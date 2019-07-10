「耀傑-DR」訂於2019.08.19下市

耀傑集團有限公司參與發行之臺灣存託憑證（證券代號：911619）繼續列為變更交易方法暨終止上市日期。

一、耀傑集團有限公司 (以下簡稱「耀傑」) 前因淨值低於合併財務報告所列示股本二分之一及未依規定期限公告申報 2018 年度財務報告，核有本公司營業細則第 49 條之 1 第 9 項第 1 款及第 2 款規定之情事，其參與發行之臺灣存託憑證經列為變更交易方法在案。耀傑雖於 2019 年 7 月 8 日公告申報 2018 年度合併財務報告，惟仍有同條第 9 項第 2 款規定淨值低於所列示股本二分之一情事，爰繼續列為變更交易方法。嗣查耀傑 2018 年度合併財務報告顯示其淨值已低於所列示股本三分之一，核有本公司營業細則第 50 條之 3 第 9 項第 2 款情事，爰依規定終止其參與發行之臺灣存託憑證上市。

二、終止上市日期：2019 年 8 月 19 日。

三、終止上市證券代號、簡稱及辦理股務機構：

(一) 代號：911619

(二) 簡稱：耀傑 - DR

(三) 英文名稱：Regal International Group Ltd.

(四) 英文簡稱：Regal

四、臺灣存託憑證流通在外單位數：截至 2019 年 7 月 8 日止，臺灣存託憑證 42,479,814 個單位 (表彰新加坡交易所上市普通股票 14,159,938 股)。

五、存託機構：

(一) 公司名稱：中國信託商業銀行股份有限公司法人信託作業部。

(二) 地址：臺北市南港區經貿二路 168 號 6 樓。

(三) 電話：(02)3327-7777。

六、股務代理機構：

(一) 公司名稱：元大證券股份有限公司股務代理部。

(二) 地址：臺北市大同區承德路 3 段 210 號 B1。

(三) 電話：(02)2586-3117。