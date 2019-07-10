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◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧07月10日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
8086  宏捷科        2308  
3324  雙鴻          1282  
8044  網家          1069  
8299  群聯          1022  
6245  立端           821  
8155  博智           600  
8489  三貝德         479  
6150  撼訊           450  
3260  威剛           437  
5263  智崴           367  
6238  勝麗           251  
5457  宣德           242  
4126  太醫           230  
3293  鈊象           201  
4953  緯軟           196  
3234  光環           195  
6426  統新           190  
4966  譜瑞-KY        178  
3169  亞信           178  
3527  聚積           172  
6462  神盾           153  
2640  大車隊         110  
1795  美時           110  
5904  寶雅            82  
4736  泰博            70  
2732  六角            70  
3587  閎康            55  
4163  鐿鈦            51  
5425  台半            50  
5299  杰力            45  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
3227  原相         -3090  
6274  台燿         -3022  
5347  世界         -1319  
5349  先豐          -654  
8069  元太          -602  
6568  宏觀          -282  
6138  茂達          -233  
8436  大江          -167  
5371  中光電        -140  
3264  欣銓          -125  
9951  皇田           -93  
6266  泰詠           -81  
6435  大中           -80  
6147  頎邦           -71  
3611  鼎翰           -70  
3211  順達           -66  
4947  昂寶-KY        -50  
6538  倉和           -46  
6643  M31            -41  
6146  耕興           -38  
8942  森鉅           -36  
5306  桂盟           -35  
8349  恒耀           -34  
8446  華研           -33  
6561  是方           -26  
3152  璟德           -26  
1565  精華           -21  
6121  新普           -20  
6179  亞通           -16  
3529  力旺           -15
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