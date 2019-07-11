◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月11日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 華頓S&P布蘭特反1 元大中型100 本盟 昶和 天仁 元大寶滬深 宏洲 元大電子 錩泰 大統新創 興泰 FH滬深 嘉裕 元大台商50 喬山 本盟 宏亞 元大台灣50正2 東華 元大MSCI金融 中釉 健和興 達新 安馳 大魯閣 富邦摩台 瑞昱 旭隼 新紡 立益 富邦發達 台光電 遠雄來 佳和 佳和 富邦金融 映泰 統領 怡華 聯發 元大MSCI台灣 光群雷 威宏-KY 聚隆 昶和 永豐臺灣加權 吉祥全 泰昇-KY 昶和 三洋紡 富邦台50 奇鋐 大統新創 本盟 富邦日本 聯詠 亞崴 正道 國泰日經225 欣興 程泰 瑞利 元大歐洲50 正達 百達-KY 正峰新 元大日經225 晟鈦 氣立 億泰 元大美債20反1 泰碩 榮星 懷特 元大美元指數 玉晶光 國化 士紙 兆豐藍籌30反1 康控-KY 台硝 燁興 富邦公司治理 立積 元禎 千興 國泰標普低波高息 傳奇 永記 威致 元大S&P日圓反1 互億 日勝化 華豐 富邦歐洲 聯茂 展宇 首利 FH彭博高收益債 矽力-KY 德淵 麗正 FH彭博新興債 南電 華廣 東訊 群益道瓊美國地產 冠德 中釉 錸德 華頓S&P布蘭特反1 杜康-DR 高興昌 倫飛 富邦美國特別股 陽光能源-DR 東明-KY 虹光 富邦臺灣優質高息 佳龍 六暉-KY 威盛 FH富時高息低波 申豐 浩鑫 國泰RMB短期報酬 隴華 國碩 富邦臺灣中小 翔耀 銘旺科 國泰臺韓科技 太空梭 統懋 國泰新興市場 連宇 翔耀 新光內需收益 卓越 太空梭 FH美國金融股 歐格 兆勁 元大US高息特別股 奇鋐 麗臺 新光中國政金綠債 遠見 吉祥全 新光投等債15+ 建碁 憶聲 新光ICE美國權值 立萬利 科風 環泥 聯德 力特 信大 泰碩 喬鼎 東泥 玉晶光 正達 卜蜂 晶彩科 晟鈦 福壽 力銘 聯德 佳格 世芯-KY 同泰 宏亞 圓展 新世紀 鮮活果汁-KY 新至陞 誠研 聯成 穎漢 誠創 南染 立積 嘉威 宏洲 迎廣 聯合再生 東和 詮欣 力銘 嘉裕 悅城 亞太電 東華 光聖 達能 大魯閣 易華電 太極 福懋 鋐寶科技 誠美材 立益 陞泰 慧友 佳和 華友聯 悠克 台富 寶徠 友勁 聯發 愛山林 百一 強盛 皇昌 捷泰 昶和 建新國際 天瀚 三洋紡 遠雄來 迅杰 本盟 夏都 華上 正道 新天地 光麗-KY 瑞利 欣欣 元晶 華城 統領 華冠 耿鼎 客思達-KY 裕豐 中宇 阿瘦 寶徠 正峰新 格威傳媒 皇昌 寶一 神州-DR 陽明 高力 同方友友-DR 六福 三洋電 晨訊科-DR 康師傅-DR 億泰 一零四 聖馬丁-DR 長興 欣天然 神州-DR 杏輝 新海 耀傑-DR 喬山 欣高 同方友友-DR 懷特 川飛 晨訊科-DR 士紙 jpp-KY 友佳-DR 華紙 台數科 陽光能源-DR 永豐餘 南六 精熙-DR 勤美 鋼聯 中福 東和鋼鐵 必應 雷虎 燁興 科定 中視 中鋼構 三能-KY 秋雨 千興 福貞-KY 新利虹 威致 基勝-KY 國光生 盛餘 波力-KY 彰源 東哥遊艇 新光鋼 泰昇-KY 華豐 政伸 中華 吉源-KY 和泰車 首利 麗正 聯電 東訊 仁寶 錸德 倫飛 技嘉 虹光 威盛 凌陽 浩鑫 國碩 圓剛 仲琦 鼎元 銘旺科 統懋 翔耀 太空梭 兆勁 晶電 京元電子 麗臺 百容 吉祥全 卓越 全漢 憶聲 偉訓 科風 力特 喬鼎 正達 晟鈦 昇貿 聯德 同泰 新世紀 聯鈞 誠研 誠創 敦泰 聯穎 嘉威 聯合再生 艾笛森 力銘 碩天 新至陞 亞太電 達能 穎漢 遠傳 太極 茂林-KY 誠美材 瀚宇博 慧友 悠克 柏承 友勁 百一 捷泰 豐藝 帆宣 飛捷 天瀚 迅杰 矽格 華上 矽力-KY 光麗-KY 元晶 訊芯-KY 晶心科 矽創 長華 華冠 福懋科 菱光 裕豐 寶徠 達欣工 皇昌 遠雄 嘉里大榮 陽明 中櫃 山隆 六福 晶華 統一證 中信金 遠百 高林 特力 格威傳媒 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 台火 統一實 櫻花 中保 康那香 新海 中視 秋雨 新利虹 國光生 jpp-KY 復盛應用