貨幣市場基金 16.73390 16.73360 0.00030 0.00179 統一強漢基金(人民幣) 10.91000 10.85000 0.06000 0.55300 統一強漢基金(美元) 9.84000 9.77000 0.07000 0.71648 統一強漢基金(新台幣) 26.03000 25.95000 0.08000 0.30829 統一統信基金 29.96000 29.92000 0.04000 0.13369 統一黑馬基金 58.35000 58.50000 -0.15000 -0.25641 統一新亞洲科技能源基金 16.30000 16.35000 -0.05000 -0.30581 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.09050 8.11210 -0.02160 -0.26627 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.76380 10.79260 -0.02880 -0.26685 統一經建基金 45.38000 45.35000 0.03000 0.06615 統一龍馬基金 66.31000 66.34000 -0.03000 -0.04522 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 19.28000 19.32000 -0.04000 -0.20704 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 45.70000 45.96000 -0.26000 -0.56571 野村中國機會基金 14.27000 14.29000 -0.02000 -0.13996 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.41440 10.40480 0.00960 0.09227 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.39320 10.38040 0.01280 0.12331 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.41300 10.44500 -0.03200 -0.30637 野村巴西基金 7.29000 7.39000 -0.10000 -1.35318 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.48000 11.39000 0.09000 0.79017 野村台灣高股息基金 25.43000 25.33000 0.10000 0.39479 野村台灣運籌基金 36.42000 36.43000 -0.01000 -0.02745 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.83000 9.82760 0.00240 0.02442 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.76650 9.75860 0.00790 0.08095 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.83790 9.84230 -0.00440 -0.04470 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.44910 10.44650 0.00260 0.02489 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.27400 10.26580 0.00820 0.07988 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.05360 10.05800 -0.00440 -0.04375 野村平衡基金 19.48000 19.54000 -0.06000 -0.30706 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.94000 10.02000 -0.08000 -0.79840 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.20000 10.26000 -0.06000 -0.58480 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.78000 14.89000 -0.11000 -0.73875 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.15000 12.23000 -0.08000 -0.65413 野村全球生技醫療基金 16.84000 17.04000 -0.20000 -1.17371 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.17650 10.16560 0.01090 0.10722 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.17250 10.16090 0.01160 0.11416 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.07030 10.08610 -0.01580 -0.15665 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.41880 10.40810 0.01070 0.10280 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.38010 10.36880 0.01130 0.10898 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.28100 10.29740 -0.01640 -0.15926 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.10930 10.12470 -0.01540 -0.15210 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.77470 10.76350 0.01120 0.10406 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.69300 10.68110 0.01190 0.11141 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.59370 10.61050 -0.01680 -0.15833 野村全球品牌基金 29.90000 29.93000 -0.03000 -0.10023 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.69000 10.73000 -0.04000 -0.37279 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.00000 13.05000 -0.05000 -0.38314 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.73000 19.81000 -0.08000 -0.40384 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.28000 12.28000 0.00000 0.00000 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.93870 10.92110 0.01760 0.16116 野村全球短期收益基金-美元計價 10.98720 10.96540 0.02180 0.19881 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.75030 10.74710 0.00320 0.02978 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.67220 8.67700 -0.00480 -0.05532 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.47710 8.48320 -0.00610 -0.07191 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.05190 8.07600 -0.02410 -0.29842 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.06900 11.07490 -0.00590 -0.05327 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.53610 10.54380 -0.00770 -0.07303 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.10290 10.13280 -0.02990 -0.29508 野村成長基金 30.56000 30.57000 -0.01000 -0.03271 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.49650 8.46330 0.03320 0.39228 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.51020 8.47570 0.03450 0.40705 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.72100 8.71340 0.00760 0.08722 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.76030 9.72230 0.03800 0.39085 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.62680 9.58780 0.03900 0.40677 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.84980 9.84130 0.00850 0.08637 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.26000 9.20000 0.06000 0.65217 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.41000 13.33000 0.08000 0.60015 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.29540 10.26750 0.02790 0.27173 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.22370 10.19870 0.02500 0.24513 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.11440 10.11930 -0.00490 -0.04842 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.71820 9.69380 0.02440 0.25171 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.74140 9.71790 0.02350 0.24182 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.84580 9.85080 -0.00500 -0.05076 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.16080 10.16570 -0.00490 -0.04820 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.86920 10.83740 0.03180 0.29343 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.73780 10.71180 0.02600 0.24272 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.85350 10.85900 -0.00550 -0.05065 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 10.17710 10.17030 0.00680 0.06686 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 10.18370 10.17360 0.01010 0.09928 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 10.11100 10.12300 -0.01200 -0.11854 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.60780 8.61830 -0.01050 -0.12183 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.23400 9.22790 0.00610 0.06610 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.10390 9.09530 0.00860 0.09455 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 10.16770 10.17870 -0.01100 -0.10807 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.92980 13.94670 -0.01690 -0.12118 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 13.06830 13.05970 0.00860 0.06585 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.58560 10.57560 0.01000 0.09456 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.45730 10.44670 0.01060 0.10147 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.44380 10.42980 0.01400 0.13423 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.49180 10.49060 0.00120 0.01144 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.75490 10.74390 0.01100 0.10238 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.71820 10.70380 0.01440 0.13453 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.68460 10.68360 0.00100 0.00936 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.67570 10.66340 0.01230 0.11535 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.62990 10.61420 0.01570 0.14792 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.73900 10.76900 -0.03000 -0.27858 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.23540 10.26520 -0.02980 -0.29030 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.90260 9.91660 -0.01400 -0.14118 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.52930 9.53950 -0.01020 -0.10692 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.01290 9.03930 -0.02640 -0.29206 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.46300 11.49660 -0.03360 -0.29226 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.34580 10.35920 -0.01340 -0.12935 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.48360 11.48260 0.00100 0.00871 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.90930 10.90630 0.00300 0.02751 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.67820 10.69240 -0.01420 -0.13280 野村泰國基金 45.10000 45.07000 0.03000 0.06656 野村高科技基金 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.59710 10.60650 -0.00940 -0.08862 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.23790 10.21750 0.02040 0.19966 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.77340 10.78220 -0.00880 -0.08162 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.63800 9.61780 0.02020 0.21003 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.61050 9.61920 -0.00870 -0.09044 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.83590 9.84260 -0.00670 -0.06807 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.22630 12.20160 0.02470 0.20243 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.11860 14.15510 -0.03650 -0.25786 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.12160 11.09830 0.02330 0.20994 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.09790 11.10790 -0.01000 -0.09003 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.53560 11.54340 -0.00780 -0.06757 野村貨幣市場基金 16.33860 16.33830 0.00030 0.00184 野村新馬基金 15.72000 15.69000 0.03000 0.19120 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.37340 10.36870 0.00470 0.04533 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.29290 10.25910 0.03380 0.32946 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.39680 10.40720 -0.01040 -0.09993 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.27210 10.26510 0.00700 0.06819 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.23390 10.22300 0.01090 0.10662 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.27220 10.26940 0.00280 0.02727 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.67990 10.67270 0.00720 0.06746 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.60410 10.59240 0.01170 0.11046 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.65240 10.64970 0.00270 0.02535 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.20500 10.17150 0.03350 0.32935 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.21580 10.17850 0.03730 0.36646 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 10.10510 10.08750 0.01760 0.17447 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.78980 10.75510 0.03470 0.32264 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.75090 10.71160 0.03930 0.36689 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.64050 10.62180 0.01870 0.17605 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.61760 10.62870 -0.01110 -0.10443 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.99250 8.00090 -0.00840 -0.10499 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.34690 12.36000 -0.01310 -0.10599 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.30000 9.37000 -0.07000 -0.74707 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.39630 10.39170 0.00460 0.04427 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.54000 10.55260 -0.01260 -0.11940 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.36240 10.35380 0.00860 0.08306 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.42180 10.45810 -0.03630 -0.34710 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.40120 10.40510 -0.00390 -0.03748 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.39670 10.39210 0.00460 0.04426 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.54050 10.55300 -0.01250 -0.11845 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.36260 10.35400 0.00860 0.08306 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.42550 10.46190 -0.03640 -0.34793 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.40020 10.40400 -0.00380 -0.03652 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.43740 10.42970 0.00770 0.07383 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.57740 10.58970 -0.01230 -0.11615 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.40240 10.39060 0.01180 0.11356 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.46270 10.49600 -0.03330 -0.31726 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.44270 10.44430 -0.00160 -0.01532 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.43740 10.42970 0.00770 0.07383 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.57750 10.58980 -0.01230 -0.11615 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.40700 10.39520 0.01180 0.11351 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.47810 10.51150 -0.03340 -0.31775 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.44340 10.44490 -0.00150 -0.01436 野村精選貨幣市場基金 12.11400 12.11380 0.00020 0.00165 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.89000 11.86000 0.03000 0.25295 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.09000 11.08000 0.01000 0.09025 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157 野村歐洲高股息基金季配型 7.82000 7.83000 -0.01000 -0.12771 野村歐洲高股息基金累積型 11.19000 11.21000 -0.02000 -0.17841 野村積極成長基金 12.95000 12.95000 0.00000 0.00000 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 36.25000 36.34000 -0.09000 -0.24766 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.66890 10.68510 -0.01620 -0.15161 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.54570 8.54770 -0.00200 -0.02340 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.87860 7.87900 -0.00040 -0.00508 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.71700 7.72880 -0.01180 -0.15268 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.26040 12.26360 -0.00320 -0.02609 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.97140 10.97190 -0.00050 -0.00456 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.78720 10.80370 -0.01650 -0.15273 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.87000 11.86000 0.01000 0.08432 野村環球基金-人民幣計價 17.99000 17.92000 0.07000 0.39063 野村環球基金-美元計價 13.97000 13.91000 0.06000 0.43134 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.69000 19.68000 0.01000 0.05081 野村鴻利基金 23.41000 23.45000 -0.04000 -0.17058 野村鴻揚貨幣市場基金 16.90260 16.90240 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 19.69000 19.68000 0.01000 0.05081 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.70000 10.66000 0.04000 0.37523 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.87000 13.84000 0.03000 0.21676 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.43000 15.47000 -0.04000 -0.25856 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.69980 10.72290 -0.02310 -0.21543 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.01360 14.04390 -0.03030 -0.21575 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.76110 10.75720 0.00390 0.03625 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.69370 10.69570 -0.00200 -0.01870 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.54810 10.54380 0.00430 0.04078 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.45430 10.45560 -0.00130 -0.01243 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.01130 10.00350 0.00780 0.07797 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.10590 10.10240 0.00350 0.03465 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 9.96340 10.00550 -0.04210 -0.42077 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.27240 10.28620 -0.01380 -0.13416 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.42980 10.43280 -0.00300 -0.02876 凱基台商天下基金 13.50000 13.35000 0.15000 1.12360 凱基台灣精五門基金 21.54000 21.54000 0.00000 0.00000 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 43.96660 44.53550 -0.56890 -1.27741 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 45.81300 46.03820 -0.22520 -0.48916 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.83180 42.79340 0.03840 0.08973 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.44000 10.50000 -0.06000 -0.57143 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.59000 9.64000 -0.05000 -0.51867 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.64580 10.65790 -0.01210 -0.11353 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 43.93130 44.54490 -0.61360 -1.37749 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 44.78700 45.41010 -0.62310 -1.37216 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 43.41250 44.15790 -0.74540 -1.68803 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.55000 12.45000 0.10000 0.80321 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.35180 11.24560 0.10620 0.94437 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.25000 11.21000 0.04000 0.35682 凱基凱旋貨幣市場基金 11.59480 11.59460 0.00020 0.00172 凱基開創基金 28.86000 28.85000 0.01000 0.03466 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 23.34000 23.36000 -0.02000 -0.08562 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.45620 22.38450 0.07170 0.32031 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.67000 17.68000 -0.01000 -0.05656 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.76170 16.69900 0.06270 0.37547 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.68000 7.71000 -0.03000 -0.38911 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 40.26240 40.80190 -0.53950 -1.32224 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 40.38730 40.86080 -0.47350 -1.15881 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 40.20580 40.79750 -0.59170 -1.45033 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.69000 11.68000 0.01000 0.08562 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.38310 11.38270 0.00040 0.00351 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.96000 11.02000 -0.06000 -0.54446 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.53070 12.43410 0.09660 0.77690 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.93000 12.89000 0.04000 0.31032 凱基護城河基金-台幣計價A 13.20000 13.24000 -0.04000 -0.30211 凱基護城河基金-美元計價B 12.83950 12.82590 0.01360 0.10604 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.31690 10.29520 0.02170 0.21078 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.07840 10.06290 0.01550 0.15403 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.16630 10.19450 -0.02820 -0.27662 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.31690 10.29510 0.02180 0.21175 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.07840 10.06290 0.01550 0.15403 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.16630 10.19450 -0.02820 -0.27662 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.23000 12.21000 0.02000 0.16380 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 37.20000 37.29000 -0.09000 -0.24135 富邦NASDAQ-100基金 33.25000 33.39000 -0.14000 -0.41929 富邦上証180基金 32.01000 31.64000 0.37000 1.16941 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19300 0.19260 0.00040 0.20768 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.99000 6.01000 -0.02000 -0.33278 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.11000 6.15000 -0.04000 -0.65041 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 46.95000 46.23000 0.72000 1.55743 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.10920 12.10330 0.00590 0.04875 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.19150 11.18920 0.00230 0.02056 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.81540 10.86280 -0.04740 -0.43635 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.27180 10.26670 0.00510 0.04968 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.41300 9.41110 0.00190 0.02019 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.10650 9.14640 -0.03990 -0.43624 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.81070 20.79870 0.01200 0.05770 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.64150 11.64060 0.00090 0.00773 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.70540 10.75590 -0.05050 -0.46951 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.80380 13.80830 -0.00450 -0.03259 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.02100 2.02190 -0.00090 -0.04451 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.43890 9.44200 -0.00310 -0.03283 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43160 1.43230 -0.00070 -0.04887 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.35730 12.34600 0.01130 0.09153 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.80130 1.79970 0.00160 0.08890 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.33630 10.32680 0.00950 0.09199 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52770 1.52640 0.00130 0.08517 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.93260 10.92700 0.00560 0.05125 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.86310 10.85660 0.00650 0.05987 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.19000 15.12000 0.07000 0.46296 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.88000 19.07000 -0.19000 -0.99633 富邦日本東証基金 20.36000 20.38000 -0.02000 -0.09814 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 47.29000 47.40000 -0.11000 -0.23207 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.03000 47.20000 -0.17000 -0.36017 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 52.71000 52.84000 -0.13000 -0.24603 富邦台灣心基金 21.75000 21.83000 -0.08000 -0.36647 富邦台灣釆吉50基金 47.10000 47.23000 -0.13000 -0.27525 富邦台灣科技指數基金 55.29000 55.26000 0.03000 0.05429 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 46.83170 47.27660 -0.44490 -0.94106 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 42.01440 42.19850 -0.18410 -0.43627 富邦全球不動產基金-(美元) 0.32080 0.32110 -0.00030 -0.09343 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.62000 10.68000 -0.06000 -0.56180 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.61720 2.62160 -0.00440 -0.16784 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35600 0.35660 -0.00060 -0.16826 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.96890 11.02740 -0.05850 -0.53050 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.23510 2.23880 -0.00370 -0.16527 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33550 0.33600 -0.00050 -0.14881 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.30380 9.35340 -0.04960 -0.53029 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.68000 24.53000 0.15000 0.61150 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.97000 14.10000 -0.13000 -0.92199 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.74000 29.39000 0.35000 1.19088 富邦吉祥貨幣市場基金 15.70710 15.70690 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.75000 17.67000 0.08000 0.45274 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.22020 41.44170 -0.22150 -0.53449 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 43.03700 43.55010 -0.51310 -1.17818 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 39.53760 39.89590 -0.35830 -0.89809 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 39.62470 39.89590 -0.27120 -0.67977 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.18720 41.17300 0.01420 0.03449 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 44.85140 45.36200 -0.51060 -1.12561 富邦長紅基金 60.64000 60.89000 -0.25000 -0.41058 富邦科技基金 24.35000 24.32000 0.03000 0.12336 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.29240 41.44950 -0.15710 -0.37902 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 43.71850 44.39350 -0.67500 -1.52049 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.71110 40.01560 -0.30450 -0.76095 富邦恒生國企ETF基金 20.99000 20.96000 0.03000 0.14313 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.37000 13.40000 -0.03000 -0.22388 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 27.98000 27.79000 0.19000 0.68370 富邦高成長基金 23.43000 23.53000 -0.10000 -0.42499 富邦基金A類型 13.46000 13.50000 -0.04000 -0.29630 富邦基金I類型 13.46000 13.50000 -0.04000 -0.29630 富邦深証100基金 10.49000 10.38000 0.11000 1.05973 富邦富時歐洲ETF基金 21.04000 21.03000 0.01000 0.04755 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42820 0.42940 -0.00120 -0.27946 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.56490 12.56580 -0.00090 -0.00716 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.35050 9.35120 -0.00070 -0.00749 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30280 0.30360 -0.00080 -0.26350 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.54380 8.54440 -0.00060 -0.00702 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.42540 10.39030 0.03510 0.33782 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 11.07570 11.08610 -0.01040 -0.09381 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.67830 9.64570 0.03260 0.33797 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.27680 10.28650 -0.00970 -0.09430 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.66000 18.69000 -0.03000 -0.16051 富邦精準基金 43.89000 44.09000 -0.20000 -0.45362 富邦精銳中小基金 11.52000 11.51000 0.01000 0.08688 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 17.96000 17.93000 0.03000 0.16732 富邦臺灣公司治理100基金 21.76000 21.78000 -0.02000 -0.09183 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.07000 7.06000 0.01000 0.14164 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.24000 16.25000 -0.01000 -0.06154 富邦標普美國特別股ETF基金 19.91000 19.95000 -0.04000 -0.20050 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.73810 10.71100 0.02710 0.25301 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.52720 10.50010 0.02710 0.25809 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.71210 10.74810 -0.03600 -0.33494 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.18420 10.15850 0.02570 0.25299 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.93780 9.91220 0.02560 0.25827 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.09920 10.13310 -0.03390 -0.33455 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 31.65000 31.71000 -0.06000 -0.18921 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 10.12230 10.11590 0.00640 0.06327 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 10.11240 10.10560 0.00680 0.06729 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.93210 9.92430 0.00780 0.07859 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.45020 10.44380 0.00640 0.06128 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.45420 10.44730 0.00690 0.06605 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.26980 10.26280 0.00700 0.06821 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.57660 8.57350 0.00310 0.03616 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.29700 9.29310 0.00390 0.04197 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.84070 8.83800 0.00270 0.03055 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.39000 10.38650 0.00350 0.03370 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.47210 10.46770 0.00440 0.04203 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.98610 9.98300 0.00310 0.03105 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.13360 10.13250 0.00110 0.01086 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.66660 8.66390 0.00270 0.03116 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.97470 9.97090 0.00380 0.03811 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.23640 9.23380 0.00260 0.02816 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.51170 11.50770 0.00400 0.03476 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.34160 11.33730 0.00430 0.03793 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.62580 10.62350 0.00230 0.02165 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.43620 9.43430 0.00190 0.02014 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.61000 15.64000 -0.03000 -0.19182 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.91320 8.91140 0.00180 0.02020 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.84060 9.83810 0.00250 0.02541 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.32320 9.32150 0.00170 0.01824 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.78600 10.78410 0.00190 0.01762 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.83640 10.83360 0.00280 0.02585 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.32990 10.32820 0.00170 0.01646 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.46940 9.46890 0.00050 0.00528 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.19000 9.24000 -0.05000 -0.54113 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.85000 9.91000 -0.06000 -0.60545 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.71000 8.80000 -0.09000 -1.02273 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.69000 7.68000 0.01000 0.13021 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.80000 8.80000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.66000 8.69000 -0.03000 -0.34522 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.24000 10.22150 0.01850 0.18099 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.59700 9.58150 0.01550 0.16177 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.10840 9.11330 -0.00490 -0.05377 富蘭克林華美中華基金 11.22000 11.29000 -0.07000 -0.62002 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 22.31000 22.24000 0.07000 0.31475 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.34000 22.21000 0.13000 0.58532 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.95000 10.00000 -0.05000 -0.50000 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.00830 8.05320 -0.04490 -0.55754 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.14220 9.16480 -0.02260 -0.24660 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.12830 10.15340 -0.02510 -0.24721 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.62340 9.67730 -0.05390 -0.55697 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.59030 11.60710 -0.01680 -0.14474 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.68520 8.69780 -0.01260 -0.14486 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.83540 8.84830 -0.01290 -0.14579 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.92530 9.93970 -0.01440 -0.14487 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.02560 14.05110 -0.02550 -0.18148 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.12190 10.14030 -0.01840 -0.18145 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.09420 10.11260 -0.01840 -0.18195 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.60160 10.61680 -0.01520 -0.14317 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.63910 7.65010 -0.01100 -0.14379 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.97630 8.98920 -0.01290 -0.14351 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.96930 9.98360 -0.01430 -0.14323 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.18440 11.23810 -0.05370 -0.47784 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.52590 7.56210 -0.03620 -0.47870 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.86110 8.90360 -0.04250 -0.47734 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.00650 10.05450 -0.04800 -0.47740 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.85700 10.86850 -0.01150 -0.10581 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.65340 7.66150 -0.00810 -0.10572 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.22210 8.24190 -0.01980 -0.24024 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.33170 9.32790 0.00380 0.04074 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.41700 10.41280 0.00420 0.04033 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.08410 13.11560 -0.03150 -0.24017 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.20000 8.22000 -0.02000 -0.24331 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.48000 8.54000 -0.06000 -0.70258 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.79000 8.78000 0.01000 0.11390 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 7.85000 7.85000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.55000 11.55000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.80000 8.80000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.33000 8.36000 -0.03000 -0.35885 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.59000 9.56000 0.03000 0.31381 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.69000 10.66000 0.03000 0.28143 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.41810 13.44040 -0.02230 -0.16592 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.96000 11.00000 -0.04000 -0.36364 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.34000 10.38000 -0.04000 -0.38536 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.34000 10.38000 -0.04000 -0.38536 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.29000 10.35000 -0.06000 -0.57971 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.05000 10.09000 -0.04000 -0.39643 富蘭克林華美第一富基金 39.26000 39.32000 -0.06000 -0.15259 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.35160 10.35140 0.00020 0.00193 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.81000 8.80000 0.01000 0.11364 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.07000 9.10000 -0.03000 -0.32967 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.94000 14.91000 0.03000 0.20121 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.90000 13.88000 0.02000 0.14409 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 16.22000 16.27000 -0.05000 -0.30731 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 10.22370 10.20030 0.02340 0.22941 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 10.22370 10.20030 0.02340 0.22941 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 10.09680 10.08020 0.01660 0.16468 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 10.09670 10.08010 0.01660 0.16468 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 10.17580 10.15470 0.02110 0.20779 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 10.17580 10.15470 0.02110 0.20779 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 10.17580 10.15470 0.02110 0.20779 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 10.24350 10.26110 -0.01760 -0.17152 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 10.24350 10.26110 -0.01760 -0.17152 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 10.24350 10.26110 -0.01760 -0.17152 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.83910 6.87440 -0.03530 -0.51350 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.89320 10.89620 -0.00300 -0.02753 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.59890 9.59470 0.00420 0.04377 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.61670 11.61160 0.00510 0.04392 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.79840 6.81560 -0.01720 -0.25236 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.00510 9.00170 0.00340 0.03777 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.65020 10.64620 0.00400 0.03757 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.00440 11.03220 -0.02780 -0.25199 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 67.79000 68.46000 -0.67000 -0.97867 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 68.09000 68.91000 -0.82000 -1.18996 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.25540 62.48620 -0.23080 -0.36936 復華1至5年期高收益債券基金 20.67000 20.76000 -0.09000 -0.43353 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 65.81580 66.65000 -0.83420 -1.25161 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 65.44440 66.12720 -0.68280 -1.03256 復華人民幣貨幣市場基金 11.87200 11.87130 0.00070 0.00590 復華人生目標基金 39.36040 39.40900 -0.04860 -0.12332 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.42000 10.46000 -0.04000 -0.38241 復華大中華中小策略基金 8.91000 8.93000 -0.02000 -0.22396 復華中小精選基金 66.79000 67.01000 -0.22000 -0.32831 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.72730 52.74880 -0.02150 -0.04076 復華中國特選信用債券ETF基金 62.16330 62.39130 -0.22800 -0.36544 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.94000 8.99000 -0.05000 -0.55617 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.80000 11.79000 0.01000 0.08482 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512 復華六年到期新興市場債券基金 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 11.68000 11.70000 -0.02000 -0.17094 復華全方位基金 29.88000 29.92000 -0.04000 -0.13369 復華全球大趨勢基金-美元 13.23000 13.22000 0.01000 0.07564 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.88000 20.95000 -0.07000 -0.33413 復華全球平衡基金-美元 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000 復華全球平衡基金-新臺幣 19.80000 19.88000 -0.08000 -0.40241 復華全球物聯網科技基金-美元 14.55000 14.47000 0.08000 0.55287 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.05000 14.04000 0.01000 0.07123 復華全球原物料基金 8.49000 8.50000 -0.01000 -0.11765 復華全球消費基金-新臺幣 13.32000 13.34000 -0.02000 -0.14993 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.11510 12.13490 -0.01980 -0.16317 復華全球債券基金 14.70820 14.79350 -0.08530 -0.57660 復華全球債券組合基金 15.31000 15.34000 -0.03000 -0.19557 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.22000 15.34000 -0.12000 -0.78227 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.48000 10.56000 -0.08000 -0.75758 復華全球戰略配置強基金-美元 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.00000 11.00000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.49350 13.49340 0.00010 0.00074 復華亞太平衡基金 11.58000 11.58000 0.00000 0.00000 復華亞太成長基金 12.33000 12.28000 0.05000 0.40717 復華亞太神龍科技基金-美元 9.26000 9.27000 -0.01000 -0.10787 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.86000 9.91000 -0.05000 -0.50454 復華東協世紀基金 12.73000 12.66000 0.07000 0.55292 復華南非幣長期收益基金A 14.27000 14.20000 0.07000 0.49296 復華南非幣長期收益基金B 8.13000 8.09000 0.04000 0.49444 復華南非幣短期收益基金A 14.64000 14.61000 0.03000 0.20534 復華南非幣短期收益基金B 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111 復華美國20年期以上公債ETF基金 66.67480 67.68280 -1.00800 -1.48930 復華美國金融服務業股票ETF基金 22.55000 22.41000 0.14000 0.62472 復華美國新星基金-美元 13.17000 13.14000 0.03000 0.22831 復華美國新星基金-新臺幣 13.41000 13.44000 -0.03000 -0.22321 復華恒生基金 21.98000 21.92000 0.06000 0.27372 復華恒生單日反向一倍基金 8.08000 8.10000 -0.02000 -0.24691 復華恒生單日正向二倍基金 32.43000 32.23000 0.20000 0.62054 復華神盾基金 26.18730 26.23910 -0.05180 -0.19742 復華高成長基金 69.20000 69.68000 -0.48000 -0.68886 復華高益策略組合基金 13.57000 13.60000 -0.03000 -0.22059 復華貨幣市場基金 14.45690 14.45670 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 18.23000 18.26000 -0.03000 -0.16429 復華富時台灣高股息低波動基金 49.88000 49.92000 -0.04000 -0.08013 復華復華基金 21.66000 21.80000 -0.14000 -0.64220 復華華人世紀基金 16.87000 16.93000 -0.06000 -0.35440 復華傳家二號基金 31.51360 31.57100 -0.05740 -0.18181 復華傳家基金 22.50310 22.54560 -0.04250 -0.18851 復華奧林匹克全球組合基金 15.91000 15.95000 -0.04000 -0.25078 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.84000 11.82000 0.02000 0.16920 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.51000 14.53000 -0.02000 -0.13765 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.53000 9.55000 -0.02000 -0.20942 復華新興人民幣短期收益基金 10.92000 10.95000 -0.03000 -0.27397 復華新興人民幣債券基金A 12.27000 12.27000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 21.60000 21.71000 -0.11000 -0.50668 復華新興市場企業債券ETF基金 68.32000 68.56000 -0.24000 -0.35006 復華新興市場高收益債券基金A 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 復華新興市場高收益債券基金B 5.49000 5.50000 -0.01000 -0.18182 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.37000 12.36000 0.01000 0.08091 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.04000 12.04000 0.00000 0.00000 復華新興市場短期收益基金 11.34000 11.36000 -0.02000 -0.17606 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 23.84000 23.65000 0.19000 0.80338 復華數位經濟基金 46.64000 46.80000 -0.16000 -0.34188 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.05220 10.05000 0.00220 0.02189 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.80920 9.81720 -0.00800 -0.08149 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.59580 10.59340 0.00240 0.02266 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.20340 10.21170 -0.00830 -0.08128 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 9.99380 9.84350 0.15030 1.52690 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.01020 10.02130 -0.01110 -0.11076 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.24850 10.24420 0.00430 0.04197 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.85250 10.89480 -0.04230 -0.38826 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.05140 10.05520 -0.00380 -0.03779 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.66490 10.71500 -0.05010 -0.46757 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.40880 10.41270 -0.00390 -0.03745 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.03220 11.08400 -0.05180 -0.46734 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.76250 10.73210 0.03040 0.28326 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.70570 10.71050 -0.00480 -0.04482 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.78350 10.83490 -0.05140 -0.47439 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.67690 10.64540 0.03150 0.29590 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.93910 11.74500 0.19410 1.65262 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.61910 10.62000 -0.00090 -0.00847 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.85940 10.82740 0.03200 0.29555 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.26070 12.06130 0.19940 1.65322 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.76200 10.76280 -0.00080 -0.00743 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.88270 10.93050 -0.04780 -0.43731 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.20750 10.17900 0.02850 0.27999 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.19570 10.19870 -0.00300 -0.02942 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.07900 10.12550 -0.04650 -0.45924 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.56350 10.53560 0.02790 0.26482 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.80260 10.64190 0.16070 1.51007 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.56320 10.56900 -0.00580 -0.05488 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.56210 10.53420 0.02790 0.26485 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.80200 10.64130 0.16070 1.51015 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.56000 10.56590 -0.00590 -0.05584 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.42590 10.40890 0.01700 0.16332 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.38990 10.40590 -0.01600 -0.15376 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.42390 10.40700 0.01690 0.16239 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.39080 10.40680 -0.01600 -0.15375 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.96500 10.93080 0.03420 0.31288 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.95140 10.95150 -0.00010 -0.00091 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.01820 11.06580 -0.04760 -0.43015 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.27850 10.25420 0.02430 0.23698 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.26300 10.27040 -0.00740 -0.07205 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.14590 10.19700 -0.05110 -0.50113 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.19040 9.18680 0.00360 0.03919 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.26580 8.26620 -0.00040 -0.00484 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.28780 8.32400 -0.03620 -0.43489 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.98770 11.98310 0.00460 0.03839 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.81070 10.81120 -0.00050 -0.00462 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.96460 11.01240 -0.04780 -0.43406 景順主流基金 17.93000 17.95000 -0.02000 -0.11142 景順台灣科技基金 31.16000 31.18000 -0.02000 -0.06414 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.05000 9.08000 -0.03000 -0.33040 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.63000 11.66000 -0.03000 -0.25729 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.92000 10.96000 -0.04000 -0.36496 景順全球科技基金 24.28000 24.32000 -0.04000 -0.16447 景順全球康健基金 19.80000 19.98000 -0.18000 -0.90090 景順貨幣市場基金 15.99190 15.99170 0.00020 0.00125 景順潛力基金 32.49000 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-0.00480 -0.04533 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.32000 8.30000 0.02000 0.24096 華南永昌中國A股基金(美元) 7.99000 7.94000 0.05000 0.62972 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.80000 11.78000 0.02000 0.16978 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.58960 9.58710 0.00250 0.02608 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.84310 9.88350 -0.04040 -0.40876 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.19240 10.19010 0.00230 0.02257 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.46590 10.50870 -0.04280 -0.40728 華南永昌永昌基金 20.26000 20.20000 0.06000 0.29703 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.19000 10.24000 -0.05000 -0.48828 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.45000 10.47000 -0.02000 -0.19102 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.52000 10.58000 -0.06000 -0.56711 華南永昌全球亨利組合基金 14.96860 14.99500 -0.02640 -0.17606 華南永昌全球神農水資源基金 10.01000 10.05000 -0.04000 -0.39801 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.77000 10.80000 -0.03000 -0.27778 華南永昌全球精品基金 17.40000 17.41000 -0.01000 -0.05744 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.82000 10.80000 0.02000 0.18519 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.86000 10.90000 -0.04000 -0.36697 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.70000 13.68000 0.02000 0.14620 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.67000 13.72000 -0.05000 -0.36443 華南永昌物聯網精選基金 12.26000 12.15000 0.11000 0.90535 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.27890 16.27870 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 25.06490 24.99230 0.07260 0.29049 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.98860 11.98840 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.75550 10.75730 -0.00180 -0.01673 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.75940 10.81370 -0.05430 -0.50214 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.96970 9.97140 -0.00170 -0.01705 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.90570 9.95560 -0.04990 -0.50123 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.60860 10.61050 -0.00190 -0.01791 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.54250 10.59580 -0.05330 -0.50303 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.95480 9.95660 -0.00180 -0.01808 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.83480 9.88450 -0.04970 -0.50281 華頓中小型基金 21.02000 21.11000 -0.09000 -0.42634 華頓中國多重機會平衡基金 11.90170 11.91860 -0.01690 -0.14180 華頓台灣基金 23.31000 23.30000 0.01000 0.04292 華頓平安貨幣市場基金 11.56890 11.56870 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 18.36000 18.43000 -0.07000 -0.37982 華頓全球高收益債券基金A 14.11380 14.13240 -0.01860 -0.13161 華頓全球高收益債券基金B 8.22890 8.23970 -0.01080 -0.13107 華頓全球黑鑽油源基金 5.18000 5.21000 -0.03000 -0.57582 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.74860 2.74090 0.00770 0.28093 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.40550 12.42960 -0.02410 -0.19389 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.39980 0.39890 0.00090 0.22562 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.99130 11.98750 0.00380 0.03170 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.99130 11.98750 0.00380 0.03170 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.62260 10.60650 0.01610 0.15179 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.75970 10.80740 -0.04770 -0.44136 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.75970 10.80740 -0.04770 -0.44136 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.46370 9.50570 -0.04200 -0.44184 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.91470 10.91600 -0.00130 -0.01191 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.91470 10.91600 -0.00130 -0.01191 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.62110 9.61130 0.00980 0.10196 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.53000 10.57000 -0.04000 -0.37843 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.15000 9.23000 -0.08000 -0.86674 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.76000 9.80000 -0.04000 -0.40816 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.64780 2.65090 -0.00310 -0.11694 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.07160 2.06800 0.00360 0.17408 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.24450 12.26680 -0.02230 -0.18179 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.49390 9.51130 -0.01740 -0.18294 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38450 0.38510 -0.00060 -0.15580 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30250 0.30190 0.00060 0.19874 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.51000 3.49000 0.02000 0.57307 匯豐中國動力基金(台幣) 15.82000 15.83000 -0.01000 -0.06317 匯豐中國動力基金(美元) 0.51000 0.51000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.64000 24.70000 -0.06000 -0.24291 匯豐全球趨勢組合基金 12.97000 13.01000 -0.04000 -0.30746 匯豐全球關鍵資源基金 8.48000 8.50000 -0.02000 -0.23529 匯豐安富基金 25.90000 25.92000 -0.02000 -0.07716 匯豐成功基金 44.56000 44.61000 -0.05000 -0.11208 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.07000 11.03000 0.04000 0.36265 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.41000 2.40000 0.01000 0.41667 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.53000 11.49000 0.04000 0.34813 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.80000 10.77000 0.03000 0.27855 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.53000 11.49000 0.04000 0.34813 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.62000 10.57000 0.05000 0.47304 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.70130 2.69590 0.00540 0.20030 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.36690 2.36250 0.00440 0.18624 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.99580 11.99910 -0.00330 -0.02750 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.05940 8.06250 -0.00310 -0.03845 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39380 0.39310 0.00070 0.17807 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33800 0.33750 0.00050 0.14815 匯豐金磚動力基金 15.34000 15.40000 -0.06000 -0.38961 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.01140 15.01130 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.40000 5.43000 -0.03000 -0.55249 匯豐新鑽動力基金 10.89000 10.91000 -0.02000 -0.18332 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.64720 5.65270 -0.00550 -0.09730 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.49920 9.50490 -0.00570 -0.05997 匯豐龍鳳基金-A類型 53.21000 53.33000 -0.12000 -0.22501 匯豐龍鳳基金-I類型 53.21000 53.33000 -0.12000 -0.22501 匯豐龍騰電子基金 37.26000 37.30000 -0.04000 -0.10724 匯豐雙高收益債券組合基金 12.74470 12.78860 -0.04390 -0.34327 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.38000 18.41000 -0.03000 -0.16295 新光中國成長基金(人民幣) 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000 新光中國成長基金(美元) 9.26000 9.24000 0.02000 0.21645 新光中國成長基金(新臺幣) 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.34460 11.37150 -0.02690 -0.23656 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.37550 10.36750 0.00800 0.07716 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.77630 10.79930 -0.02300 -0.21298 新光台灣富貴基金 24.00000 23.96000 0.04000 0.16694 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 22.09000 22.10000 -0.01000 -0.04525 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.66990 40.65800 0.01190 0.02927 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 43.76080 44.27710 -0.51630 -1.16607 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.12000 10.16000 -0.04000 -0.39370 新光全球AI新創產業基金美元 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.19000 10.22000 -0.03000 -0.29354 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.65000 8.68000 -0.03000 -0.34562 新光全球生技醫療基金(美元) 11.17000 11.05000 0.12000 1.08597 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.96000 10.88000 0.08000 0.73529 新光全球特別股收益基金(A累積)美元 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 新光全球債券基金(A累積)美元 10.82530 10.86740 -0.04210 -0.38740 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.65250 10.72510 -0.07260 -0.67692 新光全球債券基金(B配息)美元 10.20940 10.24670 -0.03730 -0.36402 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.03390 10.10220 -0.06830 -0.67609 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.16000 9.32000 -0.16000 -1.71674 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.58000 10.74000 -0.16000 -1.48976 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.67000 9.71000 -0.04000 -0.41195 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.32000 9.29000 0.03000 0.32293 新光吉星貨幣市場基金 15.50630 15.50610 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.42000 9.45000 -0.03000 -0.31746 新光多重資產基金(A累積)美元 8.61000 8.61000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.04000 9.07000 -0.03000 -0.33076 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.71000 8.73000 -0.02000 -0.22910 新光亞洲精選基金-美金 21.82000 21.64000 0.18000 0.83179 新光亞洲精選基金-新台幣 22.26000 22.14000 0.12000 0.54201 新光店頭基金 22.95000 22.94000 0.01000 0.04359 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.34000 11.40000 -0.06000 -0.52632 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.81000 10.90000 -0.09000 -0.82569 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.32000 10.38000 -0.06000 -0.57803 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.82000 9.90000 -0.08000 -0.80808 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 39.99980 0.00000 39.99980 0.00000 新光特選內需收益ETF基金 21.15000 21.27000 -0.12000 -0.56417 新光創新科技基金 13.27000 13.30000 -0.03000 -0.22556 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.36420 10.38010 -0.01590 -0.15318 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.64180 10.66300 -0.02120 -0.19882 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.14510 10.15790 -0.01280 -0.12601 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.47060 9.48510 -0.01450 -0.15287 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.69640 9.71570 -0.01930 -0.19865 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.23050 9.24460 -0.01410 -0.15252 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.79440 40.92780 -0.13340 -0.32594 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 43.04280 43.65600 -0.61320 -1.40462 新光澳幣八年期保本基金 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141 新光澳幣十年期保本基金 10.93000 10.91000 0.02000 0.18332 新光澳幣保本基金 12.44000 12.44000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.75120 10.76910 -0.01790 -0.16622 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.50660 9.52250 -0.01590 -0.16697 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.48380 9.51740 -0.03360 -0.35304 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.51840 10.55570 -0.03730 -0.35336 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.57960 10.59560 -0.01600 -0.15101 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.52140 9.53550 -0.01410 -0.14787 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.47680 9.49810 -0.02130 -0.22426 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.51540 10.53900 -0.02360 -0.22393 瑞銀全球創新趨勢基金 7.47000 7.45000 0.02000 0.26846 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.48000 10.40000 0.08000 0.76923 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.81630 10.82380 -0.00750 -0.06929 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.65650 9.66290 -0.00640 -0.06623 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.66390 10.66760 -0.00370 -0.03468 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.64740 9.65080 -0.00340 -0.03523 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.71280 9.72280 -0.01000 -0.10285 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.73700 10.74770 -0.01070 -0.09956 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 15.02040 15.06520 -0.04480 -0.29737 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.72110 8.74710 -0.02600 -0.29724 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.21840 41.25940 -0.04100 -0.09937 群益10年期以上金融債ETF基金 42.15720 42.70620 -0.54900 -1.28553 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 42.48230 43.04330 -0.56100 -1.30334 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 42.64640 43.25550 -0.60910 -1.40814 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 44.10650 44.68890 -0.58240 -1.30323 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 42.54370 43.11170 -0.56800 -1.31751 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 45.82850 46.44450 -0.61600 -1.32631 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 47.74300 47.98640 -0.24340 -0.50723 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 45.55810 46.06440 -0.50630 -1.09911 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.75860 10.78010 -0.02150 -0.19944 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 43.05030 43.76760 -0.71730 -1.63888 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.74660 40.79710 -0.05050 -0.12378 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.47560 11.47490 0.00070 0.00610 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.25770 10.27140 -0.01370 -0.13338 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.95680 12.94860 0.00820 0.06333 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.69750 9.66280 0.03470 0.35911 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 群益大印度基金N-新臺幣 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 群益大印度基金-人民幣 13.62940 13.59450 0.03490 0.25672 群益大印度基金-美元 12.83520 12.76470 0.07050 0.55230 群益大印度基金-新臺幣 12.24000 12.23000 0.01000 0.08177 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.34280 12.36070 -0.01790 -0.14481 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.91930 11.90150 0.01780 0.14956 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.26000 11.29000 -0.03000 -0.26572 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.00160 11.01760 -0.01600 -0.14522 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.69240 9.67790 0.01450 0.14983 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.18000 9.21000 -0.03000 -0.32573 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.90630 9.92070 -0.01440 -0.14515 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.76340 8.75030 0.01310 0.14971 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.32000 9.34000 -0.02000 -0.21413 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.18610 9.19950 -0.01340 -0.14566 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.39930 8.38670 0.01260 0.15024 群益中小型股基金 45.86000 46.12000 -0.26000 -0.56375 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.25980 10.28640 -0.02660 -0.25859 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.53830 9.53490 0.00340 0.03566 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.99980 9.03540 -0.03560 -0.39401 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.71240 8.73500 -0.02260 -0.25873 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.09880 8.09580 0.00300 0.03706 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.64230 7.67260 -0.03030 -0.39491 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.59870 10.60570 -0.00700 -0.06600 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.65850 11.66620 -0.00770 -0.06600 群益中國高收益債券基金-美元 11.25270 11.25610 -0.00340 -0.03021 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.38200 10.42600 -0.04400 -0.42202 群益中國新機會基金N-人民幣 8.39920 8.40080 -0.00160 -0.01905 群益中國新機會基金N-美元 7.72340 7.70210 0.02130 0.27655 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.30000 8.31000 -0.01000 -0.12034 群益中國新機會基金-人民幣 7.44870 7.45010 -0.00140 -0.01879 群益中國新機會基金-美元 8.25760 8.23480 0.02280 0.27687 群益中國新機會基金-新臺幣 7.92000 7.94000 -0.02000 -0.25189 群益平衡王基金 19.80470 19.79690 0.00780 0.03940 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.12000 9.16000 -0.04000 -0.43668 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.50000 6.54000 -0.04000 -0.61162 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.15540 12.21840 -0.06300 -0.51562 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.61770 11.64350 -0.02580 -0.22158 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.08000 11.15000 -0.07000 -0.62780 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.41230 10.46630 -0.05400 -0.51594 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.95130 9.97330 -0.02200 -0.22059 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.49000 9.55000 -0.06000 -0.62827 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.37070 10.36680 0.00390 0.03762 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.15210 10.14680 0.00530 0.05223 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.17900 9.17560 0.00340 0.03705 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.17060 9.16590 0.00470 0.05128 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.12000 9.14000 -0.02000 -0.21882 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.43100 10.42710 0.00390 0.03740 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.47080 10.46540 0.00540 0.05160 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.57000 10.59000 -0.02000 -0.18886 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.34110 9.33760 0.00350 0.03748 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.81230 9.80730 0.00500 0.05098 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.20460 11.23960 -0.03500 -0.31140 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.73190 7.75600 -0.02410 -0.31073 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.72570 10.73100 -0.00530 -0.04939 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.54360 10.54200 0.00160 0.01518 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.62200 10.66620 -0.04420 -0.41439 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.94050 9.94540 -0.00490 -0.04927 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.87880 9.87730 0.00150 0.01519 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.95240 9.99390 -0.04150 -0.41525 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.72580 10.73110 -0.00530 -0.04939 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.54340 10.54180 0.00160 0.01518 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.62190 10.66610 -0.04420 -0.41440 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.94050 9.94540 -0.00490 -0.04927 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.87860 9.87710 0.00150 0.01519 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.95240 9.99390 -0.04150 -0.41525 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.90350 9.88060 0.02290 0.23177 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.59000 11.61000 -0.02000 -0.17227 群益全球關鍵生技基金-美元 16.20410 16.16660 0.03750 0.23196 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 16.08000 16.11000 -0.03000 -0.18622 群益印巴雙星基金-新臺幣 12.56000 12.57000 -0.01000 -0.07955 群益印度中小基金N-人民幣 11.05860 11.03960 0.01900 0.17211 群益印度中小基金N-美元 9.29610 9.25270 0.04340 0.46905 群益印度中小基金N-新臺幣 8.83000 8.83000 0.00000 0.00000 群益印度中小基金-人民幣 14.97080 14.94510 0.02570 0.17196 群益印度中小基金-美元 13.29590 13.23400 0.06190 0.46773 群益印度中小基金-新臺幣 15.46000 15.46000 0.00000 0.00000 群益多利策略組合基金 11.87000 11.90000 -0.03000 -0.25210 群益多重收益組合基金 14.07000 14.11000 -0.04000 -0.28349 群益多重資產組合基金 15.60000 15.67000 -0.07000 -0.44671 群益安家基金 24.74610 24.81270 -0.06660 -0.26841 群益安穩貨幣市場基金 16.15660 16.15640 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.86000 22.27000 -0.41000 -1.84104 群益亞太中小基金 10.96000 10.89000 0.07000 0.64279 群益亞太新趨勢平衡基金 16.74000 16.72000 0.02000 0.11962 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.53300 10.56080 -0.02780 -0.26324 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.79300 7.81370 -0.02070 -0.26492 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.23320 10.26030 -0.02710 -0.26412 群益店頭市場基金 94.36000 94.30000 0.06000 0.06363 群益東方盛世基金 8.91000 8.84000 0.07000 0.79186 群益東協成長基金-人民幣 13.72340 13.64420 0.07920 0.58047 群益東協成長基金-美元 12.06230 11.95730 0.10500 0.87812 群益東協成長基金-新臺幣 12.00000 11.95000 0.05000 0.41841 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.91310 11.89050 0.02260 0.19007 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.23800 11.20340 0.03460 0.30883 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.64000 10.64370 -0.00370 -0.03476 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.77860 9.76010 0.01850 0.18955 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.22790 9.19950 0.02840 0.30871 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.73480 8.73780 -0.00300 -0.03433 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 11.00220 11.00600 -0.00380 -0.03453 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.56940 9.55120 0.01820 0.19055 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.39180 9.36290 0.02890 0.30867 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.75800 9.76140 -0.00340 -0.03483 群益長安基金 29.48000 29.39000 0.09000 0.30623 群益美國新創亮點基金N-美元 10.60320 10.57150 0.03170 0.29986 群益美國新創亮點基金-美元 16.04010 15.99220 0.04790 0.29952 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.58000 15.60000 -0.02000 -0.12821 群益真善美基金 15.63320 15.63380 -0.00060 -0.00384 群益馬拉松基金 118.76000 119.01000 -0.25000 -0.21007 群益深証中小板基金 11.67000 11.60000 0.07000 0.60345 群益創新科技基金 32.67000 32.75000 -0.08000 -0.24427 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.51830 9.51170 0.00660 0.06939 群益華夏盛世基金N-美元 8.77250 8.74060 0.03190 0.36496 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870 群益華夏盛世基金-人民幣 10.36550 10.35830 0.00720 0.06951 群益華夏盛世基金-美元 9.67270 9.63740 0.03530 0.36628 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.04000 16.05000 -0.01000 -0.06231 群益奧斯卡基金 29.29000 29.34000 -0.05000 -0.17042 群益新興金鑽基金-美元 11.78740 11.72450 0.06290 0.53648 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.06000 9.05000 0.01000 0.11050 群益葛萊美基金 23.64000 23.60000 0.04000 0.16949 群益道瓊美國地產ETF基金 22.26000 22.60000 -0.34000 -1.50442 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.71000 7.71000 0.00000 0.00000 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.27000 14.28000 -0.01000 -0.07003 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.19880 11.21510 -0.01630 -0.14534 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.05580 11.03930 0.01650 0.14947 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.13420 11.16560 -0.03140 -0.28122 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.87610 10.89200 -0.01590 -0.14598 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.73770 10.72160 0.01610 0.15016 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.81340 10.84390 -0.03050 -0.28126 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.19870 11.21500 -0.01630 -0.14534 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.05610 11.03960 0.01650 0.14946 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.87610 10.89200 -0.01590 -0.14598 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.73720 10.72110 0.01610 0.15017 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.00880 13.04290 -0.03410 -0.26144 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.85850 11.87060 -0.01210 -0.10193 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.87000 10.92000 -0.05000 -0.45788 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.75720 11.77070 -0.01350 -0.11469 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.73250 8.75540 -0.02290 -0.26155 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.05990 9.06910 -0.00920 -0.10144 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.31000 8.35000 -0.04000 -0.47904 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.56040 8.57030 -0.00990 -0.11552 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.32260 10.33310 -0.01050 -0.10162 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 10.02320 10.03340 -0.01020 -0.10166 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 路博邁5G股票基金N累積(美元) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 路博邁5G股票基金T累積(美元) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.16000 9.14000 0.02000 0.21882 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.67000 10.68000 -0.01000 -0.09363 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 11.06000 11.06000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.57000 10.60000 -0.03000 -0.28302 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.58000 10.61000 -0.03000 -0.28275 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.58000 10.62000 -0.04000 -0.37665 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 30.01000 29.95000 0.06000 0.20033 德信中國精選成長基金 11.83000 11.87000 -0.04000 -0.33698 德信台灣主流中小基金 19.86000 19.71000 0.15000 0.76104 德信萬保貨幣市場基金 11.98330 11.98310 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 32.57000 32.51000 0.06000 0.18456 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.90570 10.90420 0.00150 0.01376 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.80490 10.80330 0.00160 0.01481 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.71350 11.71330 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.12000 16.07000 0.05000 0.31114 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.08000 18.13000 -0.05000 -0.27579 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.72550 10.70460 0.02090 0.19524 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.21970 16.18800 0.03170 0.19582 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.32490 8.34900 -0.02410 -0.28866 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.29780 11.27680 0.02100 0.18622 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.27260 12.25210 0.02050 0.16732 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.12020 14.16110 -0.04090 -0.28882 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.31000 17.38000 -0.07000 -0.40276 摩根中小基金 22.48000 22.59000 -0.11000 -0.48694 摩根中國A股基金 15.17000 15.25000 -0.08000 -0.52459 摩根中國A股基金(美元) 11.85000 11.86000 -0.01000 -0.08432 摩根中國亮點基金 13.03000 13.05000 -0.02000 -0.15326 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.70750 11.71070 -0.00320 -0.02733 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.98130 12.94760 0.03370 0.26028 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.94920 9.92190 0.02730 0.27515 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.64160 13.64540 -0.00380 -0.02785 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.74630 15.70540 0.04090 0.26042 摩根台灣金磚基金-累積型 19.69000 19.74000 -0.05000 -0.25329 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.69000 19.74000 -0.05000 -0.25329 摩根台灣增長基金 50.46000 50.59000 -0.13000 -0.25697 摩根平衡基金 27.91000 27.93000 -0.02000 -0.07161 摩根全球α基金 18.86000 18.91000 -0.05000 -0.26441 摩根全球平衡基金 16.35440 16.37890 -0.02450 -0.14958 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.55000 9.56120 -0.01120 -0.11714 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.68280 10.68570 -0.00290 -0.02714 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.10060 10.10260 -0.00200 -0.01980 摩根多元入息成長基金-累積型 11.73870 11.75240 -0.01370 -0.11657 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.48230 10.48450 -0.00220 -0.02098 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.85010 10.82980 0.02030 0.18745 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.44920 14.42220 0.02700 0.18721 摩根亞洲基金 60.02000 59.70000 0.32000 0.53601 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.55480 8.56000 -0.00520 -0.06075 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.10200 10.09560 0.00640 0.06339 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.94200 8.93600 0.00600 0.06714 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 13.01940 13.02740 -0.00800 -0.06141 摩根東方內需機會基金 19.00000 18.90000 0.10000 0.52910 摩根東方科技基金 31.69000 31.59000 0.10000 0.31656 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.31000 10.24000 0.07000 0.68359 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.75000 9.68000 0.07000 0.72314 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 12.26000 12.22000 0.04000 0.32733 摩根金龍收成基金 22.16000 22.14000 0.02000 0.09033 摩根第一貨幣市場基金 15.13050 15.13030 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 14.02000 14.07000 -0.05000 -0.35537 摩根新金磚五國基金 13.17000 13.19000 -0.02000 -0.15163 摩根新絲路基金 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560 摩根新興35基金 13.93000 13.88000 0.05000 0.36023 摩根新興日本基金 23.26000 23.19000 0.07000 0.30185 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.40570 7.40730 -0.00160 -0.02160 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.79230 9.78480 0.00750 0.07665 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.62770 9.61970 0.00800 0.08316 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.39890 11.40130 -0.00240 -0.02105 摩根新興科技基金 53.26000 53.44000 -0.18000 -0.33683 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.95730 8.93860 0.01870 0.20921 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.68530 9.63200 0.05330 0.55336 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.13690 9.08640 0.05050 0.55578 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.67130 10.64900 0.02230 0.20941 摩根龍揚基金 33.08000 33.06000 0.02000 0.06050 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.61000 10.67000 -0.06000 -0.56232 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.24000 11.26000 -0.02000 -0.17762 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.96000 10.98000 -0.02000 -0.18215 摩根環球股票收益基金-累積型 12.21000 12.29000 -0.08000 -0.65094 摩根總收益組合基金-月配息型 9.33420 9.32800 0.00620 0.06647 摩根總收益組合基金-累積型 11.53710 11.52940 0.00770 0.06679 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.82000 20.89000 -0.07000 -0.33509 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.61370 12.61360 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 10.92000 10.93000 -0.01000 -0.09149 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.64600 10.66060 -0.01460 -0.13695 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.67680 10.66120 0.01560 0.14632 聯邦中國龍基金 25.85000 25.86000 -0.01000 -0.03867 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.73520 12.73010 0.00510 0.04006 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.87330 11.87470 -0.00140 -0.01179 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.75890 10.78870 -0.02980 -0.27621 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.52770 10.52410 0.00360 0.03421 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.87090 9.87200 -0.00110 -0.01114 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.93760 8.96230 -0.02470 -0.27560 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.11410 10.11960 -0.00550 -0.05435 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.23550 10.28530 -0.04980 -0.48419 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.07230 10.06400 0.00830 0.08247 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.28930 10.32530 -0.03600 -0.34866 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.58450 9.57670 0.00780 0.08145 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.78720 9.82150 -0.03430 -0.34923 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.67030 11.62840 0.04190 0.36032 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.43330 11.39850 0.03480 0.30530 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.62530 10.63360 -0.00830 -0.07805 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.79560 10.75750 0.03810 0.35417 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.56280 10.53070 0.03210 0.30482 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.81690 9.82450 -0.00760 -0.07736 聯邦金鑽平衡基金 23.00600 23.00220 0.00380 0.01652 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.66680 9.63790 0.02890 0.29986 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.04270 10.05590 -0.01320 -0.13127 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.62180 9.59300 0.02880 0.30022 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.98500 9.99810 -0.01310 -0.13102 聯邦貨幣市場基金 13.22060 13.22040 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 12.94000 12.93000 0.01000 0.07734 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.85000 16.89230 -0.04230 -0.25041 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.94480 12.83730 0.10750 0.83740 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.54300 12.53750 0.00550 0.04387 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.93910 11.93370 0.00540 0.04525 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.39290 12.36910 0.02380 0.19241 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.54180 11.55500 -0.01320 -0.11424 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.60650 10.58550 0.02100 0.19838 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.70170 8.71120 -0.00950 -0.10906 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 35.90000 36.01000 -0.11000 -0.30547 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 18.16000 18.21000 -0.05000 -0.27457 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.29000 18.29000 0.00000 0.00000 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.17000 12.22000 -0.05000 -0.40917 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.34000 16.34000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.71000 10.73000 -0.02000 -0.18639 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.06000 12.06000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.88000 12.89000 -0.01000 -0.07758 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.02000 12.02000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.63000 7.65000 -0.02000 -0.26144 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.56000 11.59000 -0.03000 -0.25884 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.51000 15.44000 0.07000 0.45337 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.15000 11.13000 0.02000 0.17969 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.89000 8.88000 0.01000 0.11261 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.63000 11.62000 0.01000 0.08606 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.42000 14.42000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.45000 14.45000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.46000 14.46000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.34000 9.33000 0.01000 0.10718 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瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.62000 9.67000 -0.05000 -0.51706 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.65000 9.68000 -0.03000 -0.30992 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.13240 11.14480 -0.01240 -0.11126 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.75430 10.72770 0.02660 0.24796 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.62680 12.62350 0.00330 0.02614 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.62370 10.63690 -0.01320 -0.12410 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.17220 7.18040 -0.00820 -0.11420 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.89610 7.87660 0.01950 0.24757 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.04880 8.04670 0.00210 0.02610 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 6.98260 6.99120 -0.00860 -0.12301 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.62320 8.62090 0.00230 0.02668 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.82250 8.83250 -0.01000 -0.11322 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.23300 9.21020 0.02280 0.24755 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 8.98790 8.98560 0.00230 0.02560 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 12.16000 12.21000 -0.05000 -0.40950 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.80000 11.79000 0.01000 0.08482 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.53000 11.57000 -0.04000 -0.34572 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.84000 10.88000 -0.04000 -0.36765 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.72000 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