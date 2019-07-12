【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

央行寬鬆貨幣環境持續鼓舞風險偏好行為，不過貿易衝突可能對經濟前景造成威脅，則使得資金在股市高檔顯得謹慎，大立光法說後週五股價早盤衝高回落，鴻海及台積電等權值股也表現弱勢，降息預期也使得金融股受到壓抑， PCB 族群盤中突起扮演撐盤腳色，加權指數收盤下跌 0.18%。

《國際金融市場焦點分析》

美聯儲主席釋出鴿派訊息，FedWatch 顯示市場預期 7 月降息機率仍舊在 100%，同時年內最多可能降息三碼，寬鬆貨幣環境持續鼓舞風險偏好行為，不過週五早盤亞股顯現部分獲利了結賣壓，滬深兩市三大指數開盤漲跌不一，隨後在化工等板塊的帶動下指數拉升，不過市場成交量未明顯放大，在黃金及豬肉等板塊領跌下指數再度壓回，近午盤銀行保險等權重股拉升，指數於午後守住漲幅直至收盤。

《國際商品市場焦點分析》

昨日美國農業部發佈月報顯示，小麥種植面積及庫存遭遇農業部下調，推升昨日小麥大幅上漲超過 3.32%，另外，在小麥大幅上揚之下，推升玉米及黃豆期貨同步收漲；受到颶風侵襲墨西哥灣，美國政府發佈報告顯示，墨西哥灣原油生產量大幅減少 100 萬桶，推升早盤原油大漲，惟受到美國公佈通膨數據大超市場預期，美元指數反彈，導致昨日輕原油期貨由紅翻黑轉向下跌。

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