◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月10日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 華頓S&P布蘭特反1 元大中型100 本盟 昶和 天仁 元大寶滬深 宏洲 元大電子 錩泰 大統新創 興泰 FH滬深 嘉裕 元大台商50 喬山 本盟 宏亞 元大台灣50正2 東華 元大MSCI金融 中釉 健和興 達新 安馳 大魯閣 富邦摩台 瑞昱 旭隼 新紡 晶彩科 立益 富邦發達 台光電 遠雄來 佳和 佳和 富邦金融 映泰 統領 怡華 聯發 元大MSCI台灣 光群雷 威宏-KY 昶和 昶和 永豐臺灣加權 奇鋐 泰昇-KY 大統新創 三洋紡 富邦日本 聯詠 亞崴 本盟 國泰日經225 欣興 正峰新 正道 元大歐洲50 正達 程泰 瑞利 元大日經225 晟鈦 百達-KY 正峰新 元大美債20反1 泰碩 氣立 億泰 元大美元指數 玉晶光 榮星 懷特 兆豐藍籌30反1 康控-KY 國化 士紙 國泰標普低波高息 立積 台硝 燁興 元大S&P日圓反1 傳奇 元禎 千興 富邦歐洲 互億 永記 威致 FH彭博高收益債 聯茂 日勝化 華豐 FH彭博新興債 矽力-KY 展宇 首利 元大台灣高息低波 南電 德淵 麗正 群益道瓊美國地產 冠德 華廣 東訊 華頓S&P布蘭特反1 杜康-DR 中釉 錸德 富邦臺灣優質高息 陽光能源-DR 高興昌 倫飛 FH富時高息低波 佳龍 東明-KY 虹光 國泰RMB短期報酬 六暉-KY 威盛 富邦臺灣中小 申豐 浩鑫 國泰臺韓科技 隴華 國碩 國泰新興市場 翔耀 銘旺科 新光內需收益 太空梭 統懋 FH美國金融股 連宇 翔耀 元大US高息特別股 吉祥全 太空梭 新光中國政金綠債 卓越 兆勁 新光投等債15+ 奇鋐 麗臺 新光ICE美國權值 遠見 吉祥全 環泥 建碁 憶聲 信大 立萬利 科風 卜蜂 聯德 力特 宏亞 泰碩 喬鼎 鮮活果汁-KY 玉晶光 正達 聯成 晶彩科 晟鈦 恆大 力銘 聯德 南染 世芯-KY 同泰 宏洲 圓展 新世紀 嘉裕 新至陞 誠研 東華 穎漢 誠創 大魯閣 立積 嘉威 福懋 迎廣 聯合再生 立益 詮欣 力銘 佳和 悅城 亞太電 台富 易華電 達能 聯發 鋐寶科技 太極 強盛 陞泰 誠美材 昶和 華友聯 慧友 三洋紡 寶徠 悠克 本盟 愛山林 友勁 正道 皇昌 百一 瑞利 建新國際 捷泰 耿鼎 遠雄來 天瀚 正峰新 夏都 迅杰 高力 新天地 華上 中電 欣欣 光麗-KY 三洋電 統領 元晶 億泰 客思達-KY 華冠 長興 阿瘦 裕豐 杏輝 格威傳媒 寶徠 喬山 神州-DR 皇昌 懷特 同方友友-DR 陽明 士紙 晨訊科-DR 六福 永豐餘 一零四 康師傅-DR 勤美 欣天然 聖馬丁-DR 東和鋼鐵 新海 神州-DR 燁興 欣高 耀傑-DR 美亞 川飛 同方友友-DR 千興 jpp-KY 晨訊科-DR 威致 台數科 友佳-DR 盛餘 南六 陽光能源-DR 彰源 鋼聯 精熙-DR 新光鋼 必應 中福 華豐 科定 雷虎 和泰車 三能-KY 中視 首利 福貞-KY 秋雨 麗正 基勝-KY 新利虹 聯電 波力-KY 國光生 東訊 東哥遊艇 仁寶 泰昇-KY 錸德 政伸 倫飛 吉源-KY 智寶 技嘉 虹光 威盛 凌陽 浩鑫 國碩 仲琦 鼎元 銘旺科 統懋 翔耀 太空梭 兆勁 晶電 良得電 麗臺 百容 吉祥全 全漢 憶聲 聯詠 科風 力特 蔚華科 喬鼎 正達 晟鈦 昇貿 聯德 同泰 新世紀 聯鈞 群創 誠研 誠創 敦泰 嘉威 聯合再生 力銘 新至陞 亞太電 達能 遠傳 太極 誠美材 眾達-KY 鑫禾 瀚宇博 慧友 悠克 柏承 友勁 百一 捷泰 凌華 巨路 帆宣 飛捷 天瀚 迅杰 矽格 華上 矽力-KY 光麗-KY 元晶 晶心科 矽創 長華 華冠 福懋科 裕豐 寶徠 皇昌 建國 遠雄 嘉里大榮 陽明 萬海 山隆 六福 統一證 中信金 遠百 高林 特力 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 台火 統一實 新海 中視 秋雨 新利虹 國光生 jpp-KY 復盛應用