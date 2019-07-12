【華冠投顧】多頭有二種消化賣壓方式 看好『被動元件』有表現

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨夜美股輪到道瓊指數創歷史新高，今日亞股也普遍小漲，利多氛圍帶動台股早盤持續向上挺進，大盤還原權息與 OTC 指數同創波段新高，惟高檔獲利了結賣壓稍重導致指數開高走低，終場大盤 - 19 點，OTC 指數 - 0.08%。

今日盤面有兩個現象對短線稍嫌不利，首先是大盤於早盤創高同時，台指期與摩台期都沒能跟進，雙雙不過昨日高點；其次是 "大盤委賣張數" 攀升到波段偏高水位，獲利了結及週五賣壓比較明顯。上列兩個因素預告台股容易開高走低，終場也確實下跌收在今日次低位置。

正常而言，多方控盤者面對比較重的賣壓有兩種處理方法，一種是震盪整理個幾天，讓成交量和 "委賣張數" 降下來，待沉澱完獲利了結賣壓之後再攻；另一種是點火具備人氣的族群吸引追價買盤進場，帶動台股直接放量並往上吃掉賣單。不管採行何種方式，只要短線不見增量下跌黑Ｋ，台股都屬強勢多方格局。

＜被動元件族群＞

呼應前述大盤分析，這邊多頭如果想要點火，可以留意分析了好一陣子的『被動元件族群』。

由於被動元件三巨頭《2327 國巨》、《3026 禾伸堂》、《2492 華新科》陸續在五、六月利空連連的背景下打出底部型態，之後也在頸線之上反覆整理了一段時間，因此現階段在電子股各個次族群普遍都輪過一輪的情況下，當有接棒表現的機會。

除了用輪動的角度分析外，被動元件族群本身尚具幾項優勢：(1) 基期夠低，風險好守；(2) 殖利率高，吸引買盤不難；(3) 整理已達低量狀態，浮額漸輕；(4) 龍頭國巨、指標股華新科都見投信連日買超，過去出現這種情形，其後都有一段漲勢。

＜推心置腹＞

週三帶學員卡位，同時也於 Line@中邀請大家來佈局的 IC 設計股《8081 致新 (推心置腹)》，昨天今天兩天衝高近 10%，恭喜好友與學員通通獲利 ing，再來想賺多少請好友自行決定，學員跟著昇楷腳步走就可以。

＜強弱勢股＞

今日強勢股方面，受惠於日本對南韓的半導體材料出口管制，記憶體族群《2337 旺宏》、《2408 南亞科》、《2344 華邦電》同步創下今年新高；擁利多題材的《6176 瑞儀》、《2374 佳能》、《6451 訊芯 - KY》、《6192 巨路》... 等，也走出放量衝高表現。

弱勢股方面，昨日比特幣重挫，挖礦概念股《6150 撼訊》《2399 映泰》《3661 世芯 - KY》... 同步大跌，為今日跌幅較重之族群。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。