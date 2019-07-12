台北‧07月12日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 00777B凱基AAA至A公司債 3000 4953 緯軟 2962 8086 宏捷科 2048 8299 群聯 1326 6188 廣明 1016 3324 雙鴻 983 3105 穩懋 815 6462 神盾 720 8155 博智 500 3260 威剛 432 8489 三貝德 376 5457 宣德 307 3169 亞信 288 5263 智崴 261 3527 聚積 210 4966 譜瑞-KY 193 6679 鈺太 182 8044 網家 170 8924 大田 170 3293 鈊象 163 5274 信驊 140 4105 東洋 123 6173 信昌電 90 6238 勝麗 85 6245 立端 77 3234 光環 75 4107 邦特 64 2732 六角 63 6150 撼訊 50 8279 生展 44 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 006201元大富櫃50 -10560 6274 台燿 -2313 3227 原相 -795 8069 元太 -598 5425 台半 -486 5347 世界 -361 5349 先豐 -334 6138 茂達 -233 8436 大江 -223 6147 頎邦 -220 5371 中光電 -184 6182 合晶 -176 3264 欣銓 -169 5483 中美晶 -159 3611 鼎翰 -119 6435 大中 -80 6568 宏觀 -71 6538 倉和 -63 3491 昇達科 -63 8415 大國鋼 -62 4162 智擎 -58 1795 美時 -55 6266 泰詠 -51 4736 泰博 -51 6488 環球晶 -48 9951 皇田 -48 5009 榮剛 -47 6643 M31 -41 6179 亞通 -38 6146 耕興 -35
◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名
鉅亨台北資料中心
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