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◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧07月12日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
00777B凱基AAA至A公司債      3000  
4953  緯軟          2962  
8086  宏捷科        2048  
8299  群聯          1326  
6188  廣明          1016  
3324  雙鴻           983  
3105  穩懋           815  
6462  神盾           720  
8155  博智           500  
3260  威剛           432  
8489  三貝德         376  
5457  宣德           307  
3169  亞信           288  
5263  智崴           261  
3527  聚積           210  
4966  譜瑞-KY        193  
6679  鈺太           182  
8044  網家           170  
8924  大田           170  
3293  鈊象           163  
5274  信驊           140  
4105  東洋           123  
6173  信昌電          90  
6238  勝麗            85  
6245  立端            77  
3234  光環            75  
4107  邦特            64  
2732  六角            63  
6150  撼訊            50  
8279  生展            44  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
006201元大富櫃50    -10560  
6274  台燿         -2313  
3227  原相          -795  
8069  元太          -598  
5425  台半          -486  
5347  世界          -361  
5349  先豐          -334  
6138  茂達          -233  
8436  大江          -223  
6147  頎邦          -220  
5371  中光電        -184  
6182  合晶          -176  
3264  欣銓          -169  
5483  中美晶        -159  
3611  鼎翰          -119  
6435  大中           -80  
6568  宏觀           -71  
6538  倉和           -63  
3491  昇達科         -63  
8415  大國鋼         -62  
4162  智擎           -58  
1795  美時           -55  
6266  泰詠           -51  
4736  泰博           -51  
6488  環球晶         -48  
9951  皇田           -48  
5009  榮剛           -47  
6643  M31            -41  
6179  亞通           -38  
6146  耕興           -35
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