◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧07月10日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 樺晟 富邦美債1-3 南璋 新昕纖 美時 碩禾 易威 晟楠 富邦美債20年 勝昱 韋僑 強生 天良 寬魚國際 元大美債1-3 新零售 謚源 寶島科 南璋 群益15年IG電信債 穩懋 東林 中華食 勝昱 群益15年IG科技債 雙鴻 欣厚-KY 世坤 萬國通 群益10年IG金融債 天剛 友銓 冠好 飛寶企業 國泰投資級公司債 建榮 三圓 萬國通 精確 國泰5Y+新興債 金利 雙喜 新昕纖 宏易 國泰1-5Y高收債 達威 力泰 聚紡 唐鋒 富邦全球投等債 凱鈺 理銘 世德 聯光通 富邦全球高收債 松崗 亞都 精確 通訊-KY 國泰中國政金債5+ 易通展 東凌-KY 彬台 榮群 富邦中政債0-1 沛波 綠河-KY 至興 天宇 富邦A級公司債 雙喜 欣泰 萬在 新零售 FH中國政策債 志嘉 健椿 恩得利 凱基中國債3-10 華義 科際精密 李洲 凱基新興債10+ 唐鋒 凱柏實業 凱基科技債10+ 大恭 元炬 群益AAA-AA公司債 永純 及成 群益15年IG公用債 富宇 和進 群益15年EM主權債 威潤 耀勝 FH能源債 天宇 倚強 FH製藥債 唐榮 錦明 FH新興企業債 晉椿 鑫創 國泰A級公司債 久陽 廣寰科 群益25年美債 強新 點晶 FH20年美債 松和 斐成 FH中國信用債 力新 泰谷 中信高評級公司債 凌網 典範 中信優先金融債 李洲 益通 凱基AAA至A公司債 凱柏實業 振維 凱基金融債20+ 及成 鴻翊 凱基美債25+ 倚強 迎輝 國泰A級金融債 至寶電 研勤 國泰A級科技債 原相 欣厚-KY 國泰A級公用債 宇環 兆遠 富邦中國投等債 廣寰科 太欣 富邦金融投等債 杭特 系統電 元大10年IG銀行債 雙鴻 天剛 元大10年IG電能債 幸康 世紀 FH公司債A3 泰谷 華容 FH次順位IG金融債 熱映 建榮 FH美元信用債1-5Y 類比科 立衛 群益A級公司債 森寶 天揚 群益AAA-A醫療債 先益 鈺創 中信美國公債20年 泓格 佳總 中信中國債7-10 博磊 合正 中信中國美元IG債 富晶通 金利 B新光美債1-3 盈正 寶聯通 B新光美債20+ 新鉅科 凱鈺 第一金美債20+ 晟楠 德宏 第一金金融債 10+ 艾恩特 合邦 第一金科技債 10+ 精聯 萬旭 永豐10年A公司債 德微 久正 永豐15年金融債 元創精密 上揚 永豐7-10年中國債 世紀 全譜 凱基醫療保健債 友銓 易通展 凱基IG精選15+ 立衛 茂迪 凱基AAA-AA公司債 合正 安鈦克 台新美元銀行債 凱鈺 元隆 合世 通泰 沛亨 易威 三聯 九暘 東洋 合邦 凱碩 天良 亞元 全達 聯合 萬旭 奧斯特 健亞 訊達 保銳 奈米醫材 撼訊 越峰 德麥 順發 商丞 中華食 亞通 英格爾 南璋 上揚 士開 信立 全譜 昇益 勝昱 元隆 志嘉 萬國通 沛亨 富裔 飛寶企業 廣錠 燦星旅 駿吉-KY 神盾 富驛-KY 精確 長科 劍湖山 崇友 光菱 德記 宏易 星雲 泰偉 唐鋒 宏捷科 華義 永捷 大世科 昇華 康聯訊 森田 得利影 聯光通 三圓 鼎創達 通訊-KY 力泰 愛地雅 榮群 豐謙 邦泰 天宇 理銘 久陽 富裔 恒耀 陸海 新零售 富驛-KY 坤悅 易飛網 恩得利 亞都 李洲 老爺知 凱柏實業 東凌-KY 艾訊 德記 元炬 詩肯 及成 弘帆 晶宏 關中 和進 大展證 耀勝 隆中 倚強 時報 錦明 旭然 鑫創 鼎創達 威剛 捷必勝-KY 台星科 紅木-KY 廣寰科 綠電 點晶 綠河-KY 英濟 霹靂 斐成 欣雄 泰谷 欣泰 典範 富堡 聯一光 益通 單井 振維 鴻翊 迎輝 研勤 欣厚-KY 兆遠 邑昇 太欣 系統電 天剛 世紀 華容 建榮 立衛 天揚 鈺創 佳總 中光電 合正 金利 寶聯通 凱鈺 德宏 合邦 創惟 新普 上奇 萬旭 華電網 久正 育富 上揚 全譜 系微 易通展 茂迪 安鈦克 元隆 沛亨 環球晶 長科 天正國際 群翊 九暘 凱碩 全達 奧斯特 保銳 越峰 商丞 英格爾 綠意 士開 昇益 德昌 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 旭然 鼎創達 欣泰 愛地雅 邦泰