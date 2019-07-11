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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月11日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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華頓S&P布蘭特反1          元大中型100          本盟              昶和     天仁     元大寶滬深   
宏洲              元大電子          錩泰              大統新創 興泰     FH滬深     
嘉裕              元大台商50          喬山              本盟     宏亞     元大台灣50正2   
東華              元大MSCI金融          中釉              健和興   達新     安馳       
大魯閣            富邦摩台          瑞昱              旭隼     新紡                
立益              富邦發達          台光電            遠雄來   佳和                
佳和              富邦金融          映泰              統領     怡華                
聯發              元大MSCI台灣          光群雷            威宏-KY  聚隆                
昶和              永豐臺灣加權          吉祥全            泰昇-KY  昶和                
三洋紡            富邦台50          奇鋐                       大統新創            
本盟              富邦日本          聯詠                       亞崴                
正道              國泰日經225          欣興                       程泰                
瑞利              元大歐洲50          正達                       百達-KY             
正峰新            元大日經225          晟鈦                       氣立                
億泰              元大美債20反1          泰碩                       榮星                
懷特              元大美元指數          玉晶光                     國化                
士紙              兆豐藍籌30反1          康控-KY                    台硝                
燁興              富邦公司治理          立積                       元禎                
千興              國泰標普低波高息          傳奇                       永記                
威致              元大S&P日圓反1          互億                       日勝化              
華豐              富邦歐洲          聯茂                       展宇                
首利              FH彭博高收益債          矽力-KY                    德淵                
麗正              FH彭博新興債          南電                       華廣                
東訊              群益道瓊美國地產          冠德                       中釉                
錸德              華頓S&P布蘭特反1          杜康-DR                    高興昌              
倫飛              富邦美國特別股          陽光能源-DR                   東明-KY             
虹光              富邦臺灣優質高息          佳龍                       六暉-KY             
威盛              FH富時高息低波                                     申豐                
浩鑫              國泰RMB短期報酬                                     隴華                
國碩              富邦臺灣中小                                     翔耀                
銘旺科            國泰臺韓科技                                     太空梭              
統懋              國泰新興市場                                     連宇                
翔耀              新光內需收益                                     卓越                
太空梭            FH美國金融股                                     歐格                
兆勁              元大US高息特別股                                     奇鋐                
麗臺              新光中國政金綠債                                     遠見                
吉祥全            新光投等債15+                                     建碁                
憶聲              新光ICE美國權值                                     立萬利              
科風              環泥                                         聯德                
力特              信大                                         泰碩                
喬鼎              東泥                                         玉晶光              
正達              卜蜂                                         晶彩科              
晟鈦              福壽                                         力銘                
聯德              佳格                                         世芯-KY             
同泰              宏亞                                         圓展                
新世紀            鮮活果汁-KY                                     新至陞              
誠研              聯成                                         穎漢                
誠創              南染                                         立積                
嘉威              宏洲                                         迎廣                
聯合再生          東和                                         詮欣                
力銘              嘉裕                                         悅城                
亞太電            東華                                         光聖                
達能              大魯閣                                       易華電              
太極              福懋                                         鋐寶科技            
誠美材            立益                                         陞泰                
慧友              佳和                                         華友聯              
悠克              台富                                         寶徠                
友勁              聯發                                         愛山林              
百一              強盛                                         皇昌                
捷泰              昶和                                         建新國際            
天瀚              三洋紡                                       遠雄來              
迅杰              本盟                                         夏都                
華上              正道                                         新天地              
光麗-KY           瑞利                                         欣欣                
元晶              華城                                         統領                
華冠              耿鼎                                         客思達-KY            
裕豐              中宇                                         阿瘦                
寶徠              正峰新                                       格威傳媒            
皇昌              寶一                                         神州-DR             
陽明              高力                                         同方友友-DR            
六福              三洋電                                       晨訊科-DR            
康師傅-DR          億泰                                         一零四              
聖馬丁-DR          長興                                         欣天然              
神州-DR           杏輝                                         新海                
耀傑-DR           喬山                                         欣高                
同方友友-DR          懷特                                         川飛                
晨訊科-DR          士紙                                         jpp-KY              
友佳-DR           華紙                                         台數科              
陽光能源-DR          永豐餘                                       南六                
精熙-DR           勤美                                         鋼聯                
中福              東和鋼鐵                                     必應                
雷虎              燁興                                         科定                
中視              中鋼構                                       三能-KY             
秋雨              千興                                         福貞-KY             
新利虹            威致                                         基勝-KY             
國光生            盛餘                                         波力-KY             
                  彰源                                         東哥遊艇            
                  新光鋼                                       泰昇-KY             
                  華豐                                         政伸                
                  中華                                         吉源-KY             
                  和泰車                                                           
                  首利                                                             
                  麗正                                                             
                  聯電                                                             
                  東訊                                                             
                  仁寶                                                             
                  錸德                                                             
                  倫飛                                                             
                  技嘉                                                             
                  虹光                                                             
                  威盛                                                             
                  凌陽                                                             
                  浩鑫                                                             
                  國碩                                                             
                  圓剛                                                             
                  仲琦                                                             
                  鼎元                                                             
                  銘旺科                                                           
                  統懋                                                             
                  翔耀                                                             
                  太空梭                                                           
                  兆勁                                                             
                  晶電                                                             
                  京元電子                                                         
                  麗臺                                                             
                  百容                                                             
                  吉祥全                                                           
                  卓越                                                             
                  全漢                                                             
                  憶聲                                                             
                  偉訓                                                             
                  科風                                                             
                  力特                                                             
                  喬鼎                                                             
                  正達                                                             
                  晟鈦                                                             
                  昇貿                                                             
                  聯德                                                             
                  同泰                                                             
                  新世紀                                                           
                  聯鈞                                                             
                  誠研                                                             
                  誠創                                                             
                  敦泰                                                             
                  聯穎                                                             
                  嘉威                                                             
                  聯合再生                                                         
                  艾笛森                                                           
                  力銘                                                             
                  碩天                                                             
                  新至陞                                                           
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  穎漢                                                             
                  遠傳                                                             
                  太極                                                             
                  茂林-KY                                                          
                  誠美材                                                           
                  瀚宇博                                                           
                  慧友                                                             
                  悠克                                                             
                  柏承                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  豐藝                                                             
                  帆宣                                                             
                  飛捷                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  矽格                                                             
                  華上                                                             
                  矽力-KY                                                          
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  訊芯-KY                                                          
                  晶心科                                                           
                  矽創                                                             
                  長華                                                             
                  華冠                                                             
                  福懋科                                                           
                  菱光                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  達欣工                                                           
                  皇昌                                                             
                  遠雄                                                             
                  嘉里大榮                                                         
                  陽明                                                             
                  中櫃                                                             
                  山隆                                                             
                  六福                                                             
                  晶華                                                             
                  統一證                                                           
                  中信金                                                           
                  遠百                                                             
                  高林                                                             
                  特力                                                             
                  格威傳媒                                                         
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  台火                                                             
                  統一實                                                           
                  櫻花                                                             
                  中保                                                             
                  康那香                                                           
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  jpp-KY                                                           
                  復盛應用
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