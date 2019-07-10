新聞
0

◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月10日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
-----------------------------------------------------------------------------------  
華頓S&P布蘭特反1          元大中型100          本盟              昶和     天仁     元大寶滬深   
宏洲              元大電子          錩泰              大統新創 興泰     FH滬深     
嘉裕              元大台商50          喬山              本盟     宏亞     元大台灣50正2   
東華              元大MSCI金融          中釉              健和興   達新     安馳       
大魯閣            富邦摩台          瑞昱              旭隼     新紡     晶彩科     
立益              富邦發達          台光電            遠雄來   佳和                
佳和              富邦金融          映泰              統領     怡華                
聯發              元大MSCI台灣          光群雷            威宏-KY  昶和                
昶和              永豐臺灣加權          奇鋐              泰昇-KY  大統新創            
三洋紡            富邦日本          聯詠                       亞崴                
本盟              國泰日經225          欣興                       正峰新              
正道              元大歐洲50          正達                       程泰                
瑞利              元大日經225          晟鈦                       百達-KY             
正峰新            元大美債20反1          泰碩                       氣立                
億泰              元大美元指數          玉晶光                     榮星                
懷特              兆豐藍籌30反1          康控-KY                    國化                
士紙              國泰標普低波高息          立積                       台硝                
燁興              元大S&P日圓反1          傳奇                       元禎                
千興              富邦歐洲          互億                       永記                
威致              FH彭博高收益債          聯茂                       日勝化              
華豐              FH彭博新興債          矽力-KY                    展宇                
首利              元大台灣高息低波          南電                       德淵                
麗正              群益道瓊美國地產          冠德                       華廣                
東訊              華頓S&P布蘭特反1          杜康-DR                    中釉                
錸德              富邦臺灣優質高息          陽光能源-DR                   高興昌              
倫飛              FH富時高息低波          佳龍                       東明-KY             
虹光              國泰RMB短期報酬                                     六暉-KY             
威盛              富邦臺灣中小                                     申豐                
浩鑫              國泰臺韓科技                                     隴華                
國碩              國泰新興市場                                     翔耀                
銘旺科            新光內需收益                                     太空梭              
統懋              FH美國金融股                                     連宇                
翔耀              元大US高息特別股                                     吉祥全              
太空梭            新光中國政金綠債                                     卓越                
兆勁              新光投等債15+                                     奇鋐                
麗臺              新光ICE美國權值                                     遠見                
吉祥全            環泥                                         建碁                
憶聲              信大                                         立萬利              
科風              卜蜂                                         聯德                
力特              宏亞                                         泰碩                
喬鼎              鮮活果汁-KY                                     玉晶光              
正達              聯成                                         晶彩科              
晟鈦              恆大                                         力銘                
聯德              南染                                         世芯-KY             
同泰              宏洲                                         圓展                
新世紀            嘉裕                                         新至陞              
誠研              東華                                         穎漢                
誠創              大魯閣                                       立積                
嘉威              福懋                                         迎廣                
聯合再生          立益                                         詮欣                
力銘              佳和                                         悅城                
亞太電            台富                                         易華電              
達能              聯發                                         鋐寶科技            
太極              強盛                                         陞泰                
誠美材            昶和                                         華友聯              
慧友              三洋紡                                       寶徠                
悠克              本盟                                         愛山林              
友勁              正道                                         皇昌                
百一              瑞利                                         建新國際            
捷泰              耿鼎                                         遠雄來              
天瀚              正峰新                                       夏都                
迅杰              高力                                         新天地              
華上              中電                                         欣欣                
光麗-KY           三洋電                                       統領                
元晶              億泰                                         客思達-KY            
華冠              長興                                         阿瘦                
裕豐              杏輝                                         格威傳媒            
寶徠              喬山                                         神州-DR             
皇昌              懷特                                         同方友友-DR            
陽明              士紙                                         晨訊科-DR            
六福              永豐餘                                       一零四              
康師傅-DR          勤美                                         欣天然              
聖馬丁-DR          東和鋼鐵                                     新海                
神州-DR           燁興                                         欣高                
耀傑-DR           美亞                                         川飛                
同方友友-DR          千興                                         jpp-KY              
晨訊科-DR          威致                                         台數科              
友佳-DR           盛餘                                         南六                
陽光能源-DR          彰源                                         鋼聯                
精熙-DR           新光鋼                                       必應                
中福              華豐                                         科定                
雷虎              和泰車                                       三能-KY             
中視              首利                                         福貞-KY             
秋雨              麗正                                         基勝-KY             
新利虹            聯電                                         波力-KY             
國光生            東訊                                         東哥遊艇            
                  仁寶                                         泰昇-KY             
                  錸德                                         政伸                
                  倫飛                                         吉源-KY             
                  智寶                                                             
                  技嘉                                                             
                  虹光                                                             
                  威盛                                                             
                  凌陽                                                             
                  浩鑫                                                             
                  國碩                                                             
                  仲琦                                                             
                  鼎元                                                             
                  銘旺科                                                           
                  統懋                                                             
                  翔耀                                                             
                  太空梭                                                           
                  兆勁                                                             
                  晶電                                                             
                  良得電                                                           
                  麗臺                                                             
                  百容                                                             
                  吉祥全                                                           
                  全漢                                                             
                  憶聲                                                             
                  聯詠                                                             
                  科風                                                             
                  力特                                                             
                  蔚華科                                                           
                  喬鼎                                                             
                  正達                                                             
                  晟鈦                                                             
                  昇貿                                                             
                  聯德                                                             
                  同泰                                                             
                  新世紀                                                           
                  聯鈞                                                             
                  群創                                                             
                  誠研                                                             
                  誠創                                                             
                  敦泰                                                             
                  嘉威                                                             
                  聯合再生                                                         
                  力銘                                                             
                  新至陞                                                           
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  遠傳                                                             
                  太極                                                             
                  誠美材                                                           
                  眾達-KY                                                          
                  鑫禾                                                             
                  瀚宇博                                                           
                  慧友                                                             
                  悠克                                                             
                  柏承                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  凌華                                                             
                  巨路                                                             
                  帆宣                                                             
                  飛捷                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  矽格                                                             
                  華上                                                             
                  矽力-KY                                                          
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  晶心科                                                           
                  矽創                                                             
                  長華                                                             
                  華冠                                                             
                  福懋科                                                           
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇昌                                                             
                  建國                                                             
                  遠雄                                                             
                  嘉里大榮                                                         
                  陽明                                                             
                  萬海                                                             
                  山隆                                                             
                  六福                                                             
                  統一證                                                           
                  中信金                                                           
                  遠百                                                             
                  高林                                                             
                  特力                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  台火                                                             
                  統一實                                                           
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  jpp-KY                                                           
                  復盛應用
留言載入中...

相關新聞