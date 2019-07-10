台北‧07月10日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 8086 宏捷科 2308 3324 雙鴻 1282 8044 網家 1069 8299 群聯 1022 6245 立端 821 8155 博智 600 8489 三貝德 479 6150 撼訊 450 3260 威剛 437 5263 智崴 367 6238 勝麗 251 5457 宣德 242 4126 太醫 230 3293 鈊象 201 4953 緯軟 196 3234 光環 195 6426 統新 190 4966 譜瑞-KY 178 3169 亞信 178 3527 聚積 172 6462 神盾 153 2640 大車隊 110 1795 美時 110 5904 寶雅 82 4736 泰博 70 2732 六角 70 3587 閎康 55 4163 鐿鈦 51 5425 台半 50 5299 杰力 45 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 3227 原相 -3090 6274 台燿 -3022 5347 世界 -1319 5349 先豐 -654 8069 元太 -602 6568 宏觀 -282 6138 茂達 -233 8436 大江 -167 5371 中光電 -140 3264 欣銓 -125 9951 皇田 -93 6266 泰詠 -81 6435 大中 -80 6147 頎邦 -71 3611 鼎翰 -70 3211 順達 -66 4947 昂寶-KY -50 6538 倉和 -46 6643 M31 -41 6146 耕興 -38 8942 森鉅 -36 5306 桂盟 -35 8349 恒耀 -34 8446 華研 -33 6561 是方 -26 3152 璟德 -26 1565 精華 -21 6121 新普 -20 6179 亞通 -16 3529 力旺 -15
◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名
鉅亨台北資料中心
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