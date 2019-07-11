【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美聯儲主席鮑威爾於半年度國會貨幣政策聽證會上釋出鴿派訊息，激勵全球股市同步走高，台積電週三公布 6 月營收，創今年新高，第 2 季營收季增逾 10%，優法說預期，週四股價上漲超過 1%，同時即將舉辦法說的大立光股價也大漲逾 3%，台幣今日也強升超過 1 角，激勵台股形成股匯雙漲。

《國際金融市場焦點分析》

美聯儲主席週三前往國會作半年度的貨幣政策報告聽證會，其證詞指出，自 6 月 FOMC 會議以來不確定性持續打壓經濟前景預期，許多委員認為需要在一定程度上放鬆政策，市場認為本月底 FED 降息已是確定事件，寬鬆環境再度推升全球股市走高，滬深兩市早盤在有色金屬以及油服板塊強勢下，三大指數一度漲逾 1%，不過隨後券商股砸盤，午後前期強勢的華為概念股持續走弱，指數因此回吐大部分漲幅。

《國際商品市場焦點分析》

美國聯準會主席鮑威爾於昨日國會聽證會上表示，不確定持續打壓經濟前景預期，許多委員認為需要在一定程度上放鬆政策，市場對於此番言論解讀為月底降息護航，帶動美元指數走跌，加上昨日美國 EIA 公佈原油庫存數據，在煉油廠產能利用率上升影響下，帶動原油庫存出現大減，此外，汽油庫存也在旺季消費之下，減幅高於市場預估值，在庫存減少高於預期下，推升兩油同步大漲。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證